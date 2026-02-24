Cea mai mare rafinărie din România a fost oprită pentru revizie, într-un moment în care prețul carburanților a depășit 8,2 lei pe litru în benzinării
HotNews.ro, 24 februarie 2026 10:50
Petromidia Năvodari din grupul Rompetrol, cea mai mare rafinărie din România, a fost oprită pentru revizii timp de 20 de zile. Chiar dacă lucrările erau planificate dinainte, închiderea rafinăriei vine într-un moment nefavorabil pentru șoferi,…
• • •
Acum 5 minute
11:10
4 ani de război Rusia – Ucraina. Dronele fac 80% dintre victime, războiul s-a schimbat fundamental: „Un mix de Primul Război Mondial și Al Treilea Război Mondial” # HotNews.ro
Imediat după invazia Rusiei în urmă cu patru ani, artileria, rachetele, tancurile și războiul de tranșee au dominat lupta, așa cum se întâmplase de nenumărate ori în trecut în conflagrațiile mondiale. Azi, însă, dronele sunt…
Acum 15 minute
11:00
Un oficial român i-a răspuns lui Dmitri Medvedev pe X, după ce acesta a numit-o pe Kaja Kallas „șobolan blond” # HotNews.ro
Jignirile lui Medvedev la adresa Înaltei Reprezentante a UE au primit o replică de la Ministerul român de Externe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului român de Externe (MAE), Andrei Țărnea, i-a răspuns fostului președinte al…
11:00
În transportul de persoane, nu tariful pe bilet îți asigură profitul, ci diferența dintre încasări și costurile reale de exploatare. Dacă vrei să reduci costurile operaționale, trebuie să privești alegerea autocarului ca pe o decizie…
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Noul serial „Dosarele X” regizat de Ryan Coogler a fost confirmat oficial și și-a ales actrița pentru unul din cele 2 roluri principale # HotNews.ro
După aproape 3 ani fără nicio veste nouă despre serialul „Dosarele X” în regia cineastului american Ryan Coogler, Variety scrie acum că acesta a primit o comandă oficială pentru episodul pilot și că a ales…
10:40
În loc de cuvinte, două ucrainence și-au pus experiența în imagini pe care au trimis-o unei importante publicații # HotNews.ro
La 4 ani de război, desenatoarele Jenia Polosina și Anna Ivanenko au relatat în bandă desenată cum arată viața locuitorilor din Kiev. Cotidianul american The New York Times a publicat marți un editorial tip ilustrație…
10:30
Sea Sisters. Povești la malul mării: Cazinoul din Constanța și Art Safari celebrează artistele dobrogene ale momentului la Galeriile de Artă ale orașului # HotNews.ro
Cazinoul din Constanța și Art Safari au anunțat recent un proiect cultural strategic: expoziția EA: Regina și Marea, care va aduce în fața publicului iubitor de artă și istorie un concept expozițional unic bazat pe…
10:20
Canada a spus luni că intenționează să acorde ajutor Cubei, în contextul în care insula se confruntă cu o penurie de combustibil după ce Washingtonul a decis să blocheze aprovizionarea cu petrol a Cubei. Anunțul…
Acum 2 ore
09:50
Parisul blochează accesul ambasadorului SUA, un aliat al lui Trump, la întâlniri cu membrii guvernului francez. Ce a declanșat criza diplomatică # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, l-a acuzat pe ambasadorul american Charles Kushner că nu a respectat „așteptările de bază de la un ambasador”, scriu Reuters și Politico. Ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner, a primit…
09:50
Cum se construiește o imunitate bună a copilului. Dr. Sandra Alexiu: „Obiceiul de a da imediat antitermice copilului este un ciocan dat în capul sistemului imunitar” # HotNews.ro
Suntem în plin sezon de gripă și viroze respiratorii, o nouă variantă a tulpinii H3N2 apărută anul acesta fiind asociată cu un risc crescut de complicații, în special în rândul copiilor și al persoanelor cu…
09:50
Sondaj INSCOP: Câți români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026. Cei mai optimiști sunt votanții AUR # HotNews.ro
Doar 3 din 10 români cred că războiul din țara vecină se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, iar aproape o treime sunt de părere că în următorii 3 ani Rusia va declanșa…
09:50
O companie scandinavă are planuri mari într-un domeniu în care Europa a rămas mult în urma Chinei: „Nu mai este un simplu proiect științific” # HotNews.ro
O companie dintr-o țară nordică vrea să devină una dintre cele mai importante din Europa în domeniul computerelor cuantice, dominat în prezent de firme și instituții din China și SUA. IQM se numește startup-ul, este…
