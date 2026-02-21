Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”
Gândul, 21 februarie 2026 12:20
În 2022, un comando ucrainean a aruncat în aer conducta de gaze naturale Nord Stream. Potrivit informațiilor publicate de Der Speigel, reprezentanți ai Agenției Centrale de Informații (CIA) ar fi putut fi în contact cu sabotorii în timpul etapei de planificare a atacului. Primul atac rusesc asupra capitalei Ucrainei abia fusese respins când – în […]
• • •
Ai luat vreodată în considerare că anumite obiceiuri pe care le urmezi zilnic ar putea fi neprielnice organismului tău? Nutriționiștii au vorbit despre ora la care ar trebui să consumi, de pildă, cafeaua. Multe persoane ar fi obișnuite să ia prima înghițitură de cafea la scurt timp după ce se trezesc, dimineața. Totuși, unii specialiști […]
Într-o peșteră din România, oamenii de știință au descoperit o tulpină bacteriană îngropată în gheață, rezistentă la 10 antibiotice moderne. Aceasta ar putea ajuta și la combaterea superbacteriilor, relatează CNN. Știre în curs de actualizare!
Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație # Gândul
CNAIR a transmis Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație. Potrivit sursei citate, la această oră niciun sector de autostradă sau drum expres nu este închis circulației sau restricționat din cauza condițiilor meteorologice. În urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de […]
Ion Cristoiu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026 obsesia liderilor români pentru validarea externă, în special de la SUA și Casa Albă, ca simbol al legitimității politice. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Marius Tucă notează că, din 1990, de la Iliescu încoace, liderii români (inclusiv Constantinescu, Iohannis) au căutat […]
Peste 100 de persoane blocate în mașini pe drumuri, din cauza zăpezii. Autoritățile intervin de urgență # Gândul
Confrom informării publicate, sâmbătă, de IGSU, pompierii, dar și polițiștii intervin în ajutorul cetățenilor afectați de vremea rea, în contextul codului galben de polei, viscol și ninsori. Astfel, sâmbătă dimineața, peste 100 de persoane au rămas în mașini blocate pe drumuri în toată țara, scrie Mediafax. Pompierii intervin în 8 județe, Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, […]
Cine i-a făcut, de fapt, „lipeala” lui Nicușor Dan cu Marco Rubio, pe holurile Consiliului pentru Pace. Imaginile vorbesc de la sine # Gândul
Paolo Zampolli – Trimis Special al SUA pentru parteneriate globale, numit în funcție de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii – pare a fi fost „artizanul” care s-a transformat într-o adevărată „punte de legătură” între Nicușor Dan și secretarul de stat american Marko Rubio. Mesajul postat de Paolo Zampolli pe pagina sa de Facebook […]
Țara din Europa care crește salariul minim. Și românii care muncesc aici vor primi mai mulți bani # Gândul
Într-o țară din Europa va crește salariul minim, în 2026. În acest sens, angajații din mai multe ramuri, inclusiv unii dintre românii care muncesc aici, vor primi mai mulți bani. Iată mai jos, în articol, detaliile. La începutul anului, în Germania, salariul minim la nivel național a fost majorat de la 12,82 euro la 13,90 […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan dacă nu era crispat, trebuia să înceapă discursul cu precizarea că nu este premierul României” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026, analistul Ion Cristoiu a comentat cu ironie și scepticism prezența președintelui Nicușor Dan, la evenimentul organizat de Donald Trump în SUA, numit Consiliul pentru Pace. Urmărește aici, integral emisiunea Mrarius Tucă Show. Ion Cristoiu reproduce o secvență comică din discursul lui Nicușor Dan, în care acesta […]
Care este cea mai lungă călătorie cu trenul din lume. Pasagerii stau pe scaune aproape 7 zile și traversează 8 fusuri orare # Gândul
Cea mai lungă călătorie directă cu trenul din lume se întinde pe o distanță de 9.265 km și durează aproape o săptămână, pasagerii traversând opt fusuri orare, scrie Daily Express. Cea mai lungă călătorie feroviară directă din lume se întinde pe o distanță incredibilă de 5.771 de mile și durează aproape o săptămână. Călătorii la […]
