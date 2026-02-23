Războiul din Ucraina, „un seism economic” pentru România
Ziarul Lumina, 23 februarie 2026 21:30
Cei patru ani scurși de la 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, au fost pentru România ca un seism economic prelungit, cu inflaţie ridicată, presiuni bugetare şi costuri energetice majore, dar au determinat şi o repoziţionare strategică, care a transformat ţara într-un pivot logistic şi energetic în Europa de Est, potrivit unei analize făcute de consultantul economic Adrian Negrescu.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
21:50
Mesajele RO-ALERT vor fi, pe viitor, pe patru niveluri de alertă, cu sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, a informat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de
21:50
Săptămâna trecută, două agresiuni asupra medicilor aflaţi în exerciţiul funcţiunii - la UPU Târgu Jiu şi Spitalul Orăşenesc Borşa - au readus în atenţie vulnerabilitatea personalului din spitalele
21:50
Transformarea programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii” este unul dintre scenariile discutate la nivelul Ministerului Mediului, iar decizia va fi cunoscută după aprobarea Legii bugetului ş
21:50
Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul acestei săptămâni, iar maximele vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Me
Acum 15 minute
21:40
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit luni seara, 23 februarie, la Catedrala Patriarhală din București, slujba Pavecerniței celei Mari, înconjurat de un sobor de
Acum 30 minute
21:30
Cei patru ani scurși de la 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, au fost pentru România ca un seism economic prelungit, cu inflaţie ridicată, presiuni bugetare şi costuri energetice majore, dar au determinat şi o repoziţionare strategică, care a transformat ţara într-un pivot logistic şi energetic în Europa de Est, potrivit unei analize făcute de consultantul economic Adrian Negrescu.
Acum o oră
21:20
În Aula Academiei Române va avea loc mâine, 25 februarie 2026, sesiunea omagială intitulată „Marin Sorescu 90”, în cadrul căreia vor susține alocuțiuni acad. Ioan- Aurel Pop, președintele Academiei
21:20
Fresca lui Michelangelo „Judecata de Apoi”, o capodoperă aflată în Capela Sixtină a Vaticanului şi care înfăţişează a doua venire a lui Iisus, este supusă primei restaurări din ultimii 30 de ani,
21:10
La Mercati di Traiano, primul muzeu de arhitectură antică din lume, situat în centrul Romei, s-a deschis, în 20 februarie, expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile Infinitului”, reprezentând un moment
21:00
Teatrul „Ion Creangă” anunță ediția a treia a „Lunii lui Ion Creangă - Povești și Amintiri din copilărie”, organizată pentru a celebra atât numele, cât și moștenirea literară pe care a lăsat-o ma
21:00
„Primăvara în sat. Târg de Mărțișor” este titlul sub care Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 28 februarie - 8 martie, Târgul de Mărţişor unde, de
21:00
Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) găzduiește în seara aceasta, de la ora 19:00, în Sala „Tancred Bănățeanu”, concertul „Idilă românească”, susținut de Corul de cameră „Preludiu -
Acum 2 ore
20:50
S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit
Acum 6 ore
17:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit astăzi, 23 februarie, în prima zi a Postului Sfintelor Paști, slujba Pavecerniței Mari la Paraclisul istoric „Sfântul Mare
Acum 8 ore
15:40
Copii şi adolescenţi din Irlanda, Belgia şi România, beneficiari ai programului „Credință și prietenie - Dincolo de ecrane”, au participat în perioada 17‑21 februarie la Tabăra bilingvă „SKI‑SKY”.
