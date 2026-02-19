UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, transmite preşedintele Consiliului European
G4Media, 19 februarie 2026 17:50
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP, conform Agerpres. Planul american pentru a pune capăt războiul din Ucraina prevede o intrare a Kievului în UE din ianuarie 2027, un calendar în […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
18:00
Preşedintele CSM, despre „cererea” lui Nicușor Dan de a solicita informații pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor: Nicio dispoziţie legală nu dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar # G4Media
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie” pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor, transmite Agerpres. Liviu Gheorghe Odagiu a susţinut, într-o conferinţă de presă, că nicio dispoziţie legală […] © G4Media.ro.
18:00
Polițist de frontieră din Oradea, reținut pentru luare de mită / L-a dus pe un șofer bulgar cu autospeciala la bancomat ca să scoată banii # G4Media
Un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost reținut, joi, sub acuzația de luare de mită, într-o anchetă declanşată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii DGA – Serviciul judeţean Bihor, relatează ebihoreanul.ro. Subofiţerul Cristian Ban este acuzat că toamna trecută, la data de 17 […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:50
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, transmite preşedintele Consiliului European # G4Media
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP, conform Agerpres. Planul american pentru a pune capăt războiul din Ucraina prevede o intrare a Kievului în UE din ianuarie 2027, un calendar în […] © G4Media.ro.
17:50
Premierul Donald Tusk spune că Polonia poate plasa mine antipersonal la frontiera de est după renunţarea la Convenţia de la Ottawa # G4Media
Retragerea Poloniei din Convenţia de la Ottawa îi va permite să plaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale de est în termen de 48 de ore dacă apare o ameninţare, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, cu puţin timp înainte ca ieşirea din tratat să intre în vigoare, relatează agenția de știri Reuters, citată de […] © G4Media.ro.
17:50
VIDEO Sorin Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027, așa cum prevede acordul coaliției: ”Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai e. Nimeni nu-i de neînlocuit, nici chiar Bolojan” # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a evitat să dea un răspuns ferm atunci când a fost întrebat într-un interviu la Digi24 dacă ”se vede premier”, așa cum prevede protocolul coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. ”Uite că îmi dați încă o dată posibilitatea să răspund la ceea ce voiam să spun mai devreme. Apropo de stabilitate, cred că […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:30
Guvernul a aprobat finanţarea achiziţiei a 1.200 de ambulanţe / Valoarea proiectului depășește 183 de milioane de euro, bani din PNRR # G4Media
Guvernul a aprobat joi o hotărâre în baza căreia se urmăreşte achiziţia a 1.200 de ambulanţe, pentru modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, un proiect de peste 183 de milioane de euro, transmite Agerpres. Astfel, a fost aprobată, prin hotărâre, Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii pentru dotarea […] © G4Media.ro.
17:20
Uniunea Europeană a inclus oficial Gardienii Revoluţiei din Iran pe lista organizaţiilor teroriste # G4Media
Uniunea Europeană a desemnat oficial joi Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) drept organizaţie teroristă, relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. ”IRGC va face de asemenea obiectul măsurilor restrictive în conformitate cu regimul de sancţiuni antiterorism al UE”, indică un comunicat publicat joi de Consiliul UE. ”Aceste măsuri includ îngheţarea fondurilor şi […] © G4Media.ro.
17:20
ULTIMA ORĂ Noua programă școlară la limba și literatura română de clasa a IX-a a fost aprobată de Ministerul Educației, fără să facă publică forma finală # G4Media
Ministerul Educației a aprobat joi programa de limba și literatura română de clasa a IX-a, fără să facă publică forma finală. Într-un comunicat de presă Ministerul precizează că „programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial și ulterior pe site-ul CNCE (Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare)”. Amintim că Oana Fotache Dubălaru, coordonatoarea programei, […] © G4Media.ro.
