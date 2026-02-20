Nicușor Dan asigură populația că nu vor exista noi creșteri de taxe: „Românii au plătit deja un cost”
Click.ro, 20 februarie 2026 09:50
Președintele Nicușor Dan a clarificat situația fiscală din România, subliniind că în perioada următoare nu vor fi introduse noi taxe și că cetățenii „au plătit deja un cost”.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
10:20
Facturi puțin mai mici la gaze. Directorul E.ON explică de ce România nu este ca Germania # Click.ro
Facturile la gaze ar putea scădea ușor în perioada următoare, dar efectul va fi limitat și temporar. Șeful E.ON România avertizează că problema reală este lipsa predictibilității. Amânarea liberalizării riscă să afecteze
10:20
Cum reușește să-l țină secret Daniel Pavel pe câștigătorul „Desafio: Aventura”? Când se termină show-ul? # Click.ro
Ce spune Daniel Pavel despre câștigătorul „Desafio: Aventura”?! Cum reușește să păstreze marele secret?
Acum 30 minute
10:00
Fostul prinț britanic Andrew nu este singurul membru al Casei Regale care a fost arestat. Scandalurile și condamnările care au marcat istoria # Click.ro
Fostul prinț britanic este implicat într-un scandal care a luat mare amploare. Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat de poliția din Marea Britanie în dimineața zilei de 19 februarie, chiar de ziua sa de naștere, sub suspiciunea unor abateri în exercitarea atribuțiilor publice, în contextul unor
Acum o oră
09:50
Nicușor Dan asigură populația că nu vor exista noi creșteri de taxe: „Românii au plătit deja un cost” # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a clarificat situația fiscală din România, subliniind că în perioada următoare nu vor fi introduse noi taxe și că cetățenii „au plătit deja un cost”.
09:40
Primă de stabilitate de până la 1.250 de lei. Cine poate beneficia de acest ajutor financiar și cum se acordă # Click.ro
Guvernul României analizează un proiect de ordonanță de urgență care vizează acordarea unei prime de stabilitate pentru tinerii și șomerii aflați în dificultate.
09:40
Scrisul de mana al lui Michelangelo, cel mai nou font pentru Office. Acord istoric Vatican - Microsoft # Click.ro
Un acord între Microsoft și Vatican aduce scrisul lui Michelangelo în era digitală. Noul font, inspirat direct din manuscrisele artistului, va fi integrat în suita Office. Proiectul se bazează pe analiza a mii de documente istorice
Acum 2 ore
09:10
Mai multe bombardiere rusești au fost interceptate în largul Alaskăi. Avioanele NORAD au fost mobilizate de urgență # Click.ro
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a detectat și urmărit, joi, cinci aeronave militare rusești care operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) din largul coastelor Alaskăi, potrivit Reuters.
09:10
Numărul locuințelor neocupate din București a crescut puternic în ultimul deceniu, depășind 218.000 de unități, potrivit unei analize realizate de Storia pe baza datelor oficiale. Ritmul de creștere al locuințelor goale a fost mult mai rapid
09:10
Julia Sauter, reprezentanta României la patinaj artistic, a obținut cea mai bună performanță a carierei sale la Jocurile Olimpice 2026: „A fost puţin mai dificil” # Click.ro
Julia Franziska Sauter a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, obținând cea mai bună performanță a carierei sale. Sportiva a participat joi seară la JO de iarnă de la Milano Cortina, clasându-se pe locul 17 după programul liber.
08:50
Descoperire uluitoare între Albania și Grecia. Un lac termal masiv „fierbe” la 127 de metri sub pământ # Click.ro
La o adâncime de 100 de metri sub pământ, în Albania, oamenii de știință tocmai au descoperit un lac termal atât de mare încât pune la încercare înțelegerea noastră asupra lumii.
08:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, intervalul 23 februarie – 23 martie 2026.
08:40
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă # Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Acum 4 ore
08:20
Fratele Regelui Charles, Andrew, eliberat. Fusese arestat pentru presupuse abateri în funcții publice legate de Jeffrey Epstein # Click.ro
Fratele mai mic al Regelui Charles al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost eliberat joi seara, 19 februarie 2026, după ce a fost reținut de poliție sub suspiciunea de abateri în exercitarea funcțiilor publice
08:10
Totolly Vamprize de la Totogaming aduce împreună o mecanică de sloturi mult-îndrăgită de jucătorii pasionați și o reinterpretare a poveștilor cu vampiri. Rezultatul? Emoția rămâne vie de la o rotire la alta.
