Cum a ajuns brandul de suc al unui youtuber român cea mai tare senzaţie de la Kaufland. Stocul de 59.000 de sucuri s-a terminat imediat după ce mii de oameni au alergat să cumpere

Business Magazin, 24 februarie 2026 06:10

Cum a ajuns brandul de suc al unui youtuber român cea mai tare senzaţie de la Kaufland. Stocul de 59.000 de sucuri s-a terminat imediat după ce mii de oameni au alergat să cumpere

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Business Magazin

Acum 30 minute
06:10
Cum a ajuns brandul de suc al unui youtuber român cea mai tare senzaţie de la Kaufland. Stocul de 59.000 de sucuri s-a terminat imediat după ce mii de oameni au alergat să cumpere Business Magazin
Acum 12 ore
22:10
ANAF anunţă controale masive în toată ţara, ce vizează o nouă categorie de români. Cine sunt cei vizaţi de această acţiune? Business Magazin
19:50
Românii între munţii de acasă şi serviciile din afară. Ce îi convinge să plece în vacanţa de iarnă în afară sau să rămână în ţară? Business Magazin
19:50
România are pe masă trei tranzacţii de peste 500 de milioane de euro. Iulius: Acum se pun bazele şi traversăm o perioadă în care ne vom pregăti pentru următorul ciclu de creştere. În toate proiectele noastre vom avea hoteluri Business Magazin
Piaţa imobiliară din România trece printr-o perioadă de reaşezare, cu un consum afectat, tranzacţii rezidenţiale în scădere şi incertitudini fiscale şi politice, dar premisele pentru un nou ciclu de creştere sunt deja puse. Aceasta este concluzia de la The Trends Forum 2026, organizat de Bucharest Real Estate Club la Bucureşti, unde principalii investitori şi consultanţi din piaţă au trasat direcţiile pentru anul în curs.
19:50
Afaceri de la Zero. Au ajuns la peste 1.000 de clienţi cu aplicaţia Registrul Deşeurilor, ţintesc să ajungă la 5.000 şi analizează intrarea pe alte pieţe Business Magazin
Valentin Krancevik, Irinel Nicoară şi Mădălina Bădeanu, trei tineri cu experienţă în antreprenoriat, au dezvoltat aplicaţia Registrul Deşeurilor şi ajută acum peste 1.100 de afaceri să ţină evidenţa deşeurilor. Cei trei antreprenori, care au creat şi aplicaţia Valori Nutriţionale, şi-au dat seama că există o mare nevoie de o aplicaţie accesibilă şi uşor de folosit pentru micile firme care trebuie să declare deşeurile, aşa că la jumătatea anului 2023 au lansat Registrul Deşeurilor.
19:50
Antreprenori locali. Pariul din turism: Construcţii Erbaşu va finaliza anul viitor construcţia celor două noi hoteluri, Novotel Băneasa şi Ibis Styles Oradea, investiţii de 24 de milioane de euro Business Magazin
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu şi unul dintre cel mai mari constructori de pe plan local, cu afaceri de 2,2 mld.lei, va finaliza anul viitor construcţia celor două noi hoteluri, Novotel Băneasa şi Ibis Styles Oradea, investiţii proprii de 24 de milioane de euro.
19:50
Sameday va vinde lockerele deţinute de Cargus în urma tranzacţiei dintre cele două companii. Ce infrastructură are Cargus şi cu ce se alege Sameday? Business Magazin
În contextul tranzacţiei prin care Sameday preia Cargus, Consiliul Concurenţei a lansat în consultare publică propunerile de angajamente formulate de Sameday pentru a răspunde îngrijorărilor concurenţiale. Printre acestea se numără şi angajamentul pe care Sameday şi-l ia pentru vânzarea lockerelor deţinute de Cargus. Ce înseamnă totuşi asta?
