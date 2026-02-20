Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an
Primanews.ro, 20 februarie 2026 11:20
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
11:50
Google lansează Gemini 3.1 Pro
11:50
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, nu ar fi trebuit să facă asta # Primanews.ro
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, nu ar fi trebuit să facă asta
Acum 30 minute
11:30
BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa, de 12,2 mil. €
Acum o oră
11:20
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an # Primanews.ro
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an
11:10
Trump prelungeşte ultimatumul pentru Iran de la 10 la 15 zile
11:00
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Marco Rubio şi a ţinut în mână o şapcă MAGA
Acum 2 ore
10:50
Nicuşor Dan: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite # Primanews.ro
Nicuşor Dan: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite
Acum 24 ore
22:10
VIDEO. Vasile Zelca, preşedinte SNPPC: Eu o carieră întreagă sunt interzis şi incompatibil. Măcar să am dreptul să ies la pensie. Tinerii nu vor mai fi atraşi către meseria de poliţist # Primanews.ro
VIDEO. Vasile Zelca, preşedinte SNPPC: Eu o carieră întreagă sunt interzis şi incompatibil. Măcar să am dreptul să ies la pensie. Tinerii nu vor mai fi atraşi către meseria de poliţist
20:50
ULTIMA ORĂ. George Rîpă: Marco Rubio vine la Bucureşti. Există o promisiune făcută lui Nicuşor Dan la Washington # Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. George Rîpă: Marco Rubio vine la Bucureşti. Există o promisiune făcută lui Nicuşor Dan la Washington
20:40
VIDEO. Robert Turcescu, despre planul lui Alfred Simonis: Fuziunea comunelor, stimulată cu până la 20 de milioane de lei # Primanews.ro
VIDEO. Robert Turcescu, despre planul lui Alfred Simonis: Fuziunea comunelor, stimulată cu până la 20 de milioane de lei
20:30
VIDEO. Robert Turcescu: Vizita lui Nicuşor Dan în SUA, un pas spre reîncălzirea relaţiei. Ce spune despre momentul în care Trump l-a numit „premier” # Primanews.ro
VIDEO. Robert Turcescu: Vizita lui Nicuşor Dan în SUA, un pas spre reîncălzirea relaţiei. Ce spune despre momentul în care Trump l-a numit „premier”
20:20
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): Ieşirea de la guvernare a PSD poate fi condiţionată de o eventuală plecare a lui Ilie Bolojan # Primanews.ro
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): Ieşirea de la guvernare a PSD poate fi condiţionată de o eventuală plecare a lui Ilie Bolojan
20:10
VIDEO. Robert Turcescu: Cu compromisuri, Ilie Bolojan îşi va duce mandatul la capăt
19:30
VIDEO. Cezar Drăgoescu (USR): La apărare sigur nu se va umbla la norma de hrană
16:00
Guvernul adoptă OUG pentru protecţia salariaţilor în cazul insolvenţei angajatorilor
16:00
Tusk le cere polonezilor să părăsească ”imediat” Iranul, din cauza unui posibil conflict armat # Primanews.ro
Tusk le cere polonezilor să părăsească ”imediat” Iranul, din cauza unui posibil conflict armat
15:10
VIDEO. Ce înseamnă pentru România rolul de ”observator” în Consiliul lui Trump. ”E un pretext, nu ne permiteam un refuz tranşant” # Primanews.ro
VIDEO. Ce înseamnă pentru România rolul de ”observator” în Consiliul lui Trump. ”E un pretext, nu ne permiteam un refuz tranşant”
14:50
VIDEO. Analist, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: Principala prioritate ar trebui să fie restartarea relaţiilor dintre cele două administraţii # Primanews.ro
VIDEO. Analist, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: Principala prioritate ar trebui să fie restartarea relaţiilor dintre cele două administraţii
14:30
Merz: Numai epuizarea militară sau economică a uneia dintre părţi va pune capăt războiului în Ucraina # Primanews.ro
Merz: Numai epuizarea militară sau economică a uneia dintre părţi va pune capăt războiului în Ucraina
14:20
Profit.ro: Factura la gaze, noul preţ casnic de la 1 aprilie. Populaţia primeşte obligatoriu de la furnizori informări inexacte ce creează panică. ANRE promite că va rezolva problema # Primanews.ro
Profit.ro: Factura la gaze, noul preţ casnic de la 1 aprilie. Populaţia primeşte obligatoriu de la furnizori informări inexacte ce creează panică. ANRE promite că va rezolva problema
14:10
Proiect-pilot în Timiş: Simonis propune fuziunea benevolă a comunelor
14:00
Germania nu are în prezent planuri de achiziţie suplimentară de avioane F-35
13:50
Radu Miruţă, despre SAFE: România nu avea opţiunea de a nu achiziţiona, ci doar de a plăti mai ieftin # Primanews.ro
Radu Miruţă, despre SAFE: România nu avea opţiunea de a nu achiziţiona, ci doar de a plăti mai ieftin
13:40
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică # Primanews.ro
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică
13:30
SURSE. Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
13:30
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este # Primanews.ro
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este
13:20
Cartel Alfa anunţă protest al minerilor şi energeticienilor în Piaţa Victoriei. Ce nemulţumiri au # Primanews.ro
