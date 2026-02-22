Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc cu totul neașteptat: Este remarcabil!
SportMedia, 23 februarie 2026 01:30
Oamenii de știință au identificat o planetă stâncoasă exterioară într-un sistem în care se așteptau să găsească un gigant gazos. Descoperirea sfidează teoriile tradiționale și arată cât de multe surprize încă ne mai rezervă Universul. Atunci când astronomii cercetează sistemele planetare din Calea Lactee, tind să observe o aranjare familiară: lumi mici și stâncoase care … The post Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc cu totul neașteptat: Este remarcabil! appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
01:30
„One Battle After Another” a fost desemnat cel mai bun film la gala BAFTA, care a avut loc duminică la la Royal Festival Hall din Southbank Centre, Londra. Filmul a cucerit în total şase premii. Cea mai importantă seară dedicată filmului din Marea Britanie a fost găzduită de actorul scoţian Alan Cumming. „Sinners” a câştigat … The post BAFTA 2026: „One Battle After Another”, cel mai bun film. Lista câștigătorilor appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc cu totul neașteptat: Este remarcabil! # SportMedia
Oamenii de știință au identificat o planetă stâncoasă exterioară într-un sistem în care se așteptau să găsească un gigant gazos. Descoperirea sfidează teoriile tradiționale și arată cât de multe surprize încă ne mai rezervă Universul. Atunci când astronomii cercetează sistemele planetare din Calea Lactee, tind să observe o aranjare familiară: lumi mici și stâncoase care … The post Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc cu totul neașteptat: Este remarcabil! appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Creșterea rapidă a numărului de cazuri de demență la nivel global obligă comunitatea științifică să caute soluții pentru protejarea creierului odată cu înaintarea în vârstă. Unul dintre domeniile care câștigă teren este cel al hormonilor. Femeile sunt afectate de Alzheimer semnificativ mai frecvent decât bărbații, raportul fiind de aproximativ trei la unu. Chiar și după … The post Menopauza și riscul de Alzheimer: ce spun studiile despre rolul terapiei hormonale appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Radiografia deciziei CCR care micșorează pensiile magistraților. Adevărata problemă rămâne intervenția politicului în Justiție # SportMedia
După două luni și două săptămâni, judecătorii Curții Constituționale, cu o majoritate de 6-3, conform unor surse consultate pentru scrierea acestui articol, au decis că legea reformei pensiilor speciale ale magistraților, adoptată de Guvernul României prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului, este constituțională. Timp de aproape 80 de zile, opinia publică a fost martora unei … The post Radiografia deciziei CCR care micșorează pensiile magistraților. Adevărata problemă rămâne intervenția politicului în Justiție appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Rogobete explică de a activat celula de criză și a mobilizat 6 spitale pentru avionul depresurizat care a aterizat în siguranță pe Otopeni # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat duminică seară de ce a activat celula de criză la minister, în care au fost incluse spitalele de urgenţă din Capitală, în cazul avionului de pasageri care s-a întors de urgență în București din cauza unei probleme tehnice. Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul … The post Rogobete explică de a activat celula de criză și a mobilizat 6 spitale pentru avionul depresurizat care a aterizat în siguranță pe Otopeni appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:30
Englezii îl critică dur pe Radu Drăgușin după rușinea cu Arsenal: Au părut mereu capabili să îl domine # SportMedia
Tottenham Hotspurs a fost umilită pe teren propriu de către cei de la Arsenal Londra, scor 1-4 în runda curentă de Premier League, la capătul unui meci în care Radu Drăgușin a fost titular. Fundașul central de 24 de ani a purtat o luptă aprigă cu Viktor Gyokeres, golgheterul celor de la Arsenal, cel care … The post Englezii îl critică dur pe Radu Drăgușin după rușinea cu Arsenal: Au părut mereu capabili să îl domine appeared first on spotmedia.ro.
