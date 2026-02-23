Fostul ambasador britanic în SUA Peter Mandelson, arestat în dosarul Epstein
Fostul diplomat britanic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliţie, în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein, relatează AFP.
Sindicaliştii din apărare şi ordine publică, protest în Piaţa Victoriei – Ei se opun creşterii vârstei de pensionare / Scrisooare către Guvern # News.ro
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne anunţă un protest pentru ziua de marţi, în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii cer ca din legea privind reforma administraţiei să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare.
Senatul a adoptat iniţiativa legislativă USR care introduce mai mult profesionalism în comisiile de evaluare a gradului de handicap # News.ro
Senatul a adoptat, în calitate de primă cameră sesizată, iniţiativa legislativă depusă de deputatul USR Alin Stoica prin care membrii comisiilor de evaluare a gradului de handicap (psiholog, asistent social şi jurist) să aibă experienţă relevantă în domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilităţi.
Şapte bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 50 de ani au fost reţinuţi, luni, în urma unor percheziţii făcute de poliţiştii din judeţul Dâmboviţa. Ei sunt acuzaţi că, în noaptea de 14 februarie, s-au încăierat într-un local din Găeşti.
UPDATE - Accident grav pe DN2B, în judeţul Brăila - O femeie şi un bărbat au murit, iar fetiţa lor de 6 ani a fost rănită / Încă un bărbat transportat la spital / Cum s-a produs accidentul # News.ro
O femeie şi un bărbat au murit, luni, într-un accident produs pe DN 2 B, între localităţile Silistraru şi Lacu Sărat, judeţul Brăila, iar fetiţa loc de 6 ani şi încă un bărbat au fost răniţi.
Tuberculoza ar putea creşte agresivitatea unui agent patogen fungic considerat „prioritate critică” de OMS # News.ro
Infecţiile fungice severe reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, mai ales la pacienţii vulnerabili. Un nou studiu arată că, în prezenţa bacteriei care provoacă tuberculoza, un agent patogen fungic considerat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept „prioritate critică” poate deveni mai agresiv, cu potenţial de evoluţie clinică mai gravă.
Ministrul venezuelean de Externe Yvan Gil Pinto cere, la tribuna ONU, eliberarea ”imediată” a lui Maduro # News.ro
Ministerul venezuelean de Externe Yvan Gil Pinto a cerut luni, la ONU, eliberarea ”imediată” a preşedintelui venezuelean îndepărtat de la putere Nicolas Maduro, răpit de către Statele Unite în urmă cu peste o lună, şi a confirmat deschiderea unui ”canal diplomatic” cu Washingtonul, relatează AFP.
Senatul a votat înfiinţarea Programului naţional "Viata la ţară", pentru promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural # News.ro
Senatul a votat, luni, propunerea legislativă privind promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural prin programul ,,Viaţa la ţară”, care are ca obiectiv promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural, prin sprijinirea gospodăriilor ţărăneşti să prezinte activităţi rurale din propria gospodărie. Senatul este prima Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional.
Jucătorii care primesc îngrijiri medicale pentru o accidentare ar putea fi obligaţi să rămână pe marginea terenului timp de un minut, conform propunerilor FIFA, informează BBC.
Accident grav pe DN2B, în judeţul Brăila - Doi morţi şi doi răniţi, între care un copil de 7 ani - FOTO # News.ro
Două persoane au murit, iar alte două, între care o fetiţă de 7 ani, au fost rănite într-un accident rutier produs, luni seară, pe DN2B, între localităţile Silistraru şi Lacu Sărat, judeţul Brăila. Două autoturisme au fost implicate în coliziune.
Echipa FK Csiksereda a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 28-a din Superligă.