08:10
Ai nevoie de un act „azi”? 5 greșeli care te pot încurca și cum le eviți ca să primești documentele pe email # Click.ro
Când ai nevoie urgent de un document, câteva greșeli te pot întoarce din drum. Iată ce să verifici și cum să primești actele pe email sau acasă.
08:00
Tichetele de creșă rămân în 2026 un sprijin important pentru părinții care nu beneficiază de concediu sau indemnizație pentru creșterea copilului. Acestea reprezintă un ajutor financiar lunar destinat exclusiv achitării serviciilor educaționale și de îngrijire timpurie
07:30
Traficul rutier din România, 20 februarie 2026. Carosabil umed pe majoritatea drumurilor și restricții temporare pe DN7C # Click.ro
Reprezentanții Centrului INFOTRAFIC, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au transmis ultimele informații referitoare la starea traficului pe drumurile din România vineri, 20 februarie 2026
07:10
Te-ai întrebat vreodată cât exercițiu fizic este suficient pentru a te menține sănătos și a te simți plin de energie? Răspunsul nu este un număr fix pentru fiecare persoană, însă studiile recomandă o cantitate optimă care aduce beneficii reale pentru inimă, mușchi și minte.
06:50
Doliu la Hollywood. Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolul din „Grey’s Anatomy”, a murit la 53 de ani # Click.ro
Industria cinematografică internațională este în doliu după moartea actorului american Eric Dane, cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolul carismaticului medic Mark Sloan din serialul de succes Grey's Anatomy.
06:40
Cele trei zodii care depășesc orice obstacol și atrag succesul. Nativii cu cea mai puternică aură în 2026 # Click.ro
În astrologie, există perioade în care anumite semne zodiacale par să fie susținute de o energie aparte, o combinație de determinare, claritate și forță interioară care le ajută să transforme fiecare provocare într-o oportunitate.
Acum 6 ore
06:10
Mercur retrograd se apropie pe 26 februarie 2026, aducând cu sine o perioadă în care comunicarea, tehnologia și planurile noastre pot fi mai predispuse la neînțelegeri, întârzieri sau surprize neașteptate.
05:10
Șervețelele dezinfectante sunt peste tot: în poșete, sertare, mașini sau în baie. Ele promit soluții rapide pentru bacterii, murdărie și mirosuri neplăcute, dar adevărul este că nu toate suprafețele tolerează substanțele chimice agresive din compoziția lor.
Acum 8 ore
04:10
Cea mai mare trădare nu vine întotdeauna de la străini, ci de la cei pe care îi considerăm „ai noștri”. Un prieten adevărat nu este doar cel care îți stă alături la bine, ci și persoana care îți protejează echilibrul psihic și te sprijină să crești.
03:10
Bitter-ul digestiv este mai mult decât o simplă băutură: este un adevărat aliat al sistemului digestiv, cu rădăcini istorice adânci și o aromă distinctă care combină amarul, acrișorul și note dulci subtile.
Acum 12 ore
02:10
Vești grozave pentru 3 zodii. Acești nativi au parte, până pe 8 martie, de evenimente neașteptate care o să-i bucure tare mult # Click.ro
Primăvara aduce nu doar flori și soare, ci și surprize pentru unele dintre zodii. Dacă ești nativ al uneia dintre aceste trei zodii, pregătește-te pentru momente neașteptate care te vor umple de bucurie și optimism.
01:10
Un shot de ghimbir poate părea mic, dar efectele sale asupra organismului sunt remarcabile. Consumul zilnic de ghimbir susține imunitatea, digestia, circulația sângelui și chiar protejează organismul împotriva unor afecțiuni cronice.
00:10
3 zodii își vor schimba viața în bine până în luna iunie 2026. Au parte de o transformare spectaculoasă, un nou început, oportunități neașteptate și schimbări de destin # Click.ro
Până în luna iunie 2026, astrele aduc un val puternic de transformări pentru trei zodii care vor simți că destinul li se rescrie sub ochi.
