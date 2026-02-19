Feyenoord a făcut anunțul despre Raheem Sterling, la o săptămână de la transfer
Sport.ro, 19 februarie 2026 23:50
Raheem Sterling (31 de ani) își va relansa cariera în afara Angliei, acolo unde a evoluat până acum.
Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva” # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, de la Milano-Cortina, se desfășoară în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
19 februarie 2026
23:50
Acum o oră
23:40
Ionuț Radu l-a învins pe Răzvan Lucescu, dar a primit una dintre cele mai mici note de pe teren # Sport.ro
Cum s-a descurcat Ionuț Radu împotriva lui Răzvan Lucescu în PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2.
23:30
Inter a fost învinsă de Bodo/Glimt, în Norvegia, scor 1-3, iar echipa lui Cristi Chivu riscă să fie eliminată din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimile de finală.
Acum 2 ore
23:00
Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!” # Sport.ro
Julia Sauter (28 de ani) a făcut spectacol la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
23:00
Julian Alvarez (25 de ani) a ajuns la Atletico Madrid în vara anului 2024, de la Manchester City.
23:00
Tebas tranșează scandalul dintre Barcelona și Real Madrid despre cazul Negreira: „Ar trebui aplicată o sancțiune” # Sport.ro
Javier Tebas a intervenit în privința conflictului dintre Barcelona și Real Madrid pe tema cazului Negreira.
22:50
Fenerbahce, formație care s-a duelat recent cu FCSB, este pe cale să fie eliminată din Europa League.
22:30
Dinamo a pierdut cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor
22:20
Florin Prunea a avut o reacție adică la adresa oficialului de la FCSB.
Acum 4 ore
22:10
Ce a spus Adrian Bumbescu despre Mircea Lucescu și despre meciul cu Turcia.
21:50
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
21:50
Louis Munteanu (23 de ani) se pregătește de debutul oficial la D.C. United, formație care l-a cumpărat în această iarnă de la CFR Cluj.
21:50
Dorin Rotariu (30 de ani) este nepotul fostului mare internațional român, Iosif Rotariu (63 de ani).
21:40
Benfica dă replica în războiul cu Real Madrid la UEFA! Portughezii cer o sancțiune severă pentru Federico Valverde # Sport.ro
Benfica Lisabona a depus o plângere disciplinară pentru ceea ce consideră o agresiune a lui Federico Valverde asupra lui Dahl în timpul meciului.
21:20
Carlo Ancelotti (66 de ani) a preluat ”job-ul” de selecționer al Braziliei, după ce și-a încheiat socotelile cu Real Madrid în vara anului trecut.
21:20
Eșalonul secund al României a reînceput joi.
21:10
Moruțan nu îl sperie! Mamoudou Karamoko a făcut top 3 înainte de Rapid - Dinamo: "Ei sunt cei mai periculoși" # Sport.ro
Derby-ul dintre Rapid și Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în runda cu numărul 28 din Superliga.
21:00
Inter Milano fierbe după eșecul cu Bodo/Glimt! Gazzetta Dello Sport dezvăluie atmosfera „sumbră” de la echipa lui Chivu # Sport.ro
Conducerea clubului Inter Milano este extrem de nemulțumită din cauza condițiilor de joc de pe stadionul Aspmyra, după înfrângerea cu 3-1 în fața lui din Liga Campionilor.
20:30
Rapid - Dinamo este sâmbătă seară, de la ora 20:30.
20:30
Florentin Petre (50 de ani) a fost în centrul atenției după gestul făcut la finalul meciului dintre Dinamo și Unirea Slobozia (1-0).
20:30
Steaua se destramă, Oprița îl pune la zid pe Chipirliu: "Toți sunt liberi la vară. Și eu mi-am pierdut entuziasmul" # Sport.ro
Steaua a pierdut contra lui FC Voluntari, scor 0-2, iar echipa lui Daniel Oprița a ajuns la trei eșecuri consecutive în Liga 2.
Acum 6 ore
20:10
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig” # Sport.ro
Luptătoarea Alexandra Anghel (28 de ani) a primit un boost de încredere, după ce a câștigat aurul la Ranking Series Zagreb 2026.
20:10
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim” # Sport.ro
Mihai Neșu a împlinit joi 43 de ani.
20:10
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar” # Sport.ro
Dinamo a câștigat cu 1-0 în etapa precedentă cu Unirea Slobozia, iar acum se pregătește pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.
19:40
Președintele FIFA, Gianni Infantino, prezent la Consiliul pentru Pace. Reacția lui Donald Trump # Sport.ro
Cel puţin 20 de ţări sunt reprezentate de şefii lor de stat sau de miniştrii de externe şi trimişii lor la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump.
19:30
Steaua a suferit al treilea eșec consecutiv în Liga 2, iar formația pregătită de Daniel Oprița și-a redus semnificativ șansele pentru accederea în play-off.
