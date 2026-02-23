Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic
23 februarie 2026
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a cerut din nou desecretizarea şedinţei CSAT care a avut loc înainte de anularea turului al doilea al scrutinului din decembrie 2024, el afirmând în context că „dacă…
Csikszereda, trei victorii în ultimele patru etape. Robert Ilyeș: „Acolo se decide care echipă e mai puternică” # HotNews.ro
Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, a reacționat după victoria obținută în fața celor de la FC Hermannstadt, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga. În partida de la Miercurea Ciuc, gazdele au deschis…
Șeful de la Anthropic, convocat la Pentagon pentru refuzul de a pune sistemul său de AI la dispoziția armatei SUA # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pentru marţi pe Dario Amodei, CEO al start-up-ului de inteligenţă artificială Anthropic, a declarat luni un oficial pentru AFP, compania refuzând pentru moment anumite utilizări ale AI-ului…
După divorţ, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără consimţământul fostului soţ – proiect adoptat de Senat # HotNews.ro
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat, după divorţ, fără consimţământul fostului soţ, stipulează o propunere legislativă de modificare a Codului civil, care a fost adoptată luni de Senat. „La desfacerea căsătoriei prin divorţ, fiecare…
Lech Walesa, despre Donald Trump: „Trădător sau om extrem de inteligent. Încă nu știu care dintre ele se aplică” # HotNews.ro
Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un trădător al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider excepţional, hotărât să evite iadul nuclear, a…
Comitetul Paralimpic decide că sportivii ruși pot concura cu drapelul și imnul național, în ciuda avertismentelor de boicot. „Mesajul e unul de incluziune și diversitate” # HotNews.ro
Sportivii ruși și belaruși vor putea concura la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 cu drapelul și cu imnul național, ca urmare a deciziei Adunării Generale a Comitetului Paralimpic Internațional (IPC), a anunțat luni președintele acestui…
Protest față de măsurile Guvernului. Un cunoscut profesor universitar și-a rupt în direct diploma de doctor. „O simplă bucată de hârtie care încurcă statul” # HotNews.ro
Cristian Preda și-a rupt, în direct, la Digi24, diploma de doctor obținută în Franța, în semn de protest față de intenția guvernului Bolojan de a reduce cu aproape jumătate sporul care se acordă bugetarilor care…
Rusia plasează agenți de securitate pe vasele „flotei-fantomă”. Sunt preferați foști agenți GRU sau angajați ai trupelor de comando # HotNews.ro
Doi angajaţi ai unei societăţi private ruse însărcinate cu supravegherea echipajului şi culegerea de date operative se aflau la bordul Boracay, un petrolier din cadrul aşa-numitei „flote fantomă” ruse sechestrat de Franţa în septembrie trecut…
Miliardari precum Peter Thiel își protejează copiii tocmai de tehnologia produsă de Silicon Valley # HotNews.ro
În pofida faptului că au construit o lume tot mai centrată pe ecranele dispozitivelor electronice, liderii miliardari din tehnologie își țin propriii copii departe de tehnologia la care și-au adus aportul sau pe care au…
Cine a inventat de fapt termenul de „recesiune tehnică”? Povestea unei definiții scrise pe un plic, care a devenit dogmă # HotNews.ro
Deocamdată nu e foarte clar cine a fost cel care a dat definiția „recesiunii tehnice” ca fiind două trimestre consecutive de scădere a PIB‑ului. Unele surse serioase spun că autorul definiției a fost Julius Shiskin,…
Poliția Capitalei face verificări în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de hărțuirea sexuală a clientelor. Apel către potențialele victime # HotNews.ro
Poliția Capitalei a anunțat că a demarat verificări din oficiu care-l vizează pe medicul psiholog Ion Duvac, acuzat că își hărțuiește sexual clientele. Potrivit unei înregistrări publicate de PressOne, Duvac își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale…
Peter Mandelson, fost ministru și ambasador britanic, arestat de poliție într-un caz legat de Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Fostul ministru și ambasador britanic Peter Mandelson a fost arestat luni, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de transmitere de informații sensibile către finanțistul american, totodată infractor sexual condamnat, Jeffrey Epstein, scrie AFP. „Polițiștii au…
4 ani de război. Un poet ucrainean care a decis să se înroleze, mesaj pentru europeni: „Petreceți câteva săptămâni trăind ca noi, iar nemulțumirile legate de țara voastră vor pieri în scurt timp” # HotNews.ro
„Am petrecut o lună în Slovenia, un paradis. Toți se plângeau amarnic de țara lor”, spune Andrii Liubka, scriitor ucrainean și voluntar activ. Într-un text pentru HotNews, la aniversarea a patru ani de la declanșarea…
Parlamentul European suspendă ratificarea acordul comercial cu SUA și așteaptă „clarificări” de la Washington după decizia Curții Supreme # HotNews.ro
Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA, în aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului cu privire la impactul deciziei Curţii Supreme a SUA, care a anulat parţial taxele…
