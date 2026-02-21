Paguba de 65.000 de euro cu care se confruntă un proprietar după ce o parte din casa sa a fost declarată ilegală după 25 de ani
Libertatea, 21 februarie 2026 17:20
Alois Estermann, în vârstă de 61 de ani, privește de pe terasa casei părintești din Beromünster, un sat liniștit din cantonul Lucerna, relatează cotidianul elvețian în limba germană Blick. Arată spre sud: „Acolo este Pilatus”, spune el, indicând vârfurile înzăpezite. „Iar dacă vremea este senină, se vede chiar și Säntis”. Terasa, considerată ilegală după 25 […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
17:20
Paguba de 65.000 de euro cu care se confruntă un proprietar după ce o parte din casa sa a fost declarată ilegală după 25 de ani # Libertatea
Alois Estermann, în vârstă de 61 de ani, privește de pe terasa casei părintești din Beromünster, un sat liniștit din cantonul Lucerna, relatează cotidianul elvețian în limba germană Blick. Arată spre sud: „Acolo este Pilatus”, spune el, indicând vârfurile înzăpezite. „Iar dacă vremea este senină, se vede chiar și Säntis”. Terasa, considerată ilegală după 25 […]
Acum 4 ore
14:40
Momentul în care un polițist din Iași a salvat un bebeluș dintr-un bloc în care a izbucnit un incendiu # Libertatea
Un polițist din Iași a intrat, sâmbătă dimineață, într-un apartament cuprins de un incendiu, pentru a salva un bebeluș care rămăsese înăuntru, informează publicația locală Iași Focus. Incendiul a avut loc la un apartament situat la etajul 7 al unui bloc de pe șoseaua Nicolina din Iași, iar intervenția pompierilor și a poliției locale a […]
Acum 8 ore
10:40
Un indicator rutier a zburat prin geamul unui autobuz plin cu pasageri și a rănit o elevă, în Rusia. Momentul a fost filmat # Libertatea
Scene șocante surprinse în orașul rus Voronej, unde un indicator rutier a spart geamul unui autobuz în mers, plin cu pasageri, și a rănit o tânără. Poliția investighează dacă incidentul a fost provocat de șofer sau de condițiile meteo. Indicatorul a intrat prin geamul autobuzului și a rănit o elevă Un incident îngrijorător s-a produs […]
Acum 24 ore
22:50
Superliga: FC Botoşani, învinsă cu 3-1 de Universitatea Cluj / Ardelenii, tot mai siguri de play-off # Libertatea
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Au marcat Ongenda 19 pentru gazde şi Lukic ‘4, 15 şi Drammeh 55 pentru învingători. Astfel, U Cluj face un pas uriaș către play-off urcând pe locul 4 […]
22:50
Costurile din construcții s-au dublat în ultimii zece ani. O creștere cu 14% a fost înregistrată în decembrie 2025 față de anul precedent, iar manopera este principalul factor al scumpirilor. Care este principalul factor al scumpirilor din construcții Costurile în construcții au crescut semnificativ în ultimul deceniu, iar materialele nu sunt principala cauză. Potrivit datelor […]
20:50
Ultimul interviu al lui Eric Dane, difuzat postum pe Netflix. Actorul transmite un mesaj emoționant fiicelor sale # Libertatea
Interviul final al actorului Eric Dane, realizat înainte de moartea sa, este acum disponibil pe Netflix, în cadrul seriei postume „Famous Last Words”, conform publicației americane Variety. Mesajul lui Eric Dane pentru fiicele sale Producția oferă publicului șansa de a asculta ultimele gânduri ale unor iconuri culturale. Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark Sloan din […]
17:40
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Ce înseamnă asta pentru comerțul global # Libertatea
Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât că Donald Trump a depășit puterile prevăzute de Constituție prin impunerea de taxe vamale asupra aproape tuturor produselor care intră în Statele Unite, potrivit AFP. Nu toate tarifele aplicate de Trump sunt vizate de decizia Curții Conform deciziei pronunțate vineri cu o majoritate de șase judecători împotriva a […]
Ieri