19:40
Altur Slatina îşi majorează cifra de afaceri şi activele în 2025, dar profitul net scade sub 1 mil. lei, pe fondul creşterii costurilor operaţionale, al îndatorării şi al reducerii lichidităţii Business Magazin
19:40
Lăcrămioara Diaconu-Pinţea, OX2 România: Aderarea la OCDE aşteptată va reduce costul finanţării, va atrage mult capital şi vedem investitori care aşteaptă această aderare pentru a intra în ţară Business Magazin
19:40
Giacomo Billi, Alive Capital: Preţuri mai stabile la energie vor veni doar cu investiţii accelerate în stocare, reţele şi digitalizare, într-un mix care să includă şi gazul Business Magazin
19:40
Acord în coaliţie pe cele două ordonanţe de guvern: reforma administraţiei şi relansarea economică-2 Business Magazin
Coaliţia a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Şedinţa de guvern în care vor fi aprobate reforma administraţiei şi relansarea economică va avea loc marţi.
19:40
Dezvoltatorul software clujean RebelDot, cu afaceri de 22 mil. euro, la un an de la anunţul parteneriatului cu echipa de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls: Optimizăm sistemele de analiză ale datelor aerodinamice pentru deciziile echipei tehnice Business Magazin
Compania de dezvoltare software RebelDot din Cluj-Napoca, care a încheiat anul 2025 cu afaceri de 21-22 de milioane de euro, a anunţat primele rezultate tehnice ale parteneriatului semnat în urmă cu un an cu echipa italiană de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls (VCARB). Inginerii români au dezvoltat şi optimizat infrastructura software utilizată de echipa italiană pentru prelucrarea datelor provenite din simulările aerodinamice.
19:40
Acţiunile gigantului farmaceutic danez Novo Nordisk pierd 15% luni, după ce un medicament pentru slăbit, în care compania îşi punea toată încrederea, a dezamăgit într-un studiu clinic Business Magazin
19:40
Scandal în inima sistemului euro: Preşedinta BCE, Christine Lagarde, primeşte 140.000 de euro pe an de la Banca Reglementelor Internaţionale, al cărei membru este, însă nu ar avea voie să accepte asemenea plăţi. În 2025, aceasta a avut un salariu de peste 740.000 de euro Business Magazin
19:40
Care sunt cele mai studiate limbi străine pe Duolingo? Japoneza, coreeana şi portugheza sunt din ce în ce mai căutate Business Magazin
Acum 24 ore
16:30
Christina Verchere, OMV Petrom: Preţul gazului din România nu va depinde doar de proiectul Neptun Deep, ci de gazul importat în Europa şi de preţul de referinţă european Business Magazin
16:30
Gabriel Andronache, ANRE: Problema este că noi exportăm pe vârf de producţie unde preţul este mic şi importăm seara pe vârf de sarcină, unde preţurile sunt mari şi de aceea ajungem la acest preţ care este totuşi mare, în condiţiile în care vrem să ne dezvoltăm economia Business Magazin
15:00
Alexandru Chiriţă, CEO Electrica: Problemele la conectarea noilor capacităţi de producţie din regenerabile şi prosumatori vor apărea în toată piaţa dacă nu accelerăm investiţiile în reţelele de distribuţie Business Magazin
14:50
ANAF anunţă controale la 62 de firme din sectorul serviciilor de pază, suspectate de evaziune fiscală şi muncă nedeclarată Business Magazin
14:50
Dacia lansează Duster Spirit of Sand, ediţia limitată dedicată victoriei istorice de la Dakar. Cât costă cel mai exclusivist Duster Business Magazin
14:50
Ce carte îţi recomandă Adina Rada, business development manager în cadrul Dendrio, parte a grupului de companii Bittnet şi expert în educaţie digitală Business Magazin
14:50
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Continuăm să cumpărăm energie din piaţă, indiferent care va fi producţia Hidroelectrica. Vrem să creştem pe segmentul de furnizare către clienţi casnici şi industriali; Bugetul de investiţii va creşte. 2025 a fost anul investiţiilor şi această tendinţă va continua Business Magazin
