Patru zodii cărora le pune Dumnezeu mâna-n cap în martie 2026. Au parte binecuvântări neașteptate, se bucură de sprijin și reușite pe mai multe planuri
Click.ro, 19 februarie 2026 18:50
Martie 2026 se anunță o lună cu energii aparte, o perioadă în care astrele par să se alinieze în favoarea unor nativi care au trecut prin încercări grele în ultimele luni.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
19:00
Comoara ascunsă într-o casă cumpărată cu 3.550 de euro în Germania! Ce a găsit un imigrant în noul lui cămin # Click.ro
Un imigrant din Bosnia și Herțegovina a trăit o adevărată poveste ca-n filme după ce a cumpărat o casă părăsită în Germania pentru doar 3.550 de euro. Ce părea la început o locuință dărăpănată și plină de gunoi s-a transformat într-o descoperire surprinzătoare, când bărbatul a dat peste bani ascunși
Acum 30 minute
18:50
Patru zodii cărora le pune Dumnezeu mâna-n cap în martie 2026. Au parte binecuvântări neașteptate, se bucură de sprijin și reușite pe mai multe planuri # Click.ro
Martie 2026 se anunță o lună cu energii aparte, o perioadă în care astrele par să se alinieze în favoarea unor nativi care au trecut prin încercări grele în ultimele luni.
Acum o oră
18:20
După 16 ani la secția de urgențe a spitalului din Fairborn, Ohio, medicul Scott Koncal (45 de ani) a scos nenumărate obiecte din corpul pacienților. Pe 22 decembrie, însă, a decis să încerce un record mondial Guinness neobișnuit: cele mai multe bețe de chibrit băgate în nas.
Acum 2 ore
18:10
Trump îl „retrogradează” pe Nicușor Dan. L-a numit „premierul României” la Consiliul pentru Pace # Click.ro
O gafă neașteptată a președintelui SUA, Donald Trump, a atras atenția joi, la deschiderea primei ședințe a Consiliului pentru Pace. În timp ce îl introducea pe președintele României, Nicușor Dan, Trump l-a numit „premierul României”
18:00
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă # Click.ro
Sarmalele se numără printre cele mai populare și mai delicioase preparate din bucătăria românească. Și deși rețeta este deja una foarte bine cunoscută, atunci când pregătiți un număr mai mare de sarmale, este foarte important să știți precis care sunt cantitățile ideale de carne și de orez.
17:50
Se schimbă sistemul de notare! Reguli noi în toate școlile, din toamnă. Profesorii riscă sancțiuni dure # Click.ro
Ministerul Educației impune, din anul școlar viitor, standarde naționale obligatorii de evaluare, astfel încât notele să fie acordate după aceleași criterii în toate școlile. Profesorii care nu respectă baremele unitare vor putea fi sancționați disciplinar.
17:30
Scandal uriaș! Bianca Drăgușanu o face praf pe Monica Tatoiu după acuzațiile explozive: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool” # Click.ro
Tensiunile dintre vedete ies din nou la iveală! De data aceasta, Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu se află în centrul unui conflict public, după ce declarațiile afaceristei au stârnit furia creatoarei de modă. Cearta lor a ajuns rapid în atenția internauților, iar replicile acide nu au întârziat să
17:30
Dive care regretă că și-au făcut intervenții estetice! Courteney Cox: „Nu mai arăt ca mine!” # Click.ro
Deși majoritatea celebrităților preferă să explice transformările evidente ale feței prin îmbătrânire, pierderea în greutate sau machiaj și evită să vorbească despre chirurgia estetică, multe staruri au recunoscut totuși că au apelat la astfel de intervenții.
17:20
Fructul adorat de români ce dublează pofta de mâncare. Elimină-l din dietă dacă vrei să slăbești, vei topi 5 kg într-o lună # Click.ro
Este un fruct delicios, pe care foarte mulți oameni îl consumă aproape în fiecare zi. Cu toate acestea, un medic renumit a explicat în mediul online că acest fruct poate să dea dieta peste cap și ar trebui eliminat din dietă.
Acum 4 ore
16:50
Orașul subestimat din Europa pe care un român îl recomandă tuturor: „Toată lumea îl ignoră” # Click.ro
Spania este o țară de o frumusețe rară, plină de destinații turistice către care se îndreaptă nenumărați oameni în fiecare an. Însă, există unele orașe spaniole pe care nu foarte mulți turiști le cunosc, deși oferă experiențe de vis vizitatorilor.
