Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi

08:30

Lucrurile stau din ce în ce mai rău pentru FCSB, după victoria obţinută de FC Argeş în faţa celor de la Farul Constanţa, scor 1-0. Campioana ultimelor două ediţii din Liga 1 nu mai este la mâna ei şi are nevoie şi de alte rezultate care să o avantajeze, chiar dacă se va impune în […] The post FCSB, tot mai aproape de play-out! Specialiştii au dat verdictul, chiar şi în cazul unui succes cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.