Ce este SLA, boala care l-a ucis pe actorul Eric Dane, vedeta din „Anatomia lui Grey”? Cum a început totul?
Newsweek.ro, 21 februarie 2026 16:50
Moartea actorului Eric Dane, cauzată de SLA, atrage atenția asupra declinului rapid al bolii. Vedeta din „Anatomia lui Grey” și-a anunțat diagnosticul în aprilie 2025, după ce a observat o slăbiciune la mâna dreaptă.
Acum 30 minute
16:50
16:40
O aplicație TV gratuită e folosită de hackeri să fure datele bancare și să controleze telefonul. E un coșmar # Newsweek.ro
O aplicație mobilă gratuită, folosită pentru a viziona meciuri de fotbal, poate deveni un coșmar pentru utilizatori. Experții au descoperit ceva înfricoșător. Iată cum te poți apăra.
Acum o oră
16:20
VIDEO Miopia, boala viitorului: ce spune un oftalmolog despre copii, ecrane și prevenție # Newsweek.ro
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că până în 2050 jumătate din populația lumii va avea miopie. Medicul oftalmolog Teodor Holhoș explică riscurile expunerii la ecrane, problemele de vedere pe vârste și importanța controalelor preventive.
16:10
O pungă agățată într-un gard la țară nu este întotdeauna periculoasă. În tradițiile rurale, poate semnala limitele proprietății, protecția terenului sau pur și simplu marcaje vizuale pentru fermieri. Observă de la distanță și respectă simbolul locului.
Acum 2 ore
15:50
Chişinăul şi Kievul fac precizări despre moldovenii recrutaţi de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina # Newsweek.ro
Inspectoratul General al Republicii Moldova, poliţia ucraineană şi SBU au prezentat noi detalii privind reţinerea pe teritoriul R. Moldova a unor indivizi într-un dosar care investighează planuri de asasinare a mai multor persoane din Ucraina.
15:40
Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orăşenesc din oraşul Borşa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată, a informat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.
15:30
INHGA: Debitul Dunării la intrarea în ţară, în creştere până la 6.900 mc/s în următoarele zile # Newsweek.ro
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere în următoarele zile până la valoarea de 6.900 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii februarie (5.400 mc/s), potrivit prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
15:10
Fotbal: În litigiul cu Mbappe, PSG a decis să nu facă apel la condamnarea sa. Câți bani sunt în joc # Newsweek.ro
Clubul Paris Saint-Germain, condamnat la mijlocul lunii decembrie de instanţa de muncă să plătească aproape 61 de milioane de euro fotbalistului Kylian Mbappe, care reclama salarii, bonusuri şi concedii neplătite la sfârşitul contractului său din 2024, "a decis să nu facă apel".
Acum 4 ore
14:50
Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice, potrivit AFP.
14:40
Mai multe sectoare de drumuri naţionale sunt închise sau restricţionate circulaţiei în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, informează sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
14:20
F1 - Cele mai bune patru echipe au dominat testele din Bahrain. Care a fost clasamentul # Newsweek.ro
Cele mai bune patru echipe de Formula 1 - McLaren, Red Bull, Mercedes şi Ferrari - au dominat cele două sesiuni de teste din pre-sezonul 2026 din Bahrain, cu două săptămâni înainte de primul Mare Premiu de la Melbourne.
14:10
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile # Newsweek.ro
Zeci de mii de pensionari se confruntă cu reduceri neașteptate ale pensiilor, unele chiar cu 500 de lei, după ceea ce autoritățile numesc „Mica Recalculare”. Mulți se întreabă însă de ce, în loc să crească, pensiile lor scad și ce impact vor avea aceste recalculări.
13:50
Franța, Germania, Italia, Polonia și UK dezvoltă sisteme de apărare aeriană ieftine, inclusiv drone și rachete # Newsweek.ro
Cinci dintre cele mai mari puteri de apărare ale Europei, Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit, au convenit asupra unui proiect în valoare de milioane de euro pentru a produce sisteme de apărare aeriană ieftine, precum drone autonome sau rachete.
