Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi
Antena Sport, 23 februarie 2026 17:50
Real Madrid va juca miercuri returul play-off-ului UEFA Champions League, contra celor de la Benfica Lisabona, iar la ultimul antrenament, Alvaro Arbeloa a avut parte de vești bune. Jude Bellingham a revenit după accidentarea suferită în disputa cu Rayo Vallecano, dar pentru moment este în continuare indisponibil și nu va putea evolua contra grupării din […] The post Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 10 minute
18:10
În afară de Kennedy Boateng (29 de ani), care va pleca sigur în vară, atunci când îi expiră contractul cu Dinamo, echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) va mai pierde un jucător la finalul sezonului. Este vorba despre Georgi Milanov (34 de ani), căruia îi expiră şi lui contractul cu Dinamo în vară. […] The post Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng! appeared first on Antena Sport.
18:10
CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie” # Antena Sport
Oficialii de la CFR Cluj au recunoscut că o vor pe FCSB în play-off. Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, a declarat că duelurile cu roș-albaștrii aduc pe stadionul din Gruia mulți spectatori, audiența fiind una excelentă. Iuliu Mureșan a declarat că „ar fi păcat” ca FCSB să rateze Top 6, după ce a cucerit ultimele două […] The post CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
17:50
Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani # Antena Sport
Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, nu va susţine conferinţa de presă de marţi, înaintea meciului retur al play-off-ului Ligii Campionilor de miercuri, împotriva lui Real Madrid, a anunţat clubul portughez. În schimb, secundul său, Joao Tralhao, se va adresa presei. Benfica a dezvăluit absenţa lui Mourinho înainte de a se afla că UEFA l-a […] The post Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani appeared first on Antena Sport.
17:50
Acum o oră
17:40
Detaliul remarcabil din contractul lui Luis Diaz la Bayern Munchen! De ce poate fi amendat cu până la 50.000 de euro # Antena Sport
Luis Diaz a ajuns în Bundesliga la începutul acestui sezon, după ce Bayern Munchen a fost de acord să achite către Liverpool suma de 70 de milioane de euro. Columbianul a făcut o impresie bună și a devenit rapid om de bază în echipa lui Vincent Kompany. Puțini știu însă că germanii au introdus o […] The post Detaliul remarcabil din contractul lui Luis Diaz la Bayern Munchen! De ce poate fi amendat cu până la 50.000 de euro appeared first on Antena Sport.
17:30
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Alibec nu scapă de critici Gigi Becali l-a criticat pe Alibec, după ce Farul a pierdut cu FC Argeş: “Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”, a spus patronul FCSB-ului. 2. Puşcaş e pregătit George Puşcaş a ajuns […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
17:20
Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?” # Antena Sport
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înaintea returului dintre Inter și Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare primită din partea unui jurnalist norvegian. Inter a fost învinsă clar în turul din Norvegia, scor 1-3, astfel că se anunță un retur „de foc” la Milano. […] The post Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?” appeared first on Antena Sport.
17:10
„Să nu așteptăm să se piardă meciul cu Turcia”. Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu: „Să mergem pe mâna lui” # Antena Sport
Basarab Panduru a transmis un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu, după ce selecționerul a decis să conducă naționala în semifinala barajului pentru calificarea la World Cup 2026 cu Turcia. Meciul „de foc” de la Istanbul se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Întrebat dacă au fost probleme la națională, în vederea […] The post „Să nu așteptăm să se piardă meciul cu Turcia”. Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu: „Să mergem pe mâna lui” appeared first on Antena Sport.
17:10
Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea” # Antena Sport
Transferat de la FCSB chiar în această iarnă, Adrian Șut a reușit să marcheze primul său gol în tricoul celor de la Al-Ain. S-a întâmplat chiar împotriva echipei antrenate de un român. Mijlocașul din Emiratele Arabe Unite a publicat pe contul său oficial de Instagram o reacție după ce a spart gheața în tricoul noii […] The post Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea” appeared first on Antena Sport.
