Brighton vrea să-l transfere pe puștiul-minune din Bundesliga
Sport.ro, 19 februarie 2026 07:50
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
08:20
Echipa din Ghencea este momentan ”blocată” în Liga 2.
Acum 30 minute
08:10
Dinamo, semn important pentru titlu. De ce a devenit echipa lui Kopic candidată serioasă la câștigarea campionatului # Sport.ro
.Caramavrov consideră că, prin realizarea ultimului transfer, gruparea „roș-albă” a devenit o candidată serioasă la câștigarea campionatului.
08:00
„Schimbă canalul data viitoare!” Paula Badosa, mesaj dureros de puternic, după ce a fost acuzată de lipsă de fair-play în WTA # Sport.ro
Paula Badosa și-a exprimat frustrarea puternică, după abandonul din turneul WTA 1000 de la Dubai.
Acum o oră
07:50
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
07:50
Americanii iau tot ce e mai bun, inclusiv în sport: mutare crucială reușită la New York, cu efecte imediate # Sport.ro
Australian Open 2026 a fost un succes istoric în lumea tenisului, iar americanii nu au trecut cu vederea această performanță.
07:50
Schimbările care ar fi trebuit să facă Formula 1 mai competitivă ar putea aduce o nouă perioadă de dominație a echipei Red Bull.
Acum 8 ore
00:40
Rapid - Dinamo, derby-ul etapei a 28-a din Superliga României, este programat să se desfășoare sâmbătă, pe 21 februarie, de la ora 20:30.
Acum 12 ore
00:20
Bodo/Glimt a învins-o fără emoții pe Inter Milano.
18 februarie 2026
23:50
Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru” # Sport.ro
S-au dictat sancțiuni după scandalul de la CFR Cluj - ”U” din 7 februarie.
23:10
Sportivul descalificat de la JO că a vrut să poarte o cască dedicată celor uciși în războiul din Ucraina s-a întors acasă. Prima decizie luată # Sport.ro
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026.
23:00
Reacția lui Marius Lăcătuș după ce a aflat suspendările primite de Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.
22:50
Centralul Radu Petrescu a fost făcut praf după meciul dintre Petrolul și FC Argeș (2-1), în care piteștenii s-au considerat prejudiciați.
22:20
Sorana Cîrstea a pierdut împotriva Alexandrei Eala, după două seturi extrem de disputate.
22:10
Răzvan Lucescu, interviu despre greci în presa italiană: ”Nici nu-ți poți imagina ce urmează să spun” # Sport.ro
Răzvan Lucescu (57 de ani) e la al doilea mandat la PAOK Salonic.
22:00
România va juca semifinala play-off-ului pentru CM 2026 contra Turciei, la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00.
21:50
Echipa Universitatea-BT Cluj-Napoca a cucerit miercuri seara, la Oradea, Cupa României la baschet masculin, după ce a învins, în finală, formaţia CSM Oradea, scor 85-84.
21:20
Două recorduri impresionante pentru Newcastle în Liga Campionilor după ce a zdrobit-o pe Qarabag # Sport.ro
Newcastle a oferit o adevărată demonstrație de forță în prima repriză cu Qarabag, din manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor. „Coțofenele” conduc la pauză cu 5-0!
21:20
CFR Cluj - ”U” s-a încheiat 3-2, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României.
21:10
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
20:50
Farul Constanța, echipa pregătită de Ianis Zicu, era văzută drept una dintre formațiile implicate în lupta pentru play-off, dar între timp a ieșit din cursă, după două rezultate negative.
20:50
MM Stoica, reacție categorică după suspendările primite de Bergodi și Cordea: ”Nu vor fi probleme” # Sport.ro
A venit nota de plată după scandalul de la CFR - ”U” Cluj din 7 februarie.
20:40
Meciul Mike Tyson - Floyd Mayweather va avea loc foarte curând! Surpriză mare: în ce țară se va disputa confruntarea # Sport.ro
Trecuți de prima tinerețe, Mike Tyson și Floyd Mayweather vor fi față în față în 2026.
20:40
Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă # Sport.ro
Fotbalul românesc este marcat de o tragedie! Cum și-a pierdut viața un adolescent de 16 ani.
19:50
Philippe Coutinho a ajuns la 33 de ani și evoluează în prezent pentru Vasco da Gama.
19:50
Ravagii! Ce sancțiuni au mai primit Bergodi și Cordea în afară de suspendări. CFR și ”U”, pedepsite și ele # Sport.ro
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a închis cazul Bergodi-Cordea miercuri.
