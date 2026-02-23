Franța anunță că îl va împiedica pe ambasadorul SUA la Paris să aibă acces direct la membrii guvernului francez după ce acesta a refuzat să se prezinte la o convocare oficială la Ministerul de Externe
Șeful diplomației franceze a solicitat ca ambasadorului american Charles Kushner să nu i se mai permită accesul direct la membrii guvernului francez, după ce a lipsit de la o întâlnire pentru a discuta comentariile administrației Trump privind moartea unui activist de extremă dreapta. Autoritățile franceze îl convocaseră în această seară pe Kushner la Quai d’Orsay, […]
23:30
Guvernul SUA a ordonat evacuarea parțială a personalului de la ambasada americană din Liban # Aktual24
Guvernul SUA a ordonat tuturor angajaților neesențiali să părăsească ambasada din capitala libaneză Beirut, a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat. Decizia vine în contextul în care în regiune există tensiuni sporite, președintele american Donald Trump amenințând cu acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord privind programul […]
Acum 2 ore
23:10
După încheierea primului său mandat, Donald Trump a plecat acasă cu documente secrete. Raportul întocmit de un procuror în acest caz, blocat de la publicare de o judecătoare numită de președinte # Aktual24
Un judecător american a blocat definitiv publicarea raportului fostului procuror special Jack Smith din ancheta privind modul în care președintele Donald Trump a gestionat documente clasificate la domiciliul său din Mar-a-Lago. Potrivit BBC, judecătoarea Aileen Cannon, numită de Trump, a aprobat cererea președintelui de a împiedica publicul să vadă raportul, care detalia presupusa sa gestionare […]
23:00
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, arestat într-o anchetă privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein # Aktual24
Poliția britanică l-a arestat, luni, pe Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, într-o anchetă privind abateri disciplinare într-o funcție publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual American Jeffrey Epstein. Aceasta a avut loc la câteva zile după ce fostul prinț Andrew a fost adus în custodia poliției din […]
22:30
Mexic: Cel puțin 73 de persoane au murit în operațiunea de capturare a liderului cartelului Jalisco Nueva Generación și în violențele care au urmat # Aktual24
Cel puțin 73 de persoane au murit în operațiunea de capturare a liderului cartelului Jalisco Nueva Generación și în violențele care au urmat morții sale, au declarat autoritățile luni. Bilanțul victimelor, stabilit de autoritățile de securitate, a inclus membri ai forțelor de ordine, presupuși membri ai cartelului și alte persoane, potrivit Associated Press. Nemesio Oseguera […]
Acum 4 ore
22:10
Lupta cu leucemia. Cercetătorii au descoperit un posibil mecanism care ar putea opri evoluția unei forme agresive de leucemie # Aktual24
Leucemia mieloidă acută reprezintă una dintre cele mai agresive forme de cancer al sângelui, cu un prognostic sever, în special la pacienții vârstnici. Cercetările recente deschid însă o perspectivă nouă: înțelegerea mecanismelor moleculare care guvernează comportamentul celulelor stem ar putea permite dezvoltarea unor tratamente mai eficiente și mai personalizate. Dacă în trecut abordarea era predominant […]
22:00
Făgăraș, prima localitate care ar urma să adopte un regulament pentru montarea aparatelor de aer condiţionat: În linie nu în zig-zag, cu impact visual minim # Aktual24
Consiliul Local Făgăraş urmează să aprobe, în şedinţa de plen de joi, o serie de reguli privind montarea aparatelor de aer condiționat și a antenelor pe clădirile din urbe. Astfel, aparatele de aer condiţionat vor fi montate pe faţadele clădirilor conform unor reguli stabilite de autorităţile locale, iar cei care nu se conformează vor plăti […]
21:40
Autoritățile sud-coreene au solicitat îndepărtarea unui banner al ambasadei Rusiei. Acesta era de patru ani pe clădire # Aktual24
