Cu ce sumă răsplătește Spania aurul olimpic cucerit după o pauză de 54 de ani » Mai puțin decât acordă România
Gazeta Sporturilor, 20 februarie 2026 21:20
Oriol Cardona Coll (31 de ani), campionul olimpic la schi alpinism în proba de sprint la Milano Cortina, și-a asigurat un premiu în bani de 94.000 de euro, sumă convenită între Consiliul Superior al Sportului și Comitetul Olimpic Spaniol.54 de ani a așteptat Spania înainte să obțină o a doua medalie olimpică de aur din istorie la o ediție de iarnă a Jocurilor. ...
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, este încrezător că atacantul Alexander Isak (26), cel mai scump transfer din istoria clubului, va fi din nou apt de joc cel târziu în finalul lunii martie.Fotbalistul suedez a suferit o accidentare gravă, fractură de peroneu, în timpul meciului cu Tottenham din 20 decembrie. La fix două luni după acel moment, antrenorul Arne Slot a dezvăluit când ar trebui ca Isak să fie apt de joc. ...
Pep Guardiola crede că educația poate rezolva problema rasismului în fotbal: „Plătiți mai bine profesorii!” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Newcastle, programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 22:00.În conferința de presă, Pep Guardiola a vorbit despre șansele la titlu ale „cetățenilor”, dar a abordat și subiectul rasismului, în condițiile în care meciul Benfica - Real Madrid, scor 0-1, a fost întrerupt timp de 10 minute după ce Vincius l-a acuzat pe jucătorul portughezilor, Gianluca ...
Team Canada, în finala JO! Hocheiștii nord-americani au întors scorul în ultima repriză # Gazeta Sporturilor
Canada s-a calificat în finala pentru medalia de aur din cadrul turneului olimpic de la Milano-Cortina 2026, învingând, cu 3-2 (0–1, 1–1, 2–0) reprezentativa Finlandei, sub ochii celor aproape 12.000 de spectatori prezenți în Santagiulia Ice Hockey Arena. Canada are în palmares 9 titluri olimpice, iar Finlanda era deținătoarea titlului de la ediția Beijing 2022. ...
Valentin Mihăilă continuă forma excelentă din Turcia. Internaționalul român a deschis scorul pentru Caykur Rizespor în duelul de pe teren propriu cu Kocaelispor, din etapa a 23-a a Superligii Turciei, meci câștigat cu 2-0.Pentru Mihăilă este al treilea gol în mai puțin de o lună, după reușitele din 25 ianuarie, cu Alanyaspor, și 31 ianuarie, cu Istanbul Basaksehir. Totodată, românul a ajuns la patru goluri în actuala stagiune de campionat.FOTO. ...
Kylian Mbappe nu mai are nevoie de șofer! » Golgheterul francez și-a făcut planuri mari la Madrid # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe a intrat în clubul conducătorilor auto. La 27 de ani, atacantul lui Real Madrid a obținut carnetul de șofer, după ce a făcut școala și a promovat examenul în Alcorcon. municipiu de circa 176.000 de locuitori situat la 16 km de capitala Spaniei.Posesorul unui garaj plin cu mașini luxoase, Mbappe a decis că nu trebuie să mai depindă de cineva pentru a se deplasa când și cum vrea. ...
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imaginidin interior # Gazeta Sporturilor
Sala Polivalentă din Tulcea este aproape de inaugurare, iar Federația Română de Volei și Federația Română de Baschet deja au făcut o vizită în zonă pentru a discuta cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean, detalii legate de organizarea unor evenimente sportive.Conform comunicatului oficial, este așteptată la discuții și Federația Română de Handbal, care ar vrea să organizeze și ea evenimente în noua sală ultramodernă de peste 4.670 de locuri. ...