17:20
Pîslaru: Din 2017 nu s-au modificat salariile demnitarilor / Buzoianu: Unii funcţionari publici au peste salariul ministrului # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că din 2017 nu a mai avut nicio modificare, nicio indexare a salariilor demnitarilor, precizând că veniturile sale nu cuprind niciun stimulent şi nici spor de fonduri europene, transmite Agerpres. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, la rândul său, că în ministerul pe care îl […] © G4Media.ro.
17:20
1.240 miliarde de dolari: deficitul comercial american a atins un nou record în 2025, în ciuda taxelor vamale impuse de Trump # G4Media
Deficitul comercial al Statelor Unite a atins 1.241 miliarde de dolari pe ansamblul anului 2025, cu 2,1% mai mult decât în anul precedent, atingând astfel un nou record, potrivit datelor publicate joi de Departamentul Comerțului, transmite BFM TV. Această deteriorare se explică printr-o creștere mai importantă a importurilor decât a exporturilor pe ansamblul anului, în […] © G4Media.ro.
17:20
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Vulnerabilitate critică, descoperită la nivelul unor produse Honeywell pentru supraveghere video / Hackerii ar putea să acceseze neautorizat sistemul de supraveghere # G4Media
Mai multe produse Honeywell, destinate supravegherii video (CCTV), sunt afectate de o vulnerabilitate critică descoperită de către experţii în securitate cibernetică, potrivit unui comunicat de presă al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), transmite Agerpres. „CVE-2026-1670 este o vulnerabilitate critică cu scor CVSS v3.1 de 9.8 (CRITIC), confirmată şi de către U.S. Cybersecurity and Infrastructure […] © G4Media.ro.
17:10
Președintele Nicușor Dan, introdus de Donald Trump drept ”premierul României” la Consiliul pentru Pace # G4Media
Președintele SUA Donald Trump a făcut o greșeală joi când l-a introdus pe președintele Nicușor Dan la deschiderea primei ședințe a Consiliului pentru Pace și l-a numit ”Premierul Dan din România”. Trump a vorbit apoi în termeni laudativi despre români, despre care a spus: ”Oameni minunați, oamenii din România sunt fantastici. Mulți vin și lucrează […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:00
Ministrul Muncii solicită prefecturilor să se implice în controlarea dosarelor persoanelor cu handicap # G4Media
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, solicită prefecturilor să se implice în efectuarea de controale în comunităţile unde există multe dosare cu handicap, afirmând că instituţia pe care o conduce are doar doi angajaţi la nivel central, transmite Agerpres. „Aş veni cu rugămintea şi către dumneavoastră şi către toate celelalte prefecturi. Dacă […] © G4Media.ro.
17:00
Unanimitate în Consiliul Local: Contractul dintre Sectorul 1 și operatorul de salubrizare Romprest încetează la 30 iunie 2026 # G4Media
Consiliul Local al Sectorul 1 a votat în unanimitate, în ședința de joi, proiectul de hotărâre prin care Primarul Sectorului 1 este mandatat să informeze compania Romprest Service S.A., Consiliul Concurenței și ANRSC că, la data de 30 iunie 2026, Contractul de delegare a serviciului de salubrizare încetează prin ajungerea la termen. Potrivit administrației locale, […] © G4Media.ro.
17:00
Ministrul Finanțelor: Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi, după decizia Curții Constituționale # G4Media
Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului, după decizia de miercuri a Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor speciale, a anunţat, joi, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres. „Fiecare pas […] © G4Media.ro.
16:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace de la Washington, o inițiativă a președintelui SUA, Donald Trump. Administrația Prezidențială a postat fotografii în care șeful statului apare alături de președintele argentinian Javier Milei și de fostul premier britanic Tony Blair. Ședința Consiliului pentru Pace a fost deschisă de Donald Trump cu […] © G4Media.ro.
16:40
Nepalul intenţionează să înăsprească condiţiile impuse alpiniştilor care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ # G4Media
Guvernul nepalez intenţionează să impună candidaţilor care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ (8.849 metri), să fi escaladat anterior un vârf nepalez de cel puţin 7.000 de metri altitudine, a anunţat joi Ministerul Turismului, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. În fiecare sezon, Everestul atrage pe […] © G4Media.ro.
