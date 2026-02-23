Soții pot să-și aleagă liber unul din cele două nume după divorț / Senatul adoptă o inițiativă USR
G4Media, 23 februarie 2026 19:30
Senatul României a adoptat, luni, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro. Noua reglementare le oferă foștilor soți o alegere clară și simplă: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau pot reveni la numele anterior. Dacă nu își […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:40
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Lordul Mandelson, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu în afacerea Epstein
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat luni sub suspiciunea de abuz în serviciu, potrivit PA Media. Mandelson, un politician veteran al Partidului Laburist, a fost acuzat că a transmis informații infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein când era secretar de stat pentru afaceri, două dintre proprietățile sale fiind percheziționate de
19:40
Un sibian a afișat un tablou cu Hitler la fereastră și și-a imprimat svastica la intrarea în casă / A fost condamnat la patru luni de închisoare, fără executare
Un bărbat din Agnita, județul Sibiu, a fost condamnat la patru luni de închisoare, fără executare, în primă instanță, pentru utilizarea de simboluri fasciste, anunță Turnul Sfatului. Cazul a devenit public în aprilie 2025, după ce un turist german a văzut că o casă aflată vizavi de sediul Judecătoriei Agnita avea imprimată o svastică pe
Acum 30 minute
19:30
Senatul României a adoptat, luni, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro. Noua reglementare le oferă foștilor soți o alegere clară și simplă: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau pot reveni la numele anterior. Dacă nu își
Acum o oră
19:10
WhatsApp face un pas important. Utilizatorii vor putea programa mesaje pentru orice oră din zi
WhatsApp lucrează la o funcție așteptată de mulți utilizatori. Mesajele programate vor putea fi trimise automat, fără ca utilizatorul să fie online în acel moment. Funcția WhatsApp a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației iOS. Descoperirea aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, citați de Tecnoandroid și Mediafax. Este vorba despre primele referiri
19:00
Senatul a aprobat înființarea Programului național „Viața la țară" pentru promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural / Proiectul este semnat de parlamentari de la toate partidele
Senatul a adoptat, luni, un proiect privind înfiinţarea Programului naţional „Viaţa la ţară", care are ca obiectiv promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor ţărăneşti să-şi prezinte activităţile. S-au înregistrat 110 voturi „pentru" şi unul „împotrivă", transmite Agerpres. Propunerea legislativă privind promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural prin programul
Acum 2 ore
18:50
Vicepreședintele Camerei Deputaților i-a dat un tricou cadou unui deputat USR: Îl văd în aceeaşi bluză de câteva săptămâni / Ungureanu: Să îi rugaţi pe cei de la PSD să nu mai dea bani la televiziunile infractorilor
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Natalia Intotero i-a dat cadou, luni, în plen, deputatului USR Emanuel Ungureanu un tricou inscripţionat „Stop violenţei împotriva femeilor". În cadrul dezbaterilor la proiectul pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, Intotero, care a condus şedinţa, a precizat că va lua cuvântul în numele grupului PSD. „Vreau să mulţumesc colegilor care au muncit
18:50
EXCLUSIV Fondator platformă IT: „Vibe Coding-ul" schimbă modul în care este scris software-ul, dar nu va înlocui niciodată developerii
„Vibe Coding" a devenit un termen tot mai des folosit în comunitatea IT, stârnind atât interes, cât și controverse. Tudor Dumitrescu, antreprenor și fondator al JoburiIT.ro, a explicat în exclusivitate pentru TechRider.ro că utilizarea AI în acest proces transformă modul în care sunt produse aplicațiile și software-ul în general, dar nu va putea înlocui developerii. „Cred că «Vibe
18:50
Pîslaru: În următoarele 6 luni, trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară, prin PNRR
România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro prin PNRR în următoarele şase luni, cu proiecte de investiţii finalizate, recepţionate şi reforme îndeplinite la timp, pe baza calendarului agreat cu Comisia Europeană, până la termenul-limită de 31 august 2026, susţine ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, transmite Agerpres. „AMR 189 de zile de
