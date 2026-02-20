Un atac cibernetic a perturbat internetul în Groenlanda
G4Media, 20 februarie 2026 17:50
Autorităţile daneze au semnalat vineri că mai multe website-uri şi reţele de internet din Groenlanda sunt ţinta unui atac cibernetic care le-a făcut parţial inaccesibile, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Postul public de televiziune danez DR susţine că grupul de hackeri pro-rus „NoName057(16)” s-ar afla în spatele atacului. Acest grup a atacat […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
18:00
BREAKING Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea tarifelor impuse de Trump, o lovitură majoră pentru președintele american # G4Media
Decizia nu afectează toate tarifele impuse de Trump, dar le invalidează pe cele implementate prin intermediul unei legi de urgență, potrivit nbcnews.com. Curtea Supremă a SUA i-a dat o lovitură majoră președintelui Donald Trump, hotărând vineri, 20 februarie, că acesta și-a depășit autoritatea atunci când a impus tarife vamale radicale folosind o lege rezervată unei […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:50
Autorităţile daneze au semnalat vineri că mai multe website-uri şi reţele de internet din Groenlanda sunt ţinta unui atac cibernetic care le-a făcut parţial inaccesibile, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Postul public de televiziune danez DR susţine că grupul de hackeri pro-rus „NoName057(16)” s-ar afla în spatele atacului. Acest grup a atacat […] © G4Media.ro.
17:40
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa din reţeaua de distribuţie de la Curtea de Argeş, potrivit unei informări transmise vineri de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş, transmite Agerpres. Bacteria a fost găsită în două probe de apă recoltate în data de 17 februarie, una de la ieşirea din staţia de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:30
Toate Curțile de Apel din țară fac apel la Nicușor Dan să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile magistraților # G4Media
Președinții celor 16 Curți de Apel din țară au întocmit un memoriu adresat președintelui României, Nicușor Dan, prin care îi solicită să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile de sercviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea și care a trecut mieruri de filtrul de constituționalitate. Memoriul reia în mare cam toate criticile […] © G4Media.ro.
17:30
VIDEO Un italian din Catania și-a antrenat câinele să-i arunce gunoiul într-o groapă ilegală / Animalul a fost surprins de camerele primăriei / ”Ingeniozitatea nu poate fi niciodată o scuză pentru lipsa bunului simț” # G4Media
„Ingeniozitatea nu poate fi niciodată o scuză pentru lipsa bunului simț”. Cu aceste cuvinte, municipalitatea din Catania a distribuit videoclipul cu ultima idee pe care un locuitor a avut-o pentru a scăpa de gunoiul său, anunță presa italiană. Imaginile arată un câine care transportă un sac de gunoi în gură în timp ce merge pe […] © G4Media.ro.
17:10
Italia organizează un referendum pentru a separa carierele judecătorilor de cele ale procurorilor # G4Media
Italia va organiza un referendum constituțional în perioada 22-23 martie care vizează reforma sistemului judiciar, situație care alimentează, potrivit Reuters, tensiunile dintre Justiție și coaliția conservatoare a premierului Giorgia Meloni, scrie Mediafax. Modificările propuse ar trebui să separe carierele judecătorilor și procurorilor și să pună capăt sistemului actual în care ambele instituții au un singur […] © G4Media.ro.
17:10
Nor masiv de praf saharian se îndreaptă spre Europa. Avertisment privind posibile efecte asupra calității aerului # G4Media
Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus – Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) a transmis vineri că urmărește un nor extins de aerosoli format în principal din praf saharian, amestecat cu fum provenit din arderea sezonieră a biomasei în Africa Ecuatorială. Potrivit celei mai recente prognoze, masa de aer încărcată cu particule traversează Atlanticul de Nord […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:00
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, vineri, că tichetele de energie vor fi acordate până la data de 31 decembrie 2026, scrie Mediafax. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, vineri, că tichetele de energie vor fi acordate, în continuare, până la 31 decembrie 2026. Acesta a subliniat că peste 700.000 de români beneficiază deja de […] © G4Media.ro.