16:40
Șeful DSV Cluj, în scandalul ranch-ului în care sute de animale au fost lăsate să moară: La controale s-a constatat că animalele nu erau furajate corespunzător # G4Media
Autoritățile clujene s-au sesizat în urma apariției informațiilor privind existența a sute de cadavre la o cunoscută fermă de bizoni din județul Cluj, presupunându-se că animalele au fost lăsate să moară în mod intenționat. Conform primelor estimări oficiale, bilanțul dezastrului de la ferma din Recea Cristur arată că e vorba în total de peste două […] © G4Media.ro.
16:30
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, propune un proiect-pilot pentru comasarea comunelor mici: localitățile care fuzionează vor primi între 10 și 20 de milioane de lei pentru proiecte locale # G4Media
Alfred Simonis (PSD), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat joi că vrea să lanseze un proiect-pilot care să încurajeze comasarea comunelor care au bugete mici, insuficiente pentru dezvoltare. El a spus și care ar fi stimulentul pentru o astfel de decizie: comunele care fuzionează vor primi între 10 și 20 de milioane de lei pentru […] © G4Media.ro.
16:20
Ambasadorul Ucrainei: Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda noastră. Sperăm să fie în 2026 # G4Media
Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda Ucrainei, a declarat, joi, ambasadorul Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferinţe de presă. Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti speră ca această vizită să aibă loc anul acesta, transmite Agerpres. „Cei doi preşedinţi (Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski) au avut ocazia să se vadă în cadrul unor formate […] © G4Media.ro.
16:20
Profesoara Maria Manea: Este esențial să-i facem pe copii să înțeleagă la ce îi ajută să învețe. Eu am la școală copii care au citit biblioteci întregi, au un exercițiu de lectură incredibil # G4Media
Maria Manea, fost secretar de stat în Ministerul Educației și profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, a declarat că „este esențial să îi facem pe copii să înțeleagă la ce îi ajută să învețe”, scrie Edupedu.ro. Aceasta a vorbit, pentru Prima News, despre importanța lecturii în viața elevilor, subliniind […] © G4Media.ro.
16:20
Autoritatea Vamală Română lansează luni sistemul naţional de gestionare uniformă a utilizatorilor şi de semnătură digitală „UUM&DS-RO”, care va înlocui sistemul central al Comisiei Europene # G4Media
Operatorii economici vor avea acces de luni, 23 februarie, la un nou sistem electronic dezvoltat la nivel naţional – Sistemul naţional de gestionare uniformă a utilizatorilor şi de semnătură digitală (UUM&DS – RO), care le va oferi un punct unic de acces pentru autentificare în vederea utilizării sistemelor vamale ale Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
16:20
Ferrari a impresionat în cursul zilei de joi pe circuitul de la Sakhir (și) grație aripii spate a monopostului SF-26. Invenția Scuderiei a captat rapid atenția: aripa este activă și capabilă de o rotație completă de 180 de grade, transmite F1 pe rețelele sociale. Ferrari uimește în testul din Bahrain: Inovația „imposibil” de copiat de […] © G4Media.ro.
16:10
Salariile îngheață în Educație în 2026, potrivit proiectului de HG care stabilește costul-standard per elev / Crește cu 69 de lei componenta pentru utilități și formare # G4Media
Costul-standard per elev pentru anul 2026 rămâne la fel ca cel de anul trecut, potrivit proiectului de hotărâre de guvern publicat de Ministerul Educației și Cercetării în transparență decizională. Este vorba despre o medie de 9.620 de lei. Există o creștere de 9,8%, similară cu inflația de anul trecut, pentru componenta de utilități-formare, scrie Edupedu.ro. Proiectele […] © G4Media.ro.
