După ninsoarea record, Bucureștiul este încă îngropat în zăpadă: "Nu am mai trăit aşa ceva de la 12 ani"

Ninsoarea s-a oprit, dar Capitala este încă îngropată în zăpadă. Să fii pieton e aproape misiune imposibilă pentru că pe trotuare nu a trecut nimeni, şi nici ca şofer nu e tocmai uşor, multe străzi sunt sub omăt. Codul roşu care a lovit Capitala ieri a trezit milioane de oameni la 4 dimineaţa cu o alertă pe telefoane. Iar în mai puţin de două ore, zăpada de jumătate de metru a paralizat întreg oraşul. Tramvaiele şi troleibuzele nu au mai circulat, autobuzele s-au înţepenit în troiene, iar oamenii au plecat pe jos spre serviciu, făcându-şi loc cu greu prin munţii de zăpadă. Cu oraşul blocat, primarul Capitalei dă vina pe edilii de sector.

