Cum trebuie să speli pernele, de fapt. Așa rămân mereu pufoase
Cancan.ro, 23 februarie 2026 22:50
Somnul este esențial și la fel sunt și perenele pe care dormim. Un somn odihnitor este asigurat de o pernă confortabilă, dar și curată. Atunci când vine vorba de perene, mulți sunt cei care uită […]
Acum 5 minute
23:20
Un bărbat de 35 de ani, de origine română, a fost arestat în Valencia, după ce și-a ucis vecinul spaniol, într-un incident care a șocat întreaga comunitate locală. Crima a avut loc în cartierul Benimàmet, […]
Acum 30 minute
23:00
Ce a apărut deasupra misterioasei „Zone 51” din SUA. Cu puțin timp înainte, Donald Trump ceruse declasificarea unor informații despre extratereștri # Cancan.ro
La doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a cerut publicarea dosarelor privind OZN-urile și viața extraterestră, un avion ultrasecret al Forțelor Aeriene a fost observat vineri dimineață în apropierea Zonei 51. Datele de […]
Acum o oră
22:50
Somnul este esențial și la fel sunt și perenele pe care dormim. Un somn odihnitor este asigurat de o pernă confortabilă, dar și curată. Atunci când vine vorba de perene, mulți sunt cei care uită […]
22:40
Decizia care l-a ruinat la propriu, pe Cornel Păsat. Probleme uriașe pentru fondatorul Flamingo Boys! # Cancan.ro
Ghinioanele se țin lanț de Cornel Păsat, fondatorul trupei Flamingo Boys. Celebrul dansator și coregraf trece printr-o perioadă dificilă atât sentimental, aflându-se în plin divorț de Bianca, mama fiului lui, dar și pe plan financiar. […]
22:30
Ce salariu avea Florin Ristei la Antena 1, când era jurat la X Factor. Cât câștiga într-un singur sezon, de fapt # Cancan.ro
Florin Ristei a recunoscut! Florin Ristei a fost invitat în podcastul Salvat de Clopoțel, unde a acceptat o provocare inedită. Artistul a trebuit să rezolve pe loc un exercițiu de matematică inspirat din cariera sa. […]
Acum 2 ore
22:20
Imagini scandaloase cu fostul prinț Andrew. Fratele Regelui Charles, surprins în timp ce se juca cu un copil folosind o jucărie nepotrivită # Cancan.ro
După ce fostul prinț Andrew a fost arestat săptămâna trecută în legătură cu dosarul Epstein, acum apar noi imagini revoltătoare cu fratele Regelui Charles, iar întreaga lume este revoltată. Acuzat că ar fi fost complicele […]
22:20
Hidroelectrica anunță schimbări! Bogdan Bodea, dezvăluiri de ultimă oră: ”Vrem să creștem!” # Cancan.ro
Bogdan Badea, CEO-ul Hidroelectrica, a vorbit recent despre strategia companiei, care s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Hidroelectrica promite prețuri mai mici la energie după schimbarea strategiei spre clienții casnici și industriali. Pentru că livrările […]
22:20
Dan Bursuc, adevărul despre relația lui Leo de la Kuweit cu Bursucița! Socrul și ginerele au îngropat securea războiului?! “E stop și de la capăt” # Cancan.ro
În urmă cu puțin timp CANCAN.RO v-a prezentat împăcarea anului dintre Leo de la Kuweit și Bursucița, fiica lui Dan Bursuc, atunci când i-a surprins pe cei doi în timpul unei ședințe intense de shopping. […]
22:10
Deși numele lui este pe buzele tuturor după scandalul care a explodat în mediul online, Mario Fresh nu pare dispus să-și schimbe rutina. Artistul continuă să meargă la sală, semn că încearcă să-și păstreze echilibrul […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Un card Pokémon extrem de rar, deținut de celebrul YouTuber american Logan Paul, a fost vândut luni pentru impresionanta sumă de 16.492.000 de dolari, stabilind un nou record mondial pentru cel mai scump card „Pocket […]
21:40
Țara din Europa în care oamenii au o avere medie de peste 600.000 de euro. România este pe penultimul loc # Cancan.ro
Raportul Global privind Averea 2025 realizat de UBS a scos la iveală o realitatea grea pentru români. Țara noastră se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul avere medie per adult. Diferențele dintre […]
21:30
Securea războiului dintre Alex Bodi și Beinur n-a fost îngropată: ”Am pus afacerea pe numele lui!” # Cancan.ro
Scandalul dintre Alex Bodi și Beinur Nuredin a reizbucnit spectaculos și a detonat din nou internetul! Invitat în platoul Dan Capatos Show, Beinur a venit hotărât să își spună adevărul. Deși Alex Bodi a spus […]
Acum 4 ore
21:10
Animalele de companie și sănătatea: Cum ar putea pisicile ajuta oamenii în lupta cu cancerul # Cancan.ro
Deținerea unei pisici aduce numeroase beneficii pentru sănătate, de la reducerea stresului la sprijin emoțional. Însă un nou studiu sugerează că prietenii noștri feline ar putea oferi și indicii valoroase pentru tratarea anumitor tipuri de […]
21:10
Călin Donca, la un pas să rămână fără bani în cont. Fostul concurent de la Survivor 2026 trage un semnal de alarmă: ”Mi-a spus că e de la poliție” # Cancan.ro
Metodele de înșelătorie sunt tot mai numeroase, iar escrocii devin tot mai experimentați. Mulți sunt cei care au picat în capcană, iar recent și Călin Donca a fost la doar un pas de a pica […]