Poliţia Capitalei, verificări după ce medicul psiholog Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele / Anchetatorii fac apel la toate potenţialele victime pentru a depune plângere / Reacţia Colegiului Psihologilor # News.ro
Poliţia Capitalei anunţă, luni, că a demarat verificări, după ce medicul psiholog Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele încă de la prima şedinţă. Medicul le-ar face femeilor propuneri sexuale explicite şi le-ar cere poze cu părţile intime, încă de la prima şedinţă. Anchetatorii fac apel la toate potenţialele victime pentru a depune plângere. Comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România au transmis, luni, că ”profesia de psiholog se întemeiază pe principii fundamentale precum respectul pentru demnitatea umană, protejarea vulnerabilităţii persoanei, menţinerea limitelor profesionale şi interzicerea oricărei firme de abuz sau exploatare”, iar încălcarea acestor principii contravine grav valorilor şi standardelor etice care guvernează practica psihologică.
Forţele americane se retrag din baza Qasrak, aflată în nord-estul Siriei, în continuare sub controlul kurzilor, şi urmează să părăsească definitiv Siria în decurs de o lună # News.ro
Statele Unite au început să se retragă, luni, din baza americană Qasrak, o bază importantă în Siria, situată într-o regiune din nord-est aflată în continuare sub controlul forţelor kurde, şi urmează să-şi încheie retragerea din Siria în decrus de o lună, declară trei surse AFP.
Havana acuză SUA, la Conferinţa Dezarmării, la Geneva, că vor să provoace o ”catastrofă umanitară” în Cuba # News.ro
Ministrul cubanez de Externe Bruno Rodriguez a acuzat luni, la Geneva, că ”escaladarea agresivă” a Statelor Unite împotriva Cubei vizează ”să provoace o catastrofă umanitară” pe insulă, relatează AFP.
Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona, recunoaşte: „Relaţia cu Messi nu mai este ceea ce era odată” # News.ro
Relaţia dintre conducerea FC Barcelona şi Lionel Messi s-a deteriorat din 2021 şi plecarea sa nedorită. Argentinianul în vârstă de 38 de ani „rămâne o legendă” a clubului, a recunoscut totuşi preşedintele catalan, Joan Laporta.
Coaliţia a ajuns la un acord pe un set de măsuri: Reduceri de 25% şi 15% la impozitele pe clădirile vechi, reducerea impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap # News.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns, luni, în şedinţă, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care o reducere de impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani şi de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 şi 100 de ani, dar şi reducerea impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap, astfel că persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.
Dragoş Pîslaru: AMR 189 de zile de PNRR. În următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară / Mesajul premierului Bolojan, tranşant, cei care nu vor realiza proiectele vor răspunde politic şi financiar # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă după reuniunea ordinară a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă că au mai rămas 189 de zile de PNRR şi că, deşi s-a dublat absorbţia faţă de ce s-a făcut din 2021 până în 2025, în următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară, până la termenul-limită de 31 august 2026. El mai afirmă că mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan a fost cât se poate de tranşant şi anume cei care nu vor realiza proiectele pe care şi le-au asumat vor răspunde politic şi financiar.
Amenzi în Bucureşti pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit trotuarele # News.ro
Poliţiştii locali din Bucureşri verifică modul în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit trotuarele. Pâă la prânz, doar ăn zona centrală s-au aplicat 25 de sancşiuni, în valoare de 44.000 de lei.
Avocatul familiilor copiilor care au murit după ce au intrat în moarte cerebrală în urma unor operaţii la SJU Constanţa afirmă că, în cazul băiatului, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă/ 11 medici, verificaţi de Colegiul Medicilor # News.ro
Avocatul Ghiulfer-Aisun Ismail, care reprezintă familile celor doi copii care au intrat în moarte cerebrală după ce au fost operaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a declarat că, în cazul băiatului, procurorii s-au sesizat din oficiu şi au deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. De asemenea, tot în cazul băiatului, care a murit în luna ianuarie, pentru 11 medici care au participat la actul medical Colegiul Medicilor a început verificările.
UEFA l-a suspendat luni pe fotbalistul argentinian Gianluca Prestianni pentru o etapă, în play-off-ul Ligii Campionilor, după ce jucătorul Benficăi i-a adresat remarci rasiste lui Vinicius.
