Devine prea cald pentru băutura preferată a planetei. Ce se întâmplă în țările cultivatoare de cafea
SportMedia, 21 februarie 2026 02:30
Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor în principalele regiuni cultivatoare de cafea, punând în pericol producția globală și principala sursă de venit pentru milioane de fermieri. O analiză recentă arată că valurile de căldură tot mai frecvente afectează dezvoltarea plantelor de cafea, reducând recoltele și crescând vulnerabilitatea acestora la boli. În Etiopia, locul de origine al
• • •
Acum o oră
02:30
Devine prea cald pentru băutura preferată a planetei. Ce se întâmplă în țările cultivatoare de cafea
02:30
Datele omenirii, salvate într-o bucată de sticlă. Tehnologia care ar putea rezista 10.000 de ani # SportMedia
De la dischetele din anii '90 la stick-urile USB și până la „cloud", omenirea a tot schimbat suporturile de stocare. Problema a rămas însă aceeași: nimic nu durează la nesfârșit. Hard disk-urile se defectează, benzile magnetice se degradează, iar datele trebuie mutate constant pe noi echipamente. Acum, o echipă de cercetători susține, potrivit Euronews, că
02:30
Un laureat al Premiului Nobel avertizează: Dependența de AI poate atrofia gândirea critică # SportMedia
Inteligența artificială poate deveni un instrument care îți amplifică inteligența sau, dimpotrivă, unul care îți atrofiază gândirea critică. Depinde exclusiv de modul în care alegi să o folosești, avertizează Demis Hassabis, CEO-ul Google DeepMind și laureat Nobel. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat la India AI Impact Summit și relatate de Business Insider. „Dacă
02:30
Din fericire, țările baltice vulnerabile au lansat o serie impresionantă de inițiative pentru a-și menține mini-oceanul în siguranță. Pe măsură ce SUA renunță la responsabilitatea pentru apărarea Europei, aceste eforturi ar putea oferi un model pentru viitorul NATO în sine, notează Elisabeth Braw, cercetător senior la grupul de experți Atlantic Council, într-un articol de opinie
02:30
După 4 ani de război în Ucraina, posibilitatea de încetare a focului e redusă. De ce se teme Putin de pace – Analiză video # SportMedia
Pentru liderul rus, o încheiere a conflictului se poate transforma într-o uriașă criză socială și politică, una care îi poate pune în pericol poziția de șef al statului. Marți, 24 februarie 2026, se vor împlini patru ani de la ordinul de invazie dat de președintele Rusiei. VIDEO. După patru ani de conflict militar sângeros, deși
Acum 4 ore
00:30
Primăria Sectorului 1 penalizează Romprest cu 1,6 milioane de lei pe zi pentru deszăpezire deficitară: „Nu e destul” # SportMedia
Primăria Sectorului 1 anunță că va aplica penalități de 1,6 milioane de lei pe zi companiei Romprest, din cauza modului în care a fost făcută deszăpezirea în ultimele zile. Administrația locală susține că situația din teren este „critică", în condițiile în care o parte dintre străzile secundare nu au fost curățate deloc, iar intervențiile pe
00:30
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă această țară nu permite redeschiderea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, a anunțat vineri ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto. "Prin blocarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, Ucraina încalcă acordul de asociere cu
Acum 6 ore
22:30
Amenzi de sute de mii de lei în București pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea. Apelul lui Ciucu # SportMedia
Poliţiştii locali din Bucureşti au aplicat, vineri, alte 41 de amenzi pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea, cele mai multe în Sectorul 6. "Amenzile pentru operatorii de salubritate au curs şi astăzi! Au fost date de colegii de la Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti. 41, în valoare de 205.000 lei pentru
22:30
Guvernul britanic ia în calcul excluderea prin lege a fostului prinț Andrew din linia de succesiune la tron # SportMedia
Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tronul Regatului Unit. Măsura, care l-ar împiedica pe Mountbatten-Windsor să devină vreodată rege, ar urma să fie luată după încheierea anchetei poliţiei, relatează BBC. Fratele regelui rămâne al optulea în ordinea succesiunii la tron, în
22:30
