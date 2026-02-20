Ciprian Ciucu, despre planul STB de redresare financiară: "Par să fie doar primii paşi în direcţia corectă"

17:10

Multă vreme, sardinele în conservă au fost considerate un aliment banal, ieftin, o masă de avarie atunci când resursele erau limitate. Acel gust sărat al copilăriei, când le mâncam direct din cutia din tablă, lângă o felie de pâine şi o ceapă. Şi totuşi, astăzi, se întâmplă ceva foarte interesant: conservele premium de pește, în special sardinele, au ajuns în restaurantele moderne din marile orașe ale lumii, iar Bucureştiul s-a aliniat la acest lucru. Sardinele sunt aduse la masă şi servite exact aşa cum sunt, în conservă, cu o felie de lămâie deasupra. Nu sunt totuşi sardine din comerţ, ci importate din ţări cu tradiţie în pescuitul lor, apoi maturate în uleiuri de cea mai înaltă calitate. Dar, oricum le-am mânca, nutriţioniştii spun că sunt un aliat excelent al sănătăţii.