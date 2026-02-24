Cum a ajuns brandul de suc al unui youtuber român cea mai tare senzaţie de la Kaufland. Stocul de 59.000 de sucuri s-a terminat imediat după ce mii de oameni au alergat să cumpere

19:50

Valentin Krancevik, Irinel Nicoară şi Mădălina Bădeanu, trei tineri cu experienţă în antreprenoriat, au dezvoltat aplicaţia Registrul Deşeurilor şi ajută acum peste 1.100 de afaceri să ţină evidenţa deşeurilor. Cei trei antreprenori, care au creat şi aplicaţia Valori Nutriţionale, şi-au dat seama că există o mare nevoie de o aplicaţie accesibilă şi uşor de folosit pentru micile firme care trebuie să declare deşeurile, aşa că la jumătatea anului 2023 au lansat Registrul Deşeurilor.