17:10
Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: “M-am născut acolo” # Antena Sport
Adrian Bumbescu (66 de ani) a spus cu cine ţine în acest sezon în Liga 1. Favorita lui este, în opinia lui Bumbescu, şi cea mai bună echipă din Liga 1. Este vorba despre Universitatea Craiova, care e lider, şi pe care mulţi oameni din fotbalul românesc o văd campioană. Bumbescu s-a născut la Craiova, […] The post Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: “M-am născut acolo” appeared first on Antena Sport.
16:40
Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Benfica # Antena Sport
Gianluca Prestianni a fost suspendat de UEFA, după scandalul uriaș cu Vinicius, din duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimile Champions League. Forul continental și-a anunțat decizia, cu două zile înainte de retur. Gianluca Prestianni a primit o suspendare provizorie, valabilă un meci, după incidentele de […] The post Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Benfica appeared first on Antena Sport.
16:40
(P) Uscare rapidă și lucru mai ușor în spălătorie: cum alegi un uscător de rufe profesional potrivit # Antena Sport
Într-o spălătorie comercială, ritmul zilnic nu iartă: încărcări consecutive, articole diferite, termene scurte și presiunea costurilor. De aceea, alegerea unui echipament de uscare nu ar trebui făcută doar după capacitate, ci după cât de bine susține oamenii din operare, calitatea rezultatului și consumul pe termen lung. De ce ergonomia contează mai mult decât pare la […] The post (P) Uscare rapidă și lucru mai ușor în spălătorie: cum alegi un uscător de rufe profesional potrivit appeared first on Antena Sport.
16:30
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” # Antena Sport
Cristi Borcea (56 de ani) a povestit că a fost de două ori în pragul falimentului. De fiecare dată a fost salvat de afacerea cu butelii, care l-a transformat în milionar. Borcea activează şi acum în domeniul buteliilor. Fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea are o avere estimată la circa 100 […] The post Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” appeared first on Antena Sport.
16:30
Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” # Antena Sport
Cristi Chivu are o misiune dificilă în play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde Inter are de întors rezultatul din partida tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-1 de norvegienii de la Bodo/Glimt. La conferința de presă premergătoare disputei, tehnicianul liderului din Serie A a transmis că are nevoie de cea mai bună versiune […] The post Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
16:20
„O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit declarații despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo. Impresarul este de părere că atacantul de 29 de ani va avea parte de o revenire spectaculoasă în fotbal, el fiind liber de contract încă din septembrie. George Pușcaș a ajuns deja la București și urmează să fie prezentat oficial de Dinamo. Atacantul […] The post „O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:10
(P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 # Antena Sport
Aflat clar la finalul carierei sale, Lionel Messi a decis să încheie cariera la nivel internațional în stil grandios. Astfel, căpitanul echipei Inter Miami și a selecționatei Argentinei a decis să-și revizuiască complet programul de antrenament la clubul din Major League Soccer. Noul plan va prioritiza pregătirea pentru Campionatul Mondial FIFA din 2026, care va […] The post (P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 appeared first on Antena Sport.
16:10
Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună # Antena Sport
Dinamo București a primit o lovitură de proporții cu doar două etape înaintea începerii play-off-ului, asta după ce Kennedy Boateng și-a anunțat intenția de a părăsi formația din Ștefan cel Mare. Stoperul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro și-a dat deja acordul la noua echipă și va avea un salariu lunar de peste […] The post Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună appeared first on Antena Sport.
15:40
Tara Moore, care a atins locul 145 în clasamentul mondial, a deschis o acţiune în justiţie împotriva WTA, asociaţia care gestionează circuitul feminin de tenis, căreia îi solicită daune de 20 de milioane de dolari (16,95 milioane euro) pentru modul în care a gestionat cazul ei de dopaj, după ce a consumat carne contaminată, informează […] The post Tara Moore cere daune de 20 de milioane de dolari de la WTA appeared first on Antena Sport.
15:30
Specialiştii au “proclamat-o” pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul # Antena Sport
Inter continuă marşul spre titlul din Serie A, iar Cristi Chivu are un parcurs istoric pe Meazza, la primul său sezon la cârma nerazzurrilor. Cu 12 etape rămase de disputat, Inter are un avans uriaş de 10 puncte faţă de principala urmăritoare, Milan. Napoli şi Roma sunt la 14 lungimi de liderul de pe Meazza. […] The post Specialiştii au “proclamat-o” pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul appeared first on Antena Sport.