18:30
Călin Georgescu: Cer desecretizarea ședinței CSAT și a înâlnirii informale a CCR dinaintea anulării alegerilor/ Dacă Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a cerut luni la ieșirea de la Curtea de Apel, unde este judecat pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegerilor din 2024. „Pentru milioane de români
18:30
Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA, în aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului cu privire la impactul deciziei Curţii Supreme a SUA, care a anulat parţial taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump, ce a replicat prin impunerea unei noi taxe vamale, relatează AFP preluată de
18:20
„Fără gust și ignoranți din punct de vedere istoric": Grupurile anti-Israel intenționează să demonstreze împotriva Memorialului Buchenwald – la aniversarea eliberării lagărului nazist
În Germania, o luptă politică face ravagii pe tema interpretării memoriei Holocaustului. Comemorarea oficială a acestei crime împotriva umanității este menținută vie în multe locuri din țară prin intermediul siturilor memoriale. Chiar în weekendul comemorativ al eliberării lagărului de concentrare Buchenwald din Turingia, grupurile antisioniste de stânga au făcut apel la proteste împotriva memorialului, relatează
18:10
EUROPOL și Sindicatul Polițiștilor se opun unei noi modificări a Legii pensiilor militare / Cele două organizații amenință cu proteste și cu "blocarea sau afectarea semnificativă a activității instituționale"
Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP anunță, într-un comunicat, că se opun modificării Legii pensiilor militare, fără consultarea partenerilor sociali din sistemul de apărare națională și fără o fundamentare reala, respectiv materializarea economiilor aduse la bugetul de stat în anul 2026. "EUROPOL și SNPP consideră că, în raport cu
18:00
Muzeul Gulag din Moscova i-a obligat pe ruși să se confrunte cu propria lor istorie. Kremlinul a decis că acea epocă s-a încheiat. Un nou „Muzeu al Memoriei" are un singur personaj negativ: naziștii.
Rusia transformă unul dintre ultimele sale spații importante dedicate confruntării cu represiunea din era sovietică într-o vitrină a patriotismului inițiat de stat. Muzeul Istoriei Gulagului din Moscova – mult timp un refugiu instituțional rar pentru memoria victimelor lui Stalin – devine un „Muzeu al Memoriei" dedicat ceea ce Kremlinul numește „genocidul poporului sovietic" comis de
Acum 4 ore
17:50
PressOne: Ion Duvac, membru în comisia în care sunt analizate cazurile de abuz din Colegiul Psihologilor, înregistrat când vorbește unei cliente într-un limbaj extrem de vulgar și îi cere poze cu vaginul ei
Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, le vorbește într-un limbaj extrem de vulgar clientelor și cere poze cu părțile intime ale femeilor, încă de la prima ședință, potrivit unei înregistrări ajunse în posesia PressOne de la o ședință de psihoterapie. În aceeași înregistrare,
17:50
Europarlamentarul PSD Dan Nica a pierdut la CEDO în afacerea Microsoft: el vroia verdict de nevinovăție, nu de prescriere a faptelor
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibilă acțiunea împotriva României formulată de către Dan Nica, actualmente europarlamenrat PSD și fost ministru al Comunicațiilor în guvernarea Năstase. Dan Nica a reclamat la CEDO faptul că acțiunea penală declanșată împotriva sa de către DNA în dosarul Microsoft a fost închisă pe motiv de prescriere a
17:30
BREAKING Unanimitate în coaliție pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor de impozitare pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și impozite redus pe proprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat
Coaliția a ajuns la un acord, luni, în unanimitate, pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor de impozitare pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și impozite redus pe proprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, potrivit unui comunicat de presă al PNL. Astfel, impozitul pe clădiri mai vechi de 100
17:30
Trimiterea soţiei premierului Sanchez în faţa juraţilor, anulată / Ancheta continuă în dosarul în care Begona Gomez este acuzată de de deturnare de fonduri, trafic de influență și corupție