SUA ar putea fi obligate să restituie importatorilor până la 175 miliarde de dolari, după invalidarea tarifelor vamale ale lui Trump # SportMedia
Statele Unite s-ar putea confrunta cu obligaţia de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor, după decizia de vineri a Curţii Supreme, care a stabilit că tarifele impuse unilateral de preşedintele Donald Trump sunt ilegale. Estimarea a fost realizată de Penn-Wharton Budget Model la solicitarea agenţiei Reuters. Suma ar reprezenta restituiri pentru tarife
Acum 8 ore
20:30
Medic acuzat că opera la privat în timpul programului de lucru de la stat. Rogobete anunță verificări # SportMedia
Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație. Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul programului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Corpul de control să facă verificări „De aproape
20:30
Trump spune că ia în considerare un atac limitat pentru a face presiuni asupra Iranului # SportMedia
Președintele american Donald Trump a sugerat vineri că ia în considerare o acțiune militară limitată împotriva Iranului, ca tactică de presiune pentru a determina această țară să accepte un acord prin care să-și limiteze programul nuclear. "Cred că pot spune că iau în considerare acest lucru", a răspuns el întrebărilor din partea presei la Casa
Acum 12 ore
18:30
În plin scandal politic privind modificarea legii pensiilor speciale ale magistraților, Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că instanțele funcționează cu un deficit major de personal. Potrivit CSM, 810 posturi de judecător sunt vacante, iar lipsa grefierilor și a asistenților ai judecătorilor pune o presiune suplimentară pe sistem. Conform datelor transmise vineri, deficitul de judecători se
18:30
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, i-a transmis un mesaj direct lui Mircea Lucescu. „IL Luce" se confruntă cu probleme de sănătate și este, încă, neclar dacă va sta sau nu pe banca naționalei României la meciul de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Italianul de pe banca echipei din „Țara Semilunei" i-a transmis un mesaj de
18:30
Nouă metodă de fraudă: Victimele sunt trimise să depună bani la ATM-uri de criptomonede sub pretextul unei „anchete” # SportMedia
Polițiștii avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune care combină apelurile false „de la poliție" sau „de la bancă" cu utilizarea ATM-urilor pentru criptomonede. Sub pretextul unei „investigații confidențiale", victimele sunt convinse să retragă bani din bancă și să îi depună într-un bancomat de criptomonede, de unde sumele ajung direct în portofelele virtuale ale infractorilor.
18:30
Primăria Sectorului 1 penalizează Romprest cu 1,6 milioane de lei pe zi pentru deszăpezire deficitară: „Nu e destul” # SportMedia
18:30
Curțile de Apel din țară îi cer lui Nicușor Dan să trimită în Parlament pentru reexaminare legea privind pensiile magistraților # SportMedia
Curţile de Apel din România îi cer preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlamemt pentru reexaminare legea privind pensiile de sercviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea și care a trecut miercuri de CCR. Criticile sunt în mare parte aceleași care se aflau și în sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
18:30
Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale impuse de Trump anul trecut. Reacție furioasă a președintelui american # SportMedia
Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale impuse de Donald Trump anul trecut. Instanța a stabilit că Trump și-a depășit atribuțiile când a invocat legea privind "urgențele naționale", pentru a introduce taxele vamale, fără aprobarea Congresului. Astfel, hotărârea Curții Supreme pune capăt tarifelor impuse de președintele american în aprilie anul
16:30
Jocurile Olimpice 2026: Finley Melville Ives, transportat la spital după o căzătură cumplită # SportMedia
Căzătură cumplită la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina în concursul de schi freestyle. Sportivul Finley Melville Ives (19 ani) a căzut rău în timp ce executa exercițiul său în proba masculină de halfpipe, a rămas inert la sol, iar medicii au intervenit pentru a-i acorda îngrijiri. El a fost luat cu targa și transportat la spital.