Un ministru israelian afirmă că armata ar putea reocupa Gaza dacă Hamas nu depune armele # HotNews.ro
Ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrich, de extremă dreaptă, a afirmat luni că organizația islamistă Hamas ar putea primi în curând un termen limită pentru a depune armele în Fâșia Gaza, în caz contrar armata…
Iranienii protestează din nou împotriva regimului. A treia zi consecutivă de manifestații ale studenților # HotNews.ro
Studenții iranieni continuă să sfideze autoritățile, manifestând luni pentru a treia zi consecutiv, la câteva săptămâni după ce forțele de securitate au înăbușit revoltele de amploare, soldate cu mii de victime. Noile proteste vin în…
Președintele american Donald Trump s-a dezlănțuit din nou luni împotriva Curții Supreme, acuzând cea mai înaltă instanță din Statele Unite că este „în favoarea Chinei”, după decizia acesteia de a anula o mare parte din…
Un număr de 15 persoane, dintre care şapte minori, au murit în Peru în urma prăbuşirii unui elicopter militar a cărui dispariţie a fost semnalată duminică în regiunea Arequipa din sudul ţării, au anunţat luni…
„Spectacolul girofarurilor și al postărilor pe rețele de socializare dăunează”. Noi critici din aviație pentru ministrul Sănătății # HotNews.ro
Abordarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut un „impact psihologic devastator asupra familiilor celor aflați la bord” și ea a contrastat cu atmosfera în interiorul aeronavei care era „una foarte calmă”, a acuzat Marius Popescu,…
Cazul antreprenorilor români cărora ANAF le cere TVA din urmă, pe ultimii 6 ani: Memoriul către premierul Bolojan, cu cele 9 soluții propuse de avocată # HotNews.ro
Avocata bucureșteană care le-a luat apărarea patronilor de firme mici cărora ANAF le cere TVA pe ultimii 6 ani, a trimis și premierului Ilie Bolojan un memoriu în care denunță ca incorecte măsurile Fiscului și…
Soția premierului Spaniei scapă deocamdată de trimiterea în fața juraților, însă ancheta pentru corupție continuă # HotNews.ro
Un tribunal din Madrid a anulat trimiterea în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pentru deturnare de fonduri publice, considerând decizia luată „prematur” şi insuficient motivată, informează AFP, citând un document…
Reducerile la impozitele și taxele locale, majorate semnificativ de la 1 ianuarie 2026, vor fi reintroduse de guvern pentru locuințele mai vechi de 50 de ani. De asemenea, va exista o reducere de 50% la…
Când vor avea loc noi negocieri de pace între Ucraina şi Rusia. Precizările lui Budanov # HotNews.ro
O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, a declarat luni presei şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir…
De ce a refuzat Iranul până acum să „capituleze” în fața presiunilor lui Trump, spre mirarea președintelui SUA # HotNews.ro
Regimul de la Teheran considera ca cedarea in fata cererilor Washingtonului privind restrângerea programului nuclear și a celui balistic reprezinta un risc mai mare pentru supravietuirea sa decat intrarea in razboi, spun experții citați de…
Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și guvernul ucrainean arată reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari în următorii zece ani, informeză Reuters. Raportul a…
Sam Altman a comparat consumul energetic al tuturor oamenilor care au trăit vreodată cu cel al AI, pentru a face o demonstrație # HotNews.ro
Sam Altman, șeful OpenAI, susține că tehnologia inteligenței artificială (AI) este vizată în mod nedrept pentru consumul său de energie întrucât criticii ignoră cantitatea uriașă de resurse consumate de oameni de-a lungul mileniilor, inclusiv pentru…
Galați: Doi antreprenori români au accesat fonduri europene și investesc 6 milioane EUR într-o unitate de fabricație mecanică și integrare electrică pentru vapoare # HotNews.ro
Doi antreprenori români, cu afaceri în domeniul modernizării și conversiei de vapoare, au accesat fonduri europene și investesc aproximativ 6 milioane EUR într-o nouă unitate integrată de asamblare și producție, la Galați, potrivit unui comunicat…
VIDEO Tensiuni la Curtea de Apel București. Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au intrat în clădire și au vrut să meargă în sala de judecată # HotNews.ro
Zeci de susținători ai fostului candidat în alegerile prezidențiale s-au prezentat luni la Curtea de Apel București unde se judecă un nou termen în dosarul de infracțiuni asupra ordinii constituționale. Potrivit filmărilor publicate de Antena3…
Reacții din PNL și USR după ce Rogobete a anunțat pe Facebook că a mobilizat 6 spitale pentru avionul întors din drum: „Cred că e mai bine să fim pregătiți” vs „Ce legătură are Ministerul Sănătății cu avionul care era deasupra Bucureștiului?” # HotNews.ro
Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost criticat în spațiul public, inclusiv de reprezentanții unor companii aeriene, pentru că a panicat populația prin modul în care a comunicat în cazul avionului întors din drum…
Ilie Bolojan spune că vor fi revocați secretari de stat și miniștri dacă România pierde bani din PNRR # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut luni ministerelor implicate în atragerea banilor din PNRR să accelereze reformele și investițiile necesare până la termenul limită de 31 august, se arată într-un comunicat al Guvernului. Potrivit acestuia, Bolojan…