23:30
Gruparea olteană Universitatea Craiova a câștigat în deplasarea de la Unirea Slobozia, scor 3-0 și e lider solitar și detașat în Liga 1. Pe primul meci în nocturnă din istora Sloboziei, pe stadionul 1 Mai, Unirea nu a putut face față unei adevărate mașinării de fotbal inventate de Coelho. Screciu în minutul 23 a deschis … The post Universitatea Craiova e pe val și se distanțează în fruntea clasamentului appeared first on spotmedia.ro.
23:30
Șeful CJ Ilfov vrea 5% din impozitul pe venit plătit de bucureșteni și amenință că nu mai dă autorizații de construire # SportMedia
Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. Thuma a scris duminică seară pe Facebook că „ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua”, iar „Ilfovul nu cere privilegii”, ci corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat … The post Șeful CJ Ilfov vrea 5% din impozitul pe venit plătit de bucureșteni și amenință că nu mai dă autorizații de construire appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:30
Promisiunea făcută de președintele Dani Coman, dacă FC Argeș o lasă pe FCSB în afara play-off-ului # SportMedia
FC Argeș a făcut un pas uriaș către play-off după victoria de azi de la prânz de acasă cu Farul Constanța, scor 1-0, îngropând în același timp aproape toate șansele celor de la FCSB pentru calificarea în top 6. La finalul partidei de la Mioveni, președintele argeșenilor Dani Coman a reacționat într-un mod entuziasmant, echipa … The post Promisiunea făcută de președintele Dani Coman, dacă FC Argeș o lasă pe FCSB în afara play-off-ului appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Condiția SUA pentru a relua discuțiile cu Iranul. Teheranul: Există o șansă să se ajungă la o soluție # SportMedia
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiția ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că există șanse pentru încheierea unui acord cu Statele Unite privind programul nuclear al Iranului. Delegația … The post Condiția SUA pentru a relua discuțiile cu Iranul. Teheranul: Există o șansă să se ajungă la o soluție appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Financial Times: Iranul are un contract secret cu Rusia pentru lansatoare portabile și rachete sol-aer # SportMedia
Iranul a încheiat un contract confidențial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziția de lansatoare portabile și rachete sol-aer avansate. Contractul, semnat în decembrie la Moscova, angajează Rusia să livreze 500 de lansatoare portabile Verba și 2.500 de rachete 9M336 pe o perioadă de trei ani, potrivit unor documente … The post Financial Times: Iranul are un contract secret cu Rusia pentru lansatoare portabile și rachete sol-aer appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Horoscop pentru săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026. The post Horoscopul săptămânii 23 februarie – 1 martie appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Horoscop zilnic pentru 23 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 23 februarie appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Alertă pe aeroportul Otopeni: Un avion cu 186 de oameni la bord trebuie să aterizeze de urgență. 7 spitale pregătite # SportMedia
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce o aeronavă cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. „În această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada … The post Alertă pe aeroportul Otopeni: Un avion cu 186 de oameni la bord trebuie să aterizeze de urgență. 7 spitale pregătite appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:30
CS Gloria Bistrița a învins echipa norvegiană Storhamar Handbal Elite, cu scorul de 34-30 (14-12), duminică, la Hamar, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Gloria avea asigurat locul al patrulea în grupă indiferent de rezultat, iar în play-off va înfrunta echipa daneză Ikast Handbold. Scandinavele au dominat cea mai mare … The post Gloria Bistrița a câștigat în Norvegia, în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
19:30
SUA câștigă aurul olimpic la hochei după o finală de poveste cu rivala Canada, decisă la gol de aur (Video) # SportMedia
Echipa Statelor Unite ale Americii a cucerit pentru a treia oară în istorie, prima dată din 1980 încoace, aurul olimpic în turneul de hochei masculin, după o victorie la OT cu marea rivală Canada, scor 2-1. Ce dulce revanșă pentru SUA după finala pierdută în prelungiri în 2010, tot în fața Canadei. Acum, când nimeni … The post SUA câștigă aurul olimpic la hochei după o finală de poveste cu rivala Canada, decisă la gol de aur (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:30
Proteste în București și în mai multe orașe după ororile dintr-un adăpost de câini: Sterilizare, NU eutanasiere! (Foto&Video) # SportMedia
Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta, în Capitală, dar și în alte orașe, după dezvăluirile privind eutanasierea a 15.000 de câini într-un adăpost care are contracte cu statul. Oamenii cer schimbarea legislației pentru înlocuirea eutanasierii cu sterilizarea. Aproximativ 1000 de persoane protestează, duminică, în Bucureşti, cerând schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme, … The post Proteste în București și în mai multe orașe după ororile dintr-un adăpost de câini: Sterilizare, NU eutanasiere! (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:30
Vitali Kliciko, rivalul lui Zelenski, face apel la unitate: Alegerile în timpul războiului ar fi „otravă” pentru Ucraina. Mesaj pentru „arbitrul” Trump # SportMedia
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, i-a îndemnat pe politicienii ucraineni „să uite de jocurile politice” în timp ce războiul face ravagii, spunând că unitatea națională este esențială pentru a rezista în fața Rusiei. Organizarea alegerilor naționale în timp ce Ucraina rămâne sub efectul legii marțiale ar fi „o otravă pentru țară”, a declarat primarul Kievului, Vitali … The post Vitali Kliciko, rivalul lui Zelenski, face apel la unitate: Alegerile în timpul războiului ar fi „otravă” pentru Ucraina. Mesaj pentru „arbitrul” Trump appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:30
Ministerul Mediului trimite în toată țara laboratoare mobile de măsurare a calității aerului # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat duminică semnarea ordinului care stabilește că laboratoarele mobile de verificare a calității aerului trebuie să fie trimise în țară pentru a fi folosite pe tot parcursul anului. Laboratoarele mobile de monitorizare a calității aerului pot fi folosite în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale … The post Ministerul Mediului trimite în toată țara laboratoare mobile de măsurare a calității aerului appeared first on spotmedia.ro.
17:30
FCSB și Dinamo, duel tare pe piața transferurilor pentru aducerea unui jucător Under 21: “Suma nu este o problemă” # SportMedia
Rivalele bucureștene la fotbal FCSB și Dinamo se bat acum pe piața transferurilor pentru aducerea unui mult dorit jucător Under 21, extrem de util pentru satisfacerea regulii FRF. Unul dintre tinerii interesanți din SuperLiga este bombardat cu oferte tentante, iar impresarul Giovanni Becali a dezvăluit care sunt șansele ca acest tânăr fotbalist să ajungă la … The post FCSB și Dinamo, duel tare pe piața transferurilor pentru aducerea unui jucător Under 21: “Suma nu este o problemă” appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Orban o compară pe Kaja Kallas cu Hitler și avertizează: Oricine ne mușcă își va rupe dinții # SportMedia
Premierul ungar Viktor Orban i-a acuzat pe oficialii UE că vor să lovească Rusia, comparând acest lucru cu invazia Germaniei hitleriste în URSS. El a declarat, de asemenea, că Ucraina încearcă să creeze haos, dar Ungaria nu poate fi șantajată. Orban a comparat-o pe Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, cu Hitler … The post Orban o compară pe Kaja Kallas cu Hitler și avertizează: Oricine ne mușcă își va rupe dinții appeared first on spotmedia.ro.
17:30
FC Argeș obține o victorie monumentală cu Farul și ”îngroapă” șansele lui FCSB de a mai prinde play-off-ul # SportMedia
Gruparea piteșteană FC Argeș a învins pe Farul Constanța cu 1-0 în etapa cu numărul 28 din Superliga, și a compromis în foarte mare măsură șansele campioanei FCSB de a mai prinde play-off-ul, chiar dacă va câștiga tot ce mai are de jucat. Singurul gol a fost marcat de Ricardo Matos, în minutul 51, după … The post FC Argeș obține o victorie monumentală cu Farul și ”îngroapă” șansele lui FCSB de a mai prinde play-off-ul appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Secret Service a împușcat mortal un individ înarmat care a pătruns pe proprietatea lui Trump din Mar-a-Lago # SportMedia
Serviciul Secret al SUA a anunțat duminică că un bărbat înarmat a fost împușcat mortal, în timpul nopții, după ce a intrat în perimetrul securizat al reședinței președintelui Donald Trump din Mar-a-Lago. Potrivit Serviciului Secret, intrusul a fost „observat lângă poarta de nord a proprietății Mar-a-Lago la ora locală 01:30 ((06:30 GMT)), având asupra sa … The post Secret Service a împușcat mortal un individ înarmat care a pătruns pe proprietatea lui Trump din Mar-a-Lago appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Fetița de 6 ani operată de apendicită la Spitalul Județean Constanța a murit. Era în moarte cerebrală din decembrie # SportMedia
Fetița de 6 ani care intrase în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală de apendicită la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a murit, după ce fusese transferată și internată ulterior la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Anunțul a fost făcut duminică seară de Ghiulfer-Aisun Ismail, avocata familiei. „În această seară, Ancuța a plecat dintre … The post Fetița de 6 ani operată de apendicită la Spitalul Județean Constanța a murit. Era în moarte cerebrală din decembrie appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Proxenetism în saloane de masaj erotic din centrul Capitalei: Opt persoane reținute, printre care s-ar afla și Alina Cotabiță # SportMedia
Nouă persoane, manageri și angajați ai unor saloane de masaj erotic din zona centrală a Bucureștiului, sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată, într-un dosar în care opt dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Printre persoanele reținute, potrivit unor surse apropiate anchetei, s-ar afla și Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță. Potrivit … The post Proxenetism în saloane de masaj erotic din centrul Capitalei: Opt persoane reținute, printre care s-ar afla și Alina Cotabiță appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Patronul Rapidului nu o vrea pe FCSB în play-off sub nicio formă: „Altă echipă ar fi trebuit să fie deja acolo” # SportMedia
FCSB, campioana României en-titre, se află încă departe de play-off, fiind abia pe locul 10, depinzând și de ea, dar și de alte rezultate indirecte pentru a putea ajunge în top 6. Victor Angelescu, patronul minoritar de la Rapid, în umbra lui Dan Șucu, spune că nu o vrea pe FCSB în play-off, care trebuie … The post Patronul Rapidului nu o vrea pe FCSB în play-off sub nicio formă: „Altă echipă ar fi trebuit să fie deja acolo” appeared first on spotmedia.ro.
15:30
ChatGPT, folosit tot mai mult pentru scopuri personale. Trendul ar putea impulsiona publicitatea # SportMedia
Tot mai mulți utilizatori folosesc OpenAI’s ChatGPT pentru sarcini personale, nu profesionale, potrivit unor date noi publicate de companie și analizate de Axios. Tendința ar putea avea un impact semnificativ asupra strategiei de monetizare, inclusiv asupra dezvoltării unui model bazat pe publicitate. Ce arată datele Datele OpenAI indică o scădere constantă a ponderii mesajelor legate … The post ChatGPT, folosit tot mai mult pentru scopuri personale. Trendul ar putea impulsiona publicitatea appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Scandal la îmbarcarea unui avion spre Londra, pe Aeroportul Otopeni. Un cuplu cu copil mic, scos din aeronavă după un conflict verbal # SportMedia