Autoritățile din Coreea de Sud au cerut ambasadei Rusiei să înlăture un banner amplasat pe clădirea diplomatică din Seul, pe care este scris mesajul „Victoria va fi a noastră”. Solicitarea a venit în contextul apropierii momentului care marchează patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, iar bannerul a fost perceput drept un gest […]
21:30
Timișoara: Prinsă de profesori și de mama ei fumând în toaleta școlii, o elevă de 14 ani a ajuns la spital după ce a anunțat că a înghițit nouă pastile de Nurofen # Aktual24
O elevă de 14 ani de la un liceu din Timișoara a ajuns la spital după ce a înghițit mai multe pastille. Fata fusese prinsă fumând în toaletă și o chemaseră pe mama sa la școală. Adolescenta a fost dusă la Spitalul de Copii Louis Țurcanu pentru îngrijiri. Vineri, profesorii de la Liceul cu Program […]
21:20
Un sibian care și-a imprimat svastica în pragul ușii, condamnat la patru luni de închisoare, fără executare # Aktual24
Un sibian care a fost reținut după ce a fost reclamat de un turist german că și-a decorat casa cu simboluri naziste a fost condamnat la patru luni de închisoare, aplicarea pedepsei fiind amânată cu un termen de supraveghere de doi ani. Sentința nu este definitivă. Anul trecut în aprilie, un turist german a văzut […]
21:10
Microsoft a dezvoltat o tehnologie prin care sticla obișnuită poate fi transformată într-un mediu de stocare digitală capabil să păstreze informații timp de până la 10.000 de ani # Aktual24
Tehnologia de stocare a datelor pe bază de sticlă trece de la stadiul de experiment la o posibilă soluție pentru arhivarea pe termen lung, iar cercetătorii susțin că un simplu material folosit în gospodării ar putea păstra informații timp de milenii. Potrivit Live Science, sticla obișnuită are potențialul de a stoca terabiți de date cu […]
21:00
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat după divorț fără consimțământul fostului soț # Aktual24
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat, după divorț, fără consimțământul fostului soț, arată o propunere legislativă de modificare a Codului civil, care a fost adoptată luni de Senat. „La desfacerea căsătoriei prin divorț, fiecare dintre soți poate alege să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei sau să revină la numele purtat anterior. Instanța ia […]
20:50
Audierile privind cererea lui Nicolas Sarkozy de a comasa pedepsele primite în dosare separate au avut loc la un tribunal din Paris, într-o procedură care ar putea influența modul în care fostul președinte își execută sancțiunile, relateaza France24. Cererea de comasare a pedepselor și ce presupune aceasta Cererea depusă de Sarkozy vizează combinarea pedepselor rezultate […]
Acum 6 ore
20:10
Tetris ar putea ajuta la diminuarea amintirilor traumatice și la reducerea simptomelor asociate cu tulburarea de stres post-traumatic – studiu Suedia # Aktual24
Un joc video aparent simplu, cunoscut de milioane de oameni din întreaga lume, ar putea deveni un instrument revoluționar în tratarea traumelor psihologice. Potrivit unui studiu publicat în prestigioasa revistă The Lancet Psychiatry, intervenția bazată pe jocul Tetris a demonstrat o reducere semnificativă a amintirilor intruzive asociate tulburării de stres post-traumatic, oferind speranță reală celor […]
19:50
Un militar din Rusia a fost condamnat la detenție pe viață pentru uciderea prizonierilor de război din Ucraina # Aktual24
În capitala Kiev a fost pronunțată o sentință care readuce în atenție un episod dur al războiului dintre Rusia și Ucraina. Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a doi prizonieri de război ucraineni, într-un caz ce alimentează dezbaterea privind respectarea dreptului umanitar în conflictele actuale. Hotărârea vine pe fondul […]
19:50
Proiectul gazelor de la Caragele, sub așteptări față de estimările inițiale. Romgaz va prezenta situația oficială la finalul lunii # Aktual24
Proiectul de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale de la Caragele, județul Buzău, anunțat în 2016 drept cea mai importantă descoperire onshore din ultimele trei decenii, nu a generat până în prezent producția anticipată, potrivit informațiilor furnizate de autorități locale și datelor disponibile public. Compania de stat Romgaz, acționar majoritar fiind Ministerul Energiei, a anunțat […]
