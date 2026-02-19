Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Cancan.ro, 20 februarie 2026 00:40
Capitala este astăzi sub zăpadă. Străzi blocate, transport în comun cu întârzieri și opriri, trotuare-capcană – gheață sub omăt, rigole dispărute, borduri care nu se mai văd, oameni care merg pe carosabil pentru că pe […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
01:00
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest # Cancan.ro
La doar câteva ore după arestarea sa în New Orleans, actorul Shia LaBeouf a ieșit din nou pe străzi pentru a sărbători în continuare Mardi Gras. Actorul, în vârstă de 39 de ani, a fost […]
Acum o oră
00:40
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm # Cancan.ro
Capitala este astăzi sub zăpadă. Străzi blocate, transport în comun cu întârzieri și opriri, trotuare-capcană – gheață sub omăt, rigole dispărute, borduri care nu se mai văd, oameni care merg pe carosabil pentru că pe […]
Acum 2 ore
00:20
Horoscop 20 februarie 2026. Află zodia căreia toate îi merg pe dos, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Te simți mai obosit decât de obicei și ai tendința […]
19 februarie 2026
23:40
Un fenomen geologic surprinzător continuă să atragă atenția comunității științifice: Luna trece printr-un proces lent de contracție, potrivit celor mai recente analize realizate de specialiști în geologie planetară. Deși nu este un subiect nou, noile […]
23:30
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni” # Cancan.ro
Scandalul care a încins TikTok-ul a ajuns direct în platoul Dan Capatos Show, unde Marian Kly a intrat hotărât să-și spună partea de adevăr. Acuzat că ar fi „stors” bani de la mai multe femei, […]
Acum 4 ore
23:10
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..” # Cancan.ro
Un imigrant originar din Bosnia și Herțegovina a avut parte de o experiență neașteptată după ce a achiziționat la licitație o casă abandonată din Germania pentru suma de 3.550 de euro. În interiorul locuinței deteriorate, […]
23:00
Shia LaBeouf s-a despărțit de iubita sa, Mia Goth. „Relația lor a fost întotdeauna complicată” # Cancan.ro
Shia LaBeouf și Mia Goth s-au despărțit anul trecut, a declarat o sursă apropiată actorului, care a preferat să rămână anonimă. Informația vine după ce LaBeouf este implicat într-un scandal, în contextul în care a […]
23:00
Fosta soție a lui Daniel Tudorache, dezvăluiri despre episoadele violente pe care le-a trăit. De ce și-a pierdut fostul edil cumpătul, de fapt # Cancan.ro
Roxana, fosta soție a lui Daniel Tudorache, a făcut mărturii șocante în cadrul emisiunii Dan Capatos Show. Invitată în platou, aceasta a povestit cum relația lor s-a rupt definitiv după un episod violent. Totul ar […]
23:00
Suma uriașă pe care Roxana Tudorache i-a dat-o fostului soț, deși erau divorțați: ”Avea sechestru pe absolut tot!” # Cancan.ro
Scandalul dintre Roxana și Daniel Tudorache ia amploare! Invitată la Dan Capatos Show, fosta soție a edilului a vorbit despre împrumutul uriaș pe care i l-a acordat fostului soț. Aceasta spune că i-a dat 100.000 […]
22:40
Cât a cheltuit Edward Sanda la mall, în lipsa Cleopatrei. Artistul ține cu casa, nu glumă # Cancan.ro
Edward Sanda a bifat cu succes o apariție fulger la mall-ul bogaților din Capitală! Artistul a intrat glonț într-un cunoscut magazin de îmbrăcăminte, a luat rapid un articol vestimentar și a dispărut la fel de […]
22:20
Brett Ratner, regizorul documentarului despre Melania Trump, neagă că ar fi avut legături cu Jeffrey Epstein. Ce arată, însă, imaginile publicate recent # Cancan.ro
Regizorul Brett Ratner a declarat că „nu a avut o relație personală” cu Jeffrey Epstein după ce a apărut o fotografie cu acesta alături de agresorul sexual și două femei necunoscute. Ratner, care a regizat […]
22:20
Câștigătoarea Vocea României rupe tăcerea despre scandalul de la Eurovision: „Eu joc cum știu cel mai bine” # Cancan.ro
Favorită a publicului pentru a reprezenta România la Eurovision 2026, competiție care anul acesta va avea loc la Viena, Alexandra Căpitănescu vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre piesa „Choke Me”, controversa wildcardurilor care a stârnit […]
22:20
Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta # Cancan.ro
Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” într-o variantă axată pe sisteme de stocare, denumită „Casa Verde Baterii”, rămâne una dintre opțiunile analizate de Ministerul Mediului. Totuși, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a precizat că […]
22:10
Meme Stoica și fosta soție, shopping comun, la raionul bio. După 14 ani de la divorț, tot împreună # Cancan.ro
Meme Stoica și fosta lui soție, Corina, de care a divorțat în 2012 sunt un exemplu clar că actele nu țin o căsnicie, ci respectul și legătura construită în timp. Cu toate că au divorțat […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Viorica Dăncilă, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de […]
