Cum a ajuns brandul de suc al unui youtuber român cea mai tare senzaţie de la Kaufland. Stocul de 59.000 de sucuri s-a terminat imediat după ce mii de oameni au alergat să cumpere
Business Magazin, 24 februarie 2026 06:10
România are pe masă trei tranzacţii de peste 500 de milioane de euro. Iulius: Acum se pun bazele şi traversăm o perioadă în care ne vom pregăti pentru următorul ciclu de creştere. În toate proiectele noastre vom avea hoteluri # Business Magazin
Piaţa imobiliară din România trece printr-o perioadă de reaşezare, cu un consum afectat, tranzacţii rezidenţiale în scădere şi incertitudini fiscale şi politice, dar premisele pentru un nou ciclu de creştere sunt deja puse. Aceasta este concluzia de la The Trends Forum 2026, organizat de Bucharest Real Estate Club la Bucureşti, unde principalii investitori şi consultanţi din piaţă au trasat direcţiile pentru anul în curs.
Afaceri de la Zero. Au ajuns la peste 1.000 de clienţi cu aplicaţia Registrul Deşeurilor, ţintesc să ajungă la 5.000 şi analizează intrarea pe alte pieţe # Business Magazin
Valentin Krancevik, Irinel Nicoară şi Mădălina Bădeanu, trei tineri cu experienţă în antreprenoriat, au dezvoltat aplicaţia Registrul Deşeurilor şi ajută acum peste 1.100 de afaceri să ţină evidenţa deşeurilor. Cei trei antreprenori, care au creat şi aplicaţia Valori Nutriţionale, şi-au dat seama că există o mare nevoie de o aplicaţie accesibilă şi uşor de folosit pentru micile firme care trebuie să declare deşeurile, aşa că la jumătatea anului 2023 au lansat Registrul Deşeurilor.
Antreprenori locali. Pariul din turism: Construcţii Erbaşu va finaliza anul viitor construcţia celor două noi hoteluri, Novotel Băneasa şi Ibis Styles Oradea, investiţii de 24 de milioane de euro # Business Magazin
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu şi unul dintre cel mai mari constructori de pe plan local, cu afaceri de 2,2 mld.lei, va finaliza anul viitor construcţia celor două noi hoteluri, Novotel Băneasa şi Ibis Styles Oradea, investiţii proprii de 24 de milioane de euro.
Sameday va vinde lockerele deţinute de Cargus în urma tranzacţiei dintre cele două companii. Ce infrastructură are Cargus şi cu ce se alege Sameday? # Business Magazin
În contextul tranzacţiei prin care Sameday preia Cargus, Consiliul Concurenţei a lansat în consultare publică propunerile de angajamente formulate de Sameday pentru a răspunde îngrijorărilor concurenţiale. Printre acestea se numără şi angajamentul pe care Sameday şi-l ia pentru vânzarea lockerelor deţinute de Cargus. Ce înseamnă totuşi asta?
Acord în coaliţie pe cele două ordonanţe de guvern: reforma administraţiei şi relansarea economică-2 # Business Magazin
Coaliţia a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Şedinţa de guvern în care vor fi aprobate reforma administraţiei şi relansarea economică va avea loc marţi.
Dezvoltatorul software clujean RebelDot, cu afaceri de 22 mil. euro, la un an de la anunţul parteneriatului cu echipa de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls: Optimizăm sistemele de analiză ale datelor aerodinamice pentru deciziile echipei tehnice # Business Magazin
Compania de dezvoltare software RebelDot din Cluj-Napoca, care a încheiat anul 2025 cu afaceri de 21-22 de milioane de euro, a anunţat primele rezultate tehnice ale parteneriatului semnat în urmă cu un an cu echipa italiană de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls (VCARB). Inginerii români au dezvoltat şi optimizat infrastructura software utilizată de echipa italiană pentru prelucrarea datelor provenite din simulările aerodinamice.
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Continuăm să cumpărăm energie din piaţă, indiferent care va fi producţia Hidroelectrica. Vrem să creştem pe segmentul de furnizare către clienţi casnici şi industriali; Bugetul de investiţii va creşte. 2025 a fost anul investiţiilor şi această tendinţă va continua # Business Magazin
Şoc în Marea Britanie. Un partid propune înfiinţarea unei structuri asemănătoare ICE # Business Magazin
Un partid britanic propune înfiinţarea unei structuri asemănătoare ICE a lui Trump pentru a rezolva problema imigraţiei ilegale. Printre altele, în propunerea se vorbeşte despre expulzarea a 300.000 de oameni anual.
