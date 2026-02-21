Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”
Cancan.ro, 21 februarie 2026 15:20
Până nu demult, întreaga lume îi invidia. Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor. Și nu doar din România. Discreția le-a învăluit dintotdeauna relația. […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
15:20
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!” # Cancan.ro
Până nu demult, întreaga lume îi invidia. Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor. Și nu doar din România. Discreția le-a învăluit dintotdeauna relația. […]
Acum o oră
14:50
Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa: „Nu te grăbi să faci pe profesorul” # Cancan.ro
Ceea ce trebuia să fie o vacanță de distracție, cu sportui de iarnă, s-a încheiat cum nu se putea mai rău pentru Andrei Stoica, fostul concurent de la Power Couple. S-a dat mare profesionist în […]
14:50
Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV # Cancan.ro
După plecarea de la PRO TV, Cătălin Măruță se bucură acum de mai mult timp alături de familie, iar schimbarea pare să fi adus un nou echilibru în viața sa. După ani întregi dedicați televiziunii, […]
Acum 2 ore
14:10
Glumele îți vor însenina ziua, chiar dacă vremea de afară nu este una plăcută. Umorul reușește mereu să surprindă realitatea într-un mod amuzant. Iată un banc care te va face să zâmbești și să privești […]
14:10
Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care stau la bloc și fac această greșeală aparent banală # Cancan.ro
În România, hrănirea animalelor fără stăpân sau a porumbeilor de pe domeniul public este interzisă, chiar dacă nu există o lege națională, însă multe orașe au adoptat reglementări locale care sancționează aceste practivi. Fie că […]
14:00
Ana Morodan iubește din nou? Influencerița s-a afișat cu un tânăr care a scos-o la o cină romantică pe malul mării, în frig # Cancan.ro
Deși nu este încă clar dacă Ana Morodan se află oficial într-o relație, influencerița a atras atenția fanilor cu o serie de imagini alături de un bărbat misterios, surprinse în momente pline de tandrețe. Printre […]
14:00
I-a trimis 159.000 de mesaje după prima întâlnire! Cum s-a terminat „povestea de dragoste” care a băgat autoritățile în alertă # Cancan.ro
O femeie de 31 de ani din statul american Arizona a fost arestată după ce a trimis peste 159.000 de mesaje – unele cu amenințări violente – unui bărbat pe care îl întâlnise o singură […]
Acum 4 ore
13:30
Este oficial! După ce a fost internat la o clinică din Belgia, Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a tricolorilor la meciul din Turcia, de pe 26 martie, unde echipa Națională a României […]
13:00
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine” # Cancan.ro
Iuliana Beregoi a reacționat ferm la zvonurile recente care circulă online și care implică un incident legat de familia Danielei Costețchi. Artista dezminte cu tărie afirmațiile conform cărora obiecte funerare ar fi fost aduse în […]
12:50
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia” # Cancan.ro
Un bărbat de 41 de ani din Botoșani a fost ucis cu sânge rece de un tânăr de 24 de ani. Se pare că între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan. Întreaga comunitate […]
12:50
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și excrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine” # Cancan.ro
Iuliana Beregoi a reacționat ferm la zvonurile recente care circulă online și care implică un incident legat de familia Danielei Costețchi. Artista dezminte cu tărie afirmațiile conform cărora obiecte funerare ar fi fost aduse în […]
12:20
Pe baza previziunilor astrologice pentru 2026, o perioadă puternică de șapte săptămâni, în care „visele devin realitate”, se deschide pentru anumite semne zodiacale. Impulsionate de o aliniere rară a lui Jupiter, Venus și Saturn, aceste […]
12:10
