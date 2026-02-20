Ce i-a spus Donald Trump lui Nicuşor Dan când i-a strâns mâna la Consiliul de Pace de la Washington
ObservatorNews, 20 februarie 2026 03:50
Într-un interviu la Observator pentru Alessandra Stoicescu, președintele Nicușor Dan a vorbit despre momentul în care i-a strâns mâna lui Donald Trump la Consiliul de Pace și despre discuția purtată cu liderul american. Șeful statului a descris întâlnirea drept un gest simbolic important pentru relația româno-americană și a explicat în ce stadiu se află pregătirea vizitei fostului președinte american în România.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
03:50
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicuşor Dan când i-a strâns mâna la Consiliul de Pace de la Washington # ObservatorNews
Într-un interviu la Observator pentru Alessandra Stoicescu, președintele Nicușor Dan a vorbit despre momentul în care i-a strâns mâna lui Donald Trump la Consiliul de Pace și despre discuția purtată cu liderul american. Șeful statului a descris întâlnirea drept un gest simbolic important pentru relația româno-americană și a explicat în ce stadiu se află pregătirea vizitei fostului președinte american în România.
Acum 6 ore
22:40
Fostul prinţ Andrew, eliberat după ce a fost arestat în dosarul Epstein. Este cercetat în stare de libertate # ObservatorNews
Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seara, la câteva ore după ce a fost arestat sub acuzaţia de abuz în serviciu public, în urma apariţiei unor documente incriminatoare în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, a anunţat poliţia din Thames Valley, potrivit BBC. Fratele regelui Charles a fost ridicat de poliţişti dimineaţă de pe domeniul regal Sandringham, unde pregătea o petrecere de ziua lui.
Acum 8 ore
22:20
Bănăţenii se întrec la competiţia cârnaţilor: reţete transmise din generaţii şi mirodenii alese # ObservatorNews
De mai bine de 45 de ani, bănăţenii se întrec, anual, într-o competiţie care încearcă să aleagă cei mai bun cârnaţi. Reţete transmise din generaţie în generaţie, cu ingrediente din cele mai rare şi cu mirodenii bine alese şi atent dozate se luptă pentru supremaţie în farfuria unui juriu format din gurmanzi unul şi unul.
22:10
Preşedintele Nicuşor Dan, care se află în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, joi seară, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Şeful statului apare în fotografii alături de Rubio, având în mână o şapcă inscripționată cu MAGA. Ulterior, preşedintele a precizat că a fost un schimb de politeţuri.
22:00
Ce amenzi au primit operatorii de salubritate din Bucureşti după ce mai multe artere au rămas înzăpezite # ObservatorNews
Operatorii de salubritate din Bucureşti au fost sancționați, joi, cu amenzi în valoare totală de 425.000 de lei, după ce mai multe artere au rămas nedeszăpezite, potrivit Agerpres.
21:50
Reacția lui Nicușor Dan, după ce a fost numit "premier" de Donald Trump: "Se mai întâmplă" # ObservatorNews
Nicușor Dan a reacționat cu umor după ce președintele american i-a greșit titulatura și l-a numit premier, afirmând, râzând, că "se mai întâmplă". În același context, șeful statului a explicat că aprecierea lui Donald Trump la adresa românilor, pe care i-a numit "fantastici", reflectă nivelul matur al relației dintre România și SUA, construită prin eforturi constante la toate nivelurile de colaborare.
21:50
Cum s-a schimbat viața de la baby boomers la Generația Z. Trendul pornit de Eduard, care unește trei generații # ObservatorNews
Pe discuri de vinil, benzi de magnetofon, casete audio, mai târziu pe compact discuri. Azi, e greu de conceput muzica fără serviciile de streaming. Atât de multe s-au schimbat în doar jumătate de secol că nici nu e de mirare că vei primi răspunsuri diferite de la oameni din generaţii diferite. Un tânăr a văzut potenţialul în a-şi compara viaţa cu cea a părinţilor săi, ba chiar cu a bunicilor, iar ideea lui a devenit repede virală în online. Cum am trăit, în funcţie de generaţia din care facem parte, poate fi pentru unii o lecţie, pentru alţii, prilej de amuzament.
