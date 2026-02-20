VIDEO Polițiștii thailandezi s-au deghizat în dansatori cu costume de leu pentru a prinde un hoț profesionist
G4Media, 20 februarie 2026 12:50
Poliția thailandeză a întâmpinat dificultăți în prinderea unui hoț în serie care le scăpa mereu printre degete, așa că a venit cu un plan creativ: să se deghizeze într-un costum tradițional de leu pentru a se apropia de „pradă”, scrie Mediafax. Imaginile video difuzate de departamentul de poliție din Bangkok au arătat miercuri ofițeri ascunși […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 15 minute
13:20
Raport despre exploatări ilegale mascate în iazuri: Doar 10% din cele 1.200 de iazuri piscicole avizate în ultimii zece ani au fost realizate. Avizele, obținute frecvent de firme de construcții, lângă mari șantiere / Ministra mediului: „România este raiul iazurilor pe hârtie” # G4Media
România a devenit „raiul iazurilor piscicole pe hârtie”, însă în realitate este „raiul craterelor”, a declarat vineri ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în concluzie la raportul „Marea iluzie piscicolă”, care indică un fenomen extins în România de exploatare a agregatelor minerale sub acoperirea unor proiecte declarate drept iazuri piscicole. Potrivit datelor oficiale prezentate […] © G4Media.ro.
13:20
Cristi Chivu are parte de o veste proastă din partea staffului său medical. Lautaro Martinez nu va putea reveni pe teren pentru derbiul cu AC Milan din Serie A, programat în data de 8 martie. Gazzetta dello Sport vorbește despre o întindere musculară la gamba piciorului stâng pentru vedeta lui Chivu. Lautaro va rata meciurile […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:10
Unul dintre apropiaţii lui Trump se asociază cu firma rusă Novatek pentru exploatarea gazelor în Alaska (New York Times) # G4Media
Finanţatorul texan Gentry Beach, care are legături cu familia preşedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecută un acord cu gigantul energetic rusesc Novatek pentru dezvoltarea gazelor naturale în Alaska, în pofida sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei, a relatat vineri publicaţia New York Times, citată de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Donald Trump […] © G4Media.ro.
Acum o oră
13:00
Cât costă o vacanță la schi, în Sinaia: 9 mii de lei pentru o familie cu un copil, peste 4.000 de lei, pentru un singur copil care merge în tabără / Prețul cel mai mic la cazare e de 400 de lei pe noapte # G4Media
Deja o „tradiție” vacanța de schi pentru elevi a fost gândită pentru industria HoReCa, pentru ca aceasta să poată supraviețui și în perioada mai puțin frecventată de turiști, cea de după Sărbătorile de iarnă, relatează Observatorul Prahovean. Costurile sunt însă prohibitive pentru multe dintre familiile din țară. Dacă se ia ca referință o familie cu […] © G4Media.ro.
13:00
Cea mai mare competiție de robotică pentru licee din țară începe la Piatra Neamţ / Participă 33 de echipe și peste 500 de elevi / Cele mai bune echipe vor reprezenta România la Campionatul Mondial # G4Media
La Piatra Neamț începe, mâine, 21 februarie, etapa regională a competiției FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru licee din estul țării, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. 33 de echipe, peste 500 de elevi și 70 de mentori aduc în concurs, timp de două zile, 33 de […] © G4Media.ro.
13:00
Aston Martin a avut parte de o sesiune de teste F1 îngrozitoare la Bahrain, monopostul AMR26 efectuând puține tururi de circuit la Sakhir. Honda a emis o declarație în legătură cu marile probleme avute de Fernando Alonso și Lance Stroll și admite că este vina ei: „din cauza bateriei”. Honda spune că problemele Aston Martin […] © G4Media.ro.
13:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din 11 judeţe. Potrivit hidrologilor, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 21 februarie, ora 12:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, […] © G4Media.ro.
12:50
Efectele discursului pro-rus al liderului extremist George Simion: O treime dintre votanții AUR au încredere în dictatorul rus Vladimir Putin, acuzat de crime de război # G4Media
O treime dintre votanții AUR au încredere în dictatorul rus Vladimir Putin, acuzat de crime de război, arată un sondaj Inscop. Mare parte din votanții AUR sunt de părere că Ucraina e vinovată pentru că Rusia a invadat-o. De asemenea, votanții AUR, partid așa-zis suveranist, vor ca Ucraina să cedeze teritorii ca să încheie războiul, […] © G4Media.ro.
