Legătura dintre băuturile zaharoase și anxietate
SportMedia, 20 februarie 2026 02:30
Un nou studiu a identificat o asociere între băuturile zaharoase și anxietate în cazul adolescenților. „Pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de alimentația adolescenților, majoritatea inițiativelor de sănătate publică s-au concentrat pe consecințele fizice ale obiceiurilor alimentare nesănătoase, precum obezitatea și diabetul de tip 2. Totuși, implicațiile asupra sănătății mintale au fost mult mai puțin explorate, …
Acum o oră
02:30
Torsul pisicii tale ar putea spune mai multe despre ea decât ar putea să o facă vreodată mieunatul, relevă un studiu recent. Cercetarea oamenilor de știință de la Museum für Naturkunde Berlin și Universitatea din Napoli Federico II a scos la iveală un adevăr neașteptat despre comunicarea felină: torsul unei pisici domestice dezvăluie mult mai …
02:30
02:30
Călătoria președintelui Nicușor Dan la Washington reprezintă cea mai urmărită și comentată acțiune de politică externă a acestuia de la începutul mandatului. Sunt numeroase controverse în jurul evenimentului. Donald Trump, cu o cotă de susținere publică scăzută, e afectat puternic de scandalul Epstein. Consiliul pentru Pace pe care l-a fondat e privit cu suspiciune de …
Acum 4 ore
00:30
Nicușor Dan a precizat ce i-ar solicita concret lui Donald Trump, după ce liderul american le-a transmis participanților la prima reuniune a Consiliului Păcii că îi consideră pe toţi „prieteni" și că pot cere sprijin ori de câte ori au nevoie. Întrebat joi seara la Antena3, ce ar cere România în acest context, șeful statului …
00:30
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Am avut o campanie de demonizare a magistraților, fără ca ei să aibă vreo vină # SportMedia
Preşedintele Nicușor Dan nu crede că se poate vorbi despre influenţe asupra judecătorilor CCR, în contextul deciziei privind pensiile magistraţilor, însă a subliniat că aceştia „trăiesc în mijlocul societăţii" şi, în situaţiile în care legea permite interpretări diferite, trebuie să ţină cont şi de dorinţa societăţii. Declaraţia a fost făcută la Washington, într-o conferinţă de …
Acum 6 ore
22:30
Nicușor Dan a primit o șapcă MAGA de la Rubio, dar au discutat doar „chestiuni de politețe”. O glumă pentru gafa lui Trump (Video) # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în Statele Unite pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a avut joi o scurtă discuţie cu secretarul de Stat american Marco Rubio. Fotografia oficială publicată de Administraţia Prezidenţială arată că şeful statului a primit o şapcă roşie inscripţionată cu MAGA, simbolul mişcării care l-a adus pe …
22:30
România și-a atins deja țintele de decarbonizare din Tratatul de la Paris. Problema: Investițiile în regenerabile se fac cu importuri # SportMedia
România continuă să se mențină în afara lanțului valoric al industriilor verzi, arată datele agregate de Banca Națională a României (BNR). Asta deși țara noastră este unul dintre puținele state europene care îndeplinește deja criteriul de decarbonizare al economiei pentru 2030, asumat prin acordul climatic de la Paris. Conform datelor compilate de BNR, comerțul cu …
22:30
Horoscop zilnic pentru 20 februarie 2026.