15:10
Clubul din Liga 1 a reacţionat imediat după declaraţiile lui Gigi Becali: “Suntem motivaţi” # Antena Sport
Cristi Munteanu, preşedintele celor de la Oţelul Galaţi, a comentat declaraţiile lui Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a declarat că meciul dintre Oţelul şi U Cluj este cel mai important pentru echipa sa, în condiţiile în care “şepcile roşii” ar putea fi încurcate înaintea finalului sezonului regulat. Becali vrea un egal în acel meci, în speranţa […] The post Clubul din Liga 1 a reacţionat imediat după declaraţiile lui Gigi Becali: “Suntem motivaţi” appeared first on Antena Sport.
14:40
FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off # Antena Sport
Meciul dintre FCSB şi Metaloglobus va începe la ora 20:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la un loc în play-off. Cu trei meciuri rămase până la finalul sezonului regulat, jucătorii lui Elias Charalambous nu sunt […] The post FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off appeared first on Antena Sport.
14:40
Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: “Familia este mai importantă decât fotbalul” # Antena Sport
Echipa Curaçao va trebui să se descurce fără Dick Advocaat la prima Cupa Mondială din istoria sa. Selecţionerul micuţei insule din Caraibe şi-a dat demisia din funcţie cu efect imediat, a anunţat luni Federaţia din Curaçao. Tehnicianul în vârstă de 78 de ani a decis să renunţe la funcţia sa pentru a fi alături de […] The post Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: “Familia este mai importantă decât fotbalul” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:30
Darren Cahill, invitat special la meciul de retragere al Simonei Halep: “O adevărată mândrie” # Antena Sport
Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, va reveni în România. Australianul va fi prezent la Sports Festival 2026, acolo unde va avea loc un amplu eveniment oficial de retragere a dublei câştigătoare de Grand Slam la Cluj-Napoca, pe 13 iunie. Darren Cahill a fost unul dintre cei mai importanţi oameni din cariera Simonei Halep. […] The post Darren Cahill, invitat special la meciul de retragere al Simonei Halep: “O adevărată mândrie” appeared first on Antena Sport.
13:20
Gigi Becali, întrebat dacă o “premiază” pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj. “Nu e corupție” # Antena Sport
Gigi Becali a fost întrebat dacă este pregătit să ofere o “recompensă” Oţelului Galaţi pentru ca moldovenii să o încurce pe U Cluj, în etapa a 29-a a Ligii 1. Totul pentru ca FCSB să ajungă la mâna ei pentru o calificare miraculoasă în play-off. În cazul în care U Cluj nu o va învinge […] The post Gigi Becali, întrebat dacă o “premiază” pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj. “Nu e corupție” appeared first on Antena Sport.
13:10
Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-89. Jalen Brown s-a distrat cu Lakers pentru a doua oară în acest sezon # Antena Sport
Boston Celtics s-a impus fără prea mari emoţii în meciul de pe terenul lui Los Angeles Lakers, scor 111-89, LIVE în AntenaPLAY. Meciul a fost tranşat de Celtics încă din sfertul al doilea, Lakers stând aproape doar în primul act. Jalen Brown a fost cel mai bun marcator, cu 32 puncte, a doua oara în […] The post Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-89. Jalen Brown s-a distrat cu Lakers pentru a doua oară în acest sezon appeared first on Antena Sport.
12:40
Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: “În halul ăsta” # Antena Sport
Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec, după FC Argeş – Farul 1-0, meci de la care latifundiarul de la FCSB trăgea speranţe privind calculele de accedere în play-off. Campioana avea nevoie de un pas greşit al piteştenilor, care însă nu a venit. Jucătorul cedat de Becali la Farul a avut o ocazie uriaşă […] The post Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: “În halul ăsta” appeared first on Antena Sport.
