EXCLUSIV Cum a zăcut doi ani în camera preliminară dosarul ”Las Vegas”, al unor clanuri celebre acuzate de violențe, șantaj și grup infracțional / Curtea de Apel București a restituit dosarul la DIICOT după 1 an jumate de amânări, ÎCCJ după încă 4 luni / Juriști: Cel mai probabil faptele se prescriu înainte de o sentință finală
G4Media, 22 februarie 2026 06:10
Dosarul "Las Vegas", lanțul de cazinouri care și-ar fi împărțit profitul cu frații Andrew și Tristan Tate, s-a aflat în camera preliminară, la Curtea de Apel București (CAB), din noiembrie 2023 până în 11 februarie 2026, în locul celor 60 de zile prevăzute de lege. Altfel spus, după mai bine de doi ani, judecata propriu-zisă […]
• • •
Acum o oră
06:10
EXCLUSIV Cum a zăcut doi ani în camera preliminară dosarul "Las Vegas", al unor clanuri celebre acuzate de violențe, șantaj și grup infracțional / Curtea de Apel București a restituit dosarul la DIICOT după 1 an jumate de amânări, ÎCCJ după încă 4 luni / Juriști: Cel mai probabil faptele se prescriu înainte de o sentință finală
Dosarul "Las Vegas", lanțul de cazinouri care și-ar fi împărțit profitul cu frații Andrew și Tristan Tate, s-a aflat în camera preliminară, la Curtea de Apel București (CAB), din noiembrie 2023 până în 11 februarie 2026, în locul celor 60 de zile prevăzute de lege. Altfel spus, după mai bine de doi ani, judecata propriu-zisă […]
Acum 8 ore
23:40
Gruparea jihadistă Statul Islamic (ISIS) a lansat un apel către membrii săi din Siria pentru a lupta împotriva noului guvern de la Damasc. Apelul a marcat primul mesaj transmis de organizație în mai bine de doi ani. Purtătorul de cuvânt al ISIS, Abu Hudhayfah al-Ansari a transmis susținătorilor „Trebuie să luptați împotriva noului regim sirian, […]
23:00
Ce să pui în bagaj când călătorești cu câinele: Ghidul practic de care are nevoie orice iubitor de animale pentru o vacanță fără griji
Atunci când călătorești cu câinele tău, trebuie să ai grijă ce pui în bagaj pentru ca amândoi să aveți parte de o vacanță plăcută, fără stres și de neuitat. Iată un ghid complet cu ce să pui în geanta de călătorie! Ce să pui în bagaj când călătorești cu câinele Planificarea unei călătorii alături de […]
Acum 12 ore
22:50
Lista filmelor și regizorilor premiați la Berlinală / Mențiuni speciale pentru două filme realizate de regizori români: Tudor Cristian Jurgiu și Paul Negoescu
Pelicula "Gelbe Briefe" ("Yellow Letters"), în regia cineastului german Ilker Çatak, a fost recompensată sâmbătă seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, principalul trofeu acordat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Filmele româneşti "De capul nostru", în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, şi "Atlasul universului", de Paul Negoescu", au fost […]
22:20
Au fost eliberaţi 80 de prizonieri politici în Venezuela / "Astăzi au fost primite alte 1.152 de solicitări, în total 1.557 care sunt tratate imediat" – președintele parlamentului
Un total de 80 de deţinuţi politici au fost eliberaţi sâmbătă în Venezuela în cadrul recentei amnistii, a declarat preşedintele Parlamentului, Jorge Rodriguez, pentru AFP, citată de Agerpres. „Astăzi au avut loc 80 de eliberări" la Caracas, a precizat el după ce justiţia venezueleană a acordat libertatea unui număr de 379 de deţinuţi politici ca […]
22:00
GALERIE FOTO Așa arată un baroc latino de mare impact vizual: Gannina Azur la London Fashion Week – Corespondență de la Londra
Într-un cadru cu arhitectură solemnă, aproape liturgică, prezentarea Gannina Azur din cadrul London Fashion Week Primăvara–Vara 2026/2027 a funcționat ca un manifest despre putere, memorie culturală și feminitate asumată. Designerul originar din Republica Dominicană a propus o colecție care negociază permanent între opulența istorică și codurile actuale ale couture-ului internațional, construind o estetică recognoscibilă și […]
21:40
Marș cu mii de persoane la Lyon, după uciderea unui activist de extremă dreapta / Quentin Deranque a atacat de un grup radical de stânga/ S-a scandat „Justiție pentru Quentin" și „Antifa asasin"