21:00
Primele roșii românești din acest an se pregătesc să apară pe piață mai devreme ca niciodată, între 15 și 30 martie, ceea ce marchează o premieră pentru legumicultura locală. Recolta timpurie din solarii, obținută prin […]
20:20
Numerologia, cunoscută drept limbajul universal al numerelor, continuă să fascineze prin capacitatea sa de a oferi perspective asupra personalității și traseului fiecărei persoane. În timp ce ziua și luna de naștere relevă trăsături individuale și […]
20:10
Cine va prezenta finala Eurovision România 2026, pe 4 martie. Surpriză uriașă pentru telespectatori! # Cancan.ro
Din 100 de piese înscrise pentru selecția națională a concursului Eurovision 2026, doar 12 au reușit să ajungă în etapa finală a concursului. Acum urmează Marea Finală, unde se va alege reprezentatul României din acest […]
20:10
Premieră istorică pentru scena nightlife-ului din România! Amnesia Ibiza aterizează în România și transformă Bucureștiul în capitala mondială a distracției # Cancan.ro
Un nume care a definit nightlife-ul global timp de decenii vine, în premieră, în România. Amnesia Ibiza, clubul legendar care a transformat petrecerile de pe insulă într-un fenomen mondial, ajunge la București, transformându-l într-o destinație […]
19:40
România se confruntă cu o situație îngrijorătoare în domeniul sănătății publice: bolile transmisibile, considerate odinioară aproape eradicate, revin și provoacă victime, inclusiv decese, în rândul copiilor și adulților. Rujeola a devenit un exemplu elocvent, țara […]
Acum 6 ore
19:20
Deși cel mai sever episod de iarnă pare că a trecut, nu scăpăm încă de vremea rea. Ninsorile și viscolul revin în România. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo și a emis o […]
19:10
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere” # Cancan.ro
Tânăra care a făcut dezvăluiri incendiare despre ceea ce s-ar întâmpla, de fapt, în spatele restaurantului Mosh și ar fi adus susținut că a fost tratată extrem de prost de către personal, a ajuns într-o […]
19:00
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe” # Cancan.ro
Cântăreața română Codruța Filip traversează o perioadă dificilă după pierderea bunicului său, cel care a avut un rol important în formarea sa personală și artistică. Bunicul său, Ion, a fost alături de artistă încă din […]
18:50
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România # Cancan.ro
Este alertă în Italia și România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei adolescente. Georgiana Avroian, o româncă în vârstă de 16 ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ultima dată a fost […]
18:30
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de azi este o bătrână care ajunge […]
18:30
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii # Cancan.ro
Starea de sănătate a legendarei schioare americane Lindsey Vonn a cunoscut o evoluție favorabilă după accidentarea gravă suferită în proba de coborâre din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, unde sportiva a trecut […]
18:20
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul” # Cancan.ro
Una dintre influencerițele din România, iubită de o mulțime de adolescenți, a fost recent implicată într-un accident rutier. În urma celor întâmplate, aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital. Cum […]
18:20
Sănătatea inimii este foarte importantă. Cu toate acestea, nu îi acordăm cea mai multă atenție. Sedentarismul este un factor esențial. Sedentarismul afectează foarte mulți români. Acesta poate afecta semnificativ sănătatea inimii. Organizația Mondială a Sănătății […]
18:00
Ce se întâmplă cu tatăl Iulianei Bregoi, după ce scandalul a escaladat. Lovitură devastatoare pentru familia artistei! # Cancan.ro
Se cutremură și mai tare scandalul dintre reginele internetului Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. CANCAN.RO are informații în exclusivitate. În familia Beregoi lucrurile nu mai sunt roz, iar potrivit surselor noastre, tatăl Iulianei este arestat […]
17:50
Specialiștii au arătat că un obicei extrem de banal poate afecta auzul. Mulți dintre noi facem acest lucru, fără să ne dăm seama! Mulți dintre noi, adulți, dar și copii, avem acest mod de a […]
17:50
O postare pe Reddit a reaprins dezbaterea dintre generații. Un milenial spune că sora lui din Generația Z este „extrem de dependentă”. „Este produsul generației ei” # Cancan.ro
O postare virală pe Reddit a stârnit o dezbatere aprinsă despre diferențele dintre mileniali și Generația Z, după ce un frate și-a exprimat îngrijorarea că sora lui mai mică este „extrem de dependentă” și nepregătită […]
17:50
Incident grav în Capitală! Un bărbat și-a înjunghiat soția: ce s-a întâmplat imediat după # Cancan.ro