Accidentarea lui Lautaro Martinez nu-l sperie pe Chivu » Ce statistici are Inter în lipsa căpitanului nerazzurro # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani) va absenta cel puțin o lună după accidentarea suferită în meciul cu Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League. Căpitanul lui Inter este o pierdere pentru Cristi Chivu, dar nerazzurrii s-au descurcat foarte bine fără atacantul argentinian. Ultimul eșec fără Lautaro a fost în martie 2019!Inter nu a pierdut doar prima manșă a barajului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, ci și pe golgheterul acestui sezon din Serie A. ...
Pasatorul #1 al Superligii e sigur: „Da, se trage pentru echipele mari! Nu ne vor în play-off” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (32 de ani), pasatorul numărul 1 al Superligii, cu 11 assisturi în acest sezon, este convins că arbitrajele sunt menite să favorizeze intrarea granzilor în play-off. Mijlocașul celor de la UTA i-a și răspuns lui Gigi Becali, după afirmațiile acestuia în perspectiva meciului direct.Astăzi, UTA a condus cu 2-0 la Galați, dar a plecat de pe terenul Oțelului cu un singur punct, fiind egalată. ...
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a comentat la finalul remizei cu UTA Arad, scor 2-2, în etapa #28 din Superliga.Laszlo Balint s-a arătat mulțumit de atitudinea echipei sale, care a revenit de la 2-0, și a transmis faptul că șansele Oțelului la play-off sunt foarte mici în acest moment. ...
A făcut calculele de play-off după rezultatul de azi: „Eu zic că așa vom fi acolo, sus” # Gazeta Sporturilor
Paul Iacob (29 de ani), fundaș central la Oțelul, a comentat remiza cu UTA, 2-2, în contextul cursei pentru locurile de play-off.Condusă acasă cu 0-2, Oțelul a avut forța să revină și să obțină un punct. Putea să se încheie rău, dar roș-alb-albaștrii au scăpat fără penalty împotriva lor spre finalul partidei, într-o fază în care a fost implicat chiar Paul Iacob. ...
Iacob și Roman s-au contrazis pe faza penalty-ului: „Nu l-am atins!” / „Eu nu știu să simulez!” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (32 de ani) și Paul Iacob (29), cei implicați în faza litigioasă din finalul meciului Oțelul - UTA 2-2, s-au contrazis pe seama contactului petrecut în careul gazdelor.Era minutul 83 la Galați. Roman a urmărit mingea în careul advers, a împins-o cu vârful, apoi a fost doborât de intervenția lui Paul Iacob, aruncat în alunecare. ...
Adrian Mihalcea, cu gândul la play-off după egalul cu Oțelul: „Ar fi o bucurie să o lăsăm pe FCSB afară” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, tehnicianul formației UTA Arad, a vorbit după remiza obținută pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 2-2, după ce arădenii au condus cu 2-0. Mihalcea a vorbit despre șansele la play-off, faza controversată de arbitraj și obiectivul echipei în finalul sezonului. ...
O nouă decizie controversată în Superliga! Faza care l-a enervat pe Adrian Mihalcea # Gazeta Sporturilor
Etapa #28, la fel ca etapa #27, a început cu o nouă fază de arbitraj controversată. În minutul 83 al partidei Oțelul Galați - UTA Arad, scor 2-2, Alin Roman a fost atins în careu de Paul Iacob, iar textiliștii au cerut penalty.Mingea a ieșit în aut în urma fazei, iar „centralul” Viorel Flueran nu a luat decizia. ...
Continuă Mircea Lucescu pe banca naționalei? Concluziile ședinței FRF de astăzi # Gazeta Sporturilor
Astăzi, în ziua în care selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) este așteptat să revină în România, la FRF a avut loc o ședință cu participarea principalilor factori de decizie. La finalul acesteia, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației, a transmis că se așteaptă ca Lucescu să rămână pe bancă pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. ...
