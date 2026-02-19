Incident în Bucureşti – Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis ”Maru”, agresat pe stradă / Incidentul a fost transmis live pe reţelele de socializare / Anchetă a Poliţiei - VIDEO
News.ro, 19 februarie 2026 19:20
Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis ”Maru”, a fost agresat, joi, pe o stradă din Bucureşti. El ar fi fost contactat de un bărbat de 33 de ani, cetăţean străin, pentru a fi prezent într-un live pe reţelele de socializare, iar în momentul transmisiunii între cei doi a izbucnit un conflict. Cetăţeanul străin l-a lovit în faţă şi tânărul a căzut la pămînt. Au fost chemaţi poliţiştii şi un echipaj medical. Poliţia încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.
• • •
Acum 10 minute
19:30
JO de iarnă, patinaj artistic: România are reprezentantă şi în juriul olimpic, pe Marina Beşchea / Julia Sauter concurează în această seară # News.ro
România înregistrează o prezenţă de prestigiu la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026 prin desemnarea Marinei Beşchea, arbitru ISU, în juriul olimpic al competiţiei de patinaj artistic.
19:30
Bogdan Ivan: Astăzi am propus, în şedinţa de Guvern, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia. Va fi supus aprobării marţi şi imediat după sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a propus, în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia care va fi supus aprobării marţi şi imediat după aprobare sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.
Acum 30 minute
19:20
19:10
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. "Practic, toată lumea este şeful unei ţări, cu excepţia lui Gianni, dar el este şeful fotbalului", a spus Trump # News.ro
Cel puţin 20 de ţări sunt reprezentate de şefii lor de stat sau de miniştrii de externe şi trimişii lor la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump. Există o singură excepţie notabilă, subliniată de Trump în discursul său de deschidere: preşedintele FIFA, Gianni Infantino, relatează CNN.
19:10
Atacantul englez Bukayo Saka a semnat prelungirea contractului cu echipa londoneză Arsenal, până în anul 2031, a anunţat joi gruparea „tunarilor”.
Acum o oră
19:00
Cadre medicale ale unei clinici din Craiova, acuzate de decontări fictive - CNAS a amendat clinica şi s-au transmis chestionare către pacienţi / Unui pacient i s-a reţinut cardul de sănătate la clinică / Apelul CNAS # News.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis, joi, că s-a aplicat o amendă clinicii din judeţul Dolj unde patru candre medicale sunt suspectate că au decontat fictiv peste 700 de şedinţe pentru tratamentul litiazei renale. Pentru a se verifica întreaga situaţie au fost transmise chestionare către pacienţi.
19:00
Ciprian Ciucu anunţă ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru modul în care au fost deszăpezite arterele de circulaţie: Sectoarele 3 şi 4, cele mai mari amenzi, de 95.000 de lei, sectoarele 2 şi 6, cele mai mici amenzi, de 55.000 de lei # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu anunţă ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru activitatea de deszăpezire, în urma viscolului de miercuri, sectoarele 3 şi 4 primind cele mai mari amenzi, de 95.000 de lei, pentru neregulile descoperite pe 19 artere de circulaţie. Cele mai mici amezi au primit sectoarele 2 şi 6, în cuantum total de 55.000 de lei. Ciucu mai transmite că primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate.
18:50
Trump susţine că nu are „nicio legătură” cu faptul că Institutul pentru Pace al SUA a fost numit după el # News.ro
Preşedintele Donald Trump a afirmat, joi, că nu are „nicio legătură” cu instalarea numelui său pe clădirea Institutului pentru Pace al SUA, acolo unde se ţine prima reuniune a Consiliului pentru Pace, susţinând în mod fals că această clădire din Washington, DC, a fost construită „fără a se avea în vedere pe nimeni”, în ciuda faptului că a fost construită ca sediu al organizaţiei independente închise între timp de administraţia Trump, relatează CNN.
18:50
CNAS propune reorganizarea structurilor de monitorizare, control şi antifraudă la nivel regional, pentru susţinerea eforturilor antifraudă / Controale vizând decontările fictive / Moldovan: Avem nevoie urgent de un mecanism unitar # News.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, că s-au continuat controalele în întreaga ţară pentru a stopa fenomenul decontărilor ilegale, dar şi că a iniţiat un prooiect legislativ care propune reorganizarea structurilor de monitorizare, control şi antifraudă la nivel regional, pentru susţinerea eforturilor antifraudă. ”Avem nevoie urgent de un mecanism unitar”, susţine preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.