16:50
Clipe dificile pentru Iulia Vântur! Tatăl lui Salman Khan, dus de urgență la spital. Cu ce probleme se confruntă Salim Khan # Click.ro
În urmă cu doar câteva zile, familia lui Salman Khan a trecut prin momente de tensiune, după ce tatăl actorului, Salim Khan, a fost internat de urgență la terapie intensivă. La spital au fost văzuți atât Salman Khan, cât și iubita sa, Iulia Vântur, arătând că sunt alături de părintele și socrul lor
16:20
Horoscop 20 februarie. Taurii ar putea primi o sumă de bani substanțială, Fecioarele iau decizii drastice # Click.ro
Horoscop 20 februarie. Ziua aduce un amestec de introspecție, reconectare și decizii pragmatice.
16:00
Culiță Sterp vrea să dea lovitura în afaceri. În ce domeniu și-a investit cântărețul banii: „Acum e momentul” # Click.ro
Culiță Sterp (34 de ani) a făcut pasul cel mare spre antreprenoriat. Artistul a decis să își investească banii într-o afacere menită să îi asigure stabilitate financiară pe termen lung.
16:00
Operație la mandibulă reușită acum 2.500 de ani dovedește cunoștințe medicale remarcabil de avansate # Click.ro
O descoperire remarcabilă făcută în Siberia arată că medicina antică era mult mai avansată decât se credea. Rămășițele unei femei scitice, vechi de aproximativ 2.500 de ani, indică o intervenție chirurgicală complexă.
15:50
Simone Biles l-a căutat imediat pe patinator și a încercat să-l sprijine.
15:40
Amenzi usturătoare pentru șoferii care nu respectă o regulă importantă. Ce riscă cei care o ignoră # Click.ro
Transportul copiilor în autoturisme este reglementat strict, iar autoritățile atrag atenția că orice abatere de la normele legale poate avea consecințe serioase, atât din punct de vedere financiar, cât și al siguranței. Regulile sunt clare: fiecare copil aflat într-un vehicul trebuie să fie protejat
15:30
„Șepcile roșii” rămân fără sprijin în lupta pentru play-off.
15:20
Doi bărbați sunt acuzați că au pus la punct o schemă de înșelătorie prin care au păgubit 19 persoane, după ce au închiriat legal apartamente în regim hotelier și le-au subînchiriat ulterior fără acordul proprietarilor. Prejudiciul estimat depășește 6.900 de euro și 15.400 de lei.
Acum 6 ore
15:10
Nicuşor Dan participă azi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, la Washington. Președintele, invitat de Donald Trump să țină un discurs. UPDATE # Click.ro
Președintele României, Nicușor Dan, se află joi la Washington, D.C., pentru a participa la Consiliul pentru Pace
15:10
Mihai Sturzu a răbufnit după ce un curier i-a aruncat peste gard un colet fragil: „Experiență memorabilă”. Camerele de supraveghere au surprins momentul # Click.ro
Mihai Sturzu (46 de ani) și-a exprimat indignarea după ce un curier i-a aruncat peste gard un colet la livrare, fără să țină cont de conținutul fragil al acestuia. Camerele au surprins momentul, iar pilotul a publicat filmarea în mediul online. Vezi mai jos imaginile!
15:00
Ce replică a putut să dea Florin Prunea referitor la rivalitatea cu Bogdan Stelea?! „Eram mai bun” # Click.ro
Florin Prunea a dat o replică explozivă în direct, după întrebarea care i-a pus pe jar pe fanii Generației de Aur: „De ce ai jucat tu și nu Stelea?”
15:00
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 19 februarie 2026. Această zi le schimbă radical viața # Click.ro
Joi, 19 februarie 2026, se anunță o zi specială din punct de vedere astrologic, cu influențe puternice care aduc noroc, șanse neașteptate și momente decisive pentru patru zodii. Energia acestei zile favorizează schimbările pozitive, întâlnirile importante și realizarea unor dorințe mai vechi. Este m
15:00
Gruparea tehnicianului român a primit o lecție de la norvegieni.
14:50
Videoclip șocant: O mamă și copiii ei scapă miraculos de o mașină scăpată de sub control | VIDEO # Click.ro
O femeie și cei doi fii ai săi au fost loviți de un SUV chiar la ieșirea dintr-o creșă, iar incidentul a fost surprins integral
14:20
Motivul pentru care e bine să pui apă de gură în compartimentul pentru detergent al mașinii de spălat. Trucul genial pe care toate gospodinele trebuie să îl știe # Click.ro
Mulți dintre noi folosim apa de gură doar pentru igiena orală, însă acest produs aparent banal ascunde un secret pe care gospodinele îl folosesc de ani de zile. Introducerea unei cantități mici în compartimentul pentru detergent al mașinii de spălat poate transforma modul în care hainele tale arată
14:20
„Când veniţi la doctor, ciocul mic!” O femeie susține că a fost umilită în cabinetul unei clinici private din Brașov. A înregistrat conversația și vrea să depună plângere # Click.ro
O femeie a trecut printr-o experiență umilitoare într-o clinică privată din Brașov. Ea susține că medicul ginecolog a folosit un limbaj incompatibil cu normele deontologice și i-a recomandat insistent servicii suplimentare contra cost.