22:30
Nicușor Dan explică de ce nu s-a dus la Davos și München, dar a ales Consiliul lui Trump # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că absența sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos și de la Conferința de Securitate de la München nu exclude participări viitoare, precizând că deplasarea în Statele Unite a avut ca miză securitatea și consolidarea parteneriatului strategic cu SUA. Întrebat de ce a ales să participe la …
22:30
Julia Sauter a reușit evoluția carierei la Jocurile Olimpice 2026: „Dumnezeule, nu-mi vine să cred” # SportMedia
Julia Sauter a avut o nouă evoluție impecabilă în programul liber la patinaj artistic la Jocurile Olimpice 2026. Cu multă eleganță și voie bună, Julia Sauter a început programul liber cu al 16-lea punctaj și a arătat multă dezinvoltură. Ea a avut o evoluție impecabilă, a executat exercițiile la perfecție și a interacționat cu publicul. …
Acum 8 ore
20:30
Soldații universali ai Ucrainei: Roboții de pe front îndeplinesc peste 7.000 de misiuni pe lună # SportMedia
Ucraina a extins continuu utilizarea sistemelor robotice pe front. Numai în luna ianuarie au fost desfășurate peste 7.000 de misiuni care au implicat drone terestre. Armata ucraineană folosește din ce în ce mai mult roboți tereștri pe linia frontului, aceștia demonstrându-și utilitatea în atacarea pozițiilor inamice, luarea de prizonieri sau operațiunile de deminare. Însă cea …
20:30
The Guardian: Viteză, pietoni indisciplinați și „rable” importate – România încearcă să facă mai sigure cele mai mortale drumuri din UE # SportMedia
România rămâne țara cu cele mai periculoase drumuri din Uniunea Europeană, în pofida unor ușoare scăderi ale numărului de victime în ultimii ani. Cu 78 de morți la un milion de locuitori în 2024, țara noastră continuă să conducă în clasamentul sumbru al mortalității rutiere. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, infrastructura precară, aplicarea …
20:30
Deşi l-a prezentat drept premierul României, preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit, joi, la Consiliul Păcii, lui Donald Trump, pentru implicarea în planul de pace din Gaza, precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Şeful statului a prezentat, într-un scurt discurs în engleză, ajutorul umanitar pe care România îl poate oferi …
20:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru activitatea de deszăpezire, în urma viscolului de miercuri, pentru neregulile descoperite. Poliţiştii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au constatat nerespectarea regulamentului privind obligaţiile efectuării serviciului de iarnă. "Astfel, s-au aplicat următoarele sancţiuni: Ciucu reaminteşte că …
20:30
Președintele CSM îl acuză pe Nicușor Dan că face cereri nelegale legate de pensionarea judecătorilor # SportMedia
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că Administrația Prezidențială solicită, în premieră, judecătorilor de penal informații privind numărul dosarelor aflate pe rol și riscul de prescriere a infracțiunilor, înainte de a semna decretele de pensionare. Odagiu a subliniat că „niciodată nu va încălca legea doar …
Acum 12 ore
18:30
„FUEGO – 50”, în 4 noiembrie pe scena Sălii Palatului, un concert aniversar de anvergură cu invitați speciali # SportMedia
Pe 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, pe scena Sălii Palatului din București, va avea loc concertul aniversar „FUEGO – 50", un eveniment care marchează împlinirea a 50 de ani de viață și 35 de ani de carieră ai artistului Paul Surugiu-Fuego. Deși aniversarea sa are loc în luna august, artistul a ales să …
18:30
Primăvara începe cu o nouă ediție „Luna lui Ion Creangă – Povești și Amintiri din copilărie” # SportMedia
Sezonul veseliei bate la ușă: în prag de primăvară, Teatrul Ion Creangă anunță ediția a treia a „Lunii lui Ion Creangă – Povești și Amintiri din copilărie". Organizat pentru a celebra atât numele, cât și moștenirea literară pe care ne-a lăsat-o popularul povestitor născut în Humulești, pe 1 martie 1837, evenimentul are loc între 1 …
18:30
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti" anunță că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care nu permit desfășurarea în condiții optime a unor activități programate pentru evenimentul „Dragobete- Ziua Îndrăgostiților la Români", propuse spre desfășurare în perioada 21-22 februarie 2026, suntem nevoiți să le reprogramam pentru perioada 28 februarie-8 martie a.c.. Astfel, târgul meșterilor populari se …
18:30
Real Madrid a confirmat joi că a transmis către UEFA toate dovezile disponibile cu privire la incidentele care au avut marți, la Lisabona, în timpul meciului cu echipa portugheză Benfica (scor 1-0) din Liga Campionilor la fotbal și presupusele insulte rasiste la adresa internaționalului brazilian Vinicius Junior din partea jucătorul argentinian Gianluca Prestianni, informează EFE. …
18:30