19:40
În prima zi a campaniei electorale, Viktor Orbán anunță că Ungaria ”nu poate fi șantajată” și că orice agresiune va avea consecințe # Aktual24
Premierul maghiar a deschis campania electorală cu un miting în Békéscsaba, punând accent pe mesajul anti-război și pe ideea că Ungaria trebuie să rămână departe de conflictele externe. El a criticat implicarea internațională în războiul din Ucraina și a susținut că politica de sprijin financiar prelungit nu aduce pace, ci doar amână soluția. Potrivit declarațiilor […]
19:10
EXCLUSIV Ilie Bolojan ia în calcul să dizolve filiala PNL Ilfov pentru a tranșa războiul declarațiilor cu Hubert Thuma # Aktual24
Lupta din interiorul PNL dintre cele două tabere grupate în jurul președintelui PNL, Ilie Bolojan, și respectiv Hubert Thuma, președintele filialei de la Ilfov, se ascute. Premierul Ilie Bolojan și liderii PNL care îl susțin ar dori, conform informațiilor pe surse obținute de aktual24.ro de la lideri liberali, să dizolve filiala din Ilfov, unde șefia […]
18:50
SGR în anul trei: aceleași reguli de funcționare, aceleași tipuri de ambalaje colectate, dar și un sistem mai accesibil prin creșterea punctelor de colectare și dezvoltarea de noi facilități # Aktual24
În cel de-al treilea an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a intrat în obișnuința a milioane de români. Aproape 9 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea sistemului, o infrastructură națională funcțională și un comportament al consumatorilor care a integrat returnarea ambalajelor în rutina zilnică – acestea sunt semnele unui sistem care și-a dovedit […]
18:30
Un nou scandal la BCE: Lagarde, salariu „suplimentar” la o altă bancă de 140.000 de euro pe an # Aktual24
Președinta BCE se confruntă cu reacții negative după ce a dezvăluit că câștigă peste 140.000 de euro pe an ca membră a consiliului de administrație al Băncii Reglementelor Internaționale (BIS). Politica BCE interzice personalului permanent să accepte plăți de la terți. Christine Lagarde a dezvăluit că a primit 130.457 de franci elvețieni (142.700 de euro) […]
Acum 8 ore
18:20
Tensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au reizbucnit după decizia Washingtonului de a impune tarife suplimentare, măsură care a provocat reacții dure la Bruxelles și a redeschis dezbaterea privind stabilitatea regulilor economice globale. Comisia Europeană susține că schimbările bruște ale tarifelor subminează încrederea investitorilor și afectează competitivitatea, cerând claritate din partea […]
18:10
Un afacerist american cu legături cu Donald Trump a semnat un acord de producție de gaze cu compania rusă Novatek – NYT # Aktual24
Un investitor american cu legături cu familia Trump a semnat anul trecut un acord privind gazele naturale lichefiate cu cel mai mare producător privat de gaze din Rusia, Novatek, în urma summitului din Alaska între președintele Donald Trump și președintele Vladimir Putin. Investitorul Gentry Beach, director executiv al unui fond speculativ de capital privat cu […]
17:40
Un oficial din Elveția avertizează că taxele vamale impuse de SUA ar putea rămâne pe termen lung. Ce ar trebui făcut # Aktual24
Elveţia trebuie să se pregătească pentru scenariul în care tarifele impuse de Statele Unite vor rămâne în vigoare pe termen nelimitat, a declarat duminică Helene Budliger Artieda, şefa Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice, subliniind că incertitudinea comercială persistă în pofida evoluţiilor juridice recente din SUA, relatează Reuters. Tarifele, o realitate cu care Berna trebuie […]
17:30
Oana Țoiu, victorie în Parlament la moțiunea suveraniștilor traseiști contra ei: ”Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă astăzi mai tare decât vocea noastră europeană” # Aktual24
Senatul a respins luni moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, intitulată „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune «da» altora şi «nu» propriilor cetăţeni”. Documentul a întrunit 44 de voturi „pentru”, 59 „împotrivă” și o abținere. Moțiunea a fost inițiată de Grupul parlamentar PACE – Întâi […]