18:40
Nicuşor Dan, la Consiliul Păcii, către Donald Trump: Vă mulţumesc pentru implicarea şi leadershipul în planul de pace din Gaza şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii / România poate ajuta la reconstrucţia instituţiilor, poliţie, justiţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit, joi, la Consiliul Păcii, preşedintelui Donald Trump, pentru implicarea şi leadershipul în planul de pace din Gaza precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Şeful statului a prezentat ajutorul umanitar pe care România îl poate oferi în procesul de reconstrucţie din Gaza, precum reconstrucţia instituţiilor, poliţie, justiţie, dar şi cu zboruri pentru a evacua copiii bolnavi şi pentru a-i trata în spitalele româneşti şi a menţionat că avem relaţii tradiţional bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian, ceea ce va fi de ajutor. ”Aşadar, puteţi conta pe noi”, a adăugat şeful statului.
Acum 2 ore
18:30
18:30
Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran - dacă va continua diplomaţia cu Iranul sau va ordona un atac militar - ar putea fi luată în următoarele 10 zile.
18:30
Consiliul Judeţean Buzău pregăteşte extinderea Spitalul Judeţean de Urgenţă - Nou bloc operator şi Secţie ATI, în plan # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, anunţă, joi, extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, prin construirea unui nou bloc operator şi a unei Secţii de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI). ”Proiect esenţial pentru creşterea calităţii actului medical în judeţul Buzău”, a transmis Ciolacu.
18:20
Superliga: Oţelul Galaţi anunţă că intrarea va fi liberă la meciul cu UTA Arad / Accesul, exclusiv la tribuna 2, din cauza zăpezii # News.ro
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, joi, că la meciul cu UTA Arad, din Superligă, intrarea va fi liberă şi accesul se va face exclusiv la tribuna 2 a stadionului Oţelul.
18:20
18:10
Preşedintele CSM: La pensionarea judecătorilor din penal, Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi dacă există un risc de prescriere a infracţiunilor, câte dosare sunt în această situaţie # News.ro
Preşedintele CSM, judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, fost preşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, reclamă faptul că Administraţia Prezidenţială solicită judecătorilor de penal care depun documente pentru pensionare date privind numărul dosarelor pe care le au în lucru şi riscul ca faptele să se prescrie, Odagiu susţinând că este pentru prima dată când un preşedinte cere astfel de detalii înainte de a semna decretul de pensionare pentru un magistrat. Reprezentantul CSM spune de asemenea că Preşedinţia nu cere astfel de detalii şi pentru judecătorii care judecă speţe în materie civilă.
18:00
Ministerul Educaţiei anunţă că au fost aprobate programele pentru disciplina Limba şi literatura română, clasa a IX-a, care reflectă ”viziune modernă şi flexibilă asupra predării limbii şi literaturii române pentru elevii din generaţiile viitoare” # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă, joi, că a aprobat programele pentru disciplina limba şi literatura română - clasa a IX-a, învăţământ liceal. Acestea urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.
17:50
Ministrul Finanţelor anunţă scăderea dobânzii la care se împrumită România: Aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani / Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi, scăderea dobânzii la care se împrumită România, la proximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. De asemenea, obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi.
17:50
Un cuplu britanic deţinut în Iran din ianuarie 2025, condamnat la zece ani de închisoare cu privire la spionaj. Lindsay şi Craig Foreman făceau turul lumii pe motocicletă # News.ro
Un cuplu britanic, Lindsay şi Craig Foreman, încarcerat în Iran din ianuarie 2025 a fost condamnat la zece ani de închisoare cu privire la spionaj, a anunţat joi familia sa, care denunţă un proces expeditiv, relatează AFP.
17:40
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi # News.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi. ”Toate datele indică întârzieri, timpi mari de reacţie şi un ritm de lucru cu mult sub cerinţele asumate de către Romprest”, afirmă reprezentanţii Primăriei.
17:40
Expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile Infinitului”, curatoriată de Erwin Kessler, se deschide joi la Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano din Roma, fiind realizată în cadrul Anului Cultural România–Italia, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Italiană, Malta şi San Marino.