16:10
LIVE Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la Washington, începând cu ora 16.10, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Urmărește LIVE pe G4Media desfășurarea evenimentelor de la Washington: © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:00
VIDEO FOTO 10 kilograme de drog de mare risc și 500 de grame cocaină, îngropate de traficanții de droguri la Pitești # G4Media
Polițiștii din Pitești au descoperit miercuri, 18 februarie, o cantitate impresionantă de droguri îngropate de traficanți. „Miercuri, 18 februarie 2026, în continuarea cercetărilor în cauza privind săvârșirea infracțiunii de de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, au fost găsite și ridicate alte 10 kilograme drog de mare risc sub formă de substanță […] © G4Media.ro.
15:50
Aston Martin are parte de încă un eveniment nefericit în cadrul testelor premergătoare sezonului 2026 din Formula 1. Joi, Fernando Alonso a rămas cu mașina pe circuit fără să poată continua turul cronometrat. Monopostul AMR26 a rămas brusc fără putere. Fernando Alonso, trădat de monopostul Aston Martin în Bahrain Dublu campion mondial (în 2005 și […] © G4Media.ro.
15:40
„Fără linii roșii”: Amenințările președintelui Trump de a anexa Groenlanda au dat naștere unui “Supergrup” la nivelul UE # G4Media
Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au fost „momentul revelator” pentru cele șase mari economii ale Europei de a se uni și de a accelera reforma piețelor financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, pentru Politico. Noul grup, denumit „E6” la Bruxelles, este un club exclusivist al celor șase mari […] © G4Media.ro.
15:40
Sute de pacienţi ai Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca sunt „trataţi cultural” într-un proiect pilot la nivel naţional / Vor beneficia de bilete gratuite pentru intrarea la expoziţiile sau spectacolele instituţiilor culturale implicate în proiect # G4Media
Peste 300 de pacienţi beneficiază de un proiect inedit lansat la Cluj şi care îşi propune să fie extins la nivel naţional intitulat „Prescripţie culturală pentru sănătate şi bunăstare”, prin care o serie de pacienţi din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca vor beneficia de un tratament special, transmite Agerpres. Vicepreşedintele […] © G4Media.ro.
15:20
Regele Charles, după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein: Legea trebuie să-și urmeze cursul # G4Media
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a declarat joi că „legea trebuie să-și urmeze cursul” după arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, potrivit The Telegraph. Afirmând că acum trebuie să aibă loc „un proces complet, echitabil și corect” în conformitate cu legea, el a declarat că a aflat vestea arestării fratelui său cu „cea mai profundă […] © G4Media.ro.
15:10
Test de viteză a rețelei de internet: Una dintre noile funcții ce urmează să apară pe Windows 11 # G4Media
Microsoft lucrează la o serie de funcții noi pentru Windows 11, inclusiv un test de viteză a rețelei pe care îl poți accesa direct din bara de activități, anunță The Verge. Instrumentul este inclus într-un update distribuit către utilizatorii Windows 11 Insider din canalul Release Preview, permițându-ți să dai click dreapta pe pictograma rețelei din […] © G4Media.ro.
15:00
Publicația germană Der Spiegel scrie, citând surse ucrainene, că prima întâlnire la care ofițerii CIA au aflat despre planurile Kievului de a „face ceva” cu gazoductele rusești Nord Stream a avut loc în aprilie 2022, la scurt timp după începerea invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, relatează BBC. Sursele Der Spiegel susțin că reacția […] © G4Media.ro.
14:50
Preşedinta Comisiei Europene va efectua o vizită în Groenlanda în martie, în contextul crizei majore cu Statele Unite # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Groenlanda în martie, a anunţat echipa sa joi, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Preşedinta von der Leyen va vizita regiunea Arctică, iar vizita va include şi Groenlanda. Vizita ar urma să aibă loc în martie, dar nu avem […] © G4Media.ro.
14:40
Ungaria analizează oprirea exporturilor de electricitate şi gaze către Ucraina, dacă Kievul nu reia transporturile de petrol rusesc prin conducta Drujba # G4Media
Ungaria ia în considerare o întrerupere a exporturilor de energie electrică şi gaze către Ucraina, dacă Kievul nu reia transporturile de petrol rusesc către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat joi şeful cancelarului prim-ministrului, Gergely Gulyas, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării […] © G4Media.ro.