21:40
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicuşor Dan când i-a strâns mâna la Consiliul de Pace de la Washington # ObservatorNews
Într-un interviu la Observator pentru Alessandra Stoicescu, președintele Nicușor Dan a vorbit despre momentul în care i-a strâns mâna lui Donald Trump la Consiliul de Pace și despre discuția purtată cu liderul american. Șeful statului a descris întâlnirea drept un gest simbolic important pentru relația româno-americană și a explicat în ce stadiu se află pregătirea vizitei fostului președinte american în România.
21:30
Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile speciale: "Era anormal ca pensia să fie cât salariul" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Observator, despre concluziile reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, organizată la Washington la inițiativa fostului președinte american Donald Trump, cât și despre decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților, subiect care a reaprins dezbaterea publică despre reforma din justiție și încrederea în sistem.
21:20
Nicușor Dan, despre decizia CCR pe pensiile speciale "Era anormal ca pensia să fie cât salariu" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Observator, despre concluziile reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, organizată la Washington la inițiativa fostului președinte american Donald Trump, cât și despre decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților, subiect care a reaprins dezbaterea publică despre reforma din justiție și încrederea în sistem.
Acum 12 ore
20:20
Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi transformată în Casa Verde Baterii. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la finalul ședinței de Guvern. Asta ar însemna ca finanţarea nerambursabilă să acopere doar costul bateriilor şi instalaţia fotovoltaicelor, şi nu pentru sistemele complete, ca până acum.
20:00
România se împrumută la cele mai mici dobânzi din ultimii ani, după decizia CCR privind pensiile speciale # ObservatorNews
Premierul si ministrul de Finanţe s-au întâlnit azi cu oficialii Agenției de rating Moody's. Asta, la doar câteva zile după ce agenţia Fitch a menţinut ratingul României la doar o treaptă deasupra categoriei "junk", cea care îi face pe investitorii să fugă mâncând pământul. Între timp, negocierile pentru Buget se complică. PSD vrea să cuprindă în el ajutoare sociale de 3,5 miliarde lei. Sorin Grindeanu ameninţă din nou cu ruperea Coaliţiei, dacă premierul nu pune bani deoparte pentru pensionari.
19:50
Cum se prepară batogul de sturion, delicatesa românească recunoscută la nivel european # ObservatorNews
Încă o delicatesă românească devine marcă protejată în Uniunea Europeană. Inspirat din tradiţiile culinare ale Deltei Dunării, batogul de sturion, un file fraged afumat cu lemn de fag sau cireş, devine al 16-lea produs românesc protejat la nivel comunitar, alături de magiunul de Topoloveni şi cârnaţii de Pleşcoi.
19:50
Rusia, la 4 ani de la invadarea Ucrainei: "Nu vrem războaie". Zelenski refuză cedarea de teritorii # ObservatorNews
Kievul şi Moscova nu au reuşit nici de această dată să îngroape securea războiului. Volodimir Zelenski a dezvăluit că cele două tabere au reuşit să găsească teren comun pentru un posibil armistiţiu, însă nu şi pentru încheierea conflictului. Între timp, se fac pregătiri pentru următoarele negocieri, la care Uniunea Europeană îşi doreşte şi ea să participe. Bruxellesul vrea să-i ceară Rusiei să-şi retragă trupele şi din Republica Moldova şi Belarus.
19:40
Au explodat cazurile de meningită la copii, după ce vaccinarea a scăzut. De ce refuză părinţii imunizarea # ObservatorNews
Avertisment serios de la medici! Cazurile de meningită s-au înmulţit de la începutul anului, iar majoritatea pacienţilor sunt copii! Doctorii recomandă părinţilor să îi ducă pe cei mici la control imediat ce apar simptome ca de gripă, pentru că poate fi vorba despre o urgenţă medicală majoră.
19:30
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi # ObservatorNews
Sfârşit dramatic pentru un fotbalist de la Petrolul Ploieşti! A murit spulberat de tren când traversa calea ferată! Băiatul de 16 ani, considerat un talent în devenire, a făcut o eroare inexplicabilă. Mergea cu căştile pe urechi şi muzica dată tare, de aceea nu a auzit nici trenul, nici goarna locomotivei care îl atenţiona!