17:00
Administrația Apele Române scoate la închiriere 10 hectare de plajă de la Cazino, pentru organizare de evenimente / Tarife de la 70 la 3000 de euro # G4Media
Zece hectare de plajă sunt puse la dispoziție de Apele Române pentru organizarea de evenimente, în zona Cazino Mamaia. Plajele nu pot fi ocupate mai mult de 30 de zile, perioadă calculată de la data predării până la data primirii amplasamentului, potrivit instituției, citată de Info Sud-Est. Tariful pentru ocuparea temporară a suprafeței de plajă […] © G4Media.ro.
17:00
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni joia viitoare, pe 26 februarie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea va avea loc la Bruxelles, potrivit agendei publice a Ursulei von der Leyen. Momentan, Guvernul nu a anunțat niciun detaliu despre vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles, scrie Mediafax. Premierul Ilie Bolojan va fi primit, […] © G4Media.ro.
16:40
Sectorul manufacturier german a crescut pentru prima dată din 2022, pe fondul cheltuielilor guvernamentale care susțin cea mai mare economie din Europa, transmite agenția Bloomberg. Indicele S&P Global al managerilor de achiziții din sectorul manufacturier a avansat la 50,7 în februarie, de la 49,1 în luna precedentă, depășind pragul de 50 care separă expansiunea de […] © G4Media.ro.
16:40
Jose Mourinho, atacat dur în scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius: „E un om mărunt, analizează actul de rasism din perspectiva unui om alb” # G4Media
Lilian Thuram, fost important fundaș și campion mondial cu Franța, îl atacă pe Jose Mourinho după declarațiile date de lusitan în scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius în Champions League. „Devine un om mărunt”, transmite francezul despre „The Special One”. Mourinho îl vede pe Vinicius vinovat pentru modul în care bucură după […] © G4Media.ro.
16:30
Un fost viceministru rus al apărării condamnat pentru corupţie cere să meargă la război în Ucraina ca să scape de închisoare # G4Media
Un fost viceministru rus al apărării, Timur Ivanov, condamnat la 13 ani de închisoare pentru corupţie, a cerut să fie trimis să lupte pe front în Ucraina pentru a scăpa de închisoare, a relatat vineri presa rusă, potrivit agenţiei de știri EFE. Un tribunal din Moscova a înregistrat vineri cererea lui Ivanov către Ministerul Apărării […] © G4Media.ro.
16:30
EXCLUSIV Ce joburi se caută în IT în anul 2026: Backend, cloud și competențe AI, în topul cererii / Explicațiile lui Tudor Dumitrescu, fondatorul JoburiIT.ro # G4Media
Piața muncii din IT continuă să evolueze rapid în 2026, iar angajatorii nu mai caută doar programatori specializați într-un anumit limbaj, ci profesioniști capabili să înțeleagă și să construiască sisteme complexe într-un mediu tot mai puternic influențat de inteligența artificială. Tendința dominantă este orientarea către roluri care combină expertiza tehnică solidă cu adaptabilitatea la noile […] © G4Media.ro.
16:20
China a depășit SUA ca cel mai important partener comercial al Germaniei, potrivit cifrelor publicate vineri de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis), transmite DW. Suma exporturilor și importurilor dintre cele două țări a totalizat anul trecut 251,8 miliarde de euro (aproximativ 296,6 miliarde de dolari), o creștere de 2,1%, potrivit Destatis. China a […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:00
Polonia se retrage din Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal, pentru a-și proteja frontiera estică # G4Media
Polonia va folosi mine-personal și mine anti-tanc pentru apărarea frontierei estice împotriva amenințării crescânde venite din partea Rusiei, deoarece guvernul polon s-a retras oficial o convenție internațională care interzice utilizarea controversatului armament. Vicepremierul Apărării din Polonia, Pawel Zalewski, a anunțat decizia guvernului polon de a părăsi Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal din 1997, cunoscut și […] © G4Media.ro.
