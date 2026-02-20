„Greșelile care se plătesc… mai bine”. Cristian Măciucă, editorial după decizia revoltătoare a lui Kyros Vassaras
Fanatik, 20 februarie 2026 17:50
În plin scandal din cauza arbitrajelor, Vassaras ignoră complet reacțiile cluburilor, ale presei și ale microbiștilor. Șeful CCA alimenteză percepția că greșelile nu doar că nu se pedepsesc, ci pot fi chiar recompensate
• • •
Acum 30 minute
17:50
17:40
„Câinii” iau cu asalt Arena Naţională pentru Rapid – Dinamo: „S-ar putea să fim mai mulţi decât ei!” Câte bilete s-au vândut # Fanatik
Se anunță infern pentru Rapid pe Arena Națională. Deși echipa lui Costel Gâlcă va fi gazdă, Dinamo a vândut toate biletele la derby-ul din etapa a 28-a. Roș-albii speră să domine fondul sonor pe stadion
Acum o oră
17:30
Avantajele Iranului într-un război cu SUA. Planul Teheranului care ar putea complica intervenţia americană # Fanatik
Atuurile strategice, strategia de "roi" și unitatea de elită SNSF conturează un scenariu în care Iranul poate destabiliza rapid traficul prin Strâmtoarea Ormuz.
17:20
După 12 ani de la căsătoria cu Novak Djokovic, Jelena a făcut anunțul: ”Soțul meu divorțează de mine de șase ori pe zi” # Fanatik
Jelena, partenera tenismenului sârb Novak Djokovic, a dezvăluit un amănunt despre viața sa privată. Ce se întâmplă în cuplu, la 12 ani de când au făcut nunta.
Acum 2 ore
17:00
Mathias Gidsel, despre mentalitatea care l-a transformat în cel mai bun handbalist al lumii: „Este un privilegiu să practic cel mai tare sport al planetei!” # Fanatik
Mathias Gidsel a vorbit cu FANATIK după meciul din Champions League dintre Dinamo şi Fuchse Berlin, încheiat 21-27. Superstarul danez a explicat şi ce îl face să dea tot, deşi a câştigat tot ce se putea în handbal.
16:50
Fraudă de 280.000 de lei cu ajutoarele de încălzire la primărie! Anchetatorii au percheziționat inclusiv mașinile funcționarilor. Edilul, revenit pe funcție recent, în vizor # Fanatik
False ajutoare de încălzire de 280.000 de lei de care s-au bucurat angajații unei primării din România! Scandal cât casa: polițiștii au intervenit de urgență. Edilul, probleme vechi cu legea
16:40
Zeljko Kopic a lansat un mesaj războinic înainte de derby-ul Rapid - Dinamo. Antrenorul croat a vorbit deschis și despre transferul lui George Pușcaș.
16:20
Două vești proaste și una bună pentru Filipe Coelho înainte de Slobozia – Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul de la Slobozia cu o revenire importantă în atac, dar și cu două absențe de marcă. Află ce a spus Filipe Coelho.
Acum 4 ore
16:00
Revenire de ultimă oră la Rapid înainte de derby-ul cu Dinamo! Anunțul lui Costel Gâlcă. Video # Fanatik
Rapid nu traversează cel mai bun moment, iar acest lucru îl îngrijorează pe Costel Gâlcă înaintea meciului cu Dinamo. Ce vești a dat despre jucătorii accidentați.
15:50
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul premier PSD # Fanatik
Marcel Ciolacu și-a preluat mandatul de președinte al CJ Buzău cu câteva zile înainte de Crăciun. Care au fost cele mai mari sume investite de fostul premier PSD
15:40
Oldies But Goldies, sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre duelurile Dinamo – Rapid # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre istoria derby-urilor dintre Dinamo și Rapid.
15:30
Gică Hagi ar fi recunoscut că își dorește să revină în rolul de selecționer al României după peste două decenii. „Regele” este luat în considerare de FRF pentru a-l înlocui pe Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia.