Te-ai întrebat vreodată când trebuie să folosești aceeași și când trebuie să folosești aceiași? Cele două forme nu se folosesc interschimbabil, însă există mulți români care nu știu în ce situație trebuie utilizată fiecare dintre […]
11:50
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat # Cancan.ro
Doina Andronache, în vârstă de 83 de ani, a reușit să cucerească publicul și juriul cu povestea și energia sa la Românii au Talent. Apariția sa a fost una memorabilă, iar juratul Mihai Bobonete a […]
Acum 6 ore
11:20
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar # Cancan.ro
În dimineața zilei de sâmbătă, 21 februarie 2026, autoritățile au activat planul roșu de intervenție după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. Microbuzul a derapat din cauza condițiilor meteo – […]
11:10
Când se opresc ninsorile în România, potrivit ANM. Peste câte zile vor crește temperaturile în termometre # Cancan.ro
Ninsoarea a acoperit pe parcursul nopții București și mai multe județe din sudul țării, printre care Brăila, Ialomița și Giurgiu, unde condițiile meteo au dus la închiderea unor drumuri. Episodul de iarnă este considerat unul […]
11:00
Sabrina Voinea a fost operată de urgență: „A simțit dureri foarte, foarte mari.” Ce diagnostic i-au pus medicii # Cancan.ro
Sabrina Voinea (18 ani) a fost operată de urgență din cauza unei infecții în corp. Gimnasta a ajuns direct pe mâinile medicilor de la Spitalul Floreasca din Capitală, iar acum se află în afara oricărui […]
10:40
Sarcină-surpriză la 40 de ani! Cântăreața a făcut marele anunț: „Mi-a schimbat toate planurile” # Cancan.ro
Vedeta din serialul Rebelde, Dulce Maria, și soțul ei, producătorul Paco Alvarez, vor deveni părinți pentru a doua oară. Fosta membră a trupei RBD a împărtășit vestea cu cei peste 13 milioane de prieteni din […]
10:30
Ultima oră! Incendiu la Spitalul Fundeni din București. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Cancan.ro
În această dimineață, un incident de securitate la nivelul infrastructurii critice a atras atenția în București. Spitalul Fundeni, unul dintre cele mai importante centre medicale din țară, se confruntă cu un incendiu la un generator […]
10:10
Anunț important pentru o anumită categorie de pensionari. Cine se încadrează în rândul celor care vor pierde 100 de lei/lună? Banca Națională a României (BNR) vine cu prognoze sumbre pentru 2026. Banca Națională a României […]
10:00
Ora de vară se schimbă mai devreme anul acesta în România. Pe ce dată trebuie să dam ceasurile înainte # Cancan.ro
Trecerea la ora de vară în 2026 se va produce puțin mai devreme comparativ cu anul anterior. Data exactă a fost deja confirmată, iar specialiștii atrag atenția că această schimbare nu înseamnă doar ajustarea ceasurilor, […]
09:40
Departe de zgomotul tribunelor și de febra transferurilor, viața lui Antoine Griezmann are un centru stabil și atent construit. Erika Choperena, psiholog specializat în lucrul cu copiii, i-a fost alături încă din anii în care […]
Acum 8 ore
09:20
Țara cu cele mai multe piramide din lume! Are între 200 și 250 de piramide, mai multe decât Egiptul # Cancan.ro
Când auzim cuvântul „piramide”, gândul ne duce aproape automat la Egipt, însă realitatea este surprinzătoare. Sudanul este țara care deține cele mai multe piramide din lume, între 200 și 250 de structuri identificate până în […]
09:20
Doliu neașteptat în lumea influencerilor! Bianca a murit la 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică # Cancan.ro
Bianca Dias, o cunoscută influenceriță din Brazilia, a murit la doar 27 de ani, în urma unor complicații majore apărute la 18 zile de la o intervenție chirurgicală estetică. Potrivit presei străine, joi, 19 februarie, […]
09:20
Am pregătit pentru tine un test special de atenție, numit „Găsește greșeala”, care îți va pune la încercare capacitatea de observație. La prima vedere pare doar un joc simplu, dar, în realitate, acest tip de […]
09:00
De ce au pisicile pernuțe pe lăbuțe, de fapt. Le-au apărut în urmă cu 50 de milioane de ani # Cancan.ro
