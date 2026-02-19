UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, transmite preşedintele Consiliului European

13:40

Agenţii de securitate din transportul public parizian şi din cadrul companiei naţionale de căi ferate SNCF vor fi echipaţi cu tasere în zilele următoare, o iniţiativă experimentală pe care ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, doreşte să o generalizeze, informează EFE. „Un răspuns adecvat cu acest tip de pistoale poate fi un răspuns bun pentru a combate […] © G4Media.ro.