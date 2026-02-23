Fostul ambasador britanic în SUA Peter Mandelson, arestat în dosarul Epstein

15:50

Cinci persoane au fost plasate sub control judiciar, două au fost arestate preventiv şi alte două se află în arest la domiciliu, fiind acuzate de proxenetism în formă continuată. Potrivit procurorilor, cei nouă presupuşi proxeneţi ar fi înlesnit pentru aproximativ 50 de tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic din Sectorul 5 al Capitalei, sub o aparentă legalitate. Potrivit unor surse apropiate anchetei, printre cei implicaţi în acest caz este şi văduva lui Gabriel Cotabiţă, care era administrator al unuia dintre saloane şi se ocupa de partea de onlinei. Lider al grupării este o femeie de 80 de ani. La percheziţii au fost găsite sume de bani în valoare de 175.000 euro, asupra cărora vor fi dispuse măsuri asigurătorii.