Vremea în București. ANM Ploi, precipitații mixte și risc de polei până joi dimineața
G4Media, 24 februarie 2026 10:50
Administrația Națională de Meteorologie anunță că până joi dimineața, Capitala se va confrunta cu ploi, precipitații mixte și condiții de polei, precizează Mediafax. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, marți, temperaturile vor atinge maxime de 6-7 grade Celsius, iar minimele vor ajunge până la -3 grade. De asemenea, cerul va fi înnorat, va ploua, vântul […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
11:10
INTERVIU | Cum va fi anul agricol 2026? Florin Radu (director companie imputuri): „Fermierii trebuie să gestioneze nu doar riscul agronomic, ci și un nivel ridicat de incertitudine externă” # G4Media
Florin Radu, director general Agroland Agribusiness, estimează pentru 2026 un an de consolidare, nu de revenire spectaculoasă, conform unui interviu publicat de G4Food. Producțiile din 2025 au fost mixte, cu creșteri la grâu și oleaginoase și scăderi la porumb, iar pentru 2026 se conturează perspective stabile, susținute de rezerve mai bune de apă în sol […] © G4Media.ro.
11:10
Kelemen Hunor: Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament / Mai sunt discuţii tehnice # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar trebui să ajungă în Parlament săptămâna viitoare pentru dezbatere şi vot, în condiţiile în care în prezent au loc încă discuţii tehnice pe marginea documentului, transmite Agerpres. „Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament pentru dezbatere şi pentru vot. În aceste zile […] © G4Media.ro.
11:10
FOTO 300 de ani de când au făcut austriecii Valea Oltului: ”Un drum de 11 ore pentru trăsuri” / Vremurile când Strasbourg se afla între Sibiu și Vâlcea # G4Media
La începutul secolului al XVIII‑lea, după pacea de la Passarowitz (21 iulie 1718), Oltenia intră temporar sub administraţia Imperiului Habsburgic. Una dintre primele iniţiative ale autorităţii austriece a fost deschiderea unei legături viabile între Transilvania şi Valahia prin defileul Oltului, notează Turnul Sfatului. Un drum pentru trăsuri şi transporturi grele, cunoscut mai târziu ca Via […] © G4Media.ro.
11:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că “rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă declasată de Rusia. “Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:00
Declarație comună a președintelui Parlamentului European, a președintelui Consiliului European și a președintelui Comisiei Europene la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să-și apere țara # G4Media
Conducerea Uniunii Europene a transmis marți, 24 ianuarie, într-un mesaj comun că va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar în războiul de agresiune al Rusiei și va pune presiune pe agresor să demareze negocieri de pace. „Astăzi, acum patru ani, Rusia a început războiul său de agresiune ilegal și de amploare […] © G4Media.ro.
11:00
Panama preia controlul asupra a două porturi ale Canalului Panama exploatate de CK Hutchison # G4Media
Autorităţile panameze au preluat luni controlul asupra a două porturi ale Canalului Panama, după ce tribunalul a anulat contractul de concesionare semnat cu grupul CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, care avertizează că analizează „toate căile legale disponibile”, transmite agenția AFP, citată de Agerpres. La sfârşitul lunii ianuarie, Curtea Supremă din Panama a declarat […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:50
Administrația Națională de Meteorologie anunță că până joi dimineața, Capitala se va confrunta cu ploi, precipitații mixte și condiții de polei, precizează Mediafax. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, marți, temperaturile vor atinge maxime de 6-7 grade Celsius, iar minimele vor ajunge până la -3 grade. De asemenea, cerul va fi înnorat, va ploua, vântul […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:40
De ce pisicile adoră să stea pe tastatură: Explicația adorabilă care te va face să zâmbești # G4Media
Cam toți posesorii de feline se întreabă de ce pisicile adoră să stea pe tastatură atunci când acesta este pornit, iar stăpânul lucrează. Specialiștii în comportamentul felin au oferit explicațiile necesar și cu siguranță acestea îți vor smulge un zâmbet. În ciuda gestului ce poate părea intruziv, menit să te deranjeze când ai de lucrat […] © G4Media.ro.