13:40
Ucraina ar putea ceda teritorii pentru o aderare rapidă la UE, dar Bruxelles estimează 2028–2030 ca termen # Newsweek.ro
Ucraina ar putea ceda teritorii pentru o aderare rapidă la UE, dar Bruxelles estimează 2028–2030 ca termen. Bruxellesul nu se așteaptă ca Ucraina să adere anul viitor și consideră perioada 2028-2030 mai probabilă.
13:20
Aproape 12.000 de intervenții ale poliției în violență domestică în ianuarie, aproape egal între orașe și sate # Newsweek.ro
Poliția Română a transmis, sâmbătă, că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență semnalate în contextul violenței domestice. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate.
13:10
India și Brazilia semnează un important acord privind mineralele critice și pământurile rare # Newsweek.ro
Premierul indian Narendra Modi a anunțat sâmbătă semnarea unui important acord privind mineralele critice și pământurile rare cu președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat în vizită în India, relatează France Presse.
13:10
Când va avea Nicușor Dan vizita oficială în SUA? Se va întâlni cu Donald Trump? Reacția consilierului său # Newsweek.ro
Nicușor Dan a participat la Consiliul pentru pace inițiat de Donald Trump, unde președintele american a avut vorbe de laudă despre români. Însă Administrația Prezidențială își intensifică eforturile pentru o eventuală întâlnire bilaterală între Dan și Trump.
Acum 6 ore
12:50
Federația Română de Fotbal: Mircea Lucescu va sta pe banca naționalei la play-off-ul pentru Cupa Mondială # Newsweek.ro
Federaţia Română de Fotbal anunţă că selecţionerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a echipei naţionale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Cupa Mondială.
12:30
Kelemen Hunor: Bolojan are o rezistență uriașă, știam că este un om încăpățânat înainte să fie premier # Newsweek.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl descrie pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, drept un om cu rezistenţă remarcabilă la atacuri, subliniind că ştia înainte ca Bolojan să devin prim-ministru că acesta este "încăpăţânat".
12:20
Actorul Eric Dane a părăsit lumea îngropat în datorii. S-a lansat o campanie pentru fiicele sale # Newsweek.ro
Actorul Eric Dane, cunoscut publicului larg din serialul Greys Anatomy, a murit la vârsta de 53 de ani, după o luptă grea cu scleroza laterală amiotrofică (ALS).
12:00
Mike Huckabee afirmă că Israelul ar avea un drept biblic asupra întregului Orient Mijlociu # Newsweek.ro
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, spune că ar fi „în regulă” dacă Israelul ar prelua tot teritoriul din Orientul Mijlociu. El a susţinut, într-un dialog cu Tucker Carlson că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul asupra întregului Orient Mijlociu.
11:50
Sahara, prima rachetă românească cu AI. Invizibilă pentru războiul electronic, lovește chirurgical la 1.100 km # Newsweek.ro
O companie românească a dezvoltat Sahara, prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială. Proiectul promite lovituri de precizie la distanțe de până la 1.100 km și intră în faza demonstrațiilor oficiale în 2026.
11:40
Avertisment dur de la Tokyo. Japonia acuză China că vrea să schimbe status quo-ul prin forță # Newsweek.ro
Șefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, acuză China că încearcă să modifice status quo-ul prin forță sau coerciție în mările disputate. Tokyo avertizează asupra celui mai grav climat de securitate de după Al Doilea Război Mondial.
11:20
Accident șocant în Germania. Un minor de 12 ani, beat la volan, a făcut prăpăd pe străzi. 3 mașini avariate # Newsweek.ro
Un copil de 12 ani a provocat mai multe accidente în orașul german Heide, după ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,45. Minorul conducea mașina tatălui său și era însoțit de alți doi adolescenți.
Acum 8 ore
10:50
Atac cu drone ucrainene la o fabrica rusească din Udmurtia, unde Putin produce rachetele Oreșnik și Iskander # Newsweek.ro
Drone ucrainene ar fi lovit un obiectiv strategic din regiunea rusă Udmurtia, potrivit autorităților locale și relatărilor din mediul online. Ținta ar fi fost uzina din Votkinsk, unde sunt produse rachete precum Oreșnik, Iskander sau Topol M.
