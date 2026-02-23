Morți suspecte: doi bărbați găsiți decedați în apartamente diferite, în același bloc din Deva
Polițiștii au deschis o anchetă într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, după ce doi bărbați au fost găsiți fără viață în apartamente diferite. Anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele morților.
Acum 10 minute
12:00
Vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Ce oraș din România oferă acest beneficiu și cui # Click.ro
Primăria Cluj-Napoca lansează în acest an Programul social Alimente 2026, prin care aproximativ 10.000 de locuitori cu venituri modeste vor beneficia de vouchere în valoare de 500 de lei fiecare.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Italia se pregătește să spună adio Festivalului de la Sanremo. „Știu că un ciclu se încheie, mă bucur de această satisfacție și o accept cu seninătate” # Click.ro
După cinci ediții memorabile în calitate de prezentator și director artistic, Carlo Conti se pregătește să spună „adio” Festivalului de la Sanremo, cel mai prestigios eveniment muzical italian.
11:20
Una dintre cele mai cunoscute cafenele din București, un punct de întâlnire celebru, dispare # Click.ro
Una dintre cele mai cunoscute cafenele din Centrul Vechi al Capitalei și-a închis porțile după mai bine de un deceniu de funcționare. Localul, inaugurat în 2014, a devenit rapid un punct de atracție atât pentru turiști, cât și pentru bucure;teni
11:10
Ce se întâmplă în corp dacă mâncăm după ora 18. Organul activ noaptea și rolul lui esențial # Click.ro
Seara târziu, când noi ne pregătim de odihnă, în interiorul corpului începe „tura de noapte” a unui organ vital: ficatul. Deși pare că totul încetinește în timpul somnului, la nivel metabolic lucrurile sunt departe de a sta pe loc.
Acum 2 ore
10:50
Artiștii și sportivii au ieșit la proteste împotriva eutanasierii animalelor! Daniela Ploia și Carmen Șerban: „E o mafie! Încasează milioane de euro ca să omoare câinii abandonați!” # Click.ro
Mai multe proteste împotriva violenței asupra animalelor au avut loc, în week-end, în București, Cluj și Timișoara.
10:40
Islanda se pregătește să organizeze un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, posibil chiar din această vară, conform informațiilor obținute de Politico.eu de la surse apropiate guvernului islandez.
10:40
Zelenski: Putin a declanşat Al Treilea Război Mondial/Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit # Click.ro
Președintele Volodymyr Zelensky avertizează că Vladimir Putin a declanșat deja Al Treilea Război Mondial, iar singura reacție eficientă este presiunea militară și economică intensă. El respinge ideea cedării de teritorii pentru un armistițiu
10:10
Cât de des se spală puloverele și hainele groase iarna. Secretul știut doar de gospodinele bătrâne # Click.ro
Puloverele pufoase, cardiganele groase și paltoanele elegante sunt piesele de rezistență ale garderobei de iarnă. Le purtăm frecvent, uneori zilnic, iar întrebarea apare inevitabil: cât de des trebuie, de fapt, spălate?
Acum 4 ore
09:50
Raport: Europenii să se adapteze la o căldură „catastrofală". Planuri imediate pentru adaptare # Click.ro
Un raport oficial al consilierilor științifici ai Uniunii Europene avertizează că Europa se îndreaptă către niveluri extreme de încălzire, iar UE trebuie să elaboreze planuri detaliate de adaptare la un scenariu climatic sever.
09:30
Sergiu Califar, dezvăluiri din culisele „Desafio: Aventura”.
09:30
O specie de pisică latră precum un câine. Cum arată animalul care a speriat pe toată lumea # Click.ro
Deși atunci când vorbim despre feline ne gândim imediat la lei sau tigri, lumea acestor animale este mult mai diversă.
09:30
Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a transmis luni, 23 februarie 2026, ultimele informații despre starea traficului în țară.
09:30
Trei zodii rup lanțul ghinionului la sfârșit de februarie. Universul le deschide un drum neașteptat # Click.ro
Finalul lunii februarie vine cu o schimbare de vibrație pe care multe semne zodiacale o vor simți din plin. După o perioadă marcată de blocaje, întârzieri și dezamăgiri, trei zodii ies, în sfârșit, din cercul vicios al ghinionului.