17:00
Moldoveni amăgiți de Rusia cu 100.000 de dolari pentru asasinate în Ucraina. Scopul lor: să provoace panică # Libertatea
O grupare suspectată că pregătea asasinate comandate în Ucraina a fost destructurată printr-o operațiune comună cu autoritățile din Republica Moldova. Mai mulți cetățeni moldoveni ar fi fost amăgiți de Rusia cu 100.000 de dolari pentru asasinate la comandă, în rândul persoanelor influente din Ucraina. Scopul ar fi fost să provoace panica, relatează portalul de știri […]
16:50
Un bărbat suspectat că ar fi decapitat o femeie în Florența, descrisă de mass-media ca fiind o femeie din Germania fără domiciliu stabil în vârstă de 44 de ani, a fost identificat și se află în prezent în spital sub supraveghere, au anunțat vineri carabinierii, citați de AFP. Femeia a fost decapitată cu o macetă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Sobe Pe Peleți Italia: soluția inteligentă pentru confort termic modern și economii pe termen lung # Libertatea
În contextul creșterii constante a prețurilor la energie și al interesului tot mai mare pentru soluții sustenabile de încălzire, românii caută alternative eficiente, economice și prietenoase cu mediul. Una dintre opțiunile care a câștigat rapid popularitate în ultimii ani este încălzirea cu peleți, iar producătorii italieni sunt considerați un reper de calitate în acest domeniu. […]
10:40
Un șofer de 81 de ani a plătit 3.000 de euro pentru a înlocui un bec ars de la farul mașinii sale # Libertatea
Un șofer britanic de 81 de ani a rămas șocat după ce a fost nevoit să plătească aproape 3.000 de euro pentru înlocuirea unui bec ars la farul mașinii sale. De la 20 de euro la aproape 3.000 de euro pentru un „simplu” bec Doug Fawcett și-a dus SUV-ul Land Rover Defender, vechi de patru […]
10:40
Mașina pe care orice român și-o dorea în fața blocului atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea doar 890 de kilograme # Libertatea
Lansată în anul 1969, mașina pe care orice român și-o dorea în fața blocului sau a casei atingea 100 de km/h în 20,2 secunde și cântărea doar 890 de kilograme, însă performanțele au fost îmbunătățite pe parcursul anilor, în perioada comunistă, dar și după Revoluție, mașina fiind produsă în România până în anul 2004. Dacia […]
10:40
Ninsori, viscol, polei și strat de zăpadă de până la 15 cm. ANM a emis o informare meteo pentru mai multe zone ale țării # Libertatea
O nouă informare meteo de vreme rece, polei, viscol și strat de zăpadă a fost emisă joi pentru mai multe județe din țară, începând din această noapte, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În intervalul joi, 20 februarie, ora 02:00 – duminică, 22 februarie, ora 10:00, sunt prognozate precipitații, polei, ghețuș, strat de zăpadă, viscol […]
09:20
Un șofer de TIR a fost atacat de bărbați mascați și înarmați, care i-au furat camionul cu tot cu încărcătură, pe un drum din Germania # Libertatea
Un șofer de TIR a fost atacat marți seară de mai mulți bărbați mascați și înarmați într-un cartier din Jülich, un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Indivizii i-au furat camionul cu tot încărcătură. Șofer de TIR amenințat cu arma și lăsat fără camion, în Germania Potrivit informațiilor transmise de poliție, atacul a avut […]
09:20
Patinatoarea română Julia Sauter a reușit o performanță remarcabilă marți seară, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Sportiva s-a calificat în finala probei feminine de patinaj artistic, după ce a obținut un punctaj de 63,13 în programul scurt, stabilind astfel un nou record personal. Intrată a noua în concurs, dintr-un total de 29 de […]
09:20
Un bărbat de 54 de ani crezut că va muri, apoi a cerut ajutorul lui ChatGPT: „Poate găsi acul în carul cu fân” # Libertatea