10:30
Statistică îngrijorătoare! Ucraina, în război, are rată de vaccinare mai mare decât România. Care e explicația # Newsweek.ro
Ucraina, în război, are rată de vaccinare mai mare decât România, potrivit datelor statistice. Un specialist epidemiolog arată cu degetul spre afluxul de informaţii de tip „Fake News” legate de vaccinuri.
10:30
Accident grav pe DN5, Microbuz cu 16 pasageri răsturnat în Giurgiu. Autoritățile au activat planul roșu # Newsweek.ro
Planul roșu de intervenție a fost activat sâmbătă dimineață în județul Giurgiu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru.
10:10
Mercedes CLA: de ce este una dintre cele mai dorite mașini marca Mercedes din segmentul premium (P) # Newsweek.ro
Mercedes CLA a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai apreciate modele din gama de mașini Mercedes. Atrage printr-un echilibru rar între design sportiv, tehnologie modernă și un nivel de confort care depășește așteptările pentru această clasă.
10:10
Horoscop Săptămâna 22 - 28 februarie. Mercur e retrograd în Pești. Berbec - pace, Gemeni - bani # Newsweek.ro
Venus și Jupiter se conectează într-un trigon favorabil, un aspect care aduce conexiune și inspirație la scară mare. Horoscop Săptămâna 22 - 28 februarie. Mercur e retrograd în Pești. Berbec - pace, gemeni - bani
10:10
Incendiu la Spitalul Fundeni din București. Curentul electric a fost oprit. Ce se întâmplă cu pacienții? # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit la Spitalul Fundeni din București. Este vorba despre un generator electric. Pompierii transmit că alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv.
09:50
Românca Alexandra Adoch, în vârstă de 16 ani, a câștigat medalia de argint la floretă, la Campionatele Europene de scrimă pentru cadeți 2026.
09:40
Efectul închiderii robinetului de petrol rusesc: Ungaria va bloca 90.000.000.000 € acordate Ucrainei de UE # Newsweek.ro
Ungaria anunță că va bloca împrumutul de 90.000.000.000 € acordat Ucrainei de UE ca urmare a întreruperii tranzitului prin oleoductul Drujba, adică a închiderii robinetului de petrol rusesc ieftin.
09:20
Derbi Rapid - Dinamo, pe Cod Galben de ninsori și viscol în București. Unde vezi meciul la TV # Newsweek.ro
Derbiul celei de-a 28-a etape din Superligă, meciul între echipele aflate pe locurile 2 și 3 în clasament, Rapid și Dinamo, are loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20.30, pe Arena Națională din București, pe Cod Galben de ninsori și viscol.
Acum 12 ore
09:00
Trump sfidează Curtea Supremă a SUA și impune „un Tarif Global de 10% pentru toate ţările” prin proclamație # Newsweek.ro
Trump sfidează Curtea Supremă a SUA, care a stabilit, pe 20 februarie 2026, că taxele de import stabilite de acesta pentru diferite state sunt ilegale, și impune „un Tarif Global de 10% pentru toate ţările” prin proclamație.
08:40
VIDEO Iarna nu se lasă! Viscol, ninsori, șosele închise, restricții de trafic, copaci rupți # Newsweek.ro
După două zile mai liniștite, al doilea val serios de ninsori și viscol lovește România. Iarna nu se lasă! Autoritățile din mai multe zone din sud-estul țării raportează probleme, precum șosele închise, restricții de trafic, copaci rupți și autovehicule avariate.
08:20
Trei soluții simple ca să scapi de furnicile din casă, fără chimicale și fără stres, doar cu ce ai prin casă # Newsweek.ro
Furnicile care apar în casă pot transforma rapid liniștea de acasă într-o sursă de nervi. Din fericire, există câteva soluții simple, la îndemâna oricui, care te pot ajuta să scapi de ele eficient și natural, fără substanțe agresive.