14:40
Faza zilei la Milano Cortina: O cunoscută jurnalistă din Australia și-a cerut scuze după ce a apărut în stare de ebrietate într-un live # G4Media
Danika Mason, cunoscută jurnalistă din Australia, și-a cerut scuze joi după ce a avut o intervenție de la Milano Cortina în care a apărut în stare de ebrietate. Renumita jurnalistă a avut un discurs incoerent și s-a bâlbâit de mai multe ori în timpul intervenției în direct de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. […] © G4Media.ro.
14:40
Ministra Mediului: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii” este unul dintre scenarii # G4Media
Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în Programul „Casa Verde Baterii” este unul dintre scenarii, însă nu pot da mai multe detalii până când nu va fi aprobată Legea bugetului şi, implicit, vom şti şi alocarea pentru Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana […] © G4Media.ro.
14:30
Peste 5.000 de angajaţi de la Damen Mangalia, Liberty Galaţi şi Romaero Bucureşti vor beneficia de protecţie salarială extinsă dacă angajatorii intră în insolvență # G4Media
Peste 5.000 de angajaţi de la Damen Mangalia, Liberty Galaţi şi Romaero Bucureşti vor beneficia de protecţie salarială extinsă în situaţia în care angajatorii intră în insolvenţă sau în procedura concordatului preventiv, a anunţat, joi, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), transmite Agerpres. „Guvernul a adoptat, la iniţiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi […] © G4Media.ro.
14:20
Germania va căuta „parteneriate strategice” cu China în contextul tarifelor vamale impuse de SUA # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că va căuta „parteneriate strategice” cu China în timpul unei vizite de săptămâna viitoare, în cadrul căreia va discuta viitoarea cooperare dintre Europa şi a doua cea mai mare economie a lumii, în timp ce Statele Unite se bazează pe tarife vamale, relatează agenția de știri Reuters, citată […] © G4Media.ro.
14:20
Ministra Diana Buzoianu spune că prețul apei nu va crește pentru cetățeni / Operatorii economici ar trebui să-și reducă profiturile / România are nevoie de 30 de miliarde de lei pentru infrastructură # G4Media
Întrebată joi, după ședința de Guvern, în ce stadiu se află proiectul de creștere a costului apei industriale, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns că scenariile nu sunt încă pregătite, potrivit Mediafax. Există un jalon în PNRR care obligă consolidarea mecanismului de finanțare al ANAR pentru investiții în infrastructură. Ministra a spus că este nevoie […] © G4Media.ro.
14:10
Meci de mare risc în Liga Națiunilor: Irlanda vrea să joace în afara țării meciul cu Israel # G4Media
Irlanda și Israel au fost repartizate în aceeași grupă în Liga Națiunilor la fotbal, iar Federația de fotbal de la Dublin ia în considerare ca meciul de pe teren propriu să se joace în afara țării, transmite jewishnews.co.uk. Irlanda vrea să joace în afara țării contra Israelului Oficialii irlandezi se gândesc tot mai serios să […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:50
Congresmeni democrați boicotează discursul lui Donald Trump privind Starea Națiunii și organizează un miting de protest în fața Capitoliului # G4Media
Un grup de congresmeni liberali americani nu va asista la discursul preşedintelui Donald Trump despre Starea Naţiunii, care va fi susţinut marţi, şi va participa în schimb la un miting în aer liber, în semn de protest faţă de politicile liderului de la Casa Albă, decizia marcând un boicot coordonat rar, în contextul în care […] © G4Media.ro.
13:50
Puțul de gaz din Bihor a fost închis, după aproape trei luni / O firmă a vrut să sape o fântână și a lovit o pungă de gaze / Lucrările au costat în final peste 150 de mii de euro # G4Media
Puțul de gaz din satul Sântimreu, comuna bihoreană Sălard, apărut la finalul lunii noiembrie a anului trecut, după un foraj de apă executat ilegal la mare adâncime, a fost închis, anunță Bihoreanul. Administratorul firmei care a făcut forajul și, ulterior, lucrările de remediere spune că „aventura” l-a costat, în total, peste 150.000 de euro. Forajul […] © G4Media.ro.