16:30
Toate forțele cu care Trump se pregătește să atace Iranul: O armată de nave, avioane, rachete și mii de soldați a înconjurat „cuibul de viespi” # SportMedia
Președintele Donald Trump a trimis o forță impresionantă, formată din nave de război, avioane, rachete și trupe, în Orientul Mijlociu, ceea ce indică faptul că un atac militar american asupra Iranului ar putea fi iminent. Deși a lăsat de înțeles că preferă să negocieze cu Teheranul, administrația Trump nu a exclus acțiunile militare. Avioanele de
16:30
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au ratat calificarea în finala probei de dublu la Dubai # SportMedia
Perechea română Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse fost învinsă, vineri, în semifinalele probei de dublu de la Dubai. Cristian și Ruse au cedat în fața experimentatelor Laura Siegemund (Germania)/Vera Zvonareva (Rusia), scor 6-3, (8)7-6. Meciul a durat aproximativ două ore. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au asigurat un cec de 59.000 de dolari și 390 de puncte
16:30
Un tânăr din Sibiu, fără permis, a furat de Revelion o mașină și s-a plimbat cu ea până a fost prins. După două luni # SportMedia
Un tânăr de 26 de ani a furat o mașină parcată pe o stradă din Sibiu în ajunul Anului Nou și s-a plimbat cu ea timp de aproape două luni. El a fost prins în trafic de polițiști și reținut. Furtul s-a produs în 30 decembrie 2025. Un sibian a anunțat Poliția Sibiu că persoane
16:30
De ce încărcarea rapidă a mașinilor electrice în România este printre cele mai costisitoare din Europa, deși nu avem cel mai scump curent # SportMedia
România practică unul dintre cele mai ridicate tarife pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice din Europa. Adică la fel ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația, deși prețul angro al energiei nu este cel mai mare din UE. Diferența este explicată prin lipsa concurenței pe segmentul stațiilor ultrarapide și prin strategia
16:30
SUA amenință UE cu represalii dacă favorizează armamentul european. Pentagonul face lobby agresiv la Bruxelles # SportMedia
Administrația președintelui american Donald Trump avertizează Uniunea Europeană că va reacționa dur dacă Bruxelles-ul va introduce reguli care favorizează explicit producătorii europeni de armament. Potrivit Politico, „Washingtonul a transmis, într-o poziție oficială către Comisia Europeană, că ar putea limita accesul firmelor europene pe piața americană dacă UE adoptă o clauză fermă de tip «Buy European»,
14:30
Ziua 1458 Rușii au pus degeaba plase antidrone. Cât e șpaga în armata Moscovei. Ucraina poate să lupte ani la rând. Trump prelungește sancțiunile # SportMedia
În ziua 1458 de război Rusia și Ucraina au lansat atacuri aeriene. Forțele ruse au lovit cu rachete un cartier al orașului estic Harkov. Atacul a provocat multiple distrugeri, iar la primele ore ale dimineții încă nu existau informații despre eventuale victime. O rachetă balistică și 21 de drone lansate de Rusia au lovit, noaptea
14:30
Au apărut tensiuni între Paris și Bruxelles pe tema reuniunii „Consiliului pentru Pace". Franța critică dur prezența Comisiei Europene la reuniunea inaugurală a Consiliului, organizată, joi, la Washington de președintele SUA, Donald Trump. Șeful diplomației franceze susține că Executivul european nu avea mandat din partea statelor membre pentru a participa la eveniment. Ministrul francez de
14:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea să introducă mai multe case de asigurări de sănătate în România. Obiectivul declarat este spargerea monopolului actual al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Întrebat, vineri, cum ar funcționa concret noul sistem, Rogobete a spus că analizează modele din mai multe țări europene, dar și din Israel, unde un sistem
14:30
Certitudinea pe care o are Marius Șumudică după șase înfrângeri în nouă meciuri în Arabia Saudită # SportMedia
Marius Șumudică are o certitudine în ceea ce privește fotbalul din Arabia Saudită, după ce a preluat-o pe Al-Okhdood. Șumudică este de părere că, în următorii ani, campionatul din Arabia Saudită va fi unul greu accesibil pentru antrenorii români, având în vedere sumele care se învârt în această ligă și numele antrenorilor adverși. Șumudică a
14:30
Ucraina și Moldova anunță destructurarea unei rețele care plănuia asasinate la comandă împotriva unor jurnaliști și ofițeri ai serviciilor secrete # SportMedia
Autoritățile din Ucraina și Republica Moldova au anunțat că au dejucat un complot de asasinare a unor jurnaliști, ofițeri de informații și alte persoane cu profil înalt din Ucraina, într-o operațiune comună de contrainformații desfășurată în ambele țări. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), împreună cu Poliția Națională a Ucrainei și Inspectoratul Național de
14:30
PSD acuză PNL și USR că blochează programul de relansare economică. Darău: Să fim supărați pe cei care au adâncit gaura # SportMedia
Ies la iveală noi tensiuni în coaliție pe tema programului de relansare economică. PSD cere avizarea urgentă a pachetului de măsuri și acuză blocaje politice, într-un moment în care România a intrat în recesiune tehnică. De cealaltă parte, ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), vorbește despre nevoia de tăieri de cheltuieli și menținerea taxelor pentru stabilitate
14:30
Sportivii ucraineni vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, din 6 martie, de la Verona, pentru a protesta împotriva deciziei Comitetului Paralimpic Internațional (IPC) de a autoriza sportivii ruși și belaruși să concureze sub steagul și cu imnul național, a anunțat, joi seara, Comitetul Național Paralimpic Ucrainean, citat
