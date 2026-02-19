Declin generalizat în agricultura franceză
Ziarul Lumina, 19 februarie 2026 20:20
Franţa rămâne principala putere agricolă a Europei, dar marjele sale de profit au scăzut puternic în 2025, an în care consumul de vin a fost mai mic, şeptelul în declin şi grâul mai dificil de exportat,
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 472-473„Cuviosul Neofit ieroschimonahul a fost un părinte cu înaltă viață duhovnicească în obștea
Sf. Ier. Leon, Episcopul Cataniei; Sf. Cuv. Visarion (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte) # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei (†787), era din Ravena, oraş important din Italia. Părinţii săi erau oameni bogaţi şi credincioşi. Sfântul Leon era preţuit de toţi pentru viaţa lui curată. De
Numărul punctelor gastronomice locale din judeţul Alba este în creştere de la un an la altul. Anul trecut au fost înfiinţate şase puncte, dublu faţă de 2024, numărul acestora ajungând acum la 34, majoritatea
Aproximativ 100 de apicultori din tot judeţul Vâlcea au protestat marţi în faţa Prefecturii, nemulţumiţi în special de impozitarea camioanelor apicole şi de creşterea TVA pentru hrana şi medicamentele
Comisia Europeană a aprobat, acum două zile, includerea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de Indicaţii Geografice Protejate - IGP, informează Executivul comunitar, potrivit Agerpres.
Schimbările climatice obligă firmele de asigurare să se adapteze și să ofere fermierilor protecție extinsă pentru fenomene cum este înghețul târziu de primăvară. Anul trecut, gerul din aprilie
Crearea primilor oameni - Adam și Eva Crearea primilor oameni, în ziua a șasea, este amintită succint în Facerea 1, 26-31 și reluată într-un mod mai detaliat în următoarele două
Într-o conferință, Mitropolitul Antonie de Suroj spunea că nimeni nu trece un munte urmând pe cineva care are cunoștințe teoretice despre muntele respectiv, ci pe cel care mărturisește că l-a urcat, care
Era o zi de primăvară, deși nu se terminase încă luna februarie. Se apropia 1 martie și în satul meu nu se găseau pe nicăieri mărțișoare pentru doamnele noastre profesoare. Ar fi trebuit să mă gândesc,
La Palatul Suțu din București are loc astăzi, 20 februarie 2026, vernisajul expoziției tematice „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București”. Sunt expuse acte
Biblioteca Academiei Române, filiala Iași, organizează, în 26 februarie, conferința „Gheorghe Platon. 100 de ani de la naștere”, care va fi susținută de prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, membru
Pe tot parcursul anului 2026, se va desfăşura o amplă campanie de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri, adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani.
Mai multe universităţi din ţară au anunţat creşteri semnificative de taxe, începând cu următorul an universitar, între care se numără şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Conducerea
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027, astfel că elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie
Casa Corpului Didactic București, în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, a lansat ediția a V-a a Concursului Național „Vânătoarea de lectură în biblioteci”.Competiția se adresează
Post și imagine sau despre comunicarea media a Bisericii dinspre experiența postirii # Ziarul Lumina
Prima parte a Triodului, o pregătire pentru postul înțeles ca un parcurs mistagogic în taina morții făcătoare de viață a Domnului nostru Iisus Hristos, abundă în sugestii legate de tensiunea postirii (și a lucrării virtuților) ca experiență lăuntrică și exteriorizarea acesteia (cf. Matei 6, 16-18). Smerenia, pocăința și mila sunt opozabile lăudăroșeniei fariseului cu privire la performanțele sale morale și rituale, ascultării interesate și arogante a fiului mare și insensibilității și indiferenței rapace a celor care trăiesc pentru dobândirea comorilor din această lume, unde strălucirea este pe cât de orbitoare (în interior și în afară), pe atât de irevocabil supusă deteriorării treptate și distrugerii progresive.