21:50
Topul celor mai amuzante momente cu Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Donald Trump l-a „retrogradat” pe președintele României în funcția de premier # Cancan.ro
Președintele Nicușor Dan a fost prezent joi, 19 februarie, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace (Board of Peace), o inițiativă a Președintelui american Donald Trump ce a avut ca scop inițierea unor discuții privind […]
21:50
Auchan România a confirmat data deschiderii celui de-al doilea magazin ATAC din Capitală, amplasat în cartierul Drumul Taberei, în spațiul unde a funcționat unul dintre cele mai cunoscute supermarketuri ale zonei. Noul magazin va fi […]
21:30
Ce presupune metoda japoneză de a usca hainele mai repede iarna. Cum trebuie așezate, de fapt # Cancan.ro
Iarna aduce o serie de dificultăți în gospodărie, iar uscarea hainelor este una dintre cele mai frecvente probleme. Fără soare puternic și cu ferestrele deschise mai rar, umezeala rămâne în țesături mai mult timp, iar […]
Acum 6 ore
21:10
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic # Cancan.ro
O tragedie fără margini a avut loc zilele trecute, după ce Mario Cofaru, un adolescent de doar 16 ani și jucător al Petrolului Ploiești, a murit lovit de un tren în zona stației Comarnic. Vestea […]
20:50
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu 6500 €. Terenul are 1000 de metri pătrați # Cancan.ro
Într-o perioadă în care prețurile locuințelor cresc constant în marile orașe, există încă zone din România unde proprietățile se vând la sume surprinzător de mici. Un astfel de exemplu vine din județul Neamț, unde o […]
20:50
Iulia Vântur trece prin momente grele! Tatăl lui Salman Khan, internat de urgență la Terapie Intensivă # Cancan.ro
Momente dificile pentru Iulia Vântur, după ce tatăl partenerului său, celebrul actor Salman Khan, a ajuns de urgență la spital. Starea de sănătate a cunoscutului scenarist a stârnit îngrijorare în familie, iar apropiații îi sunt […]
20:00
O companie aeriană românească introduce un nou beneficiu pentru pasagerii care călătoresc pe rutele interne, în contextul unei cereri aflate în creștere constantă. Toți călătorii vor primi gratuit, în timpul zborului, un meniu rece inclus […]
20:00
Destinul unei zodii se schimbă la începutul primăverii. Lucrurile iau o turnură neașteptată # Cancan.ro
După o perioadă marcată de încercări și nesiguranță, unii nativi primesc, în sfârșit, semne că lucrurile se schimbă în bine. Greutățile care păreau fără sfârșit încep să se estompeze, iar în locul lor apare speranța. […]
19:40
Ce salariu are un angajat la restaurantul lui Pescobar, de fapt. Cât câștigă lunar în 2026 # Cancan.ro
Salariile din restaurantele de top devin tot mai discutate în mediul public, mai ales atunci când vine vorba de localuri cu experiențe gastronomice premium. Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, a oferit recent detalii despre cât […]
19:40
În România, situația străzilor private ridică deseori întrebări atunci când vine vorba despre deszăpezire, mai ales în zonele rezidențiale noi, unde drumurile nu au fost încă predate primăriei. Mulți proprietari presupun că autoritățile locale sunt […]
Acum 8 ore
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
19:00
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a anunțat că instituția pregătește modificări importante privind accesul la înființarea de noi firme în România. ANAF analizează schimbarea cazierului fiscal astfel încât persoanele care au administrat […]
18:30
Viorel Atomei, unul dintre cei mai longevivi primari din județul Botoșani, s-a stins din viață pe 17 februarie 2026, la vârsta de 65 de ani, după o lungă suferință cauzată de boală. Fostul edil a […]
18:20
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! ”De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată. Data viitoare nu […]
18:10
Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului # Cancan.ro
Când credeam că apele se vor liniști în războiul dintre influencerițele din Republica Moldova, Olga Verbițchi pune tunurile pe Iuliana Beregoi, după ce aceasta a oferit prima ei reacție în urma scandalului care a împărțit […]
18:10
Florin Ghinea, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT în urma unei anchete ample privind o rețea specializată în camătă și șantaj. Numele său apare drept coordonator într-un […]
18:00
Fratele lui Rareș Ion, tânărul mort de supradoză, bătut în plină stradă de un influencer străin. Imaginile s-au viralizat! # Cancan.ro
Fratele lui Rareș Ion, băiatul care a murit în urma unei supradoze în urmă cu un an, a fost implicat într-un incident violent în București, fiind agresat de un influencer străin, „Adonis Live”, în timpul […]
17:40
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot # Cancan.ro
În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție explozivă. După ce a fost acuzat din toate părțile, „loverboy-ul” din Vaslui, cel care a golit buzunarul mai multor persoane intră în legătură directă […]
17:30