Un bărbat de 54 de ani din Germania, Michael Hellmich, susține că inteligența artificială i-a schimbat viața după ce, timp de aproape doi ani, medicii nu au reușit să-i explice simptomele severe. Povestea sa a fost documentată de publicația germană DIE ZEIT. Doi ani de simptome fără răspuns „Eram sigur că voi muri”, spune Hellmich, […]
18 februarie 2026
13:20
Ca să te bucuri de niște haine impecabile este necesar să le îngrijești corespunzător. Se întâmplă adesea ca detalii legate de acest proces să fie neglijate, iar asta nu face decât să le afecteze calitatea. Când vine vorba de procesul de spălare, este important să fie respectați anumiți pași, cum ar fi temperatura sau programul. […]
13:20
Cum arată „garsoniera convenabilă” din sectorul 2 închiriată cu doar 46 de lei pe lună de Primăria Municipiului București # Libertatea
De câteva zile, pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului București a început să posteze diferite garsoniere și apartamente din Capitală, care aparțin de autoritățile locale și unde chiria este foarte mică. Spre exemplu, pe internet au fost postate și câteva fotografii cu o garsonieră unde chiria costă doar 46 de lei, în sectorul 2 […]
13:20
Rețeta de pește mănăstiresc grecesc recomandată de Dan Helciug. „Este potrivită pentru Postul Paștelui” # Libertatea
Dan Helciug, în vârstă de 51 de ani, recomandă o rețetă de pește deosebită, pe care artistul a învățat-o în vacanța petrecută la Muntele Athos. De altfel, acest preparat este potrivit pentru zilele de dezlegare la pește, din perioada Postului de Paște. Ingredientele de care ai nevoie pentru rețeta de pește Dan Helciug a dezvăluit […]
10:30
Avioanele germane ar putea fi echipate cu bombe nucleare franceze, anunță Friedrich Merz. Linia roșie peste care nu poate trece cancelarul # Libertatea
Cancelarul german Friedrich Merz a exclus categoric dezvoltarea unui arsenal nuclear propriu al Germaniei, dar a semnalat o deschidere istorică privind extinderea strategiei de descurajare a NATO, relatează săptămânalul german Die Zeit. Într-o intervenție recentă, liderul de la Berlin a admis posibilitatea ca avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Germane (Luftwaffe) să fie echipate, în […]
10:30
Lăsata secului sau lăsatul secului este o zi cu o semnificație aparte și se celebrează atât înainte de Postul Paștelui, cât și înainte de Postul Crăciunului. Lăsata Secului 2026 este, ca în fiecare an, un prilej de a reaminti tradițiile legate de aceste zile. Ce înseamnă lăsata secului ”Lăsatul secului” sau ”lăsata secului” este o […]
10:20
Deea Maxer, primele declarații despre cererea în căsătorie. Cum au reacționat copiii ei la gestul făcut de Constantin. „Eram în pijamale” # Libertatea
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei de naștere, pe 16 februarie, în timp ce se afla împreună cu copiii la munte, într-o cabană. Vedeta a postat imagini cu momentul emoționant, iar acum a făcut primele declarații despre planul iubitului ei, Constantin Cataramă. Logodnicul Deei Maxer le-a cerut ajutorul copiilor săi […]
10:10
Ce s-a ales din proiectele de cercetare de milioane de euro, conduse de ministrul demisionar Daniel David: site-uri expirate și o țeapă americană, sus, pe deal # Libertatea
Cariera de cercetător a lui Daniel David, ministrul demisionar al educației, reprezintă o dovadă solidă că în România există bani pentru știință. Dar ai nevoie de un magnetism aparte ca să-i atragi. Șef de laboratoare, centre și institute Pe lângă activitatea de savant, listată scrupulos în biografiile oficiale, David a deținut și funcții în organismele […]
10:10
Fost bober și fost oficial federal, acum antrenor al unei grupe de junioare, Ion Duminicel, 71 de ani, aflat la Cortina, în Italia a declarat, pentru Libertatea, că „este ceva extraordinar ceea ce au obținut Mihai Tentea și George Iordache. Sunt practic pe locul 3 în lume, fiindcă primele 3 echipaje au fost nemțești, iar […]
10:00
Românii se învață unul pe altul cum să oprească mesajele RO-Alert, după ce au fost treziți din somn la ora 4: „Nici nu știu ce scria în el” # Libertatea