Premiat după dezastrul de la Sibiu! » Ovidiu Hațegan, trimis de Vassaras în Arabia Saudită la meciul lui Șumudică # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Hațegan (45 de ani) a prins un nou meci în străinătate, asta după ce-a fost arătat cu degetul pentru prestația dezastroasă din camera VAR, la Hermannstadt - CFR Cluj. Șeful arbitrajului video din România a fost trimis de Kyros Vassaras în Arabia Saudită la Al Okhdood - Al Qadsiah.Arbitrajul românesc traversează una dintre cele mai tulburi perioade din ultimii ani. ...
Soții chinezi au acaparat proba de aerials la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: „Ne urmăm propriile ritmuri” # Gazeta Sporturilor
Chinezul Wang Xindi (30 de ani) a cucerit medalia de aur la schi freestyle în proba de aerials, depășindu-l cu doar 1,02 puncte pe campionul mondial en-titre, elvețianul Noe Roth. El s-a impus la două zile după ce soția lui, Xu Mengtao, și-a păstrat titlul câștigat la Beijing 2022 tot la aerials.China domină schiul freestyle, proba de aerials, iar la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina o face prin familia formată din Wang Xindi și Xu Mengtao. ...
Alexandra Adoch (16 ani) a cucerit azi medalia de argint în cadrul probei individuale feminine de la Campionatele Europene pentru cadeți care se desfășoară la Tbilisi. În finală, floretista timișoreancă a fost învinsă de Alara Atmaca, cu 15-8, deși a condus în primele două reprize ale asaltului.Adolescenta a încheiat pe locul 28 faza grupelor preliminare și a tras în primul tur, pe tabloul de 64, cu turcoaica Elif Ada Yildiz, învingând-o cu 15-7. ...
Sinner n-a prins lista lui Mouratoglou! Cine sunt cei 2 jucători de urmărit în circuitul ATP # Gazeta Sporturilor
Patrick Mouratoglou (55 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep, a numit cei mai apreciați jucători din circuitul ATP în acest moment și a oferit o perspectivă interesantă asupra diferențelor dintre stilurile lor.Fostul antrenor al româncei consideră că spaniolul Carlos Alcaraz este jucătorul care atrage cel mai mult publicul, datorită stilului spectaculos și energiei afișate pe teren. ...
Câinele latră la pană » Dinamo, postare controversată în așteptarea meciului cu Rapid: „Ziua învinge noaptea” # Gazeta Sporturilor
În ziua premergătoare meciului cu Rapid, Dinamo a publicat pe rețelele sociale un clip și un mesaj interpretate de o parte a publicului a fi cu conotații rasiste.Sâmbătă seara, ora 20:30, Rapid și Dinamo se vor înfrunta în etapa 28 a sezonului regular. Cu 26 de ore înainte de meci, Dinamo a publicat un clip curios, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care un câine cu blană roșie pășește pe gazonul unui stadion similar Arenei Naționale. ...
Mesajul transmis de noul antrenor al lui Radu Drăgușin: „Nu am venit să mă distrez. Dar de un lucru sunt sigur!” # Gazeta Sporturilor
Igor Tudor (47 de ani) are planuri mari la Tottenham. Managerul croat, care a semnat până în vară, a anunțat că nu are nicio îndoială că Spurs vor evolua și în sezonul următor în premier League.„Acest club și fanii săi au nevoie de mine să fac ceea ce trebuie și să rezolv problemele cât mai repede posibil”, a declarat fostul antrenor al lui Juventus. ...
Întrebat despre Vinicius și scandalul de rasism, Vincent Kompany a vorbit 11 MINUTE: „Mourinho a comis o greșeală uriașă!” # Gazeta Sporturilor
Înainte de Bayern Munchen - Eintracht Frankfurt, Vinceny Kompany (39 de ani), antrenorul bavarezilor, a comentat cele întâmplate în Benfica - Real Madrid 0-1, meci întrerupt vreme de 10 minute după ce Vinicius Junior a acuzat că un adversar, Gianluca Prestianni, i-ar fi adresat jigniri rasiale.Sâmbătă, ora 16:30, Bayern Munchen va primi vizita lui Frankfurt în etapa 23 din Bundesliga. ...