09:20
Bucureștiul este înconjurat de 18 forturi de apărare construite pe vremea lui Carol I. Fortul 13, singurul care poate fi vizitat # Click.ro
Bucureștiul este înconjurat de 18 forturi de apărare construite la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-un amplu proiect strategic inițiat de Carol I. De-a lungul celor aproximativ 70 de kilometri ai șoselei de centură a fost ridicat, între 1885 și 1899, un inel defensiv menit să protejeze Capitala
09:20
Cine a fost bărbatul cu cel mai mare nas din lume, de 19 centimetri. Și-a petrecut viața făcându-i pe alții să râdă # Click.ro
Dacă ți-ai făcut vreodată griji că ai nasul prea mare, povestea lui Thomas Wedders te-ar putea face să privești lucrurile cu alți ochi. Potrivit legendelor, el ar fi fost bărbatul cu cel mai mare nas din lume, o trăsătură care i-ar fi adus faimă.
09:20
Țara superbă din Europa unde poți să te muți gratis. Are peisaje superbe, iar condiția poate fi îndeplinită de aproape orice tânăr # Click.ro
În timp ce în marile orașe europene achiziția unui teren sau a unei locuințe a devenit tot mai dificilă, o comună din Austria a atras atenția printr-o inițiativă neobișnuită: oferă terenuri pentru construcție fără plată inițială celor care sunt dispuși să își ridice o casă și să își construiască vii
09:00
Odată cu începutul Postului Paștelui, mesele românilor se transformă, iar proteinele de origine animală sunt înlocuite adesea cu alternative vegetale. Rafturile magazinelor se umplu cu pateuri vegetale, crenvurști din soia sau semipreparate „de post”, care promit gustul cărnii.
09:00
Cum a reușit un tânăr de 22 de ani să se îmbogățească printr-o idee de afaceri genială: „Mama și tata au crezut că e o nebunie” # Click.ro
La doar 22 de ani, un tânăr din Scoția a ales să renunțe la facultate pentru a-și urma instinctul antreprenorial. Decizia a părut nebunească pentru părinții lui, dar în mai puțin de un an i-a adus un venit lunar care depășește cu mult salariul pe care îl câștiga în timpul studiilor.
08:50
Într-o piață imobiliară aflată pe un trend ascendent în toată Europa, un anunț publicat recent atrage atenția prin prețul neobișnuit de mic. O proprietate situată aproape de România se vinde la nivelul unei mașini second-hand.
08:40
Serialul Netflix de acum 9 ani de care nu te vei dezlipi. Are umor, crime, dragoste iar finalul nu este cel la care te aștepți # Click.ro
Lansat în vara lui 2017, acest thriller dramatic produs de Netflix a devenit rapid una dintre cele mai apreciate producții ale platformei. Creat de Bill Dubuque și Mark Williams, serialul îmbină tensiunea crudă a lumii interlope cu drame de familie, replici tăioase și momente de umor neașteptat.
08:20
După o săptămână în care viscolul și zăpezile au pus stăpânire pe întreaga țară, românii pot respira ușurați: meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii. Temperaturile vor urca cu aproximativ 10 grade Celsius față de zilele trecute, aducând primele semne clare ale primăverii.
08:10
Insula secretă din Grecia unde ajung puțin turiști. Este perfectă pentru cei care caută liniște și plaje sălbatice # Click.ro
Departe de aglomerația din Santorini sau Mykonos, există o insulă care pare desprinsă dintr-o Grecie de altădată. Fără cluburi exclusiviste și fără șiruri nesfârșite de șezlonguri, Serifos își păstrează farmecul autentic, plajele virgine și ritmul lent al vieții insulare.
Acum 6 ore
07:50
Antrenamentul de 10 minute, ce trebuie practicat doar de două ori pe săptămână, care îți tonifică picioarele și fesele # Click.ro
Dacă te-ai săturat de serii nesfârșite de genuflexiuni și antrenamente complicate care îți consumă timp și energie, există o alternativă eficientă și surprinzător de simplă: „mersul raței”
07:40
Cele 3 zodii care lasă trecutul în spate și încep o viața nouă! Totul se va repara în viața lor, începând cu 26 februarie # Click.ro
Finalul lunii februarie aduce un moment de cotitură pentru anumite zodii care au trecut prin încercări, blocaje emoționale sau situații complicate în ultimele luni. Începând cu 26 februarie, energia astrală favorizează închiderea unor capitole vechi și deschiderea unor drumuri noi, mai clare și mai
07:10
Ziua Îndrăgostiților a trecut, dar iubirea plutește în continuare în aer pentru Emily Ratajkowski (34 de ani) și noul ei iubit, regizorul francez Romain Gavras (44 de ani).