Mulți iubitori de pisici sunt absolut îndrăgostiți de pernuțele de pe lăbuțele micilor lor pirieteni, dar v-ați întrebat vreodată care este, de fapt, motivul pentru care pisicile le au? În ultima perioadă, internetul s-a umplut […]
08:50
Ninge 7 zile la rând în România, începând de azi. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
În orașele montane din România, iarna își intră din nou în drepturi, iar ninsoarea va cădea continuu în următoarele zile, transformând peisajul într-un tablou alb spectaculos. Temperaturile scăzute vor menține condițiile ideale pentru ninsori persistente, […]
08:50
Tensiunile au degenerat la Survivor săptămâna aceasta. Cristian Boureanu și Aris Eram au intrat în conflict direct, iar cearta s-a lăsat cu acuzații grave, jigniri și insulte din partea fiului Andreei Esca. De la ce […]
08:40
Orez prăjit cu creveți ca în Canton. Chef John dezvăluie rețeta cu gust fin și echilibrat care a cucerit lumea # Cancan.ro
Salutare, dragi prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi vă invit într-o călătorie culinară care începe în China secolului al VI-lea și ajunge direct în bucătăria voastră. Vorbim despre celebrul shrimp fried rice, orez prăjit cu […]
08:30
Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină pe 21 februarie 2026: diferențe mici între orașe, facturi mari la pompă # Cancan.ro
Pe 21 februarie 2026, prețurile la benzină și motorină rămân ridicate, dar stabile. Diferențele între orașe sunt reduse, însă costul total al alimentării continuă să pună presiune pe bugetele șoferilor. GPL rămâne cea mai accesibilă […]
08:20
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă! Bula și Bubulina au o discuție serioasă după ce ea a fost plecată de acasă timp de 12 zile. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o […]
08:10
Horoscop rune azi, 21 februarie 2026. Mannaz inversată lovește azi: șefii sunt puși la îndoială, cuplurile trec prin tensiuni, iar impulsivii riscă decizii regretabile # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 21 februarie 2026. Horoscop rune azi, 19 februarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor […]
07:50
Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină # Cancan.ro
Mutare spectaculoasă în viața sentimentală a lui Cătălin Cazacu. Fostul campion la motociclism trăiește o perioadă intensă pe plan personal, iar schimbarea majoră vine odată cu noul penthouse pe care îl împarte cu partenera sa, […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026. Roata Norocului schimbă totul: ziua în care destinul îți răstoarnă planurile în favoarea ta # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026.Schimbările nu sunt întâmplătoare, iar nimic nu rămâne pe loc prea mult timp. Roata Norocului, cartea zilei, aduce un mesaj puternic despre destin, răsturnări de situație […]
Acum 12 ore
07:30
Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine” # Cancan.ro
Elwira Petre continuă să fie un reper de disciplină și echilibru, demonstrând că un stil de viață activ poate fi menținut cu consecvență indiferent de vârstă. La 44 de ani, fosta dansatoare impresionează printr-o formă […]
07:20
Sportivii care domină financiar Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Venituri de până la 20 de milioane de dolari anual # Cancan.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina reunesc aproximativ 2.900 de concurenți din peste 90 de țări, care participă la 116 probe, iar pentru majoritatea acestor sportivi, chiar și unii dintre cei mai talentați, […]
07:10
Horoscop chinezesc azi, 21 februarie. Calul ia o decizie radicală, iar Dragonul primește o veste care îi schimbă planurile # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 21 februarie 2026.Astăzi, energia zilei este dinamică și imprevizibilă, cu accente puternice pentru zodia Calului, care pare să stabilească ritmul pentru toate celelalte semne. Curajul, inițiativa și dorința de schimbare devin teme […]
07:00
Concurentul de la Power Couple nu a știut cu ce să-i mai intre în grații iubitei. I-a luat parfum și flori, dar ea tot îmbufnată a rămas # Cancan.ro
