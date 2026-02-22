Andrei Borza semnează: ”Vom avea o întâlnire!” Dezvăluirea lui Ioan Becali
Ioan Becali a făcut anunțul despre viitorul lui Andrei Borza.
George Pușcas este așteptat să semneze în Superliga României, cu Dinamo.
Sportul românesc se poate mândri, inclusiv acum când nu mai avem rezultatele din trecut, cu niște ambasadori care fac cinste țării peste hotare.
Formația din Salonic joacă azi pe terenul celor de la AEL, de la ora 18:00.
Andrei Nicolescu iese la atac după acuzațiile de rasism la derby-ul cu Rapid: „Ei sunt cei care discriminează” # Sport.ro
Andrei Nicolescu a respins ferm acuzațiile de rasism de după meciul cu Rapid. El susține că imaginile de promovare au fost complet răstălmăcite.
Real Madrid i-a luat fața Barcelonei pentru starul de 50 de milioane de euro! Transferul prinde contur # Sport.ro
Real Madrid are șanse din ce în ce mai mari să dea o lovitură pe piața transferurilor.
Mircea Lucescu a confirmat că se va afla pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla ulterior.
Alex Matei, despre cum nu a uitat niciodată de „acasă”. Bazinul Floreasca zâmbește din nou: „Am investit 700.000 de euro” # Sport.ro
Alex Matei a făcut Bazinul Floreasca să strălucească și „să zâmbească” din nou, în urma unor renovări grele și costisitoare, dar în care pasiunea a fost tot timpul pe primul loc.
Soluția radicală pentru promovarea Stelei. Ce trebuie să facă Armata pentru ca CSA să joace în Superliga # Sport.ro
Contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie 2026 a vorbit deschis despre blocajul echipei din Ghencea. În contextul actual, Ilie Drăgan a explicat că regulamentele europene sunt clare, iar trecerea la o formă de organizare privată este singura cale legală pentru accederea în primul eșalon.
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul formației Hermannstadt, a avut un mesaj mobilizator pentru elevii săi, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda.
Ce a numit Jessica Pegula o „nebunie” după ce a scris istorie pentru SUA la turneul de la Dubai # Sport.ro
Proaspăt campioană la Dubai, Jessica Pegula a devenit prima americancă triumfătoare într-un turneu de simplu în 2026 și a expus un detaliu uluitor din sportul american.
Elias Charalambous, reacție fermă după dezastrul de pe Arena Națională: „Nu există scuze!” # Sport.ro
Elias Charalambous a prefațat duelul FCSB - Metaloglobus, programat luni, de la ora 20:00. Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre starea deplorabilă a gazonului de pe Arena Națională.
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani.
Marko Momcilovic a plecat după un mare scandal de la FCSB.
Momentul în care Elias Charalambous a devenit iritat la conferința de presă: ”E un cuvânt foarte grav!” # Sport.ro
FCSB se va duela cu Metaloglobus în etapa cu numărul 28 din Superliga României.
FCSB e pe 10 în clasament cu 40 de puncte.
Antrenorul Cristi Chivu a oferit duminică o veste importantă pentru Inter.
Andrei Nicolescu a dezvăluit noul ”complex” al lui Dinamo: ”Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid!” # Sport.ro
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 1-2, în etapa 28 din Superliga României.
Cristiano Ronaldo este legitimat în Arabia Saudită la Al Nassr.
Maraton Ligue 1 | Strasbourg – Olympique Lyon este capul de afiș al zilei, de la 21:45, pe VOYO # Sport.ro
Astăzi sunt programate cinci meciuri din campionatul Franței, în direct pe VOYO.
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, s-a arătat surprins sâmbătă seară de ratarea lui Ricardo Pepi din pasa perfectă a lui Dennis Man, în victoria cu Heerenveen, scor 3-1.
Cristi Săpunaru a vorbit deschis și a recunoscut că a greșit într-o privință care i-ar fi putut schimba cariera.
George Pușcaș, în vârstă de 29 de ani, sosește astăzi la Dinamo, aducând un suflu nou în ofensiva lui Zeljko Kopic imediat după meciul pierdut cu Rapid.
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Lecce, în etapa 26 din Serie A.
Bernadette Szocs s-a calificat în 16-imi la Singapore Smash 2026.
Meciul de marți seara dintre Benfica și Real Madrid (0-1) a fost umbrit de un incident rasist.
„Moșul” încasează o rentă viageră consistentă pentru performanțele obținute.
