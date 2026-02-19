Ciucu anunță ce amenzi s-au dat pentru deszăpezirea deficitară a Bucureștiului. Cele mai mari amenzi au fost în sectoarele 3 și 4
Economica.net, 19 februarie 2026 20:50
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că după verificarea modului în care operatorii de salubritate au făpcut deszăpezirea în cele șase sectoare, polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră de circulație care nu a fost curațată cum trebuie.
Acum 5 minute
21:10
Suedia a anunţat joi că oferă un ajutor militar de 12,9 miliarde de coroane (aproximativ 1,2 miliarde de euro) pentru Ucraina, axat în principal pe capacităţile de apărare aeriană, transmite AFP, relatează Agerpres.
21:10
Indonezia, Marocul, Kazahstanul, Kosovo şi Albania s-au angajat joi, în prima reuniune a Consiliului pentru Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, să contribuie cu efective la misiunea internaţională de securitate din Fâşia Gaza, informează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace, în cadrul reuniunii inaugurale a acestuia organizate la Washington, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
20:30
Bogdan Ivan: Am propus astăzi în ședința de Guvern menținerea tichetelor de masă pentru angajații CE Oltenia # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus joi, în şedinţa de Guvern, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia, pe parcursul anului 2026, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
20:10
Bundesbank prognozează o creștere modestă a economiei germane în primul trimestru din 2026 # Economica.net
Economia germană prinde viteză lent în primul trimestru din 2026 şi probabil doar în trimestrul doi se va înregistra un impuls real, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite DPA, relatează Agerpres.
20:00
Klass Wagen își lansează divizia de Mobilitate și îl numește la conducerea ei pe Răzvan Vedel, fost Chief Sales Officer UniCredit Leasing # Economica.net
Compania românească Klass Wagen anunță lansarea diviziei de Servicii de Mobilitate, prin care oferă soluții flexibile de utilizare a autoturismelor pe termen mediu și lung.
19:40
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: Toată lumea îşi doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza. Puteți conta pe noi # Economica.net
Toată lumea îşi doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum putem acţiona în acest sens, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, în intervenţia sa de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, desfăşurată la Washington.
19:30
Conducerea Sphera Franchise Group,ce operează în România brandurile Pizza Hut și Pizza Hut Delivery, a anunțat că 7 restaurante Pizza Hut din România, care au rezultate sub așteptări, se vor închide.
Acum 4 ore
19:10
Guvernul a aprobat joi o hotărâre în baza căreia se urmăreşte achiziţia a 1.200 de ambulanţe, pentru modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, un proiect de peste 183 de milioane de euro, transmite Agerpres.
19:00
Analiză Investimental: Investitorii români își diversifică expunerea dincolo de Big Tech. Rotația către energie și industrie readuce Dow Jones în prim-plan # Economica.net
Investitorii români încep să își recalibreze portofoliile în 2026, reducând expunerea concentrată pe sectorul tehnologic american și orientându-se către sectoare considerate mai stabile, precum energia, industria și materiile prime, potrivit unei analize realizate de Investimental.
18:40
Deficitul comercial al SUA a scăzut ușor, cu 0,2%, în 2025, până la 901,5 miliarde de dolari # Economica.net
Deficitul comercial al SUA a crescut semnificativ în decembrie, iar în 2025 s-a înregistrat cel mai ridicat deficit comercial la categoria de bunuri, în pofida taxelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
18:30
Compania greacă de IT ENTERSOFTONE anunță numirea lui Marian Gheorghe în funcția de CEO al operațiunilor din România, mutare care, potrivit companiei, marchează un moment important în noua sa etapă de creștere și consolidare pe piața locală.
18:10
Topul riscurilor care distrug locuințele din România: incendii, inundații și greutatea zăpezii # Economica.net
Cea mai mare despăgubire achitată în primele nouă luni ale anului trecut în baza unei polițe de asigurare a locuinței a depășit 215.000 de euro, anunță Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). În acest caz, a fost vorba despre acoperirea pagubelor produse de un incendiu, risc acoperit în baza asigurării facultative pentru locuințe.
18:10
Hidroelectrica va avea un nou parc fotovoltaic, de 9 MW. Va fi construit de români și va fi gata peste un an # Economica.net
Astăzi, 19 februarie 2026, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, un nou pas strategic în direcția diversificării portofoliului de producție și consolidării poziției companiei pe piața energiei regenerabile, arată producătorul de energie într-un comunicat de presă.
18:10
UE vrea să înceapă cât mai curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, anunță președintele Consiliului European, Antonio Costa # Economica.net
Uniunea Europeană vrea să înceapă "cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP, transmite Agerpres.