Aproximativ 3.200 de persoane au participat sâmbătă la un marș în orașul Lyon după ce un activist de extremă dreapta, Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a fost ucis, relatează Reuters, citată de Mediafax. Marșul a avut loc la o săptămână după ce Quentin Deranque și-a pierdut viața. Acesta a încetat din viață […]
21:20
Primul caz de ucidere a unui american de către agenții de imigrare datează din martie 2025, la două luni după ce Trump și-a început mandatul
Un agent federal de imigrare a împușcat și ucis un cetățean american în Texas în martie 2025, cu câteva luni înainte ca administrația Trump să înceapă valul de deportări din Minnesota, care a dus la moartea prin împușcare a lui Renee Good și Alex Pretti, potrivit documentelor publicate săptămâna aceasta, transmite Reuters. Ruben Ray Martinez, […]
21:20
Ursul de Aur pentru cel mai bun film: "Yellow Letters", în regia lui Ilker Çatak / Povestea unor artiști care își pierd locurile de muncă din cauza opiniilor politice
Pelicula "Gelbe Briefe" ("Yellow Letters"), în regia cineastului german Ilker Çatak, a fost recompensată sâmbătă seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, principalul trofeu acordat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, transmite Agerpres. Filmul spune povestea unui regizor turc şi a soţiei lui, actriţă, cărora […]
21:10
Ministrul Sănătății anunță controale după cazul medicului care opera la privat în timpul programului la stat / "Mâine va fi corpul de control la spitalul Elias, unde vom avea un raport complet"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, la Digi24, declanșarea unui control național pentru a verifica situațiile în care medici ar desfășura activități în sistemul privat în timpul programului de lucru din spitalele publice. Ministrul Sănătății a făcut aceste precizări după ce vineri a adus în atenția publică un caz în care un medic angajat […]
21:10
„Va fi necesară o poziţie unită a Uniunii Europene" / Franţa lucrează la o poziţie comună a UE în faţa noului scenariu tarifar american – surse
Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii situaţii care se conturează după decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind tarifele şi consideră că va fi necesară o poziţie comună, informează sâmbătă EFE, citată de Agerpres. Surse din Ministerul francez de Externe au explicat că […]
21:00
Ministra Mediului: Pe litoral există 4.000 de construcții care sunt suspecte să fie ilegale între malul mării și faleză/ Buzoianu anunță procese pe care le va deschide Apele Române
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă la TVR Info că pe litoral există „aproape 4.000 de construcții" care sunt „suspecte să fie ilegale", ridicate între malul mării și faleză. Ea a spus că Apele Române vor deschide acțiuni în instanță. „Aproape 4.000 de construcții care sunt suspecte să fie ilegale (…) […]
20:40
Degustare de cârnați bănățeni, aduși de șvabi chiar și din Germania/ Rețeta câștigătoare datează de 60 de ani
„Worschkoschtprob", Degustarea cărnaților bănățeni, a continuat tradiția începută în anii 70 de redactorii ziarului de limbă germană Neue Banater Zeitung. Evenimentul din acest an a fost găzduit de Casa de Cultură din comuna Săcălaz de lângă Timișoara. Manifestarea este dedicată abonaților Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien / Banater Zeitung, dar și participanților care se înscriu […]
20:30
Liderul USR Dominic Fritz despre negocierile pe buget: Linia roșie pentru USR este fără datorii noi / Nici nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, cu impozitare progresivă
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă seara, la Antena 3, că linia roșie în ce privește negocierile din coaliție pe tema bugetului pe anul 2026 este "fără datorii noi". "Linia roșie pentru USR este fără datorii noi (…) Nu va fi ușor la negocierea bugetului. Fiecare va încerca să tragă plapuma pe el. Întrebarea […]
20:10
Efectele ninsorii în București: Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii
Mai multe baloane presostatice care acopereau terenuri de tenis din București s-au prăbușit în ultimele zile din cauza cantităților mari de zăpadă, în urma ninsorilor care au afectat Capitala. În urma prăbușirii nu au fost înregistrate victime, relatează Mediafax. În urma ninsorilor din București au fost afectate peste 10 astfel de terenuri, relatează gandul.ro. Zonele […]
19:50
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește noua taxă vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat fundamentul juridic al planului său economic. După decizia dură a celei mai înalte instanțe americane, pronunțată vineri, Trump a semnat o proclamație prin care a […]
19:50
Patru drumuri judeţene din Brăila sunt blocate, sâmbătă seara, din cauza sulurilor de zăpadă spulberate şi a poleiului, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, este vorba despre DJ 211B – Bărăganu – Victoria – suluri de zăpadă spulberată; DJ 225 A Gropeni – intersecţia cu DN 2A […]
19:30
"Este un sistem care ucide" / Val de furie în rândul tinerilor bosniaci: Cer „dreptate" în stradă după un accident de tramvai la Sarajevo soldat cu moartea unui student
Câteva mii de persoane au mărşăluit sâmbătă la Sarajevo pentru a cere „dreptate", după un recent accident de tramvai în capitala Sarajevo în care un student a fost ucis şi o elevă a fost grav rănită, a constatat un fotograf AFP. Acest accident a alimentat un val de furie al tinerilor, studenţilor şi liceenilor, care […]
19:20
GALERIE FOTO Ce a atras atenția la London Fashion Week: rochiile de mireasă semnate de Johanna Hernandez – corespondență de la Londra
În cadrul London Fashion Week, sezonul Primăvară–Vară 2026–2027, designerul Jhoanna Hernandez a adus pe podium universul Glaudi, un brand deja recunoscut pentru estetica sa bridal couture cu accente dramatice. Din punct de vedere constructiv, colecția este articulată în jurul unei siluete bine definite: talia marcată prin corsetărie solidă, busturi sculptate și volume controlate în zona […]
19:10
Peste 150 de ţestoase gigantice, reintroduse pe o insulă din Galapagos, de unde au dispărut acum un secol
O echipă formată din oameni de ştiinţă şi gardieni forestieri a reintrodus circa 150 de ţestoase gigantice pe insula Floreana, din arh
19:10
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum încălzești pizza ca să rămână crocantă/ Sfaturi de la o bucătăreasă italiancă # G4Media
Roberta, o bucătăreasă italiancă, îți arată cum să încălzești pizza fără să se înmoaie: „Ca nouă o să fie”. Experta în gastronomie italiană explică cea mai bună metodă de a salva acest preparat, astfel încât să pară proaspăt făcut, susține ABC. După weekend apare o situație cu care toți ne-am întâlnit: au rămas câteva felii […] © G4Media.ro.
19:00
Ministrul sănătății: Se deschid noi centre de prevenție la Craiova și Târgu Mureș pentru cardiacii cu risc de moarte subită/ La pacienții cu risc înalt, implantarea unui defibrilator poate preveni decesul # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă extinderea Programului de Profilaxie a Morții Subite Cardiace prin includerea a două noi centre, relatează Mediafax. „Extindem Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, a scris Alexandru Rogobete într-o […] © G4Media.ro.
18:40
Noul Gemini 3.1 Pro depășește indicatorii de performanță precedenți și întrece GPT 5.2 la raționament # G4Media
Google a anunțat lansarea Gemini 3.1 Pro, cea mai nouă versiune a modelului său de inteligență artificială, la doar câteva luni după debutul Gemini 3. Noua variantă intră în faza de preview pentru dezvoltatori, companii și utilizatori individuali, iar compania promite îmbunătățiri semnificative în zona de raționament, programare și procesare a documentelor ample. Potrivit Google, […] © G4Media.ro.
18:30
Cel puţin 18 persoane arestate după tulburări la un protest al opoziţiei în Tirana/ Manifestanții au aruncat cu coktailuri Molotov și artificii în forțele de ordine # G4Media
Un total de cel puţin 18 persoane au fost arestate după tulburările de vineri din centrul Tiranei, unde un protest al opoziţiei a degenerat în confruntări cu forţele de securitate, a informat sâmbătă poliţia albaneză, informează EFE. În afara celor arestaţi, au fost deschise anchete penale împotriva altor 28 de persoane, după ce unii manifestanţi […] © G4Media.ro.