Dan Dungaciu: „America a crescut mare și și-a dat seama că nu mai recunoaște părinții Europei” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026, Dan Dungaciu analizează discursul lui Marco Rubio de la Conferința de Securitate de la München (februarie 2026), comparându-l cu cel al lui JD Vance din anul precedent (2025), subliniind viziunea strategică coerentă a administrației Trump față de Europa. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan […]
Mihaela Bilic laudă laptele și îl consideră „baza pentru alimentele funcționale”. Cum trebuie consumat # Gândul
Medicul nutritionist Mihaela Bilic a lăudat laptele într-o nouă postare pe Facebook și spune că „baza pentru alimentele funcționale a fost, în cele mai multe cazuri, laptele”. Tot Mihaela Bilic explică ce sunt, de fapt, alimentele funcționale. „Conceptul a apărut în Japonia în anii 80 și are ca definiție totalitatea produselor care, pe lângă rolul […]
Ion Cristoiu: Cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat „cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes”. „La prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington a participat și Secretarul General al Partidului Comunist Vietnamez. Am înțeles și în […]
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate # Gândul
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord prin care acceptă să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv privind complicitatea a doi dintre consilierii de bază ai miliardarului de implicare indirectă în traficul sexual cu minore. Acordul a fost anunțat de firma de avocatură Boies […]
Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit despre cum alegerile anticipate s-ar putea întâmpla doar sub presiunea străzii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „Eu sunt pentru a fi stat membru al Uniunii Europene. Am fost europarlamentar, sunt pro-european, […]
Un microbuz s-a răsturnat pe un drum din Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Imagini de la fața locului # Gândul
Un microbuz s-a răsturnat, sâmbătă dimineață, pe un drum din județul Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, transmit reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). „Giurgiu – localitatea Daia – accident rutier în care un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile. Având în vedere numărul mare al persoanelor implicate, pentru gestionarea eficientă […]
În aceste momente, echipaje operative ale ISU București- Ilfov (ISU-BIF) intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire, anunță pompierii. Pacienții nu sunt afectați, precizează ISU – BIF. UPDATE | Mesajul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, […]
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din țară sunt blocate, iar iarna a revenit în forță, în luna februarie. Totuși, meteorologii au transmis pentru Gândul că acest episod sever de ninsori se va încheia și vom reveni la temperaturi normale pentru […]
Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie # Gândul
Președintele Donald Trump anunță că a semnat un document prin care instituie tarife vamale de 10% pentru toate țările, începând din 24 februarie. Măsura a fost adoptată după ce Curtea Supremă a blocat o parte din taxele anunțate anterior. Donald Trump a anunțat că a semnat documentul prin care Statele Unite introduc tarife vamale globale […]
Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump atacă Iranul. 4 scenarii îngrijorătoare despre întreruperea aprovizionării regionale cu petrol # Gândul
Prețurile țițeiului au fluctuat în ultimele zile, odată cu apariția unor informații despre potențiale atacuri militare împotriva Iranului, după ce o a doua rundă de discuții indirecte între reprezentanții SUA și Iran s-a încheiat pe 17 februarie fără a rezolva disputele subiacente. Deși prețurile internaționale de referință ale țițeiului Brent au scăzut la 67 de […]
Valentin Stan: Carta Consiliului Păcii respectă dreptul internațional, deci reglementările ONU # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat prevederile din Carta Consiliului pentru Pace a lui Donald Trump, argumentând faptul că acestea corespund cu Carta ONU și dreptul internațional, lucru contestat de anumiți lideri europeni. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a analizat prevederile Consiliului pentru Pace […]
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua # Gândul