Conferința și seminarele TaxEU Forum Cluj-Napoca 2026 oferă profesioniștilor în taxe răspunsurile de care au nevoie pentru gestionarea noului val de modificări fiscale, într-un context plin de provocări și incertitudini. Evenimentul care are loc pe 4-5 martie, la Hotel Radisson Blu Cluj, va aduce în prim-plan schimbările legislative anunțate pentru 2026, impactul estimat asupra mediului …
18:30
Pîslaru admite o „eroare de comunicare” atunci când a anunțat că România a pierdut 231 milioane de euro din PNRR # SportMedia
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a recunoscut joi că a existat o eroare de comunicare, după ce a anunțat că România a pierdut oficial 231 de milioane de euro din PNRR, precizând că situația depindea, de fapt, de promulgarea legii privind pensiile magistraților și de transmiterea documentelor către Comisia Europeană. „A fost o …
18:30
Nazare: România se împrumută la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, după decizia CCR pe pensiile speciale # SportMedia
Dobânda la care se împrumută România a coborât la aproximativ 6,4% pe an, cel mai redus nivel din ultimii doi ani, iar obligațiunile pe 10 ani s-au ajustat semnificativ după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor …
16:30
Mircea Lucescu este gata să renunțe la echipa națională înaintea barajului cu Turcia. Selecționerul este hotărât să renunțe la post din cauza problemelor medicale, conform Gsp.ro. Lucescu a fost internat de trei ori la Spitalul Universitar de Urgență București, iar apoi a plecat în Belgia, pentru un nou control. „Domnul Lucescu urmează să se întoarcă …
16:30
ANAF vrea să limiteze accesul la noi firme pentru administratorii cu insolvențe repetate # SportMedia
Președintele ANAF, Adrian Nica, anunță că instituția analizează modificarea cazierului fiscal astfel încât persoanele care au administrat repetat firme intrate în insolvență să nu mai poată înființa alte societăți comerciale. Propunerea urmează să fie discutată cu mediul de afaceri. Declarațiile au fost făcute la Maratonul Stabilității Economice, organizat de Profit.ro. ANAF: Vânzarea firmei nu te …
16:30
67% dintre români ar susține serviciul militar obligatoriu. Majoritate clară pentru creșterea bugetului Apărării și doborârea dronelor rusești – Sondaj INSCOP # SportMedia
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, opinia publică din România pare mai sensibilă la temele de securitate. Un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda New Strategy Center, arată că două treimi dintre români ar fi de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu, iar sprijinul pentru creșterea bugetului Apărării și pentru doborârea …
16:30
FCSB face deja planuri pentru play-out și și-a găsit o nouă casă. În cazul în care nu se va califica în play-off, FCSB va renunța la meciurile de pe Arena Națională. Roș-albaștrii se vor muta pe stadionul de lângă Arcul de Triumf pentru a reduce costurile, conform Golazo. Costurile cu organizarea unui joc pe Arena …
16:30
Statele Unite ar putea fi pe punctul de a lansa o acțiune militară care ar marca cel mai decisiv moment din confruntarea de aproape jumătate de secol cu Iranul. Cu toate acestea, există puține informații publice despre un posibil atac care ar dura o săptămână, cu consecințe imposibil de prevăzut. Dar în fiecare zi Trump …
14:30
Tuță are mandat să înceteze contractul cu Romprest. Ce spune firma de curățenie și ce urmează # SportMedia
Consiliul Local al Sectorului 1 l-a mandatat, prin vot, pe primarul George Tuță să trimită notificările cu privire la faptul că, pe 30 iunie 2026, încetează contractul de delegare a serviciului de salubrizare, încheiat, în 2008, cu Romprest Service SA. La propunerea lui George Tuță, Consiliul Local i-a acordat un mandat pentru a notifica Romprest …
14:30
Directorii principalelor agenții de informații din Europa consideră că Rusia nu dorește un acord rapid de pace cu Ucraina. Ei spun că obiectivele strategice ale Moscovei în Ucraina rămân neschimbate, iar după ultimele discuții de pace de la Geneva nu s-a înregistrat niciun progres. Șefii a cinci agenții de spionaj europene au declarat pentru Reuters, …
14:30
FIFA a anunțat un plan prin care vrea să interzică un gest pe care și fotbaliștii români îl f
14:30
Minerii și energeticienii protestează în Piața Victoriei: Cer tichete de masă, vouchere și revenirea la vechile condiții de pensionare # SportMedia
Minerii și energeticienii protestează joi, între orele 13:00 și 17:00, în Piața Victoriei, în fața Guvernului. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru angajații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare. Acțiunea este susținută de Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, care anunță că sprijină „ferm și necondiționat” … The post Minerii și energeticienii protestează în Piața Victoriei: Cer tichete de masă, vouchere și revenirea la vechile condiții de pensionare appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Procurorul șef al DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție # SportMedia