09:20
Dincolo de retorica ipocrită, R. P. Chineză este statul fără de care lupta Rusiei nu ar fi putut continua. Cum câștigă China din prelungirea conflictului # HotNews.ro
Războiul pornit de Putin în Ucraina, care intră în cel de-al cincelea an de existență, „a relevat şi amploarea complicităţii chineze”, scrie profesorul Ioan Stanomir, care arată că voinţa guvernării de la Beijing este aceea de a „adânci…
Acum 4 ore
09:10
Forțele speciale l-au prins pe liderul cartelului Jalisco, „El Mencho”, după ce acesta și-a invitat una din iubite la o cabană # HotNews.ro
Turiștii mexicani care caută un refugiu liniștit la munte sunt atrași de cabanele de pe dealurile din afara orașului Tapalpa, cunoscut sub numele de „pueblo mágico” sau „orașul magic”, datorită frumuseții pădurilor de pini din…
09:00
VIDEO Zelenski: Se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva de trei zile pentru cucerirea Kievului / Ne-am apărat independența # HotNews.ro
Ne-am apărat independența și Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele, a afirmat Volodimir Zelenski într-un mesaj transmis, marți, la împlinirea a patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia. „Astăzi se împlinesc exact patru…
08:30
În funcție de capacitatea de răcire, un aer condiționat Gree poate înregistra un consum de energie mai mic sau mai mare. Recomandăm AC Gree Inverter pentru consum minim de energie. Gree Inverter poate fi găsit…
08:30
Cine dorește un aparat aer condiționat bun poate opta pentru branduri ca Yamato și Gree. Acestea au recenzii pozitive și pot fi cumpărate la prețuri avantajoase de pe platforme de încredere ca evomag, eMAG, Altex…
08:30
Cum a ajuns România pe harta internațională a digitalizării în construcții: prima triplă certificare BSI Kitemark pentru BIM din Europa de Est # HotNews.ro
Un grup românesc obține validarea British Standards Institution într-un moment în care statul pregătește obligativitatea BIM în proiectele publice până în 2028 Într-o industrie în care digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate,…
08:20
VIDEO Von der Leyen, a zecea sa vizită la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de război: „Pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului” # HotNews.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns marți la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului declanșat de Rusia cu scopul de a transmite un mesaj de susținere european pentru Ucraina.…
08:20
Calculele unei mari bănci pentru 2026. „Nu putem controla vântul, dar putem ajusta pânzele vasului”, spune un expert # HotNews.ro
„În mijlocul ambiguității stă scânteia descoperirii.” Cu această frază, atribuită filosofului Maurice Merleau-Ponty,se deschide raportul BRD „Evoluții macroeconomice recente”, publicat luni. România arată ca un maratonist obosit care aleargă tot mai încet și gâfâie tot…
08:20
Utilizatorii își doresc un aer condiționat Yamato care să fie eficient energetic, să se adapteze nevoilor, să fie fiabil pe termen lung. Fiabilitatea în 2026 este mai importantă decât prețul, iar aparate de aer condiționat…
08:20
INTERVIU VIDEO. 4 ani de război. Putin a atacat Ucraina și a trezit Europa. „Rusia și-a atins obiectivul în România”. Care este acesta # HotNews.ro
„Putin nu vrea să oprească acest război, pentru că se consideră în avantaj și crede că va mai dura puțin până când Ucraina se va prăbuși. De cealaltă parte, moralul populației din Ucraina este sănătos…
08:10
VIDEO Explozie lângă o gară importantă din Moscova. Un ofițer de poliție a fost ucis / Anunțul făcut de oficialii ruși # HotNews.ro
Un bărbat a detonat, în noaptea de luni spre marți, un dispozitiv exploziv lângă o mașină de patrulare a poliției în centrul Moscovei. În urma explozie, un ofițer a murit, iar alți doi au fost…
07:40
Anunțate în urma loviturii date vineri de Curtea Supremă Administrației Trump, noile taxe vamale globale de 10% ale președintelui american – care a și amenințat că le va majora la 15% – au intrat în…
07:40
Investiția financiară nu poate fi un substitut pentru forța pe care o oferă puterea reală, scrie Washington Post într-un text de opinie. Lansată în 2013 de președintele Xi Jinping, Inițiativa Centură și Drum urmărea să…
07:30
Procurorii care candidează pentru şefia DNA susţin astăzi interviul. Programul audierilor # HotNews.ro
Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului General, DNA şi DIICOT, începute luni, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului, continuă astăzi cu candidaţii pentru conducerea DNA. Sunt șase procurori înscriși pentru cele trei posturi de conducere din instituție:…
07:30
„Unii tovarăși sunt mai egali decât alții”: Țara în care criza a născut o aristocrație în inima socialismului # HotNews.ro
Cei bogați se bucură de mâncare adusă din SUA și călătoresc cu vehicule electrice, încărcate cu panouri solare. Cei lipsiți de resurse supraviețuiesc de la o zi la alta cu rații de alimente de la…
Acum 6 ore
07:00
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina # HotNews.ro
Pe 24 februarie 2022, Rusia ataca Ucraina. Pentru că a refuzat să se predea și să dispară ca stat, țara are astăzi mai puțin cu 10 milioane de oameni, socotind morții și pe cei plecați…
07:00
Jurnalista Marina Ovsyannikova, la patru ani de la pancarta anti-război din direct, explică de ce rușii sunt loiali lui Putin: „Mulți ruși susțin cu adevărat tot ceea ce se întâmplă” # HotNews.ro
Marina Ovsyannikova, jurnalista care în martie 2022 a intrat în direct la Pervîi Kanal cu o pancartă anti-război, afirmă într-un interviu pentru HotNews că, la patru ani de la invazia la scară largă a Ucrainei,…
06:50
Rușii de la Lukoil au notificat România că nu mai pot opera în Marea Neagră, declarând situație de forță majoră. Speța a ajuns în instanța de judecată # HotNews.ro
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancționat de SUA, care deține aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind și operator…
Acum 12 ore
01:30
Virusul pe care 95% dintre oameni îl poartă toată viaţa şi este uneori asociat cu boli grave. Primul anticorp uman capabil să blocheze virusul, dezvoltat de cercetători din SUA # HotNews.ro
Un virus extrem de răspândit, pe care majoritatea oamenilor îl contractează fără să ştie, rămâne în organism toată viaţa. Deşi de cele mai multe ori nu provoacă probleme, în anumite situaţii este asociat cu boli…
00:30
Ucrainenii care au fost nevoiți să își părăsească țara din cauza invaziei ruseşti lansate în urmă cu patru ani pot depune acum o cerere de despăgubire la un organism aflat sub egida Consiliului Europei, a…
23 februarie 2026
23:50
Bancă distrusă din Ansamblul Brâncuși, în apropiere de Poarta Sărutului. Poliția face cercetări într-un dosar de distrugere # HotNews.ro
Poliţia face verificări după ce s-a desprins o bucată dintr-una dintre băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu. Banca distrusă se află în apropiere de Poarta Sărutului, informează News.ro. Potrivit unor postări…
23:40
SUA spun că Beijingul și-a „consolidat semnificativ” arsenalul nuclear. Când ar putea atinge China „paritatea nucleară” # HotNews.ro
Un oficial al guvernului american a acuzat luni China că și-a „consolidat semnificativ” arsenalul nuclear, reiterând că Beijingul efectuează teste secrete, relatează AFP și Agerpres. Potrivit Washingtonului, expirarea la începutul lunii februarie a tratatului New…
23:30
Donald Trump a instituit o zi în memoria victimelor imigranților ilegali. De ce a ales data de 22 februarie # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni cu familii ale victimelor migranţilor ilegali, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Casa Albă şi la care a anunţat stabilirea oficială a zilei de 22 februarie drept „Ziua…
23:00
Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat luni, într-un comunicat de presă, că susţine numirea lui Andres Ritter pentru funcţia de procuror-şef european (şef al Biroului Procurorului Public European, EPPO), informează Agerpres.…
22:50
Slovacia anunță oprirea livrărilor de electricitate de urgență către Ucraina. Fico amenință Kievul și cu blocarea aderării la UE # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a anunțat luni oprirea livrărilor de electricitate de urgență către Ucraina, din cauza întreruperii aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează teritoriul ucrainean, relatează AFP. „Având în vedere gravitatea…
22:40
Un nou atentat împotriva unor polițiști a avut loc în Ucraina. SBU a arestat-o pe autoarea atacului de acum două zile, de la Liov # HotNews.ro
O explozie a rănit luni şapte ofiţeri de poliţie ucraineni în oraşul Mikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunţat autorităţile, la două zile după ce o poliţistă a fost ucisă într-un incident…