12:40
Gigi Becali i-a ironizat pe fanii lui Dinamo! A început să râdă când a auzit planul “câinilor”: “Care-i treaba?” # Antena Sport
Gigi Becali a râs de fanii lui Dinamo, după ce aceştia au cerut pe internet ca echipa lor favorită “să o lase mai moale” cu FC Argeş. Siguri de play-off, fanii “câinilor” vor să se asigure că FCSB nu va termina sezonul regulat în primele şase echipe. Patronul FCSB-ului s-a amuzat de acest plan al […] The post Gigi Becali i-a ironizat pe fanii lui Dinamo! A început să râdă când a auzit planul “câinilor”: “Care-i treaba?” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
12:20
George Puşcaş a ajuns în România pentru a semna cu Dinamo. Atacantul de 29 de ani a aşteptat o altă ofertă mai avantajoasă din China sau zona arabă, dar cum aceasta nu a venit, a ajuns la un acord cu “câinii roşii”. Dacă la primele negocieri avute în decembrie cu Dinamo, Puşcaş a cerut un […] The post George Puşcaş, primele declaraţii după ce a ajuns în România să semneze cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
12:10
“Tancul care zdrobeşte Serie A” Parcursul lui Cristi Chivu la Inter, aplaudat de italieni: “Fără îndoială” # Antena Sport
Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 64 de puncte după primele 26 de etape. Echipa lui Cristi Chivu are un avans de 10 puncte faţă de rivala AC Milan, după o etapă perfectă. Nerazzurrii au câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Lecce, în timp ce Milan a pierdut partida […] The post “Tancul care zdrobeşte Serie A” Parcursul lui Cristi Chivu la Inter, aplaudat de italieni: “Fără îndoială” appeared first on Antena Sport.
11:50
Istvan Kovacs, delegat la un meci tare în Champions League! Partida pe care o va conduce după controversele din FC Argeş – Farul # Antena Sport
Istvan Kovacs va conduce partida dintre PSG – AS Monaco, returul din play-off-ul penrtu optimile de finală UEFA Champions League. În tur, deţinătoarea trofeului s-a impus cu 3-2. Arbitrul român va fi ajutat la cele două tuşe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, urmând ca al patrulea oficial să fie fratele său, Szabolcs Kovacs. În […] The post Istvan Kovacs, delegat la un meci tare în Champions League! Partida pe care o va conduce după controversele din FC Argeş – Farul appeared first on Antena Sport.
10:50
Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul de debut al lui Cadillac: “A pornit de la 0” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul de debut al lui Cadillac: “A pornit de la 0” appeared first on Antena Sport.
10:30
Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore Smash 2026! Revenire de senzaţie în setul 3 al partidei # Antena Sport
Elizabeta Samara a obţinut prima victorie pe tabloul principal de simplu feminin de la Singapore Smash 2026. Ea s-a calificat în 16-imile competiţiei. Românca (30 mondial) a avansat printre primele 32 de jucătoare la simplu, după ce a învins-o pe jucătoarea Loy Ming Ying (Singapore, 224 mondial). Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore […] The post Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore Smash 2026! Revenire de senzaţie în setul 3 al partidei appeared first on Antena Sport.
10:30
Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA # Antena Sport
Jaqueline Cristian a urcat şase locuri în clasamentul WTA dat publicităţii luni şi este pe poziţia 33, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată. Cristian, în vârstă de 27 de ani, are 1.367 puncte. Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a coborât trei locuri şi este pe 35, cu 1.344 puncte. Jaqueline […] The post Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:50
Nicuşor Bancu, iritat de o întrebare după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3: “Bravo lui! Să fie sănătos” # Antena Sport
Nicuşor Bancu nu a fost prea încântat atunci când a fost întrebat despre Raul Opruţ după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Fundaşul stânga al celor de la Dinamo traversează o perioadă foarte bună, având cinci goluri în acest început de an, ceea ce l-a transformat într-o soluţie pentru Mircea Lucescu, cu o lună înaintea […] The post Nicuşor Bancu, iritat de o întrebare după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3: “Bravo lui! Să fie sănătos” appeared first on Antena Sport.