10:40
RAPORT: Refugiatele ucrainene se confruntă cu un nivel ridicat de violenţă în UE, potrivit unei agenţii europene # G4Media
Femeile ucrainene care au fugit de războiul din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în ţările Uniunii Europene în care şi-au găsit refugiu, a indicat marţi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), citată de AFP, transmte Agerpres. Circa 2,5 milioane de femei şi fete au părăsit Ucraina […] © G4Media.ro.
10:40
EXCLUSIV Ministrul Agriculturii a dus la Bruxelles o solicitare AUR: ”Marca proprie să nu depășească 20% din volumul magazinelor de retail din UE” / Reacția producătorilor: ”Marca proprie este o oportunitate reală de a pătrunde pe un raft extrem de competitiv” # G4Media
Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a cerut Comisiei Europene într-un set de patru măsuri ca mărcile proprii ale marilor magazine din Uniunea Europeană să nu mai reprezinte mai mult de 20% din totalul volumului de marfă. Solicitarea apare într-un proiect de lege național, promovat de AUR în România. O parte din producătorii români susține că orice […] © G4Media.ro.
10:30
Funcţionarii vamali americani au anunţat că colectarea tarifelor anulate de Curtea Supremă va înceta începând de marţi, la miezul nopţii, ora Washingtonului (05:00 GMT), când intră în vigoare noile tarife globale de 15% anunţate de preşedintele Donald Trump, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Însă, după 150 de zile, guvernul de la Washington […] © G4Media.ro.
10:30
Surpriză imensă în snooker: Mark Selby, campionul en-titre, eliminat de locul 81 mondial la Openul Țării Galilor # G4Media
Mark Selby a avut parte de un parcurs scurt la ediția din 2026 a Openului Țării Galilor la snooker. Englezul, campion en-titre, a fost eliminat în runda inaugurală de Jun Jiang, ocupant al locului 81 mondial. Selby a început mai bine duelul și nimic nu anunța surprinzătoarea înfrângere a multiplului campion mondial. Mark a condus […] © G4Media.ro.
10:30
„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a cucerit Kievul în trei zile”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la împlinirea a patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia. „Și acest lucru spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. Aceste cuvinte spun […] © G4Media.ro.
10:30
Generaţia Z din Germania înregistrează niveluri ridicate de stres la locul de muncă, în comparaţie cu angajaţii mai în vârstă # G4Media
Tinerii din Germania au raportat niveluri de stres semnificativ mai ridicate în comparaţie cu angajaţii mai în vârstă, conform unui sondaj realizat de YouGov la comanda asiguratorului Swiss Life, transmite marţi agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Aproximativ 48% dintre respondenţii din generaţia Z au declarat că au resimţit un nivel de stres „destul […] © G4Media.ro.
10:20
Ministrul Apărării: Acum patru ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață. Un război în Europa a început chiar lângă granița noastră. Istoria va ține minte că România, chiar și dezbinată, a ales partea corectă. Și asta face diferența între un popor mic și unul mare # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării, spune că, acum patru ani, România a ales să susțină poporul ucrainean în unul din cele mai dificile momente din istoria sa, plasându-se de partea corectă a istoriei. „Acum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață. Un război în Europa, ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă […] © G4Media.ro.
10:20
Maia Sandu: Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, marți, un mesaj la împlinirea a 4 ani de război, precizând că moldovenii vor fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea întregii Europe. Președinta Maia Sandu subliniază că „Ucraina merită o pace dreaptă”. „Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, mai spune președinta […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:50
Un polițist a fost ucis și alți doi răniți la Moscova în noaptea de luni spre marți de „explozia unui dispozitiv neidentificat”declanșată de „un criminal” care a decedat și el, a indicat filiala locală a Ministerului de Interne, potrivit Le Figaro. „Astăzi, în jurul orei 00:05 (21:05 GMT luni), un individ necunoscut s-a apropiat de […] © G4Media.ro.