Un scandal s-a iscat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, la îmbarcarea într-un avion cu destinația Londra, după ce un cuplu însoțit de un copil mic nu a mai fost lăsat să urce în aeronavă, din cauza comportamentului agresiv verbal al celor doi adulți față de personalul companiei aeriene. Incidentul a devenit public după ce imagini … The post Scandal la îmbarcarea unui avion spre Londra, pe Aeroportul Otopeni. Un cuplu cu copil mic, scos din aeronavă după un conflict verbal appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Mihai Stoica atac dur la CFR Cluj, despre care spune că e împinsă de la spate de arbitri: ”N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcție” # SportMedia
Managerul general și președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica lansează o tiradă dură asupra celor de la CFR Cluj, echipă cu 9 victorii la rând, care deja e aproape de play-off, spunând despre ea că are întreg concursul Comisiei Centrale a Arbitrilor. Mihai Stoica a ieșit la atac și a lansat acuzații … The post Mihai Stoica atac dur la CFR Cluj, despre care spune că e împinsă de la spate de arbitri: ”N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcție” appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Ultima reprezentație a României la Jocurile Olimpice 2026 s-a încheiat cu un rezultat meritoriu # SportMedia
Echipajul masculin de bob 4 persoane a fost ultima prestație pentru România în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina, din Italia. Duminică au avut loc ultimele 2 manșe ale finalei, iar bob pilotat de Mihai Tentea, locul 5 deja la această ediție de JO, la bob-2, a prins locul 17, în … The post Ultima reprezentație a României la Jocurile Olimpice 2026 s-a încheiat cu un rezultat meritoriu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:30
Scenariul prin care FCSB este lăsată în afara play-off-ului, chiar dacă obține 3 victorii pe final de campionat # SportMedia
FCSB este în pericol, conform calculelor matematice, să rateze play-offul, chiar dacă va bifa în acest final de sezon regular, 3 victorii în ultimele 3 partide pe care le mai are de disputat. Gruparea campioană mai are de jucat cu Metaloglobus, UTA și U Cluj, însă, eforturile sale pot fi în van, dacă se bifează … The post Scenariul prin care FCSB este lăsată în afara play-off-ului, chiar dacă obține 3 victorii pe final de campionat appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Trump trimite o navă-spital în Groenlanda. Danemarca respinge inițiativa și avertizează asupra tensiunilor # SportMedia
Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite intenționează să trimită o navă-spital în Groenlanda, o inițiativă care riscă să amplifice tensiunile dintre Washington și Copenhaga, pe fondul declarațiilor repetate ale liderului american privind o posibilă anexare a teritoriului arctic. Trump a scris sâmbătă pe rețeaua sa Truth Social că nava „îi va îngriji pe … The post Trump trimite o navă-spital în Groenlanda. Danemarca respinge inițiativa și avertizează asupra tensiunilor appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Fix ce ne lipsea: Trump deschide „dosarele extratereștrilor”, conspirațiile revin în prim-plan # SportMedia
Președintele Donald Trump a anunțat în această săptămână că intenționează să facă publice documente guvernamentale despre extratereștri și OZN-uri, relansând una dintre cele mai persistente fascinații ale societății americane: conspirațiile legate de secretele statului. Anunțul, scrie Axios, vine în contextul unei serii de declasificări selective promovate de Trump în ultimii ani, inclusiv documente despre asasinarea … The post Fix ce ne lipsea: Trump deschide „dosarele extratereștrilor”, conspirațiile revin în prim-plan appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Decizia președintelui Donald Trump de a crește tarifele globale pentru bunurile importate în Statele Unite la 15%, la doar o zi după ce anunțase un nivel de 10%, adâncește haosul și incertitudinea în relațiile comerciale internaționale. Anunțul a fost făcut, previzibil, pe Truth Social, sâmbătă, chiar înainte de prânz. Pentru guvernele din întreaga lume, întrebarea … The post 15% pentru toți: tarifele lui Trump și haosul global appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Se întorc iPod-urile. De ce tot mai mulți tineri, dar și adulți cumpără gadgeturi din altă epocă # SportMedia
