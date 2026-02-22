De ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare avocata care a lovit intenționat un motociclist
Newsweek.ro, 22 februarie 2026 15:50
Avocata Alexandra Chiriac, fostă Cioată, a încercat să ucidă un motociclist pentru a-i dovedi acestuia că e o bună șoferiță.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
16:10
Un cuplu și-a făcut cadou la pensie un Porsche de 100.000$. Sărbătoreau 70 de ani împreună # Newsweek.ro
Majoritatea oamenilor își sărbătoresc o aniversare importantă a nunții cu o cină liniștită sau o reuniune de familie. Însă un cuplu a ales ceva mult mai memorabil: la nouăzeci de ani și sărbătorind 70 de ani împreună, au decis să-și cumpere un Porsche.
Acum 30 minute
15:50
Avocata Alexandra Chiriac, fostă Cioată, a încercat să ucidă un motociclist pentru a-i dovedi acestuia că e o bună șoferiță.
Acum o oră
15:40
Povestea studentei din Japonia care se pregătește la Iași să devină chirurg în Australia: Îi plac sarmalele # Newsweek.ro
La mii de kilometri distanță de casă, în inima Moldovei, o tânără din Japonia își construiește visul de a deveni medic. Povestea ei leagă Yokohama, al doilea oraș ca mărime din Japonia, de Iași, unul dintre cele mai importante centre academice ale României.
15:20
Un tânăr în vârstă de 28 de ani a murit după ce a fost prins sub un ATV într-o pădure din Pușcași, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui.
Acum 2 ore
15:10
Patru ani de război în Ucraina. La București, comunitatea ucraineană protestează față de Rusia agresoare # Newsweek.ro
Comunitatea ucraineană din București marchează 4 ani de război în Ucraina.
14:50
Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea situației. Unele vor suna ca niște sms-uri # Newsweek.ro
Mesajele RO-ALERT nu vor mai suna toate la fel. Unele își vor menține sunetul actual, altele vor fi ca niște sms-uri, în funcție de tipul și gavitatea situației.
14:30
Cum va fi vremea până la sfârșitul lui Februarie. Vor fi și 14 grade Celsius în unele zone # Newsweek.ro
Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile diurne vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
14:20
39 ani munciți în România și Italia, răsplătiți cu 1.400 lei pensie! Cazul care revoltă pensionarii # Newsweek.ro
După aproape patru decenii de muncă, dintre care o perioadă și în Italia, un bărbat a descoperit la momentul pensionării că va primi doar 1.400 de lei pe lună. Situația lui ridică noi semne de întrebare privind modul de calcul al pensiilor și valorificarea perioadelor muncite.
Acum 4 ore
14:00
Două persoane, găsite moarte într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. E posibil să fi murit de frig # Newsweek.ro
Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată nici la sursă de energie electrică, nici la gaze.
14:00
Mărțișor călător? 5 idei de city-break în doi, cu distracție, relaxare și shopping incluse, de 1 martie # Newsweek.ro
Cum anul acesta 1 martie pică duminica, primul weekend de primăvară calendaristică poate fi o ocazie perfectă pntru un mărțișor călător, pentru un city-break în doi, cu distracție, relaxare și shopping incluse. Iar Newsweek vă sugerează 5 idei de destinații interesante.
13:40
Vremea se încălzește, dar apar ploile în nordul, vestul și centrul țării, anunță meteorologii. La mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 14 grade Celsius. Schimbarea vine după un nou episod de ninsori și viscol, care a afectat jumătate de țară.
13:20
Firmele de salubrizare, somate să deszăpezească trotuarele și trecerile de pietoni în 3 sectoare din Capitală # Newsweek.ro
Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea.
13:00
Acoperișul unui saivan din Prahova s-a prăbușit din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit # Newsweek.ro
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit.
12:40
Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar.
12:20
Zi de foc pentru salvamontiști. 133 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore # Newsweek.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont informează că în ultimele 24 de ore salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină de urgenţă în 127 de cazuri, fiind salvate 133 de persoane.
Acum 6 ore
12:00
Rusia a atacat masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Cel puțin un mort și 5 răniți # Newsweek.ro
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul. Conform autorităților cel puțin o persoană a murit în urma atacurilor, iar alte cinci sunt rănite.
11:50
Producția de țiței a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6% # Newsweek.ro
România a produs, în 2025, o cantitate de țiței de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) față de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
11:40
Are patronul dreptul să te concedieze după ce te-ai întors din concediu medical? Care sunt drepturile tale? # Newsweek.ro
Patronul nu te poate concedia imediat după ce te întorci din concediu medical. Legea muncii protejează angajații împotriva concedierii abuzive în această perioadă. Află care sunt drepturile tale și cum să te protejezi legal.
11:30
Explozie catalogată drept atac terorist la Liov, în Ucraina. O polițistă de 23 de ani a fost ucisă # Newsweek.ro
O polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă într-o explozie la Liov. Autoritățile ucrainene vorbesc despre un atac terorist.
11:20
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Anunțul lui Arafat # Newsweek.ro
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Unele nu se vor auzi deloc ci vor fi afișate pe ecranul telefonului.
11:10
Drifturi pe zăpadă, în miez de noapte, pe străzile din București. Șoferii, amendați și lăsați fără permise # Newsweek.ro
Zăpada abundentă din ultimele zile i-a lăsat pe mai mulți șoferi fără permise de conducere. Poliția i-a prins făcând drifturi pe străzile din Capitală.
11:00
Ai observat? Câinii latră fix la cei care se tem – explicația reală te va pune serios pe gânduri # Newsweek.ro
De ce este câinele tău atât de selectiv în privința la cine latră și la cine nu? Dresorul de câini Cyrill Matter are câteva răspunsuri.
10:40
Anunț de ultimă oră despre traficul aerian pe aeroporturile din București. Ce se întâmplă cu zborurile? # Newsweek.ro
Compania Națională Aeroporturi București a transmis ultimele date despre traficul aerian de pe cele două aeroporturi ale Capitalei,
10:30
Care este cea mai bună supă – cu roșii, pui sau fasole? Ajută la răceală și reduce inflamația din corp # Newsweek.ro
Când vine vorba de răceală și inflamație în corp, alegerea supei potrivite poate face minuni. Fie că preferi aroma bogată a roșiilor, gustul reconfortant al puiului sau consistența hrănitoare a fasolei, fiecare tip de supă are proprietăți care sprijină sistemul imunitar.
10:20
Horoscop martie. De ce astrologii spun că vine o lună neobișnuită? Berbec - promovare, Taur - mulți bani # Newsweek.ro
Horoscop. Fie că sunteți o Fecioară iubitoare de detalii, un Săgetător în căutare de aventuri sau un Berbec aprig, avem previziuni pentru fiecare semn zodiacal
10:20
Cătălin Predoiu și secretarul pentru Securitate Internă al SUA, discuții despre Visa Waiver la Washington # Newsweek.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a mers la Washington unde a discutat cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, despre programul Visa Waiver.
Acum 8 ore
10:10
O directoare de la un magazin de mobilă și-a dat demisia. Și-a schimbat cariera la 40 de ani: „A fost greu” # Newsweek.ro
13 ani a lucrat în domeniul vânzărilor, la un magazin de mobilă și decorațiuni interioare și a demisionat când deja devenise manager. I-a fost greu însă a decis să-și continue studiile. La 40 de ani și-a schimbat cariera.
10:00
Un apreciat jucător de fotbal american a fost găsit mort. Avea doar 25 de ani. Poliția a deschis anchetă # Newsweek.ro
Un apreciat jucător de fotbal american, care a fost numit „cel mai bun competitor care nu se dădea bătut” în faţa unei provocări de unul din atrenorii săi, a fost găsit mort. Avea doar 25 de ani.
09:40
Ninsori și polei. Cum se circulă pe șoselele și autostrăzile din România? Avioanele nu au probleme în Capitală # Newsweek.ro
Pe mai multe șoselele și autostrăzi din România sunt restricții de trafic, duminică, 22 februarie, dimineața, din cauza ninsorilor și a poleiului, dar nu mai există drumuri închise. Avioanele nu au probleme pe Aeroportul Otopeni din Capitală.
09:10
5 medalii pentru România, la Campionatele Balcanice de atletism în sală 2026. La ce discipline am performat? # Newsweek.ro
România a obținut 5 medalii la Campionatele Balcanice de atletis în sală 2026, una de aur, trei de argint și una de bronz.
08:50
VIDEO A murit legenda muzicii salsa Willie Colon. Avea 75 de ani. Ascultă „La Gran Fuga”! # Newsweek.ro
Willie Colon, legenda muzicii salsa din Bronx, a murit la vârsta de 75 de ani. Printre cele mai apreciate albume ale sale s-a aflat La Gran Fuga, lansat în 1970, și El Juicio, apărut în 1972.
08:50
„Yellow Letters” a câștigat Ursul de Aur. Care sunt cele două filme românești premiate la Berlinala 2026 # Newsweek.ro
Filmul „Yellow Letters” a câștigat Ursul de Aur. Iar două filme românești au fost premiate la Berlinala 2026, unul în secțiunea Forum, cu CICAE Art Cinema Award, și altul în competiția Generation Kplus, cu Mențiunea Specială a Juriului.
08:40
Rugby: Irlanda, victorie istorică în fața Angliei la Londra, în Turneul celor Șase Națiuni. A bătut-o cu 42-21 # Newsweek.ro
Irlanda a obținut o victorie istorică în fața formației Angliei, bătând-o cu scorul de 42-21 (22-7), pe Stadionul Twickenham din Londra, în etapa a doua a Turneului celor Șase Națiuni la rugby.
08:20
România scrie istorie în tenis. Echipa feminină U14 a câștigat Campionatul European Indoor – Winter Cup # Newsweek.ro
Echipa feminină U14 a României a câștigat Campionatul European Indoor – Winter Cup și a deschis un nou capitol pentru țara noastră în cartea de istorie a tenisului.