09:40
Ursula von der Leyen: „Europa este alături de Ucraina, neclintită, în această iarnă” / ”Pace în condițiile Ucrainei” # G4Media
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți un mesaj odată cu împlinirea a patru ani de război în Ucraina, anunță Mediafax. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești. Mesajul său a fost publicat […] © G4Media.ro.
09:30
INSCOP: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace / Cei mai optimiști sunt votanții AUR # G4Media
Votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt cei mai optimiști cu privire la încheierea războiului din Ucraina, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Conform sondajului ”4 ani de război în Ucraina. Impactul profund […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:10
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, este anchetat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste” # G4Media
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind „facilitarea activităților teroriste”, potrivit publicației de stat Rossiyskaya Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB). Durov nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta raportul, dar în ultimele zile Telegram a negat o serie de acuzații ale Rusiei potrivit […] © G4Media.ro.
09:10
Ilfov e singurul județ din România care a avut în 2025 mai multe nașteri decât decese / Teleorman are cel mai mare declin natural # G4Media
Numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor anul trecut în aproape toate județele României. Practic, în 2025 există un singur județ cu spor pozitiv, Ilfov, anunță Mediafax. În numeroase zone ale țării se constată un ritm de declin sever în ceea ce privește populația. Numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor […] © G4Media.ro.
09:10
De la o singură durere de cap, la o urgență neurochirurgicală, cu Lorena Sas, medic primar Radiologie și Imagistică, doctor în științe medicale A apărut deodată, ca din senin, deasupra norilor. O durere de cap intensă, ascuțită, de câteva secunde, care a dispărut așa cum a și venit, rapid. Maria a clipit lung, a cerut […] © G4Media.ro.
09:00
Ursula von der Leyen se află la Kiev, pentru a transmite că „Europa susține neclintit Ucraina” # G4Media
Ursula von der Leyen a anunțat că a sosit marți la Kiev, în ziua în care se împlinesc patru ani de la ofensiva rusă, pentru a „reafirma că Europa susține neclintit Ucraina din punct de vedere financiar, militar și pe tot parcursul acestei ierni grele”, scrie AFP. Președinta Comisiei Europene, care a declarat că se […] © G4Media.ro.
09:00
Fostul ministru britanic Peter Mandelson, eliberat pe cauțiune după arestarea în ancheta privind legăturile cu Epstein # G4Media
Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în SUA și fost ministru britanic, a fost eliberat pe cauțiune după ce a fost arestat de poliția londoneză într-o anchetă privind presupuse abateri în funcție publică, în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein, arată Euronews. Luni, Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost […] © G4Media.ro.
08:50
Profesorul Cristian Preda, fost consilier prezidențial, a rupt la TV un act prezentat drept diploma de doctor în semn de protest față de scăderea indemnizației de doctorat. ”În guvernul ăsta sunt tolerați plagiatorii, dar îi încurcă diplomele de doctorat” # G4Media
Profesorul Cristian Preda, fost europarlamentar și fost consilier prezidențial în mandatele lui Traian Băsescu, a rupt luni seară în direct la Digi24 un act despre care a spus că este diploma sa de doctor, obținută în Franța, în semn de protest față de proiectul guvernului Bolojan de scădere a indemnizației de doctorat. Preda, care este […] © G4Media.ro.
08:50
Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împuşcat accidental cu arma pe care voia să o cumpere de la o cunoștință # G4Media
Un bărbat de 31 de ani a murit luni seara, în comuna Câmpuri, din județul Vrancea, după ce arma pe care voia să o cumpere s-a descărcat accidental, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean. „La data de 23 februarie, în jurul orei 18:31, prin apel 112, în comuna Câmpuri, poliţiştii din cadrul IPJ Vrancea au […] © G4Media.ro.