19 februarie 2026
23:50
Trucul ieftin și ingenios care elimină condensul de pe ferestre. Ce trebuie pus chiar lângă geam # Click.ro
În această foarte rece a anului, este foarte posibil să ne confruntăm cu problema condensului care își face apariția pe geamuri. În plus, mai este posibil să observăm și apariția colțurilor umede și, în unele cazuri mai extreme, a primelor puncte de mucegai.
23:20
România mai adaugă o bijuterie culinară în vitrina sa europeană! Batogul de sturion, un file fraged și afumat de pește nobil, a fost recunoscut oficial la nivelul Uniunii Europene și devine astfel al 16-lea produs românesc protejat. Inspirat din tradițiile Deltei Dunării, acest preparat de lux fasci
23:10
Un film românesc a reușit să domine topul preferințelor de pe Netflix în această săptămână, în țara noastră. Este vorba despre o comedie care s-a lansat în toamna anului 2025, dar care continuă să își mențină popularitatea printre românii din întreaga țară.
23:00
Guvernul Bolojan dublează amenzile pentru contravențiile locale iar datornicii se vor alege cu permisul suspendat # Click.ro
Proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind reformarea administrației, prevede și dublarea limitelor maxime pentru amenzile contravenționale stabilite de consiliile locale și consiliile județene, acestea urmând să urce până la 10.000 lei.
22:40
Schimbări uriașe pentru românii cu panouri fotovoltaice! Guvernul anunță modificări în programul „Casa Verde” # Click.ro
Românii care au investit în panouri fotovoltaice trebuie să fie atenți! Guvernul pregătește schimbări majore în cadrul Programului „Casa Verde”. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că transformarea programului în „Casa Verde Baterii” este unul dintre scenarii, însă detaliile finale vor de
22:20
Unde se află cele trei nuci de cocos din imagine. Numai cei cu ochi de vultur și cu o inteligență sclipitoare le pot găsi în doar 40 de secunde # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea surprinzător de simplu. La urma urmei, tot ce ni se cere să facem este să găsim cele trei nuci de cocos ascunse în desenul de mai jos.
22:00
Vedetele s-au întrecut în ținute la Balul Mascat Bridgerton! Cine a strălucit la evenimentul exclusiv din București # Click.ro
Balurile aristocratice din povești au prins viață pentru o seară, când Netflix a adus magia universului Bridgerton chiar la București. Evenimentul exclusiv organizat pentru lansarea sezonului patru a adunat vedete, ținute spectaculoase și momente memorabile, transformând Capitala într-un decor
21:40
Primul preot cu brățară de supraveghere în România. Pentru ce a fost reclamat la Poliție părintele din Cluj # Click.ro
Primul preot cu brățară de supraveghere, este situația șocantă care s-a înregistrat în județul Cluj. Părintele este implicat într-un scandal amoros, după ce femeia cu care ar fi avut o relație în afara căsătoriei a reușit să obțină un ordin de protecție în instanță.
21:30
Cât timp trebuie să treacă după îngheț pentru a putea turna beton. Este foarte sensibil la temperaturi scăzute # Click.ro
Este un detaliu la care nu foarte mulți oameni se gândesc, dar care poate avea consecințe surprinzător de mari. Dacă este nevoie să turnăm beton după o perioadă de îngheț, este important să știm că temperaturile scăzute pot afecta durabilitatea și rezistența lucrării.
Acum 24 ore
21:20
Ce părere are Mihaela Bilic despre combinația de slănină cu ceapă: „Oricine poate să consume” # Click.ro
Slănina rămâne una dintre cele mai iubite gustări tradiționale, consumată atât în sezonul rece, cât și atunci când vremea începe să se încălzească. De la mesele de iarnă până la ieșirile în aer liber, acest aliment continuă să fie prezent în dieta multor români, chiar dacă, în ultimii ani, a fost pr
21:10
Ce plete aveau la debut Călin Goia și Marcel Pavel! Mihai Trăistariu are 3 implanturi de păr: „Am încercat și cu injecții în cap!” # Click.ro
Ce plete aveau la debut Călin Goia și Marcel Pavel. Mihai Trăistariu a trecut prin 3 implanturi de păr: „Am încercat și cu injecții în cap!”
20:50
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase # Click.ro
Gogoșile sunt foarte ușor de pregătit, indiferent de ce fel de rețetă ați folosi. Iar dacă doriți să încercați o variantă mai specială, puteți apela la gogoșile pregătite de gospodinele din Ungaria!