14:00
O companie aeriană vine cu o ofertă, nu la bilete, ci la serviciile oferite la bord. Toți pasagerii vor primi gratuit un meniu rece în timpul zborului, indiferent de tipul de bilet ales. Beneficiul este inclus în tariful de bază și se aplică tuturor claselor
14:00
Fuego, mesaj emoționant pentru „mama lui adoptivă” Irina Loghin, la împlinirea celor 87 de ani: „De 25 de ani, drumurile noastre…” Ce spune despre relația cu marea artistă # Click.ro
Fuego, urări din inimă pentru Irina Loghin, care pe 19 februarie împlinește 87 de ani.
14:00
Gustarea rapidă care te ține sătul și este extrem de sănătoasă. Este ideală pentru mic dejun, prânz sau cină. VIDEO # Click.ro
Când foamea lovește, dar timpul sau energia nu îți permit să stai la aragaz, o soluție rapidă, sănătoasă și sățioasă este întotdeauna binevenită. Salata de ton cu legume proaspete nu doar că se prepară în câteva minute, dar aduce și proteine, fibre și vitamine esențiale pentru energie și bunăstare.
13:50
Care este cea mai bună zi a săptămânii pentru rezervarea celor mai ieftine bilete de avion în 2026. Ce arată datele unui nou studiu # Click.ro
Dacă obișnuiai să îți programezi alarmele marți sau duminică pentru a găsi cele mai bune oferte de zbor, acum a sosit momentul să îți schimbi strategia.
13:50
Daniel Pavel, primele dezvăluiri despre câștigătorul „Desafio: Aventura”: „Nu știe nici nevastă-mea…” # Click.ro
Ce spune Daniel Pavel despre câștigătorul „Desafio: Aventura”?! Cum reușește să păstreze marele secret?
Acum 8 ore
13:10
Irina Loghin a împlinit 87 de ani. Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu, despre „rivalitatea” cu Maria Ciobanu: „În spatele scenei se…” Cum au fost „țepuiți” la bani? # Click.ro
Irina Loghin a împlinit 87 de ani. Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu, despre „rivalitatea” cu Maria Ciobanu: „În spatele scenei se…” Câți bani câștiga în „Epoca de Aur”?
13:10
Iarna încă nu s-a terminat. Ce spune Roxana Bojariu, șefa departamentului de Climatologie din cadrul ANM, despre ce ne-ar putea aștepta în martie și aprilie # Click.ro
Chiar dacă cele mai intense ninsori par să se fi retras, iarna 2026 nu și-a încheiat efectele în România. Climatologii atrag atenția că episoadele de ger, viscol și zăpadă pot continua în săptămânile următoare
13:10
Cornel Luchian, surpriză de top pentru Iustina Loghin în Dubai. Cadoul exclusivist pe care i l-a dăruit afaceristul, după ce a aflat că va deveni din nou tată # Click.ro
Cornel Luchian și Iustina Loghin traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale relației lor. Afaceristul a aflat recent că va deveni din nou tată și, pentru a marca momentul, i-a dăruit soției sale un cadou de lux, estimat la mii de euro.
13:00
Cea mai vizitată țară din lume a primit anul trecut 102 milioane de turiști și venituri colosale # Click.ro
An de an, turiști din toate colțurile lumii se înghesuie într-o destinație care nu încetează să fascineze. Orașele sale respiră rafinament, iar pe străzi se simte romantismul ce a cucerit generații întregi. Italia, Grecia sau Spania
12:50
Cele 2 zodii care au noroc în această primăvară. Înainte de Paște li se întâmplă un miracol, iar un nativ chiar are șanse de căsătorie # Click.ro
Primăvara acestui an vine cu energii puternice de reînnoire, speranță și schimbare, iar pentru două zodii, astrele pregătesc evenimente cu adevărat speciale. După o perioadă marcată de incertitudini, blocaje și așteptări, destinul pare să se rescrie într-o direcție favorabilă. Până la Paște, acești
12:40
Raed Arafat, către românii supărați pe mesajul Ro-Alert de la 4 dimineața: „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat” # Click.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a transmis azi un mesaj pe rețeaua socială Facebook, pentru a clarifica procedura și scopul alertelor, după ce miercuri dimineața, la ora 4.20 de minute
12:40
Ce să faci cu bulbii lalelelor pe timp de ninsoare, ca să ai flori frumoase la primăvară. Trucul care îi salvează de îngheț # Click.ro
Ninsorile târzii din iarnă și începutul primăverii pot pune în pericol bulbii de lalele deja plantați, mai ales atunci când temperaturile scad brusc sub limita de îngheț. Deși lalelele sunt flori rezistente, variațiile mari de temperatură și solul înghețat pot afecta dezvoltarea rădăcinilor și pot c
12:40
Fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, prințul Andrew, a fost arestat de poliția britanică # Click.ro
Fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, prințul Andrew, a fost arestat joi, chiar în ziua în care împlinește 66 de ani, la reședința sa din Sandringham, informează BBC și publicația britanică The Telegraph.