08:50
Inginerii McLaren se așteaptă ca monopostul „papaya” să fie mai rapid în Australia, în etapa de debut a sezonului 2026 din Formula 1. Echipa de la Woking nu a folosit în Bahrain cel mai puternic motor Mercedes, transmite The Race. McLaren nu a folosit în Bahrain cel mai puternic motor Mercedes McLaren nu a fost […] © G4Media.ro.
08:50
Primarul Buzăului (PSD): ”Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii și la câini” # G4Media
Primarul social-democrat al Buzăului. Constantin Toma, a lansat un atac dur la adresa propriului partid și a fostului premier Marcel Ciolacu. PSD să nu mai bage bățul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, a spus primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, citat de RFI. Toma l-a susținut pe Ciolacu atunci când […] © G4Media.ro.
08:20
Candidaţii pentru şefia DNA susţin interviurile la Ministerul Justiţiei: Ioan-Viorel Cerbu, Vlad Grigorescu și Tatiana Toader # G4Media
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin, marţi, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei, transmite Agerpres. Este vorba despre Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcţia de procuror-şef adjunct; Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi Tatiana Toader, procuror-şef […] © G4Media.ro.
08:20
Turist, atacat de ploşniţe la o cazare de 4 stele din Predeal / Medic: ”L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are ploșnițe într-o cameră, are peste tot” # G4Media
O familie din Bucureşti a ajuns la spital, terminând rapid vacanța de schi pe care doreau să o petreacă la o vilă din Predeal, anunță Observatornews.ro. Au ajuns la spital din cauza unei reacţii alergice la pişcăturile ploşniţelor cazate în aceeaşi cameră. Pensiunea s-a închis pentru dezinsecție. „Soţul, pe timpul zilei s-a tot scărpinat pe […] © G4Media.ro.
08:10
VIDEO 4 ani de război / Gor, fugit la 11 ani din Ucraina împreună cu familia, și-a găsit locul la Timișoara: „Au fost bombardamente, a fost rău. Nu știam ce înseamnă război, doar în filme” / „Vreau să devin marinar! # G4Media
Invazia militară pe scară largă declanșată de Rusia împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022, care durează de patru ani, a provocat cel mai amplu val de refugiați către Uniunea Europeană de la cel de-Al Doilea Război Mondial. România s-a numărat printre primele state care au reacționat rapid și ferm, oferind sprijin concret celor forțați să-și […] © G4Media.ro.
08:10
Rata de vaccinare împotriva rujeolei în Republica Moldova a scăzut sub 85%, mult sub pragul de siguranță de 95% necesar pentru imunitatea colectivă. Avertizarea este făcută de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în condițiile în care, anul trecut, au fost confirmate 193 de cazuri, transmite Radio Chișinău. Reamintim că o situație similară e înregistrată și […] © G4Media.ro.
08:00
Hidrologii avertizează că este pericol de inundații pe mai multe râuri din vestul României. Ei au o emis atenționare cod galben de inundații. Aceasta a intrat în vigoare marți, la ora 7.00, și vizează râuri din județele Timiș și Arad, anunță Mediafax. Potrivit atenționării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării se […] © G4Media.ro.
08:00
Statele UE sunt furioase pe Ungaria fiindcă vrea să blocheze sancțiunile contra Rusiei și un credit pentru Ucraina # G4Media
Unii miniștri europeni de externe au criticat luni Ungaria de mai multe ori din cauza intenției Budapestei de a bloca cea mai recentă rundă de sancțiuni a UE împotriva Rusiei, transmite Politico, citat de Rador. Cei mai importanți diplomați ai blocului s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni […] © G4Media.ro.
08:00
Rusia a suferit pierderi de 1,2 milioane de oameni (morți, răniți și dispăruți), în cei patru ani de război / Aproximativ 12% din teritoriul Ucrainei a fost capturat, analiză CSIS # G4Media
Rusia a suferit pierderi de aproximativ 1,2 milioane de oameni (morți, răniți și dispăruți) și se află în declin major de putere, numărul victimelor din războiul declanșat în Ucraina fiind cel mai mare generat de un astfel de conflict de după al Doilea Război Mondial, arată o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale […] © G4Media.ro.