19:30
Bucureștenii s-au trezit dimineaţă într-un patinoar, iar câteva ore mai târziu oraşul s-a transformat într-o uriaşă baltă cu noroi. Frigul, poleiul şi apoi topirea zăpezii au pus la grea încercare nervii şoferilor şi echilibrul pietonilor. S-au ţinut lanţ accidentele pe autostrăzi, mulţi oameni au ajuns la spital cu mâini sau picioare rupte după ce au căzut pe trotuarele îngheţate bocnă, pe multe străzi lăturalnice canalizarea nu a făcut faţă.
19:30
Doi escroci din Bucureşti au făcut victime în lanţ cu o idee diabolică. Îşi închiriau apartamente în complexuri rezidenţiale de lux, apoi pretindeau că ei sunt proprietarii şi căutau chiriaşi de la care încasau avansuri consistente. După zeci de plângeri de la victimele care au rămas şi fără bani şi fără locuinţă, poliţiştii au intrat pe fir şi au arestat un suspect.
19:20
Ferma Recea Cristur din Cluj s-a transformat într-un coşmar. 214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi şi căprioare, aflate în descompunere, au fost găsite pe teritoriul ei, au anunţat, joi, autorităţile clujene, într-o conferinţă de presă.
19:20
Fostul prinţ Andrew, arestat înainte de petrecere. Epstein i-a oferit adolescente, printre care şi o româncă # ObservatorNews
Coşmar pentru familia regală a Marii Britanii! Fratele regelui Charles şi fiul preferat al reginei Elisabeta a fost reţinut de poliţişti chiar de ziua lui. Anchetatorii cred că prinţul Andrew i-ar fi livrat informaţii confidenţiale infractorului sexual Jeffrey Epstein. Regele Charles a anunţat că va sprijini ancheta cu tot ce este necesar, iar premierul l-a sfătuit pe Andrew să colaboreze cu autorităţile.
19:20
Explicaţia companiilor aeriene pentru pasagerii blocaţi o zi în aeroport. Unii au dormit pe jos # ObservatorNews
Efectele haosului provocat de ninsoarea abundentă de ieri pe cel mai mare aeroport din ţară încă nu s-au stins. Sute de oameni au stat blocaţi pe Otopeni mai bine de 24 de ore: două companii low-cost nu au putut să-şi ridice de la sol aeronavele. Din amânare în amânare, apoi îmbarcaţi, lăsaţi să aştepte cu orele, doar ca într-un final să fie daţi jos din avioane şi lăsaţi să doarmă care pe unde a apucat. De teamă să nu piardă cursa, mulţi au tras un pui de somn pe aeroport. Acum sunt hotărâţi să ceară despăgubiri. Reprezentanţii companiilor ridică din umeri şi spun că amânările au fost decise cu un singur gând în minte: siguranţa pasagerilor.
18:10
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări # ObservatorNews
Ne aruncăm acum o privire pe piaţa muncii în 2026, pentru că sunt câteva surprize. Deşi încep să fie înlocuiţi de propria lor creaţie - inteligenţa artificială, IT-iştii câştigă în continuare cei mai mulţi bani, în România - aproximativ 8.000 de lei pe lună. Topul celor mai bine plătite joburi vine însă şi cu un fenomen neaşteptat: tot mai mulţi români aleg să plece să lucreze pe nave de croazieră sau în cazinouri, pentru că se pot întoarce acasă cu economii serioase.
18:00
Şofer bulgar, dus cu autospeciala la ATM de un poliţist de frontieră. Agentul i-ar fi cerut mită ca să-l ierte # ObservatorNews
Un polițist de frontieră din Bihor este acuzat că ar fi cerut mită de la un cetățean bulgar, după ce l-ar fi amenințat cu o sancțiune mult mai dură decât cea prevăzută de lege. Procurorii susțin că agentul i-ar fi prezentat șoferului o „variantă alternativă” pentru a evita suspendarea permisului și l-ar fi dus cu autospeciala la un bancomat pentru a scoate bani. Pe numele polițistului a fost formulată propunere de arestare preventivă, ancheta vizând infracțiunea de luare de mită, într-un context sensibil pentru România, stat membru Schengen.
