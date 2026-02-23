Gigi Becali i-a dat dreptate lui Craioveanu: „De 25 de ani am zis asta! Sunt adeptul a ceea ce a zis Gică”

15:00

Dorin Goian, 45 de ani, a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre meciul dintre FCSB și Metaloglobus. Fostul fundaș este convins că formația roș-albastră se va impune contra echipei din Pantelimon. FCSB - Metaloglobus va fi diseară, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB încă luptă pentru un loc de play-off, iar un eșec în următoarele meciuri poate fi vital pentru campioana României. ...