Voineag, către angajaţii DNA: Aţi dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că se poate investiga marea corupţie
PSNews.ro, 19 februarie 2026 14:20
Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a avut un mesaj către angajaţii instituţiei pe care o conduce şi le-a transmis, la şedinţa de bilanţ, că au dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că poate fi investigată cu profesionalism marea corupţie. El a afirmat că DNA este astăzi mai puternică
• • •
Acum 15 minute
14:20
Sondaj INSCOP: Corupția, principala sursă de îngrijorare pentru români, urmată de creșterea prețurilor # PSNews.ro
Un nou sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la solicitarea New Strategy Center, arată că românii sunt tot mai preocupați de corupție, percepută drept cea mai importantă problemă a țării, urmată de creșterea prețurilor și de starea de sănătate a populației. Cercetarea, desfășurată în perioada 28 ianuarie–6 februarie 2026, a fost prezentată astăzi, 19
14:20
BILANŢUL DNA Voineag: Am vizat corupţia la nivel înalt. Am pătruns în zone unde era considerată imposibilă # PSNews.ro
Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, afirmă că instituţia a vizat corupţia la nivel înalt: miniştri, secretari de stat, preşedinţi de consilii judeţene şi a precizat că a pătruns în zone unde anterior intervenţia era considerată imposibilă, adăugând că se referă la infrastructuri critice ale statului român. DNA a gestionat 2.599 de
14:20
Anchetă DIICOT: Patru firme din grupul Tinmar Energy investigate pentru grup infracțional organizat # PSNews.ro
DIICOT a confirmat, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat, într-un caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Procurorii suspectează, conform surselor judiciare, că firma a crescut artificial prețurile
14:20
Toți ochii pe SUA! Nicușor Dan participă astăzi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Trump # PSNews.ro
UPDATE 14:00 Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea o intervenţie scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru News.ro. –––––––––––– Summitul Consiliului de Pace va începe joi la Washington, la ora locală 08:40 (15:40 în România), potrivit agendei oficiale anunțate de Administrația Prezidențială. La reuniune
14:20
Cine este Andrei Nistor, prefectul Bucureștiului și coordonatorul situațiilor de urgență # PSNews.ro
Situațiile de calamitate sunt gestionate, la nivelul fiecărui județ, de comitetul pentru situații de urgență, care aparține de instituția prefectului. La nivelul municipiului București, coordonatorul acestui comitet este prefectul Andrei Nistor (38 de ani), propus de USR și numit oficial la începutul lunii octombrie, prin H.G. nr. 814/2025, scrie România TV. Prefectul Capitalei are, așadar,
14:20
Voineag, către angajaţii DNA: Aţi dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că se poate investiga marea corupţie # PSNews.ro
Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a avut un mesaj către angajaţii instituţiei pe care o conduce şi le-a transmis, la şedinţa de bilanţ, că au dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că poate fi investigată cu profesionalism marea corupţie. El a afirmat că DNA este astăzi mai puternică
14:20
Dosarele Epstein. BBC: Ce presupune arestarea fostului prinț Andrew, fratele regelui, și ce nu se știe încă despre caz # PSNews.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat joi pentru conduită necorespunzătoare într-o funcție publică. BBC a explicat ce presupune, din punct de vedere procedural, reținerea fostului prinț britanic. Potrivit postului public britanic, Andrew poate fi reținut pentru cel mult 96 de ore, însă o astfel de perioadă ar
14:20
Ministra Diana Buzoianu spune că prețul apei nu va crește pentru cetățeni. Operatorii economici ar trebui să-și reducă profiturile. România are nevoie de 30 de miliarde de lei pentru infrastructură. Întrebată joi, după ședința de Guvern, în ce stadiu se află proiectul de creștere a costului apei industriale, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns că
