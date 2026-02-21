Drumul spectaculos din România despre care puțini știu! Peisajele care te lasă fără cuvinte duc spre o peșteră plină de mister
21 februarie 2026
Ascunsă în inima munților, departe de aglomerația stațiunilor celebre, există o rută care pare desprinsă dintr-un documentar. Serpentinele, satele liniștite și pereții uriași de stâncă transformă călătoria într-o experiență memorabilă. Destinația? Impresionanta Peștera Cioclovina, un loc unde natura
• • •
Interesul științific pentru descifrarea cauzelor bolii Alzheimer și identificarea unor metode eficiente de prevenție și tratament a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul extinderii rapide a cazurilor la nivel global.
Zgomotele scoase de centrala termică pe care nu trebuie să le ignori. De ce apare huruitul # Click.ro
Pe măsură ce trece timpul, centrala termică poate începe să scoată diferite zgomote neobișnuite, care ne vor atrage imediat atenția. Și în perioada de iarnă, în care centrala va fi pornită mult mai des decât în lunile calde, aceste zgomote vor fi mai comune decât în mod obișnuit.
De milenii, omenirea a visat la nemurire, căutând metode de a opri timpul și de a depăși frica de moarte. Ce a fost mit, legendă sau filozofie, devine astăzi un obiectiv concret al științei moderne. Progresele medicinei, tehnologiei și biotehnologiei au lungit viața
Ce este, de fapt, „ciorba inteligenței” și ce beneficii are. Dr. Vlad Ciurea: „Mențin mintea limpede” # Click.ro
Tot mai mulți români sunt atenți la alimentație, iar specialiștii spun că ceea ce punem în farfurie influențează direct modul în care funcționează creierul. Un preparat tradițional, prezent în meniul multor familii, ar putea avea un rol important în menținerea memoriei, concentrării și clarității me
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi # Click.ro
Martie 2026 vine cu o energie spectaculoasă pentru Rac, care, în ultimele luni, a simțit că nimic nu mai funcționează.
Acest ceai delicios poate face minuni pentru longevitate. Nutriționiștii spun că este foarte bun și pentru sănătatea inimii # Click.ro
Ceaiul este a doua cea mai populară băutură de pe glob, după apa potabilă. Iar această popularitate nu se datorează numai gustului plăcut și divers pe care îl are, ci și numeroaselor beneficii pentru sănătate pe care le are.
Ce mare și frumoasă s-a făcut fiica lui Răzvan Simion. În ce ținută spectaculoasă a apărut Ianca la Balul Mascat Bridgerton # Click.ro
Apariție spectaculoasă la unul dintre cele mai exclusiviste evenimente din București! Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, a întors toate capetele la Balul Mascat Bridgerton, alegând o ținută care a combinat misterul cu eleganța. Prezența sa nu a trecut deloc neobservată, iar imaginile din acea se
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm cu pași repezi către începutul Postului Paștelui, o perioadă foarte importantă din punct de vedere spiritual pentru credincioșii din țara noastră.
Cât de sănătoși sunt, de fapt, cartofii congelați? Mihai Onilă: „Îi prefer!” Rețete pentru postul Paștelui: „Maioneza fără ou, din piure de cartofi!” # Click.ro
Sunt sănătoși sau nu cartofii congelați? Mihai Onilă: „Îi prefer!” Rețetele vedetelor pentru postul Paștelui: „Maioneza din cartofi!”