Mesajul RO-Alert trimis miercuri, 18 februarie, la ora 04:20 dimineața, i-a găsit pe majoritatea românilor dormind somnul cel mai dulce, cu câteva ore înainte de a se trezi să meargă la muncă. Inițial, ANM a emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de ninsori și viscol, însă cantitățile uriașe de ninsori căzute în ultimele […]
09:00
Zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România: întârzieri de sute de minute și zboruri anulate # Libertatea
Traficul feroviar, aerian și rutier din România este perturbat miercuri dimineață, din cauza ninsorilor abundente, a viscolului și a copacilor căzuți, iar multe școli sunt închise. În urma acestor probleme, trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord înregistrează întârzieri semnificative, de sute de minute, iar șase zboruri au fost anulate […]
07:50
Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise din cauza ninsorilor abundente. A fost emis mesaj RO-Alert # Libertatea
Traficul rutier este oprit miercuri, 18 februarie, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Peste 1.570 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intervin pentru a menţine drumurile deschise. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert de alertă extremă pentru autostrada A1 București-Pitești. […]
07:50
Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, băieții care au obținut cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # Libertatea
Delegația României a înregistrat, marți seară, cel mai bun rezultat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Echipajul masculin de bob-2, pilotat de Mihai Tentea și avându-l pe George Iordache în rol de frânar, a terminat competiția pe un onorant loc 5. Această clasare reprezintă nu doar vârful de formă al actualei delegații, ci și cel […]
17 februarie 2026
18:30
Metoda simplă care te poate scăpa de escrocheria prin apelurile telefonice cu numere clonate # Libertatea
Escrocheriile telefonice prin falsificarea numărului de apel, cunoscute drept „spoofing”, au crescut alarmant, acestea transformându-se într-una dintre cele mai frecvente amenințări legate de apelurile frauduloase. Frauda prin falsificarea numărului constă în afișarea unui număr fals pe ecranul telefonului victimei. Potrivit publicației franceze Comment Ma Marche, escrocii se folosesc de servicii de telefonie disponibile online pentru […]
18:30
Amenințări cu molotoave și „război urban” dacă Donald Trump merge la Milano pentru JO de Iarnă # Libertatea
Donald Trump ar putea participa la finala de hochei pe gheață a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, dacă echipa Statelor Unite se califică. Potrivit Il Giornale, discuțiile pentru o eventuală vizită a președintelui SUA sunt deja în desfășurare, iar programul său ar putea include și ceremonia de închidere a JO de la Verona. […]
15:40
„Power Couple România” 17 februarie 2026. Show-ul se apropie de marea finală. „Provocarea? Va fi una pe măsură” # Libertatea
Cinci cupluri rămase în competiție. Cinci ediții din sezonul 3. Power Couple este tot mai aproape de marea finală și de momentul în care o singură pereche va câștiga marele premiu care poate atinge 100.000 de euro. Până acolo, o nouă etapă a show-ului ajunge de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe […]
15:40
Codul portocaliu de ninsori şi viscol închide şcolile din județul Giurgiu. Cursurile se vor desfăşura în sistem online miercuri, 18 februarie 2026. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a adoptat hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ, relatează Breaking News Giurgiu. 17 februarie (ora 20.00) – 18 februarie […]
11:10
Când inteligența artificială devine ochiul care nu obosește niciodată Imaginează-ți următorul scenariu: Un bărbat de 73 de ani ajunge la urgență după o căzătură. Suspiciune de fractură costală. Radiografia se face rapid, medicul radiolog analizează imaginea – totul pare normal. Pacientul e trimis acasă cu analgezice și indicații de repaus. Dar ceva nu e în […]