14:20
SURSE Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea o intervenţie scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru News.ro. Preşedintele Nicuşor Dan va participa, începând cu ora 15.40, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), care va avea loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite ale
14:20
Casa Albă a invitat oficial cel puțin 50 de state să se alăture Consiliului pentru Pace lansat de președintele Donald Trump, iar 35 de lideri și-au exprimat interesul. Până în prezent, 26 de țări au acceptat invitația și au fost desemnate membri fondatori ai Consiliului, potrivit Al Jazeera. Alte cel puțin 14 state au refuzat
Acum 2 ore
13:20
ANRE aprobă capacități de producție de energie electrică de 850 MW, inclusiv un parc fotovoltaic uriaș la Giurgiu # PSNews.ro
Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința de marți, înființarea unor capacități de producție de energie electrică de 850 MW, ceea ce înseamnă cu 150 MW peste capacitatea unui reactor de la Cernavodă, potrivit Mediafax. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat ieri în
13:20
Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: TVA a fost majorată inutil, guvernul trebuia să relanseze economia # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, analizând datele economice actuale, consideră că majorarea TVA nu era necesară, afirmând că îi dă dreptate președintelui Nicușor Dan în această privință. Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor despre strategia economică și despre măsurile fiscale adoptate de guvern, Grindeanu susținând că etapa de disciplină financiară trebuia urmată mai rapid
13:20
Polițiștii din România și R. Moldova au demascat o rețea de call-center-uri care înșela românii prin false investiții # PSNews.ro
Polițiștii din București, împreună cu autoritățile din Republica Moldova, au demascat o rețea de call-center-uri care frauda cetățeni români. Escrocii convingeau victimele să investească pe platforme online și le accesau conturile prin aplicații de control la distanță. Suspecții și victimele Potrivit surselor Antena3CNN, autorii sunt cetățeni moldoveni, iar victimele români. Aceștia îi determinaseră să instaleze
13:20
Profesorul Ștefan Baghiu, cunoscut pentru implicarea sa în educație și cultură, își exprimă profundul dezacord față de politicile guvernului Bolojan, subliniind dificultățile cu care se confruntă sistemul educațional românesc și impactul negativ al deciziilor recente. Zeci de ani de muncă pentru educație și cultură Baghiu povestește, pe contul său social-media, că și-a dedicat întreaga carieră
13:20
Ministerul Energiei stabilește preț administrat la gaze, dar fără sancțiuni pentru producători # PSNews.ro
Proiectul de OUG publicat cu o zi în urmă de Ministerul Energiei prin care s-a stabilit un preț administrat al gazelor pentru populație nu conține sancțiuni explicite pentru producătorii de gaze care nu pun la dispoziția furnizorilor gaze pentru populație la preț stabilit de stat. Dacă OUG nu este corectată, prețul gazelor naturale pentru populație
13:20
VIDEO Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor consideră că România nu este pregătită pentru un atac al Rusiei # PSNews.ro
Un nou sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la solicitarea New Strategy Center, arată că românii percep un nivel scăzut de pregătire al țării în fața unui eventual atac al Rusiei. Cercetarea, desfășurată între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, a fost prezentată azi, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit datelor,
13:20
Mizele politice ale reformei pensiilor magistraților: semnalele care îngrijorează tot sistemul # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a pierdut lupta cu politicul și a decis că reforma privind pensiile magistraților este constituțională. Deși de mai multe luni asistăm la o luptă între puterea politică și cea judecătorească, situația este departe de o concluzie finală după decizia CCR, pentru că multe probleme din sistemul de justiție rămân nerezolvate.