15:10
Donald Trump, hotărât să dezvăluie marile secrete despre extratereștri. Președintele SUA alimentează teoriile conspirației cu un posibil anunț exploziv # Fanatik
După acuzațiile la adresa lui Barack Obama și valul de speculații alimentate de apropiați ai săi, Donald Trump sugerează posibile dezvăluiri despre OZN-uri, reaprinzând teoriile conspirației în SUA.
15:00
Filipe Coelho, veste îngrijorătoare pentru fanii Universității Craiova! Un titular s-a accidentat și este out pentru meciul cu Unirea Slobozia # Fanatik
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a anunțat că Cicâldău nu va juca la Slobozia și a subliniat importanța celor trei puncte. Ce a spus despre lupta la titlu.
14:50
Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”. Fanii s-au revoltat # Fanatik
Eduard Novak a dat de pământ cu performanța obținută de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Fanii sportivei au reacționat dur.
14:40
Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor România. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe la un avantaj uriaș # Fanatik
Gabi Tamaș a fost protagonistul unui moment rar întâlnit la emisiunea Survivor România, un reality-show de televiziune organizat în Republica Dominicană. Ce s-a întâmplat cu fostul fotbalist.
14:20
Orașul unde se va ridica gigantul fotbalului mondial. Proiectul de 135.000 de locuri i-a lăsat pe mulți arhitecți cu gura căscată # Fanatik
Care este locul unde se construiește un stadion impresionant la cele mai înalte standarde FIFA. Va dispune de 135.000 de locuri pentru pasionații de fotbal.
14:10
SuperLiga, live blog etapa 28. Oțelul Galați – UTA, meciul care deschide runda. Duel intens pentru calificarea în play-off! # Fanatik
Etapa cu numărul 28 a SuperLigii vine cu noi meciuri tari. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre o nouă rundă din campionatul României, de la program, la scoruri, la marcatori, la scoruri finale și clasament.
14:10
Cât de mult va mai ninge în România în următoarele 30 de ore. Precizări de la ANM: ”Mesaje de alertă în acest sens” # Fanatik
După zilele în care zăpada a acoperit aproape întreaga țară, un nou episod de iarnă amenință România. Cât de mult va ninge și ce zone vor fi cele mai afectate? ANM transmite noi avertizări.
Acum 6 ore
13:50
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!” # Fanatik
Probleme pentru FCSB înaintea meciului cu Metaloglobus. Campioana are suferit din cauza vremii nefavorabile din București. Unde se antrenează fotbaliștii lui Elias Charalambous
13:30
Accidentare horror la Jocurile Olimpice! Campionul mondial, transportat la spital după ce a căzut în proba de halfpipe. Foto # Fanatik
Campionul mondial la Freeski Halfpipe, Finley Melville Ives, a suferit o accidentare horror la Jocurile Olimpice. A rămas inert pe canal după o aterizare greşită şi a fost transportat de urgenţă la spital.
13:20
Mihai Stoica a făcut calculele de play-off pentru FCSB cu trei etape înainte de final: “Avem şanse mici la momentul acesta” # Fanatik
Finalul sezonului regular aduce calcule explozive în ceea ce privește calificare în play-off. Mihai Stoica a analizat întreaga situație în direct și a spus ce rezultate i-ar prinde cel mai bine FCSB-ului.
13:10
Super Gigi, cotă 2300 pe meciurile etapei din SuperLiga! Surpriza vine la Slobozia – U Craiova # Fanatik
SuperGigi a dat ponturile pentru etapa din weekend din SuperLiga. Pronostic surprinzător la meciul din campionat dintre Unirea Slobozia - Universitatea Craiova
13:00
Etapa a 28-a a SuperLigii programează pe Arena Națională meciul dintre Rapid și Dinamo. Însă, giuleștenii vor avea o absență extrem de importantă la derby.
13:00
Clubul CFR Cluj a făcut un anunț devastator. Un tehnician care a activat în cadrul clubului a decedat. Ce mesaj a transmis gruparea din Gruia după tragicul eveniment.