17:20
Procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe edilul Ioan Pavăl, acuzat oficial de abuz în serviciu și fals intelectual. Prejudiciul adus bugetului de stat este unul record, deoarece suma depășește pragul de 3,3 milioane de lei. DNA Suceava a finalizat investigația începută la finele anului 2024, iar acum, primarul va fi judecat. Drumuri reparate doar […]
17:10
Germania anunță: Ucraina a înregistrat câștiguri teritoriale „uimitoare”, în timp ce Moscova a ajuns în „punctul cel mai de jos” # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Ucraina a înregistrat „câștiguri teritoriale uimitoare” în februarie, în timp ce mașina de război a Rusiei „scârțâie sub greutatea sancțiunilor și a războiului”, relatează The Independent. Contraofensivă ucraineană Vorbind la Berlin, Merz a sugerat că lupta Ucrainei împotriva atacurilor Rusiei a fost mai eficientă decât s-a pretins […]
16:40
”Este un dezastru”. Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din lume – CNN # Aktual24
După patriu ani de război, rata natalității în Ucraina este în scădere, iar numărul persoanelor care se luptă cu fertilitatea sau amână decizia de a avea copii este în creștere. De la începutul războiului, Ucraina a pierdut aproximativ 10 milioane de oameni, iar rata natalității a scăzut sub unu. În același timp, pierderile din prima […]
16:40
Cristiano Ronaldo, rege peste deșert. Record istoric la 41 de ani și jurământ de credință pentru Arabia Saudită # Aktual24
Cristiano Ronaldo traversează o perioadă de grație în campionatul Arabiei Saudite. Starul portughez a fost protagonistul absolut în meciul dintre Al Nassr și Al Hazem, oferind o prestație care a amuțit orice critică recentă, după câteva zile tensionate la club. Victoria de sâmbătă a urcat gruparea din Riad pe primul loc în clasament, având un […]
16:40
Gigi Becali îi promite lui Georgescu că aranjează să fie ”grațiat” dacă va fi condamnat. Condiția pusă de afacerist # Aktual24
Omul de afaceri Gigi Becali a anunțat că ia în calcul o colaborare politică cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, afirmând că este dispus să susțină un eventual partid fondat de acesta și să se implice activ în proiect. Enervat pe ministrul Apărării, Radu Miruță, în legătură cu intenția de modificare a Legii […]
Acum 12 ore
16:10
Zelenski spune că Putin a declanșat al treilea război mondial și trebuie oprit, pentru că acest conflict nu se va opri la Ucraina și s-ar putea extinde și în alte țări # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanșat deja al treilea război mondial și că liderul de la Kremlin trebuie oprit cât mai curând. Liderul ucrainean susține că miza conflictului depășește granițele țării sale și privește viitorul ordinii internaționale. Acuzații directe la adresa Kremlinului În interviul acordat postului […]
16:00
Mircea Lucescu merge pe „totul sau nimic”. Prima uriașă pregătită pentru calificarea la Mondial # Aktual24
Mircea Lucescu merge până la capăt pentru visul american. Selecționerul rămâne la cârma naționalei în ciuda problemelor de sănătate recente, spun cei de la Fanatik. Obiectivul este clar, calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Răzvan Burleanu a pregătit o primă spectaculoasă pentru o asemenea performanță istorică. Conform informațiilor sursei, „Il Luce” ar urma să încaseze […]
15:50
Minune la ședința Coaliției, liderii partidelor s-au înțeles: s-a ajuns la un acord asupra ordonanțelor privind reforma administrației și relansarea economică # Aktual24
Liderii coaliției de guvernare au ajuns luni la un acord asupra celor două ordonanțe de urgență privind reforma administrației centrale și locale și măsurile de relansare economică, în urma reuniunii desfășurate la Palatul Victoria, potrivit unor surse politice. Discuțiile au vizat, în principal, finalizarea cadrului necesar pentru adoptarea rapidă a bugetului de stat, precum și […]
15:50
Gigi Becali zguduie scena politică. Alianță șoc cu Călin Georgescu și promisiuni de grațiere # Aktual24
