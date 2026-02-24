EXPLICATIV RECORDER. 4 ani de război
Recorder.ro, 24 februarie 2026 12:50
Am analizat împreună cu doi experți în spațiul ex-sovietic cum s-a transformat conflictul de pe teritoriul ucrainean într-o tablă de șah pentru marile puteri ale lumii și cum se poziționează România după ultimele mutări. Articolul EXPLICATIV RECORDER. 4 ani de război apare prima dată în Recorder.
Azi, prezentăm viziunea de politică externă a României: poze și șepci. Articolul Ce ne enervează #50 – Vreți ceva de la MAGA? apare prima dată în Recorder.
Raiul evazioniștilor. Investigație Recorder din interiorul rețelei care te învață cum să păcălești statul # Recorder.ro
Avem un stat exigent cu cetățenii care își plătesc taxele în mod cinstit, dar exagerat de blând cu cei care fentează obligațiile fiscale și țepuiesc bugetul de stat cu zeci Articolul Raiul evazioniștilor. Investigație Recorder din interiorul rețelei care te învață cum să păcălești statul apare prima dată în Recorder.
Ultimele schimbări de pe scena politică internațională fac tot mai evidentă ruptura dintre Statele Unite ale Americii și țările europene. Amenințările privind anexarea Groenlandei, arestarea președintelui Venezuelei și declarațiile acide ale liderului de la Washington, Donald Trump, i-au determinat pe liderii europeni să caute soluții pentru consolidarea puterii și autonomiei continentului. În acest context tensionat, declarațiile politicienilor români par în continuare ambigue, necoordonate și prudente. Însă, mai devreme sau mai târziu, România ar putea fi pusă în fața unei alegeri clare. În acest episod din „Politică la minut by Recorder”, Răzvan Petri și Vlad Adamescu analizează taberele care se conturează Articolul PODCAST. SUA vs. UE: Ce va alege România? apare prima dată în Recorder.
La începutul acestei ediții din emisiunea „Ce ne enervează”, Mihai Radu vă arată că tot românii au fost primii, primii la dosare cu politicieni perverși. Articolul Ce ne enervează #49 – Degenerația de aur apare prima dată în Recorder.
De trei ani, Serviciul Român de Informații funcționează fără un director permanent. Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Protecție și Pază de 21 de ani. Gabriel Vlase a mers la Formula Articolul PODCAST. Cine controlează cu adevărat serviciile secrete în România? apare prima dată în Recorder.
