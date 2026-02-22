Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni
Financial Intelligence, 22 februarie 2026 21:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din […] The post Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
22:00
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov # Financial Intelligence
Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat […] The post Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
21:50
Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din […] The post Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion # Financial Intelligence
Şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat că nu are nici o informare din partea pilotului […] The post Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Planul de intervenție preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă; O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni # Financial Intelligence
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce […] The post Planul de intervenție preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă; O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:50
UE aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, declară Comisia Europeană # Financial Intelligence
Comisia Europeană a declarat că aşteaptă de la Statele Unite să respecte acordul comercial cu Uniunea Europeană, după […] The post UE aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, declară Comisia Europeană appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
18:00
Dacă Estonia are arme nucleare îndreptate către Rusia, Moscova își va îndrepta propriile arme nucleare către Estonia – Dmitri Peskov # Financial Intelligence
Rusia nu amenință Estonia sau alte țări, dar va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și asigura […] The post Dacă Estonia are arme nucleare îndreptate către Rusia, Moscova își va îndrepta propriile arme nucleare către Estonia – Dmitri Peskov appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română # Financial Intelligence
Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee […] The post Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română appeared first on Financial Intelligence.
18:00
AEI: Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructură hidrotehnică # Financial Intelligence
Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructura hidrotehnică deși mesajele publice oscilează între minimizarea investițiilor și […] The post AEI: Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructură hidrotehnică appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Sondaj CURS – Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18%; 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită # Financial Intelligence
PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile locale în Capitală, cu o cotă de […] The post Sondaj CURS – Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18%; 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Secret Service anunţă că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care încerca să intre la Mar-a-Lago # Financial Intelligence
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat că agenţii săi au împuşcat mortal […] The post Secret Service anunţă că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care încerca să intre la Mar-a-Lago appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Atacurile de malware Android ce exploatează NFC, aproape duble în 2025; Apple Pay, în atenţia hackerilor (analiză) # Financial Intelligence
Numărul detecţiilor de malware Android care exploatează tehnologia de comunicaţie în câmp apropiat pentru plăţile cu telefonul mobil […] The post Atacurile de malware Android ce exploatează NFC, aproape duble în 2025; Apple Pay, în atenţia hackerilor (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
14:50
Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri # Financial Intelligence
Somaliland, care şi-a proclamat independenţa faţă de Somalia în 1991, propune Statelor Unite acces privilegiat la resursele sale […] The post Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei # Financial Intelligence
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către […] The post Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
13:20
Un oficial al BCE spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări # Financial Intelligence
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit […] The post Un oficial al BCE spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional # Financial Intelligence
Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de […] The post Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Preşedintele Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor “impuse pe nedrept” […] The post Preşedintele Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni appeared first on Financial Intelligence.
10:50
CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice # Financial Intelligence
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de […] The post CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice appeared first on Financial Intelligence.
10:50
INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6% # Financial Intelligence
România a produs, în 2025, o cantitate de ţiţei de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu […] The post INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
08:30
Franţa lucrează la o poziţie comună a UE în faţa noului scenariu tarifar american # Financial Intelligence
Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii […] The post Franţa lucrează la o poziţie comună a UE în faţa noului scenariu tarifar american appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Preşedintele Trump creşte noua taxă vamală de la 10% la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă a SUA # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că creşte la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese […] The post Preşedintele Trump creşte noua taxă vamală de la 10% la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă a SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru a […] The post Donald Trump anunţă că va trimite o navă-spital în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Panetta (BCE): Importurile ieftine din China au contribuit la încetinirea mai rapidă decât era prevăzut a inflaţiei în zona euro # Financial Intelligence
Riscurile privind evoluţia inflaţiei în zona euro rămân ”semnificative” în ambele direcţii, a avertizat sâmbătă Fabio Panetta, membru […] The post Panetta (BCE): Importurile ieftine din China au contribuit la încetinirea mai rapidă decât era prevăzut a inflaţiei în zona euro appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii teroriste # Financial Intelligence
Ministerul de Externe de la Teheran a anunţat sâmbătă că Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale […] The post Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii teroriste appeared first on Financial Intelligence.