Gigi Becali a lansat un anunț care promite să agite apele pe scena politică din România în perioada următoare, deoarece este gata să bată palma cu fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, pentru a schimba actuala ordine de putere. Condiția principală pusă de latifundiarul din Pipera este ca acesta din urmă să își înființeze propria […]
15:40
Vehiculul autonom de la startup-ul britanic Wayve Technologies se află într-un stadiu de testare înaintea programului pilot de testare a robotaxi-urilor de către guvernul britanic, care urmează să fie lansat în primăvară. Companii de tehnologie, inclusiv compania americană Waymo și compania chineză Baidu, intenționează, de asemenea, să participe la programul pilot, făcând din Londra cea […]
15:40
Sindicatele din învățământ se mobilizează pentru o acțiune de amploare miercuri, 25 februarie 2026. Profesorii și studenții vor picheta Palatul Cotroceni în semn de revoltă, deoarece acuză lipsa totală de mediere din partea președintelui Nicușor Dan. Conflictul dintre Guvern și sindicate a rămas fără soluții de aproape patru luni. Promisiuni încălcate de Nicușor Dan Marius […]
15:20
Corpul de Control descinde la Spitalul Elias. Un medic s-ar fi filmat la privat în timpul programului de stat # Aktual24
Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control la Spitalul Elias chiar în cursul zilei de astăzi, deoarece totul a pornit de la o filmare virală postată de un medic ortoped pe internet. Verificările au loc la scurt timp după intervenția fermă a ministrului Alexandru Rogobete. Filmarea care a pus pe jar autoritățile din sănătate Controlul […]
15:10
Regele olandez Willem-Alexander a investit luni un nou guvern de coaliție minoritar olandez, condus de cel mai tânăr prim-ministru olandez din istorie, care va trebui să își folosească toate abilitățile de construire a punților de legătură pentru a adopta legi și a duce la bun sfârșit un mandat complet de patru ani. Rob Jetten, în […]
14:40
China îndeamnă Statele Unite să „anuleze” tarifele unilaterale în urma deciziei Curții Supreme # Aktual24
China, a doua cea mai mare economie a lumii și un partener comercial cheie al Statelor Unite, a fost vizată în mod special de politica tarifară agresivă aplicată de Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025. Beijingul îndeamnă cel mai mare partener comercial al său să ridice tarifele „unilaterale”. China a […]
14:40
Mercenarul Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. Călin Georgescu este și el prezent în sală # Aktual24
Mercenarul Horațiu Potra leșinat, luni, în sala de judecată în în timp ce aștepta decizia judecătorului privind începerea procesului. Incidentul a avut loc la Curtea de Apel. Ședința a fost suspendată temporar. Urmează să revenim cu detalii despre starea lui Potra. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, […]
14:20
Alertă europeană de hărțuire în justiție. Jurnalista Brîndușa Armanca și PRESSHUB sunt țintele unor multiple procese de defăimare # Aktual24
Platforma de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor, aflată sub egida Consiliului Europei, a emis o alertă de amenințare a libertății presei prin hărțuire judiciară referitoare la rețeaua PRESSHUB și la jurnalista Brîndușa Armanca, sub titlul Investigative Journalist Brîndușa Armanca and PressHub Face Multiple Defamation Lawsuits (Jurnalista de investigație Brîndușa Armanca și Presshub […]
14:10
FSB acuză oficial Marea Britanie că a încercat să-l ucidă pe generalul GRU: ”Creierul sunt serviciile secrete ucrainene” # Aktual24
Moscova a dat vina pe Marea Britanie pentru tentativa de asasinat asupra locotenentului general Vladimir Alekseyev, un ofițer superior din cadrul Direcției Principale a Statului Major General (GRU) a Rusiei. Alekseev, o figură cheie în organizarea forțelor mercenare auxiliare ale Rusiei, a fost împușcat pe 6 februarie în blocul său. A supraviețuit atacului și a […]
14:10
Primarul Buzăului (PSD): ”Să nu-l mai atacăm atât pe Ilie Bolojan, își face treaba. PSD să nu mai bage bățul prin gard” # Aktual24