Sergiu Oprescu, preşedintele Federaţiei Europene ipotecare: România şi momentul strategic al locuinţelor accesibile - Affordable Housing, noua dezbatere Europeana? # Business Magazin
Europa încearcă să repare dezechilibre; România însă poate preveni apariţia lor, dacă leagă într-o strategie coerenta creditul ipotecar de oferta de locuinţe şi de eficienţa energetică.
Tribunalul din Paris va revizui cererea lui Nicolas Sarkozy de conexare a pedepselor # Business Magazin
Tribunal penal din Paris va analiza luni cererea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy de a unifica pedepsele pronunţate în condamnări separate pentru corupţie şi finanţare ilegală a campaniilor electorale. Sarkozy, care a ocupat funcţia între 2007 şi 2012, s-a confruntat cu mai multe procese.
Serena Williams ar putea reveni în turneele de tenis din circuitul WTA. Duminică, fosta mare jucătoare a îndeplinit o procedură care îi permite să concureze în turneele oficiale. Totuşi, americanca nu a confirmat revenirea.
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că în Bucureşti vor fi precipitaţii până la mijlocul săptămânii. Meteorologii spun că este vorba despre ploi. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale ale perioadei.
Premierul Indiei este aşteptat în Israel. Netanyahu spune că vrea să construiască noi alianţe. # Business Magazin
Premierul indian Narendra Modi este aşteptat în Israel miercuri pentru o vizită oficială, a anunţat duminică omologul său israelian Benjamin Netanyahu, pledând pentru crearea de noi alianţe „în jurul şi în interiorul” Orientului Mijlociu.
Thuma cere 5% din impozitul pe venit al Bucureştiului pentru Ilfov şi ameninţă cu referendum # Business Magazin
Preşedintele Consiliul Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, solicită ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiul Bucureşti să fie repartizat judeţul Ilfov, invocând presiunea pusă de extinderea Capitalei asupra infrastructurii şi serviciilor publice.
Zelenski: „Putin a început deja Al Treilea Război Mondial”. Kievul respinge concesiile teritoriale # Business Magazin
Preşedintele ucrainean a declarat, într-un interviu acordat BBC, că războiul declanşat de Rusia are deja dimensiuni globale şi că singurul răspuns eficient este creşterea presiunii militare şi economice asupra Kremlinului. Liderul de la Kiev a exclus acceptarea unui armistiţiu „plătit” prin retrager
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuţiile despre o posibilă dezgheţare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluţiilor lunare şi a execuţiei bugetare.
Puterea de cumpărare a crescut, la fel şi salariile, dar tinerii tot nu îşi permit să îşi cumpere o locuinţă proprie pentru că şi preţurile apartamentelor cresc. Cât costă acum un metru pătrat în Bucureşti şi de ce 4 din 10 tineri care au între 25 şi 34 de ani încă locuiesc cu părinţii? # Business Magazin
De ce România îşi satisface doar o treime din consumul de unt? Importurile au crescut cu 37% în valoare în doar un an, până la 137 mil. euro, iar Polonia e principalul furnizor. Producţia de unt a României este de 12.000 de tone, iar importurile sunt duble, de peste 22.000 de tone # Business Magazin
Fiecare român consumă 1,7 kg de unt anual, adică 8,5 pachete de 200 de grame, cea mai comună formă din comerţ. Din consumul total al populaţiei, România reuşeşte să aibă un grad de autoaprovizionare de 36%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Astfel, nelipsitul unt de pe pâine de la micul dejun sau care stă la baza omletei, vine în mare măsură din import.
Protest pentru drepturile animalelor. Peste 2000 de persoane cer interzicerea eutanasierii în masă # Business Magazin
Peste 2000 de persoane s-au adunat duminică după-amiază, în faţa Palatului Parlamentului, pentru a susţine legile L35/2026 şi L36/2026, iniţiative legislative care prevăd interzicerea eutanasierii în masă şi recunoaşterea animalelor ca fiinţe sensibile.
Germanii nu mai vor să investească în România aşa cum o făceau pe vremuri. Preferă Polonia şi Ucraina # Business Magazin
Disponibilitatea companiilor germane de a investi în Europa Centrală şi de Est rămâne ridicată, relevă sondajul German-Central and Eastern European Business Outlook 2026 publicat recent de KPMG.