Un tribunal din Madrid a anulat trimiterea în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pentru deturnare de fonduri publice, considerând decizia luată 'prematur' şi insuficient motivată, transmit AFP și Agerpres, citând un document emis luni de respectiva instanţă. 'Decizia adoptată de magistratul-judecător de instrucţie' este 'prematură şi lipsită de motivare din
17:20
Moțiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Țoiu, respinsă cu 44 de voturi pentru, 59 contra și o abținere
Moțiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Țoiu, a fost respinsă, luni, în plenul Senatului, cu 44 de voturi pentru, 59 contra și o abținere. Senatorii opoziției au formulat o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, acuzată de „modul defectuos, ideologizat şi necoordonat" în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european
17:10
Președintele Poloniei propune o lege care ar pedepsi cu închisoarea oficialii care îi pun la îndoială prerogativele. Guvernul îl califică drept „autocratic"
Președintele Karol Nawrocki a propus un proiect de lege care ar încarcera până la 10 ani oficialii care „pun în mod persistent la îndoială" prerogativele sale sau pe cele ale instituțiilor judiciare cu persoane numite în funcție din timpul fostului guvern de dreapta, relatează Notes from Poland. Între timp, judecătorii care refuză să recunoască statutul
17:10
Darren Cahill va fi prezent la evenimentul de retragere al Simonei Halep din tenisul mondial. Fost antrenor al Simonei, australianul este unul dintre cei mai repectați tehnicieni din istoria sportului alb. În cadrul Sports Festival, Cahill va fi invitat special la evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep. Meciul de gală va avea loc în
16:50
UPDATE Surse: Ședința extraordinară a CGMB, convocată de PSD și PUSL pentru diminuarea facturilor la încălzire și preluarea unor străzi de către Sectorul 4, nu va mai avea loc # G4Media
Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București, convocată de PSD și PUSL pentru marți, nu va mai avea loc, potrivit unui document oficial transmis consilierilor generali, au declarat surse interne pentru G4Media. Conform dispoziției semnate de secretarul general, convocarea ședinței a fost revocată întrucât proiectul privind diminuarea facturilor la încălzire, precum și un al […] © G4Media.ro.
16:50
Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că favorizează China, după decizia de a anula mare parte din taxele vamale # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanţă din Statele Unite că este „în favoarea Chinei”, după decizia acesteia de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă, relatează AFP preluată de Agerpres. „Următorul lucru care se va întâmpla este […] © G4Media.ro.
16:50
Petrișor Peiu (AUR): Fapt fără precedent în istoria democratică a României / Un ministru vizat de o moţiune simplă a ales să sfideze Parlamentul şi să nu participe la dezbaterea moţiunii simple # G4Media
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat, luni, decizia ministrului de Externe, Oana Ţoiu, de a nu participa la dezbaterea moţiunii simple din plenul Senatului, precizând că, la reuniunile de la Bruxelles unde este prezentă, România putea fi reprezentată şi de un secretar de stat, transmite Agerpres. „Fapt fără precedent în istoria democratică a României. […] © G4Media.ro.
16:50
La sfârșitul lunii februarie, șase planete se vor alinia pe cer, iar majoritatea vor fi vizibile cu ochiul liber. „Parada planetelor” are loc atunci când mai multe planete par să se alinieze simultan pe cer, transmite MEDIAFAX. Potrivit NASA, observatorii cerului pot vedea de obicei două sau trei planete după apusul soarelui. Alinierea a patru […] © G4Media.ro.
16:40
Emmanuel Macron îndeamnă Uniunea Europeană să „avanseze” în adoptarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei, blocate de Ungaria # G4Media
În ajunul celei de-a patra aniversări a începutului războiului din Ucraina, președintele Franței Emanuel Macron pledează pentru adoptarea unui al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, apropiat al lui președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat în acest weekend intenția sa de a bloca adoptarea acestora, relatează franceinfo. „Vom continua să intensificăm […] © G4Media.ro.
16:40
Ucraina a recăpătat de la sfârşitul lunii ianuarie controlul asupra a circa 400 de kilometri pătraţi de teritoriu, inclusiv a opt aşezări, pe o secţiune din partea de sud a frontului, a afirmat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, transmite Reuters preluată de Agerpres. Generalul ucrainean nu a precizat cât din acest teritoriu […] © G4Media.ro.