Furturile de pe rafturile din Grecia ajung la 400 milioane de euro. Șase din 10 familii trăiesc doar trei săptămâni pe salariu # Click.ro
Furturile din supermarketurile din Grecia au atins niveluri alarmante, estimările recente indicând pierderi între 320 și 400 de milioane de euro anual. Fenomenul este strâns legat de dificultățile financiare ale populației
Dani Oțil, afectat de o glumă făcută acum 8 ani. Câte afaceri are, de fapt, și care este cea mai mare frică a sa: „Uneori, mi se umflă urechile când văd” # Click.ro
Dani Oțil s-a deschis recent în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, vorbind fără rețineri despre momente care l-au marcat, atât în viața personală, cât și în afaceri. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a povestit cum o glumă făcută de o rudă i-a afectat imaginea restaurantului, dar și cum f
Românii dețin mai mult aur decât americani și majoritatea europenilor. Planurile investitorilor români în 2026 # Click.ro
Aurul continuă să fie un magnet pentru investitorii români, care se clasează pe locul trei în Europa la deținerile de metal prețios. Conform unui sondaj recent, mai mult de jumătate dintre investitori au aur
12 august, ziua care atrage un număr record de turiști în Spania. Cele mai accesate regiuni pentru eclipsa totală de soare # Click.ro
În fiecare august, populația Spaniei se rearanjează. Localnicii părăsesc orașele din interior pentru coastă, restaurantele din orașele mici își trag obloanele, iar destinațiile turistice ating sezonul de vârf.
De câtă carne ai nevoie pentru 50 de perișoare. Secretul gospodinelor pentru o ciorbă delicioasă # Click.ro
Ciorba de perișoare este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare rețete din țara noastră. Și indiferent de ce variantă a acestei rețete ați pregăti, ea rămâne mereu una ușor de pregătit.
Microbuzul s-a răsturnat în afara şoselei, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, cu 16 persoane la bord.Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie pentru gestionarea rapidă a situaţiei.La faţa locului intervin echipe de descarcerare, ambulanţe şi autospeciale SMURD şi SAJ.
„A fost cumplit!” Petre Roman, detalii puțin știute despre începutul relației cu Silvia Chifiriuc # Click.ro
Poveștile de dragoste nu sunt întotdeauna simple, iar viața publică adaugă uneori presiune suplimentară. Petre Roman a ales să povestească sincer despre relația sa cu Silvia Chifiriuc, despre cum s-au cunoscut, despre momentele dificile și despre legătura puternică care i-a unit de-a lungul timpului
Secretul din hoteluri. Cum trebuie spălate prosoapele pentru a rămâne moi, pufoase și rezistente ani de zile # Click.ro
Prosoapele sunt folosite în fiecare zi, iar dacă nu suntem atenți, ele se vor deteriora rapid și vom fi nevoiți să cumpărăm unele noi. Însă, există unele metode care vor menține textura moale a prosoapelor pentru mai mult timp, iar acestea vor părea ca noi indiferent de cât de des le folosim.
Talerul puternic care a decis denumirea „leu” a banului românesc. Ar fi trebuit să se numească „roman” # Click.ro
Oare câți dintre noi știm că moneda națională nu trebuia să se numească „leu”. În secolul al XIX-lea, când statul modern român își construia instituțiile, denumirea oficială propusă era „roman” sau „românat”, un nume inspirat direct din identitatea națională.
Soluțiile naturale ce te scapă de furnici. Nu ai nevoie de insecticide scumpe și periculoase # Click.ro
Cu toții știm cât de frustrant este să observăm că în casa noastră și-au făcut apariția furnicile. De cele mai multe ori, ele apar pe neașteptate, iar chiar și dacă vom cumpăra rapid insecticid, ele pot să rămână o prezență constantă în casă.