Cartel Alfa anunţă protest al minerilor şi energeticienilor în Piaţa Victoriei. Ce nemulţumiri au
13:10
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanţii Agenţiei de rating Moody’s
12:50
Reuters: SUA lansează un site pentru a ocoli cenzura din Europa
12:50
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova în Superligă # Primanews.ro
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova în Superligă
12:30
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală # Primanews.ro
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală
12:10
„Consiliul pentru Pace” are prima reuniune, la care participă peste 20 de ţări. Nicuşor Dan, unul dintre puţinii lideri UE prezenţi, reprezintă România cu statut de „observator” # Primanews.ro
„Consiliul pentru Pace” are prima reuniune, la care participă peste 20 de ţări. Nicuşor Dan, unul dintre puţinii lideri UE prezenţi, reprezintă România cu statut de „observator”
Ieri
23:40
VIDEO. Dan Cârlan, preşedinte SCOR: Este o agresiune nemaîntâlnită la adresa primăriilor de comune. Partidelor de tik-tok nu le place că nu penetrează la nivel rural # Primanews.ro
VIDEO. Dan Cârlan, preşedinte SCOR: Este o agresiune nemaîntâlnită la adresa primăriilor de comune. Partidelor de tik-tok nu le place că nu penetrează la nivel rural
23:30
VIDEO. Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului: Partidul meu nu a fost onest. Dacă am avea anticipate acum, PSD-ul ar intra în disoluţie # Primanews.ro
VIDEO. Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului: Partidul meu nu a fost onest. Dacă am avea anticipate acum, PSD-ul ar intra în disoluţie
21:00
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Am notificat Comisia Europeană privind decizia CCR pe pensiile magistraţilor # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Am notificat Comisia Europeană privind decizia CCR pe pensiile magistraţilor
21:00
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Avem bani în PNRR, se fac plăţi încontinuu. În martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro # Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Pîslaru: Avem bani în PNRR, se fac plăţi încontinuu. În martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro
20:50
VIDEO. Ludovic Orban, despre declaraţia Liei Savonea: Mai există vreo cale prin care Înalta Curte să ajungă la instituţii europene, precum CJUE? # Primanews.ro
VIDEO. Ludovic Orban, despre declaraţia Liei Savonea: Mai există vreo cale prin care Înalta Curte să ajungă la instituţii europene, precum CJUE?
20:50
VIDEO. Toni Neacşu: Standardul de protecţie oferit de CCR a fost mult coborât. Până acum toate pensiile de serviciu erau protejate de aceste pensii ale magistraţilor # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu: Standardul de protecţie oferit de CCR a fost mult coborât. Până acum toate pensiile de serviciu erau protejate de aceste pensii ale magistraţilor
20:40
VIDEO. Va prelungi decizia CCR mandatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Ludovic Orban răspunde la Prima News # Primanews.ro
VIDEO. Va prelungi decizia CCR mandatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Ludovic Orban răspunde la Prima News
20:40
VIDEO. Tudorel Toader: Decizia de azi are o dimensiune politică. Vine şi ca urmare a unor promisiuni electorale # Primanews.ro
VIDEO. Tudorel Toader: Decizia de azi are o dimensiune politică. Vine şi ca urmare a unor promisiuni electorale
20:00
VIDEO. Ludovic Orban, despre decizia CCR: Este o saga care a început din septembrie şi care a durat mult prea mult # Primanews.ro
VIDEO. Ludovic Orban, despre decizia CCR: Este o saga care a început din septembrie şi care a durat mult prea mult
20:00
VIDEO. Victor Orban, despre declaraţia Liei Savonea: Mai există vreo cale prin care Înalta Curte să ajungă la instituţii europene, precum CJUE? # Primanews.ro
VIDEO. Victor Orban, despre declaraţia Liei Savonea: Mai există vreo cale prin care Înalta Curte să ajungă la instituţii europene, precum CJUE?
18:50
Lecţiile trecutului – Muzeul Abandonului
16:00
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget. PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde # Primanews.ro
Grindeanu: În aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget. PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde
15:50
S-au încheiat negocierile de la Geneva. Zelenski: Poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare # Primanews.ro
S-au încheiat negocierile de la Geneva. Zelenski: Poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare
15:50
CSM, după decizia CCR: Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă # Primanews.ro
CSM, după decizia CCR: Creşterea vârstei de pensionare şi eliminarea pensiei de serviciu riscă să genereze plecări şi transformă profesia într-una neatractivă
15:40
Isărescu a dezvăluit momentul când România va adera la zona euro
15:40
Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă Ordonanţa cu tăierile din administraţie
13:20
VIDEO. Mihai Isac: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei” # Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: ”În primăvară, Rusia va declanşa o ofensivă şi în alte zone ale Ucrainei”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.