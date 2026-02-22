Până la ce oră poți juca la Loto în zilele cu extrageri. Ce trebuie să știi înainte să îți încerci norocul
Cancan.ro, 22 februarie 2026 20:20
Cei care vor să își încerce norocul trebuie să o facă mai devreme în zilele extragerilor. Joi și duminică, atunci când se anunță numerele norocoase, nu mai poți să joci după o anumită oră. Vezi […]
• • •
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:50
Cântăreața pe care fanii au recunoscut-o cu greu! A apărut la un eveniment schimbată complet # Cancan.ro
Carmen de la Sălciua a surprins recent cu un look nou, mai senzual, care îi pune în valoare formele voluptoase și personalitatea plină de energie. La un eveniment recent, artista a atras toate privirile cu […]
19:30
Neculai Stanciu face praf trendurile momentului: „Ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți dai seama ce-i acolo?” # Cancan.ro
Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Neculai Stanciu nu a luat în vizor doar ținutele vedetelor, ci și trendurile momentului. Stilistul a desființat lumea influencerilor prin comentariile pe care le-a făcut. Obsesia falsă pentru Matcha și […]
19:20
Pensia infimă pe care o primește un român după 39 de ani de muncă în România și în Italia. Cât ia lunar # Cancan.ro
Un bărbat a rămas surprins de pensia pe care a primit-o după aproape patru decenii de muncă în două țări. El a pus la îndoială cum a fost făcut calculul pentru pensia lui. Suma este […]
19:20
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță # Cancan.ro
Alina Cotabiță, văduva cunoscutului cântăreț Gabriel Cotabiță, a fost implicată într-un scandal care zguduie lumea mondenă și nu numai. Aceasta, alături de alte șapte persoane, a fost reținută de poliție într-un dosar de proxenetism, în […]
Acum 4 ore
18:50
Decizia radicală luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert, după incidentul de la 4 dimineața: „Pe viitor” # Cancan.ro
Raed Arafat a luat o măsură fermă în ceea ce privește Ro-Alert-ul. După ce mulți oameni s-au plâns de mesajele de avertizare de la 4 dimineața, Arafat s-a gândit că trebuie să facă o schimbare. […]
18:40
Fenomenul meteo care se va năpusti asupra Europei, după episoadele de frig și ninsori abundente. Cum ne putem pregăti # Cancan.ro
Un fenomen atmosferic de proporții atrage atenția specialiștilor, după ce un nor uriaș de particule provenite din Africa se deplasează rapid spre Europa. Acest val de aerosoli, format din praf saharian și fum rezultat în […]
18:10
Cântăreața pe care românii au uitat-o! Făcea furori în ani 2000, dar a renunțat la scenă: „Mă axez pe viața mea personală” # Cancan.ro
O cântăreață din România, cunoscută în anii 2000, a lăsat succesul din țară pentru viața de familie. Ea s-a mutat în Statele Unite ale Americii, după ce și-a cunoscut jumătatea. Acum are 45 de ani, […]
18:00
Test IQ exclusiv pentru genii | 15+7=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
Îți plac provocările care îți pun mintea la contribuție? Testele de tip iq au devenit extrem de populare tocmai pentru că ne scot din rutina zilnică și ne provoacă să gândim diferit. Noi îți propunem […]
17:20
Un bărbat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago și Serviciile Secrete l-au împușcat. Ce au descoperit asupra lui # Cancan.ro
Momente tensionate pentru familia Donald Trump, după un nou incident grav de securitate petrecut în apropierea reședinței sale din Florida. Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții United States Secret Service după ce a […]
17:00
Astrologii au anunțat noi schimbări pentru o zodie. După ce a trecut prin dezamăgiri în ultima perioadă, acest nativ va trage lozul câștigător. Vezi mai jos care este zodia norocoasă. Luna martie vine cu noi […]
Acum 6 ore
16:40
Mereu este momentul potrivit pentru o glumă bună. Bancul de mai jos cu montarea unui televizor îți va aduce zâmbetul pe buze. – Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule. – Ce cauta picioarele […]
16:30
Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh # Cancan.ro
Scandalul momentului a început pe TikTok, iar CANCAN.RO a preluat frâiele și vă aduce informații incendiare. Aisa Bacs ne-a vorbit despre neregulile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh din Capitală. Mai multe femei ar […]
16:20
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism # Cancan.ro
Gabriel Cotabiță s-a stins din viață în noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani. În urma lui a lăsat o carieră impresionantă, dar și o familie care cu greu a trecut peste pierderea sa. […]
16:10
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii suspectează o sinucidere # Cancan.ro
Sâmbătă, 22 februarie 2026, poliția din New Albany, Indiana, a găsit cadavrul lui Rondale Moore, în vârstă de 25 de ani, sportiv la Minnesota Vikings, în propriul garaj. A fost lansată o anchetă oficială, iar […]
16:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
15:40
Este burlăciță din nou! Vedeta din România s-a despărțit iar de iubit: „O să mor de gât cu singurătatea” # Cancan.ro
S-a rupt, din nou, lanțul de iubire! La doar o săptămână după ce a anunțat marea împăcare, Dana Roba anunță acum, din nou, despărțirea. A încercat să îi mai dea încă o șansă iubitului american, […]
15:30
Retailerul olandez Action face angajări part time. Ce salariu oferă pentru 4 ore de muncă # Cancan.ro
Action Retail România face angajări pe bandă rulantă. Lanțul de magazine olandez – cunoscut pentru prețurile sale sub 5 lei – a anunțat deschiderea unor noi magazine în țară. Iată despre ce este vorba! Action […]
15:00
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală! # Cancan.ro
Scandal uriaș în București! Au avut loc percheziții în două saloane de masaj erotic, iar 9 persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism. CANCAN.RO a aflat că pe lista celor implicați se află chiar […]
Acum 8 ore
14:50
Ce mare regret are tatăl lui Selly. A recunoscut tot la detectorul de minciuni: „Fugi de aici. Nu pot să cred că spui asta” # Cancan.ro
Selly se bucură de succes, iar în ultimii ani influencerul a evoluat uimitor. Pe lângă succesul din mediul online, acesta a pus pe picioare și mai multe afaceri care merg bine și îi aduc venituri […]
14:40
Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor 2026?! Cine mizează pe reușita lui: „Finalist 100%. E bun rău, măi frate!” # Cancan.ro
Au mai rămas câteva zile până la finala Survivor 2026, iar rândurile celor care se luptă pentru premiul în valoare de 100.000 de euro se reduc treptat. Printre favoriții la câștigarea trofeului „supraviețuitorului suprem” se […]
14:00
Ce de a devenit gazonul tot mai puțin popular în ultimii ani? Tot mai mulți oameni renunță la el în favoarea unor opțiuni mai durabile și mai ușor de întreținut. În acest sens, în țările […]
14:00
Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni # Cancan.ro
Selly și iubita sa Smaranda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șapte ani. Cei doi se iubesc încă de pe vremea când erau doar niște adolescenți și au evoluat frumos împreună. […]
14:00
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret # Cancan.ro
Seara trecută, Iuliana Beregoi și-a luat inima în dinți și i-a dat replica Andreei Bostănică, care de mai multe zile, pe live-uri sau prin postări, pune tunurile pe ea. Cele două dive, care sunt văzute […]
13:20
Piața de muncă din România oferă locuri de muncă pentru aproape toate categoriile de angajați. La ora actuală, lucrătorii din fast-food-uri, fie că sunt în bucătărie sau la preluarea comenzilor, sunt la mare căutare. Majoritatea […]
13:00
Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să consume mici: „Sunt din SUA, nu avem aşa ceva” # Cancan.ro
Piața Obor din Capitală este celebră, iar de curând a devenit și un punct de atracție important pentru turiști, care sunt dispuși să scoată bani frumoși din buzunare pentru un tur complet. Străinii veniți din […]
Acum 12 ore
12:20
CANCAN. RO ți-a pregătit bancul de duminică. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, te invităm să citești cea mai tare glumă! Spor și voie bună! – Sora-mea […]
12:10
Deși zăpada a continuat să acopere țara în ultimele zile, încet, dar sigur, primăvara începe să se facă simțita în serele cu flori, unde zambilele, lalelele și ghioceii așteaptă să fie culese. Cât a ajuns […]
12:00
Ramona Olaru iubește din nou? Vedeta de la Neatza, surprinsă în momente de tandrețe cu noua cucerire # Cancan.ro
Deși a început anul destul de prost, fiind protagonista unui scandal de proporții, norcoul Ramonei Olaru pare că s-a schimbat. Matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani a trecut peste mega scandalul cu Alex […]
11:30
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar putea urma ceva foarte urât” # Cancan.ro
Kyle Walker, fundașul de la Manchester City, se pregătește să devină tată pentru a șaptea oară. Soția lui, Annie Kilner, a făcut anunțul oficial, veste care a enervat-o pe amanta sportivului, Lauryn Goodman, cu care […]
11:20
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment # Cancan.ro
A fost petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău. Sora afaceristului și soțul său și-au botezat fiul, iar evenimentul a fost organizat ca la carte. O mulțime de invitați și-au făcut apariția la petrecere, iar […]
10:30
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026 # Cancan.ro
Pe baza previziunilor astrologice pentru martie 2026, există două semne zodiacale care ar putea avea probleme de sănătate semnificative, în special legate de stres, epuizare energetică și necesitatea ajustării stilului de viață. Între 6 și […]
10:20
Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km (41 de minute) # Cancan.ro