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, susține că instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă amenințare la adresa eficacității muncii procurorilor anticorupție, iar lipsa unei reacții prompte a Parlamentului în urma deciziilor Curții Constituționale a condus la prescrierea a sute de dosare de corupție. Marius Voineag nu mai candidează pentru un nou mandat la … The post Procurorul șef al DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Julian Alvarez, atacantul echipei Atletico Madrid, este fotbalistul argentinian care a atins borna de 20 de goluri marcate în Liga Campionilor în cel mai mic număr de meciuri (35), devansându-i pe compatrioții săi Sergio Aguero și Lionel Messi, care au avut nevoie de 37, respectiv 40 de partide, conform datelor oficiale prezentate de UEFA, informează … The post Julian Alvarez a reușit o performanță remarcabilă în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Ungaria ridică o bază militară de operațiuni speciale aproape de granița cu România: ”Am promis putere”. Ce va ține aici # SportMedia
Ungaria construiește o bază militară pentru operațiuni speciale la circa 130 de kilometri distanță de granița cu România. Potrivit ministrului maghiar al Apărării, noua bază militară va găzdui comandamentul regional al operațiunilor speciale. Ungaria va construi la Szolnok o bază militară pentru operațiuni speciale, despre care ministrul maghiar al Apărării susține că reprezintă cea mai … The post Ungaria ridică o bază militară de operațiuni speciale aproape de granița cu România: ”Am promis putere”. Ce va ține aici appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Fostul prinț Andrew, fratele lui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa UPDATE Prima reacție a regelui # SportMedia
Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, în ziua în care împlinește 66 de ani, sub suspiciunea de folosire abuzivă a funcției publice, anunță presa britanică. Mai multe mașini de poliție neînregistrate și ofițeri în civil au pătruns joi dimineață pe proprietatea Sandringham unde locuiește fostul prinț Andrew, relatează The Guardian. UPDATE – reacția lui Charles … The post Fostul prinț Andrew, fratele lui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa UPDATE Prima reacție a regelui appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:30
Arafat explică de ce a fost emis RO-Alert la 4 dimineața și anunță că se lucrează la un semnal sonor mai puțin intruziv pentru alertele nocturne # SportMedia
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, explică de ce a fost trimis mesajul RO-Alert de „ninsoare abundentă” miercuri dimineață, în jurul orei 4:20, și anunță că se lucrează la un semnal sonor mai puțin intruziv pentru alertele nocturne. Arafat a precizat că astfel de avertizări se transmit atunci când meteorologii emit cod roşu … The post Arafat explică de ce a fost emis RO-Alert la 4 dimineața și anunță că se lucrează la un semnal sonor mai puțin intruziv pentru alertele nocturne appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Senegalezul Habib Beye a fost numit în funcția de antrenor al echipei franceze de fotbal Olympique Marseille, la care a activat anterior ca jucător și căpitan, a anunțat marți seara clubul din Ligue 1, citat de AFP. Beye, care s-a despărțit luna aceasta de o altă formație din Ligue 1, Rennes, îl înlocuiește pe italianul … The post Olympique Marseille și-a prezentat noul antrenor appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Europa fără SUA: Se conturează o uniune a apărării. „Coaliția de Voință” ar putea deveni nucleul noii arhitecturi de securitate # SportMedia
După un an din al doilea mandat al lui Donald Trump și două ediții tensionate ale Conferinței de Securitate de la München, un lucru devine tot mai clar pentru capitalele europene: viitorul apărării continentului nu mai poate fi construit pe garanția automată a sprijinului american. Într-o analiză publicată de The Guardian, Paul Taylor, cercetător asociat … The post Europa fără SUA: Se conturează o uniune a apărării. „Coaliția de Voință” ar putea deveni nucleul noii arhitecturi de securitate appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Ziua 1457 Belgorod atacat cu rachete, rafinărie în flăcări (Video). Contraofensivă ucraineană fără precedent în ultimii 2 ani. Discuții la Geneva despre o zonă demilitarizată # SportMedia
În ziua 1457 de război atacurile aeriene ale Ucrainei le-au surclasat pe cele ale Rusiei. Orașul Belgorod, situat la mai puțin de 40 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost vizat de un atac masiv cu rachete care a provocat distrugeri ale instalațiilor energetice. Potrivit autorităților locale, există pagube majore, iar furnizarea de energie … The post Ziua 1457 Belgorod atacat cu rachete, rafinărie în flăcări (Video). Contraofensivă ucraineană fără precedent în ultimii 2 ani. Discuții la Geneva despre o zonă demilitarizată appeared first on spotmedia.ro.