După jumătate de an, Junior Morais revine la clubul din Superliga: „Îmi doresc să ajut” # Gazeta Sporturilor
Junior Morais (39 de ani), fundașul stânga al „lanternei roșii” Metaloglobus București, este pregătit să revină pe teren după șase luni de absență cauzate de o accidentare suferită în iulie, înaintea unui meci cu Hermannstadt.Brazilianul a fost operat la menisc și cartilaj, după ce inițial a încercat să evite intervenția chirurgicală și să se recupereze prin tratament. ...
Primăria Sectorului 1, detalii pentru GSP despre investiția în Pro Rapid: „Parc sportiv modern, cu acces liber pentru activități sportive și recreative” # Gazeta Sporturilor
Pe 10 februarie, Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor, a anunțat că a semnat astăzi, alături de George Tuță, primarul Sectorului 1, și Vlad Andronescu, directorul CS Rapid, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării bazei Pro Rapid.Aflată într-o stare de degradare extremă, baza din Sectorul 1 va fi modernizată în perioada următoare din fonduri publice. Banii vor veni în tranșe de la Primăria Sectorului 1. ...
Daniel Pancu: „Pedeapsa pentru Cordea este cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, din etapa #28 a Superligii.Tehnicianul formație din Gruia a abordat subiectul suspendării lui Andrei Cordea, jucătorul CFR-ului, în urma scandalului de la finalul derby-ului cu U Cluj când fotbalistul a fost implicat într-o altercație cu Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj. ...
Ioan Andone (65 de ani), fostul antrenor de la Dinamo și Rapid, a vorbit despre derby-ul de sâmbătă, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor.Rapid - Dinamo se va juca sâmbătă seara, pe Arena Națională, de la ora 20:30. Dinamo ocupă locul doi în Superliga, iar Rapid se află la trei puncte distanță pe poziția a treia. Meciul se anunță unul cu o mare miză, iar Ioan Andone este convins că Dinamo va obține cel puțin un punct. ...
Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru partida cu Metaloglobus de luni? Cu un singur mijlocaș defensiv și 3 schimbări față de meciul pierdut cu Universitatea Craiova, 0-1.FCSB mai are de jucat 3 etape din sezonul regular și încă speră să prindă play-off-ul, deși se clasa pe locul 10 înainte de runda a 28-a, care se va încheia luni, cu duelul dintre campioana en-titre și ultima clasată Metaloglobus. ...
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?” # Gazeta Sporturilor
Mathias Gidsel (27 de ani), cel mai bun handbalist al planetei, a răspuns la întrebarea „Ce știi despre România?”.Meciul Dinamo - Fuchse Berlin, din Liga Campionilor, a reprezentat un prilej de sărbătoare pentru iubitorii handbalului din România. Mathias Gidsel, cel mai bun jucător al lumii în ultimii trei ani, a marcat 8 goluri, a contribuit la victorie 27-21 a „vulpilor”, iar la final a petrecut o oră alături de micii suporteri și de jurnaliști. ...
Filipe Coelho a anunțat o absență la Universitatea Craiova: „Nu va juca meciul următor” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia, din etapa #28 din Superliga. Meciul se va disputa pe terenul ialomițenilor duminică, 22 februarie, de la ora 20:00.Antrenorul portughez al oltenilor a anunțat faptul că nu se va putea baza pe Alex Cicâldău (28 de ani) la partida de pe Stadionul „1 Mai” din Slobozia. De asemenea, Screciu și Assad Al Hamlawi sunt încă o incertitudine. ...