21 februarie 2026
22:40
Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la nivel guvernamental (CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION) # Financial Intelligence
Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la […] The post Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la nivel guvernamental (CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
18:00
Slovacia este gata să suspende furnizarea de energie electrică către Ucraina pe 23 februarie – Fico # Financial Intelligence
Pentru a evita acest lucru, Kievul trebuie să reia tranzitul de petrol prin conducta Druzhba, a declarat Robert […] The post Slovacia este gata să suspende furnizarea de energie electrică către Ucraina pe 23 februarie – Fico appeared first on Financial Intelligence.
18:00
India: 88 de țări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligența artificială # Financial Intelligence
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea […] The post India: 88 de țări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligența artificială appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri la Primăria Capitalei pe Traian Băsescu sau Nicușor Dan # Financial Intelligence
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, sâmbătă, că i-ar dori consilieri pe Traian Băsescu sau pe […] The post Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri la Primăria Capitalei pe Traian Băsescu sau Nicușor Dan appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Industria auto din Germania se aşteaptă ca în timpul vizitei în China cancelarul Friedrich Merz să ceară liberalizarea […] The post Sectorul auto german: Merz trebuie să ceară Chinei liberalizarea pieţei appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Iranul respinge cifrele lui Donald Trump privind victimele represiunii şi cere dovezi # Financial Intelligence
Iranul a respins sâmbătă afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora 32.000 de persoane ar fi fost ucise […] The post Iranul respinge cifrele lui Donald Trump privind victimele represiunii şi cere dovezi appeared first on Financial Intelligence.
13:10
India şi Brazilia semnează un important acord privind mineralele critice şi pământurile rare # Financial Intelligence
Premierul indian Narendra Modi a anunţat sâmbătă semnarea unui important acord privind mineralele critice şi pământurile rare cu […] The post India şi Brazilia semnează un important acord privind mineralele critice şi pământurile rare appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Eldorado Gold amână începerea exploatării aurului la mina din nordul Greciei # Financial Intelligence
Firma canadiana Eldorado Gold a anunţat vineri că amână până în trimestrul trei din 2026 începerea exploatării aurului […] The post Eldorado Gold amână începerea exploatării aurului la mina din nordul Greciei appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Putin promulgă legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile […] The post Putin promulgă legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Macron afirmă că decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale demonstrează că este bine să existe contraponderi la putere în democrații # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că hotărârea Curții Supreme a SUA privind tarifele comerciale impuse de […] The post Macron afirmă că decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale demonstrează că este bine să existe contraponderi la putere în democrații appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Pentru Europa Inc, reducerea tarifelor americane vine cu o surpriză neplăcută – Reuters # Financial Intelligence
Decizia poate crește incertitudinea comercială și poate afecta întreprinderile europene Trump ar putea solicita noi tarife, complicând relațiile […] The post Pentru Europa Inc, reducerea tarifelor americane vine cu o surpriză neplăcută – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Pompierii au intervenit sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul […] The post Incendiu la un generator electric la Spitalul Fundeni, din Capitală appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # Financial Intelligence
Guvernul britanic are în vedere o lege pentru a-l înlătura pe Andrew din linia de succesiune la tron, […] The post Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Citatul săptămânii: „Războiul nu este menit să fie câștigat, ci să fie continuu.” (din romanul 1984) – George Orwell # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Războiul nu este menit să fie câștigat, ci să fie continuu.” (din romanul 1984) – George Orwell appeared first on Financial Intelligence.
