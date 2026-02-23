Vremea în București până miercuri seară. Temperaturile sunt în creștere
HotNews.ro, 23 februarie 2026 10:40
Vremea în Capitală va fi închisă și sunt așteptate ploi în următoarele trei zile, însă temperaturile sunt apropiate de normalul perioadei din calendar, potrivit prognozei emise de ANM. Vremea luni în București Astăzi, vremea va…
Acum 5 minute
11:00
Copilul tău mănâncă zăpadă? Ce spun specialiștii despre riscurile invizibile din fulgii „curați” # HotNews.ro
Iarna, când copiii se joacă afară, una dintre marile tentații este să guste zăpada, iar la prima vedere acest gest este inofensiv. La fel făceau și părinții lor când erau mici: țurțurii erau înghețata preferată…
11:00
„E ultimul meu festival”. Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Italia se pregătește să spună adio Festivalului de la Sanremo. Spectacolul începe mâine # HotNews.ro
Ediția din acest an a Festivalului muzicii italiene de la Sanremo va fi ultima pentru vedeta de televiziune Carlo Conti în rol de prezentator și director artistic. Conti a ajuns la cinci ediții prezentate de…
Acum 30 minute
10:40
Filmul „Marty Supreme” cu Timothée Chalamet, cel mai în vogă actor din noua generație de la Hollywood, a demonstrat duminică seara la ediția din 2026 a Premiilor BAFTA că atunci când primești un număr impresionat…
10:40
Acum o oră
10:30
Noi alerte de la ANM: Cod galben de ploi puternice, zăpadă și viscol la munte / Unde va ninge iar # HotNews.ro
Meteorologii au emis luni dimineață mai multe alerte cod galben de precipitații, vânt puternic și ninsori în zona montană, valabile până miercuri, 25 februarie. Potrivit ANM, în următoarele trei zile vor predomina ploile în mare…
10:10
Warm-up pentru Electric Castle 2026: experiența twenty one pilots începe la cinema și continuă live, în Bonțida # HotNews.ro
Fanii twenty one pilots din România primesc un preview spectaculos înainte de reîntâlnirea cu trupa la festivalul Electric Castle. Filmul-concert Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined ajunge pe marele ecran, cu câteva luni…
Acum 2 ore
10:00
Ce caută copii de 12 ani la cafenele? Moda care-i privează de somn, le dă peste cap sănătatea și-i lasă fără bani de buzunar # HotNews.ro
De ce cofeina lovește mai tare la vârste mici? Câtă cofeină e ascunsă în băuturile populare? De ce laptele nu „taie” cofeina și cum a devenit băutura cu cofeină un „desert lichid” care sabotează somnul…
10:00
Unul dintre cei mai cunoscuți medici din România se apără într-un accident rutier mortal dând vina pe infecțiile nosocomiale # HotNews.ro
Continuă procesul în cazul accidentului în care a fost implicat în 2018 șeful medicilor ATI din România. La cererea medicului, judecata nu e publică, dar HotNews a intrat în posesia documentelor din instanță. Medicul este Dorel…
09:50
Două trimestre negative nu înseamnă o criză, spune unul din oamenii de la vârful Băncii Naționale # HotNews.ro
Dezbaterile recente privind „recesiunea tehnică” au generat controverse legate atât de gravitatea situației, cât și de responsabilitățile pentru declinul economic, scrie într-o postare pe blogul personal Cosmin Marinescu, vice-guvernator al Băncii Naționale. În sens strict,…
09:50
Islanda pregătește un referendum de aderare la UE. Un „Da” ar însemna că mica națiune insulară va intra înaintea tututor celorlalte candidate # HotNews.ro
Islanda ia în considerare organizarea unui vot privind reluarea negocierilor de aderare la UE chiar din luna august, au declarat pentru Politico.eu două persoane familiarizate cu pregătirile pentru aderare ale acestei țării insulare cu o…
09:20
Mesajul unui profesor: „Clasa politică ne-a furat speranța”. Nimeni nu mai crede că ceva ar putea fi salvat, nimeni nu vrea să fie ministru al Educației # HotNews.ro
„Puterea de influență a profesorilor din preuniversitar este foarte mică, în ciuda numărului lor. De cele mai multe ori, aceștia nu fac parte din rețelele puterii. Sunt mulți și anonimi. O pradă ușoară pentru vânătorii…
09:10
Moţiunea simplă depusă de senatorii Opoziţiei împotriva ministrei Afacerilor Externe Oana Ţoiu pentru „modul defectuos, ideologizat şi necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind acordul UE–Mercosur va fi dezbătută şi…
Acum 4 ore
08:40
VIDEO New Yorkul paralizat de viscolul deceniului: Autoritățile au interzis circulația mașinilor, școlile au fost închise și mii de zboruri au fost anulate # HotNews.ro