13:00
Ce postări făcea influencerul Adonis despre țara noastră. Cum erau descrise româncele de bărbatul reținut pentru că aproape l-a băgat în spital pe fratele lui Rareș Ion # Fanatik
Influencerul Adonis, reținut pentru că aproape l-a băgat în spital pe fratele lui Rareș Ion, tânărul mort de la drogurile luate de la dealerul lui Vlad Pascu, a devenit celebru pentru postările tendențioase făcute despre România
12:40
Când semnează George Puşcaş cu Dinamo! Problemele cu care se confruntă atacantul naţionalei: “E o miză pe termen mai lung” # Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat când va semna George Pușcaș cu Dinamo. Cu ce probleme se confruntă atacantul de echipă națională. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
12:20
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv # Fanatik
Dinamo se pregătește de derby-ul cu Rapid. Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre jucătorii lui Zeljko Kopic, dar și despre antrenorul croat. Ce a spus și despre golul neacordat Unirii Slobozia contra „câinilor”.
12:10
Neymar, anunț surprinzător despre retragere cu 4 luni înainte de Cupa Mondială: ”O decizie care vine din inimă” # Fanatik
Superstarul brazilian Neymar trage din greu pentru a fi în lotul Braziliei la Cupa Mondială. Însă, fotbalistul a făcut un anunț care a luat prin surprindere pe toată lumea.
12:10
De ce l-a numit Trump ”premier” pe Nicușor Dan: explicația din culisele momentului stânjenitor. ”Nu e prima dată” # Fanatik
Ce se află, de fapt, în spatele gafei lui Donald Trump cu Nicușor Dan. Titulatura de ”premier”, explicată de un politologul Cristian Pîrvulescu: eroare protocolară sau indiferență diplomatică?
Acum 8 ore
11:50
Marius Şumudică, despre bătălia cu “balaurii” din Arabia Saudită: “L-am văzut pe Inzaghi! E uşor să antrenezi Al Hilal! Pentru români va deveni o ţară interzisă” # Fanatik
Marius Șumudică a venit cu informații calde din Arabia Saudită. Antrenor la Al-Okhdood, el a povestit cât de grele sunt luptele cu ”balaurii” campionatului și cât de greu va fi ca românii să mai ajungă în Golf
11:40
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!” # Fanatik
Ministrului Apărării, Radu Miruță, a declarat că vrea să modifice Legea Sportului astfel încât CSA Steaua să poată promova. Mihai Stoica a râs în direct de inițiativa politicianului român.
11:20
Câți bani primesc fotbaliștii Voluntariului pentru că au bătut Steaua! Ilfovenii vor neapărat promovarea # Fanatik
FC Voluntari a deschis balul în liga secundă cu o victorie clară în fața celor de la Steaua, rezultat care nu va rămâne nerăsplătit de conducerea clubului ilfovean
11:10
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu Ngezana + două reveniri importante. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat două reveniri importante la FCSB. Recuperare miraculoasă în cazul lui Mihai Popescu. Când va fi fundașul central apt de joc pentru campioana României.
11:00
Șase milioane de euro risipite pe scrisori pe care românii nu le vor citi. Cine plătește factura reală pentru notificările ANRE # Fanatik
Șase milioane de euro se cheltuiesc pe notificări ANRE inutile. Cine suportă costurile de faptt
10:50
Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo?! Elevii lui Kopic, afectați de ninsoare: „Totul a fost paralizat!” # Fanatik
Informații de ultimă oră legate de starea gazonului pe Arena Națională. Cel mai mare stadion din țară va găzdui derby-ul Rapid - Dinamo, din etapa a 28-a din SuperLiga
10:40
Liderii fotbalului mondial, acuzați de „sprijinirea crimelor de război”! Ce urmează în acest caz # Fanatik
Președintele FIFA, Gianni Infantino, și liderul UEFA, Aleksander Ceferin, au fost acuzați de sprijinirea crimelor de război într-o plângere formulată la Curtea Penală Internațională.