Ilie Năstase (79 de ani) a reacționat, după ce a aflat că Ministrul Apărării, Radu Miruță, a trimis Corpul de Control la CSA Steaua. Fostul mare tenismen nu s-a poziționat contra acestei decizii, însă a recomandat ca autoritățile să efectueze astfel de acțiuni de control și în cazul Primăriilor și Consiliilor Județene. Fostul jucător de […]
Cât a ajuns să coste o garsonieră situată într-un bloc nou, în Cluj-Napoca. Suprafața utilă este de 32 mp și se află la etajul 5 # Gândul
Iată cât a ajuns să coste o garsonieră situată într-un bloc nou, în Cluj-Napoca. Suprafața utilă este de 32 mp și se află la etajul 5, potrivit unui anunț de pe Storia.ro. Conform anunțului, o garsonieră situată în cartierul Între Lacuri, din Cluj-Napoca, costă 130 000 €, adică 4 063 €/m². În anunț este postată […]
Viscolul puternic a închis 13 sectoare de drumuri judeţene și naționale. Mai multe autoturisme au rămas blocate în Ialomița. Lista zonelor afectate # Gândul
Viscolul care s-a abătut peste mai multe județe din România, în ultimele ore, a îngreunat circulația pe mai multe sectoare de drum, iar mai multe autoturisme au rămas blocate în nămeți. Au fost impuse restricții de trafic, mai multe drumuri sunt închise, iar autoritățile locale intervin pentru gestionarea situațiilor de risc. Lista zonelor afectate se […]
Cei mai puternici cinci aliați NATO din Europa lansează programul LEAP prin care vor produce drone ieftine, ca răspuns la amenințările Rusiei # Gândul
Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au anunțat vineri că vor colabora pentru dezvoltarea și producerea de drone autonome cu cost redus, într-un nou proiect menit să consolideze apărarea aeriană a Europei în fața Rusiei. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea spațiului aerian al NATO. Miniștrii apărării din cele cinci state, cunoscute […]
Valentin Stan: Meloni și-a pus întrebări legate de intenția europenilor de a bloca pacea în lume # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Meloni a fost prima care s-a întrebat dacă este bine să se poziționeze împotriva Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ea are o […]
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a informat că, în noaptea de 20/21 februarie 2026, caracterizată prin ninsori și viscol, personalul de specialitate a asigurat monitorizarea și menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță. De asemenea, în intervalul 03:40 – 04:40, au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenției operative, în funcție de […]
Scene incredibile în centrul Vienei. Momentul în care un celebru influencer a aruncat 10.000 euro de la balcon peste o mulțime de oameni # Gândul
Scene spectaculoase în centrul Vienei, unde un influencer cunoscut din Austria a aruncat 10.000 de euro în bancnote de 10 euro peste o mulțime de oameni adunată pe Mariahilfer Straße. Momentul postat pe rețelele de socializare a devenit imediat viral. Un moment desprins parcă dintr-un film a avut loc în centrul capitalei Austriei, pe celebrul […]
(P) Vlad Popescu Piedone: „Dealul Arsenalului nu este doar un spațiu verde, este plămânul de care Sectorul 5” # Gândul
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunţă realizarea unui protocol de asociere dintre primărie şi mai multe instituţii, aprobat în Consiliul General al Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru proiectul “Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”. Edilul Vlad Popescu Piedone şi-a anunţat cetăţenii din sector prin intermediul unei postări pe facebook, în care mai scrie că protocolul […]
Leo Grozavu, despre șansele ca FC Botoșani să mai prindă un loc de play-off: „Play-out-ul va fi un campionat foarte greu” # Gândul
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre șansele ca echipa sa să mai prindă un loc de play-off, după înfrângerea cu U Cluj, 1-3. FC Botoșani are o singură victorie în ultimele zece etape, trei egaluri și șase eșecuri. Are 42 de puncte și e pe locul șapte, când mai sunt două etape […]
Cod galben de ninsori în București și alte 17 județe din țară. Autoritățile au acționat pe tot parcursul nopții # Gândul
Încă de vineri, 20 februarie, meteorologii au anunțat un cod galben de ninsori valabil pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Ilfov și municipiul București. Pe parcursul nopții, autoritățile au acționat pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc generate de vremea neprielnică. Structurile MAI au dispus măsuri în contextul avertizării meteorologice de cod galben […]