08:00
Ce este pielița albă din interiorul unei portocale? Vezi ce se întâmplă dacă o consumi # Newsweek.ro
Pielița albă din interiorul unei portocale nu este doar o parte amară pe care o aruncăm. Ea conține fibre și nutrienți importanți pentru digestie și imunitate, iar consumul ei poate aduce beneficii surprinzătoare pentru sănătate.
07:50
Începe Postul Paștelui 2026. Cele 48 de zile care îți pot transforma sufletul până la Înviere. Cum ținem post? # Newsweek.ro
Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și deschide una dintre cele mai intense perioade spirituale din an. Timp de 48 de zile, până pe 11 aprilie, credincioșii sunt chemați nu doar la abținere alimentară, ci la rugăciune, iertare și curățire sufletească.
07:40
Război SUA-Iran. Scutul AEGIS de la Deveselu, din România, poate intercepta rachetele trase de Teheran # Newsweek.ro
Pe lângă portavioane și grupuri de atac, SUA au desfășurat în Orientul Mijlociu și distrugătoare având sarcina principală de a intercepta rachetele trase de Iran. Sistemul Aegis din România oferă un scut defensiv fix.
07:30
Îți expiră ITP-ul în 2026? Greșeala care te poate costa mii de lei. Ce acte îți trebuie să-l reînoiești # Newsweek.ro
Inspecția Tehnică Periodică rămâne una dintre obligațiile esențiale pentru șoferi în 2026. Fără un ITP valabil nu poți circula legal, iar amenzile sunt tot mai mari. Află ce acte sunt necesare, cât costă ITP-ul și ce riști dacă îl lași să expire.
07:20
Viscolul petrurbă traficul aerian pe Aeroporturile Henri Coandă și Băneasa. Autoritățile au dat ultimele detalii despre zboruri.
07:10
Horoscop 22 februarie. Luna în Taur aduce o zi dificilă Scorpionilor. Capricornii, dispute în familie # Newsweek.ro
Horoscop 22 februarie. Luna în Taur aduce o zi dificilă Scorpionilor. Capricornii au parte de dispute în familie. Berbecii trebuie să aibă răbdare în familie. Pentru Gemeni, ziua aduce lupte de putere pe teme financiare.
06:40
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români # Newsweek.ro
Martie aduce bani în cont! Milioane de români așteaptă cu nerăbdare pensia, alocația și ajutoarele sociale, iar luna aceasta vin vești importante despre zilele exacte ale viramentelor.
Acum 24 ore
22:30
Donald Trump insistă că taxele sale vamale vor rămâne în vigoare în pofida deciziei Curţii Supreme de Justiţie # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, insistă că taxele sale vamale vor rămâne în vigoare, în pofida deciziei Curţii Supreme de Justiţie.
22:20
Guvernul britanic ia în calcul excluderea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la Tron # Newsweek.ro
Guvernul britanic ia în calcul excluderea printr-o lege a lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la Tron.
21:50
Manevrele sunt suspendate în toate porturile maritime, din cauza condițiilor meteorologice vitrege # Newsweek.ro
Centrul Infotrafic a anunţat că manevrele sunt suspendate în toate porturile maritime, din cauza condițiilor meteorologice vitrege din aceste momente.
21:50
250.000 de lei amenzi pentru străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni rămase nedeszăpezite # Newsweek.ro
Amenzi de 205.000 de lei au fost aplicate de Poliţie,, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite.
21:10
Mihai Stoichiţă, despre Mircea Lucescu selecţioner în continuare: "Cred că o să continue, este un luptător" # Newsweek.ro
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, spune despre Mircea Lucescu selecţioner în continuare că "cred că o să continue", pentru că "este un luptător".
21:10
Doi aliați, operând avioane Eurofighter, la baza Mihail Kogălniceanu. România, centru pentru operațiunile NATO # Newsweek.ro
Trei avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, sprijinite de o aeronavă A-400M, au fost recent desfășurate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) din România. Se adaugă altui aliat pentru a apăra Flancul estic al NATO.
20:40
Un medic de la Elias s-a filmat când lucra la spitalul privat, în timpul orelor de lucru de la stat # Newsweek.ro
Un medic de la Elias s-a filmat când lucra la spitalul privat, în timpul orelor de lucru de la stat, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