13:20
Presiuni și interese la Ministerul Apărării: Radu Miruţă vorbește despre miza programului SAFE # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că şi la ministerul pe care îl conduce sunt presiuni, aşa cum erau şi la Ministerul Economiei pe care l-a condus anterior. Chiar dacă spectrul este mai îngust, dimensiunea este mult mai mare, fiind contracte mari în joc. Cu atât mai mult apar presiuni, cu cât este în derulare
13:20
Guvernul respinge trecerea la impozitarea progresivă, invocând lipsa capacității administrative # PSNews.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a readus în discuție acordul României cu FMI, care recomandă trecerea de la impozitarea unică la impozitarea progresivă. Această idee a fost respinsă politic, în special de Partidul Național Liberal. În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat că statul nu are capacitatea administrativă necesară pentru implementarea unei astfel de schimbări, subliniind
13:20
Sondaj INSCOP: 42,6% dintre români cred că România nu ar trebui să ofere niciun ajutor Ucrainei # PSNews.ro
Un nou sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center arată o divizare puternică a opiniei publice privind sprijinul României pentru Ucraina, la patru ani de la începutul războiului. Cercetarea, desfășurată între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, a fost prezentată azi, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit cercetării, 31,5%
Acum 4 ore
12:10
Grindeanu avertizează asupra numirilor la SRI și SIE: Nu trebuie să devină anexe de partid sau ONG # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, referindu-se la viitoarele nominalizări pentru SRI şi SIE, că nu îşi doreşte ca persoanele care vor ocupa aceste funcţii să transforme servicile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri. Întrebat, miercuri seară, la Digi24, ce opţiuni are PSD privind conducerea serviciilor secrete, Sorin Grindeanu a recunoscut
12:10
Grindeanu: România riscă să rateze ținta de autostrăzi în 2026 din cauza blocajelor financiare # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, afirmă că ritmul construcţiei de autostrăzi în România a scăzut şi că este pesimist pentru 2026, pentru că plăţile către constructori nu au fost predictibile în ultimele luni. Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Digi24, că în acest an ar trebui să fie gata 250 de kilometri
12:10
Primarii și președinții de consilii județene au fost demascați de un Grindeanu de nestăpânit, care a vorbit pe șleau despre cum au fost folosiți banii pentru proiectul guvernului, Anghel Saligny. Desigur, vicepreședintele nu a generalizat, dar a dat de înțeles că știe mult mai multe, conform Mediafax. Programul Anghel Saligny, o inițiativă guvernamentală care se
12:10
Românii ar putea resimți recesiunea: o piață a muncii mai precaută, credite mai scumpe și cheltuieli reduse # PSNews.ro
Cifrele INS privind recesiunea tehnică au venit în confirmarea a ceea ce mediul de afaceri a resimțit în ultimii doi ani, explică Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia. El subliniază importanța eficientizării activității statului, potrivit Adevărul. Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat pentru
12:10
Grindeanu: Relația cu Ilie Bolojan e strict instituțională, nu una de prietenie. „Ce spun public îi spun și în privat” # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă Ilie Bolojan este un dur, că nu îşi permite să facă astfel de aprecieri şi că are o relaţie instituţională cu premierul, „fără inimioare trimise pe WhatsApp". Întrebat, miercuri seară, la Digi24, dacă îl consideră pe Ilie Bolojan un dur, liderul PSD Sorin Grindeanu a răspuns că
12:10
MEDAT va implementa un regulament european pentru închirierea pe termen scurt a apartamentelor. Care e procedura # PSNews.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general
12:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara, că proiectul de lege privind limitarea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public va fi adoptat de Guvern „în zilele următoare", măsura fiind parte a pachetului de reforme din administrația centrală și locală. Șeful Executivului a explicat că noul cadru legislativ va urma modelul aplicat în prezent magistraților. „După modelul
11:10
Regres istoric al PNL: Ce mai poate face Bolojan? Criza de identitate și datoriile care sufocă partidul # PSNews.ro
PNL Vâlcea a decis să scoată la vânzare imobilele care găzduiesc sediile filialei județene, iar organizația a cerut avizul conducerii centrale pentru tranzacție, potrivit presei locale. Conform informațiilor publicate de Timpul de Vâlcea, hotărârea a fost adoptată în Biroul Politic Județean cu 19 voturi „pentru", 2 „împotrivă" și
11:10
Giurgiu–Ruse II: al doilea pod peste Dunăre, legat de viitoarea autostradă spre București # PSNews.ro
Construcția Podului Giurgiu – Ruse II urmează să fie realizată împreună cu Autostrada București – Giurgiu, potrivit declarațiilor secretarului de stat în Transporturi, Horațiu Cosma. Oficialul a precizat că, după finalizarea lucrărilor de reabilitare la actualul pod de la Giurgiu, programată pentru luna iunie de partea bulgară, traficul către Bulgaria și Grecia ar urma să […] Articolul Giurgiu–Ruse II: al doilea pod peste Dunăre, legat de viitoarea autostradă spre București apare prima dată în PS News.
