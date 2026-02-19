Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare”
Golazo.ro, 19 februarie 2026 11:20
AC Milan - Como 1-1. Final aprins pentru partida restantă din etapa #24 din Serie A, cu Massimiliano Allegri și Cesc Fabregas în prim-plan.
Acum 10 minute
11:50
Delapidare cu nocturna Un funcționar public, acuzat că a furat tone de motorină de la un club de fotbal » Ce a decis instanța # Golazo.ro
Un angajat de la Transgaz Mediaș a fost judecat pentru că a sustras motorina destinată iluminatului nocturn al stadionului Gaz Metan Mediaș.
Acum 30 minute
11:40
Luna februarie s-a dovedit a fi una în care rezultatele la fotbal sunt destul de imprevizibile. Când afirm acest lucru mă gândesc la rezultatele contradictorii obținute de echipe de top cum ar fi Barcelona, Atletico Madrid sau Arsenal Londra.
11:40
Tragedie în Costa Rica Un sportiv legendar a fost ucis în propria locuință, în urma unui jaf # Golazo.ro
Fostul sportiv avea 66 de ani și locuia alături de partenera sa, aflată în casă la acel moment, însă aceasta a reușit să scape cu viață după atac.
Acum o oră
11:20
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu". Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare"
AC Milan - Como 1-1. Final aprins pentru partida restantă din etapa #24 din Serie A, cu Massimiliano Allegri și Cesc Fabregas în prim-plan.
11:00
Tun financiar Alexandru Albu a câștigat procesul la FIFA după aventura din Arabia Saudită » Sumă impresionantă încasată în 6 luni # Golazo.ro
Fostul mijlocaș rapidist Alexandru Albu (32 de ani) a dat o adevărată lovitură financiară după experiența scurtă în Arabia Saudită din 2024.
Acum 2 ore
10:50
„N-ai cum să-l aduci așa” Varianta exclusă de Mihai Stoica pentru postul de fundaș stânga al naționalei. Ce opțiuni vede pentru baraj # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Raul Opruț (28 de ani), jucător aflat într-o continuă ascensiune și care a stârnit discuții inclusiv despre o posibilă apariție la echipa națională, la barajul cu Turcia.
10:20
Adrian Șut, sub lupă Presa din Emirate s-a lămurit cu privire la mijlocașul transferat de Al-Ain de la FCSB # Golazo.ro
Presa din Emiratele Arabe Unite a ajuns la o concluzie cu privire la Adrian Șut, mijlocașul transferat de Al-Ain de la FCSB la începutul acestui an.
10:10
„Ăsta nu e fotbal” Nume mari ale Italiei au comentat înfrângerea usturătoare suferită de Inter: „Ce scuză poți găsi?” # Golazo.ro
Bodo/Glimt - Inter 3-1. Fabio Capello, Alessandro Costacurta și Paolo Di Canio au vorbit despre înfrângerea suferită de echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) în manșa tur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
10:10
„Saliva ca un câine turbat” Sistemul de dopaj creat la marele Inter Milano reapare în cartea unui jurnalist irlandez: „Erau bombe” # Golazo.ro
Richard Fitzpatrick scoate din nou la lumină cum își dopa Helenio Herrera jucătorii la Inter Milano în anii ‘60, când nerazzurrii au cucerit două Cupe ale Campionilor Europeni
Acum 4 ore
09:40
Miruță vrea Steaua în Liga 1 Minsitrul Apărării ia atitudine: „Nu se poate să limitezi un sportiv prin lege” # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale, a anunțat că va încerca să intervină pentru ca Steaua București să poată obțină dreptul de promovare, echipa fiind blocată de mai multe sezoane în liga secundă.
09:00
Dan Udrea, despre analiza lui Kyros Vassaras de la Hermannstadt - CFR Cluj: Se pune de un blat?
Acum 12 ore
02:00
Din de tot ce s-a spus, scris și văzut pe subiectul Vinicius la Lisabona, o anumită imagine mi s-a părut remarcabilă.
01:10
„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători” # Golazo.ro
BODO/GLIMT - INTER 3-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul italienilor, a vorbit despre eșecul incredibil înregistrat de echipa sa, în play-off-ul Ligii Campionilor.
00:30
AC Milan - Como 1-1 Echilibru rupt în Serie A » „Diavolii” pierd contactul cu Inter și Cristi Chivu # Golazo.ro
AC Milan și Como au remizat, scor 1–1, într-o restanță din etapa #24 a Serie A.
00:20
Apeluri ignorate de guvernanți Federația de Bob și Sanie spune că „România e națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu avem o pârtie «acasă»” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a analizat rapoartele Federației Române de Bob și Sanie și arată cum locul 5 obținut de Mihai Tentea și George Iordache la JO de Iarnă 2026 a depășit previziunile.