Lovitură pentru turismul românesc! Ce a descoperit Dan Negru în Slovacia: „Ne stă în coastă la vacanțe” # Click.ro
Iarna se apropie de final în Europa, iar stațiunile montane încep să-și tragă sufletul după sezonul de vacanță al copiilor. În timp ce unele țări și-au consolidat infrastructura și imaginea turistică, România încă se confruntă cu provocări semnificative. Pentru a vedea cu ochii lui diferențele și pe
Aeroporturile din București, sub presiunea viscolului: 130.000 de tone de zăpadă îndepărtate de pe piste | VIDEO # Click.ro
Viscolul puternic care a lovit Bucureștiul de vineri seară a pus la încercare infrastructura aeroportuară a Capitalei, însă traficul aerian continuă să funcționeze. Ninsoarea abundentă și rafalele puternice au redus vizibilitatea
Iarna se întețește și paralizează sudul și estul României: viscol, drumuri închise și transport dat peste cap în țară # Click.ro
Iarna nu dă semne de retragere, ci dimpotrivă, se intensifică după ninsorile record din această săptămână, care au lovit Capitala și sudul țării. Viscolul și temperaturile în scădere accentuează disconfortul și complică circulația pe drumuri, căi ferate și în aeroporturi.
O zodie intră într-o nouă eră și va traversa cea mai bună perioadă a vieții sale din ultimii 2 ani. E invincibilă, nimic nu îi stă în cale, totul îi merge ca pe roate # Click.ro
Vești spectaculoase pentru nativii din zodia Leu. După doi ani marcați de provocări, răsturnări de situație și momente în care au fost nevoiți să își testeze limitele, Leii pășesc într-o etapă complet nouă a vieții lor. Astrele anunță un adevărat reviriment, o perioadă în care energia, curajul și am
Ce se întâmplă în corp când bei ceai de echinacea. Beneficii pentru imunitate, piele și sănătatea generală # Click.ro
Ceaiul de echinacea a câștigat popularitate în întreaga lume ca băutură naturală pentru susținerea sănătății. Fără cofeină și cu un aport scăzut de calorii, acest ceai conține antioxidanți și compuși activi care pot influența funcțiile organismului.
Rutina corectă de îngrijire a tenului. Cum aplici corect crema de față și cum alegi formula potrivită pentru lunile reci # Click.ro
Îngrijirea corectă a pielii nu începe cu produsul cel mai scump și nici cu aroma cea mai plăcută, ci cu o rutină bine înțeleasă și adaptată nevoilor reale ale tenului.
Care este fructul cultivat în sudul Italiei care are un potențial uriaș pentru inimă și metabolism. Trei beneficii importante pentru sănătate # Click.ro
Bergamota (Citrus bergamia), cunoscută și sub denumirea de „bergamot orange”, este un fruct citric cultivat în special în sudul Italiei, apreciat mai degrabă pentru compușii săi bioactivi decât pentru gust.
Ce suplimente nu ar trebui combinate niciodată. De ce este important să știi cum să asociezi vitaminele și mineralele # Click.ro
Suplimentele alimentare sunt din ce în ce mai utilizate pentru susținerea imunității, creșterea nivelului de energie sau completarea unor carențe nutriționale.
Cele trei zodii care îți fac viața frumoasă dacă le ai aproape. Sunt vesele, empatice și te înțeleg, orice ai face! # Click.ro
În astrologie, compatibilitatea dintre zodii nu se rezumă doar la relații romantice, ci include și prietenii, colaborări sau legături de familie care ne influențează profund starea de bine.