U Cluj, la un pas de calificarea în play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu: „Am înnebunit cu calculele” # Gândul
U Cluj e aproape de calificarea în play-off, după ce a învins pe FC Botoșani, 3-1, în etapa 28 a Superligii. Au marcat Hervin Ongenda (19), respectiv Jovo Lukic (4, 14) și Mouhamadou Drammeh (55). U Cluj e pe locul patru, 48 de puncte, și FC Botoșani e pe șapte, 42 de puncte. După meci, […]
Dan Dungaciu: „Europenii sperau ca Rubio să fie candidatul pentru 2028 și o să le fie mai bine” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a făcut predicții privind viitorii candidați pentru scaunul de la Washington din partea partidului Democrat și Republican, dar a vorbit și despre speranțele europenilor privind o schimbare de administrație sau de viziune din partea SUA din 2028. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
Bazilica Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume. Ultima piesă a turnului central, montată la 144 de ani de la începutul lucrărilor # Gândul
Bazilica Sagrada Familia a ajuns la înălțimea sa finală de 172,5 metri, după montarea ultimei piese a turnului central. Finalizarea crucii din sticlă marchează un moment istoric, la 144 de ani de la începerea construcției. Ultima piesă a turnului central al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona a fost montată vineri, aducând celebra construcție la înălțimea […]
Medicul neurolog Vlad Ciurea a adus în atenție, adeseori, ce tipuri de alimente nu ar trebui să fie consumate, încă de la primele ore ale dimineții, deoarece pot provoca inflamații în corp, precum și stres oxidativ. Iată care este micul-dejun care distruge neuronii, potrivit medicului, dar și semnalul de alarmă pe care îl trage în […]
Viktor Orban, campanie electorală în stil tradițional. Premierul maghiar, filmat în timp ce tăia porcul și se delecta cu un păhărel de palincă # Gândul
Premierul maghiar, Viktor Orban, își face campanie electorală cu imagini dintr-un sat tradițional maghiar, unde apare surprins la o tăiere a porcului, asezonată, cum altfel, și cu un păhărel de palincă. Ungaria se pregătește pentru cele mai tensionate alegeri din ultimele decenii. Premierul Ungariei a ales un stil neobișnuit de campanie electorală, inspirat din tradițiile […]
Iarna face ravagii. Mai multe persoane blocate în mașini pe drumurile din Brăila din cauza zăpezii # Gândul
Pompierii din Brăila intervin pentru salvarea mai multor persoane care au rămas blocate în mașini, din cauza zăpezii căzute pe drumurile din județ, scrie Mediafax. Astfel, ISU Brăila a anunțat că intervine sâmbătă dimineața pe drumul comunal DC 29, în apropierea localității Colțea, acolo unde o dubă în care se află trei adulți și un […]
Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a continuat analiza privind participarea președintelui României la ședința Board of Peace. Profesorul a criticat atât statutul de observator, cât și modul în care a fost perceput comportamentul delegației române. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România […]
Trafic în condiții de ninsoare abundentă pe aeroporturile din București. Zborurile pot întârzia # Gândul
În această dimineață, traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă și pe Aeroportul București Băneasa se desfășoară, în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, scrie Mediafax. Conform Companiei Naționale Aeroporturi București, nu sunt curse întârziate, însă zborurile pot să înregistreze întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile […]
TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB # Gândul
Gândul.ro a întocmit un top 10 cu cei mai bogați fotbaliști români în activitate. În acest clasament se află Ianis Hagi, Dennis Man, dar și Florin Tănase de la FCSB. Vezi topul mai jos, în articol. Mai jos, în articol, Gândul.ro vă prezintă un clasament cu cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Pe primul […]
România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă # Gândul
România și Bulgaria se numără printre țările cu cea mai mică amprentă de carbon pe cap de locuitor din Uniunea Europeană în 2023, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. La nivelul UE, amprenta de carbon a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de bunurile și serviciile consumate a fost de 9 […]
Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a comentat posibilitatea ca președintele României să fie chestionat în plan extern cu privire la anularea alegerilor. Fostul premier consideră că tema este deja prezentă în discursul administrației americane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „Administrația americană nu […]
Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești # Gândul
În lunile de iarnă, de multe ori, costurile la întreținere sunt mai mari, însă diferă în funcție de tipul imobilului în care locuiești, precum și de numărul de persoane declarat la asociația de proprietari. Gândul.ro a întocmit un clasament cu 25 de orașe românești și prețurile estimate pentru întreținere, fiind luate în considerare mai multe […]
21 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Love Hewitt împlinește 47 de ani, Chuck Palahniuk face 64 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 21 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jennifer Love Hewitt este o actriță și cântăreață americană, născută pe 21 februarie 1979, în Waco, Texas. Și-a început cariera încă din copilărie, apărând în reclame și producții pentru tineri. A câștigat […]
6 întrebări cheie la care ar trebui să răspundă Trump înainte de a ataca Iranul. Atlantic Council: „70% dintre americani sunt împotriva unei intervenții militare” # Gândul
În condițiile în care negocierile SUA – Iran nu duc la niciun rezultat, deocamdată, un nou conflict cu Teheranul pare nu numai probabil, ci chiar inevitabil. Statele Unite au poziționat cea mai mare putere aeriană în Orientul Mijlociu de la războiul din Irak, din anul 2003. O operațiune militară americană în Iran ar fi, probabil, o […]
Suspans la FRF! Încă nu știm ce selecționer vom avea la Turcia – România, termenul anunțat de Răzvan Burleanu a fost depășit # Gândul
Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a declarat, vineri, că selecţionerul Mircea Lucescu “este bine” şi că după părerea sa tehnicianul va continua la naţională, deoarece este un luptător. Vineri se aștepta un răspuns din partea președintelui Răzvan Burleanu vizavi de starea de sănătate a titratului antrenor român. Suspans la FRF! Încă nu știm ce […]
Panică pe burse din cauza Inteligenței Artificiale. De ce nu mai cumpără investitorii acțiuni „la reducere” # Gândul
Investitorii sunt tot mai prudenți după ce noile tehnologii de Inteligență Artificială au provocat scăderi puternice pe burse. Deși prețurile multor acțiuni au coborât semnificativ, mulți preferă să stea deoparte, în loc să profite „de reduceri”. În mod normal, când acțiunile scad brusc, investitorii cumpără și mizează pe o revenire. Acum însă, situația este diferită. […]
Acuze incredibile în Superliga de fotbal! Valeriu Iftime: „Parcă a băut două sticle de whisky” # Gândul
FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-3, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal. Au marcat Ongenda ’19 pentru gazde şi Lukic ‘4, ’15 şi Drammeh ’55 pentru învingători. Tehnicianul oaspeţilor, Cristiano Bergodi, nu s-a aflat pe bancă la acest meci, fiind suspendat. […]
Povestea fascinantă a unui cavaler medieval rătăcit prin zilele noastre. Fost grănicer și „mascat”, a urcat 1.500 de trepte, în armură, pe urmele lui Vlad Țepeș # Gândul
În decembrie 2025 se stingea din viaţă generalul Radu Theodoru, bănuit de DIICOT că intenţiona să răstoarne ordinea constituţională. Avea 101 ani. A fost înmormântat la Mănăstirea Comana. La căpătâiul defunctului a venit multă lume ca să-şi ia rămas bun. Un cavaler în armură s-a remarcat din mulţime. Doar câţiva ştiau cine e. Opinia publică […]
România e blocată în „politica holului”. După Hurezeanu și Țoiu, a venit rândul lui Nicușor Dan să bifeze „bilaterale” pe hol. Dacă pe ceilalți lideri i-a invitat în biroul său și a publicat fotografii cu ei pe X, Marco Rubio l-a ținut pe hol pe președintele României # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit secretarul de stat Marco Rubio, în cadrul Consiliului pentru Pace, iar administrația prezidențială a publicat, imediat, o fotografie care surprinde momentul. Cu toate acestea, imaginea sugerează că interacțiunea a avut loc pe un hol, chiar în momentul în care liderul de la Cotroceni era pe picior de plecare. Pe de […]