19:10
Lumea fotbalului este în doliu! A murit legendarul antrenor, „demis” de naționala României # Sport.ro
Antrenorul german Sepp Piontek, considerat omul care a modernizat fotbalul danez în perioada în care a fost antrenorul echipei naţionale (1979-1990) şi creatorul „Dinamitei Roşii”, a încetat din viaţă la vârsta de 85 de ani, a anunţat joi postul TV2, citat de EFE.
19:00
Meciul dintre Turcia și România îi poate găsi pe ”tricolori” cu un alt selecționer pe banca tehnică.
19:00
Fotbalistul este cotat la 130 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
18:50
Reacția lui Thierry Henry după ce Interul lui Chivu a fost distrus de Bodo/Glimt: ”Chiar ești surprins?” # Sport.ro
Inter Milano a pierdut cu Bodo/Glimt, scor 1-3, în prima manșă din play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League.
18:50
Dani Coman (46 de ani) și-a schimbat opinia față de arbitrul Radu Petrescu (43), după ce a fost prezent la Comisia de Disciplină a FRF.
18:50
Veste cruntă după Dinamo - Slobozia: "A fost ultimul meci al sezonului. Trebuie să mă operez" # Sport.ro
Unirea Slobozia a încasat o lovitură serioasă în lupta pentru evitarea retrogradării după eșecul cu Dinamo de pe Arena Națională.
18:40
Văzută drept favorită clară pentru un nou titlu la începutul acestui sezon, FCSB este aproape de o premieră în istoria noului format al Superligii.
18:30
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, joi, că la meciul cu UTA Arad, din Superligă, intrarea va fi liberă şi accesul se va face exclusiv la tribuna 2 a stadionului Oţelul.
18:20
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala” # Sport.ro
România și-a aflat adversarele din Nations League.
Acum 8 ore
18:10
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe # Sport.ro
Stadionul Camp Nou a fost redeschis recent, dar la o capacitate redusă, pentru că lucrările de modernizare continuă. Barcelona s-a întors deja acolo, unde dispută meciurile de pe teren propriu.
18:10
Ofri Arad (27 de ani) se numără printre jucătorii care au semnat cu FCSB în această iarnă.
18:00
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro # Sport.ro
Barcelona poate să realizeze o mutare spectaculoasă fără să investească o sumă considerabilă.
17:50
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis” # Sport.ro
CFR Cluj - ”U” s-a încheiat 3-2, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României.
17:30
După ce şi-a arătat bustiera la sosirea în cursa de 1.000 m de patinaj de viteză, Jutta Leerdam ar putea beneficia de un milion de dolari din partea sponsorilor săi.
17:20
Naționala României tremură serios în privința lui Mircea Lucescu! FRF va anunța mâine decizia finală # Sport.ro
Echipa națională a României are șanse minime să se bazeze pe Mircea Lucescu la barajul pentru Campionatul Mondial împotriva Turciei.
17:10
Hermannstadt a decis ce se întâmplă cu Dorinel Munteanu, după ce a obținut o singură victorie în nouă meciuri # Sport.ro
Hermannstadt a pierdut în ultima etapă, scor 0-1 cu CFR Cluj, după un meci în care sibienii au contestat vehement maniera de arbitraj.
17:10
Norvegienii exultă după ce au răpus echipa lui Chivu: ”Inter, City și Atletico au asta în comun acum” # Sport.ro
Bodo/Glimt a învins-o cu 3-1 pe Inter Milano în Cercul Arctic.
17:00
FCSB a jucat în două sezoane consecutive în faza principală din Europa League, iar în stagiunea precedentă a ajuns până în optimile de finală ale competiției.
16:50
Arne Slot a dat verdictul după ce Liverpool a investit 145.000.000 de € pentru Isak: ”E clară treaba” # Sport.ro
Ca niciodată, Liverpool a spart banca vara trecută și a adus nume sonore pe Anfield.
16:40
Costin Lazăr (44 de ani), fost mijlocaș al Rapidului, i-a făcut portretul antrenorului Costel Gâlcă (53 de ani) într-un interviu acordat pentru Sport.ro.
16:40
Motivul pentru care Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Nu-mi place să se bage cineva în ciorba mea” # Sport.ro
Universitatea Craiova a început sezonul cu Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, iar apoi Mihai Rotaru l-a ”instalat” pe Filipe Coelho, după ce fostul internațional român și-a dat demisia.
16:30
Fostul coleg al lui Cristi Chivu anunță următoarea destinație a antrenorului: "Va pleca din Italia" # Sport.ro
Cristi Chivu o antrenează din vara pe Inter Milano, iar actualul contract expiră în 2027.
16:30
Gică Craioveanu nu se teme de grupa României din Nations League: ”Uitați-vă la el, pare că și-a pus ghetele invers” # Sport.ro
România a urcat în urna valorică B din Nations League, unde va da piept cu Suedia, Polonia și Bosnia în Grupa 4.