06:10
Ciocolatierul maltez Andrew Farrugia a ajuns pentru a treia oară în Cartea Recordurilor Guinness, realizând cea mai lungă sculptură din ciocolată din lume – un tren de epocă impresionant, care măsoară 55,27 metri.
Acum 12 ore
01:10
Un oraș superb a fost desemnat cea mai bună destinație din Europa, în 2026. Mai mulți artiști de top vor concerta aici în acest an # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne apropiem cu pași repezi de începutul lunii martie, iar tot mai mulți români încep să se gândească la vacanța de vară.
00:10
Alimentele pe care experții în siguranța alimentară nu le cumpără niciodată. Pot fi pline de bacterii # Click.ro
Mulți dintre noi putem apela la aceste alimente deoarece sunt mai convenabile și ne ajută să gătim mai rapid. Cu toate acestea, experții în siguranța alimentară explică că astfel de produse ar trebui evitate deoarece ne pot pune sănătatea în pericol.
22 februarie 2026
23:10
Trei zodii sunt la un pas de o schimbare radicală. Universul le împinge spre o decizie care le poate transforma complet viața # Click.ro
Astrele anunță o perioadă intensă, încărcată de energie și revelații pentru trei semne zodiacale care se află în pragul unei transformări profunde. Nu este vorba despre schimbări minore sau ajustări de moment, ci despre decizii cu impact pe termen lung, capabile să le rescrie complet traiectoria.
Acum 24 ore
22:40
Filmul fenomen din 2021 care a cucerit România: producția ajunsă în topul preferințelor pe Netflix # Click.ro
Este un film care s-a lansat cu câțiva ani buni în urmă, dar care are parte de o adevărată renaștere pe platforma de streaming Netflix în această perioadă.
22:30
Avionul care transporta 180 de pasageri și a avut probleme tehnice după decolarea de pe Otopeni a aterizat în siguranță. Nu au fost raportate persoane rănite # Click.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat duminică, 22 februarie, că Aeroportul Internațional Henri Coandă din București a activat planul de intervenție preventivă, după ce o aeronavă HiSky, care efectua zborul București – Hurghada, a raportat o alertă a senzorului de presurizare în cabina
22:10
Numai persoanele cu un IQ peste medie pot rezolva acest test în doar 40 de secunde. Unde se află cei patru crabi din imagine # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea a fi destul de simplu. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim toți cei patru crabi ascunși printre crabii din imagine.
21:40
Fripturile nu vor mai fi niciodată tari sau uscate. Ingredientul banal pe care trebuie să îl adaugi înainte de gătire pentru un gust mai suculent și o crustă perfectă # Click.ro
Friptura este foarte ușor de pregătit, însă chiar și un preparat atât de simplu poate ascunde unele secrete. De exemplu, un simplu ingredient va face carnea mai gustoasă și mai fragedă ca niciodată. În plus, datorită acestui truc ingenios, friptura nici nu va mai fi uscată sau lipsită de gust.
21:30
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Un avion cu 180 de pasageri, care decolatspre Egipt, s-a întors din cauza problemelor tehnice și nu poate ateriza # Click.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat duminică, 22 februarie, că Aeroportul Internațional Henri Coandă din București a activat planul de intervenție preventivă, după ce o aeronavă HiSky, care efectua zborul București – Hurghada, a raportat o alertă a senzorului de presurizare în cabina
21:10
Cum reușește Ornela Pasare să țină tot Postul Paștelui? „Nu este doar despre mâncare” Rețetă delicioasă de griș cu lapte de cocos și piure de căpșuni # Click.ro
Luni începe Postul Paștelui! Ornela Pasăre îl ține pe tot.
20:30
Dictatură la tejghea! Barul cu 17 porunci pentru clienți face furori: „Eu decid, că doar e barul meu” # Click.ro
Un mic local dintr-un sat spaniol a ajuns celebru pe internet după ce a afișat, negru pe alb, 17 reguli pe care fiecare client trebuie să le respecte. Cei care vor să mănânce aici trebuie să accepte condițiile impuse de proprietar. Regulile au devenit virale și au stârnit un val uriaș de reacții.