17:50
DNSC avertizează că mai multe vulnerabilități critice au fost descoperite la mai multe produse Honeywell de supraveghere video # Economica.net
Mai multe produse Honeywell, destinate supravegherii video (CCTV), sunt afectate de o vulnerabilitate critică descoperită de către experţii în securitate cibernetică, potrivit unui comunicat de presă al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).
17:40
Investițiile străine directe în Bulgaria au crescut în 2025 cu 14,2%, până la 3,26 de miliarde de euro # Economica.net
Investiţiile străine directe (FDI) în Bulgaria au crescut în ritm anual cu 14,2% în 2025 la 3,261 de miliarde de euro, arată datele preliminare publicate joi de Banca Naţională a Bulgariei (BNB), informează BTA, citată de Agerpres.
17:20
Aurul a ajuns recent în centrul atenției, înregistrând fluctuații masive de preț după ce a atins noi maxime istorice pe fondul instabilității geopolitice și al incertitudinii aduse economiei globale de tarifele vamale impuse de administrația Trump. Anul acesta, prețul aurului în dolari americani a crescut cu 15%, chiar dacă a scăzut de la un maxim de 5600 dolari pe uncie, tranzacționându-se joi în jurul valorii de 5000 de dolari pe uncie. În ultimele 12 luni, metalul galben a câștigat aproape 68%, devenind cel mai performant activ din multe portofolii ale investitorilor. Pentru acest an, majoritatea analiștilor și investitorilor sunt optimiști că prețurile aurului vor continua să crească.
17:20
Dragoș Pîslaru: Începând din 2017 salariile demnitarilor nu au mai crescut. Diana Buzoianu: Sunt mulți funcționari publici care au salarii peste cel al ministrului # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că din 2017 nu a mai avut nicio modificare, nicio indexare a salariilor demnitarilor, precizând că veniturile sale nu cuprind niciun stimulent şi nici spor de fonduri europene.
Acum 6 ore
17:00
Trump îl menţionează pe Nicuşor Dan: Mulţumesc preşedintelui României că a venit aici. Cele mai importante declaraţii de la Consiliul de Pace unde este prezent şi Nicuşor Dan # Economica.net
A început prima întrunire a Consiliului de Pace convocat de preşedintele SUA Donald Trump. Mai jos, puteţi citi cele mai importante declaraţii ale întrunirii unde participă şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
16:50
Decizia CCR privind Legea pensiilor magistraților are un efect imediat pe piețe. Nazare anunță că după decizia Curții obligațiunile României s-au ajustat cu 10 puncte de bază # Economica.net
Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului, după decizia de miercuri a Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor speciale, a anunţat, joi, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare., relatează Agerpres.
16:20
Ultima încercare pentru sutele de milioane din PNRR – Guvernul anunţă că „bagă ultima fisă” pentru cererea de plată numărul 3 din PNRR # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că a notificat Comisia Europeană cu privire la evoluţia legată de jalonul privind pensiile magistraţilor, iar după promulgarea legii şi publicarea sa în Monitorul Oficial autorităţile române vor retransmite în sistemul de schimb oficial de informaţii dovada îndeplinirii acestui jalon inclus în cererea de plată nr. 3 din PNRR.
16:10
Mesajul lui Bolojan după întâlnirea cu minerii, sindicatele din energie şi Complexul Energetic Oltenia # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat joi, la Palatul Victoria, cu o delegaţie a sindicatelor din domeniul energiei cu privire la problemele semnalate de angajaţi şi soluţiile pentru rezolvarea acestora.
16:10
Cel mai mare eveniment din industria tech a Europei de Sud este începe la Cluj. Ce nume mari vin la Techsylvania # Economica.net
Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ediției 2026, organizată între 24-25 iunie, la Cluj-Napoca. Evenimentul va fi puternic axat pe tehnologie aplicată, AI și perspective reale din industrie, anunță un comunicat de presă Super Technologies devine partener strategic.
15:50
Preşedintele Nicuşor Dan va susţine o intervenţie în cadrul Consiliului pentru Pace al lui Trump # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan va avea o intervenţie, joi, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de la Washington, informează Administraţia Prezidenţială.
15:30
Bitcoin a fost considerat mult timp "standardul de aur" al lumii cripto, însă, odată cu începerea anului 2026, se observă o schimbare importantă de perspectivă, în condiţiile în care tot mai mulţi investitori instituţionali se orientează spre a doua cea mai importantă criptomonedă, Ethereum, indică o analiză de specialitate realizată de Bitget Research, dată joi publicităţii.