Incident șocant în Capitală! Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost reținut pentru tentativă de omor. Pe fondul unui conflict și al consumului de alcool, acesta și-a înjunghiat soția. Cum s-a întâmplat […]
17:40
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. S-a stins la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru Bianca Dias, o cunoscută influenceriță din Brazilia! Tânăra s-a stins din viață la vârsta de doar 27 de ani. Decesul acesteia a venit la doar 18 zile după ce fusese supusă unei […]
17:40
Motivul real pentru care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu fac afaceri împreună: ”Nu aș putea!” # Cancan.ro
Relația dintre Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea continuă să atragă atenția publicului, fiind considerată una dintre cele mai stabile povești de cuplu din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de aproape un deceniu. Pentru ei, […]
17:40
Utilizarea luminilor de drum în mod necorespunzător rămâne o practică frecvent întâlnită în trafic, însă noile prevederi ale Codului Rutier 2025 atrag atenția că această metodă poate fi sancționată sever. Mai exact, aprinderea și stingerea […]
17:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Marius Tucă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 8 ore
17:10
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru Bianca Dias, o cunoscută influenceriță din Brazilia! Tânăra s-a stins din viață la vârsta de doar 27 de ani. Decesul acesteia a venit la doar 18 zile după ce fusese supusă unei […]
17:00
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși! # Cancan.ro
Trei zodii își vor schimba destinul. După o perioadă în care au avut ghinion, iar lucrurile nu au mers așa cum și-au dorit, nativii vor avea parte de noi schimbări. Universul le pregătește noi uși. […]
16:40
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
16:40
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de urgență # Cancan.ro
Momente tensionate luni, 23 februarie, la Curtea de Apel București! Horaţiu Potra a leşinat în sala de judecată. Acesta s-a prezentat luni la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat acţiuni împotriva […]
16:20
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei! # Cancan.ro
Apar noi informații despre dosarul în care este implicată văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Cotabiță a fost ridicată de mascați, în acest weekend, în urma unor descinderi, mai ceva ca în filmele polițiste. Văduva artistului, […]
16:20
Este luni, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
16:00
Mulți oameni subestimează puterea rugăciunii pentru psihic. Acesta este un moment intim pe care fiecare persoană îl are în comunicarea cu Dumnezeu, iar mulți credincioși aleg pur și simplu să mulțumească pentru că au trăit […]
15:50
SUA au cheltuit 30 de miliarde de dolari pentru a înlocui manualele cu laptopuri și tablete. Rezultatul este îngrijorător # Cancan.ro
După mai bine de două decenii și peste 30 de miliarde de dolari investiți în laptopuri și tablete pentru elevi, SUA se confruntă cu o concluzie incomodă: în loc să stimuleze performanța școlară, expansiunea tehnologiei […]
15:40
Mihaela Bilic a vorbit despre efectele zhărului asupra sănătății și a vieții noastre. Pielea este afectată de razele soarelui, însă ea spune că zahărul este cel mai mare inamic pentru interiorul și exteriorul corpului. Medicul […]
15:40
Câștigător Power Couple 2026. Cuplul care va câștiga marea finală, difuzată pe 25 februarie la Antena 1 # Cancan.ro
Emisiunea Power Couple ajunge la final în această săptămână. Miercuri se va afla cine a câștigat premiul cel mare. În ultima săptămână va intra un cuplu nou. Marea finală este tot mai aproape pentru emisiunea […]
15:30
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă # Cancan.ro
Gala Premiilor Lo Nuestro din 2026 a fost plină de vedete, iar Thalía s-a numărat printre ele, ea strălucind pe covorul roșu printr-o ținută care a atras atenția lumii întregi. În lumina reflectoarelor, cântăreața a […]
Acum 12 ore
14:50
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii # Cancan.ro
Relația dintre jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, și omul de afaceri Alexandru Țiriac, 48 de ani, a ajuns la final după câțiva ani de discreție și apariții publice rare. […]
14:40
Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein” # Cancan.ro
Descinderile de ieri ale poliției în două saloane de masaj din Capitală au scos la iveală detalii șocante despre o activitate care, potrivit vecinilor, ar fi fost tolerată ani la rând. Printre persoanele ridicate de […]
14:10
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile # Cancan.ro
Aproximativ 10.000 de locuitori ai municipiului Cluj-Napoca cu venituri reduse vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 500 de lei, acordat sub formă de vouchere sau carduri sociale, în cadrul Programului social „Alimente […]