20:10
Vacanță transformată în coșmar! Ce a găsit o familie într-un hotel din stațiunea Predeal: „Consecințele au fost serioase” # Click.ro
Vacanța care trebuia să fie un moment de relaxare s-a transformat rapid într-o experiență greu de uitat pentru o familie de turiști ajunsă în stațiunea montană Predeal. O postare apărută pe rețelele sociale a atras atenția și a stârnit reacții puternice, după ce turiștii au povestit prin ce au trecu
19:40
Văduva lui Gabriel Cotabiță, arestată la domiciliu! Rețea cu saloane de masaj erotic, condusă de o femeie de 80 de ani # Click.ro
Scandal de proporții în Capitală. Văduva lui Gabriel Cotabiță și alte șapte persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism, după ce polițiștii au descins la două saloane de masaj erotic din București, suspectate că ar fi fost folosite ca paravan pentru prostituție. Potrivit informațiilor apă
19:40
Cu ce poți înlocui orezul din perișoare dacă ai rămas fără. Ingredientele ce îl înlocuiesc de minune # Click.ro
Poate că ni s-a întâmplat în trecut să începem să facem perișoare iar apoi, după ce deja am început să pregătim ingredientele, să ne dăm seama că nu avem orez în casă.
19:20
Cel mai mare bloc din România! Colosul uriaș în care locuiesc mii de oameni sub același acoperiș # Click.ro
În România există o clădire care impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin numărul uriaș de oameni care trăiesc acolo zilnic. Considerat de mulți un adevărat oraș construit pe verticală, imobilul se află în București și adăpostește sute de locuințe într-o singură structură. De-a lungul anilo
18:50
Secretul unei maioneze perfecte, care nu se taie. Rețeta lui Jamie Oliver și tipul de ulei care îi dă un gust bun # Click.ro
Mulți dintre noi obișnuim să cumpărăm maioneză din comerț, însă dacă dorim să pregătim ceva proaspăt și sănătos, trebuie să știm precis cum se pregătește o maioneză de-a dreptul delicioasă. Iar renumitul bucătar britanic Jamie Oliver folosește două rețete simple, pe care le poate pregăti oricine.
18:30
Țara în care există de două ori mai multe vaci decât locuitori. Zeci de milioane de tone de lapte sunt produse aici anual # Click.ro
Este țara cu cea mai mare producție de lactate din întreaga lume, deși poate că nu mulți dintre noi ne-am imagina că această țară are o nișă de export atât de distinctă.
18:30
Dulce, răcoritor și… prietenos cu silueta! Mulți dintre noi credem că deserturile sunt dușmanul dietelor, însă nutriționista Mihaela Bilic demonstrează contrariul. Ea propune rețete simple, sănătoase și savuroase care ne fac să ne bucurăm de gust fără să ne simțim vinovați. Printre acestea se numără
18:20
Sergiu Califar, dezvăluiri din culisele „Desafio: Aventura”! Surprinzător cine e cea mai bună prietenă pe care și-a făcut-o în Thailanda?! E soția unui cântăreț celebru! # Click.ro
Sergiu Califar face parte din echipa „Norocoșii” la „Desafio: Aventura”, show-ul difuzat la Pro TV.
18:00
Niciodată nu este prea târziu pentru a ne urma visele, iar acest lucru îl dovedește și Amalia-Susana Tușa. În vârstă de 90 de ani, ea este cea mai în vârstă studentă din România și studiază la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
17:30
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare # Click.ro
Horoscop 23 februarie. Ziua aduce un amestec de introspecție și pragmatism pentru majoritatea zodiilor.
16:50
Dan Negru dezvăluie colțul ascuns de rai din România unde timpul parcă stă în loc: „Aerul a rămas curat, pământul sănătos și apele minerale limpezi” # Click.ro
România ascunde locuri fermecătoare, puțin cunoscute chiar și de localnici, care par desprinse din povești. Uneori, tot ce ai nevoie este să le descoperi și să le lași să te transforme. Dan Negru a găsit unul dintre aceste colțuri de rai și nu s-a putut abține să nu împărtășească experiența sa cu ur
16:20
Cum arată și cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu la 21 de ani. Eliza urmează pașii mamei și visează să devină profesoară # Click.ro
Fiica celebrei Adriana Iliescu, prima femeie din România care a devenit mamă la o vârstă record, a împlinit 21 de ani pe 16 ianuarie 2026. Eliza Maria Iliescu a crescut departe de lumina reflectoarelor și și-a construit un parcurs academic remarcabil. Deși venirea ei pe lume a stârnit controverse ac
16:10
Vremea din România se va schimba radical. Temperaturile pot ajunge la 14 grade și ploile vor afecta mai multe zone # Click.ro
După o perioadă în care țara noastră s-a confruntat cu zile reci și cu ninsori semnificative, vremea din România urmează să se schimbe. Meteorologii spun că la mijlocul săptămânii se pot înregistra temperaturi de chiar și 14 grade Celsius.