12:30
DIICOT avertizează: România e tot mai conectată la rețelele europene de droguri. Importuri prin curierat internațional # SportMedia
România a devenit o piață emergentă de consum de droguri, conectată direct la rețele europene de distribuție, iar traficul nu mai are doar o dimensiune de tranzit. Concluzia apare în raportul de activitate pe 2025 al DIICOT, care arată că importurile sunt realizate prin rute comerciale legale – în special prin servicii de curierat internațional … The post DIICOT avertizează: România e tot mai conectată la rețelele europene de droguri. Importuri prin curierat internațional appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Sorana Cîrstea coboară în clasamentul WTA: Locul pe care a ajuns după eliminarea neașteptată de la Dubai # SportMedia
Sorana Cîrstea coboară în clasamentul WTA după ce a fost eliminată surprinzător în optimile de la Dubai. Sportiva noastră pierde patru poziții pentru că nu și-a putut apăra punctele câștigate anul trecut. Astfel, Sorana ajunge pe locul 36, dar va avea șansa curând să câștige noi puncte în ierarhia mondială și să urce. Sorana va … The post Sorana Cîrstea coboară în clasamentul WTA: Locul pe care a ajuns după eliminarea neașteptată de la Dubai appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter Milano a fost învinsă surprinzător în Norvegia, de Bodo/Glimt. Inter a pierdut cu 3-1 în prima manșă a barajului pentru optimile, dar Chivu rămâne încă optimist. „Ei au viteză și intensitate, sunt obișnuiți să joace pe acest teren, dar asta nu e o scuză. Din păcate, … The post Reacția lui Cristi Chivu după eșecul neașteptat din Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
10:30
În Anul Constantin Brâncuși, Art Safari New Museum deschide expoziția „Brâncuși și muzele sale”, curatoare: Doina Lemny # SportMedia
Astăzi, de ziua lui Constantin Brâncuși, Art Safari New Museum anunță o expoziție de excepție dedicată marelui artist. Aceasta va fi prezentată în cadrul celui de-al doilea sezon, care va avea loc perioada 18 septembrie – 20 decembrie 2026, în noul spațiu din Piața Amzei 13, București. Având la bază o cercetare amplă realizată de … The post În Anul Constantin Brâncuși, Art Safari New Museum deschide expoziția „Brâncuși și muzele sale”, curatoare: Doina Lemny appeared first on spotmedia.ro.
10:30
10:30
Fostul președinte sud-coreean a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a decretat legea marțială # SportMedia
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viață pentru scurta sa instaurare a legii marțiale la sfârșitul anului 2024. ”Îl condamnăm pe Yoon la închisoare pe viață” pentru că a condus o insurecție, a declarat judecătorul Ji Gwi-yeon de la Tribunalul Districtual Central din Seul, citind verdictul, relatează AFP. … The post Fostul președinte sud-coreean a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a decretat legea marțială appeared first on spotmedia.ro.
10:30
FCSB a luat o decizie importantă într-un moment în care se apropie de finalul sezonului regulat. Roș-albaștrii nu și-au luat gândul de la play-off, ba chiar au făcut deja strategia pentru următoarea fază a campionatului. Astfel, în cazul în care echipa se va califica în play-off, FCSB va continua să-l folosească pe Matei Popa în … The post FCSB ia o decizie importantă appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Începe prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump. România, prezentă cu statut de observator # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, găzduiește joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului Consiliu pentru Pace – o structură pe care o prezintă drept pilonul central al planului său pentru Gaza și, pe termen mai lung, un posibil nou forum global pentru gestionarea conflictelor internaționale. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care participă personal, însă … The post Începe prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump. România, prezentă cu statut de observator appeared first on spotmedia.ro.
08:30
DNA își prezintă bilanțul pe 2025: situația sechestrelor și a dosarelor nou înregistrate # SportMedia
Direcţia Naţională Anticorupţie îşi prezintă joi, de la ora 11:00, la sediul Băncii Naţionale, raportul de activitate pe 2025, într-un context tensionat pentru sistemul judiciar. Evenimentul vine la o zi după decizia Curţii Constituţionale privind modificarea condiţiilor de pensionare pentru magistraţi şi pe fondul dezbaterilor generate de documentarul Recorder „Justiţie capturată”, în care sunt formulate … The post DNA își prezintă bilanțul pe 2025: situația sechestrelor și a dosarelor nou înregistrate appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Haos în trafic și joi dimineață: accident pe A3, ceață densă pe A2 și drumuri naționale închise # SportMedia
Traficul rutier este afectat joi dimineață în mai multe zone din țară, din cauza unui accident pe Autostrada A3 și a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate drumuri închise, restricții pentru vehiculele de mare tonaj și ceață densă pe Autostrada A2. Accident pe A3, la Moara Vlăsiei Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției … The post Haos în trafic și joi dimineață: accident pe A3, ceață densă pe A2 și drumuri naționale închise appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Coreea de Nord scoate la lumină o armă de speriat: „Dacă este folosită, nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu” # SportMedia
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat prezentarea oficială a unui lansator multiplu de rachete de 600 mm, capabil – potrivit presei de stat – să transporte focoase nucleare. Anunțul a fost făcut de agenția KCNA, în contextul în care Phenianul își intensifică retorica militară și testele de armament. „Unic în lume” și destinat „descurajării” … The post Coreea de Nord scoate la lumină o armă de speriat: „Dacă este folosită, nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu” appeared first on spotmedia.ro.