07:30
SUA: Departamentul de Securitate Internă a semnat un contract în valoare de un miliard de dolari cu Palantir # Financial Intelligence
Departamentul de Securitate Internă (DHS), agenţie a guvernului american care are o gamă largă de atribuţii, de la […] The post SUA: Departamentul de Securitate Internă a semnat un contract în valoare de un miliard de dolari cu Palantir appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Ucraina, România şi Republica Moldova înfiinţează Alianţa Cibernetică pentru Rezilienţă Regională # Financial Intelligence
Ucraina, România şi Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înţelegere trilateral privind înfiinţarea Alianţei Cibernetice pentru Rezilienţă […] The post Ucraina, România şi Republica Moldova înfiinţează Alianţa Cibernetică pentru Rezilienţă Regională appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parţial taxele vamale şi anunţă o taxă de 10% # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se “profund dezamăgit” de hotărârea acesteia, […] The post Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parţial taxele vamale şi anunţă o taxă de 10% appeared first on Financial Intelligence.
07:20
China a depăşit SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025 # Financial Intelligence
China a depăşit din nou SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025, după ce […] The post China a depăşit SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Socialiştii, liberalii şi Verzii europeni cer Bruxelles-ului să se distanţeze de Consiliul pentru Pace al lui Trump # Financial Intelligence
Liderii grupurilor social-democraţilor, liberalilor şi Verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanţeze de […] The post Socialiştii, liberalii şi Verzii europeni cer Bruxelles-ului să se distanţeze de Consiliul pentru Pace al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parţial taxele vamale şi anunţă o taxă de 10% # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se “profund dezamăgit” de hotărârea acesteia, […] The post Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parţial taxele vamale şi anunţă o taxă de 10% appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Ungaria ameninţă că va bloca împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru #Ucraina dacă aceasta nu redeschide conducta Drujba # Financial Intelligence
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă această ţară nu […] The post Ungaria ameninţă că va bloca împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru #Ucraina dacă aceasta nu redeschide conducta Drujba appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Premierul Bolojan – întâlnire la Bruxelles, săptămâna viitoare, cu preşedintele CE, Ursula von der Leyen # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der […] The post Premierul Bolojan – întâlnire la Bruxelles, săptămâna viitoare, cu preşedintele CE, Ursula von der Leyen appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Zelenski anunţă noi discuţii cu Rusia, mediate de SUA, în următoarele 10 zile # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri un acord cu Rusia şi SUA pentru organizarea unei noi runde […] The post Zelenski anunţă noi discuţii cu Rusia, mediate de SUA, în următoarele 10 zile appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Curtea supremă a SUA declară ilegale mare parte dintre taxele vamale impuse de Donald Trump # Financial Intelligence
Curtea supremă a SUA a decis vineri că Donald Trump şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de Constituţie impunând tarife […] The post Curtea supremă a SUA declară ilegale mare parte dintre taxele vamale impuse de Donald Trump appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Președinții Curților de Apel îi cer șefului statului să trimită la reexaminare în Parlament legea pensiilor magistraților # Financial Intelligence
Președinții celor 16 Curți de Apel din țară i-au trimis șefului statului, Nicușor Dan, un memoriu prin care […] The post Președinții Curților de Apel îi cer șefului statului să trimită la reexaminare în Parlament legea pensiilor magistraților appeared first on Financial Intelligence.
18:30
IMPACT Developer & Contractor a atras finanțări în valoare de 144 de milioane de euro, prin emisiuni de obligațiuni și de acțiuni, în cei 30 de ani de la listare # Financial Intelligence
IMPACT Developer & Contractor, fondat în 1991 prin subscripție publică, aniversează, în 2026, 35 de ani de la […] The post IMPACT Developer & Contractor a atras finanțări în valoare de 144 de milioane de euro, prin emisiuni de obligațiuni și de acțiuni, în cei 30 de ani de la listare appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Agroland încheie anul 2025 un profit net de 10,2 milioane lei, în urcare cu +34% față de 2024, și investiții majore în extinderea capacităților de producție # Financial Intelligence
Grupul antreprenorial Agroland (simbol bursier AG), prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală a […] The post Agroland încheie anul 2025 un profit net de 10,2 milioane lei, în urcare cu +34% față de 2024, și investiții majore în extinderea capacităților de producție appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.