Lucrurile pe care e mai sănătos să nu le spui în relația cu partenerul. Ce recomandă psihologii pentru o relație echilibrată # Click.ro
Sinceritatea este considerată una dintre valorile fundamentale ale unei relații solide, însă puțini discută despre limitele ei. Deși transparența și comunicarea deschisă sunt esențiale pentru construirea încrederii, specialiștii în psihologia relațiilor atrag atenția că nu orice gând sau emoție treb
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic # Click.ro
Vasilopita este una dintre cele mai cunoscute prăjituri tradiționale din bucătăria grecească, apreciată atât pentru gustul său delicat, cât și pentru simbolistica aparte. Desertul se remarcă prin textura pufoasă, aromele fine de citrice și vanilie, dar și prin prezența unei monede ascunse în aluat,
Două zodii au parte de un adevărat miracol la final de februarie. Se află sub o protecție specială, iar surprizele vin de unde se așteaptă mai puțin # Click.ro
Ultimele zile din luna februarie aduc o energie aparte, iar pentru două zodii în mod special se anunță un adevărat miracol. Este vorba despre Pești și Taur, nativii care, la final de iarnă, intră sub o protecție astrală rar întâlnită. Astrele par să le așeze lucrurile în ordine, iar ceea ce părea bl
20 februarie 2026
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi? # Click.ro
Multe persoane observă că, după vârsta de 40 de ani, pielea capătă un miros specific, care nu poate fi eliminat nici măcar prin igienă intensă. Medicul Viktor Ivanovik a explicat fenomenul într-un videoclip publicat pe TikTok, oferind detalii despre cauzele acestui miros și soluțiile naturale care î
Grădinarii adevărați știu deja! Cu ce se stropesc pomii la final de februarie, început de martie # Click.ro
La final de iarnă, sfârșitul lunii februarie - începutul lunii martie, stropirea pomilor este crucială pentru a combate bolile și dăunătorii care au iernat în scoarță sau muguri. Această etapă se numește adesea „tratamente în repaus vegetativ” sau „stropirea de primăvară timpurie”.
Dacă vrei să gătești ceva savuros, îți recomandăm celebra rețetă turcească Menemen! Această omletă specială conține carne de vită tocată și transformă un simplu mic dejun sau prânz într-un festin plin de arome orientale. Verifică mai jos lista de ingrediente și impresionează-i pe cei dragi!
„Cred că stau în fața unui geniu!” Cine este Luca Dogaru, adolescentul de 16 ani care a electrizat scena Românii au talent: „Băi copilule, m-ai omorât, m-ai rupt” # Click.ro
Luca Dogaru, un adolescent de 16 ani din Iași, își construiește pas cu pas drumul spre o carieră muzicală, având ca aliat principal chitara. Elev în prezent, Luca a descoperit acest instrument în anul 2020, într-o perioadă marcată de restricții și izolare, când rutina zilnică devenise monotonă. Pent
Cine este Vyrus, concurentul de la Românii au talent, care a emoționat-o pe Carmen Tănase: „Piesa asta reprezintă povestea vieții mele!” # Click.ro
Vyrus, un stivuitorist în vârstă de 32 de ani, a reușit să creeze unul dintre cele mai emoționante momente din sezonul 16 al emisiunii „Românii au talent”. Tânărul a interpretat o piesă rap compusă chiar de el, iar versurile i-au impresionat pe cei patru jurați, în special pe Carmen Tănase.
Mit sau realitate: Ești obligat să lași alt șofer să intre pe banda ta dacă semnalizează? Ce spune Codul Rutier # Click.ro
În rândul conducătorilor auto circulă numeroase concepții greșite despre legislație, drepturi și responsabilități în trafic. Unul dintre cele mai întâlnite mituri se referă la obligația de a ceda drumul vehiculelor care semnalizează schimbarea benzii. Ce spune, de fapt, legea și cine are prioritate?
„Profetul Apocalipsei”, care a anticipat moartea Reginei Elisabeta a II-a și pandemia de COVID-19, face previziuni alarmante pentru 2026: „Va escalada rapid, apoi se va opri” # Click.ro
Craig Hamilton-Parker, cunoscut drept „Profetul Apocalipsei” și supranumit de unii „noul Nostradamus”, a făcut publice cinci previziuni alarmante pentru anul 2026. Clarvăzătorul avertizează că urmează să apară multiple crize și că structurile internaționale s-ar putea modifica semnificativ.
Scandal după ultima gală a emisiunii „Mireasa”! Mesajul dur al publicului către producătorii emisiunii matrimoniale: „Telecomanda sau plângerea!” # Click.ro
Emisiunea „Mireasa”, de la Antena 1, este în centrul unui scandal de proporții. Viperele Vesele contestă corectitudinea formatului și acuză producătorii că nu iau în considerare voturile publicului.