16:40
Abrudean (PNL): Cred că e nevoie de o numire cât mai urgentă la Ministerul Educaţiei; situaţiile de interimat nu fac bine # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că e nevoie de o numire cât mai urgentă a unui ministru al Educaţiei, menţionând că, în general, situaţiile de interimat nu fac bine niciunei instituţii, transmite Agerpres. „Cred că e o discuţie pe care trebuie să o aveţi cu premierul sau ea va fi anunţată şi ca […] © G4Media.ro.
16:40
Nu rata ediția din Cluj-Napoca a celui mai complex eveniment de fiscalitate al anului! (Parteneriat) # G4Media
Conferința și seminarele TaxEU Forum Cluj-Napoca 2026 oferă profesioniștilor în taxe răspunsurile de care au nevoie pentru gestionarea noului val de modificări fiscale, într-un context plin de provocări și incertitudini. Evenimentul care are loc pe 4-5 martie, la Hotel Radisson Blu Cluj, va aduce în prim-plan schimbările legislative anunțate pentru 2026, impactul estimat asupra mediului […] © G4Media.ro.
16:30
Selecționerul Curacao, Dick Advocaat, renunță la Cupa Mondială de fotbal pentru fiica sa, grav bolnavă # G4Media
Dick Advocaat a anunțat că renunță cu efect imediat la funcția de selecționer al Curacao. După ce a calificat echipa în premieră la Campionatul Mondial de fotbal, antrenorul olandez se retrage pentru a fi aproape de fiica sa bolnavă. Advocaat a reușit una dintre marile surprize din istoria participărilor de la Mondialul de fotbal, olandezul […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Diagnostic dur pentru Aston Martin: Honda nu poate rezolva problemele până la startul sezonului din F1 # G4Media
Aston Martin a avut probleme mari în testele de dinaintea sezonului 2026 din Formula 1, iar veștile din partea Honda nu sunt grozave pe moment. Concret, producătorul nipon nu poate rezolva până în Australia, la prima etapă, problemele de „recoltare” a energiei, transmite f1oversteer.com. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre […] © G4Media.ro.
15:40
Toate sindicatele din educație, atât din învățământul preuniversitar, cât și din universitar, vor protesta miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, a declarat pentru Edupedu.ro președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, Marius Nistor. Președintele „a stabilit la prima întâlnire că o să ne revedem la 2 luni cu datele pe masă și că își va […] © G4Media.ro.
15:30
4.000 de artişti din Franța denunţă ”furtul sistematic” cu instrumente AI în cinematografie # G4Media
Cu câteva zile înainte de cea de-a 51-a ceremonie a premiilor César, cele mai prestigioase trofee cinematografice din Franţa, 4.000 de actori, actriţe şi cineaşti denunţă ”furtul sistematic” al muncii lor prin intermediul instrumentelor de inteligenţă artificială (AI), care le reproduc vocea şi imaginea, informează AFP, citată de Agerpres. ”Ne confruntăm, cu o mutaţie profundă […] © G4Media.ro.
15:30
BREAKING Premierul Bolojan îi amenință pe miniștri și secretari de stat cu revocări dacă se pierd bani din PNRR # G4Media
Premierul Ilie Bolojan i-a amenințat, luni, pe miniștri și secretari de stat cu revocări dacă se pierd bani din PNRR. Premierul a condus ședința Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, care a analizat stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată, problemele întâmpinate și soluții pentru remedierea acestora. […] © G4Media.ro.
15:30
Primarul din comuna suceveană Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru fraudă de peste 3,3 milioane de lei # G4Media
Primarul comunei Dumbrăveni din județul Suceava a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. Ioan Pavăl este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual. Prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 3,3 milioane de lei, transmite Mediafax. El este cercetat în stare de libertate. Potrivit rechizitoriului, primarul ar fi inițiat o procedură de achiziție publică […] © G4Media.ro.