14:50
Raiffeisen Bank România şi InnovX au lansat MagicMoon, un spin-off al programului MoonShotX ce ţinteşte tinerii antreprenori de până în 30 de ani. Diana Dumitrescu, InnovX:„Un start-up are viteză mai mare, e mai agil, ia decizii mai repede” Business Magazin
14:50
Andrei Popescu la ZF Deschiderea de Astăzi: Tot ce trebuie să ştii despre taxe şi impozite pe investiţii – 23 februarie Business Magazin
14:50
Ce salariu de intrare primeşte astăzi un tânăr de 25 de ani într-o corporaţie şi ce salariu primea acum zece ani? Salariile aşteptate de către absolvenţi pornesc de la 4.500 - 5.000 lei net Business Magazin
14:10
Un moment istoric pentru antreprenoriatul românesc. Cine sunt românii care cumpără reţeaua de magazine din ţara noastră a unui gigant internaţional Business Magazin
13:40
Un nou scandal zguduie Germania: Un fond de pensii private din Berlin s-a prăbuşit subit şi odată cu el au dispărut jumate din banii contribuabililor, trăgând alarma asupra problemelor dintr-o industrie de 300 de miliarde de euro Business Magazin
12:20
Citatul săptămânii. Cristian Sporiş, Raiffeisen Bank România: Îmi doresc să văd aceeaşi dinamică şi acelaşi entuziasm şi dorinţă pe care le văd în Cehia şi în Polonia. Cehii sunt mari cumpărători de active în vestul Europei, iar polonezii deja cumpără industrie din Germania Business Magazin
11:10
Şoc în Marea Britanie. Un partid propune înfiinţarea unei structuri asemănătoare ICE Business Magazin
Un partid britanic propune înfiinţarea unei structuri asemănătoare ICE a lui Trump pentru a rezolva problema imigraţiei ilegale. Printre altele, în propunerea se vorbeşte despre expulzarea a 300.000 de oameni anual.
11:10
Sergiu Oprescu, preşedintele Federaţiei Europene ipotecare: România şi momentul strategic al locuinţelor accesibile - Affordable Housing, noua dezbatere Europeana? Business Magazin
Europa încearcă să repare dezechilibre; România însă poate preveni apariţia lor, dacă leagă într-o strategie coerenta creditul ipotecar de oferta de locuinţe şi de eficienţa energetică.
11:10
Tribunalul din Paris va revizui cererea lui Nicolas Sarkozy de conexare a pedepselor Business Magazin
Tribunal penal din Paris va analiza luni cererea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy de a unifica pedepsele pronunţate în condamnări separate pentru corupţie şi finanţare ilegală a campaniilor electorale. Sarkozy, care a ocupat funcţia între 2007 şi 2012, s-a confruntat cu mai multe procese.
11:10
Surpriză uriaşă. Serena Williams ar putea reveni în turneele din circuitul WTA Business Magazin
Serena Williams ar putea reveni în turneele de tenis din circuitul WTA. Duminică, fosta mare jucătoare a îndeplinit o procedură care îi permite să concureze în turneele oficiale. Totuşi, americanca nu a confirmat revenirea.
11:10
Acţiunile OMV Petrom scad cu aproape 3,5% la debutul şedinţei de luni după excluderea din indicii FTSE. Ce mesaj transmite compania investitorilor Business Magazin
11:10
Vremea în Bucureşti. ANM anunţă precipitaţii până la mijlocul săptămânii Business Magazin
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că în Bucureşti vor fi precipitaţii până la mijlocul săptămânii. Meteorologii spun că este vorba despre ploi. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale ale perioadei.
11:10
Premierul Indiei este aşteptat în Israel. Netanyahu spune că vrea să construiască noi alianţe. Business Magazin
Premierul indian Narendra Modi este aşteptat în Israel miercuri pentru o vizită oficială, a anunţat duminică omologul său israelian Benjamin Netanyahu, pledând pentru crearea de noi alianţe „în jurul şi în interiorul” Orientului Mijlociu.