08:00
Ninsoarea și viscolul au împiedicat apariția unui ziar pentru prima dată în 153 de ani / Boston Globe nici nu a mai ajuns la tipar, deoarece tipografia a fost blocată de zăpadă # G4Media
Ninsoarea și viscolul au împiedicat apariția ediției zilnice a Boston Globe. Incidentul este primul de acest tip din istoria de 153 de ani a ziarului american. Ziarul nu a fost tipărit deoarece angajații nu au putut ajunge la tipografie, anunță Mediafax. Ninsoarea și viscolul au determinat conducerea ziarului Boston Globe să anuleze tipărirea pentru prima […] © G4Media.ro.
08:00
Campanie în Ungaria: Partidul lui Viktor Orban vrea să aducă oameni din Transilvania cu autobuzul la un miting electoral # G4Media
FIDESZ, partidul de guvernământ din Ungaria condus de Viktor Orban, recrutează participanți din Transilvania pentru Marșul Păcii, care conform planurilor va avea loc pe 15 martie. Potrivit portalului transilvănean Transtelex, recrutarea a început deja într-un grup de Facebook din Târgu Mureș, scrie publicația de opoziție Nepszava citată de Rador. În timpul Marșului Păcii de anul […] © G4Media.ro.
07:50
Plăți de peste 35 de milioane de lei, neînregistrate la Inspectoratului Școlar Județean Constanța / A fost sesizată DNA # G4Media
Nereguli grave ar fi fost descoperite în evidența contabilă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța de către Corpul de Control al Ministerului Educației. Ar fi vorba despre un prejudiciu de peste 7 milioane de euro, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În raportul Corpului de control întocmit la data de 26 ianuarie 2026, […] © G4Media.ro.
07:30
CNAS face economii de peste 66 milioane de lei , după reducerea personalului și a șefilor / A redus funcțiile de conducere de la 12% la 8% # G4Media
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, spune că instituția a realizat economii de peste 66 milioane de lei prin reducerea personalului, reducerea funcțiilor de conducere cu 50% si comasări în 73 de structuri, anunță Mediafax. „Numai în ultimii doi ani, în baza Legii 296/2023, CNAS și-a redus funcțiile de […] © G4Media.ro.
07:20
Ce spun psihologii despre oamenii care nu postează pe rețelele sociale: se simt mai liniștiți și mai centrați / ”Creierul nu poate rămâne complet ancorat în prezent atunci când editează mental momentul pentru public” # G4Media
Într-o lume dominată de distribuirea constantă a experiențelor, alegerea de a nu posta pe rețelele sociale poate părea neobișnuită. Totuși, psihologia sugerează că persoanele care își documentează rar viața online nu sunt antisociale, notează Mediafax. Mai degrabă, ele ar fi descoperit că a trăi pe deplin un moment și a-l pregăti pentru consum public sunt […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:10
Furtuna de zăpadă paralizează SUA: Mii de zboruri anulate și pene masive de curent / În Rhode Island stratul de zăpadă a ajuns la un metru # G4Media
O furtună de zăpadă record lovește Coasta de Est a SUA, anulează peste 5.700 de zboruri și lasă 600.000 de consumatori fără curent, anunță Mediafax. O furtună de iarnă puternică a lovit luni Coasta de Est a Statelor Unite, aducând ninsori record și provocând perturbări majore în transport. Peste 5.700 de zboruri au fost anulate […] © G4Media.ro.
06:10
INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor” # G4Media
”Kievul, ocupat în trei zile”, ”Zelenski a fugit din Ucraina”. Două mantre de care ne-am temut zile întregi, o a treia mai specială era că ”Putin e pe moarte”. 24 februarie 2022. Patru ani mai târziu, Kievul este liber, dar bombardat, Zelenski își susține poporul fix din mijlocul lui și, nu, Putin nu moare. Nici […] © G4Media.ro.