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat, într-un interviu acordat RFI, că partidul său ar trebui să înceteze criticile la adresa premierului Ilie Bolojan și să nu mai blocheze reformele propuse de Guvern, avertizând că tensiunile politice pot duce la pierderea de electorat în favoarea AUR. Edilul a subliniat că, în opinia sa, șeful […]
14:00
Meteorologii anunță o încălzire spectaculoasă a vremii pentru începutul lunii martie în toată țara. Valorile termice vor depăși constant mediile multianuale pe parcursul întregului interval de prognoză. Deși urmează câteva zile cu precipitații, primăvara pare să își intre serios în drepturi, iar românii se vor bucura de soare, chiar dacă nopțile de februarie mai aduc […]
13:50
Viscol nemaivăzut la New York. Primarul New York-ului a interzis majoritatea deplasărilor în oraș din cauza viscolului puternic # Aktual24
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a interzis majoritatea călătoriilor în cel mai mare oraș al SUA de duminică, ora 21:00, până luni, ora 12:00, o măsură extraordinară care reflectă testul pe care îl reprezintă viscolul istoric care lovește regiunea. Mamdani a anulat, de asemenea, cursurile pentru școlile publice ale orașului luni, nefiind permisă predarea […]
13:40
Trump își pregătește discursul despre Starea Națiunii, însă nu prea are cu ce să se laude – Analiză France24 # Aktual24
Timp de un an, Donald Trump a guvernat Statele Unite fără prea multe obstacole. Acum, în timp ce președintele se pregătește pentru discursul său despre Starea Națiunii de marți, este apăsat de schimbările Curții Supreme privind tarifele vamale, de înrăutățirea opiniei publice cu privire la represiunea sa privind imigrația și de îngrijorări economice crescânde, relatează […]
13:10
Iranul cumpără masiv rachete din Rusia. Teheranul finalizează un contract de 500 de milioane de euro cu Moscova # Aktual24
Iranul și Rusia au semnat un acord de acoperire în valoare de 500 de milioane de euro pentru furnizarea de sisteme avansate de apărare aeriană portabile Verba (MANPADS). Surse au declarat presei că acordul include livrarea a 500 de rachete Verba MANPADS și 2.500 de rachete 9M336 în următorii trei ani, relatează Financial Times. Acordul […]
13:10
Ultimul tren pentru play-off. FCSB caută revanșa împotriva „lanternei roșii” din Pantelimon # Aktual24
Campioana ultimilor doi ani se află într-un moment de necrezut înaintea duelului de diseară de pe Arena Națională. FCSB primește vizita celor de la Metaloglobus București într-o partidă în care orice rezultat în afară de victorie poate însemna ratarea definitivă a obiectivului intern. Pentru roș-albaștri, miza este uriașă, deoarece este prima dată în istoria acestui […]
12:40
Un caz șocant din Focșani s-a finalizat definitiv în februarie 2026 în fața magistraților, unde o asistentă medicală a practicat ilegal stomatologia timp de aproape patru ani de zile. Pacienții intrau în cabinet convinși că sunt tratați de un medic specialist adevărat, dar au plătit extracții și tratamente invazive care le-au provocat dureri și traume. […]
12:40
Și Islanda vrea acum să adere la UE. Va vota reluarea negocierilor de aderare la UE în vară # Aktual24
Islanda ia în considerare organizarea unui vot privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană încă din august. Parlamentul islandez urmează să anunțe data votului în următoarele câteva săptămâni, relatează Politico care citează doi interlocutori informați. Cea mai rapidă aderare Această mișcare a țării vine după o serie de vizite ale politicienilor UE în Islanda […]
12:10
Raport secret al democraților: Kamala Harris a pierdut alegerile în fața lui Trump din cauza sprijinului acordat Israelului în conflictul din Gaza # Aktual24
Un raport intern al Partidului Democrat privind alegerile prezidențiale din 2024 ar fi concluzionat că poziția administrației Biden față de războiul din Gaza a contribuit la pierderea unui număr semnificativ de voturi pentru Kamala Harris, potrivit unor informații publicate de Axios. Documentul, care nu a fost făcut public, analizează în detaliu cauzele înfrângerii și ar […]