00:00
A furat toate privirile FOTO. Un câine a oferit imaginile zilei la Milano-Cortina » Ce a făcut patrupedul # Golazo.ro
Un câine a provocat un moment ciudat la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
18 februarie 2026
23:40
Vassaras nu a glumit Radu Petrescu s-ar fi ales cu o suspendare drastică după eroarea din Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Radu Petrescu (43 de ani) ar fi primit o suspendare drastică din partea CCA, în urma erorii grave comise în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.
23:20
Seară de poveste Atacantul lui Newcastle a egalat un record senzațional în Liga Campionilor, după recitalul cu Qarabag # Golazo.ro
Anthony Gordon (24 de ani), atacantul lui Newcastle, a reușit o performanță fabuloasă în partida câștigată de formația britanică cu Qarabag, scor 6-1, în play-off-ul Ligii Campionilor.
23:10
U-BT Cluj a câștigat Cupa României VIDEO. Ardelenii s-au impus dramatic în finala cu CSM Oradea # Golazo.ro
U-BT Cluj Napoca a câștigat Cupa României la baschet masculin, după ce a învins-o în finală pe CSM Oradea, scor 85-84.
Acum 24 ore
22:50
Apare un nou OZN FOTO. Nu mai vor să împartă stadionul! Investiție de aproape 500 de milioane de euro + când ar trebui să fie gata # Golazo.ro
SS Lazio a anunțat în mod oficial proiectul unui nou stadion marți, 17 februarie.
22:20
Tragedie la Petrolul Jucătorul ploieștenilor a murit la doar 16 ani, după un accident înfiorător # Golazo.ro
Mario Cofaru, component al echipei U17 al celor de la Petrolul Ploiești, a murit la doar 16 ani, după ce a fost lovit de tren!
22:10
Speranțe pentru Adrian Mititelu Judecătorii cer de la DNA dosarul penal închis după dezafilierea Craiovei # Golazo.ro
Adrian Mititelu luptă pe toate fronturi pentru a redeschide disputa juridică legată de dezafilierea SC Fotbal Club U Craiova SA din 2011. Miercuri, 18 februarie, au avut loc trei termene importante.
21:50
Gabi Balint (63 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a vorbit despre transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo.
21:40
CFR vrea schimbări Ce pregătește Iuliu Mureșan după suspendările dictate în conflictul Cordea - Bergodi: „Voi face asta la Adunarea Generală” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre deciziile Comisiei de Disciplină în cazurile lui Andrei Cordea (26 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani) și a anunțat că va face o propunere în următoarea Adunare Generală.
21:30
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa # Golazo.ro
Nicușor Dan (56 de ani), Președintele României, va zbura în Statele Unite ale Americii cu un avion deținut de fostul mare tenismen Ion Țiriac (86 de ani).
21:30
Se amână Bodo/Glimt - Inter? FOTO. Echipa lui Cristi Chivu a luat legătura cu UEFA + marea temere a nerazzurrilor # Golazo.ro
BODO/GLIMT - INTER. Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) se teme de accidentări, după ce suprafața sintetică a fost deteriorată serios de utilajele de deszăpezire.
21:20
Anomalia din relația Hațegan - CFR! GOLAZO.ro prezintă fișa de la CCA a arbitrului arădean, care conține o anormalitate, girată de Vassaras # Golazo.ro
Ovidiu Hațegan a fost în cabina VAR la Hermmanstadt - CFR 0-1, meci viciat de erorile grave ala brigăzii de arbitri. Dosarul pe care Hațegan, șeful VAR în România, îl are la Comisia Centrală a Arbitrilor conține o anomalie acceptată de Vassaras, dar care nu e prezentă și în cazul altor arbitri.
21:10
„Sfâșie pentru jucătorii săi” Lucescu, elogiat și de sceptici în Grecia: „Cine e românul?” # Golazo.ro
Georgios Kasnaferis (59 de ani) a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Răzvan Lucescu (57 de ani) în perioada în care cei doi au colaborat la Skoda Xanthi.
20:50
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin # Golazo.ro
Dinamo a jucat pe „Arcul de Triumf” în 2026 meciurile cu Petrolul, în Liga 1, și Hermannstadt, în Cupa României, și va reveni acolo pentru încă o partidă
20:40
„Asta trebuia explicat!” Daniel Niculae a izbucnit după explicațiile lui Vassaras : „Nu a fost analizată cea mai importantă fază” # Golazo.ro
Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a răbufnit la adresa lui Kyros Vassaras (60 de ani), președintele Comisiei Centrală a Arbitrilor (CCA).
20:30
Chivu, atacat Fiul lui Maradona și fostul coleg de cameră al lui Diego îl critică pe român: „Ar trebui să spele la gură atunci când vorbește despre el” # Golazo.ro
Cristi Chivu a fost ținta unor atacuri ale argentinienilor, după ce a adus numele lui Diego Maradona în „războiul” cu Juventus
20:10
„Poate vrea să ascundă faza!” Mihai Stoica și Basarab Panduru, bulversați de analiza lui Vassaras: „O mare jignire! Și nu e prima dată” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) și Basarab Panduru (55 de ani) l-au criticat pe Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, după analiza acestuia la fazele controversate care au avut loc în ultima etapă din Liga 1.