12:30
Care sunt domeniile de activitate și orașele cu cele mai mari salarii din România la început de 2026 # Click.ro
IT-ul rămâne lider detașat în topul salariilor, în timp ce industriile precum serviciile de pază sau saloanele de înfrumusețare se află la polul opus, cu câștiguri mult mai modeste.
12:20
În cadrul unui interviu video, Ana Maria a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de prezentatorul de la Pro TV, Daniel Pavel.
12:10
Cât plătește la întreținere un bucureștean care nu are de aproape o lună apă caldă și căldură: „O bătaie de joc!” # Click.ro
Bucureștenii ajung să plătească sume uriașe la întreținere, chiar dacă nu beneficiază de apă caldă sau căldură. În această situație disperată se află zeci de familii din Capitală, lăsate în frig de zile întregi, în plină iarnă.
12:00
Ce lecție dură de viață a dus-o pe Amna la concertul Shakirei: „Nu trebuie să uităm de noi”. Ce persoană dragă a pierdut solista? # Click.ro
Solista Amna și-a pierdut, recent, unchiul. Ne-a povestit cum s-a simțit la concertul Shakirei din San Salvador.
12:00
Caz șocant în Capitală. Copii forțați de propriii părinți să cerșească. Mai mulți adulții au fost reținuți # Click.ro
Autoritățile din București au declanșat o anchetă importantă într-un dosar privind exploatarea copiilor pentru cerșetorie. Patru adulți au fost reținuți, iar polițiștii efectuează percheziții pentru a strânge dovezi și pentru a identifica un al cincilea suspect implicat.
11:50
Dobânzile în România cad la minimul ultimilor doi ani după validarea pensiilor magistraților # Click.ro
Reacție imediată după ce CCR a validat reforma pensiilor speciale ale magistraților promovată de premierul Ilie Bolojan: piețele financiare au reacționat pozitiv, iar dobânzile la care România se împrumută au scăzut rapid.
11:40
Milionar de 102 ani, luat cu forța din fața spitalului de propria familie după ce s-a căsătorit cu îngrijitoarea sa. Scandal uriaș pentru o avere uriașă # Click.ro
Un caz șocant petrecut în Taipei a atras atenția opiniei publice internaționale, după ce un milionar în vârstă de 102 ani a fost îndepărtat cu forța de lângă noua sa soție chiar în fața unui spital. Rudele au intervenit brutal după ce au aflat că bătrânul s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa,
11:20
Un aliment prezent în meniul românilor a fost lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”. Secretarul american al Sănătății îl recomandă în special pentru copii # Click.ro
Robert F. Kennedy Jr, tatăl a șase copii, mizează pe beneficiile unui aliment, care se află și în meniul românilor. Politicianul susține că poate face minuni pentru echilibrul fizic și mental al noii generații.
Acum 12 ore
10:50
Scrisorile secrete ale Reginei Elisabeta a II-a, scoase la licitație. Ce s-a descoperit într-o valiză care a stat închisă zeci de ani # Click.ro
Descoperirea unei valize ce a aparținut Reginei Elisabeta a II-a a declanșat un interes uriaș la nivel mondial. În interiorul acesteia au fost găsite scrisori, fotografii și documente personale extrem de rare, care oferă o perspectivă intimă asupra copilăriei și vieții private a suveranei. Toate ace
10:50
Pământul este pe cale să devină nelocuibil. Oamenii de știință avertizează că se apropie de „un punct fără întoarcere” # Click.ro
Oamenii de știință avertizează că planeta se apropie rapid de un punct fără întoarcere. Mai multe sisteme climatice esențiale, precum ghețarii, permafrostul și pădurile tropicale, sunt mult mai vulnerabile decât se credea.
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că între vineri și duminică dimineață vor fi precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță și ploi
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.