În ultima perioadă, cursele de ride-sharing au devenit adevărate loterii. Prețurile oscilează mult, iar unele curse ajung să fie foarte ieftine, în timp ce altele sunt extraordinar de scumpe. Cât a plătit un client pentru […]
10:00
Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică: „Zăpada este interzisă în Dubai. Dacă află aia ce faci tu în apartament…” # Cancan.ro
În plin scandal cu Andreea Bostănică, Iuliana Beregoi iese la înaintare și își spune partea de poveste și adevăr. În spatele succesului rivalei sale s-ar afla persoane influente, presupus consum de substanțe interzise și oameni […]
09:40
Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată demențial la 34 de ani # Cancan.ro
În ciudat infidelităților și a scandalului recent, cuplul format din fostul model Annie Kilner și fotbalistul Kyle Walker pare că rezistă. Mai mult, recent, o veste neașteptată i-a luat prin surprindere pe fanii fundașului de […]
09:20
Când auzim despre pepeni pătrați, reacția instinctivă este de neîncredere. Pare o glumă sau un experiment genetic futurist. În realitate, în Japonia acești pepeni există de zeci de ani și pot fi cumpărați din magazine […]
09:20
Iluzie optică 3D | Ești o persoană foarte inteligentă dacă poți identifica animalul ascuns în această poză # Cancan.ro
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unei iluzii optice. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea […]
09:00
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt # Cancan.ro
Cristian Boureanu se numără printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Survivor. La 53 de ani, acesta a demonstrat că poate face față și unor condiții grele și poate trăi și în afara […]
09:00
„Plictiseala” și „divertismentul” capătă un sens nou pentru Generația Z, care transformă momentele aparent banale în conținut urmărit de milioane de oameni. Potrivit The Telegraph, streamingul bazat pe conversații spontane și situații obișnuite devine una […]
08:50
Se pare că lui Cătălin Măruță începe să-i meargă din ce în ce mai bine, cel puțin de când a plecat de la Pro Tv. Moderatorul va rămâne pe sticlă, însă într-un nou format, alături […]
08:40
Carmen Brumă este recunoscută pentru stilul ei de viață sănătos și pentru iubirea față de activitatea fizică. Nu numai că este o persoană care ar prefera mâncarea sănătoasă în detrimentul junk food, dar aceasta găsește […]
08:20
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă […]
08:10
Horoscop rune azi, 22 februarie 2026. Runa Algiz avertizează: impulsivii riscă conflicte azi, iar cei prudenți ies protejați și învingători # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 22 februarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
08:00
Lidia Buble, Antonia și Bianca Drăgușanu au fost prinse în flagrant. Top 30 de vedete care au sperat că vor trece neobservate # Cancan.ro
Au crezut că scapă… dar n-au reușit! Cu cât se chinuie să devină invizibile, cu atât devin mai vizibile. Geacă, ochelari, glugă, eșarfă…ele își fac treaba bine, dar noi suntem experți în jocul ăsta. CANCAN.RO […]
Acum 24 ore
07:50
Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană # Cancan.ro
Adina Alberts este un medic recunoscut nu doar în mediul profesional, ci și printre vedetele din România, fiind apreciată pentru experiența și profesionalismul său. Pe lângă cariera impresionantă în medicina estetică ea este atentă la […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii avertizează: minciuni, jocuri ascunse și trădări pot ieși azi la suprafață # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii este cartea care vorbește despre neîncredere, jocuri de culise și adevăruri parțiale. Ea avertizează că nu tot ceea ce pare transparent este […]
07:30
Cum se face cel mai sănătos grătar, potrivit Mihaelei Bilic? Secretul stă în modul în care marinezi carnea # Cancan.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că un grătar poate fi nu doar gustos, ci și sănătos, dacă este pregătit corect. Potrivit acesteia, secretul constă în marinarea cărnii înainte de gătire, un pas simplu care […]
07:20
„Jestermaxxing” face ravagii online! Cum a ajuns un cuvânt absurd să devină mașină de făcut bani pe internet # Cancan.ro
„Jestermaxxing” și noile expresii online sunt noile obsesii ale internetului, transformate rapid din glume de nișă în fenomen viral. Potrivit Business Insider, în spatele acestui val aparent spontan se ascund bani reali, strategii bine puse […]
07:10
Zodiacul chinezesc aduce pe 22 februarie energii favorabile și noi oportunități pentru două semne puternice. Este o zi în care schimbările devin vizibile, iar eforturile depuse în ultima perioadă încep să dea rezultate. Capra și […]
07:00
Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat instant de gol! # Cancan.ro
Serghei Mizil, spectacol de zile mari la cumpărături într-un mall din Capitală. Simpla lui prezență nu a trecut neobservată nici de această dată, iar outfit-ul său a fost cireașa de pe tort a ieșirii la […]