17:50
Nazare: Dobânda la care se împrumută România, la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani după decizia CCR # ObservatorNews
Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului, după decizia de miercuri a Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, a anunţat, joi, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
17:30
Prințul Andrew riscă închisoare pe viață, dacă va fi găsit vinovat de abuz în funcție # ObservatorNews
Este cutremur politic în Marea Britanie, după ce fratele regelui Charles, fostul prinţ Andrew, a fost reţinut de poliţia engleză. El este anchetat pentru că, pe lângă relaţiile cu tinerele puse la dispoziţie de Jeffrey Epstein, ar fi transmis miliardarului informaţii confidenţiale în perioada în care ocupa o funcţie publică. Andrew a fost ridicat de la locuinţa sa chiar în ziua în care împlinea 66 de ani. Potrivit presei britanice, dacă va fi găsit vinovat şi condamnat pentru abuz în funcţie, fostul prinţ riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege: închisoarea pe viaţă. Într-un comunicat, regele Charles a anunţat că va sprijini aplicarea legii, dar se va abţine de la comentarii suplimentare pe marginea cazului.
17:30
Gafă a lui Trump la Consiliul pentru Pace: "Prim-ministrul Dan al României. Oameni minunaţi românii" # ObservatorNews
Când făcea prezentarea liderilor prezenţi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, preşedintele american Donald Trump l-a prezentat pe Nicuşor Dan drept "prime-minister Dan" (prim-ministrul Dan). Nicușor Dan este singurul președinte din Uniunea Europeană prezent la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, unde, după spusele sale, se află pentru a consolida relaţiile bilaterale SUA-România.
17:20
Nicușor Dan la Kiev, pe agenda Ucrainei. Ar fi prima vizită a unui președinte român de la începutul războiului # ObservatorNews
Vizita președintelui Nicușor Dan la Kiev este pe agenda a Ucrainei, a declarat joi, 19 februarie, ambasadorul Ucrainei, Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferințe de presă.
17:20
Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump și s-a fotografiat cu Javier Milei și Tony Blair # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, s-a fotografiat alături de președintele argentinian Javier Milei și a dat mâna cu președintele american Donald Trump, în contextul participării la Consiliul pentru Pace.
17:20
Der Spiegel susține că CIA știa încă din primăvara lui 2022 despre planurile de sabotare a conductei Nord Stream și că agenți americani ar fi discutat detalii tehnice cu partea ucraineană. Inițial, ar fi existat o atitudine favorabilă față de anumite variante ale operațiunii, însă ulterior poziția s-ar fi schimbat, iar CIA s-ar fi opus sabotajului. Publicația mai afirmă că SUA au avertizat Germania, în august 2022, cu privire la un posibil atac asupra infrastructurii din Marea Baltică. CIA respinge informațiile apărute în presa germană.
17:10
Când vine următorul val de ninsori. Strat de zăpadă între 5 şi 15 cm şi minime de -7 grade # ObservatorNews
Şi iarna îşi ia zborul la fel de greu pentru că meteorologii anunţă încă un val de ninsori şi un nou strat de zăpadă începând de mâine noapte. Asta peste cel deja existent care continuă să ne complice dimineţile. Deşi s-a mai topit din zăpadă, bucureştenii au făcut slalom astăzi printre bălţi, gheaţă şi nămeţi.
17:10
Ucraina îl așteaptă pe Nicuşor Dan la Kiev. Ar fi prima vizită a unui președinte român în Ucraina de la război # ObservatorNews
Vizita președintelui Nicușor Dan la Kiev este pe agenda a Ucrainei, a declarat joi, 19 februarie, ambasadorul Ucrainei, Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferințe de presă.
16:50
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiș, scoate la licitație un autoturism Mercedes-Benz S350 Matic 220. Licitația este programată pentru data de 11 martie 2026, la ora 14.00, în Timișoara.
16:50
Rogobete, despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: Soluţia nu e să-i legăm de glie # ObservatorNews
Sunt multe domenii în care România are probleme, dar orice problemă din Sănătate se poate transforma într-o chestiune de viaţă şi de moarte. În fiecare zi, în orice spital. Pentru că boala e grea, dar neputinţa medicilor, a sistemului, e cea care ne lasă parcă şi fără orice speranţă. Invitat în platoul Observator, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit despre starea actuală a sistemului medical, despre plecarea medicilor din țară și despre reformele promise pentru a reduce inegalitățile dintre spitale.