19:50
Mikaela Shiffrin (30 de ani) a făcut spectacol în proba de slalom la Jocurile Olimpice de iarnă.
Acum 24 ore
19:20
Dani Coman și-a aflat pedeapsa după ce a șters pe jos cu Radu Petrescu! Ce amendă a primit și decizia Comisiei de Disciplină # Sport.ro
Președintele lui FC Argeș, Dani Coman (46 de ani), a mers de bunăvoie miercuri la Comisia de Disciplină.
19:20
Rapid ar putea apela în perspectivă la o variantă surprinzătoare pentru postul de antrenor principal.
19:20
Comisia de Discipină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal s-a pronunțat cu privire la scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-2.
19:00
Cristi Chivu (45 de ani) l-a adus în discuție pe Diego Armando Maradona după scandalul de la Inter Milano - Juventus 3-2, care a contat în etapa #25 din primul eșalon al Italiei, Serie A.
18:40
Clubul italian de fotbal Lazio Roma a prezentat marți proiectul noului său stadion, un plan care prevede transformarea actualului stadion abandonat Flaminio într-o arenă cu o capacitate de 50.000 de locuri, până în anul 2032, informează EFE.
18:30
George Pușcaș a bătut palma cu Dinamo.
18:20
Hotărârea luată de Liverpool cu privire la interesul celor de la Real Madrid pentru Dominik Szoboszlai.
18:10
Comisia de Discipină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal s-a pronunțat cu privire la scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-2.
18:00
Tensiune în Benfica - Real Madrid, meci de la ”masa bogaților”.
17:40
Meciul dintre Rapid și Dinamo va ține capul de afiș al următoarei runde din Superliga României.
17:40
Cum arată bilanțul transferurilor făcute din afara țării de către echipele din Superliga României.
17:10
Meciul Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1, din etapa #27 a Superligii României, a avut o încărcătură emoțională uriașă, mai ales după meci.
17:00
George Pușcaș (29 de ani) va fi noul atacant al celor de la Dinamo.
17:00
Reacție dură după ultimele declarații ale lui Chivu: ”Cu tot respectul, dar cu ce drept vorbești?” # Sport.ro
A fost scandal după Inter - Juventus 3-2, meci care a contat în etapa #25 din primul eșalon al Italiei, Serie A.
16:50
Sunt aproape convins că Prestianni n-a gândit nimic cu tentă rasistă când l-a insultat pe Vinicius.
16:40
Dani Coman a mers de bunăvoie la Comisia de Disciplină: ”Îi rog pe jucători și antrenori un singur lucru” # Sport.ro
Dani Coman (46 de ani) este președintele lui FC Argeș.
16:40
Florin Prunea îl face praf pe Mihai Stoica: „Băi, agariciule! Îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!” # Sport.ro
Florin Prunea, dezlănțuit total la adresa lui Mihai Stoica: „Băi, agariciule! Îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!”.
16:20
Alexandra Anghel, destăinuire pentru Sport.ro: „A fost momentul cel mai dificil pentru mine”. Povestea campioanei # Sport.ro
Campioana europeană Alexandra Anghel a acordat, în exclusivitate pentru Sport.ro, un interviu în care a vorbit despre cel mai dificil moment din carieră și a devoalat tainele lumii luptelor.
16:00
Naționala de fotbal a României care luptă pentru calificarea la EURO cu mijlocaș și atacant de la PSG! # Sport.ro
Turneul final al Campionatului European se dispută în vară în Irlanda de Nord.
15:40
Gianluca Prestianni, șanse mari să joace pe Bernabeu! Când e așteptat verdictul după Benfica - Real și precedentul care îi dă fiori argentinianului # Sport.ro
Gianluca Prestianni (20 de ani), jucătorul celor de la Benfica, a fost acuzat de rasism de Vinicius și alți jucători ai lui Real Madrid, după meciul de marți seară din play-off-ul pentru optimile Champions League, încheiat cu victoria spaniolilor, 1-0.
15:30
La prăbușirea campioanei din acest sezon a contribuit și faptul că mai mulți oameni de bază au „pedalat în gol“.
15:30
Jocurile Olimpice din 2026 se desfășoară la Milano-Cortina.
15:00
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Ce a declarat Chivu, scandal cu Vini în prim-plan și frumoasa jucătoare din România care urcă în topul WTA # Sport.ro
E-MIL, proiect unic inițiat de Sport.ro.
15:00
Unul dintre juniorii talentați ai Arabiei Saudite și-a pierdut viața într-un accident auto.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.