17:40
Federaţia Togoleză de Fotbal (FTF) a anunţat joi că noul selecţioner al echipei naţionale este francezul de 71 de ani Patrice Neveu.
Acum 4 ore
17:30
Reuniune a Grupului de lucru pentru evaluarea cadrului normativ privind răspunderea penală a minorilor, la care au fost invitate mai multe instituţii şi ONG-uri, inclusiv Avocatul Poporului / S-a subliniat relevanţa unei abordări multidisciplinare # News.ro
Ministerul Justiţiei a organizat, joi, o reuniune extinsă a Grupului de lucru pentru analiza şi evaluarea cadrului normativ privind răspunderea penală a minorilor, la care au fost invitate mai multe instituţii, inclusiv Avocatul Poporului. S-au discutat mai multe aspecte care trebuie avute n vedere şi s-a subliniat relevanţa unei abordări multidisciplinare. Se aşteaptă propuneri scrise, ulterior urmând a continua discuţiile.
17:30
Real Madrid anunţă că a depus la UEFA dovezi care să ajute la investigarea acuzaţiei de rasism la meciul cu Benfica # News.ro
Clubul Real Madrid a transmis la UEFA dovezi referitoare la acuzaţia atacantului Vinicius Jr. că jucătorul echipei Benfica, Gianluca Prestianni, i-a adresat insulte rasiste în timpul meciului câştigat de madrileni marţi, cu 1-0.
17:20
Uniunea Europeană vrea să deschidă ”cât mai rapid posibil” negocieri în vederea aderării Ucrainei, anunţă Costa la Oslo, fără să se angajeze cu privire la vreo dată. Întrebat despre o aderare ”light”, el evocă criteriile de la Copenhaga # News.ro
Uniunea Europeană (UE) vrea să deschidă ”cât mai rapid posibil” negocieri în vederea unei aderări a Ucrainei, anunţă joi preşedintele Consiliului European António Costa, fără să se angajeze cu privire la vreo dată, relatează AFP.
17:10
17:10
Superliga: Hermannstadt cere public să fie prezentată analiza detaliată a CCA privind meciul cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR # News.ro
FC Hermannstadt a solicitat public, joi, să fie prezentată analiza detaliată a CCA privind meciul FCH cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR.
17:10
Donald Trump l-a salutat pe Nicuşor Dan ca pe „premierul” României şi a spus că poporul român este „fantastic” # News.ro
Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul de la reuniunea Consiliului pentru Pace salutând pe fiecare oaspete în parte şi spunând câteva cuvinte despre el, uneori folosindu-se de umor şi de talent actoricesc. Când a venit rândul preşedintelui Nicuşor Dan, Donald Trump l-a salutat ca pe „premierul” României şi a spus că poporul român este „minunat, fantastic” şi face treabă bună.
17:00
Trailerul oficial al filmului "Peaky Blinders: The Immortal Man", lansat de Netflix - VIDEO # News.ro
Cillian Murphy, câştigător al premiului Oscar, revine în rolul emblematic al lui Tommy Shelby în filmul "Peaky Blinders: The Immortal Man", regizat de Tom Harper şi scris de Steven Knight. O nouă vesiune a piesei „Red Right Hand" de Nick Cave va fi pe coloana sonoră a lungmetrajului care va avea premiera pe Netflix în 20 martie.
17:00
„Este o zi importantă”. Trump şi-a început discursul la reuniunea Consiliului pentru Pace prezentându-şi oaspeţii şi spunând câte ceva amabil despre fiecare. El i-a criticat pe cei care i-au refuzat invitaţia: „Nu te poţi da mare cu mine” - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul mulţumind celor prezenţi, precum şi presei. „Este o zi importantă, iar mulţi oameni o urmăresc”, le-a spus Trump oaspeţilor săi, înainte de a începe să-i prezinte pe fiecare şi să spună câteva cuvinte laudative la adresa fiecăruia..
17:00
Bursa de Valori Bucureşti raportează la nivel individual un profit net de 8,5 milioane lei în 2025, de peste şapte ori mai mare faţă de 2024 # News.ro
Profitul net preliminar în anul 2025 al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), la nivel individual, s-a ridicat la 8,5 milioane lei, în creştere de 616% faţă de 2024, în timp ce Grupul BVB a raportat un profit net de 9 milioane lei, în scădere cu 23% comparativ cu anul anterior.