15:30
Deputat PSD, atac la premier: Reforma lui Ilie Sărăcie s-a transformat într-o povară zilnică / Fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece # G4Media
Deputatul PSD, Mihai Fifor, a afirmat luni că proiectul bugetului de stat pe 2026 „nu trece” fără măsurile de solidaritate propuse de social-democrați, spunând că acestea reprezintă „oxigen” pentru zeci de mii de români afectați de reformele aplicate „cu barda, fără discernământ şi fără vreo finalitate”, relatează Mediafax. În timp ce acesta posta declarațiile sale […] © G4Media.ro.
15:10
EXCLUSIV: TelePaws lansează în România primul produs de asigurare integrată pentru animale și se extinde în Italia. INTERVIU cu Dr. Ștefan Vâju, CEO & cofondator # G4Media
TelePaws, platforma care revoluționează modul în care ne îngrijim animalele de companie, anunță două vești importante: lansarea primului produs de embedded pet insurance în România și extinderea serviciilor în Italia, alături de medici veterinari locali, în martie 2026. CEO & cofondatorul companiei, Dr. Ștefan Vâju, a explicat pentru Pets&Cats ce înseamnă aceste noutăți pentru stăpânii de animale și pentru […] © G4Media.ro.
15:10
SURSE Coaliția renunță la proiectul prin care șoferilor li se suspendă permisul auto dacă nu își plătesc amenzile rutiere # G4Media
Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au decis luni în ședința desfășurată la guvern să scoată din proiectul de OUG privind reforma administrației prevederea potrivit căreia șoferilor li se suspendă permisul auto dacă nu își plătesc amenzile rutiere, au declarat pentru G4Media surse politice. Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării prevedea că șoferii care nu își […] © G4Media.ro.
14:50
SGR în anul trei: aceleași reguli de funcționare, aceleași tipuri de ambalaje colectate, dar și un sistem mai accesibil prin creșterea punctelor de colectare și dezvoltarea de noi facilități # G4Media
În cel de-al treilea an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a intrat în obișnuința a milioane de români. Aproape 9 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea sistemului, o infrastructură națională funcțională și un comportament al consumatorilor care a integrat returnarea ambalajelor în rutina zilnică – acestea sunt semnele unui sistem care și-a dovedit […] © G4Media.ro.
14:50
SURSE Mercenarul Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată / Curtea de Apel decide luni dacă poate începe procesul în care Georgescu și Potra sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale # G4Media
Mercenarul Horațiu Potra a leșinat, luni, în sala de judecată de la Curtea de Apel, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. La termenul de luni, Curtea urmează să decidă dacă poate începe procesul pe fond în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi […] © G4Media.ro.
14:40
SURSE Rectorul susținut de PSD al Universității din Suceava, Mihai Dimian, soluția de moment a lui Ilie Bolojan la funcția de ministru al Educației, după 2 luni de refuzuri # G4Media
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, este în prezent numele susținut de Ilie Bolojan și de PSD pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. La două luni de când șeful liberal al Executivului nu a reușit să atragă niciun alt nume necontroversat pe funcția vacantată prin demisie de Daniel David și […] © G4Media.ro.
14:30
Rob Jetten a depus luni jurământul ca şef al noului guvern olandez, devenind simultan cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, primul din formaţiunea sa politică de centru, D66, care deţine această funcţie şi primul premier declarat homosexual din ţară, relatează dpa preluată de Agerpres. Jetten, în vârstă de 38 de ani, şi cabinetul său […] © G4Media.ro.
14:20
Exerciţii de tragere cu muniţie reală în poligonul Centrului de instrucţie pentru luptă Smârdan # G4Media
Primăria comunei gălăţene Smârdan informează că, în perioada martie-aprilie, vor avea loc exerciţii de tragere cu muniţie reală în poligonul Centrului de instrucţie pentru luptă Smârdan, accesul populaţiei în zonă fiind interzis în intervalele anunţate, transmite Agerpres. Potrivit informării transmise luni, tragerile sunt programate zilnic între orele 08:00 şi 20:00, în perioadele 2-6 martie, 9-13 […] © G4Media.ro.