15:20
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), le-a transmis colegilor că rămâne concentrată asupra muncii sale şi ei vor fi primii cărora le va spune dacă este pe punctul de a demisiona, un mesaj care arată că şeful BCE nu este pe cale să demisioneze, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
15:20
Autostrada Unirii A8: UMB a finalizat studiul topografic pe cel mai lung lot, Ditrău – Grințieș # Economica.net
Asocierea SA&PE Construct - Tehnostrade - Euro Asfalt - Spedition UMB a finalizat studiul topografic și continuă forajele geotehnice în cadrul etapei de proiectare a celui mai lung din Autostrada Unirii A8, respectiv Ditrău - Grințieș (38 km).
Acum 8 ore
15:00
OpenAI se aliază cu grupul indian Tata pentru a crea o infrastructură de inteligenţă artificială „suverană” # Economica.net
Compania de tehnologie OpenAI a anunţat joi lansarea "OpenAI for India", o iniţiativă de mare amploare împreună cu conglomeratul indian Tata Group pentru a dezvolta infrastructuri de inteligenţă artificială (AI) "suverane", care să garanteze rezidenţa datelor în interiorul graniţelor ţării, informează EFE.
14:50
Adio, Casa Verde Fotovoltaice. Bun venit programului Casa Verde Baterii – un scenariu al ministrului Mediului, Diana Buzoianu # Economica.net
Transformarea Programului "Casa Verde Fotovoltaice" în Programul "Casa Verde Baterii" este unul dintre scenarii, însă nu pot da mai multe detalii până când nu va fi aprobată Legea bugetului şi, implicit, vom şti şi alocarea pentru Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
14:40
Când se deschide ATAC din Drumul Taberei, acolo unde a funcționat unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București # Economica.net
Auchan România a anunțat când se va deschide cel de-al doilea magazin Atac din București, în Drumul Taberei, acolo unde a funcționat unul dintre cele mai vechi supermarketuri din oraș, un simbol pentru cartierul bucureștean.
14:40
Criză Cuba – Putin denunţă sancţiunile împotriva autorităților de la Havana, pe care Rusia „nu le acceptă” # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat miercuri embargoul american asupra petrolului care paralizează Cuba şi a subliniat că Rusia a susţinut întotdeauna Havana, în timpul unei întâlniri cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, la Kremlin, relatează joi AFP.
14:30
Și totuși, se poate: rafinăriile MOL din Ungaria și Slovacia au comandat țiței non-rusesc, din Arabia Saudită, Kazahstan, Norvegia și Libia, adus prin Croația, în condițiile în care petrolul rusesc nu mai curge pe conductă # Economica.net
Compania petrolieră slovacă Slovnaft, controlată de MOL a comandat 7 petroliere cu țiței din Arabia Saudită, Kazahstan, Norvegia și Libia pentru livrare în portul croat Omišalj și transport ulterior prin conducta petrolieră „Adria”, ca urmare a opririi pomparii din Rusia prin conducta „Druzhba”, a declarat șeful companiei, Gabriel Szabo.
14:30
COP31 – Turcia sfidează tendințele şi anunţă că vrea să-şi crească producţia de electricitate pe bază de cărbune # Economica.net
Kaddafi Polat vorbeşte rareori despre sănătatea sa după mai multe decenii în care a respirat aerul poluat care acoperă satul său amplasat sub coşurile impunătoare ale unei centrale electrice pe cărbune din sudul Turciei, ceea ce îl îngrijorează cel mai mult este sănătatea copiilor săi, informează AFP.
14:30
Anunț mare despre sistemul SGR – un mare lanț de magazine dă de două ori mai mulți bani # Economica.net
Retailerul francez Carrefour dublează, începând de astăzi, valoarea garanției SGR pentru toți clienții care reciclează 20 de ambalaje.
14:20
Sendvișuri gratuite pe zborurile interne, răspunsul AnimaWings la reducerea prețurilor TAROM # Economica.net
Compania aeriană AnimaWings a anunțat că toți pasagerii rutelor interne vor beneficia de un meniu rece inclus în prețul biletului. Anunțul vine după ce TAROM a introdus o nouă clasă tarifară pe rutele interne, care a dus la scăderea prețurilor. Trei companii se bat pentru umplerea avioanelor pe rutele interne.
14:20
Bani pentru cei care vor să cumpere locuinţe eficiente energetic. Ce dobânzi sunt la creditele oferite de Exim Banca Românească pentru noul program # Economica.net
Exim Banca Românească lansează o soluţie de finanţare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% în primii trei ani, ulterior variabilă, care încurajează investiţiile în locuinţe eficiente energetic, oferind totodată protecţie împotriva fluctuaţiilor de dobândă.