Lovită de o violentă furtună de zăpadă, New Yorkul este paralizat: autoritățile au interzis circulația în cel mai populat oraș din Statele Unite și au mobilizat resurse importante pentru a face față perturbărilor majore, transmite…
08:20
Încep interviurile pentru funcţiile de conducere de la marile parchete. Cine sunt candidații pentru șefia Parchetului General # HotNews.ro
Interviurile pentru desemnarea șefilor Parchetului General, a DNA și DIICOT, încep luni, 23 februarie, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ. Pentru funcția de procuror general al României candidează doi procurori – șefa DNA Iași, Cristina…
08:20
Timp de decenii, „Made in China” era sinonim cu producția de masă și costul redus. Astăzi, scrie The Economist, China acaparează piața alimentelor sofisticate, asociate în mod tradițional cu gastronomia occidentală. Este deja cel mai…
08:00
VIDEO Atac „masiv” cu rachete asupra regiunii ruse Belgorod, care a rămas fără electricitate, căldură și apă / Guvernator: „Infrastructura energetică a suferit pagube grave” # HotNews.ro
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice și a întrerupt aprovizionarea cu energie electrică, căldură și apă în regiunea Belgorod din Rusia, aflată la granița cu Ucraina, a declarat luni…
07:50
Investigație. Membru al comisiei care judecă abuzurile psihologilor, acuzat că își hărțuiește sexual clientele. Înregistrări din cabinet: „Ești sigură că știi să faci sex ca lumea?” # HotNews.ro
Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime încă de la…
07:40
De la „taxă de solidaritate” la plasă de siguranță: Guvernul extinde protecția salariilor restante # HotNews.ro
Guvernul a extins categoriile de angajați care beneficiază de încasarea drepturilor salariale din fondul de garantare a creanțelor salariale. Angajatorii care încadrează în muncă salariați în baza contractelor individuale de muncă datorează la plată contribuția…
07:30
FOTO Teste anvelope de iarnă – europene vs chinezești. Specialiștii germani explică: Nu originea e de vină, ci bugetul lor # HotNews.ro
Anvelopele chinezești, indiferent de numele lor, au fost asociate de decenii cu o calitate mai slabă, dar alese pentru prețul scăzut. Testele profesioniste realizate an de an, cu scoruri uneori „dezastruoase” pentru multe din mărcile…
07:30
Haos în Mexic după uciderea celui mai important baron al drogurilor din țară: Cartelurile se răzbună cu violențe și incendieri, turiștii s-au trezIt într-o „zonă de război” # HotNews.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți baroni ai drogurilor din Mexic, Nemesio Oseguera, poreclit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-un raid militar, ceea ce i-a făcut pe oamenii săi să se răzbune cu violențe pe…
Acum 12 ore
23:50
Ministrul Rogobete spune că a acționat bine în cazul anunțurilor pe Facebook despre avionul HiSky: „Asta înseamnă organizare și coordonare din timp, nu improvizație. Asta înseamnă responsabilitate ” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății a avut o primă reacție după ce a fost criticat pentru modul în care a comunicat pe tema avionului HiSky, întors duminică pe Aeroportul Otopeni după ce a fost semnalată activarea unui senzor…
23:40
Asociația companiilor românești din aviație după postările „breaking news” ale ministrului Rogobete în cazul avionului HiSky: „Inacceptabil” # HotNews.ro
Asociația Companiilor Aeriene Românești, unde HiSky, dar și Tarom, și alte companii sunt membre, a spus într-un comunicat: „Considerăm inacceptabil ca un reprezentant al Guvernului să posteze mesaje de tip «breaking news» prin care să…
23:10
Teheranul este pregătit să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, dacă Statele Unite răspund cerinţelor sale, afirmă un oficial iranian # HotNews.ro
Iranul a anunţat că este dispus să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, în schimbul ridicării sancţiunilor şi recunoaşterii dreptului său de a îmbogăţi uraniu, în încercarea de a evita…
22:50
VIDEO Fondator român de startup care dezvoltă un procesor AI: Inteligența artificială actuală este „algebră liniară și statistică avansată” # HotNews.ro
„Noțiunea asta de artificial intelligence a fost cea mai mare găselniță de marketing din ultimii 25 de ani. Algebra liniară și statistica avansată s-au rebranduit sub formă de inteligență artificială”, a spus Mihai Raneti, fondatorul…
22:50
Cel mai căutat om din Mexic, ucis de armată. Cum au contribuit Statele Unite la operațiunea care l-a vizat pe „El Mencho”, liderul unui temut cartel # HotNews.ro
Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul Cartelului Jaliscu Nueva Generacion, a fost ucis într-o operațiune militară în zorii zilei de duminică, la Talipa, în statul mexican Jalisco, potrivit BBC și Reuters. Ambasada mexicană la…
22:30
După ce ministrul Sănătății Rogobete a panicat oamenii pe Facebook anunțând mobilizarea a 6 spitale pentru un avion care s-a întors pe Otopeni, putem anunța că Rogobete nu va mai fi ministru. Și că toți vom muri. Nu acum, la un moment dat # HotNews.ro
Într-un act prin care a vrut să semnaleze că lucrează, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat duminică seară pe Facebook că „a implicat” 6 spitale „pentru a preveni o situație critică” în cazul unui avion…
22:20
Premiile BAFTA 2026: Surpriză uriașă la cel mai bun film și o altă categorie majoră. Un actor apreciat a luat primul premiu major după o secetă de 17 ani # HotNews.ro
Cea de-a 79-a ediție a Premiilor BAFTA, decernate de industria britanică de televiziune, și-a anunțat duminică seara câștigătorii și a rezervat mai multe surprize care au sfidat toate așteptările analiștilor. Cea mai mare a fost…
Acum 24 ore
22:00
Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina se încheie oficial în această seară, odată cu ceremonia organizată în istorica Arenă Olimpică din Verona, care datează din secolul I d.Hr. Spectacolul initulat „Frumoasa în acțiune” celebrează…
22:00
Universitatea Craiova învinge Unirea Slobozia cu 3-0 și se distanțează în fruntea clasamentului # HotNews.ro
Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Unirea Slobozia, scor 3-0, într-un meci disputat duminică, în etapa a 28-a din SuperLiga. Gazdele au inaugurat nocturna de pe stadionul „1 Mai”, însă doar oaspeții au avut…
21:20
Liberalul Hubert Thuma, un nou atac la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: „Iau în calcul inclusiv să sistăm eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat duminică seara un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, în contextul disputelor privind finanțarea transportului metropolitan și repartizarea…
21:00
Una din marile companii ale lumii are o scadere neașteptată la bursă. Se întâmplă ceva în economie? # HotNews.ro
Industria tehnologică a computerelor este definită de câteva nume în ultimele decenii, în principal din America. Una dintre aceste companii a scăzut cu 11,5% la bursă în ultimele 21 zile, stârnind stupefacția nu doar a…
20:40
Fotografia și mesajul pentru fostul premier canadian postate de Casa Albă după ce SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin # HotNews.ro
Casa Albă a publicat pe rețeaua X o imagine în care un vultur pleșuv își înfige ghearele în capul unei gâște canadiene, la scurt timp după ce echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor…
20:40
ULTIMA ORĂ Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors de urgență după ce decolase de pe Aeroportul Otopeni. Forțe de intervenție mobilizate # HotNews.ro
O aeronavă a companiei HiSky, pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. La bord se află…
20:30
Arme de 500 de milioane de euro pentru Iran, printr-un acord secret cu Rusia. Înțelegerea semnată la Moscova # HotNews.ro
Iranul a perfectat un acord confidențial de 500 de milioane de euro cu Rusia pentru a achiziționa lansatoare portabile și rachete sol-aer avansate, conform unor documente rusești consultate de Financial Times (FT) și unor persoane…
20:10
„M-a cutremurat gândul că am un copil care urmează să meargă la școală”. Interviu cu actrița Dana Marineci, personajul principal din filmul „Cazul Samca”, despre un fenomen dureros în România # HotNews.ro
„Cazul Samca”, primul documentar românesc de tip fake true-crime, pune reflectorul pe un fenomen dureros și adesea minimalizat în România: bullying-ul și efectele sale devastatoare. „Bullying-ul se hrănește din structurile sociale: profesori care primesc mită…
20:00
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Steve Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune” # HotNews.ro
Trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, a declarat că ar putea apărea „vești bune” în următoarele săptămâni în privința încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina și nu a exclus posibilitatea organizării, în viitorul apropiat,…
19:30
Regizorul Cristian Pepino a murit. „Numele lui rămâne înscris în istoria teatrului de animație din România” # HotNews.ro
Cristian Pepino, regizor, scriitor și scenarist, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, a anunțat duminică seară Teatrul de Animație Țăndărică, unde cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o…