16:40
Când va fi aprobat actul normativ pentru creșterea salariului minim. Anunțul ministrului Muncii # ObservatorNews
Actul normativ care prevede creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 va fi aprobat într-o săptămână sau două, astfel încât să intre în vigoare după cum a agreat coaliţia anul trecut, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare.
16:30
Diana Buzoianu anunţă audit la Ministerul Mediului: S-ar putea să fie făcute inclusiv concedieri # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că la nivelul instituției pe care o conduce au fost deja implementate reorganizări încă de anul trecut, măsuri care vor contribui la atingerea, în acest an, a unei părți din obiectivul de reducere cu 10% a cheltuielilor. Ea a explicat că rezultatele auditului intern ar putea indica diminuarea anumitor sporuri sau, dacă va fi necesar, chiar efectuarea unor concedieri, potrivit News.ro.
16:10
SURSE: Posibilă întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump în această seară la Washington # ObservatorNews
Preşedintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni în această seară la Washington cu preşedintele SUA Donald Trump, au declarat surse politice pentru Observator. La nivel diplomatic, se fac demersuri pentru organizarea unei întâlniri separate, faţă în faţă, în marja Consiliului pentru Pace. Deocamdată întâlnirea nu a fost confirmată la nivel oficial.
16:10
A fost dezvăluită cauza morţii lui Peter Greene, actorul cunoscut pentru rolurile din Pulp Fiction şi The Mask # ObservatorNews
Actorul Peter Greene, care a jucat în Pulp Fiction şi The Mask, a murit în urma unei răni prin împuşcare, dezvăluie Biroul Medicului Legist Șef al orașului New York. Acesta a fost găsit fără viaţă pe 12 decembrie în apartamentul său din Manhattan. Decesul a fost clasificat drept "accidental", neputând fi considerat sinucidere.
16:00
Cum au furat doi bărbaţi din Suceava 1.800 de lei din casa unei bătrâne. Au pretins că îi vând pături # ObservatorNews
O femeie de 75 de ani din comuna bistriţeană Chiochiş a rămas fără 1.800 de lei după ce la uşa sa s-au prezentat doi bărbaţi din Suceava, care au pretins că vând pături şi vor să îi ofere una în schimbul unor cupoane de călătorie cu trenul. Bărbaţii ar fi observat unde păstrează banii femeia şi i-ar fi sustras din portofel.
15:50
Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade # ObservatorNews
Ploi, lapoviță și ninsori vor cuprinde mâine cea mai mare parte a țării, pe măsură ce aria precipitațiilor se va extinde din vest. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar temperaturile vor varia între -3 și 12 grade, cu risc de polei și vizibilitate redusă în zonele afectate.
15:50
Tabloul complet al sferturilor din Liga Campionilor Asiei 2. Cu cine va juca echipa lui Cristiano Ronaldo # ObservatorNews
Sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei 2 sunt stabilite, după încheierea ultimelor confruntări din optimi, transmise în AntenaPLAY. Bangkok și Osaka au completat lista echipelor calificate, iar Cristiano Ronaldo se pregătește pentru un nou duel decisiv. Al Nassr va înfrunta Al Wasl în lupta pentru un loc în semifinale, într-o "dublă" care poate schimba traseul competiției.
15:40
Preşedintele Nicuşor Dan va vorbi la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. Ce se va decide la Washington # ObservatorNews
Nicuşor Dan participă la prima şedinţă a Consiliului Păcii al lui Donald Trump, la Washington. Alături de peste 30 de lideri mondiali, şeful statului va lua cuvântul la reuniunea în care se va decide viitorul Fâşiei Gaza. Organismul a fost înfiinţat de liderul de la Casa Albă luna trecută, însă cele mai multe ţări europene au refuzat invitaţia, de teamă că structura ar putea încerca să înlocuiască ONU. Reuniunea începe de la ora 16:00 iar intervenția preşedintelui este aşteptată în jurul orei 16:30.