Teheranul avertizează că va considera atacuri limitate avute în vedere că către Trump drept un ”act de agresiune”. Noi negocieri indirecte cu SUA, prevăzute joi, confirmate de Iran şi Oman, dar nu şi de către Washington # News.ro
Iranul avertizează luni că va considera orice atac împotriva teritoriului iranian - inclusiv atacuri limitate - drept un ”act de agresiune”, în urma unor declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump care sugerează că are în vedere această opţiune, în timp ce Statele Unite îşi sporesc presiunile militare, relatează AFP.
Moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Ţoiu, respinsă de Senat. Ministrul nu a fost prezent la dezbatere, fiind reprezentat de un secretar de stat # News.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Ţoiu, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului, cu 44 de voturi ”favorabile, 59 contra şi o abţinere. Ministrul nu a fost prezent la dezbatere, fiind reprezentat de un secretar de stat.
Botoşani - Firmă care exploata ilegal agregate minerale într-o arie protejată, amendată de Garda de Mediu / În două zone ale perimetrului s-a atins nivelul pânzei freatice # News.ro
O firmă care exploata ilegal agregate minerale într-un sit Natura 2000 din judeţul Botoşani a fost amendată cu 125.000 de lei de către Garda de Mediu. Prin lucrările efectuate, în două zone ale perimetrului, s-a atins nivelul pânzei freatice.
Secretarul general al ONU Antonio Guterres denunţă, în deschiderea Consiliului Drepturilor Omului, la Geneva, o ascensiune a ”legii celui mai puternic” în lume, care se traduce printr-un ”atac de mare anvergură în toată lumea” împotriva drepturilor omului # News.ro
Secretarul general al ONU Antonio Guterres denunţă luni ascensiunea ”legii celui mai puternic”, care se traduce printr-un ”atac de mare anvergură în toată lumea” împotriva drepturilor omului, relatează AFP.
Coaliţia a ajuns la un acord pe un set de măsuri: Impozit de 25% şi 15% pe clădirile vechi, reducerea impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap # News.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns, luni, în şedinţă, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care un impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani şi de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 şi 100 de ani, dar şi reducerea impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap, astfel că persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.
Bărbatul care a agresat un medic de la spitalul din Borşa, judeţul Maramureş, în timp ce acesta făcea manevre de resuscitare unei paciente, a fost arestat preventiv.
Reconstrucţia Ucrainei, estimată la peste 500 mld. € în următorii zece ani, de către un raport comun al Băncii Mondiale, ONU, Uniunii Europene şi Guvernului ucrainean, de trei ori PIB-ul Ucrainei din 2025. Locuinţele, transporturile şi energia, cele mai a # News.ro
Reconstrucţia postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari - peste 500 de miliarde de euro - în următorii zece ani, arată un raport comun al Kievului, Băncii Mondiale (BM), Uniunii Europene (UE) şi ONU, publicat luni, relatează AFP.
Lindsey Vonn a fost externată: Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca - VIDEO # News.ro
Starul american Lindsey Vonn a anunţat, luni, în social media, că a fost externată din spital, subliniind că se va concentra pe trecerea de la scaunul cu rotile la mersul cu cârje. Vonn a adăugat că va dura un an până când toate oasele se vor vindeca.
Kievul revendică un atac cu drone în Rusia asupra unei staţii de pompare ce deserveşte conducta Drujba. Ungaria va bloca noi sancţiuni împotriva Rusiei şi împrumutul UE pentru Ucraina # News.ro
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare rusă care deserveşte conducta petrolieră Drujba, prin care Europa de Est primeşte petrolul Moscovei, a declarat luni un oficial ucrainean din domeniul securităţii, citat de Reuters.