„Ne-am pierdut cu totul reperele?” Reacție după gestul făcut de Nicușor Dan față de sportivii români de la Jocurile Olimpice de iarnă # HotNews.ro
Ce-ați zice dacă ați auzi că Nicușor Dan i-a dat un telefon de felicitare unui elev român clasat pe locul 5 la Olimpiada internațională de matematică? Ar fi de râs? De plâns? Dar nu, a…
Rob Jetten, cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, a depus oficial jurământul # HotNews.ro
Rob Jetten a depus luni jurământul ca șef al noului guvern olandez, devenind simultan cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, primul din formațiunea sa politică de centru, D66, care deține această funcție și primul…
„Nu pot ține întreaga UE ostatică”. Bruxelles-ul și Kievul presează Ungaria să deblocheze împrumutul crucial pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei # HotNews.ro
Guvernul lui Viktor Orban își folosește dreptul de veto pentru a întârzia nu doar un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, dar și un uriaș împrumut destinat Ucrainei, de care Kievul este complet dependent, scrie…
Bărbatul din Iași care şi-a atacat fosta soţie cu ciocanul şi apoi a incendiat-o în faţa blocului și-a aflat sentința # HotNews.ro
Judecătorii Tribunalului Iași l-au condamnat pe Andrei Beucă la închisoare pe viață, după ce, în aprilie 2025, și-a atacat fosta soție cu un ciocan, apoi a incendiat-o, la doar câteva zile după ce fusese eliberat din închisoare.…
Un bebeluș a murit în timpul unui zbor Air France, în ciuda eforturilor unor medici care erau în avion # HotNews.ro
Un sugar a decedat luni dimineață din cauza unui stop respirator la bordul unui avion Air France care efectua legătura între Nairobi și Paris, în ciuda eforturilor medicilor care călătoreau cu acest zbor, a transmis…
„În câteva minute poți afla care e riscul de AVC.“ Dr. Bogdan Rotaru, MedLife: când e util Dopplerul carotidian și ce înseamnă stenoză 50% # HotNews.ro
Accidentul vascular cerebral (AVC), una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate în România, potrivit statisticilor naționale, poate fi prevenit. O metodă neinvazivă, rapidă și fără niciun risc vizualizează vasele de sânge care ajung la…
La puțin timp după câștigarea raliului Dakar, Dacia lansează o serie limitată de Duster disponibilă în 500 de exemplare. Cum arată și cât costă mașina # HotNews.ro
Dacia lansează o serie limitată de Duster denumită Spirit of Sand care este inspirată din performanțele pe care marca le-a obținut în competițiile de off-road. Ediția specială dispune de motor hibrid G 150 4×4, are…
Forțele americane au început luni să se retragă din cea mai mare bază a Statelor Unite din nord-estul Siriei, au declarat pentru Reuters trei surse militare și de securitate siriene. Zeci de camioane, unele transportând…
Comisia Europeană a declarat luni că a amânat cu o săptămână anunțarea politicii sale „Made in Europe” (Fabricat în Europa) menite să acorde prioritate componentelor și produselor industriale fabricate în Europa, în urma unor neînțelegeri…
Vremea până pe 8 martie. ANM anunță temperaturi neobișnuit de ridicate / Zilele când sunt așteptate ploi # HotNews.ro
Vremea se va încălzi în următoarea perioadă, iar temperaturile vor fi chiar mai ridicate decât normalul perioadei din calendar, ajungând chiar și la 16 grade în unele zone, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul…
Astăzi începe Postul Paștelui, considerat cel mai lung și mai aspru post din an. HotNews a analizat cu ajutorul Institutului Național de Statistică prețurile din 42 de orașe din România, care arată că diferența dintre…
Turiștii din Mexic, sfătuiți să se adăpostească din cauza represaliilor violente declanșate de cartelurile de droguri # HotNews.ro
Statele Unite și Canada le-au cerut cetățenilor lor aflați în anumite regiuni din Mexic să se adăpostească, după ce un cartel mexican a declanșat duminică represalii violente pe scară largă în urma morții liderului său,…
Friedrich Merz a declarat luni că lupta Ucrainei împotriva atacurilor rusești a fost mai eficientă decât s-a crezut adesea, cancelarul german dând drept exemplu în acest sens neașteptatele câștigurile teritoriale din această lună ale forțelor…
Mesajul UE pentru Donald Trump, după ce președintele SUA a anunțat noua taxă vamală generală de 15% # HotNews.ro
Comisia Europeană a cerut Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă de la Washington a anulat taxele vamale globale impuse de Donald Trump, iar acesta a răspuns…
Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform ANRE # HotNews.ro
Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns, la finalul anului trecut, la aproape 300.000. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare, pentru a consuma…
MAI a găsit un site fals care clonează HotNews și avertizează: „Tentativă de înșelăciune foarte periculoasă” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează luni, 23 februarie, asupra unei tentative de fraudă în care este folosită o clonă a site-ului HotNews pentru a promova o investiție falsă. „Este o înșelătorie și riscați să pierdeți sume…
