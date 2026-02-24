5.000 de ucraineni au intrat ilegal în ţară în 2025. Traseele periculoase prin care încearcă să fugă de război

14:40

Ninsoarea de la noi e nimic pe lângă cea din Statele Unite. Furtuna de zăpadă din ultimele ore a îngropat o mare parte din Coasta de Est. Oficialii au lansat avertismente fără precedent pentru populaţie şi au decretat starea de urgenţă. Numai ieri au fost anulate şase mii de zboruri. Din Delaware şi până în Boston sunt aşteptate în continuare fenomene meteo care vor intra direct în topul celor mai puternice zece furtuni din ultimul secol şi jumătate. Doi oameni au murit după ce un copac rupt de viscol a căzut peste camioneta lor. Circa 40 de milioane de americani sunt în pericol din cauza vremii.