11:10
Sorin Grindeanu evită să spună dacă va fi premier în 2027: „În politică două săptămâni sunt multe” # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă se vede premier în 2027 aşa cum spune protocolul coaliţiei, că în politică două săptămâni sunt multe şi că „până la anul mai este”, potrivit News.ro. „Cred că Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este”, a afirmat Sorin Grindeanu la […] Articolul Sorin Grindeanu evită să spună dacă va fi premier în 2027: „În politică două săptămâni sunt multe” apare prima dată în PS News.
11:10
Achiziții militare prin programul SAFE: Miruță spune că România obține prețuri mai mici prin comenzi comune # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a explicat, miercuri seară, celor care acuză că România, cumpărând armament prin Programul SAFE amanetează viitorul copiilor pentru următorii 40 de ani, că opţiunea era de aplăti aceste echipamente – care oricum se cumpără – din bugetul naţional sau prin acest instrument financiar cu dobândă mică. Rata este mai mică decât […] Articolul Achiziții militare prin programul SAFE: Miruță spune că România obține prețuri mai mici prin comenzi comune apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Premierul anunţă că NU taie norma de hrană a militarilor: S-a renunţat la o astfel de ipoteză # PSNews.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri seară, în direct la Antena 3 CNN, că a renunțat la propunerea de reducere a norme de hrană pentru militari. El a explicat că discuția pe acest subiect a avut loc în două etape și a subliniat că nu dorește să dea vina pe anumite persoane sau să […] Articolul Premierul anunţă că NU taie norma de hrană a militarilor: S-a renunţat la o astfel de ipoteză apare prima dată în PS News.
21:30
PE SCURT: Christine Lagarde ar putea părăsi BCE înainte de finalul mandatului din 2027, pentru a permite desemnarea unui succesor înainte de alegerile prezidențiale franceze. La Muzeul Luvru din Paris, o fraudă de 10 milioane de euro în vânzarea biletelor a scos la iveală vulnerabilitățile celui mai vizitat muzeu din lume. În Germania, un tribunal […] Articolul Știri din capitalele Europei, 18 februarie apare prima dată în PS News.
20:00
Ilie Bolojan le cere primăriilor să ofere cetățenilor servicii de calitate, nu doar să colecteze bani # PSNews.ro
Ilie Bolojan a prezentat un set de măsuri de reformă administrativă, menite să eficientizeze cheltuirea fondurilor publice și să aducă beneficii concrete pentru cetățeni. Premierul a subliniat necesitatea reducerii cheltuielilor inutile, amintind că banii statului provin fie din contribuțiile populației, fie din împrumuturi costisitoare. „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor sau din banii împrumutați, pentru […] Articolul Ilie Bolojan le cere primăriilor să ofere cetățenilor servicii de calitate, nu doar să colecteze bani apare prima dată în PS News.
20:00
Mii de soldați NATO au participat miercuri la un exercițiu de debarcare pe coasta germană a Mării Baltice # PSNews.ro
Aproximativ 3.000 de militari NATO au participat miercuri la un amplu exercițiu de debarcare în nordul Germaniei, care a implicat nave militare, tancuri amfibie, avioane de luptă și elicoptere, relatează AFP. Forțele navale germane, alături de trupe speciale din Turcia și Spania, s-au antrenat pentru preluarea controlului asupra plajei Putlos, în prezența ministrului german al […] Articolul Mii de soldați NATO au participat miercuri la un exercițiu de debarcare pe coasta germană a Mării Baltice apare prima dată în PS News.
