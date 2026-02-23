Un avion al companiei HiSky s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă la 30 de minute după decolare. Comandatul navei a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Aeronava a survolat aeroportul din București aproape o oră. Nimeni nu a fost rănit

17:00

Protest, la această oră, în fața Guvernului. Mineri și angajați din domeniul energiei sunt nemulțumiți că nu li se mai acordă bonuri de masă și vouchere de vacanță. În plus, le cer guvernanților și măsuri de protecție socială pentru angajații care vor fi disponibilizați și revenirea la condițiile de pensionare existente înainte de 1 septembrie […]