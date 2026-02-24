Vremea în București. ANM Ploi, precipitații mixte și risc de polei până joi dimineața

22:30

Managerul Spitalul de Urgență Târgu Mureș susține că se desfășoară un control intern pentru a se vedea dacă sunt medici care în timpul programului de lucru pleacă din spital pentru a consulta în privat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. ”Sunt plângeri mai mult pe partea de ambulatoriu, unde programările nu […] © G4Media.ro.