17:00
16:50
Trump face o ”fotografie de familie” înaintea reuniunii inaugurale a ”Consiliului Păcii”, la Washington # News.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit joi, la Washington, la Institutul ”Donald J. Trump pentru Pace”, cu alţi lideri din lume, la prima reuniune a ”Consiliului Păcii”, relatează The Associated Press.
16:40
Iranul şi-a apărat joi ”dreptul” de a îmbogăţi uraniu, la o zi după un avertisment al Statelor Unite, care consideră că au ”multe motive” să atace Republica islamică, cu care sunt angajate în negocieri tensionate, relatează AFP.
16:20
FRF: Întâlnire la Casa Fotbalului între reprezentanţii CCA şi cei ai lui FC Argeş. Discuţiile, despre faze de la meciurile cu UTA Arad şi Petrolul # News.ro
Având în vedere că răspunsul la solicitarea FC Argeş de a primi transcrierea dialogurilor dintre arbitri şi camera VAR pentru meciurile cu UTA Arad şi Petrolul a fost considerat în afara oricăror protocoale şi regulamente aplicabile, ambele părţi au convenit să se întâlnească joi la Casa Fotbalului, pentru a audia fişierele audio originale aferente minutelor solicitate, informează FRF.
16:10
Diana Buzoianu: La Ministerul Mediului deja am avut reorganizări care au fost făcute anul trecut / Din audit, s-ar putea să reiasă să fie scăzute anumite sporuri sau că este nevoie să fie făcute inclusiv concedieri # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că la ministerul pe care îl conduce deja au avut loc reorganizări care au fost făcute anul trecut ceea ce va ajuta ca anul acesta să fie îndeplinit un procent din cei 10% care trebuie să fie scăzuţi. Ea a precizat că, din auditul intern, s-ar putea să reiasă să fie scăzute anumite sporuri sau s-ar putea să reiasă că este nevoie să fie făcute inclusiv concedieri.
16:10
Bistriţa-Năsăud: Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de furt - hoţii intră în casă sub pretextul că fac un cadou # News.ro
Poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud atrag atenţia asupra unei noi metode de furt, în care hoţii se prezintă la uşă şi, sub pretextul că oferă un cadou contra tichetelor pentru călătoria pe calea ferată de care beneficiază unii vârstnici, fură din locuinţă. Un astfel de caz a fost semnalat în judeţ, hoţii fiind doi bărbaţi din Suceava.
16:10
JO-patinaj viteză: „Între 8 şi 10 milioane de lire sterline pe an”, potenţialul financiar incredibil al Juttei Leerdam # News.ro
După ce şi-a arătat bustiera la sosirea în cursa de 1.000 m de patinaj de viteză, Jutta Leerdam ar putea beneficia de un milion de dolari din partea sponsorilor săi. Sportiva olandeză, o adevărată vedetă în disciplina sa şi celebră în afara patinoarelor pentru relaţia sa cu YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul, ar putea chiar să câştige jackpotul în contracte publicitare.
16:00
Bolojan, la întâlnirea cu sindicaliştii din energie: Derogarea de la prevederile aprobate pentru companiile de stat poate fi acceptată doar în cazul celor care cresc eficienţa şi reduc ajutoarele de stat cerute ministerelor tutelare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la întâlnirea cu reprezentanţii sindicaliştilor din energie, în contextul protestelor minerilor şi energeticienilor din Piaţa Victoriei, că solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care iau măsuri de creştere a eficienţei şi de reducere a ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare. Bolojan a precizat că un Memorandum care să clarifice toate aspectele va fi discutat în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare.
16:00
Argeş: Trei persoane, arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc/ Peste zece kilograme de stupefiante, găsite la suspecţi, drogurile fiind îngropate - VIDEO # News.ro
Trei persoane din judeţul Argeş au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce procurorii şi poliţiştii au descoperit, în urma unor percheziţii, peste zece kilograme de substanţe stupefiante. Drogurile fuseseră îngropate de cei trei suspecţi.
15:50
Caraş-Severin: Bărbat reţinut pentru coruperea sexuală a două adolescente, prin discuţii pe o aplicaţie online/ Procurorii încearcă să stabilească dacă mai sunt şi alte victime # News.ro
Un bărbat a fost reţinut de procurorii din Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, pentru corupere sexuală a minorilor după ce a discutat printr-o aplicaţie online cu două fete cu vârsta sub 16 ani, în timp ce era dezbrăcat şi a făcut un act sexual în faţa lor. Procurorii au făcut o percheziţie la locuinţa bărbatului şi încearcă să stabilească dacă mai există şi alte victime.