12:50
12:40
Mogulii tech americani, mari susținători ai lui Donald Trump, primesc contracte uriașe de la Casa Albă. Palantir, o companie fondată de Peter Thiel, contract de un miliard de dolari de la Departamentul de Securitate Internă # G4Media
Departamentul de Securitate Internă (DHS), agenţie a guvernului american care are o gamă largă de atribuţii, de la controlul imigraţiei până la prevenirea „terorismului”, a semnat un acord de un miliard de milioane de dolari cu compania de tehnologie Palantir, informează Agerpres. Acesta este unul dintre cele mai valoroase contracte pe care compania condusă de […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:10
Poliţia britanică percheziţionează o reşedinţă a fratelui regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, suspectat de abuz în serviciu # G4Media
Poliţia britanică a percheziţionat vineri fosta reşedinţă a fratelui mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, după ce o fotografie cu un reprezentant al familiei regale ieşind dintr-o secţie de poliţie a apărut în ziarele din întreaga lume, relatează agenția de știri Reuters. Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, în ziua în care împlinea […] © G4Media.ro.
12:10
PSD cere PNL și USR să înceteze disputele legate de pachetul de relansare economică și să pună proiectul în dezbatere publică # G4Media
PSD a cerut vineri PNL și USR să înceteze disputele legate de pachetul de relansare economică și să pună proiectul în dezbatere publică. Apelul făcut de PSD printr-un comunicat vine pe fondul întârzierii acestui pachet ce conține instrumente de sprijin și scheme de ajutor pentru companii. ”PSD face apel la PNL și USR să înceteze […] © G4Media.ro.
11:50
Judd Trump explică de ce nu va fi niciodată un „Rockstar” ca O’Sullivan: „Eu nu consum droguri, nu fumez, nu fac nimic de genul ăsta” # G4Media
Judd Trump este fără îndoială lider al snookerului în ultimii ani în ceea ce privește victoriile din circuitul mondial. Nu se bucură însă de atenția pe care ar merita-o, iar englezul explică de ce nu poate avea aura lui Ronnie O’Sullivan. Judd Trump spune că nu iese în evidență cu viața privată precum Ronnie O’Sullivan […] © G4Media.ro.
11:50
Consiliul Superior al Magistraturii, care s-a opus creșterii vârstei de pensionare a magistraților, vorbește de dificultăţi „nemaiîntâlnite” în justiţia din România / Deficitul de judecători se menţine la 15% # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenţia vineri, 20 februarie, asupra dificultăţilor „nemaiîntâlnite” până în acest moment în justiţia din România în privinţa deficitului de judecători, grefieri şi asistenţi ai judecătorului, precizând că deficitul de judecători se menţine la 15%. „În continuarea informaţiilor recent prezentate privind volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti, de 4 ori […] © G4Media.ro.
11:40
Aproape de faliment, societatea de transport public din București vrea să facă economii din reducerea săptămânii de lucru la 4 zile pentru funcționari și reducerea funcțiilor de conducere. Compania municipală are datorii de 1,6 miliarde lei # G4Media
STB, firma care asigură transportul public în București, a anunțat un plan de reducere a cheltuielilor propus de Consiliul de Administrație. Compania vrea să facă economii din reducerea orelor suplimentare, creșterea prețului biletelor, reducerea săptămânii de lucru la 4 zile pentru funcționari și reducerea funcțiilor de conducere. STB are datorii de 1,6 miliarde lei, dar […] © G4Media.ro.
11:40
Aproximativ 1,9 milioane de persoane cu studii superioare din Germania erau expuse riscului de sărăcie în 2025, cu aproximativ 350.000 mai mult decât în 2022, conform datelor Oficiului Federal de Statistică, solicitate de Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Această creştere vine în contextul în care a crescut şi […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:30
Alimentația copiilor/ Dr. Anca Bălănescu, medic specialist pediatru: „Un copil nu este niciodată un adult în miniatură” # G4Media
Alimentația copiilor nu poate fi tratată după regulile valabile pentru adulți. „Un copil nu este niciodată un adult în miniatură”, a explicat dr. Anca Bălănescu, medic specialist pediatru, cu competență în endocrinologie pediatrică, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție G4Food moderată de nutriționistul Tania Fântână. Vezi video și citește matrialul complet pe G4Food.ro. © G4Media.ro.
