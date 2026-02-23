Soții pot să-și aleagă liber unul din cele două nume după divorț / Senatul adoptă o inițiativă USR

13:20

Animalul de companie este unul dintre cele mai vulnerabile în caz de criză, astfel că specialiștii îți spun cum să îți pregătești câinele sau pisica pentru dezastre. În rândurile ce urmează vei afla toate informațiile pentru o evacuare în siguranță. Cum îți pregătești animalul de companie pentru dezastre Fie că vorbim despre furtuni puternice, incendii […] © G4Media.ro.