09:30
Andrei Nicolescu, speriat de parcursul unei rivale: “Pare o echipă de pe altă planetă” # Antena Sport
CFR Cluj este de departe cea mai în formă echipă din Liga 1. Băieţii lui Daniel Pancu au ajuns la 9 victorii consecutive şi mai au nevoie de două puncte în ultimele două etape pentru a rămâne de loc de play-off. Aflaţi la un moment dat mai aproape de locurile retrogradabile, feroviarii au ajuns o […] The post Andrei Nicolescu, speriat de parcursul unei rivale: “Pare o echipă de pe altă planetă” appeared first on Antena Sport.
09:20
FCSB se află în situaţia critică în care să rateze play-off-ul din acest sezon, un lucru ruşinos pentru campioana din ultimii doi ani din Liga 1. Roş-albaştrii trebuie să câştige ultimele 3 meciuri şi să aştepte paşii greşiţi ai rivalelor. Primul duel pentru FCSB va fi luni seară, de la ora 20:00, cu Metaloglobus, iar […] The post Situaţia critică în care a ajuns FCSB! “Asta e drama lor” appeared first on Antena Sport.
09:20
Denver Nuggets – Golden State Warriors 117-128. Fără Steph Curry, Moody şi Horford au ieşit la rampă pentru Warriors # Antena Sport
Golden State a ajuns la 30 victorii în actualul sezon după ce a răsturnat un deficit de opt puncte în sfertul decisiv, în urma unui parţial de 15-0. Remarcabil este că această victorie a venit fără Steph Curry, absent pentru al şaptelea meci consecutiv, fără Draymond Green, anunţat titular, dar scos din lot cu doar […] The post Denver Nuggets – Golden State Warriors 117-128. Fără Steph Curry, Moody şi Horford au ieşit la rampă pentru Warriors appeared first on Antena Sport.
08:50
Ilie Dumitrescu a lăudat-o pe Universitatea Craiova, după victoria categorică obţinută de olteni cu Unirea Slobozia. Primul meci cu nocturnă din istoria oraşului ialomiţean s-a încheiat rău pentru gazde, care au pierdut la scor de neprezentare partida din etapa cu numărul 28. Jocul solid al echipei pregătite de Filipe Coelho l-a convins pe Ilie Dumitrescu, […] The post Fără dubii! Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu: “De lux” appeared first on Antena Sport.
08:50
Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat şansele celor de la FCSB de a mai ajunge în play-off-ul Ligii 1 şi a atras atenţia unui lucru. Golul anulat eronat de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1. În cazul în care golul ar fi fost validat, piteştenii treceau la conducere, 2-1, în minutul 87, şi aveau şanse […] The post Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş appeared first on Antena Sport.
08:30
FCSB, tot mai aproape de play-out! Specialiştii au dat verdictul, chiar şi în cazul unui succes cu Metaloglobus # Antena Sport
Lucrurile stau din ce în ce mai rău pentru FCSB, după victoria obţinută de FC Argeş în faţa celor de la Farul Constanţa, scor 1-0. Campioana ultimelor două ediţii din Liga 1 nu mai este la mâna ei şi are nevoie şi de alte rezultate care să o avantajeze, chiar dacă se va impune în […] The post FCSB, tot mai aproape de play-out! Specialiştii au dat verdictul, chiar şi în cazul unui succes cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
08:30
Fanii lui Dinamo vor ca echipa “s-o lase mai moale cu FC Argeş”. Reacţia oficială a clubului # Antena Sport
Andrei Nicolescu a dezvăluit că unii dintre suporterii lui Dinamo şi-ar dori ca echipa lor să piardă cu FC Argeş, lucru ce ar “ajuta” enorm ca FCSB să nu prindă play-off-ul în acest sezon. Totuşi, oficialul susţine că nu se poate pune problema ca echipa lui Kopic să nu dea 100%. FCSB nu mai e […] The post Fanii lui Dinamo vor ca echipa “s-o lase mai moale cu FC Argeş”. Reacţia oficială a clubului appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Jocurile Olimpice Milano-Cortina au ajuns la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere de la Verona # Antena Sport
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi performanțe care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere a avut loc în istorica Arenă Olimpică din Verona. Preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat închise Jocurile Olimpice de […] The post Jocurile Olimpice Milano-Cortina au ajuns la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere de la Verona appeared first on Antena Sport.