20:20
Pericol pe șosele! După câți km trebuie schimbate plăcuțele de frână și cum îți dai seama că sunt uzate # Click.ro
Frânele mașinii tale sunt mai importante decât crezi, iar uzura plăcuțelor de frână poate fi periculoasă dacă nu o recunoști la timp. Înlocuirea lor la momentul potrivit nu doar că asigură siguranța pe șosele, dar te ajută și să treci fără probleme de verificarea ITP. Iată la câți kilometri trebuie
20:10
România a trecut prin cel mai sever episod de iarnă din acest an, iar vremea va continua să rămână capricioasă și în perioada următoare.
19:40
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite # Click.ro
Dacă vrei să te deconectezi complet de agitația orașului, pensiunea deținută de Andreea Esca, pare locul ideal. Situată la marginea unui sat, cu o curte generoasă și iarbă verde, pensiunea oferă o experiență autentică și relaxantă. Aici, turiștii se pot bucura de cinci căsuțe tradiționale,
19:30
Beneficiile surprinzătoare ale sucului de morcovi. De ce nu trebuie să lipsească din dietă # Click.ro
Sucul de morcovi este o băutură delicioasă, care nu numai că se găsește ușor în magazine, dar poate fi pregătită fără probleme și în propria bucătărie. Cu toate acestea, nu foarte mulți oameni știu și cât de sănătoasă este, de fapt, această băutură.
19:00
Comoara ascunsă într-o casă cumpărată cu 3.550 de euro în Germania! Ce a găsit un imigrant în noul lui cămin # Click.ro
Un imigrant din Bosnia și Herțegovina a trăit o adevărată poveste ca-n filme după ce a cumpărat o casă părăsită în Germania pentru doar 3.550 de euro. Ce părea la început o locuință dărăpănată și plină de gunoi s-a transformat într-o descoperire surprinzătoare, când bărbatul a dat peste bani ascunși
18:50
Patru zodii cărora le pune Dumnezeu mâna-n cap în martie 2026. Au parte binecuvântări neașteptate, se bucură de sprijin și reușite pe mai multe planuri # Click.ro
Martie 2026 se anunță o lună cu energii aparte, o perioadă în care astrele par să se alinieze în favoarea unor nativi care au trecut prin încercări grele în ultimele luni.
18:20
După 16 ani la secția de urgențe a spitalului din Fairborn, Ohio, medicul Scott Koncal (45 de ani) a scos nenumărate obiecte din corpul pacienților. Pe 22 decembrie, însă, a decis să încerce un record mondial Guinness neobișnuit: cele mai multe bețe de chibrit băgate în nas.
18:10
Trump îl „retrogradează” pe Nicușor Dan. L-a numit „premierul României” la Consiliul pentru Pace # Click.ro
O gafă neașteptată a președintelui SUA, Donald Trump, a atras atenția joi, la deschiderea primei ședințe a Consiliului pentru Pace. În timp ce îl introducea pe președintele României, Nicușor Dan, Trump l-a numit „premierul României”
18:00
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă # Click.ro
Sarmalele se numără printre cele mai populare și mai delicioase preparate din bucătăria românească. Și deși rețeta este deja una foarte bine cunoscută, atunci când pregătiți un număr mai mare de sarmale, este foarte important să știți precis care sunt cantitățile ideale de carne și de orez.
17:50
Se schimbă sistemul de notare! Reguli noi în toate școlile, din toamnă. Profesorii riscă sancțiuni dure # Click.ro
Ministerul Educației impune, din anul școlar viitor, standarde naționale obligatorii de evaluare, astfel încât notele să fie acordate după aceleași criterii în toate școlile. Profesorii care nu respectă baremele unitare vor putea fi sancționați disciplinar.
17:30
Scandal uriaș! Bianca Drăgușanu o face praf pe Monica Tatoiu după acuzațiile explozive: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool” # Click.ro
Tensiunile dintre vedete ies din nou la iveală! De data aceasta, Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu se află în centrul unui conflict public, după ce declarațiile afaceristei au stârnit furia creatoarei de modă. Cearta lor a ajuns rapid în atenția internauților, iar replicile acide nu au întârziat să
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.