18:10
Brazilia și India, pact pentru pământurile rare / Narendra Modi: Acordăm prioritate colaborării în domenii precum inteligența artificială, supercalculatoarele și semiconductorii # G4Media
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, și președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, au semnat sâmbătă un acord de investiții și cooperare tehnică pentru explorarea mineralelor critice, un pact menit să asigure aprovizionarea cu materii prime esențiale. „Creșterea investițiilor în cooperarea privind energiile regenerabile și mineralele critice se află în centrul acordului inovator pe care l-am […] © G4Media.ro.
18:00
Ucraina a atacat o fabrică rusească de rachete hipersonice Oreşnik aflată la 1500 de km de graniță / Forțele Kievului au folosit o rachetă de croazieră tip Flamingo # G4Media
Statul Major General al forţelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreşnik situată în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova şi la aproximativ 1.500 de graniţa cu Ucraina, potrivit canalului Telegram Astra, informează EFE, citată de Agerpres. În noaptea de vineri […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:30
Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele lui Trump. Ce se întâmplă cu banii deja colectați? Peste 130 de miliarde de dolari au fost plătite deja # G4Media
Tarifele vamale au fost politica emblematică a lui Donald Trump. Însă vineri Curtea Supremă a SUA a declarat aceste taxe ilegale. Ce se întâmplă cu miliardele de dolari deja colectate? Decizia Curții Supreme ridică numeroase întrebări, arată Sky News. Donald Trump a declarat că decizia Curții Supreme este „dezamăgitoare” și că este rușinat de anumiți […] © G4Media.ro.
17:20
Veniturile OpenAI ar urma să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030 / Compania a început să testeze reclame pentru anumiți utilizatori # G4Media
Compania de tehnologie OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, şi să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, citate de Agerpres. Previziunile privind veniturile reflectă impulsul puternic de care beneficiază OpenAI datorită vânzărilor pe bază de abonament pentru […] © G4Media.ro.
17:00
Statistică: Producţia de gaze a României a scăzut cu 0,9% în 2025 / Importurile s-au majorat cu 75% / Prognoza indică o creștere a producției până în 2027 # G4Media
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în 2025, de 7,503 milioane tone echivalent petrol, cu 67.500 tep sub cea din anul anterior (minus 0,9%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citat de Agerpres. Pe de altă parte, anul trecut, importurile de gaze naturale au crescut cu 75% (plus 1,368 […] © G4Media.ro.
17:00
Iran: studenții de la o universitate de elită din Teheran reaprind protestele față de regimul teocratic, pe măsură de SUA concentrează o forță militară uriașă în zonă # G4Media
Noi proteste împotriva sistemului autoritar de guvernare din Iran au izbucnit sâmbătă, la una dintre cele mai cunoscute universităţi din ţară, odată cu începerea noului semestru, informează dpa. Studenţi de la Universitatea de Tehnologie Sharif din capitala Teheran s-au adunat şi au scandat lozinci de protest, au raportat activiştii pe reţelele sociale. Buletinul informativ studenţesc […] © G4Media.ro.
16:50
Sorana Cîrstea, numărul 32 mondial, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac fix în anul în care se desparte și de tenis # G4Media
Relația dintre Alexandru Ion Țiriac Jr., fiul mult mai celebrului său tată Ion Țiriac, și Sorana Cîrstea, unul dintre cuplurile din România, s-a încheiat recent, potrivit surselor apropiate celor doi. Aceștia au decis să păstreze o relație de prietenie. „Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot […] © G4Media.ro.
16:20
Zeci de persoane blocate în mașini din cauza viscolului / Inspectoratul pentru Situații de Urgență: Consultați permanent avertizările de trafic și prognozele meteo # G4Media
Autoritățile intervin în sprijinul cetățenilor din șapte județe și în București, unde zeci de autovehicule au rămas blocate și mii de persoane au rămas fără acces la curent electric, pe fondul codului galben de ninsoare și viscol, transmite Mediafax. „La momentul raportării sunt intervenții în desfășurare în 16 localități din 7 județe (Argeș, Brăila, Buzău, […] © G4Media.ro.