Regulă pentru cei care locuiesc la bloc. Ce nu ai voie să montezi pe balcon fără autorizație și acordul asociației de proprietari # Click.ro
Mulți locatari se întreabă dacă pot instala sisteme fotovoltaice pe spațiile exterioare ale apartamentelor, însă legislația românească nu oferă indicații clare. În timp ce regulile permit montarea pe acoperișurile caselor sau pe terenul proprietății, balcoanele implică norme suplimentare din cauza s
Adio, insomnie și stres! Alimentul de bază pe care îl recomandă Mihaela Bilic: „E sănătos de consumat!” # Click.ro
Nutriționista Mihaela Bilic aduce în atenție un produs alimentar, prezent în orice bucătărie, dar care ascunde efecte terapeutice surprinzătoare asupra organismului. Află ce este bine să consumi mai des!
O parte din „tarifele lui Trump” blocate de Curtea Supremă a SUA. Lovitură dură pentru președintele SUA # Click.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit vineri, la exact un an de la învestirea lui Donald Trump, că taxele vamale reciproce pe care le-a anunţat în aprilie 2025 sunt ilegale iar președintele SUA nu poate face acest lucru. În schimb, tarifele impuse pe anumite domenii rămân în vigoare.
Patru zodii care, în următoarele 7 săptămâni, atrag bani și oportunități. Conjuncția dintre Saturn și Neptun deschide uși neașteptate, aducându-le câștiguri # Click.ro
Conjuncția dintre Saturn și Neptun aduce în următoarele șapte săptămâni o perioadă favorabilă pentru câștiguri și oportunități neașteptate.
Metoda „call center” prin care escrocii au golit conturile românilor: „Exact ce vrei să auzi”. Cum funcționa schema falșilor brokeri care promiteau investiții sigure # Click.ro
Poliția Română, în colaborare cu autoritățile din Republica Moldova, a destructurat o rețea de infractori care opera printr-un „call center”. Suspecții păcăleau victimele că sunt brokeri imobiliari și le promiteau investiții sigure în schimbul unor sume de bani.
Veste șoc de la Ministerul Muncii! Voucherele de energie, prelungite până la final de 2026 # Click.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă continuarea acordării voucherelor de energie. Peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Sprijinul constă în acordarea unui tichet electronic de energie în valoare de 50 lei lunar.
Cu ceva timp în urmă, Mirela Vaida, cunoscută pentru pasiunea sa pentru bucătăria tradițională românească, a împărtășit cu publicul ei o rețetă de pâine de casă, inspirată de preparatele din copilărie. Vedeta a mărturisit că a învățat tehnicile de la rudele din Moldova și că îmbină experiența
Adelina Pestrițu a răbufnit după ce a fost criticată pentru ultima apariție publică: „Scorpii negre la suflet”. Mesajul dur publicat de influenceriță # Click.ro
Adelina Pestrițu (39 de ani) și-a exprimat revolta după ce a fost criticată pe rețelele sociale pentru ultima sa apariție publică. Sătulă de comentariile acide primite din partea femeilor, cunoscuta influenceriță a publicat un mesaj dur.
Care este, de fapt, cel mai sănătos pește: cel congelat sau proaspăt? Specialiștii trag un semnal de alarmă # Click.ro
Alegerea între peștele proaspăt și cel congelat ridică adesea întrebări la cumpărături. Mulți consumatori consideră că varianta congelată ar fi mai puțin sănătoasă, însă realitatea este mult mai nuanțată. Ceea ce contează cu adevărat nu este congelarea în sine, ci momentul în care aceasta se realize
Orașul din Europa cu cei mai mulți milionari din lume. Cetățenii se plâng de costurile exagerate: „Sunt aici de ani de zile și încă mă simt săracă” # Click.ro
Un oraș european domină clasamentul global al prosperității. Aici trăiesc cei mai mulți milionari din lume, iar cetățenii spun că pentru un trai decent sunt necesare venituri mult peste standardele obișnuite.
