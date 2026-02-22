De ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare avocata care a lovit intenționat un motociclist

20:20

Un scandal s-a produs sâmbătă între vicepremierul Radu Miruţă (USR) şi PSD Gorj, după ce ministrul Apărării şi vicepremier a chemat primarii din zonă la o întâlnire şi acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuţii.