Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Video
Fanatik, 22 februarie 2026 17:50
Denis Drăguș a suferit o accidentare gravă în înfrângerea pe care Gaziantep a suferit-o în fața lui Trabzonspor, scor 1-2, în etapa cu numărul 23 din SuperLiga.
• • •
Acum 30 minute
17:50
17:40
Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal să mai existe nemulţumiri” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit că a existat o tensiune suplimentară în vestiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Cum a reușit Rapid să treacă peste momentul dificil.
Acum o oră
17:20
Giovanni Becali a anunţat marea favorită la câştigarea SuperLigii: “Pot să îşi asigure titlul înainte de play-off!” # Fanatik
Giovanni Becali a anunțat care este marea favorită la câștigarea titlului în România. Impresarul e de părere că trofeul poate fi asigurat încă de la terminarea sezonului regulat.
Acum 2 ore
16:50
Fanii lui FC Argeș, banner uriaș la meciul cu Farul! Ce mesaj au transmis după gafa lui Radu Petrescu. Foto # Fanatik
Fanii lui FC Argeș nu au irosit ocazia și au afișat un banner uriaș cu un mesaj categoric la meciul cu Farul. Ce gest au făcut suporterii piteștenilor, după gafa lui Radu Petrescu.
16:40
Țeapa enormă pe care și-a luat-o Cristi Borcea. Milionarul a investit 6 milioane de euro într-o afacere din care credea că va câștiga bani mulți # Fanatik
Cristi Borcea a dezvăluit cum a fost păcălit să investească 6 milioane de euro într-o afacere care se dorea a fi profitabilă. În ce situație este acum.
Acum 4 ore
16:00
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!” # Fanatik
Continuă războiul de la distanță dintre Florin Prunea și Robert Niță. Fostul rapidist i-a transmis un nou răspuns după cel mai recent atac al fostului portar român.
16:00
Meciul şi scandalul de arbitraj la FC Argeş! Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone, după o criză de nervi a antrenorului. Fază fierbinte cu Tudose # Fanatik
Atmosferă tensionată la FC Argeş - Farul. Bogdan Andone a fost eliminat după o criză de nervi, în timp ce Mario Tudose a scăpat de cartonaşul roşu, la o fază controversată, trecută cu vederea de Istvan Kovacs.
15:40
Bogdan Baratky a descoperit greșeala cu care Dinamo și-a semnat sentința în meciul cu Rapid: „Până la clipul cu pana, eram sub nivelul mării” # Fanatik
Bogdan Baratky a remarcat greșeala majoră a lui Dinamo, care i-a semnat sentința în derby-ul cu Rapid. Reputatul editorialist a spus lucrurilor pe nume.
15:10
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu” # Fanatik
Luptă între rivalele FCSB și Dinamo pentru unul dintre tinerii interesanți din SuperLiga. Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre jucătorul care poate ajunge în curtea „câinilor”.
15:10
PNL vrea să lase AUR fără subvenții de la buget, după vizitele lui George Simion în Statele Unite # Fanatik
Un grup de deputați liberali a inițiat un proiect de lege prin care partidele care folosesc banii din subvenții în scopuri contrare intereselor sau valorilor României să piardă susținerea de la buget.
14:50
Un jucător important este out de la FCSB! Anunţul lui Elias Charalambous: „Nu ştim când va reveni!” # Fanatik
Elias Charalambous a vorbit despre starea terenului pe Arena Naţională înainte de FCSB - Metaloglobus. Antrenorul campioanei a anunţat că un jucător important al echipei este out şi la acest meci.
14:50
Mobilizare totală înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova! Cum arată gazonul, cu câteva ore înaintea primului meci în nocturnă. Video # Fanatik
Alertă la Slobozia înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Gazonul este acoperit de zăpadă, iar organizatorii fac eforturi pentru ca meciul să se poată disputa.
14:20
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal # Fanatik
Cum se numește călugărița româncă ce a ajuns virală după ce a dirijat circulația la o încrucișare de drumuri, la Roma. A jucat o perioadă bună fotbal.
14:20
Elias Charalambous, scos din sărite la conferință de întrebarea unui reporter: „E un cuvânt foarte grav. Ce vrei să spui?” # Fanatik
Elias Charalambous a fost scos din sărite la conferința de presă de un reporter, înainte de FCSB - Metaloglobus. De ce a izbucnit antrenorul cipriot?
14:10
Giovanni Becali, tranşant după Rapid – Dinamo 2-1: “I-a omorât! Au avut atitudine”. Jucătorul surpriză din derby, convocat de Mircea Lucescu # Fanatik
Giovanni Becali a avut o reacție categorică în direct, după Rapid - Dinamo, scor 2-1. Care este jucătorul pe care impresarul îl vede la echipa națională a lui Mircea Lucescu.
Acum 6 ore
13:50
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Borza, pe punctul de a semna un nou contract. Ce anunț a făcut Giovanni Becali despre viitorul internaționalului român de la Rapid. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
13:30
Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid: „Cei care strigă discriminare sunt cei care fac pana din maro în neagră!” # Fanatik
Andrei Nicolescu a avut o reacție dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid. Pe FANATIK găsiți ce mesaj a transmis președintele lui Dinamo.
13:00
Moral scăzut la FCSB înaintea meciurilor decisive pentru play-off! Dezvăluiri din vestiar: “Dacă bate FC Argeș sunt convinși că s-a terminat!” # Fanatik
Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, FCSB, are un moral scăzut înainte de finalul sezonului regulat. În vestiar, roș-albaștrii sunt convinși că șansele la play-off scad dramatic dacă FC Argeș învinge pe Farul.
12:50
Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!” # Fanatik
Riscă Ștefan Târnovanu să nu prindă lotul României pentru barajul cu Turcia? FRF a oferit prima reacție după ce portarul a devenit rezervă la FCSB. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
12:30
Victor Angelescu, reacție clară despre FCSB în play-off: “Nu și-i dorește nimeni! FC Argeș merită să fie acolo”. Exclusiv # Fanatik
Oficialul celor de la Rapid, Victor Angelescu, are o opinie fermă privind prezența celor de la FCSB în play-off. Acesta spune clar că FC Argeș ar merita să prindă top 6, și nu echipa lui Gigi Becali.
12:20
Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice am face, Rapidul rămâne un complex pentru noi!” # Fanatik
Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție după ce Dinamo a pierdut cu Rapid, scor 1-2, în SuperLiga. Care a fost discuția cu Zeljko Kopic
Acum 8 ore
12:00
Mircea Lucescu merge până la capăt cu naţionala României: “Mi-a zis că e mai important meciul cu Turcia decât sănătatea lui!” # Fanatik
Mircea Lucescu a decis să meargă alături de echipa națională a României până la capăt. Ce dialog vizavi de barajul cu Turcia a purtat Dănuț Lupu cu „Il Luce”.
11:40
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev? # Fanatik
Marian Aioani a fost unul dintre cei mai buni jucători în derby-ul Rapid - Dinamo. Portarul titular din echipa lui Gâlcă a fost la un pas de a nu intra pe teren. De ce era să joace cu un ”under” gruparea alb-vișinie.
11:30
Victor Angelescu dezvăluie atuul Rapidului în victoria cu Dinamo: “A fost o lecţie pentru noi!” Reacţie dură despre arbitraj: “Ne-au furat şapte penalty-uri, dacă o făceau şi pe asta…” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit care a fost principalul atu al Rapidului în victoria cu Dinamo. Ce a spus acționarul din Giulești despre cea mai controversată fază a derby-ului
11:10
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar” # Fanatik
Cristi Balaj, contre în direct cu Robert Niță după cea mai controversată fază din Rapid - Dinamo 2-1. Care a fost verdictul oferit de fostul arbitru FIFA.
10:50
Legenda lui Dinamo recunoaște superioritatea Rapidului: ”Au meritat victoria!” Dezbatere încinsă după golul anulat la VAR: ”Bă, mă enervezi! Tu nu te uiți la fotbal?!” # Fanatik
Dănuț Lupu, legenda lui Dinamo, este fair-play după derby-ul de pe Arena Națională și recunoaște superioritatea Rapidului. Pe de altă parte, decizia anulării golului lui Soro este criticată de fostul mare fotbalist.
10:30
Tragedie de proporții în fotbalul american. Un cunoscut sportiv a fost găsit mort la doar 25 de ani. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre decesul lui Rondale Moore.
10:20
Genoa – Torino, live video în etapa 26 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, în fața unui meci extrem de important # Fanatik
Genoa - Torino se joacă duminică, 22 februarie, de la ora 13:30, în etapa 26 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro
10:10
Ce se întâmplă cu imobilele puse sub sechestru ale firmei care a provocat explozia de la Crevedia. Patronii Flagas își ridică benzinărie lângă aeroportul Otopeni # Fanatik
Parchetul a instituit sechestru pe bunuri ale firmei Flagas SRL. Pe două din terenuri, patronii trimiși în judecată vor efectua mai multe lucrări, printre care și o benzinărie lângă aeroportul Henri Coandă.
Acum 12 ore
09:40
Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, duminică, 22 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează derby-ul Rapid – Dinamo # Fanatik
Duminică, 22 februarie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
09:30
Cristi Săpunaru a făcut analiza derby-ului Rapid - Dinamo, scor 2-1. Care a fost concluzia fostului mare fotbalist din Giulești și ce așteptări avea de la derby.
09:20
Vivi Răchită îl face praf pe Radu Miruţă: “Are nişte consilieri foarte proşti! Vreau şi eu o lege prin care să îmi crească părul” # Fanatik
Vivi Răchită a auzit declarațiile ministrului Radu Miruță despre posibilitatea promovării celor de la Steaua și l-a făcut praf în direct. Ce l-a deranjat pe fostul jucător al „militarilor”.
09:10
Mircea Lucescu, dezvăluiri în France Football înaintea meciului de baraj cu Turcia: „Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge mai departe!”. Ce strategie are selecţionerul # Fanatik
France Football i-a făcut portretul lui Mircea Lucescu în cel mai recent număr al revistei. Ce a declarat selecţionerul despre barajul cu Turcia şi ce strategie are la naţională.
08:40
De la ce au pornit incidentele după meciul CFR Cluj-Petrolul! Gestul care a inflamat tribunele din Gruia # Fanatik
Un conflict între cele două tabere s-a iscat la finalul meciului din Gruia, fiind generat de eterna rivalitate locală dintre CFR Cluj și U Cluj, echipa preferată a unui petrolist
08:20
Cum s-au răzbunat fotbaliștii de la Rapid pe Dinamo, după ce au fost arestați pentru viol de miliție. Manevra comunistă n-a funcționat # Fanatik
În 1986, înaintea unui derby Rapid - Dinamo, jucători ai echipei din Giulești au fost arestați sub falsa acuzație de viol. Cum aveau să se răzbune fotbaliștii alb-vișinii pe această manevră comunistă.
08:00
Ce notă a primit Otto Hindrich la debutul oficial în poarta Legiei Varșovia după 2-1 cu Wisla Plock. Echipa sa nu mai câștigase din septembrie în campionat # Fanatik
Debut cu dreptul pentru Otto Hindrich în poarta celor de la Legia Varșovia. Ce notă a primit fostul portar de la CFR Cluj în meciul câștigat cu 2-1 contra Wisla Plock.
07:40
Cristiano Ronaldo a înscris o dublă și a ajuns la borna 964! Cum a sărbătorit superstarul portughez victoria ce a readus-o pe Al-Nassr pe primul loc în Arabia Saudită. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo a sărbătorit în mare stil victoria lui Al-Nassr din ultima etapă de campionat. Lusitanul a înscris două goluri, a ajuns la golul cu numărul 964 și a urcat cu echipa sa pe primul loc în campionat
07:20
Cât a crescut valoarea lui Biliboc de când a venit la CFR Cluj! Puștiul adus de la Juventus e Under-ul momentului în SuperLigă # Fanatik
Lorenzo Biliboc a impresionat și în meciul cu Petrolul, în care a reușit să mențină seria formidabilă de victorii a lui CFR Cluj, care a ajuns la 9 succese consecutive
07:10
La 45 de ani, Venus Williams a făcut anunțul așteptat de toți iubitorii tenisului: ”Am acumulat atât de multe amintiri frumoase” # Fanatik
Multiplă campioană de Grand Slam, Venus Williams este o adevărată legendă a tenisului mondial. Decizia de ultimă oră pe care a luat-o jucătoarea americană în vârstă de 45 de ani.
06:50
Ce mânâncă Lamine Yamal în Ramadan! Alimentul care nu lipsește din meniul vedetei Barcelonei, de neclintit în respectarea tradiției musulmane # Fanatik
Fotbalistul cotat la 200 de milioane de euro nu se abate de la regulile sfinte ale islamului, care implică abstinență totală de la mâncare și băutură pe timpul zilei
05:50
Fotbalistul necunoscut care are o avere de 20 de ori mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo # Fanatik
Cristiano Ronaldo nu este cel mai bogat jucător din lume, în ciuda aparențelor. Fotbalistul necunoscut, care joacă într-un campionat modest, cu o avere de 20 de ori mai mare decât cea a portughezului
Acum 24 ore
00:50
Americanii, anunț oficial cu privire la Messi! Ce se întâmplă în campionatul în care debutează și Louis Munteanu # Fanatik
O nouă ediție a MLS începe astăzi peste Ocean, acolo unde Louis Munteanu va avea șansa de a se confrunta cu marele star argentinian pe 7 martie, la Washinghton
00:20
Incidente între galerii la Rapid – Dinamo 2-1. Jandarmii au intervenit să oprească „Marea Bulgăreală”. Ce amenzi s-au dat. Video # Fanatik
Rapid - Dinamo 2-1, derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga, a fost marcat și de incidente. Fanii celor două rivale s-au „duelat” în tribune. Jandarmii au intervenit pentru a opri o bătaie... cu bulgări.
00:10
Daniel Paraschiv, mesaj neașteptat după primul gol marcat pentru Rapid. Cum a comentat lupta la titlu în SuperLiga # Fanatik
Daniel Paraschiv a înscris primul gol de când a venit la Rapid și a adus cele trei puncte formației din Giulești. Ce a transmis la finalul derby-ului cu Dinamo
00:00
Victor Angelescu, reacţie la ironia rivalilor după Rapid – Dinamo 2-1: „Există o karma şi lucrurile se întorc!” Jucătorii pe care îi vede mereu în echipa de start # Fanatik
Victor Angelescu a fost fericit la finalul derby-ului Rapid - Dinamo, scor 2-1, şi le-a răspuns rivalilor pentru ironia care a stârnit un scandal în spaţiul public.
21 februarie 2026
23:50
Costel Gâlcă, detalii despre strategia câștigătoare din derby după Rapid – Dinamo 2-1: „Știam că vor lăsa spații”. Ce jucători a remarcat # Fanatik
Rapid s-a lăsat dominată de Dinamo după ce a înscris două goluri în cinci minute în prima repriză, iar strategia a fost câștigătoare. Ce a spus Costel Gâlcă despre protagoniștii victoriei
23:30
Cătălin Cîrjan, exasperat după Rapid – Dinamo 2-1: „De fiecare dată se întâmplă!”. Promisiunea făcută pentru play-off # Fanatik
Rapid a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională. Ce a declarat Cătălin Cîrjan după meci și ce promisiune a făcut căpitanul „câinilor”.
23:20
Cristi Balaj, verdict la golul anulat lui Dinamo în derby-ul cu Rapid. Ce a spus despre intevenția lui Sebastian Colțescu din camera VAR. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj are o veste proastă pentru Dinamo, care a contestat anularea golului lui Alberto Soro din derby-ul cu Rapid. Fostul arbitru FIFA a dat dreptate brigăzii de arbitri. Ce sfat a avut pentru Rareș Vidican
23:20
Pontul zilei de duminică, 22 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 22 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.40 la meciul Unirea Slobozia - Universitatea Craiova.