11:30
Viscol, polei și până la 15 cm de zăpadă la București în următoarele 48 de ore / Capitala va fi afectată de ninsori puternice # G4Media
Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, până duminică, 22 februarie, ora 10:00. Capitala va fi afectată de intensificări ale vântului, ninsori puternice, viscol și strat nou de zăpadă. Separat, o informare de vreme deosebit de rece este în vigoare pentru același interval, […] © G4Media.ro.
11:30
China a mobilizat forţe navale şi aeriene pentru a supraveghea zboruri militare americane în zona Mării Galbene # G4Media
Armata chineză a organizat forţe navale şi aeriene pentru a efectua o „supraveghere continuă” a activităţilor recente ale unor aeronave militare americane în spaţiul aerian din faţa Chinei, în zona Mării Galbene, a raportat vineri cotidianul chinez Global Times, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Potrivit publicaţiei, care citează surse neidentificate, armata Statelor […] © G4Media.ro.
11:30
Recuperare medicală după accident vascular cerebral: în 3 zile, mi-au redus peste 50% din deficit # G4Media
Accidentul vascular cerebral (AVC), chiar și unul mai puțin sever, poate schimba cursul vieții într-o clipă. Brusc, se pot nărui toate planurile, iar intervenția medicală trebuie să fie urgentă. Urmează, apoi, răbdarea, perseverența și speranța că totul se poate reclădi, pas cu pas. Un AVC se produce prin spargerea sau blocarea unui vas de sânge […] © G4Media.ro.
11:10
Uciderea activistului naționalist francez Quentin Deranque: șapte persoane apropiate extremei stângi sunt cercetate # G4Media
Șapte persoane au fost acuzate în cadrul anchetei deschise după moartea activistului de extremă dreapta Quentin Deranque la Lyon, a confirmat parchetul pentru franceinfo. Șase persoane au fost acuzate de „omucidere voluntară, vătămare corporală agravată și conspirație criminală”. O a șaptea persoană, Jacques-Elie Favrot, asistentul deputatului partidului Franța Nesupusă (LFI, extrema stângă) Raphaël Arnault, este […] © G4Media.ro.
11:10
Judd Trump a câștigat meciul cu veteranul Mark Williams și s-a calificat în semifinalele Players Championship la snooker. Pentru un loc în marea finală, Judd se va duela cu un alt component al celebrei „Generații 92”, John Higgins. Judd a avut un singur moment în care a fost condus pe tabelă, după chiar primul fame […] © G4Media.ro.
11:10
România, printre cele mai scumpe pieţe din Europa pentru încărcarea rapidă a maşinilor electrice # G4Media
România practică unul dintre cele mai ridicate tarife pentru încărcarea rapidă a maşinilor electrice din Europa, respectiv 0,43 euro/kWh, la acelaşi nivel cu Austria şi aproape dublu faţă de Spania sau Croaţia, deşi preţul angro al energiei nu este cel mai mare din UE, arată o analiză semnată de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru […] © G4Media.ro.
11:10
„Dezinformarea medicală este la cote alarmante” / Cum explică ministrul sănătății statisticile îngrijorătoare cu cazuri de rujeolă / 85 la sută din totalul cazurilor din Europa sunt din România # G4Media
Întrebat de ce România concentrează 85% din totalul cazurilor de rujeolă din Europa, în condițiile în care rata de vaccinare este de aproape 50%, ministrul Sănătății a recunoscut că cifrele sunt reale și a indicat două cauze principale, transmite Mediafax. Alexandru Rogobete a indicat două cauze principale: scăderea vaccinării în ultimii ani și dezinformarea medicală […] © G4Media.ro.
11:00
Donald Trump îşi acordă între „zece” şi „15 zile” pentru a lua o decizie în privinţa Iranului # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că îşi acordă între „zece” şi „15 zile” pentru a decide dacă este posibil un acord cu Iranul sau dacă, dimpotrivă, va recurge la forţă împotriva Teheranului, relatează agenția de știri France Presse, citată de Agerpres. „S-ar putea să fie nevoie să mergem mai departe, sau poate că […] © G4Media.ro.
10:50
Animalele de companie din Spania, disputate în instanță în caz de divorț. Judecătorii vor lua în considerare bunăstarea patrupezilor # G4Media
Animalele de companie vor fi disputate în instanță în caz de divorț, după ce în Spania a intrat în vigoare această nouă schimbare legislativă. Judecătorii vor lua în considerare bunăstarea patrupezilor din timpul relației și în ce casă se va simți mai bine după separare. Animalele de companie din Spania, disputate în instanță în caz […] © G4Media.ro.
10:50
Influencer străin, reţinut de polițiști în București după ce ar fi lovit un tânăr în vârstă de 20 de ani # G4Media
Un influencer străin a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi lovit cu pumnul în zona feţei un tânăr în vârstă de 20 de ani în timpul unei transmisiuni live pe o reţea socială, a anunţat, vineri, Poliţia Capitalei, transmite Agerpres. Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că este vorba despre influencerul Adonis Live. […] © G4Media.ro.
10:40
Avioane de luptă ruseşti, interceptate de avioane de vânătoare americane în largul coastelor Alaskăi # G4Media
Comandamentul Nord-American de Apărare Aeriană (North American Aerospace Defense Command/NORAD) a comunicat joi că a detectat mai multe avioane de luptă ruseşti în largul coastelor Alaskăi, ceea ce a făcut necesară mobilizarea unor aparate militare pentru a escorta aeronavele ruseşti, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere […] © G4Media.ro.
10:40
Nou trend printre politicieni: Acces restricționat la statisticile de pe conturile de Facebook și ascunderea comentariilor / Sorin Grindeanu, Mihai Fifor și Adrian Câciu – printre politicienii care se tem de criticile de pe rețele # G4Media
Mai mulți politicieni au început să restricționeze accesul la statisticile contului de Facebook și să închidă zona de comentarii în fața afluxului mare de cetățeni care au postat texte critice și ironice la adresa lor. G4Media a scris recent că accesul la statisticile contului de Facebook al lui Sorin Grindeanu a fost restricționat în ultimele […] © G4Media.ro.
10:40
Incident bizar în tenis: Un meci a fost întrerupt la ITF Bengaluru Open de o invazie de albine # G4Media
Faza zilei din tenisul de câmp a venit de la turneul ITF Bengaluru Open. Un roi de albine a invadat arena „S.M. Krishna” și a fost nevoie de o pauză pentru ca meciul care se juca la acel moment să fie reluat. În timpul partidei din optimi dintre Talia Gibson şi Sahaja Yamalapalli a apărut […] © G4Media.ro.
10:20
Un corespondent al Deutsche Welle a fost reţinut de poliţie la Ankara sub acuzațiile de „răspândire de informaţii înşelătoare către public”, „insultarea preşedintelui” şi „insultarea naţiunii, statului şi instituţiilor turce” # G4Media
Un corespondent de lungă durată pentru Deutsche Welle (DW), Alican Uludag, a fost reţinut la Ankara, a anunţat joi postul internaţional de radiodifuziune din Germania, informează vineri agenția de știri dpa. Alican Uludag a fost luat în faţa familiei sale de aproximativ 30 de ofiţeri de poliţie şi transferat la sediul autorităţii poliţieneşti superioare din […] © G4Media.ro.
10:00
Fuchse Berlin a câștigat duelul cu Dinamo din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, iar la București a venit cel mai bun jucător al lumii. Mathias Gidsel (27 de ani) a vorbit la superlativ despre țara noastră: „România e o țară specială pentru mine.” Mathias Gidsel: „A fost special să simt această dragoste în România” […] © G4Media.ro.
10:00
Comunitatea bulgară din București a marcat moartea lui Vasil Levski, marele om de stat adăpostit de România # G4Media
Zeci de bulgari, inclusiv prefectul de Ruse, Dragomir Draganov, și viceprimarul orașului Ruse, Encho Encev, au adus joi un omagiu memoriei marelui om de stat bulgar Vasil Levski în capitala României, potrivit publicației Dunav Most, citat de Rador. Evenimentul, organizat cu ocazia împlinirii a 153 de ani de la moartea eroului național bulgar, a avut […] © G4Media.ro.