16:20
Premierul Slovaciei, Robert Fico, ameninţă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina, după ce Viktor Orban a spus că va sista livrările de motorină # G4Media
Premierul slovac Robert Fico a ameninţat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters, transmite Agerpres. Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin […] © G4Media.ro.
16:10
Noul rival al iPhone? Xiaomi 17T și 17T Pro ar putea oferi cea mai apropiată experiență de dispozitivele Apple, dar pe Android # G4Media
Xiaomi 17T și Xiaomi 17T Pro vor fi lansate cu aproximativ patru luni mai devreme decât predecesorii lor de anul trecut, ceea ce ar însemna o lansare undeva în jurul lunii mai, potrivit leaker-ului chinez Experience more (via GSMArena), citat de TechRadar. De ce este relevant pentru iPhone? Ei bine, telefoanele recente din seria T […] © G4Media.ro.
16:00
Chişinăul şi Kievul fac noi precizări despre infractorii moldoveni recrutaţi de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina # G4Media
Inspectoratul naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, poliţia ucraineană şi Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au prezentat noi detalii privind reţinerea pe teritoriul R. Moldova a unor indivizi într-un dosar care investighează planuri de asasinare a mai multor persoane publice din Ucraina, relatează Deschide.md, transmite Agerpres. În urma unei […] © G4Media.ro.
16:00
Întâlnire în premieră între Predoiu și directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA / Ministrul de interne este unul dintre numele vehiculate la șefia SRI # G4Media
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne s-a întâlnit marți cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite. În cadrul întâlnirii cei doi oficiali au discutat cooperarea bilaterală în contextul noilor provocări de securitate internațională, transmite Mediafax. Amintin că Predoiu este unul dintre numele vechiculate la șefia SRI ca propunere din partea PNL Un […] © G4Media.ro.
15:50
88 de ţări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligenţa artificială / Ce prevede acordul și ce înseamnă ”depozitul global” de securitate # G4Media
Ediţia 2026 a summitului privind impactul inteligenţei artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea „Declaraţiei de la Delhi”, cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susţinut de 88 de ţări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînţelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE. „Apariţia […] © G4Media.ro.
15:40
Primarul Capitalei: Dacă luăm cele 5.000 de gratuități pentru ziariști, alte zeci de mii de gratuități pentru hibride și electrice, sunt de două ori mai mai multe decât locuri de parcare # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că este necesară o reevaluare a gratuităților pentru locurile de parcare. „O să-mi iau înjurături”, spune edilul. „O să-mi iau înjurături, pentru că, probabil că… anumite gratuități pe parcări nu mai sunt sustenabile, da? Oamenii vor ca totul să fie gratis. Dom’le, nu merge într-un oraș civilizat ca […] © G4Media.ro.
14:50
Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase # G4Media
Primarul general Ciprian Ciucu spune că Primăria Capitalei este un „monstru administrativ” și că birocrația și hățișul administrativ sunt „fabuloase”. El susține că este nevoie de o reformă administrativă. Primarul general Ciprian Ciucu a fost întrebat, duminică, la Digi24, ce l-a surprins în cele două luni de cânt a preluat Primăaria Capitalei. „În aceste două […] © G4Media.ro.
14:50
Kelemen Hunor, ironic față de Marcel Ciolacu: „După rotativă, guvernul a îndatorat România peste măsură. Măcar dacă ar fi câştigat alegerile” # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că România plăteşte acum greşelile făcute de Guvern după „rotativa” în urma căreia Marcel Ciolacu a preluat funcţia de prim-ministru, pentru că după acest moment, guvernul „a îndatorat România peste măsură”. El a făcut aceste declarații la emisiunea „Insider politic” de la Prima TV. Kelemen a ținut însă să puncteze […] © G4Media.ro.
14:30
Departamentul pentru Situații de Urgență, după ce doi medici au fost agresați: Nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate. Exercitarea violenței împotriva personalului aflat în misiune este o faptă gravă, iar consecințele sunt penale # G4Media
Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) susțin că acest gen de fapte reprezintă un semnal de alarmă care impune aplicarea neîntârziată a legii. „Lovirea unui medic în timpul resuscitării unui pacient sau în timpul intervenției într-o situație critică reprezintă un act de o gravitate extremă. În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există […] © G4Media.ro.