Cristina Chiriac, candidat la şefia Parchetului General, întrebată cum poate fi eficientizată activitatea structurilor care cercetează magistraţi: Prin completarea schemei de personal / Există 38 de procurori la nivel naţional şi patru la Parchetul ICCJ # News.ro
Cristina Chiriac, candidată pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, afirmă că activitatea structurilor care cercetează infracţiunile săvârşite de magistraţi poate fi eficientizată prin completarea schemei de personal şi a precizat că la nivel naţional sunt 38 de procurori care se ocupă de cauzele cu magistraţi şi doar patru la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Activişti au expus în Muzeul Luvru o fotografie cu fostul duce de York, Andrew, ieşind din custodia poliţiei - VIDEO # News.ro
Activişti au expus în Muzeul Luvru din Paris o fotografie cu Andrew Mountbatten-Windsor după ce părăseşte secţia de poliţie după arestarea sa, scrie The Guardian.
CNIR: Au fost respinse şi cele două contestaţii la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărăţeni-Joseni al A8. Al patrulea contract pentru servicii de supervizare poate fi semnat # News.ro
Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a respins cele două contestaţii depuse la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărăţeni-Joseni al Autostrăzii Unirii Târgu Mureş-Târgu Neamţ, secţiunea II Miercurea Nirajului-Leghin. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că, astfel, din acest moment se poate semna şi al patrulea contract pt servicii de supervizare.
Noi negocieri de pace între Ucraina şi Rusia ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, anunţă şeful de cabinet al lui Zelenski # News.ro
O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, a declarat luni pentru presa ucraineană şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
Antrenorul Darren Cahill, invitat special la evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep - VIDEO # News.ro
Darren Cahill, unul dintre cei mai respectaţi antrenori din tenisul mondial şi fost antrenor al Simonei Halep, revine în 2026 la Sports Festival ca invitat special la evenimentul oficial de retragere al uneia dintre cele mai mari figuri ale sportului românesc şi mondial.
Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR: Refuzul ministrului Oana Ţoiu de a se prezenta la moţiunea simplă reprezintă o sfidare a controlului parlamentar şi creează un precedent periculos şi ruşinos # News.ro
Liderul grupului senatorial AUR, Petrişor Peiu, a criticat luni absenţa ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, de la moţiunea simplă depusă de opoziţia parlamentară în camera Senatului privind responsabilitatea ministrului în cazul acordului Mercosur, el arătând că reprezintă o sfidare a controlului parlamentar şi creează un precedent periculos şi ruşinos.
Un bărbat acuzat că şi-a înjunghiat soţia în piept şi în coapsă, în timpul unui conflict petrecut în locuinţa lor din sectorul 3 al Capitalei, a fost reţinut pentru tentativă de omor # News.ro
Un bărbat de 45 de ani acuzat că şi-a înjunghiat soţia în coapsa dreaptă şi în piept, provocându-i un pneumotorax care a necesitat intervenţie de urgenţă, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare preventivă, pentru violenţă în familie, în modalitatea tentativei de omor. Agresiunea s-a produs într-o locuinţă din sectorul 3 al Capitalei, pe fondul unui scandal şi al consumului de alcool.
Deputaţii europeni se pregătesc să suspende acordul dintre UE şi Statele Unite în legătură cu tarifele vamale # News.ro
Palmă dată de Curtea Supremă americană lui Donald Trump în privinţa taxelor vamale ar putea pune în discuţie acordul UE-Statele Unite încheiat în vara anului 2025. Parlamentul European va suspenda luni procedura de punere în aplicare a acestui acord comercial, au declarat mai mulţi eurodeputaţi înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, relatează AFP.
Mijlocaşul portughez Joao Neves şi-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain pentru încă un sezon.
Marius Voineag: Promovarea acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei la nivel naţional ar trebui să fie o prioritate / Procedura va genera costuri reduse pentru stat şi o simplificare privind procentul de încărcare per procuror # News.ro
Actualul şef al DNA Marius Voineag, candidat pentru funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, consideră că promovarea acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei la nivel naţional ar trebui să fie o prioritate. El consideră că această procedură va genera costuri reduse pentru stat şi va duce la o simplificare în ceea ce priveşte procentul de încărcare per procuror.