15:50
Autostrada Sibiu-Făgăraș: 300 de muncitori mobilizați la cel mai complex nod rutier din țară / Proiectul prevede construcția a 6 viaducte și 17 poduri # G4Media
La Boița, județul Sibiu, lucrările la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România continuă în ritm susținut, chiar și în condiții meteo nefavorabile. Constructorul turc MAKYOL are mobilizați pe șantier aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. În această perioadă se execută forarea fundațiilor pentru structuri și excavații, anunță directorul general […] © G4Media.ro.
15:50
La ani după ce a fost supusă exciziei în Gambia, când era mică, Fatou Sanyang încă suferă, având în mod regulat senzația că i se toarnă „apă fierbinte” peste ea. Interzisă din 2015 în țara sa, această mutilare genitală ar putea redeveni legală, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com. Mutilările genitale feminine (MGF) – care […] © G4Media.ro.
15:50
În 2026, plata cu cardul nu mai este un avantaj competitiv, ci o normalitate. Fie că vorbim despre cumpărătorii din magazinele de proximitate sau despre oaspeții restaurantelor de fine dining, toți se așteaptă la același lucru: să poată plăti rapid, sigur și fără blocaje. Dacă, acum un deceniu, comercianții foloseau exclusiv POS-ul bancar dedicat, astăzi, […] © G4Media.ro.
15:40
Un lanţ de patiserii din Germania redenumeşte un sortiment de fursec în semn de solidaritate cu Groenlanda # G4Media
Un lanţ de patiserii din Germania a redenumit un sortiment îndrăgit de fursec pentru a-şi manifesta solidaritatea cu Groenlanda, schimbându-i numele din „Amerikaner” în Greenlander (”groenlandez”), informează joi agenția de știri DPA. Un Amerikaner este un fursec alb-negru, similar cu cele care se găsesc în Statele Unite, o prăjitură sub formă unui disc puţin convex, […] © G4Media.ro.
15:40
Tarifele vamale suplimentare impuse de Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu au provocat o scădere cu 30% a exporturilor europene de oţel către Statele Unite începând cu luna iulie 2025, ceea ce i-a făcut pe reprezentanţii industriei oţelului să solicite vineri o „reechilibrare” a acordului încheiat între Bruxelles şi Washington, transmite agenția de […] © G4Media.ro.
15:40
Perechea Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse a fost eliminată vineri în semifinalele turneului de dublu din cadrul WTA Dubai. Cele două sportive din România au fost învinse de perechea Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Germania / Rusia), scor 3-6, 6-7(6), după un duel echilibrat în marea sa parte. Meciul a durat o oră și 58 […] © G4Media.ro.
15:30
Danemarca deblochează 160 de milioane de euro pentru a întări pregătirea societăţii pentru război şi crize # G4Media
Danemarca a anunţat vineri că va consacra 1,2 miliarde de coroane (160 de milioane de euro) pentru întărirea pregătirii societăţii în caz de război sau de criză, numind-o „pregătire totală”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Pregătirea totală sau apărarea totală este larg răspândită în ţările nordice, dar Danemarca era până acum mai […] © G4Media.ro.
15:30
În satul pescăresc Sedanka, din Extremul Orient al Rusiei, viața este grea. Majoritatea caselor nu dispun de facilități de bază, cum ar fi apă curentă, toalete interioare și încălzire centrală, în ciuda temperaturilor care scad în mod obișnuit la -10 °C în lunile de iarnă, scrie BBC. Înconjurat de păduri-tundră și mlaștini, centrul districtului poate […] © G4Media.ro.
15:30
FIA, prima reacție despre noua aripă Ferrari: „Am încurajat soluții care reduc rezistența la înaintare” # G4Media
Ferrari a atras toate privirile în cadrul testului de F1 din Bahrain datorită aripii spate, una revoluționară. FIA a oferit o primă reacție în legătură cu invenția Scuderiei, iar Nikolas Tombazis spune că totul este legal. Timp de câteva tururi, Ferrari a testat joi pe circuitul de la Sakhir noua sa aripă spate revoluționară. Racingnews365.com […] © G4Media.ro.
15:30
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulţi diplomaţi europeni au afirmat că reprezentanţii statelor membre nu au ajuns la un acord privind conţinutul măsurilor, transmite agenția de știri Reuters, citată […] © G4Media.ro.