13:50
Polițist de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant: Ar fi luat șpagă de 15 ori pentru a proteja de controale mașinile unei firme de transport # G4Media
Un agent principal de poliție din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă este acuzat că a primit mită de 15 ori pentru a proteja de controale mașinile unei firme de transport. Conform anchetei, faptele s-au desfășurat în perioada iulie 2025 – 18 februarie 2026. În acest interval, polițistul, care activa în cadrul Secției […] © G4Media.ro.
13:50
Proiect pilot de reformă administrativă în Timiș: CJ oferă până la 20 de milioane de lei comunelor care care aleg să fuzioneze # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, joi, că instituţia lansează un proiect pilot pentru reformă administrativă în România care vizează înfiinţarea unui fond judeţean, din care vor fi sprijinite comunele care aleg să se unească, oferind între 10 milioane şi 20 de milioane de lei, în funcţie de populaţie, transmite Agerpres. Fondurile […] © G4Media.ro.
13:40
Agenții de securitate din transportul public parizian și SNCF vor fi echipați cu tasere într-un program pilot de trei ani # G4Media
Agenţii de securitate din transportul public parizian şi din cadrul companiei naţionale de căi ferate SNCF vor fi echipaţi cu tasere în zilele următoare, o iniţiativă experimentală pe care ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, doreşte să o generalizeze, informează EFE. „Un răspuns adecvat cu acest tip de pistoale poate fi un răspuns bun pentru a combate […] © G4Media.ro.
13:30
VIDEO Rampă de acces către locuință, deszăpezită pentru o familie formată din doi tineri cu dizabilități, după un mesaj pe pagina de Facebook a Jandarmeriei # G4Media
O familie formată din doi tineri cu dizabilități a cerut ajutor printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Ialomița. Cei doi au explicat că rampa de acces către locuință, singura cale care permite deplasarea cu scaunul rulant, era acoperită de zăpadă, la fel și trotuarul din fața casei. Situația era urgentă după episodul […] © G4Media.ro.
13:30
Lando Norris a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de dimineață a zilei de joi din cadrul testelor de Formula 1 de la Bahrain. Ferrari a reprezentat marea dezamăgire: din cauza unor probleme, Lewis Hamilton a parcurs doar cinci tururi cronometrate. Lando Norris a fost cel mai rapid în prima parte a zilei de […] © G4Media.ro.
13:30
Ministerul Educației: Vacanța din această perioadă nu este „vacanță de schi”. Scopul este echilibrarea ritmului de învățare # G4Media
Vacanţa şcolară din această perioadă, stabilită la nivel judeţean, are scopul de a echilibra perioadele de învăţare şi de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinaţie specifică, a precizat joi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, transmite Agerpres. „Continuăm seria clarificărilor din cadrul rubricii „PUNCTUL de informare EDU” cu câteva precizări legate de […] © G4Media.ro.
13:20
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogoiu, vor face declarații de presă la finalul ședinței de Guvern de joi. G4Media transmite LIVE TEXT principalele declarații. știre în curs de actualizare CCR a decis că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, […] © G4Media.ro.
13:20
Un baraj din Hunedoara, început înainte de 1990, rămâne fără autorizație de construcție / Curtea de Apel Cluj anulează autorizația emisă 1987 / Lucrările nu mai pot continua # G4Media
Proiectul hidrotehnic de la Mihăileni, județul Hunedoara, început în 1987 ca investiție de interes național, rămâne fără autorizație de construire. Curtea de Apel Cluj a decis, prin hotărâre definitivă, anularea autorizației de construire nr. 69/2640/1987 și a constatat pierderea valabilității acesteia, anunță Cluj24. Decizia vine după ce instanța a admis recursul formulat de Asociația Declic. […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.