15:40
Dragoş Pîslaru: Reducerea de buget la Ministerul Investiţiilor este semnificativ peste 10%, a existat o reducere de venituri nete şi de salarii de 22,7% # News.ro
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că reducerea de buget la Ministerul Investiţiilor este semnificativ peste 10%, el precizând că a existat o reducere de venituri nete şi de salarii de 22,7%.
15:40
Centrul European al Consumatorilor din România a recuperat, în 18 ani, peste 3,2 milioane de euro # News.ro
Centrul European al Consumatorilor din România a anunţat că a recuperat, în cei 18 ani de existenţă, peste 3,2 milioane de euro şi a instrumentat peste 54.000 de reclamaţii transfrontaliere.
15:40
Acum 6 ore
15:30
Dragoş Pîslaru, după ce Câciu (PSD) i-a cerut să publice datele de la BNR privind plăţile din PNRR: Trebuie să fii rău intenţionat, sau să nu cunoşti cum stau lucrurile / Este nesimţire să spui că era mai bine să stea banii în cont # News.ro
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, după ce fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) i-a cerut să publice datele de la BNR privind plăţile din PNRR, că trebuie să fii rău intenţionat, sau să nu cunoşti cum stau lucrurile, el arătând că este nesimţire să spui că era mai bine să stea banii în cont, în condiţiile în care guvernul a cheltuit peste şase miliarde din PNRR.
15:30
Peste 1.000 de kenyeni au fost înrolaţi de Rusia în Războiul din Ucraina, iar mulţi nu ştiau ce-i aşteaptă, arată un raport al spionajului kenyan, de cinci ori mai mulţi decât anunţau autorităţile # News.ro
Peste 1.000 de kenyeni s-au dus în Rusia şi au ajuns să lupte în războiul ruso-ucrainean, iar mulţi dintre ei nu ştiau ce-i aşteaptă, arată un raport al spionajului kenyan prezentat deputaţilor din această ţară din Africa de Est, relatează AFP.
15:20
Ajuns la Minnesota FC la începutul lunii februarie, James Rodriguez ar fi primit în sfârşit viza de muncă şi ar fi scăpat de ameninţarea ICE. # News.ro
James Rodriguez, care s-a angajat în această iarnă la Minnesota FC în MLS, ar fi obţinut viza de muncă după câteva săptămâni de incertitudine. Dacă informaţia va fi confirmată, columbianul va fi astfel eliberat de ameninţarea ICE, omniprezentă în acest stat.
15:20
Titlurile de stat Fidelis emise în februarie de Ministerul Finanţelor au debutat la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti # News.ro
Ministerul Finanţelor a atras 1 miliard de lei (aproape 199 milioane euro), prin a a doua emisiune de titluri de stat FIDELIS din acest an. Titlurile de stat Fidelis emise în februarie au debutat joi, 19 februarie, la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti. Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima decadă a lunii martie. Prin intermediul celor 33 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 65 miliarde lei (peste 13 miliarde euro).
15:20
RAPORT: Aproape două treimi dintre liderii de afaceri anticipează o creştere a ameninţărilor la adresa companiilor în 2026 # News.ro
Aproape două treimi (62%) dintre liderii de afaceri anticipează o creştere a ameninţărilor la adresa companiilor în 2026, însă peste 4 din 5 (85%) rămân optimişti în privinţa perspectivelor de creştere ale propriilor organizaţii, potrivit unei cercetări multisectoriale globale realizate de Grayling. Aceasta arată că schimbările în politicile publice şi de reglementare sunt principalul risc perceput de mediul de afaceri din România (47%) şi aproape 9 din 10 lideri de afaceri români (87%) se arată îngrijoraţi de impactul pe care majorarea costurilor la energie şi instabilitatea în aprovizionare le au asupra afacerii lor.
15:00
Tanczos Barna: Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid / UDMR solicită ministerelor Finanţelor şi Mediului să trateze Praidul ca prioritate, pentru ca lucrările să poată începe în acest an # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă, joi, că Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid iar UDMR solicită Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului să trateze Praidul ca prioritate, pentru ca lucrările să poată începe în acest an.