11:10
O bacterie veche de 5.000 de ani, din Peștera Scărișoara, rezistă la antibioticele moderne, dar „ar putea inspira unele noi” # Libertatea
O tulpină bacteriană veche de aproximativ 5.000 de ani, descoperită în Peștera de Gheață Scărișoara, de cercetători români, atrage atenția comunității științifice după ce s-a dovedit rezistentă la mai multe antibiotice moderne. În același timp, cercetătorii spun că aceasta ar putea deveni o sursă valoroasă pentru dezvoltarea unor noi tratamente antimicrobiene, potrivit Science Alert și […]
11:10
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro” # Libertatea
La câteva zile după ce au ratat vacanța romantică la Roma, pentru că fetițele lor s-au îmbolnăvit, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat într-o altă destinație. Sartistul a schimbat biletele de avion și și-a surprins din nou soția. Astfel că, cei doi au plecat tot în Italia, dar în Abruzzo, locul unde și-au cumpărat o […]
10:40
România luptă azi pentru medalie la bob la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina: cine transmite și de la ce oră se văd coborârile lui Mihai Tentea și George Iordache # Libertatea
Echipajul de bob de 2 al României intră în această seară în lupta pentru medalie la proba olimpică, pe pista de la Cortina. Mihai Tentea și George Iordache se află pe locul 5 la jumătatea concursului, și au de recuperat doar 0,24 de secunde până la locul 3, ocupat de o pereche germană. Libertatea vă […]
10:40
Fiica unui primar din Iași a murit subit la doar 30 de ani. Mesajul de adio lăsat de Alice Doboș este tulburător # Libertatea
Este doliu în comuna Răchiteni, județul Iași, unde fiica primarului a murit fulgerător la doar 30 de ani. O pierdere grea a lovit familia edilului, după ce fiica acestuia s-a stins din viață pe neașteptate, relatează Bună ziua Iași. Comunitatea locală este în stare de șoc, moartea subită a tinerei lăsând în urmă multe întrebări […]
10:40
Gestul sopranei Iana Novac, în memoria compozitorului Eugen Doga. Artista va urca pe scena Ateneului Român, de Dragobete # Libertatea
Soprana Iana Novac împlinește ultima dorință a maestrului Eugen Doga, aceea de a avea un ultim concert la Ateneul Român, loc simbol al valorilor culturale românești și spațiu care a găzduit de-a lungul timpului cele mai importante momente artistice ale țării. Legătura specială dintre Iana Novac și Eugen Doga Dincolo de celebrul vals „Dulce și […]
10:40
Cod portocaliu de ninsori și strat de zăpadă de până la 50 de cm de marți seară, în 12 județe și București # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, mai multe avertizări de vreme severă. Din această seară, în București și 12 județe intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă de până la 50 de centimetri, iar o informare de vreme rece, viscol și polei vizează majoritatea zonelor […]
07:30
Jenâb-e Âghâ-ye Trump, Ra’is-e Jomhur-e mohtaram – în farsi, „Excelența Sa Domnul Trump, Venerabilul Președinte”. Am ortografiat cum am putut mai bine. Darurile chiar vor veni. Nu numai pentru că, și în Iran, de Ramadan (care începe astăzi în lumea musulmană) se fac daruri. În cazul de față, acestea constau într-un pachet de propuneri economice. Echipa […]
16 februarie 2026
22:20
Noi detalii în cazul femeii care a ars de vie într-o mașină electrică, în București. De ce nu a reușit să se salveze # Libertatea
Apar noi detalii în ancheta femeii care a ars de vie într-o mașină electrică, în Sectorul 6 din București. Primele verificări ale anchetatorilor au stabilit că, în momentul izbucnirii incendiului, victima se afla pe bancheta din spate a vehiculului aflat în mers, relatează televiziunea PRO TV. Trebuia să facă o manevră critică Salvarea victimei depindea […]
22:20
„Arcul Îndrăgostiților” din Italia s-a prăbușit chiar în timpul furtunilor de Ziua Îndrăgostiților # Libertatea