Acum 12 ore
08:10
Bărbatul care a stat la pensie mai mulți ani decât a muncit. Care e secretul vieții la 111 ani? # Newsweek.ro
Cartea Recordurilor Guinness anunță că un bărbat din Marea Britanie este acum cel mai în vârstă bărbat din lume.
08:00
Cum lansează hackerii escrocheria perfectă prin WhatsApp sau apel telefonic? Doar 3 secunde sunt suficiente # Newsweek.ro
Trei secunde sunt suficiente pentru ca hackerii să lanseze escrocheria perfectă prin WhatsApp sau apel telefonic. Specialiștii în securitate cibernetică spun cum trebuie să ne protejăm de astfel de escroci.
07:50
Care este cea mai bună metodă de a izola podul unei case – vată minerală sau spumă poliuretanică? # Newsweek.ro
Vata minerală sau spumă poliuretanică? Tot mai mulți proprietari de case caută soluții pentru a reduce pierderile de căldură prin pod și pentru a scădea facturile la energie. Află care sunt diferențele de preț, avantaje și dezavantaje.
07:40
O cizmă agățată într-un gard nu este doar un obiect lăsat la întâmplare. În tradițiile populare, poate fi un simbol de avertizare sau superstiție, folosit pentru a alunga ghinionul sau pentru a proteja locuința, mai degrabă decât să aducă noroc.
07:30
Amendă 100.000 lei dacă locuiești într-o casă din containere și nu ai autorizație. Cum să locuiești legal? # Newsweek.ro
Locuitul în case din containere fără autorizație poate atrage amenzi de până la 100.000 lei. Află ce pași trebuie să urmezi pentru a locui legal și în siguranță.
07:20
VIDEO Federația Română de Gimnastică Ritmică nu poate identifica o antrenoare care bruschează o sportivă # Newsweek.ro
Federația Română de Gimnastică Ritmică susține că nu poate identifica antrenoarea care bruschează o sportivă minoră, imaginile fiind neclare. Un clip video, care circula în mediul online, a readus în atenție metodele de antrenament din gimnastica ritmică românească.
07:10
Horoscop 23 februarie. Luna în Taur le face încăpățânate pe Fecioare. Vărsătorii și Gemenii, discuții aprinse # Newsweek.ro
Horoscop 23 februarie. Luna în Taur le face încăpățânate pe Fecioare. Vărsătorii și Gemenii au parte de discuții aprinse. Racii sunt energici și puternici. Leii au idei pentru a câștiga bani. Săgetătorii sunt remarcați.
06:40
Un ministru admite că legea pensiilor i-a lăsat cu mai puțini bani pe pensionarii cu grupe. Ce propune? # Newsweek.ro
Un ministru al guvernului spune că pensionarii care au muncit în condiții speciale au fost nedreptăți de noua lege a pensiilor. Ministrul a mers mai departe și a propus o lege care să îi ajute. Ieri, ministrul s-a referit din nou la nedreptatea făcută unor pensionari.
Acum 24 ore
20:50
Donald Trump anunţă majorarea taxei vamale pentru importuri de la 10% la 15%, după decizia Curţii Supreme # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar.
20:40
Alexandru Rogobete anunţă extinderea Programului de Profilaxie a Morţii Subite Cardiace cu două noi centre # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea Programului de Profilaxie a Morţii Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.
20:20
Scandal politic în Gorj: Radu Miruţă acuză PSD că blochează primarii la discuțiile despre CE Oltenia # Newsweek.ro
Un scandal s-a produs sâmbătă între vicepremierul Radu Miruţă (USR) şi PSD Gorj, după ce ministrul Apărării şi vicepremier a chemat primarii din zonă la o întâlnire şi acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuţii.
20:10
Greșeala banală care îți distruge tigăile chiar după ce gătești — aproape toți o fac din obișnuință # Newsweek.ro
Imediat ce mâncarea este gata, tigaia fierbinte ajunge în chiuvetă. Acest lucru o poate deforma sau deteriora. Iată cum o puteți curăța corect.
19:50
Cercetătorii au descoperit structuri misterioase în adâncurile Pământului. La fel de mari ca și continentele # Newsweek.ro
Conform unui nou studiu din Anglia, două formațiuni rocoase masive din interiorul Pământului controlează în tăcere câmpul magnetic al planetei.
19:40
Gropile cauzate de îngheț pot duce la avarii costisitoare ale mașinii. Iată cum îți poți recupera banii cu reparațiile cu mașina.
19:20
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă un blocaj de aproximativ 14 km pe DN5, înainte de trecerea peste podul Prieteniei, unde autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc,.
19:10
Modernizarea a 5 staţii Transgaz de măsurare a gazelor, între Bulgaria şi Ucraina, e de importanţă naţională # Newsweek.ro
Modernizarea a 5 dintre cele 6 staţii Transgaz de măsurare a gazelor, dintre Bulgaria şi Ucraina, a fost declarată de Guvern proiect de importanţă naţională.