Andrei Niculae și Claudia Cârjan, apariție ca-n filmele romantice: parfum scump, flori colorate și un gest cavaleresc, ratat în ultima secundă. Cei doi porumbei au fost surprinși în mall-ul Băneasa, acolo unde erau în mijlocul […]
06:50
Dr. Beatrice Mahler explciă legătura dintre somnul prost care ne dereglează hormonii și ne îngrașă, chiar dacă nu mâncăm mai mult # Cancan.ro
Dacă nu dormim bine, dincolo de echilibrul emoțional, care este extrem de labil, echilibrul metabolic este profund afectat și cel endocrin”, avertizează Dr. Mahler. Medicul explică faptul că, atunci când creierul nu se odihnește și […]
06:40
Prognoza meteo azi, 21 februarie 2026. În capitală ninsorile vor reîncepe iar temperaturile vor fi hibernale. # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 21 februarie 2026. România traversează o zi de iarnă veritabilă, cu precipitații mixte în vest și sud-vest, dar cu ninsoare și temperaturi negative persistente în est, nord-est și în zona montană. Sudul […]
06:00
Daniel Onoriu a ieșit „la vânătoare” de gadget-uri. După ce a fost eliberat condiționat, a dat iama în magazine # Cancan.ro
La doar câteva săptămâni după ce a fost eliberat condiționat, Daniel Onoriu a fost surprins din nou de CANCAN.RO într-un mall din Capitală. Se pare că fostul pilot de raliuri are deja un obicei bine […]
Acum 24 ore
01:00
Patrick Dempsey face dezvăluiri despre starea lui Eric Dane în ultimele sale zile. „Nu mai putea să mai vorbească” # Cancan.ro
Actorul Patrick Dempsey a povestit cum „calitatea vieții lui Eric Dane s-a deteriorat rapid, deoarece acesta și-a pierdut capacitatea de a vorbi” în zilele dinaintea morții sale. Actorul, în vârstă de 60 de ani, a […]
00:20
Horoscop 21 februarie 2026. Află zodia care se ceartă cu partenerul de viață, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Te simți agitat și ai tendința să îți consumi […]
20 februarie 2026
23:40
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei fetițe în vârstă de 12 ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea sau să o contacteze, așa […]
23:20
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de la Mireasa # Cancan.ro
A trecut un an de când Andrei Perneș s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 28 de ani, în urma unui tragic accident rutier. Deși timpul a trecut, familia încă nu […]
23:00
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea sa în dosarul Epstein continuă # Cancan.ro
Prințesa Anne, fiica Reginei Elisabeta a II-a, și-ar fi vizitat fratele, pe fostul prinț Andrew, după ce acesta a fost reținut de Poliție, joi, pentru implicarea sa în dosarul Jeffrey Epstein. Sora regelui Charles a […]
22:50
Motivul real pentru care Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Rwanda: ”N-am plecat să trăiesc aici” # Cancan.ro
În cea mai recentă ediție Dan Capatos Show, moderatorul a discutat cu Laurențiu Reghecampf despre perioada prin care trece echipa sa odată cu Ramadanul, dar și despre viața personală. Antrenorul a explicat că jucătorii săi […]
22:40
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea # Cancan.ro
O nouă poveste de iubire secretă debutează în showbiz-ul românesc. Potrivit surselor CANCAN.RO, noua idilă îi are ca protagoniști pe fotbalistul Daniel Nedelcu, proaspăt divorțat și ispita sezonului trecut de la Insula Iubirii, Amelia Noir. […]
22:30
Alimentul care te scapă de insomnii și stres, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”A apărut pentru prima oară în Europa” # Cancan.ro
Mulți sunt cei care se confruntă cu insomniile sau cu stresul, iar pentru aceștia Mihaela Bilic a venit cu un remediu natural. Un aliment banal, prezent în bucătăriile multor români poate elimina aceste probleme. Ce […]
22:20
După doar o zi însorită, meteorologii vin cu noi vești proaste. Un ciclon mediteraneean a intrat în România prin vestul țării și aduce un nou val de frig, dar și ninsori abundente în unele zone […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.