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein # Cancan.ro
Regele Charles a transmis o declarație oficială după ce fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat joi, sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funcții publice. Monarhul a explicat că vestea privind reținerea fratelui […]
17:30
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit! # Cancan.ro
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test care să îți testeze spiritul de observație, concentrarea, atenția la detalii și modul în care creierul tău procesează informațiile vizuale. Dacă ai ochi ageri și mintea […]
Acum 12 ore
17:20
Piața imobiliară din România încă mai ascunde surprize, iar unele dintre ele sunt atât de neașteptate încât par greu de crezut. Un astfel de exemplu vine din județul Bihor, unde un apartament cu două camere […]
17:00
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar # Cancan.ro
Ieșirea la pensie presupune parcurgerea unor pași administrativi importanți, iar pregătirea dosarului cu toate documentele necesare este esențială pentru evitarea întârzierilor. În 2026, procesul este reglementat de noile prevederi legale care urmăresc simplificarea procedurilor. Indiferent […]
17:00
Întotdeauna a existat o diferență amuzantă între bărbați și femei, mai ales când vine vorba de boală. Bancul de mai jos îți va aduce zâmbetul pe buze și te va face să râzi. Gripa este […]
16:40
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România # Cancan.ro
LIDL anunță o nouă serie de reduceri valabile în toate magazinele din România în perioada 19–22 februarie. Oferta acoperă o gamă variată de produse, de la carne proaspătă și lactate, până la dulciuri, gustări și […]
16:30
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuile să le ai la dosar # Cancan.ro
Ieșirea la pensie presupune parcurgerea unor pași administrativi importanți, iar pregătirea dosarului cu toate documentele necesare este esențială pentru evitarea întârzierilor. În 2026, procesul este reglementat de noile prevederi legale care urmăresc simplificarea procedurilor. Indiferent […]
16:00
Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică # Cancan.ro
După zile întregi de scandal, acuzații grave și macabre la adresa Iulianei Beregoi, după un război cu rivala sa de moarte, Andreea Bostănică, Iuliana a decis să rupă tăcerea și să vină cu un răspuns. […]
15:50
Ce amendă primesc românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Suma nu este mică deloc # Cancan.ro
Ninsorile recente au luat prin surprindere atât locuitorii, cât și autoritățile locale, care s-au confruntat cu dificultăți în gestionarea situației. Cu toate acestea, legea impune obligații clare proprietarilor de locuințe în ceea ce privește deszăpezirea […]
15:30
Controversatul cuplu, din sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii format din Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, s-a reunit din nou. Oare trecutul și iubirea nemărginită sunt elementele de bază sau au reluat relația doar de […]
15:00
Hornbach este una dintre cele mai cunoscute companii care se ocupă de tot ceea ce înseamnă organizarea, mobilarea și amenajarea casei și a grădinii. De la materiale de construcție și aparatură necesară, până la unelte […]
15:00
Guvernul României a finalizat un pachet de măsuri de reformă administrativă și fiscală, care va fi adoptat prin ordonanțe de urgență, vizând relansarea economică și optimizarea bugetului pentru 2026. Noile reguli implică reduceri de cheltuieli, […]
14:20
Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că transportul minorilor implică respectarea unor reguli stricte de siguranță, încălcarea acestora atrăgând sancțiuni consistente. Codul rutier prevede că șoferii trebuie să se asigure că toți copiii aflați în vehicul sunt […]
14:20
După valul de critici din online, artista dă de pământ cu haterii: „E teroare maximă la mine în comentarii” # Cancan.ro
Maria Constantin este expusă publicului de ani de zile, iar căsnicia și, ulterior, divorțul controversat de Marcel Toader, i-au adus și un mai mare capital de imagine. Cariera sa a mers doar în plan ascendent, […]
14:10
Evenimentul de lansare a albumului „The Sun”, programat inițial pe 28 februarie la Cosmo Dome, a fost reprogramat pentru data de 18 aprilie. Concertul face parte din turneul Retro Love Tour și marchează debutul pe […]
14:00
A fost publicat raportul medico-legal privind moartea lui Peter Greene. Care e cauza decesului actorului din „Pulp Fiction” # Cancan.ro
Peter Greene, actor cunoscut pentru rolurile din producții precum „Pulp Fiction”, care a murit pe 12 decembrie la vârsta de 60 de ani, a suferit o rană prin împușcare, care i-a fost fatală, conform raportului […]
14:00
În construcții, durabilitatea nu mai este un simplu argument de marketing, ci o necesitate reală. Clădirile trebuie să reziste testului timpului, să protejeze mediul și să ofere siguranță oamenilor care le utilizează. În plus, calitatea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.