22:30
„La fel cum au făcut americanii”. Un ministru german spune că TikTok trebuie „plasat în mâini europene” # HotNews.ro
Reţeaua de socializare chineză TikTok ar trebui plasată în UE sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, invocând temeri legate de accesul de către o putere străină la…
Acum 24 ore
22:00
Fiul regizorului Rob Reiner a pledat nevinovat la acuzația că și-a ucis părinții. Pedeapsa pe care o riscă la finalul procesului # HotNews.ro
Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat luni, într-un tribunal din Los Angeles, în procesul în care este acuzat de asasinarea părinţilor săi, informează AFP, preluată de Agerpres. Nick Reiner este acuzat de asasinat, pentru…
21:30
Csikszereda, trei victorii în ultimele patru etape. Robert Ilyeș: „Acolo se decide care echipă e mai puternică” # HotNews.ro
Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, a reacționat după victoria obținută în fața celor de la FC Hermannstadt, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga. În partida de la Miercurea Ciuc, gazdele au deschis…
21:30
Șeful de la Anthropic, convocat la Pentagon pentru refuzul de a pune sistemul său de AI la dispoziția armatei SUA # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pentru marţi pe Dario Amodei, CEO al start-up-ului de inteligenţă artificială Anthropic, a declarat luni un oficial pentru AFP, compania refuzând pentru moment anumite utilizări ale AI-ului…
21:30
Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a cerut din nou desecretizarea şedinţei CSAT care a avut loc înainte de anularea turului al doilea al scrutinului din decembrie 2024, el afirmând în context că „dacă…
21:10
După divorţ, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără consimţământul fostului soţ – proiect adoptat de Senat # HotNews.ro
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat, după divorţ, fără consimţământul fostului soţ, stipulează o propunere legislativă de modificare a Codului civil, care a fost adoptată luni de Senat. „La desfacerea căsătoriei prin divorţ, fiecare…
21:00
Lech Walesa, despre Donald Trump: „Trădător sau om extrem de inteligent. Încă nu știu care dintre ele se aplică” # HotNews.ro
Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un trădător al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider excepţional, hotărât să evite iadul nuclear, a…
20:50
Comitetul Paralimpic decide că sportivii ruși pot concura cu drapelul și imnul național, în ciuda avertismentelor de boicot. „Mesajul e unul de incluziune și diversitate” # HotNews.ro
Sportivii ruși și belaruși vor putea concura la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 cu drapelul și cu imnul național, ca urmare a deciziei Adunării Generale a Comitetului Paralimpic Internațional (IPC), a anunțat luni președintele acestui…
20:40
Protest față de măsurile Guvernului. Un cunoscut profesor universitar și-a rupt în direct diploma de doctor. „O simplă bucată de hârtie care încurcă statul” # HotNews.ro
Cristian Preda și-a rupt, în direct, la Digi24, diploma de doctor obținută în Franța, în semn de protest față de intenția guvernului Bolojan de a reduce cu aproape jumătate sporul care se acordă bugetarilor care…
20:20
Rusia plasează agenți de securitate pe vasele „flotei-fantomă”. Sunt preferați foști agenți GRU sau angajați ai trupelor de comando # HotNews.ro
Doi angajaţi ai unei societăţi private ruse însărcinate cu supravegherea echipajului şi culegerea de date operative se aflau la bordul Boracay, un petrolier din cadrul aşa-numitei „flote fantomă” ruse sechestrat de Franţa în septembrie trecut…
19:50
Miliardari precum Peter Thiel își protejează copiii tocmai de tehnologia produsă de Silicon Valley # HotNews.ro
În pofida faptului că au construit o lume tot mai centrată pe ecranele dispozitivelor electronice, liderii miliardari din tehnologie își țin propriii copii departe de tehnologia la care și-au adus aportul sau pe care au…
19:40
Cine a inventat de fapt termenul de „recesiune tehnică”? Povestea unei definiții scrise pe un plic, care a devenit dogmă # HotNews.ro
Deocamdată nu e foarte clar cine a fost cel care a dat definiția „recesiunii tehnice” ca fiind două trimestre consecutive de scădere a PIB‑ului. Unele surse serioase spun că autorul definiției a fost Julius Shiskin,…