Acum 24 ore
12:30
Influencer american, reținut la București. L-a lovit pe fratele lui Rareș Ion, în timp ce era LIVE pe Net # SportMedia
Darian Gabriel Ion,
12:30
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul doi mondial, a fost învins surprinzător de cehul Jakub Mensik, cu 7-6 (7/3), 2-6, 6-3, joi, în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, transmite AFP. Mensik (20 ani), aflat pe locul 16 în lume, s-a impus după … The post Surpriză la Doha: Jannik Sinner, eliminat în sferturile de finală appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Nicușor Dan și Viktor Orban au fost singurii șefi de stat/guvern din UE prezenți la reuniunea pentru Gaza a Consiliului Păcii, o instituție inventată de Donald Trump. Președintele român s-a întors de la Washington cu o șapcă roșie inscripționată cu MAGA, Make America Great Again (Faceți din nou America mare), sloganul folosit în campania lui … The post Cu ce s-a întors Nicușor Dan din SUA: cu o șapcă roșie MAGA? appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Sprijinul pentru George Simion, unul dintre episoadele delicate care l-ar putea costa puterea pe Viktor Orban # SportMedia
Cu puţin timp înaintea alegerilor decisive din aprilie, Viktor Orban se confruntă cu cea mai serioasă provocare politică din ultimul deceniu. Nu din partea liberalilor sau a pro-europenilor, ci din interiorul taberei conservatoare. Iar unul dintre episoadele care i-au complicat poziția este susținerea acordată lui George Simion în România, un moment delicat, exploatat rapid de … The post Sprijinul pentru George Simion, unul dintre episoadele delicate care l-ar putea costa puterea pe Viktor Orban appeared first on spotmedia.ro.
12:30
FCSB a oferit vești noi despre Siyabonga Ngezana (28 de ani), care se confruntă cu o problemă la genunchi. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a spus ce se întâmplă cu Ngezana. Indisponibil din cauza unor probleme la menisc, fundașul din Africa de Sud „a făcut o injecție cu plasmă”. Stoica … The post FCSB vine cu vești noi despre Siyabonga Ngezana appeared first on spotmedia.ro.
12:30
STB anunță planul de redresare: reduce la jumătate numărul de directori, blochează angajările și scumpește biletele. Ciucu: Cred că este loc de mai mult # SportMedia
Societatea de Transport București (STB) a anunțat un plan de redresare financiară în 12 pași, aprobat de Consiliul de Administrație, în condițiile în care datoriile companiei au ajuns la 1,6 miliarde de lei. Măsurile vizează, printre altele, reducerea numărului de directori, blocarea angajărilor, plecări voluntare, actualizarea tarifelor și reanalizarea gratuităților. Primarul general al Capitalei, Ciprian … The post STB anunță planul de redresare: reduce la jumătate numărul de directori, blochează angajările și scumpește biletele. Ciucu: Cred că este loc de mai mult appeared first on spotmedia.ro.
10:30
”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite. ”Suntem aici la Washington, chiar am discutat mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoţeşte pe toţi oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri, … The post ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Marea Britanie nu le permite americanilor să-i folosească bazele pentru un posibil atac asupra Iranului # SportMedia
Marea Britanie nu a acordat Statelor Unite permisiunea de a lansa lovituri aeriene asupra Iranului de la bazele britanice Diego Garcia (din Oceanul Indian) și Fairford din Gloucestershire, potrivit unor surse citate de Sky News. Deși nu se așteaptă ca Londra să susțină o ofensivă americană împotriva Iranului, Marea Britanie și-a consolidat propriile capabilități de … The post Marea Britanie nu le permite americanilor să-i folosească bazele pentru un posibil atac asupra Iranului appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Veste excelentă pentru FCSB, care trebuie să câștige tot în finalul sezonului regulat pentru a se califica în play-off. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Florin Tănase și Mamadou Thiam și-au revenit după accidentările musculare suferite. Cei doi au urmat un tratament la clinica Marijanei Kovacevic, la Belgrad, … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Administrația Trump vrea să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza. Un complex cât 200 de terenuri de fotbal # SportMedia
Administraţia Trump intenţionează să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza, care se întinde pe o suprafaţă de peste 140 de hectare, ceea ce ar echivala cu suprafaţa a circa 200 de terenuri de fotbal. Informaţia apare în The Guardian, care a analizat documentele contractuale ale Consiliului pentru Pace. Locul este conceput … The post Administrația Trump vrea să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza. Un complex cât 200 de terenuri de fotbal appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Julia Sauter se gândește la retragere după ce a reușit evoluția carierei la Jocurile Olimpice 2026 # SportMedia
Julia Sauter (28 de ani) a făcut un anunț neașteptat. Sportiva care reprezintă România a încheiat pe locul 17 în proba de patinaj artistic, după evoluția carierei, apoi a făcut un anunț neașteptat. Întrebată cât timp mai vrea să concureze, Julia Sauter a dezvăluit că este cu gândul la retragere. „Când am auzit 190 de … The post Julia Sauter se gândește la retragere după ce a reușit evoluția carierei la Jocurile Olimpice 2026 appeared first on spotmedia.ro.