15:40
Momentul în care o jurnalistă australiană a transmis în direct în stare de ebrietate # ObservatorNews
O cunoscută jurnalistă din Australia și-a prezentat scuzele, joi, după ce a apărut în direct la televiziune într-o stare avansată de ebrietate, bâlbâindu-se în timpul unei transmisiuni de la Jocurile Olimpice de iarnă. Momentul a devenit rapid viral în mediul online, potrivit News.ro.
Acum 24 ore
15:20
O rețea uriașă de fraudă, cu legături transfrontaliere între România și Republica Moldova a fost pusă la pământ de Poliția Capitalei, în colaborare cu IPJ Suceava și polițiști din țara vecină. Pe scurt, mai multe persoane se dădeau brokeri și, la adăpostul unui call-center, sunau persoane pentru a le determina să facă "investiții", însă, de fapt, le furau banii. Ulterior, sumele erau "spălate" în România.
15:20
Merz: Războiul din Ucraina se va încheia doar când una dintre părţi va fi epuizată miliar şi economic # ObservatorNews
Cancelarul german Friedrich Merz susţine că războiul din Ucraina nu se va încheia curând, deoarece Rusia nu este dispusă la concesii reale. În opinia sa, conflictul va continua până când una dintre părți va fi epuizată, iar Europa trebuie să împiedice Rusia să mai poată susține militar și economic războiul. Negocierile recente de la Geneva nu au produs progrese semnificative.
15:20
Suedia reduce vârsta răspunderii penale la 13 ani: noi reguli de detenție pentru minorii condamnați # ObservatorNews
Guvernul din Suedia a anunțat noile condiții de detenție pentru adolescenții de la 13 ani condamnați pentru infracțiuni grave, în cadrul unei reforme controversate care reduce vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani. Măsura, prezentată de ministrul justiției Gunnar Strömmer, are ca scop combaterea violenței asociate criminalității organizate, în contextul în care rețelele infracționale recrutează tot mai frecvent minori pentru atacuri cu arme și explozibili. Reforma, care va intra în vigoare la 1 iulie pentru o perioadă inițială de cinci ani, a stârnit critici puternice din partea societății civile și a organizațiilor pentru drepturile copilului, care avertizează asupra riscurilor de recidivă și a impactului negativ asupra minorilor.
15:00
"Un mic ciclon a traversat ţara". Climatolog, despre Codul Roşu de ninsori şi ce neaşteaptă pe viitor # ObservatorNews
Capitala a fost blocată de un cod roşu de ninsoare care a dat peste cap traficul şi nu numai. Tramvaiele şi troleibuzele n-au mai circulat, autobuzele s-au înţepenit în troiene, iar oamenii au plecat pe jos spre serviciu, în şir indian, printre mormanele de zăpadă. Ninsoarea de cod roşu a paralizat şi cel mai mare aeroport din ţară. Din cauza zăpezii, 36 de curse au fost anulate de pe Aeroportul Henri Coandă, iar alte zeci au fost amânate.
14:50
Reacția Regelui Charles după ce fratele său mai mic, Andrew, a fost arestat în dosarul Epstein # ObservatorNews
Regele Charles a transmis joi că "legea trebuie să își urmeze cursul" după ce fratele său mai mic, fostul prinț Andrew, a fost arestat chiar de ziua lui. El este suspectat că ar fi divulgat informații confidențiale miliardarului american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, în perioada în care deținea o funcție publică.
14:50
Peste 60% dintre români vor armata obligatorie şi 70% cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită # ObservatorNews
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research arată că starea de spirit a românilor este marcată de îngrijorări atât legate de situația internă, cât și de contextul de securitate din regiune. Majoritatea consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, principalele probleme indicate fiind corupția și creșterea prețurilor. În același timp, pe fondul războiului din Ucraina, tot mai mulți români susțin măsuri de întărire a apărării, precum reintroducerea serviciului militar obligatoriu și pregătirea populației pentru situații de criză.
14:40
Program meciuri play-off Europa League: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, duel tare pe teren propriu # ObservatorNews
Joi seara se joacă meciurile din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League.
14:30
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic # ObservatorNews
Tragedie în localitatea Comarnic, din judeţul Prahova! Un fotbalist de 16 ani care juca la echipa de juniori a clubului de fotbal Petrolul a murit spulberat de un tren care circula pe ruta Galaţi-Braşov. Un pasager care a văzut totul a sunat imediat la 112, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.