În cadrul activităților catehetice desfășurate de Sectorul de învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei, marți, 17 februarie, în paraclisul de la demisolul bisericii Parohiei
Credincioșii Parohiei Obârșia-Cloșani din Protopopiatul Baia de Aramă, județul Mehedinți, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, în
50 de copii și tineri din mai multe zone ale județului Caraș‑Severin participă în perioada 15‑20 februarie 2026 la primele două tabere organizate în acest an la nivelul Episcopiei Caransebeșului: Tabăra de
Ziua de 19 februarie din acest an marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea consacratului sculptor român Constantin Brâncuși. Cu acest prilej, Aula Academiei Române a găzduit conferința „În numele
În sala festivă „Ioan Imbroane” a Parohiei Iosefin din Timișoara a avut loc luni, 16 februarie, conferința cu tema „Misiunea tânărului creștin în lume”, susținută de părintele Damaschin de la
Credincioși din douăsprezece parohii din comunele Stănișești, Vultureni și Motoșeni, județul Bacău, au fost consultați în zilele de 17 și 18 februarie 2026, la Școala nr. 2 din localitatea Slobozia, comuna
Miercuri, 18 februarie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Taina Sfântului Maslu la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, ad
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au desfășurat activități prin care au adus un omagiu marelui artist modern și universal, sculptorul Constantin
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale și Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris anunță deschiderea înscrierilor pentru un nou program de formare
În 19 februarie 2026 se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, iar în anul anul 2027 se împlinesc 90 de ani de când cel ce a fost numit „țăranul-demiurg”, „prințul-țăran” sau
Un Arhipăstor misionar, harnic și cooperant în inima Europei: Mitropolitul Iosif Pop la ceas aniversar # Ziarul Lumina
Împlinirea a șase decenii de viață a Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, reprezintă nu doar un jalon biografic, ci și un popas de recunoștință sub lumina
În sala de conferințe a Protopopiatului Oradea, a avut loc luni, 16 februarie, lansarea și prezentarea la nivel local a Proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”,
Constantin Brâncuși s-a născut în 19 februarie 1876, în satul Hobița, județul Gorj, al șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuși și al Mariei Brâncuși. A fugit de acasă la 6, la 9 și la 11 ani,
Lumina din inimi „Ceata femeilor mironosițe” sau creștinele din jurul mamei Blandina # Ziarul Lumina
Am ascultat cu tresărire și admirație mărturisirea ca o rugăciune a părintelui Mircea Stoleriu din Iași, ucenic de taină al mamei Blandina. A cunoscut-o din anii tinereții, i-a fost alături în clipele cele
Există păcate care strigă. Și există păcate care tac. Unele rănesc prin ceea ce facem. Altele, mai tainice și mai grele, prin ceea ce nu facem. Păcatul omisiunii este tăcerea inimii atunci când iubirea cere
Integrarea senzorială la copii: semne timpurii, sprijin și pași simpli pentru părinți # Ziarul Lumina
Primii ani din viața unui copil sunt plini de descoperiri: sunete noi, texturi diferite, mirosuri, gusturi și mișcări care îi modelează treptat felul în care înțelege lumea. Uneori însă, această varietate de
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 509„Ajungând la bătrânețe, Părintele Sava (Popescu) a petrecut ultimii ani numai în post și ru
„În vremea aceea arhiereii, cărturarii și bătrânii poporului L-au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-L învinuiască, zicând: Pe Acesta am găsit răzvrătind neamul nostru și împiedicând s
Sfântul Apostol Arhip (secolul I) este unul dintre bărbaţii apostolici care l-au ajutat pe Sfântul Apostol Pavel în lucrarea misionară de vestire a Evangheliei lui Hristos. A fost episcop în oraşul Colose, după
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, cauza principală fiind migrația externă, la care se adaugă sporul natural negativ, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată
Autorităţile au intervenit, la nivel naţional, pentru deblocarea a 44 de autovehicule rămase înzăpezite, dar şi pentru îndepărtarea a 231 de copaci şi 15 stâlpi de electricitate prăbuşiţi în urma
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât marți, „pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate”, menţinerea ratei dobânzii de
Domeniul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut al țării, în timp ce mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale, arată Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii,
Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieşi de sub protecţia statului şi, acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare, va fi sesizat Parchetul, a anunţat
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, credincioșii Catedralei „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului au primit arhiereasca binecuvântare. În mijlocul lor s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la finalul căreia a fost împlinită rânduiala instalării noului preot paroh al acestei comunități.
L-au cunoscut mulți dintre contemporanii săi - artiști, scriitori, fotografi, intelectuali iubitori ai artelor din toată lumea. Dar numai câțiva au lăsat mărturii scrise despre asta. L-au cunoscut apoi și ni l-a
Credincioșii ortodocși români din Chicago s-au adunat vineri, 13 februarie, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru a lua parte la un eveniment de înaltă trăire spirituală și intelectuală. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a avut loc lansarea volumului „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”, semnat de părintele protosinghel Cosma Giosanu, egumenul Schitului „Sfântul Neagoe Basarab” din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.
Parohia „Sfântul Ierarh Dosoftei” și „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”-Holboca II (categoria a III-a), comuna Holboca, județul Iași, Protopopiatul Iași II, organizează licitație pentru adjudecarea
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, s‑a aflat duminică, 15 februarie, în mijlocul credincioșilor de la parohia românească din Bichișceaba (Békéscsaba), unde a săvârșit
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 febuarie, în Parohia ortodoxă română „Sfântul Ap
Credincioșii ortodocși români din Chicago s-au adunat vineri, 13 februarie, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru a lua parte la un eveniment de înaltă trăire
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română „Sfântul