10:30
România se pregătește pentru un nou episod de iarnă severă. ANM a emis, vineri dimineaţă, două avertizări de răcire a vremii, ninsoare, viscol şi gheţuş. Se va depune un nou strat de zăpadă, de 15…20 cm. Prima este o informare meteo valabilă până duminică, la ora 10. Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice … The post Ninge în weekend și avem iar cod galben de viscol. Ce strat de zăpadă se mai depune appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Eric Dane, actorul chipeş care a fascinat fanele serialului „Anatomia lui Grey”, a murit la doar 53 de ani. „Cu inima îndurerată, vă anunţăm că Eric Dane a decedat joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu SLA. Şi-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soţia sa devotată (actriţa Rebecca Gayheart – n.red.) şi … The post Eric Dane, actorul care a fascinat fanele în „Anatomia lui Grey”, a murit la 53 de ani appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Președintele american Donald Trump analizează posibilitatea unui atac militar limitat asupra Iranului, menit să determine Teheranul să respecte cerințele pentru un acord nuclear, potrivit unor surse apropiate situației citate de Wall Street Journal. Atacul ar viza câteva obiective militare sau guvernamentale și ar fi conceput să pună presiune asupra regimului iranian, dar să nu declanșeze, … The post Wall Street Journal: Trump ia în calcul un atac militar limitat asupra Iranului appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Un conflict diplomatic a izbucnit între premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon, la sfârșitul săptămânii trecute. Disputa a pornit după ce Meloni a calificat moartea lui Quentin Deranque, 23 de ani, drept „o rană pentru întreaga Europă”. Macron, aflat într-o vizită în India, … The post Schimb dur de replici între Giorgia Meloni și Emmanuel Macron, după o crimă la Lyon appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Merz: Războiul din Ucraina se va încheia doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic. Rusia, într-o stare de barbarie profundă # SportMedia
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că există puține șanse pentru un acord rapid care să pună capăt războiului din Ucraina, apreciind că acest conflict care ţine deja de 4 ani se va încheia doar atunci când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Rheinpfalz și … The post Merz: Războiul din Ucraina se va încheia doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic. Rusia, într-o stare de barbarie profundă appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Un miliardar din Germania a pierdut mai multe milioane de euro cash și obiecte de valoare, după ce a fost victima unei înșelătorii telefonice în care i s-a spus că fiica sa ar fi provocat un accident rutier mortal. Informația a fost confirmată joi de surse din cadrul anchetei pentru agenția dpa. Poliția nu a … The post Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat appeared first on spotmedia.ro.
06:30
Trump ordonă desecretizarea dosarelor despre OZN-uri, după ce l-a acuzat pe Obama că a dezvăluit informații secrete despre extratereștri # SportMedia
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că va cere agențiilor federale să înceapă publicarea documentelor guvernamentale referitoare la extratereștri și obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), invocând interesul ridicat al publicului pentru acest subiect. Într-o postare pe rețeuaua sa socială, Trump a anunțat că îi va solicita șefului Pentagonului, Pete Hegseth, precum și altor agenții, să … The post Trump ordonă desecretizarea dosarelor despre OZN-uri, după ce l-a acuzat pe Obama că a dezvăluit informații secrete despre extratereștri appeared first on spotmedia.ro.
06:30
Bloomberg: Cele 5 mari puteri militare ale Europei lansează un scut antiaerian low-cost # SportMedia
Cele mai mari cinci state europene ca buget militar – Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia – pregătesc lansarea unui proiect comun pentru dezvoltarea unor arme antiaeriene cu cost redus, pe baza lecțiilor învățate pe câmpul de luptă din Ucraina. Informaţia apare într-un proiect de declarație consultat de Bloomberg, care a vorbit şi cu … The post Bloomberg: Cele 5 mari puteri militare ale Europei lansează un scut antiaerian low-cost appeared first on spotmedia.ro.