10:00
Stilul boho-chic nu este doar o tendință sezonieră, ci o declarație de libertate estetică. Este o formă de expresie care refuză rigiditatea și îmbrățișează feminitatea fluidă, naturală, dar atent construită. În esență, boho-chic înseamnă relaxare rafinată, pune în valoare spiritul artistic și eleganța discretă. Este stil care pare spontan, dar care în realitate este compus […] © G4Media.ro.
09:50
Sculptorului român Constantin Brâncuși, considerat unul dintre cei mai importanți ai secolului XX, îi este dedicată expoziția „Constantin Brâncuși – Originile Infinitului”, care se deschide pe 20 februarie la Piețele lui Traian – Muzeul Forurilor Imperiale din Roma, unde va rămâne până pe 19 iulie, transmite ANSA, citată de Rador. Aceasta prezintă nouă lucrări reprezentative […] © G4Media.ro.
09:40
Pro Infrastructură: Lucrările pe Brașov–Apața, parte a proiectului de modernizare Brașov–Sighișoara, înaintează lent, finalizarea riscă să treacă „bine de tot” de 2030 # G4Media
Asociația Pro Infrastructură critică evoluția lucrărilor pe tronsonul feroviar Brașov–Apața, parte a proiectului de modernizare Brașov–Sighișoara, susținând că ritmul actual împinge finalizarea mult dincolo de termenul estimat, „bine de tot” după 2030. Într-o postare publicată pe Facebook, ONG-ul menționează că, „dacă nu era de ajuns Aktor, avem și Euroconstruct pe Brașov-Apața”, făcând referire la asocierea […] © G4Media.ro.
09:40
România și Bulgaria se numără printre țările cu cea mai mică amprentă de carbon pe cap de locuitor din UE în 2023 # G4Media
În 2023, amprenta de carbon a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din bunuri și servicii consumate în UE s-a ridicat la 9 tone de echivalent carbon (CO2) pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ o tonă față de 2022 (10 tone), arată datele Eurostat citate de publicația bulgară […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:30
Costurile din construcții s-au dublat în ultimii zece ani / Dezvoltator imobiliar: „Scumpirile cele mai mari au fost cele ale manoperei” / Muncitorii nu se îngrămădesc pentru salarii de 8.000 de lei pe lună # G4Media
Costurile din construcții s-au dublat în ultimul deceniu, iar materialele nu sunt principalul vinovat. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată o schimbare structurală profundă: după 2021, scumpirile au devenit generalizate și persistente, scrie Ziarul de Iași. Pentru cei care construiesc sau renovează, asta înseamnă devize tot mai mari și bugete împinse la limită. Pentru […] © G4Media.ro.
09:30
Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat dorința ca „agitația și temerile” legate de inteligența artificială (IA) să fie mai puțin intense și a anunțat, vineri, crearea unei comisii ONU care să se ocupe de „controlul uman” al acestei tehnologii, transmite Mediafax. „Știința informează, dar oamenii decid. Scopul nostru este să facem din […] © G4Media.ro.
09:20
Drumul care unește litoralul de Deltă, folosit în campaniile electorale, dar blocat în birocrație de peste 10 ani / Contractul semnat în 2020 de CNAIR a fost prelungit de 10 ori / Încă nu se știe când încep lucrările și cât vor costa # G4Media
La peste un deceniu de la primele promisiuni și strategii implementate la nivel central, construcția drumului expres care leagă Dobrogea (Constanța de Tulcea) încă nu a început, arată o analiză Info Sud-Est. Drumul, de aproximativ 120 km, este foarte circulat, fiind singura cale de acces eficientă între mare și Deltă, în contextul în care călătorii […] © G4Media.ro.
09:10
Testele din Bahrain au inclus și plecări de pe linia de start, iar Lewis Hamilton a impresionat pe finalul zilei a doua a testelor de F1. Pilotul Ferrari i-a depășit clar pe piloții aflați în acel moment pe circuitul de la Sakhir, transmite sportbible.com. În cadrul testelor, echipele evaluează toate variantele posibile existente de-a lungul […] © G4Media.ro.