11:10
Italia: Aproape 400.000 de pelerini la Assisi pentru a vedea relicvele Sfântului Francisc Business Magazin
11:10
ANM: Ploi şi vânt în toată ţara, ninsori la munte, până miercuri seara Business Magazin
11:00
Thuma cere 5% din impozitul pe venit al Bucureştiului pentru Ilfov şi ameninţă cu referendum Business Magazin
Preşedintele Consiliul Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, solicită ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiul Bucureşti să fie repartizat judeţul Ilfov, invocând presiunea pusă de extinderea Capitalei asupra infrastructurii şi serviciilor publice.
11:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Voi aţi auzit de Finca Drăgăşani? Compania care fabrica ”Uşureii de Drăgăşani”, sneakerşii româneşti care făceau furori acum 30-40 de ani? Companie înfiinţată în 1969, cu 6 ani înainte de înfiinţarea grupului Zara? Business Magazin
11:00
Problema datoriei publice începe să explodeze: ori se fac corecţiile acum, cu pierderile politice de rigoare, ori îngheţăm salariile şi pensiile, stopăm creşterea economică şi vindem gazele din Marea Neagră şi activele de stat la discount Business Magazin
11:00
Zelenski: „Putin a început deja Al Treilea Război Mondial”. Kievul respinge concesiile teritoriale Business Magazin
Preşedintele ucrainean a declarat, într-un interviu acordat BBC, că războiul declanşat de Rusia are deja dimensiuni globale şi că singurul răspuns eficient este creşterea presiunii militare şi economice asupra Kremlinului. Liderul de la Kiev a exclus acceptarea unui armistiţiu „plătit” prin retrager
11:00
Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezgheţarea pensiilor Business Magazin
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuţiile despre o posibilă dezgheţare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluţiilor lunare şi a execuţiei bugetare.
10:00
Ce contează la job în 2026? Dincolo de KPI: 25 de idei care schimbă piaţa muncii în 2026 Business Magazin
09:00
Din păcate, s-a cam terminat perioada creşterilor salariale de două cifre Business Magazin
08:30
Cine e mai vulnerabil? AI sau angajaţii? Business Magazin
Ieri
19:30
Puterea de cumpărare a crescut, la fel şi salariile, dar tinerii tot nu îşi permit să îşi cumpere o locuinţă proprie pentru că şi preţurile apartamentelor cresc. Cât costă acum un metru pătrat în Bucureşti şi de ce 4 din 10 tineri care au între 25 şi 34 de ani încă locuiesc cu părinţii? Business Magazin
19:30
De ce România îşi satisface doar o treime din consumul de unt? Importurile au crescut cu 37% în valoare în doar un an, până la 137 mil. euro, iar Polonia e principalul furnizor. Producţia de unt a României este de 12.000 de tone, iar importurile sunt duble, de peste 22.000 de tone Business Magazin
Fiecare român consumă 1,7 kg de unt anual, adică 8,5 pachete de 200 de grame, cea mai comună formă din comerţ. Din consumul total al populaţiei, România reuşeşte să aibă un grad de autoaprovizionare de 36%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Astfel, nelipsitul unt de pe pâine de la micul dejun sau care stă la baza omletei, vine în mare măsură din import.
19:30
Top 10 cele mai scumpe oraşe din România. Unde aleargă preţurile mai repede decât salariile Business Magazin
18:20
Protest pentru drepturile animalelor. Peste 2000 de persoane cer interzicerea eutanasierii în masă Business Magazin
Peste 2000 de persoane s-au adunat duminică după-amiază, în faţa Palatului Parlamentului, pentru a susţine legile L35/2026 şi L36/2026, iniţiative legislative care prevăd interzicerea eutanasierii în masă şi recunoaşterea animalelor ca fiinţe sensibile.
15:20
Germanii nu mai vor să investească în România aşa cum o făceau pe vremuri. Preferă Polonia şi Ucraina Business Magazin
Disponibilitatea companiilor germane de a investi în Europa Centrală şi de Est rămâne ridicată, relevă sondajul German-Central and Eastern European Business Outlook 2026 publicat recent de KPMG.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.