15:20
Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială, susține cancelarul Friedrich Merz # G4Media
Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid, a declarat vineri cancelarul Friedrich Merz, în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), ce are loc la Stuttgart (sud-vest), informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. ”Ordinea internaţională aşa cum o ştiam noi nu mai există. Acest fapt va […] © G4Media.ro.
15:10
”Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer în județul Covasna / ”Vor fi şapte baloane, trei din Ungaria şi patru din România. Am dorit să facem ceva diferit” # G4Media
Şapte baloane cu aer cald din ţară şi din străinătate vor participa, în acest weekend, la evenimentul intitulat „Dragoste la înălţime”, ce va avea loc în zona localităţii Cernat din judeţul Covasna, transmite Agerpres. Manifestarea propune turiştilor o experienţă la graniţa dintre romantism şi aventură, marcând perioada dintre Valentine’s Day şi Dragobete. „Vor fi şapte […] © G4Media.ro.
15:10
Nava amfibie de asalt turcească Anadolu, care participă la manevre militare ale NATO în Marea Baltică, va fi desfăşurată în scop de descurajare pe flancul estic al Alianţei, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Anadolu este echipată pentru transportul şi lansarea dronelor şi în prezent se îndreaptă spre largul coastelor Letoniei; va […] © G4Media.ro.
15:10
5.000 de femei au murit în Ucraina de la începutul războiului, iar 14.000 au fost rănite, potrivit unui raport de specialitate # G4Media
Peste 5.000 de femei şi fete au murit în Ucraina, iar 14.000 au fost rănite de la începutul războiului din această ţară, în urmă cu aproape patru ani, moment care coincide cu închiderea iminentă a unei mari părţi a reţelei de organizaţii care ajută femeile victime ale conflictului, relatează vineri agenția de știri EFE, citată […] © G4Media.ro.
14:40
Un bărbat înregistrat ca agresor sexual în Marea Britanie conducea o asociație pentru protecția copiilor în Sibiu / A fost trimis în judecată pentru pornografie infantilă # G4Media
Un bărbat în vârstă de 45 de ani, fost președinte al unei asociație pentru protecția copiilor cu diszabilități, este judecat la Tribunalul Sibiu pentru pornografie infantilă. Conform rechizitoriului, bărbatul a procurat imagini cu minori inclusiv prin Facebook, anunță Turnul Sfatului. Ancheta a început în 11 aprilie 2023, în urma unui denunț, în care se arăta […] © G4Media.ro.
14:30
Alpinist austriac, declarat vinovat de justiție după ce iubita sa a murit înghețată pe munte # G4Media
Un alpinist austriac a fost declarat vinovat de omor din culpă agravată după ce iubita sa a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, anul trecut, potrivit BBC. Bărbatul, numit doar Thomas P în conformitate cu legile austriece privind confidențialitatea, a primit o pedeapsă de cinci luni cu suspendare și o amendă de […] © G4Media.ro.
14:30
Presiune mare pe Chivu: Returul cu Bodo/Glimt din Champions League valorează zeci de milioane de euro # G4Media
Interul pregătit de Cristi Chivu se află în fața unui moment important al sezonului: returul cu Bodo/Glimt din play-off-ul optimilor din Champions League. Gazzetta dello Sport spune clar: calificarea valorează 11 milioane de euro doar dacă vorbim despre suma venită direct de la UEFA. Veste proastă pentru Cristi Chivu: Vedeta Lautaro Martinez va rata derbiul […] © G4Media.ro.
14:10
Cercetătorii ar fi descoperit secretul Misterelor de la Eleusis din Grecia Antică / Oricine dezvăluia detalii despre ritual risca pedeapsa cu moartea # G4Media
Noi cercetări aduc indicii despre ce s-ar fi putut ascunde în spatele misterelor de la Eleusis, unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale Greciei Antice, scrie Mediafax. Timp de peste o mie de ani, Misterele Eleusine au rămas cel mai bin epăstrat secret al Greciei Antice. Oricine dezvăluia detalii despre ritual risca pedeapsa cu […] © G4Media.ro.