Ministerul Educaţiei a publicat, în transparenţă, un nou set de 330 de programe pentru liceu, acestea vizând învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, discipline din aria matematicii, informaticii şi tehnologiilor digitale, profilul teologic.
Mircea Abrudean: Nu ştiu în ce măsură s-a userizat Ilie Bolojan, nu ştiu cum putem cuantifica această userizare despre care se vorbeşte. Eu n-am observat acest lucru # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean a declarat, luni, că nu ştie în ce măsură s-a userizat premierul Ilie Bolojan şi nu ştie cum se oate cuantifica această userizare despre care se vorbeşte iar el nu a observat acest lucru.
Marius Voineag, candidat pentru funcţia de adjunct al procurorului general, propune realizarea unui modul AI în care să fie introdusă jurisprudenţa, iar acesta să fie antrenat de către procurori pentru a obţine rezultate utile # News.ro
Actualul şef al DNA Marius Voineag, candidat pentru funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propune realizarea unui modul de inteligenţă artificială în care să fie introdusă jurisprudenţa, urmând ca acesta să fie antrenat de către procurori pentru a obţine rezultate cu adevărat utile.
Arestări şi control judiciar pentru nouă persoane acuzate că au înlesnit unor tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic, aparent legale / Aproximativ 175.000 de euro, găsiţi la percheziţii/ Văduva lui Gabriel Cotabiţă, implicată # News.ro
Cinci persoane au fost plasate sub control judiciar, două au fost arestate preventiv şi alte două se află în arest la domiciliu, fiind acuzate de proxenetism în formă continuată. Potrivit procurorilor, cei nouă presupuşi proxeneţi ar fi înlesnit pentru aproximativ 50 de tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic din Sectorul 5 al Capitalei, sub o aparentă legalitate. Potrivit unor surse apropiate anchetei, printre cei implicaţi în acest caz este şi văduva lui Gabriel Cotabiţă, care era administrator al unuia dintre saloane şi se ocupa de partea de onlinei. Lider al grupării este o femeie de 80 de ani. La percheziţii au fost găsite sume de bani în valoare de 175.000 euro, asupra cărora vor fi dispuse măsuri asigurătorii.
Mircea Abrudean: Nu văd niciun motiv pentru care n-am avea această ordonanţă de urgenţă privind administraţia aprobată în această săptămână / Înţeleg că nu mai există probleme asupra cărora nu există un acord # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu vede niciun motiv pentru care n-am avea această ordonanţă de urgenţă privind administraţia aprobată în această săptămână, el arătând că a înţeles de săptămâna trecută că nu mai există probleme asupra cărora nu există un acord.
Preşedintele Donald Trump şi-a reînnoit luni atacurile la adresa Curţii Supreme a SUA, după ce aceasta a decis săptămâna trecută împotriva programului său tarifar radical, şi a promis să recurgă la alte puteri şi licenţe tarifare, fără a da însă detalii, relatează Reuters.
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA după ce ar fi făcut plăţi nelegale către o firmă, pentru lucrări de reparaţii la drumuri/ Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei # News.ro
Primarul comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, Ioan Pavăl, a fost trimis în judecată de procurorii DNA după ce ar fi încheiat contracte pentru lucrări la drumuri cu o firmă şi ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,3 milioane de lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate.
Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale pentru Eurovision. În 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea finală Eurovision România: dacă pentru Giulia, Televiziunea Română nu mai are secrete, după ce a prezentat emisiunea „Transformarea”, la TVR 1, pentru Daniel, prezenţa în studiourile Televiziunii Publice este o experienţă nouă”.
Premierul Ilie Bolojan cere ministerelor care coordonează reforme şi investiţii să accelereze ritmul de lucru şi să ia măsuri pentru depăşirea eventualelor blocaje şi să nu mai existe întârzieri în plata facturilor pentru lucrările efectuate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut, luni, ministerelor care coordonează reforme şi investiţii, în Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, să accelereze ritmul de lucru şi să ia măsuri pentru depăşirea eventualelor blocaje şi să nu mai existe întârzieri în plata facturilor pentru lucrările efectuate.