10:20
David Popovici a ieșit cu iubita la petrecere. Unde a fost marele campion mondial și olimpic al României # Fanatik
Cel mai bun sportiv român al ultimilor ani a ieșit din programul său obișnuit pentru o seară, pe care a petrecut-o la un eveniment special din Capitală
10:10
Mesajul lui Constantin Budescu după ce a împlinit 37 de ani. De ce a eșuat în tentativa de a reveni pe teren # Fanatik
Fotbalistul, care a încântat fotbalul românesc prin execuțiile sale, care i-au adus porecla de Magician, nu a abandonat gândul de a mai juca fotbal, dar nici nu și-a găsit echipă
Acum 12 ore
09:50
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române # Fanatik
Selly și Smiley au avut acces în unități militare pe baza unui acord cu MApN. Explicațiile lui Radu Miruță referitoare la filmările de la bazele aeriene ale Armatei Române. Ministrul spune și cine a suportat costurile
09:40
Emil Grădinescu vrea împăcare între CSA și FCSB, Mihai Stoica l-a contrazis în direct: „Știm cum se face justiție în România, mă sună Lia, noroc cu Recorder” # Fanatik
Mihai Stoica l-a contrat în direct pe Emil Grădinescu vizavi de o posibilă împăcare între CSA și FCSB! Ce au spus cei doi despre acest subiect arzător în fotbalul românesc
09:20
Adrian Bumbescu, decizie categorică după ce a văzut contrele Becali – Miruță: „Mergem la el”. Video # Fanatik
Adrian Bumbescu a anunțat că va merge să vorbească cu Radu Miruță, ministrul Apărării. Ce spune fostul mare fotbalist al Stelei.
09:10
FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele # Fanatik
FCSB ar putea să rateze play-off-ul în cel mai nebun scenariu al finalului de sezon regular. Cum s-ar putea ajunge la un clasament în cinci după ultima etapă.
08:50
Deși nu a avut succesul scontat pe banca lui Real Madrid, Xabi Alonso nu duce lipsă de oferte! Care este primul club mare interesat de serviciile ibericului
08:40
Cristi Chivu, făcut praf de fiul lui Diego Maradona după declarația care a aprins Italia: „Asta arată meschinăria lui!” # Fanatik
Cristi Chivu a stârnit noi polemici în Italia după ce a adus în discuție într-o conferință de presă celebrul gol cu mâna al lui Diego Armando Maradona. Cum a reacționat fiul legendei la declarațiile românului
08:20
Am aflat ce mesaj surprinzător a transmis Mircea Lucescu în vestiar după celebrul Rapid – Dinamo, când Cornel Dinu a aruncat prosopul în Giulești # Fanatik
S-a aflat ce mesaj surprinzător a transmis în vestiar Mircea Lucescu imediat după umilința cu Dinamo din 1998, scor 1-4. A fost derby-ul în care Cornel Dinu a aruncat prosopul în Giulești.
08:10
Baronul Elie de Rothschild, omul de legătură dintre Jeffrey Epstein și cel care l-a făcut puternic. Cine a fost mereu în umbra ”monstrului”. Audieri în SUA # Fanatik
Jeffrey Epstein a avut, de la început, un controversat om de afaceri în spate, care a fost audiat în dosarul scandalos miercuri, în Camera Reprezentanților din SUA. Dezvăluiri explozive
07:50
Stupoare în Formula 1! Ce a făcut campionul mondial en-titre înaintea începerii noului sezon din “Marele Circ” # Fanatik
Lando Norris, suprinzătorul campion din Formula 1, care a câștigat primul său titlu anul trecut, a luat o decizie radicală înainte de a-și apăra trofeul
07:40
Surpriză! El este primul rival al lui Răzvan Burleanu la șefia FRF. Și-a anunțat oficial candidatura # Fanatik
Răzvan Burleanu și-a aflat primul contracandidat pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal. Cine este omul care vrea să îi încheie cei 12 ani de șefie la FRF