20:00
După victoria de la CCR, Bolojan vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o intervenție la Digi24, că reforma pensiilor speciale trebuie extinsă și la alte categorii, nu doar la magistrați. El a subliniat că situațiile în care angajații se pot pensiona la 50-52 de ani trebuie corectate, atât din motive de echitate, cât și de sustenabilitate economică. „Consider că pentru toate sistemele […] Articolul După victoria de la CCR, Bolojan vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie apare prima dată în PS News.
20:00
Bolojan, despre reforma administrativă: Avem peste 700 de primării care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre reforma administrativă, că avem peste 700 de primării care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal, dar şi celelalte primării crede că pot face paşi importanţi pentru dezvoltare, el arătând că primăriile trebuie să existe pentru a face proiecte pentru oameni şi condiţii mai bune şi servicii […] Articolul Bolojan, despre reforma administrativă: Avem peste 700 de primării care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal apare prima dată în PS News.
20:00
Curtea de Apel București critică modificările privind pensiile magistraților: „Ar putea avea efecte dramatice” # PSNews.ro
Curtea de Apel București (CAB) avertizează că modificările legislative privind pensiile magistraților pot afecta independența justiției și echilibrul constituțional dintre puterile statului. Într-un comunicat oficial, instanța își exprimă îngrijorarea față de decizia Curții Constituționale de a declara constituțional proiectul de lege, considerând-o „un regres în statutul de independență” al sistemului judiciar. CAB salută, totodată, poziția […] Articolul Curtea de Apel București critică modificările privind pensiile magistraților: „Ar putea avea efecte dramatice” apare prima dată în PS News.
20:00
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă, el declarând că, în condiţiile în care avem o situaţie complicată din punct de vedere bugetar iar finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, nu este de actualitate un astfel de proiect. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 dacă ar […] Articolul Ce spune premierul Bolojan despre introducerea impozitării progresive apare prima dată în PS News.
20:00
România cere NATO să își consolideze postura defensivă în regiunea Mării Negre, avertizând că intensificarea activităților militare ale Rusiei impune o prezență aliată mai puternică și mai bine coordonată, potrivit Politico. La Conferința de Securitate de la München, ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a solicitat desfășurarea suplimentară de sisteme anti-dronă, capacități radar și rachete […] Articolul POLITICO: România solicită o misiune NATO în zona Mării Negre apare prima dată în PS News.
20:00
MAE revine cu explicații după ce Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra: ”Umor diplomatic conştient” # PSNews.ro
Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic nou de spus, dar şi că toate ţările, fie îşi doresc să facă parte din Uniunea Europeană, fie să rămână […] Articolul MAE revine cu explicații după ce Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra: ”Umor diplomatic conştient” apare prima dată în PS News.
20:00
8 ani mai avem. Atât estimează șeful Google că va dura până când AI va atinge capacitatea umană. Ce va fi apoi # PSNews.ro
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenția EFE. ”Suntem la o distanță de 5-8 ani de a ajunge la o inteligență artificială care să poată raționa în mod similar cu ființa umană”, a afirmat directorul executiv, […] Articolul 8 ani mai avem. Atât estimează șeful Google că va dura până când AI va atinge capacitatea umană. Ce va fi apoi apare prima dată în PS News.
19:00
Isărescu: „Patrioții români” s-au speriat anul trecut și au schimbat miliarde de euro după alegerile prezidențiale # PSNews.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a revenit asupra crizei politico-electorale din mai–iunie anul trecut, care a afectat puternic piețele financiare după primul tur al alegerilor prezidențiale. În acel context, România a înregistrat ieșiri de capital de aproximativ 10 miliarde de euro, ceea ce a pus presiune pe cursul de schimb, presiune atenuată prin intervenții din rezerva […] Articolul Isărescu: „Patrioții români” s-au speriat anul trecut și au schimbat miliarde de euro după alegerile prezidențiale apare prima dată în PS News.