De ce crede că Dinamo a dat lovitura cu George Pușcaș: „Pe lângă calitățile lui...” # Gazeta Sporturilor
Gabi Glăvan, directorul de scouting de la Phoenix Rising (SUA), vede cu ochi buni transferul lui George Pușcaș la Dinamo, mutare pe care o consideră „excelentă” în economia luptei la titlu.Internaționalul e la un pas de a semna cu echipa din Ștefan cel Mare, conform președintelui Andrei Nicolescu. Pușcaș vine la clubul alb-roșu din postura de jucător fără contract, după ce s-a despărțit de Bodrumspor vara trecută. ...
Selecționerul Turciei, mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu: „Îl iubesc și îl respect foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, adversara României din 26 martie, la barajul pentru Cupa Mondială, a transmis un mesaj de susținere pentru selecționerul „tricolorilor”, Mircea Lucescu (80 de ani), care a trecut recent prin probleme de sănătate. ...
Deși a fost eliminată din Europa League încă din faza grupei, FCSB continuă să beneficieze de pe urma participării în competiție. Azi, UEFA i-a virat o sumă importantă de bani.La o zi după ce s-au jucat meciurile din manșa tur a play-off-ului (16-imile) Europa League, UEFA a virat o parte dintre bani către cluburile care au participat în a doua competiție intercluburi. Iar FCSB s-a numărat printre formațiile care au încasat diferite bonusuri. ...
Clasamentul „alternativ” al Superligii șochează: FCSB pe primul loc, CFR Cluj în afara play-off-ului! # Gazeta Sporturilor
GSP vă propune o privire dincolo de clasamentul oficial: ierarhia „alternativă” a Superligii, construită pe baza indicatorului expected points (xP), realizat de platforma de analiză Wyscout. Expected Points (xP) este un indicator utilizat de către platforma Wyscout pentru a estima câte puncte ar fi trebuit să obțină o echipă, în funcție de calitatea ocaziilor create și permise într-un meci sau pe parcursul unui sezon. ...
Campionul mondial la halfpipe, scos pe targă de pe pârtie după o căzătură serioasă în timpul calificărilor la Jocurile Olimpice: „E afectat, dar conștient” # Gazeta Sporturilor
Finley Melville Ives (19 ani, Noua Zeelandă), campion mondial en-titre la schi freestyle halfpipe, a căzut de două ori în timpul calificărilor probei din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, fiind transportat pe targă pentru investigații medicale. ...
Fostul internațional brazilian, comentariu dizgrațios la adresa lui Prestianni: „Poate că soția l-a înșelat cu un negru!” # Gazeta Sporturilor
Incidentul în care Vinicius și Gianluca Prestianni au fost implicați la meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid (0-1), atunci când jucătorul lusitanilor i-ar fi adresat jigniri rasiste brazilianului, a generat foarte multe reacții în lumea fotbalului.Felipe Melo (42 de ani), fost mijlocaș brazilian, a intervenit în acest scandal. Acesta i-a luat apărarea lui Vinicius, dar l-a jignit pe Prestianni, spunând cuvinte dizgrațioase la adresa soției argentinianului. ...
Fundaș central „nou” pentru FCSB: „Săptămâna viitoare e apt de joc” + Situația lui Ngezana: „A făcut injecție cu plasmă” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit noi detalii despre Mihai Popescu și Siyabonga Ngezana.Accidentat grav în noiembrie, Mihai Popescu e pe cale să revină pe teren. Fundașul central va fi apt pentru jocul cu UTA, de duminica viitoare. În octombrie, stoperul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat, la victoria României cu Austria, scor 1-0. ...
Selectat în NBA de Michael Jordan, jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca și-a amintit de prima întâlnire cu legenda lui Chicago Bulls: „Toată sala a înghețat” # Gazeta Sporturilor
Aflat la Oradea, acolo unde U-BT Cluj-Napoca a câștigat Cupa României, ediția 2026, Jeffery Taylor (36 de ani), fostul baschetbalist din NBA și de la Real Madrid, a oferit un interviu pentru Gazeta Sporturilor, în care a vorbit despre viața lui, despre întâlnirea cu Michael Jordan, despre gestul lui Florentino Perez și despre sezonul campioanei României. ...