iPod-urile, playerele MP3 retrase de Apple în 2022, revin surprinzător în atenția publicului, pe fondul oboselii digitale și al dorinței de a reduce timpul petrecut pe smartphone. Tot mai mulți tineri, dar și adulți, cumpără din nou iPod-uri second-hand pentru un motiv simplu: muzică fără notificări, aplicații sau algoritmi, arată o analiză publicată de Axios. … The post Se întorc iPod-urile. De ce tot mai mulți tineri, dar și adulți cumpără gadgeturi din altă epocă appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Real Madrid a suferit prima înfrângere în La Liga sub conducerea lui Alvaro Arbeloa, sâmbătă în deplasare în etapa a 25-a, fiind învinsă cu scorul de 2-1 de Osasuna, cu patru zile înainte de manșa secundă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal împotriva lui Benfica Lisabona, oferindu-i lui FC Barcelona … The post Real Madrid, surprinsă de Osasuna în La Liga appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Ziua 1460 – Primul atac i-a rănit, al doilea i-a omorât, în ambulanță. O polițistă de 23 de ani, ucisă la Liov. Fabrică americană, lovită de rachete # SportMedia
Ziua 1460 de război este marcată de atacuri rusești cu impact direct asupra civililor ucraineni. În regiunea Sumi, doi frați au fost răniți într-un prim atac cu dronă, după care, al doilea atac i-a ucis, după ce a lovit ambulanța care îi transporta la spital. De asemenea, un cuplu căsătorit a fost omorât în atacuri … The post Ziua 1460 – Primul atac i-a rănit, al doilea i-a omorât, în ambulanță. O polițistă de 23 de ani, ucisă la Liov. Fabrică americană, lovită de rachete appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Un cetățean american, de 23 de ani, a fost ucis de un agent ICE în Texas în martie 2025. Cazul, ținut ascuns aproape un an # SportMedia
Un cetățean american în vârstă de 23 de ani a fost împușcat mortal de un agent federal de imigrație în Texas, într-un incident petrecut în martie 2025. Implicarea autorităților federale a fost făcută publică abia acum, la aproape un an de la producerea faptelor. Cazul ridică întrebări serioase privind transparența și controlul operațiunilor de aplicare … The post Un cetățean american, de 23 de ani, a fost ucis de un agent ICE în Texas în martie 2025. Cazul, ținut ascuns aproape un an appeared first on spotmedia.ro.
11:30
A început noua ediție de MLS, campionatul nord-american de fotbal, acolo unde a debutat și românul Louis Munteanu, proaspăt transferat de DC United de la CFR Cluj. Munteanu, adus pe 5 milioane de dolari în SUA, a bifat primele sale minute în campionat, intrând din minutul 71 al duelului DC – Philadelphia 1-0, câștigat de … The post Nota primită de Louis Munteanu după debutul în MLS. Urmează marele duel cu Messi appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Berlinala 2026: „Yellow Letters”, de İlker Çatak, câștigă Ursul de Aur. Distincții pentru două filme românești. Lista completă a premiilor # SportMedia
Filmul „Yellow Letters” („Gelbe Briefe”), în regia cineastului germano-turc İlker Çatak, a câștigat Ursul de Aur la cea de-a 76-a ediție a Festivalul Internațional de Film de la Berlin (Berlinala 2026). Pelicula, o dramă în limba turcă, urmărește destinul unui cuplu din lumea teatrului – o actriță și un dramaturg – ale căror vieți sunt … The post Berlinala 2026: „Yellow Letters”, de İlker Çatak, câștigă Ursul de Aur. Distincții pentru două filme românești. Lista completă a premiilor appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Antrenorul român Cristi Chivu este pe val în Serie A cu gruparea să Inter Milano, care a mai câștigat încă un meci în campionat, un lejer 2-0 în deplasare la Lecce. După victoria din runda curentă, antrenorul român de 45 de ani a făcut un anunț războinic în legătură cu returul dublei de Champions League … The post Chivu s-a desprins în Serie A ca lider solitar și face un anunț de zile mari appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Cea mai mare bancă din SUA recunoaște că i-a închis conturile lui Trump, după atacul de la Capitoliu # SportMedia
JPMorgan Chase a confirmat oficial că a decis să închidă conturile președintelui american Donald Trump şi ale companiilor sale la scurt timp după atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021. Informaţia apare în documente judiciare făcute publice vineri, în cadrul unui proces de 5 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva băncii şi a … The post Cea mai mare bancă din SUA recunoaște că i-a închis conturile lui Trump, după atacul de la Capitoliu appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Puștiul fenomen de la CFR Cluj, despre care vorbește toată lumea, a luat decizia privind naționala României # SportMedia