19:10
Bărbatul care a lovit pe un medic, vineri seară, în timp ce acesta încerca să resusciteze o pacientă la Spitalul de Recuperare din Borșa, a fost reținut duminică, a anunțat Poliția Maramureș, conform News.ro. El…
19:00
Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 se încheie duminică seară. SUA a câștigat medalia de aur în fața Canadei la hochei masculin. Cum arată clasamentul pe națiuni # HotNews.ro
Echipa Statelor Unite a învins Canada în finala turneului olimpic de hochei, scor 2-1 după prelungiri, și a cucerit medalia de aur pentru a treia oară în istorie, dar pentru prima oară după 1980, duminică,…
18:50
Ghișeul „la un click distanță” întârzie să apară. De ce nu pot accesa românii încă portalul unic digital, pentru care s-au plătit până acum 16 milioane de euro # HotNews.ro
Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării Bogdan Ivan spunea, acum aproape 2 ani, că ne va permite să accesăm zeci de servicii publice online, „în baza unui simplu click,…
18:20
„Când am pierdut prima sarcină, soțul m-a acuzat că i-am omorât băiatul. Acum sunt fericita mamă a trei fetițe”. Divorț de un soț violent # HotNews.ro
După eșecul primei căsnicii, Elena a reușit să se pună pe picioare și să aibă acum o familie fericită, cu trei fetițe minunate și un soț iubitor, scrie siteul Totuldespremame.ro. „Numele meu este Elena, am…
18:20
„Nu, mulțumim”. Groenlanda respinge oferta lui Trump, care anunțase că o navă-spital „este pe drum” # HotNews.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins duminică ideea președintelui american Donald Trump de a trimite o navă-spital în Groenlanda, spunând „nu, mulțumim” propunerii liderului de la Casa Albă, conform Reuters. Trump a afirmat în repetate…
18:10
Șefa ANM nu exclude episoade cu „vreme de iarnă” în martie. „O lună de tranziție și, prin excepție, capricioasă” # HotNews.ro
Directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat că la începutul lunii martie „în bună parte din țară” vor fi temperaturi „de până la 16-17 grade”, dar nu a exclus posibilitatea ca pe…
18:10
Viața după adulter. Poți continua doar de dragul copiilor cu un partener infidel?„Adulterul soțului meu a fost o nebunie de moment” # HotNews.ro
Ai aflat că soțul te înșală. Ești pusă față în față cu adulterul și simți cum căsnicia ta se destramă de la o zi la alta. Cu greu poți pune în cuvinte amestecul de furie,…
18:00
Trump „și-a pierdut instrumentul favorit” după decizia Curții Supreme de anulare a taxelor vamale, dar are în continuare la dispoziție o „armadă tarifară”. Experții explică de ce îl avantajează incertitudinea # HotNews.ro
Decizia Curții Supreme a SUA de a anula o mare parte dintre taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump nu va pune capăt incertitudinii care planează asupra mediului de afaceri și a partenerilor comerciali,…
17:30
FOTO / VIDEO Protest în fața Parlamentului după scandalul adăpostului din Suraia. „Câinii nu sunt marfă” # HotNews.ro
Un protest organizat de mai multe asociații pentru protecția animalelor are loc duminică în fața Parlamentului, după dezvăluirile privind adăpostul privat din Suraia, județul Vrancea, de unde au apărut imagini cu animale maltratate și ucise. Protestul…
17:20
Echipă de la deszăpezire, amenințată cu pistolul de un bărbat nemulțumit că nu i-a curățat zăpada din fața garajului # HotNews.ro
Muncitorii care interveneau pentru deszăpezire pe o stradă din Corbeanca au fost amenințați de un bărbat cu un pistol tip airsoft, a anunțat Poliția Ilfov. Firma de salubrizare spune, la rândul ei, că problema a…
17:20
Gordon Ramsay a dezvăluit lucrul care l-a făcut mai fericit decât câștigarea primei stele Michelin și își arată o altă față într-un nou serial Netflix # HotNews.ro
Celebrul bucătar Gordon Ramsay, cunoscut pentru accesele sale de furie, își arată latura vulnerabilă în noul său serial documentar de pe Netflix. El a lăcrimat de mai multe ori în timp ce vorbea despre soția…
16:40
FOTO „Ana, poți să îmi faci cartofi prăjiți?”. Chatbotul ANAF, abia lansat – 40% din mesajele primte nu au temă fiscală # HotNews.ro
Circa 40% din mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal, potrivit informațiilor Profit.ro. Mesajele fără temă fiscală sunt variate și duc de la…
16:40
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra. Femeia, luată pe sus de forțele de ordine # HotNews.ro
Un scandal s-a produs pe Aeroportul „Henri Coandă”, la îmbarcarea într-un avion către Londra, după ce un bărbat şi o femeie, însoţiţi de un copil mic, nu au fost lăsaţi să urce în aeronavă, pe…