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a decis să le facă o vizită jucătorilor, la baza de pregătire a clubului, cu o zi înainte de derby-ul cu Dinamo.Rapid - Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Derby-ul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Rapid traversează o perioadă dificilă. ...
Eduard Novak, atac la adresa Juliei Sauter: „Cea mai mare umilință! Ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică” # Gazeta Sporturilor
Eduard Novak, fost ministru al sportului, acum președinte al Comitetului Paralimpic Român, a reacționat după Julia Sauter, patinatoare artistică română de origine germană, a obținut locul 17 la proba feminină de patinaj artistic, din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. ...
Transferul lui George Pușcaș, 29 de ani, la Dinamo este iminent. Atacantul care a evoluat de-a lungul carierei la Reading, Genoa, Inter, Pisa, Bari, Palermo sau, cel mai recent, Bodrumspor, urmează să semneze contractul cu „câinii” la finalul acestei săptămâni sau cel târziu la începutul celei viitoare. ...
Alexandru Musi (21 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu Rapid, în etapa 28 din Superliga. Partida a fost programată sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor. ...
E născută în California, a scris istorie pentru China și i-a răspuns lui JD Vance: „Pentru că eu câștig” # Gazeta Sporturilor
Multipla medaliată olimpică Eileen Gu (22 de ani) a răspuns, după ce JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, a declarat că schioarea născută în San Francisco ar trebui să concureze pentru SUA, nu pentru China.Sportiva a scris istorie pentru China la Jocurile Olimpice, fiind cea mai decorată olimpică la freestyle din toate timpurile. A câștigat două medalii de aur la halfpipe și big air și una de argint la slopestyle în Beijing, în 2022. ...
Eduard Novak, atac dur la adresa Juliei Sauter: „Cea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc” # Gazeta Sporturilor
Eduard Novak, fost ministru al sportului, acum președinte al Comitetului Paralimpic Român, a reacționat după Julia Sauter, patinatoare artistică română de origine germană, a obținut locul 17 la proba feminină de patinaj artistic, din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. ...
Kopic l-a mustrat în conferință, înainte de Rapid - Dinamo: „Nu am fost mulțumit, aștept mai mult din partea lui” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu Rapid, în etapa 28 din Superliga. Partida a fost programată sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor.În tur, Rapid s-a impus pe cel mai mare stadion al țării, scor 2-0. Autogolul lui Eddy Gnahore și reușita lui Cristi Manea au stabilit soarta partidei. ...
Poli Iași a dat de bani » A mai rămas un singur salariu restant: „Tactică, mai puțin, vrem cele 3 puncte” # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a închis astăzi capitolul salarii pentru anul 2025. Beneficiind de unele sponsorizări obținute de la societăți ieșene și de la omul de afaceri botoșănean Cornel Șfaițer, Poli a achitat retribuția pe luna decembrie. Astfel, angajații clubului mai au acum un singur salariu restant, cel cuvenit lunii ianuarie, care trebuia plătit luni. ...
Scenariu de criză fără precedent la Steaua! Se taie bugetul cu 12 milioane de euro, ar putea să dispară mai multe secții sportive # Gazeta Sporturilor
La ordinul noului ministru al Apărării, Radu Miruță, la clubul Steaua este în desfășurare un control financiar fără precedent, care să verifică modul în carte au fost administrați banii, în condițiile în care doar bugetul pe 2025 a fost de 32 de milioane euro. ...
Dinamo - Rapid și cele mai tari meciuri ale weekendului, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate în weekend. Printre acestea s-au numărat confruntări de top din Superliga României, precum Rapid - Dinamo, CFR - Petrolul, Rapid - Dinamo și CFR - Petrolul. Au fost analizate și o serie de jocuri din Premier League, acolo unde cap de afiș e Tottenham - Arsenal. ...