14:10
EXCLUSIV ISE Nava Lara, care ocolea sancțiunile europene și americane prin Portul Constanța, acuzată de SUA că ajută la finanțarea teroriștilor Hezbollah / Blocată în Turcia de peste o lună, nava urma să plece spre România # G4Media
Nava Lara, despre care Info Sud-Est a arătat în exclusivitate în iunie 2025 că ocolește sancțiunile UE și SUA prin Portul Constanța, este acuzată de OFAC (Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA) că ajută la finanțarea teroriștilor Hezbollah. Ea este blocată în Turcia de peste o lună. Lara a adus de mai multe […] © G4Media.ro.
14:10
În prag de război cu Iranul, consilierii îi recomandă lui Donald Trump să se concentreze pe economie # G4Media
După concentrarea unei forţe navale şi aeriene americane impunătoare în Orientul Mijlociu, situaţia sugerează că SUA s-ar afla în prag de război cu Iranul. Pe acest fundal îngrijorător, consilierii preşedintelui Donald Trump îl îndeamnă să se concentreze mai mult pe îngrijorările economice ale alegătorilor, evidenţiind riscurile politice ale unei escaladări militare înaintea alegerilor de la […] © G4Media.ro.
14:00
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că societatea românească a ajuns la un punct critic, atât din punct de vedere social, cât și economic. Invitat în emisiunea Insider politic de la Prima TV, acesta a declarat că nivelul de suportabilitate al populației este „la limită”, iar diferențele dintre clasa medie și persoanele vulnerabile devin tot […] © G4Media.ro.
13:50
VIDEO Gamerii anilor ’90 vs Generația Z: cum ne-a „crescut” gamingul și ce urmează în 2026 # G4Media
Cum ne schimbă gamingul viața? În doze bune, jocurile sunt un antrenament real pentru creier: ne învață să luăm decizii sub presiune, să gestionăm pierderea și să revenim după eșec. De la titlurile „grele” ale milenialilor, precum Mafia și Half-Life, care au format răbdare și perseverență, până la era online a Generației Z, bazată pe […] © G4Media.ro.
13:50
VIDEO Postare a clubului Dinamo acuzată de rasism: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea” / O pană prezentată într-o înregistrare video a încins spiritele în mediul online # G4Media
O postare a clubului Dinamo a generat numeroase reacții în mediul online, mai multe persoane acuzându-i de rasism pe reprezentanții grupării dinamoviste. Pe imagini se vede un câine care se apropie de o pană neagră și începe să latre. „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea! Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o […] © G4Media.ro.
13:30
Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună # G4Media
Poliția Română a transmis, sâmbătă, că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență semnalate în contextul violenței domestice. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate, scrie Mediafax. Potrivit comunicatului transmis, sâmbătă, de Poliția Română, numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% […] © G4Media.ro.
13:30
Răzvan Toma, de la administrarea afacerilor la horticultură și conserve artizanale în fosta casă a bunicilor # G4Media
Într-o perioadă în care multe afaceri se nasc din planuri de business atent desenate și strategii pe termen lung, Mama Lola s-a născut din nevoia unei schimbări. Nu dintr-un document Excel, ci dintr-o întrebare simplă: ce punem pe masă copilului nostru și ce fel de copilărie vrem pentru el? Așa explică Răzvan Toma, fondatorul micului […] © G4Media.ro.
13:30
Urgențe medicale la câini și pisici: Ghidul de prim ajutor pe care orice stăpân ar trebui să-l cunoască (FOTO) # G4Media
Te-ai întrebat vreodată ce ai face dacă animalul tău de companie ar avea nevoie urgentă de ajutor? La fel cum știm să acordăm primul ajutor oamenilor — de la resuscitare la intervenții în caz de criză — este la fel de important să știm cum să reacționăm când câinele sau pisica noastră se află în pericol. […] © G4Media.ro.
13:30
Colegiul Medicilor: Respectarea programului de lucru este o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate # G4Media
Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România au transmis, sâmbătă, că respectarea programului de lucru reprezintă o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate, la fel ca respectarea condiţiilor de muncă de către angajator faţă de medici, transmite Agerpres. Într-o postare pe Facecbook, conducerea CMR îşi reafirmă poziţia în privinţa respectării programului de lucru în […] © G4Media.ro.