15:30
Ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au poposit în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie, la catedrale eparhiale, biserici de parohie și de mănăstire, unde au săvârșit Sfânta
14:10
Duminică, 22 februarie, s‑au împlinit 125 de ani de la nașterea fericitului întru pomenire Patriarh Justinian Marina, cel de‑al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La Mănăstirea Radu Vodă, loc în
14:10
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s‑a aflat în perioada 20‑22 februarie în Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania din Grecia. Vizita acestuia, ca
Acum 12 ore
13:30
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită și Duminica Iertării, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Teofil
13:30
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Valea Grecului, județul Vaslui.Din soborul slujitorilor
11:10
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), 22 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Să
11:00
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, credincioşii din localitatea Sibiel, judeţul Sibiu, au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, car
Ieri
21:30
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate în 19 aprilie, a anunţat preşedinta Iliana Iotova, relatează Reuters. Iotova l-a desemnat pe Andrei Ghiurov, viceguvernator al Băncii Naţionale Bulgare, pentru
21:30
Poliţia britanică l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică, ca urmare a legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey
21:30
Ucraina menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei. Cele două țări au fost nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol și amenință acum cu
21:20
Marți, 24 februarie, este prăznuirea unui sfânt român pe care l-am cunoscut: Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Nevoitor vreme de 33 de ani în Muntele Athos, acest călugăr român a reprezentat chintesența
21:20
Am intrat în Postul Mare. Este cea mai lungă perioadă de post din creștinism, 7 săptămâni, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Durata face trimitere la cele 40 de zile de post ale
21:20
Care sunt modelele patristice mai cunoscute pentru familia creştină, pentru sfințenia vieții de familie? # Ziarul Lumina
Poate că ne este mai greu să devenim familie - Biserica de acasă, pentru că ne lipsesc modelele cele mai apropiate. Citim mai rar un Sinaxar sau un volum din Viețile Sfinților, ca să vedem ce însemna viața ca
21:20
Ne aflăm la jumătatea proiectului nostru drag, „Bucuria poveștilor”, iar micile istorioare moralizatoare anonime, adunate din diverse predici și cărțulii, sunt așteptate, în continuare, săptămânal, de
21:20
Începând de astăzi și până la Paști, noi, creștinii ortodocși, trecem printr-o schimbare a obiceiurilor alimentare și chiar printr-o modificare a ritmului vieții, având în vedere că Biserica se
21:20
Comisia Europeană a adoptat săptămâna trecută o strategie prin care intenționează să-și intensifice sprijinul acordat regiunilor estice din nouă țări de la granița UE cu Rusia, Belarus şi Ucraina. De
21:20
Creat pentru a ajuta la reconstrucţia Gaza şi apoi extins la misiunea mai amplă de soluţionare a conflictelor, Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump a avut joi prima sa reuniune în
21:20
„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de tulburări, să nu vă
21:20
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 523„Uneori îl întrebau ucenicii (pe Sf. Gheorghe Pelerinul):– Când o să mori, Moș Gheorghe?–
21:10
Sf. Sfinţit Mc. Policarp, Episcopul Smirnei; Sf. Gorgonia (Începutul Postului Sfintelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul Mare) # Ziarul Lumina
Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, era din Efes (Asia Mică) din părinţi binecredincioşi, Pangratie şi Teodora, care au suferit mucenicie pentru credinţa în Hristos. Pruncul Policarp a fost
21:00
Pentru că Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare, din acest an, 2026, este în imediata apropiere a sărbătorii Sfântului Ioan Casian (28 februarie), am găsit de cuviință să aduc în prim plan un aspect
21:00
Anița Nandriș-Cudla a fost o țărancă simplă, a cărei viață a fost spulberată într-o clipă de vifornița sângerie a comunismului. A fost una din zecile de mii de români din Bucovina și Basarabia deportați
21:00
În Balcani, bunicii reprezintă o instituţie în sine. Mai ales în România şi în Grecia. Desigur, părinţii sunt maxima autoritate în familie, dar ori de câte ori greşeam în faţa lor, iar bunicii sau măcar
21:00
Pastorala la Duminica Ortodoxiei Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți frați și surori în Domnul,În lumina duhovnicească a începutului Sfântului și Marelui Post, Biserica ne pun
21:00
La 1 martie 1837, în Humulești, la poalele Cetății Neamțului, a văzut lumina zilei Ion Creangă, scriitorul care, prin inegalabila sa operă, ne redeschide mereu lumea curată a copilăriei și frumusețea
21:00
Prima săptămână a Postului Mare este strigătul de dor al Tatălui către pruncii Săi. Obștea cea mare a umanității este chemată la venirea în sine (Lc 15, 17), asemenea fiului risipitor, și la
21:00
Este nevoie de o viziune realistă, nuanțată, capabilă să dea sens unui efort extraordinar pe care viața de familie îl presupune astăzi și să motiveze unele schimbări în viața concretă. Nu este suficient
20:50
Duminica dinaintea începutului Sfântului și Marelui Post al Paștilor se deschide înaintea sufletului ca o poartă a înnoirii, o chemare lină și stăruitoare către schimbare și luminare lăuntrică.Această
19:20
Parohia Gemenea, categoria a II-a, Protoieria Târgoviște Nord, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturilor murale interioare, la
19:20
Parohia „Sfântul Ierarh Dosoftei și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Holboca II (categoria a III-a), comuna Holboca, județul Iași, Protopopiatul Iași II, organizează licitație pentru adjudecarea
18:30
Păstorirea Patriarhului Justinian Marina, o neașteptată perioadă de înflorire a vieții bisericești # Ziarul Lumina
La Sfânta Liturghie, la Ectenia pentru cei adormiți, a fost pomenit vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian Marina, întrucât s-a născut în ziua de 22 februarie, zi în care ne aflăm și noi astăzi. El s-a
15:00
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), 22 februarie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul ist
14:20
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a Lăsatului sec de brânză, 22 februarie, credincioșii ieșeni au participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Bărboi de Preasfințitul Părinte Nichifor
21 februarie 2026
22:50
Pe vremea când la Roma stăpâneau împăraţi păgâni, multe şi grele prigoniri au avut de îndurat creştinii. În timpul acestor persecuţii au suferit mucenicie pentru Hristos mulţi martiri ai credinţei
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 791-792„Spunea odată Părintele Marcu (Dumitrescu): Numai harul ne poate salva și ajuta. Eu am greșit,
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.