14:10
Justiția spaniolă respinge ultimul recurs al unui tată care se opune eutanasierii fiicei sale paraplegice # G4Media
Justiția spaniolă a respins vineri ultima cale de atac a unui tată care se opune eutanasierii fiicei sale paraplegice în vârstă de 25 de ani, care a solicitat acest lucru, dar bătălia juridică va continua în fața instanțelor europene, scrie Le Figaro. „Recursul depus de un tată” împotriva deciziei de la sfârșitul lunii ianuarie a Curții […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:50
Spania va cere Uniunii Europene ridicarea sancţiunilor impuse preşedintei interimare venezuelene Delcy Rodriguez # G4Media
Madridul va cere Uniunii Europene să ridice sancţiunile impuse preşedintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodriguez, după adoptarea unei legi a amnistiei ce merge ”în direcţia bună”, a anunţat vineri ministrul de externe spaniol Jose Manuel Albares, la Barcelona, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. ”Vom cere oficial Uniunii Europene să ridice sancţiunile” impuse […] © G4Media.ro.
13:40
Preşedintele Poloniei respinge prin veto o lege ce privește restabilirea independenţei Consiliului Naţional al Magistraturii promovată de guvernul Tusk # G4Media
Preşedintele polonez Karol Nawrocki (dreapta) s-a opus vineri prin veto unei legi vizând restabilirea independenţei Consiliului naţional al magistraturii (KRS) şi promovată de guvernul proeuropean al premierului Donald Tusk, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Într-un mesaj video difuzat joi pe X, Nawrocki a declarat că legea este neconstituţională, divizează puterea judecătorească şi […] © G4Media.ro.
13:40
VIDEO Un tânăr din Sibiu a furat o mașină de Revelion și s-a plimbat două luni până să fie prins / Polițiștii l-au găsit în trafic și l-au reținut după o urmărire pe străzile din oraș # G4Media
Un tânăr de 26 de ani a furat o mașină parcată pe o stradă din Sibiu în ajunul Anului Nou și s-a plimbat cu ea timp de aproape două luni. El a fost prins în trafic de polițiștii sibieni și reținut. Tânărul nu avea nici permis de conducere, anunță Mediafax. Furtul s-a produs în 30 […] © G4Media.ro.
13:20
Raport despre exploatări ilegale mascate în iazuri: Doar 10% din cele 1.200 de iazuri piscicole avizate în ultimii zece ani au fost realizate. Avizele, obținute frecvent de firme de construcții, lângă mari șantiere / Ministra mediului: „România este raiul iazurilor pe hârtie” # G4Media
România a devenit „raiul iazurilor piscicole pe hârtie”, însă în realitate este „raiul craterelor”, a declarat vineri ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în concluzie la raportul „Marea iluzie piscicolă”, care indică un fenomen extins în România de exploatare a agregatelor minerale sub acoperirea unor proiecte declarate drept iazuri piscicole. Potrivit datelor oficiale prezentate […] © G4Media.ro.
13:20
Cristi Chivu are parte de o veste proastă din partea staffului său medical. Lautaro Martinez nu va putea reveni pe teren pentru derbiul cu AC Milan din Serie A, programat în data de 8 martie. Gazzetta dello Sport vorbește despre o întindere musculară la gamba piciorului stâng pentru vedeta lui Chivu. Lautaro va rata meciurile […] © G4Media.ro.
13:10
Unul dintre apropiaţii lui Trump se asociază cu firma rusă Novatek pentru exploatarea gazelor în Alaska (New York Times) # G4Media
Finanţatorul texan Gentry Beach, care are legături cu familia preşedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecută un acord cu gigantul energetic rusesc Novatek pentru dezvoltarea gazelor naturale în Alaska, în pofida sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei, a relatat vineri publicaţia New York Times, citată de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Donald Trump […] © G4Media.ro.
13:00
Cât costă o vacanță la schi, în Sinaia: 9 mii de lei pentru o familie cu un copil, peste 4.000 de lei, pentru un singur copil care merge în tabără / Prețul cel mai mic la cazare e de 400 de lei pe noapte # G4Media
Deja o „tradiție” vacanța de schi pentru elevi a fost gândită pentru industria HoReCa, pentru ca aceasta să poată supraviețui și în perioada mai puțin frecventată de turiști, cea de după Sărbătorile de iarnă, relatează Observatorul Prahovean. Costurile sunt însă prohibitive pentru multe dintre familiile din țară. Dacă se ia ca referință o familie cu […] © G4Media.ro.