Un simbol al dragostei din Italia s-a prăbușit chiar în ziua de 14 februarie 2026, în timpul unei furtuni puternice. „Arcul Îndrăgostiților” era un obiectiv popular în rândul cuplurilor care mergeau în Puglia și fusese considerat un simbol al iubirii. Furtunile puternice din Italia au distrus „Arcul Îndrăgostiților” „Arcul Îndrăgostiților” din Italia, cunoscut sub numele […]
12:40
Ce pensie primește o femeie după 20 de ani de muncă în Germania: „Am crezut că este o greșeală” # Libertatea
După două decenii de muncă în Germania, o femeie din Polonia a aflat valoarea viitoarei sale pensii: o sumă cuprinsă între 520 și 600 de euro pe lună. „Am crezut că este o greșeală”, a declarat poloneza. Pensia calculată pentru o femeie din Polonia, după 20 de ani de muncă în Germania După 20 de […]
12:40
Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Vladimir Putin, el nu mai are prea mult timp la dispoziție. Nu prea mult timp, Dumnezeu să-l binecuvânteze” # Libertatea
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că este mai tânăr decât liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și că omologul său rus Putin „nu mai are mult timp la dispoziție”. Declarația a fost făcută de Zelenski, într-un interviu acordat publicației Politico, la Conferința de Securitate de la Munchen, potrivit publicației ucrainene Ukrainska Pravda. „Cred că și […]
11:10
Ce salarii se câștigă în domeniul bancar? Cât câștigă un ofițer bancar vs un director de sucursală # Libertatea
Un ofițer bancar câștigă în medie 4.000 de lei net pe lună, un consilier financiare primește 4.500 de lei în același interval, în vreme ce un analist are 5.000 de lei, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs. Concomitent, un director de agenție bancară are în mână 7.000 de lei, mai arată datele. […]
11:10
Cei care stăpânesc acum și împart discreționar resursele uriașe ale bugetului public național, care au crescut taxele/impozitele/contribuțiile cu o lipsă de umanitate fără precedent (atacând frontal bolnavii, femeile gravide, persoanele cu handicap, oamenii simpli lipsiți de lobby/acces la premier contra unui milion și jumătate de euro etc.) se numesc pro-europeni. Ei sunt coaliția PSD+PNL+USR+UDMR=aceeași mizerie […]
11:00
Săptămâna Albă, ultima etapă înainte de Postul Mare al Paștelui, se desfășoară între 16 și 22 februarie 2026. Această perioadă specială îi pregătește treptat pe credincioși pentru una dintre cele mai importante și austere perioade spirituale ale anului. În tradiția Bisericii Ortodoxe Române, Săptămâna Albă este un timp de tranziție. Credincioșii renunță la consumul de […]
11:00
ÎCCJ anulează definitiv sechestrul de peste 1.000.000.000 de lei pus pe averea lui Viorel Micula # Libertatea
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, joi, recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Bihor, confirmând astfel decizia de anulare a sechestrului instituit pe bunurile lui Viorel Micula, în valoare de 1,29 miliarde de lei, relatează Bihoreanul. Decizia vine în contextul amplei campanii a statului de a recupera despăgubirile plătite anterior fraților […]
11:00
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu # Libertatea
Cătălin Măruță a avut ultima emisiune la PRO TV pe 6 februarie 2026, după care pe tronsonul orar pe care postul din Pache Protopopescu difuza show-ul „La Măruță” au intrat două seriale turcești („Leyla” și „La marginea lumii”) și „Lecții de viață”. După ce s-a aflat că show-ul „La Măruță” va fi înlocuit începând cu […]
11:00
Renovarea băii este una dintre cele mai bune ocazii să transformi complet un spațiu care, de obicei, e prea mic, prea încărcat sau pur și simplu rămas în urmă ca aspect. O baie aerisită înseamnă lumină, ordine vizuală și un design care te face să simți că ai loc, chiar dacă vorbim de 4–5 metri […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.