14:10
15.000 de euro de la stat, pentru bucureşteni. Cum poţi lua banii dacă vrei să rezolvi probleme de mediu în cartierul tău (Programul „În zona ta”) # Economica.net
Bucureştenii care vor să rezolve probleme de mediu în cartierul lor pot primi finanţare de până la 15.000 de euro pentru fiecare proiect selectat în cadrul programului "În zona ta", derulat de Fundaţia Comunitară Bucureşti prin Platforma de mediu pentru Bucureşti, cu susţinerea ING Bank România.
13:40
Ce se întâmplă în România după ce gigantul Nestle a accelerat programul de tăiere a costurilor cu 1 miliard de CHF # Economica.net
Nestle, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, a avut anul trecut o creștere organică de 4,8% în România, peste creșterea grupului care a raportat un plus de 3,5%. Vânzările grupului sunt însă în scădere iar planul companiei este de a simplifica structura organizațională, cu responsabilități locale sporite. În plus, producătorul a implementat mai rapid programul de reducere a costurilor pe care și l-a asumat ce presupune tăierea cheltuielilor cu 1 miliard de CHF inclusiv prin eficientizarea operațiunilor din sedii și birouri.
13:40
Criză în România? Ţara noastră rămâne cea mai expusă din regiune chiar dacă nu se confruntă cu un pericol iminent – anunţ de la gigantul Allianz # Economica.net
România nu se confruntă cu o criză iminentă, însă rămâne una dintre cele mai expuse economii din Europa Centrală şi de Est (ECE), atât din cauza inflaţiei persistente, a deficitelor ridicate şi a riscurilor de finanţare în creştere, cât şi a constrângerilor structurale care limitează capacitatea de ajustare, sunt de părere specialiştii de la Allianz Trade.
13:20
AAylex ONE (puii Cocorico), intrată în concordat preventiv, va fi restructurată strategic sub coordonarea CITR # Economica.net
CITR a fost desemnată administrator concordatar al AAylex ONE SA, compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico: The All-Natural Chicken Brand, arată un comunicat de presă al Casei de Insolvență Transilvania (CITR).
Acum 12 ore
13:10
Conflict Turcia-Grecia. Motivul: acordul dintre eleni şi americanii de la Chevron pentru a căuta gaze lângă insula Creta # Economica.net
Turcia a declarat joi că se opune 'activităţilor unilaterale' ale Greciei în câmpurile de hidrocarburi de la sud de insula Creta, desfăşurate de un consorţiu condus de gigantul petrolier american Chevron, considerându-le o încălcare a dreptului internaţional şi a relaţiilor de bună vecinătate, transmite Reuters.
13:00
Piața construcțiilor din România funcționează la turație ridicată, apropiată de maximele istorice – Colliers # Economica.net
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie - noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023, potrivit raportului anual Colliers.
13:00
Polonia cere tuturor cetăţenilor să părăsească Iran după ce în presa americană au apărut informaţii că Trump ar lua în considerare un atac # Economica.net
Premierul polonez Donald Tusk le-a cerut joi concetăţenilor săi să părăsească "imediat" Iranul, în contexul unor posibile atacuri americane în această ţară, relatează AFP.
12:50
Fritz: 53% dintre timișoreni folosesc transportul public. Unde vor circula cele 10 tramvaie noi de la Bozankaya # Economica.net
Bozankaya, producător de vehicule electrice pentru transportul urban, anunță semnarea unui nou contract cu Primăria Municipiului Timișoara pentru producerea a 10 tramvaie de ultimă generație destinate transportului public din oraș. Odată cu acest acord, numărul total de tramvaie livrate de compania din Turcia către Timișoara va ajunge la 50.
12:40
Speedwell livrează al treilea bloc din ansamblul The Ivy, o investiție de 27,3 milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar Speedwell predă către proprietari apartamentele din cea de-a treia clădire din ansamblul The Ivy, aflat în construcție în apropierea viitoarei stații de metrou Tokio.
12:30
Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters.
12:30
OVES Enterprise prezintă prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată # Economica.net
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software din Cluj-Napoca, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, a prezentat oficial proiectul Sahara Autonomous System, prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată.
12:30
STRABAG România demarează execuția Fazei II în proiectul rezidențial Amber Forest din Tunari, din care s-au vândut deja 84% din locuințe # Economica.net
Grupul european STRABAG, prin subsidiara sa locală, își consolidează poziția de jucător cheie în sectorul construcțiilor sustenabile din România. Dezvoltatorul Alesonor a anunțat oficial desemnarea STRABAG România în calitate de antreprenor general pentru Faza II a Amber Forest, un proiect rezidențial de anvergură în Tunari, județul Ilfov.