19:00
Unul din cinci europeni consideră că, în anumite cazuri, dictatura este preferabilă democrației, potrivit unui sondaj prezentat de Politico. Studiul a fost făcut de un centru de dreapta în Franța, Grecia, România, Suedia și Marea Britanie. Sondajul arată însă clar că pentru europeni, problema nu este democrația în sine, ci insatisfacția atunci când nu merg lucrurile […] Articolul Politico: 1 din 5 europeni consideră că dictatura este preferabilă democrației – sondaj apare prima dată în PS News.
19:00
Ministrul Muncii: Am trimis la Parchet dosarul care vizează angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă miercuri că a trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap. ”Cei care fraudează sistemul de dizabilitate trebuie să răspundă în faţa legii. Am trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap, […] Articolul Ministrul Muncii: Am trimis la Parchet dosarul care vizează angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap apare prima dată în PS News.
19:00
Ea este doamna Amalia, cea mai în vârstă studentă din România. Ce domeniu a ales să studieze la senectute # PSNews.ro
Are 90 de ani și e studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, relatează radiorenașterea.ro. Doamna Amalia e cea mai în vârstă studentă din Cluj, dar actele oficiale arată că recordul ei se întinde, de fapt, pe toată România. Amalia-Susanu Tușa l-a întrecut, astfel, pe cel considerat multă vreme cel mai în […] Articolul Ea este doamna Amalia, cea mai în vârstă studentă din România. Ce domeniu a ales să studieze la senectute apare prima dată în PS News.
19:00
Cât a ajuns să coste o cursă la aeroport cu Bolt, Uber sau taxi în ziua în care Bucureștiul a fost acoperit de zăpadă # PSNews.ro
Pasagerii care aveau programate zboruri miercuri de pe Aeroportul Henri Coandă au întâmpinat întârzieri de mai multe ore până la decolarea avioanelor, însă problemele au început chiar înainte de a ajunge la aeroport. Traficul dificil a făcut deplasarea extrem de complicată, iar costurile transportului au crescut semnificativ. Potrivit B365.ro, tarifele pentru cursele de tip ridesharing […] Articolul Cât a ajuns să coste o cursă la aeroport cu Bolt, Uber sau taxi în ziua în care Bucureștiul a fost acoperit de zăpadă apare prima dată în PS News.
19:00
Regele Danemarcei s-a dus în Groenlanda pentru a-şi arăta sprijinul faţă de teritoriul arctic dorit de Donald Trump # PSNews.ro
Regele Danemarcei Frederik al X-lea a început miercuri, la Nuuk, capitala Groenlandei, o vizită de trei zile în sprijinul teritoriului râvnit de Donald Trump, relatează AFP. Regele, în vârstă de 57 de ani, a salutat făcând cu mâna zecilor de groenlandezi care au venit să-l întâmpine la aeroport, unde îl aştepta prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen. […] Articolul Regele Danemarcei s-a dus în Groenlanda pentru a-şi arăta sprijinul faţă de teritoriul arctic dorit de Donald Trump apare prima dată în PS News.
19:00
Deputat AUR: Nu trăim vremuri normale şi nu trăim vremuri democratice în România. Iar consecinţele le simţim deja # PSNews.ro
Deputatul Laura Gherasim (AUR), preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, afirmă, după ce activitatea comisiei pentru analizarea soluţiilor privind anularea alegerilor prezidenţiale a fost blocată, prin absenţa parlamentarilor Puterii, că Parlamentul României nu poate fi redus la un decor instituţional şi nu trăim vremuri normale şi vremuri democratice în România, iar consecinţele […] Articolul Deputat AUR: Nu trăim vremuri normale şi nu trăim vremuri democratice în România. Iar consecinţele le simţim deja apare prima dată în PS News.
19:00
Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27% în 2025 # PSNews.ro
Potrivit unui raport DIICOT pe 2025, tinerii au devenit tot mai expuși la substanțe psihoactive noi, procurate prin intermediul rețelelor de socializare Telegram și Signal. 77% din dosarele Direcției au fost pe consum și trafic de droguri, în creștere cu 27% față de 2024, arată Gândul. Bilanțul de activitate al DIICOT pe anul 2025 arată că […] Articolul Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27% în 2025 apare prima dată în PS News.