06:10
După 1-3 pe terenul celor de la Bodo/Glimt, Interul pregătit de Cristi Chivu are nevoie de o replică pe măsură pe Giuseppe Meazza pentru a putea continua parcursul din Champions League. Înfrângerea din manșa tur a play-off-ului din optimile Ligii Campionilor a fost una surprinzătoare, dar liderul detașat din Serie A speră să întoarcă soarta […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
În cadrul London Fashion Week, Burberry a prezentat colecția Toamnă/Iarnă 2026–2027 într-un moment esențial pentru brand, aflat încă în plin proces de recalibrare strategică. Sub conducerea directorului creativ Daniel Lee, numit în 2022, casa britanică continuă să își consolideze identitatea printr-o revenire fermă la patrimoniul său, outerwear-ul, funcționalitatea și estetica profund ancorată în imaginarul britanic. […] © G4Media.ro.
23:00
Elevii pot folosi inteligența artificială la școală din Iași / Conducerea a introdus reguli clare pentru folosirea AI / „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea” # G4Media
Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani a realizat o ”Procedură operaționale privind utilizarea inteligenței artificiale în școală”, menită să stabilească reguli clare atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, anunță Ziarul de Iași. Procedura prevede regulile de utilizare a inteligenței artificiale de către elevi „pentru a asigura caracterul propriu al lucrării” și […] © G4Media.ro.
23:00
„Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deţine TikTok şi ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance?” – ministrul german al culturii # G4Media
Reţeaua de socializare chineză TikTok ar trebui plasată în UE sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, invocând temeri legate de accesul de către o putere străină la o multitudine de date ale europenilor, potrivit agenţiei DPA. „Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem […] © G4Media.ro.
22:50
Slovacia oprește livrările de urgență de energie electrică către Ucraina / Kievul, acuzat că a blocat în mod deliberat livrările de petrol prin conducta Drujba # G4Media
Slovacia a escaladat, luni, disputa cu Ucraina privind livrările de petrol, întrerupând furnizarea de energie electrică de urgență către această țară, care suferă de întreruperi zilnice de curent cauzate de bombardamentele Rusiei asupra centralelor electrice și liniilor de transport, transmite Mediafax. Livrările de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria au fost întrerupte din 27 ianuarie, […] © G4Media.ro.
22:40
Monede grecești vechi de peste 2.000 de ani, descoperite în Gorj / Artefactele din timpul domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei au fost găsite cu un detector de metale # G4Media
O nouă descoperire cu valoare istorică importantă a fost făcută în comuna gorjeană Prigoria, unde un detectorist a găsit monede grecești și romane vechi de peste două milenii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Este vorba despre trei monede grecești din argint, vechi de peste două milenii, emise în timpul domniei lui […] © G4Media.ro.
22:30
Anchetă internă la Spitalul de Urgență Tg. Mureș / Se acuză nerespectarea programului medicilor din Ambulator / Pacienții susțin că aceștia pleacă să profeseze în privat, în timpul programului # G4Media
Managerul Spitalul de Urgență Târgu Mureș susține că se desfășoară un control intern pentru a se vedea dacă sunt medici care în timpul programului de lucru pleacă din spital pentru a consulta în privat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. ”Sunt plângeri mai mult pe partea de ambulatoriu, unde programările nu […] © G4Media.ro.
22:30
New York-ul în alertă după căderile masive de zăpadă / Ninsorile abundente lasă peste 600.000 de locuințe și companii fără energie electrică în nord-estul Statelor Unite # G4Media
Luni după-amiază, peste 600.000 de locuințe și întreprinderi din nord-estul SUA erau fără energie electrică din cauza furtunii de zăpadă severe, relatează BBC. Cel mai afectat stat este Massachusetts, cu aproape 300.000 de locuințe și întreprinderi fără energie electrică, inclusiv 85% dintre clienții din comitatul Barnstabel, care include Cape Cod și zonele înconjurătoare, potrivit poweroutage.us. […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.