Tottenham - Arsenal, exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Radu Drăgușin, anunțat titular în North London Derby # Sport.ro
Tottenham - Arsenal, astăzi, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO. Toate informațiile se găsesc pe Sport.ro.
România concurează în ultima zi a Jocurior Olimpice de iarnă.
Oficialii ruși pregătesc un proces de proporții.
Fost campion cu Dinamo, reproșuri dure pentru eroul din meciul cu FCSB: „Trăiește doar din golurile alea” # Sport.ro
Claudiu Vaișcovici a criticat duminică evoluțiile lui Danny Armstrong, mijlocașul lui Dinamo. Fostul atacant spune că acesta nu are valoarea necesară pentru a juca în Ștefan cel Mare.
DC United a învins-o pe Philadelphia Union cu scorul de 1-0, în prima etapă din MLS.
Tot ce trebuie să știi despre Nottingham - Liverpool, meci transmis în exclusivitate de VOYO.
Dan Șucu, patronul formațiilor Genoa și Rapid, se pregătește să facă o mutare decisivă.
Noul antrenor al lui Tottenham l-a lăudat pe Radu Drăgușin: ”I-am remarcat imediat talentul” # Sport.ro
North London Derby e diseară, de la 18:30, în direct pe VOYO.
Rayo Vallecano a obținut o remiză pe terenul lui Betis, scor 1-1, în etapa 25 din La Liga.
Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Oltenii, lideri și dacă pierd # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Slobozia și Craiova.
Decizia luată de Ionel Ganea în memoria fiului său. Ce afacere a deschis fostul internațional român # Sport.ro
Fostul atacant Ionel Ganea a înființat o firmă de echipamente sportive care poartă numele fiului său, Alexandru, decedat anul trecut într-un accident rutier.
Liviu Antal (36 de ani) a marcat în prima etapă din campionatul Lituaniei, însă echipa sa, Zalgiris, a pierdut dramatic.
FC Argeș - Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 15:00 | Piteștenii țintesc play-off-ul # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FC Argeș și Farul Constanța.
Rămâne FCSB în afara play-off-ului? Victor Angelescu a analizat situația critică a rivalei # Sport.ro
FCSB tremură pentru prezența în play-off, iar Victor Angelescu a analizat duminică situația roș-albaștrilor. Echipa poate rata primele 6 locuri chiar dacă învinge în meciurile rămase.
Mutarea plănuită ”în culise”! Lucescu va pregăti naționala la baraj, dar i se pregătește înlocuitorul # Sport.ro
FRF a confirmat în cursul zilei de sâmbătă că Mircea Lucescu va merge alături de naționala României la barajul cu Turcia de pe 26 martie.
Olandezii au analizat evoluția lui Dennis Man după victoria lui PSV. Ce i-au reproșat jurnaliștii batavi # Sport.ro
Sâmbătă, PSV a învins-o pe Heerenveen cu 3-1. Presa din Olanda a analizat cu atenție prestația lui Dennis Man.
Marian Iancu, fără menajamente după victoria lui Rapid din derby. Cum a numit-o pe Dinamo: ”Eu nu vă mint niciodată” # Sport.ro
Rapid a învins-o și în returul sezonului regulat pe Dinamo, de data asta cu 2-1.
Daniel Pancu anunță prezența în play-off după a noua victorie la rând: „Șansele sunt 90% acum!” # Sport.ro
Daniel Pancu este sigur de prezența CFR-ului în play-off-ul Superligii, cotând șansele la 90%, după succesul cu Petrolul, scor 2-1, care a adus a noua victorie consecutivă.
Gestul simbolic care a precedat despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr., după cinci ani # Sport.ro
Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac au pus capăt relației.
Rapidiștii au sărbătorit mâncând pizza după victoria cu Dinamo! Cele mai tari imagini din derby-ul de sâmbătă # Sport.ro
Rapid a învins-o cu 2-1 pe Dinamo sâmbătă seară.
Adrian Porumboiu a analizat faza VAR din meciul Rapid - Dinamo: „Pare bizar că întorci o decizie” # Sport.ro
Fostul arbitru Adrian Porumboiu a analizat intervenția arbitrilor din camera VAR în meciul Rapid - Dinamo 2-1, în urma căreia a fost anulat un gol marcat de oaspeți.
Florin Prunea l-a atacat pe apropiatul lui Dan Șucu după Rapid – Dinamo: ”E târziu acum de cumpărături!” # Sport.ro
Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, în etapa cu numărul 28 din Superliga.