22 februarie 2026
23:40
Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB: „Nu ne interesează. Vrem să câștigăm campionatul” # Antena Sport
Sorin Cârțu a oferit declarații despre situația celor de la FCSB, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Președintele oltenilor a transmis că nu e preocupat de ce se întâmplă la formația campioană, care e aproape să rateze play-off-ul. FCSB nu este sigură de prezența în […] The post Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB: „Nu ne interesează. Vrem să câștigăm campionatul” appeared first on Antena Sport.
22:50
Claudiu Niculescu, sincer după eșecul contra Craiovei: „Când faci astfel de greșeli, te costă” # Antena Sport
Claudiu Niculescu a suferit cel mai greu eșec de când a preluat-o pe Unirea Slobozia, echipa acestuia fiind surclasată de liderul Universitatea Craiova, care s-a impus cu scorul de 3-0. Oltenii au controlat partida în totalitate, iar tehnicianul român a încercat să găsească explicații pentru înfrângerea dureroasă în fața propriilor suporteri. Claudiu Niculescu: „Eu sunt […] The post Claudiu Niculescu, sincer după eșecul contra Craiovei: „Când faci astfel de greșeli, te costă” appeared first on Antena Sport.
22:50
Filipe Coelho a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul portughez a fost întrebat despre Mirel Rădoi și a oferit un răspuns categoric. Concret, după meci, lui Filipe Coelho i s-a transmis faptul că a câștigat 75% din puncte, de când a venit la Universitatea […] The post Întrebat despre Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric: „Nu înseamnă nimic” appeared first on Antena Sport.
22:40
S-a dezlănțuit infernul! Suporterii lui Partizan au incendiat peluza la derby-ul cu Steaua Roșie # Antena Sport
Duminică a avut loc celebrul derby dintre Steaua Roșie și Partizan Belgrad, iar fenomenul „ultras” a captat atenția și de această dată pe stadionul unde FCSB a fost învinsă în Europa League. Suporterii oaspeților au „compensat” evoluția modestă a jucătorilor în sectorul care le-a fost rezervat. Aceștia au incendiat peluza și au aruncat cu torțe. […] The post S-a dezlănțuit infernul! Suporterii lui Partizan au incendiat peluza la derby-ul cu Steaua Roșie appeared first on Antena Sport.
22:30
Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare # Antena Sport
Ștefan Baiaram (23 de ani) a oferit declarații după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Mijlocașul a revenit pe teren după suspendarea de două etape primită, în urma incidentului din debry-ul cu Dinamo. Baiaram a regretat faptul că a ratat ambele dueluri cu FCSB, din Cupa României și Liga […] The post Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare appeared first on Antena Sport.
22:20
Nicușor Bancu, declarația serii după Slobozia – Craiova 0-3: „Cei din camera VAR au venit mai târziu” # Antena Sport
Universitatea Craiova a obținut un succes clar pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Gruparea antrenată de Filipe Coelho s-a desprins la patru puncte de Dinamo și Rapid București. Meciul a fost unul la discreția formației din Bănie, care și-a dominat adversara la toate capitolele. Revenit și […] The post Nicușor Bancu, declarația serii după Slobozia – Craiova 0-3: „Cei din camera VAR au venit mai târziu” appeared first on Antena Sport.
22:00
Unirea Slobozia – Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid # Antena Sport
Universitatea Craiova a făcut spectacol în partida disputată în premieră în nocturnă la Slobozia. Formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus clar contra Unirii Slobozia, scor 3-0. Gruparea din Bănie a defilat contra echipei pregătite de Claudiu Niculescu, iar Steven Nsimba a marcat și el la revenirea în tricoul „leilor”. Unirea Slobozia – Universitatea Craiova […] The post Unirea Slobozia – Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid appeared first on Antena Sport.
22:00
Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena – Levadiakos # Antena Sport
În ziua în care Adrian Șut a marcat primul său gol de la transferul la Al-Ain, Răzvan Marin a avut și el o evoluție fantastică în partida dintre AEK Atena și Levadiakos. Internaționalul român a oferit o pasă decisivă la golul prin care echipa sa a deschis scorul, însă acesta nu s-a oprit aici. Mijlocașul […] The post Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena – Levadiakos appeared first on Antena Sport.