09:10
VIDEO | Deserturile virale rapide sunt gustoase în realitate sau doar imagini frumoase pentru a atrage like-uri? # G4Media
Trăim în epoca în care o rețetă nu mai are nevoie să fie prezentată de un chef renumir într-un program televizat sau într-o carte de bucate pentru a deveni celebră. Celebritatea vine într-un video scurt și o poveste spusă cât mai rapid și mai original, însoțită de promisiunea că se face „singură” din două ingrediente. […] © G4Media.ro.
09:00
Prefectura Cluj: Peste 200 de animale moarte în ”lagărul” de la Recea Cristur / Sunt bizoni, bivoli, cerbi și căprioare / Multe din animalele încă în viață nu mai au capacitatea de a se hrăni singure # G4Media
Autoritățile care au declanșat controale la ferma de bizoni de la Recea Cristur au constatat că în ”lagărul animalelor” au fost descoperite 214 animale moarte – bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, multe dintre ele în stare de descompunere, anunță Cluj24. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a declarat, joi, că începând de luni, la fermă, au […] © G4Media.ro.
09:00
Noile descoperiri științifice dezvăluie modul în care boala Alzheimer ar putea fi detectată cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor, transmite Mediafax. Nu trebuie să te gândești foarte mult pentru a-ți aminti când memoria mamei, tatălui sau bunicii a dat primele indicii mici că nu totul era în regulă. O figură importantă față de […] © G4Media.ro.
08:50
Joc de poker dur între UE – SUA cu privire la Coridorul Vertical. Americanii vor fonduri europene pentru gazele lor naturale # G4Media
Analiză a publicației KATHIMERINI (Grecia), via Rador: A început numărătoarea inversă pentru reuniunea multilaterală de la Washington, din 24 februarie, unde vor fi discutate toate aspectele critice legate de activarea Coridorului Vertical de gaze din Grecia în Ucraina, prin care SUA speră să își vândă gazele naturale în UE. Scopul este de a face proiectul […] © G4Media.ro.
08:40
Analiză Deutsche Welle, via Rador: Banca Centrală Europeană și-a exprimat recent intenția de a consolida rolul internațional al euro, inclusiv prin extinderea liniilor sale de credit către mai multe bănci centrale. Iar din ianuarie, odată cu aderarea Bulgariei, euro a devenit mijloc legal de plată în 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii […] © G4Media.ro.
08:40
Exporturile Ucrainei în domeniul apărării ar putea ajunge la „câteva miliarde de dolari” în 2026 / Kievul a investit resurse în dezvoltarea industriei sale de armament, în special în drone și rachete # G4Media
Ucraina ar putea exporta în acest an bunuri și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele vânzări externe în timp de război și ia în considerare introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean din domeniul apărării, anunță Mediafax, care citează Reuters. La începutul […] © G4Media.ro.
08:30
Jakub Mensik (al 16-lea jucător al lumii) a reușit surpriza începutului de sezon din tenis, jucătorul din Cehia învingându-l pe Jannik Sinner în sferturile turneului ATP de la Doha, scor 7-6(3), 2-6, 6-3. Primul set a fost unul fără break-uri, iar departajarea s-a făcut, firesc, în tiebreak. Cehul a avut nervii mai tari, a jucat […] © G4Media.ro.
08:30
NATO ar trebui să transfere arme anti-dronă, radare și rachete de apărare antiaeriană la Marea Neagră în cadrul unei noi misiuni aliate de descurajare a Rusiei, a declarat pentru Politico ministrul român al apărării, Radu Miruță, citat de Rador. „Marea Neagră e […] locul în care rușii manifestă un interes imens”, a declarat el într-un […] © G4Media.ro.
08:20
Un fost fotbalist, condamnat cu executare pentru trafic de droguri de mare risc / Marius Siminic, fost jucător la FC Bihor și Diósgyőr, va fi închis 4 ani și 2 luni, după sentința din prima instanță # G4Media
Fostul fotbalist orădean Marius Siminic a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise pentru consum propriu, într-un dosar instrumentat de DIICOT Oradea, anunță Bihoreanul. Anchetatorii l-au prins cu ajutorul unui investigator sub acoperire, căruia i-ar […] © G4Media.ro.