Lorenzo Biliboc, 19 ani, eroul celor de la CFR Cluj în înfruntarea de sâmbătă cu Petrolul, scor 2-1, a luat decizia fermă în ce privește în care națională să evolueze, el putând să ia calcul și o prezență pentru reprezentativa Italiei. Biliboc a recunoscut după acest meci că ține neapărat să evolueze pentru țara noastră. … The post Puștiul fenomen de la CFR Cluj, despre care vorbește toată lumea, a luat decizia privind naționala României appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Vremea se schimbă radical: Codul de viscol expiră. România se împarte între primăvară și ger # SportMedia
Avertizarea de ninsori și viscol expiră duminică, la ora 10:00, punând capăt celui mai sever episod de iarnă din acest sezon. Iar meteorologii anunță o schimbare abruptă de regim termic, începând de luni, când România va fi practic împărțită între temperaturi de primăvară și zone cu vreme rece. Deși în estul și sudul României temperaturile … The post Vremea se schimbă radical: Codul de viscol expiră. România se împarte între primăvară și ger appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Presa din Turcia a aflat și ea despre comunicatul de presă emis de FRF, în care se punctează din nou faptul că Mircea Lucescu va rămâne selecționer și el va fi cel care va sta pe banca României în meciul de baraj de la Istanbul. După problemele grave de sănătate prin care a trecut, Lucescu … The post Reacția presei din Turcia după vestea că Mircea Lucescu rămâne selecționerul României appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Situația traficului, duminică dimineață: drumuri județene închise, întârzieri pe Aeroportul Otopeni și restricții pentru camioane # SportMedia
Traficul rutier, aerian şi naval este în continuare afectat, duminică dimineaţă, de condiţiile meteo severe din ultimele două zile. Mai multe sectoare de drumuri judeţene rămân închise, sunt întârzieri pe aeroportul Henri Coandă din Capitală, iar activitatea navală este suspendată în două porturi. Drumuri închise şi trafic restricţionat MAI anunţă că 18 sectoare de drumuri … The post Situația traficului, duminică dimineață: drumuri județene închise, întârzieri pe Aeroportul Otopeni și restricții pentru camioane appeared first on spotmedia.ro.
09:30
NASA a anunţat că data de 6 martie, stabilită iniţial pentru lansarea mult aşteptatei misiuni cu echipaj uman în jurul Lunii, „nu mai este luată în considerare”, după ce au fost identificate probleme tehnice apărute în timpul verificărilor de rutină. Este vorba despre Artemis II, misiunea care ar urma să trimită astronauţi în jurul Lunii … The post Misiunea cu astronauți a NASA în jurul Lunii, amânată din nou appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Curtea Supremă a SUA i-a administrat vineri președintelui Donald Trump poate cea mai serioasă lovitură politică din al doilea mandat. Judecătorii – inclusiv doi numiți chiar de Trump – au anulat politica sa economică-fanion: tarifele vamale globale. Pe termen lung, scrie CNN, decizia s-ar putea să-l fi salvat de el însuși – cel puțin din … The post Decizie dură, efect neașteptat: cum i-a făcut Curtea Supremă un cadou lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Verdictul specialistului după cea mai controversată fază de la Rapid – Dinamo: A fost fault # SportMedia
Rapid a învins Dinamo în marele derbi bucureștean cu scorul de 2-1, sâmbătă seara, pe o Arenă Națională plină de zăpadă, într-un decor feeric. La scorul de 0-0 însă, în minutul 14, Dinamo a marcat un gol care putea schimba soarta partidei, prin Alberto Soro, după centrarea lui Musi. Golul a fost anulat însă, după … The post Verdictul specialistului după cea mai controversată fază de la Rapid – Dinamo: A fost fault appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:30
Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat sâmbătă că Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste ca răspuns la decizia de joi a blocului de a adăuga Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste. În calitate de membră a Uniunii Europene, România … The post Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale României drept organizații teroriste appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.