13:00
Cea mai mare competiție de robotică pentru licee din țară începe la Piatra Neamţ / Participă 33 de echipe și peste 500 de elevi / Cele mai bune echipe vor reprezenta România la Campionatul Mondial # G4Media
La Piatra Neamț începe, mâine, 21 februarie, etapa regională a competiției FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru licee din estul țării, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. 33 de echipe, peste 500 de elevi și 70 de mentori aduc în concurs, timp de două zile, 33 de […] © G4Media.ro.
13:00
Aston Martin a avut parte de o sesiune de teste F1 îngrozitoare la Bahrain, monopostul AMR26 efectuând puține tururi de circuit la Sakhir. Honda a emis o declarație în legătură cu marile probleme avute de Fernando Alonso și Lance Stroll și admite că este vina ei: „din cauza bateriei”. Honda spune că problemele Aston Martin […] © G4Media.ro.
13:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din 11 judeţe. Potrivit hidrologilor, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 21 februarie, ora 12:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, […] © G4Media.ro.
12:50
Efectele discursului pro-rus al liderului extremist George Simion: O treime dintre votanții AUR au încredere în dictatorul rus Vladimir Putin, acuzat de crime de război # G4Media
O treime dintre votanții AUR au încredere în dictatorul rus Vladimir Putin, acuzat de crime de război, arată un sondaj Inscop. Mare parte din votanții AUR sunt de părere că Ucraina e vinovată pentru că Rusia a invadat-o. De asemenea, votanții AUR, partid așa-zis suveranist, vor ca Ucraina să cedeze teritorii ca să încheie războiul, […] © G4Media.ro.
12:50
VIDEO Polițiștii thailandezi s-au deghizat în dansatori cu costume de leu pentru a prinde un hoț profesionist # G4Media
Poliția thailandeză a întâmpinat dificultăți în prinderea unui hoț în serie care le scăpa mereu printre degete, așa că a venit cu un plan creativ: să se deghizeze într-un costum tradițional de leu pentru a se apropia de „pradă”, scrie Mediafax. Imaginile video difuzate de departamentul de poliție din Bangkok au arătat miercuri ofițeri ascunși […] © G4Media.ro.
12:40
Mogulii tech americani, mari susținători ai lui Donald Trump, primesc contracte uriașe de la Casa Albă. Palantir, o companie fondată de Peter Thiel, contract de un miliard de dolari de la Departamentul de Securitate Internă # G4Media
Departamentul de Securitate Internă (DHS), agenţie a guvernului american care are o gamă largă de atribuţii, de la controlul imigraţiei până la prevenirea „terorismului”, a semnat un acord de un miliard de milioane de dolari cu compania de tehnologie Palantir, informează Agerpres. Acesta este unul dintre cele mai valoroase contracte pe care compania condusă de […] © G4Media.ro.
12:10
Poliţia britanică percheziţionează o reşedinţă a fratelui regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, suspectat de abuz în serviciu # G4Media
Poliţia britanică a percheziţionat vineri fosta reşedinţă a fratelui mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, după ce o fotografie cu un reprezentant al familiei regale ieşind dintr-o secţie de poliţie a apărut în ziarele din întreaga lume, relatează agenția de știri Reuters. Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, în ziua în care împlinea […] © G4Media.ro.
12:10
PSD cere PNL și USR să înceteze disputele legate de pachetul de relansare economică și să pună proiectul în dezbatere publică # G4Media
PSD a cerut vineri PNL și USR să înceteze disputele legate de pachetul de relansare economică și să pună proiectul în dezbatere publică. Apelul făcut de PSD printr-un comunicat vine pe fondul întârzierii acestui pachet ce conține instrumente de sprijin și scheme de ajutor pentru companii. ”PSD face apel la PNL și USR să înceteze […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.