14:10
Parlamentul European, pregătit să suspende procedura de punere în aplicare a acordului comercial UE-SUA # G4Media
Parlamentul European va suspenda luni procedura de punere în aplicare a acordului comercial UE-SUA încheiat în vara anului 2025. au indicat mai mulți deputați înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, transmite AFP. Președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului, social-democratul german Bernd Lange, a anunțat duminică că va propune în cadrul acestei reuniuni suspendarea […] © G4Media.ro.
14:00
Ștefan Pălărie (USR): E o nebunie că în nici 10 zile de la moţiunea anterioară pe Mercosur se depune alta pe aceeaşi temă; e un circ straniu # G4Media
Senatorul USR Ştefan Pălărie i-a acuzat luni pe iniţiatorii moţiunii simple împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, de ipocrizie, subliniind că ministrul se află la Bruxelles, „acolo unde trebuie să fie”. „A vedea acum că la 10 zile, nici 10 zile de la moţiunea simplă anterioară pe Mercosur, se depune încă o moţiune pe acelaşi […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:50
VIDEO Interviurile candidaților pentru Parchetul General / Marius Voineag: Trebuie să folosim Inteligența Artificială / Cristina Chiriac: E nevoie de leadership vizibil / Pîrlog: Combaterea evaziunii fiscale pe Ilfov nu merge cum ar trebui # G4Media
Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, și procurorul militar Bogdan Pîrlog au susținut, luni, interviul pentru funcția de procuror general al României. Acum își susține proiectul Marius Voineag, actualul șef DNA, care a renunțat la un al doilea mandat și vrea să fie adjunctul procurorului general. Ora 13.30: Marius Voineag live: Declarații Marius Voineag: trebuie să […] © G4Media.ro.
13:50
A mai rămas puțin timp până la startul noului sezon din Formula 1, iar pregătirile sunt în toi la Melbourne. Marele Premiu al Australiei va avea loc în data de 8 martie. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor schimba complet cursele” Va fi un Grand Prix […] © G4Media.ro.
13:50
Polonia a reținut un cetățean belarus suspectat de spionaj în numele serviciilor secrete militare din Minsk, au declarat luni procurorii, în contextul în care Varșovia avertizează asupra încercărilor Rusiei și Belarusului de a destabiliza țările care susțin Ucraina, transmite Reuters preluată de MEDIAFAX. Relațiile deja tensionate dintre Varșovia și Minsk au atins un nou maxim […] © G4Media.ro.
13:30
USR are un mandat explicit în şedinţa coaliţiei de a se tăia cheltuielile publice cu 10%, afirmă liderul senatorilor formațiunii # G4Media
USR are un mandat explicit în şedinţa coaliţiei pentru reducerea cheltuielilor publice cu 10% şi nu va susţine majorarea taxelor, a anunţat luni senatorul USR Ştefan Pălărie, citat de Agerpres. „În Coaliţia de astăzi de la ora 13:00 este limpede şi clar: USR are un mandat explicit de a se tăia cheltuielile publice cu 10%. […] © G4Media.ro.
13:30
Hubert Thuma (CJ Ilfov) cere 5% din impozitul Bucureștiului pentru zona metropolitană: Cum au arătat autorizațiile de construire în Ilfov în 2025 și ce investiții majore sunt planificate pentru 2026 / Disputa cu primarul general Ciprian Ciucu pe banii Capitalei # G4Media
Conflictul financiar dintre Ilfov și București riscă să se acutizeze după ce președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), a cerut printr-o scrisoare oficială redirecționarea a 5% din impozitul pe venit colectat în Capitală către bugetul județului. Solicitarea a fost însoțită de avertismente politice și juridice, respectiv posibilitatea organizării unui referendum pentru stoparea depozitării deșeurilor […] © G4Media.ro.
13:20
Cum îți pregătești animalul de companie pentru dezastre: Tot ce trebuie să știi pentru o evacuare în siguranță # G4Media
Animalul de companie este unul dintre cele mai vulnerabile în caz de criză, astfel că specialiștii îți spun cum să îți pregătești câinele sau pisica pentru dezastre. În rândurile ce urmează vei afla toate informațiile pentru o evacuare în siguranță. Cum îți pregătești animalul de companie pentru dezastre Fie că vorbim despre furtuni puternice, incendii […] © G4Media.ro.