20:10
„Respect România” Cum a reacționat Cristiano Bergodi, după ce și-a aflat pedeapsa: „Nu vreau să las o altă impresie” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, a comentat sancțiunea primită din partea Comisiei de Disciplină a FRF, în urma scandalului de la finalul meciului cu CFR, scor 2-3.
19:50
„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu, în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid # Golazo.ro
UEFA a deschis o anchetă în cazul de rasism de la Benfica - Real Madrid 0-1, meci disputat marți seară la Lisabona
19:30
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026 # Golazo.ro
Matvii Bidnyi (46 de ani), ministrul ucrainean al Sportului, a anunțat că oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice Milano-Cortina.
19:20
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important # Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani) s-a înțeles cu Dinamo, un anunț oficial urmând să se facă în scurt timp.
19:10
„Trebuie publicate!” Justin Ștefan, apel către FRF și CCA, după eroarea lui Radu Petrescu + Ce pregătește LPF # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre greșelile de arbitraj care au avut loc în ultima perioadă.
19:00
„Toți spun asta în afară de tine!” Contre după reacția lui Vassaras : „Să-mi arate un fotbalist care face asta!”. Torje: „Eu. Și ai zis să mă las” # Golazo.ro
Ionuț Angheluță (49 de ani) și Gabriel Torje (36 de ani) s-au contrat în direct, după explicațiile lui Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, cu privire la eroarea gravă de arbitraj a lui Radu Petrescu în duelul Petrolul - FC Argeș 2-1.
18:50
Dinamo și U Craiova, sancționate A venit decizia Comisiei de Disciplină, după incidentele de la derby-ul de pe Arenă # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a comunicat sancțiunile după meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, din etapa #26
18:40
Csikszereda intervine Ce a decis gruparea din Miercurea Ciuc după amenzile aplicate suporterilor: „Sancționați pentru că aparțin unei anumite minorități” # Golazo.ro
Csikszereda a emis un comunicat prin care a anunțat că va achita amenzile primite de proprii suporteri.
18:30
A surprins pe toată lumea Ce s-a putut vedea pe telefonul lui Prestianni, jucătorul acuzat de Vinicius de rasism # Golazo.ro
Acuzațiile de rasism la adresa lui Gianluca Prestianni au marcat seara de Champions League de marți
18:30
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a dictat sancțiuni în urma incidentelor de la finalul partidei CFR Cluj - U Cluj 3-2, dar și în urma declarațiilor lui Dani Coman, care au incitat la violență la adresa arbitrilor după Petrolul - FC Argeș 2-1.
18:20
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejatul! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off # Golazo.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor, prin vocea preşedintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat o analiză video a unor decizii controversate ale etapei #27 din Liga 1.
17:50
„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă” # Golazo.ro
Ilia Malinin, mesaj care exprimă starea de spirit cu care a concurat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.
17:50
Va lipsi aproape o lună Rapid anunță o accidentare de ultimă oră, înaintea derby-ului cu Dinamo # Golazo.ro
Jucătorul de bandă stângă al Rapidului, Robert Sălceanu, s-a accidentat și va reveni abia la mijlocul lunii martie
17:00
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, Qarabag - Newcastle. Ultimele partide din turul play-off-ului se joacă de la 22:00 » Interul lui Chivu, duel cu Bodo/Glimt # Golazo.ro
Qarabag și Newcastle se vor întâlni astăzi, de la ora 19:45, în primul meci al zilei. Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, va da peste Bodo/Glimt, de la 22:00. La aceeași oră se joacă și Olympiakos - Leverkusen și Club Brugge - Atletico.
16:40
„Vremea ne poate juca feste” Meciuri amânate în etapa 28 din Liga 1? Reacția LPF: „Asta spune regulamentul” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a explicat care este strategia pentru ultimele etape din sezonul regulat al Ligii 1, după ce vremea proastă le-a dat bătăi de cap cluburilor în luna februarie.
16:30
UEFA intervine Anunțul făcut de forul european, după acuzațiile de rasism de la Benfica - Real Madrid » Ce sancțiune riscă Prestianni # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid 0-1. UEFA a anunțat că va deschide o anchetă după ce Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni de rasism.
16:10
„De ce deranjează tocmai acum?” Florentin Petre, replică dură după ce a fost certat inclusiv de Andrei Nicolescu: „Vreau să amintesc un episod dureros” # Golazo.ro
Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, a venit cu un răspuns pentru toate criticile pe care le-a primit în ultima vreme.
16:00
Dinamo Kiev, anunț despre Blănuță Ce a spus antrenorul echipei ucrainene despre viitorul atacantului dorit de „câinii” din Liga 1 # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 24 de ani, a fost curtat în această iarnă de Dinamo București. Igor Kostyuk, antrenorul lui Dinamo Kiev, a spus presei locale ce se întâmplă cu atacantul după cantonamentul din Antalya
