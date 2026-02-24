5.000 de ucraineni au intrat ilegal în ţară în 2025. Traseele periculoase prin care încearcă să fugă de război
ObservatorNews, 24 februarie 2026 14:20
Aproximativ 5.000 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal graniţa în România, îndeosebi prin Munţii Maramureşului, pe durata anului 2025, a declarat marţi, într- o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestorul de poliţie Florin Coman.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
14:40
Fraudă uriașă la Inspectoratul Școlar Constanța: peste 7 milioane de euro, dispăruți din circuit # ObservatorNews
Acuzaţii grave de fraudă uriaşă cu bani din educaţie la Constanţa. Peste 7 milioane de euro ar fi dispărut din circuitul oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean. Totul a ieşit la iveală după verificări făcute de corpul de control al Ministerului Educaţiei care a sesizat apoi şi Direcţia Naţională Anticorupţie.
14:40
George Puşcaş, prezentat oficial la Dinamo Bucureşti. Atacantul a semnat pe un an şi jumătate # ObservatorNews
Reprezentanţii clubului de fotbal Dinamo Bucureşti au oficializat, marţi, înregimentarea atacantului George Puşcaş, fotbalist pentru aducerea căruia negociau de mai mult timp.
14:40
Programul optimilor Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY # ObservatorNews
Liga Campionilor Asiei continuă cu fazele eliminatorii, după ce grupa principală s-a încheiat. În competiţie au rămas 16 echipe care luptă pentru supremaţie în Asia. Toate meciurile vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.
14:40
SUA, sub asediul iernii. Coasta de Est, îngropată sub un metru de zăpadă, mii de locuinţe au rămas în blackout # ObservatorNews
Ninsoarea de la noi e nimic pe lângă cea din Statele Unite. Furtuna de zăpadă din ultimele ore a îngropat o mare parte din Coasta de Est. Oficialii au lansat avertismente fără precedent pentru populaţie şi au decretat starea de urgenţă. Numai ieri au fost anulate şase mii de zboruri. Din Delaware şi până în Boston sunt aşteptate în continuare fenomene meteo care vor intra direct în topul celor mai puternice zece furtuni din ultimul secol şi jumătate. Doi oameni au murit după ce un copac rupt de viscol a căzut peste camioneta lor. Circa 40 de milioane de americani sunt în pericol din cauza vremii.
Acum 15 minute
14:30
Cum au fost păcăliţi zeci de fani să cumpere bilete la un concert fantomă cu Boney M la Cluj # ObservatorNews
Atenţie la ofertele care sună prea bine în mediul online. Fanii Boney M şi Bad Boys Blue din Cluj-Napoca au plătit pentru un concert care s-a dovedit a fi un eveniment fantomă. Concertul ar fi trebuit să aibă loc peste trei zile şi a fost promovat intens pe reţelele de socializare.
Acum 30 minute
14:20
5.000 de ucraineni au intrat ilegal în ţară în 2025. Traseele periculoase prin care încearcă să fugă de război # ObservatorNews
Aproximativ 5.000 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal graniţa în România, îndeosebi prin Munţii Maramureşului, pe durata anului 2025, a declarat marţi, într- o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestorul de poliţie Florin Coman.
14:20
Ciucu, după scandalul de la şedinţa Consiliului General: PSD face circ şi instigă la neplata facturilor # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză PSD că face "circ politic" pe tema termoficării și susține că proiectul de hotărâre propus de social-democrați este "inaplicabil" și "praf în ochi". Edilul avertizează că îndemnurile de a nu plăti facturile pot destabiliza sistemul și chiar împinge Termoenergetica spre insolvență, cu efecte în lanț asupra ELCEN și a siguranței energetice a Bucureștiului.
Acum o oră
14:10
Miercuri, 25 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Tarasie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
14:00
Momentul când un adolescent pe trotinetă, cu căști în urechi, este lovit de autobuz, la Cluj # ObservatorNews
Un adolescent care a traversat strada pe roșu, urcat pe trotinetă și cu căștile în urechi, a fost lovit de autobuz în centrul Cluj-Napocăi, astăzi, 24 februarie. Băiatul de 17 ani a ajuns la spital. Imaginile din autobuz arată momentul impactului și cum băiatul trece strada fără să se uite vreo secundă în stânga lui.
14:00
La împlinirea a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, un conflict care a transformat radical securitatea europeană, Kremlinul anunță că războiul continuă și recunoaște că obiectivele Moscovei nu au fost atinse.
14:00
Luni seara s-au disputat ultimele meciuri din etapa a 28-a a Superligii de fotbal, iar bătălia pentru accederea în play-off este mai aprigă decât oricând.
13:50
Proprietarul Lidl și Kaufland cumpără lanţul românesc La Cocoş, cu anumite condiţii # ObservatorNews
Nemții de la Lidl și Kaufland vor cumpăra, cu anumite condiţii, lanțul de magazine românești La Cocoș.
Acum 2 ore
13:40
Băluţă îl acuză pe Ciucu că se află în fruntea unui "grup infracţional" şi anunţă greva consilierilor PSD # ObservatorNews
Consilierii PSD din CGMB au intrat în grevă, a anunţat primarul sectorului 4, Daniel Băluţă. Proiectul propus de PSD prin care bucureştenii care nu primesc apă caldă şi agent termic la parametrii optimi să nu plătească aceste servicii nu a fost votat din cauza lipsei de cvorum. Băluţă a anunţat că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot, acuzându-i pe aceştia că formează un "grup infracţional condus de primarul general Ciprian Ciucu". În replică, secretarul municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluţă că a "respectat procedurile legale întocmai", fiind prezenţi doar 23 de consilieri generali.
13:40
Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști # ObservatorNews
Un elev de 17 ani, care se afla pe trotinetă electrică, a fost lovit în plin de un autobuz în Cluj. Băiatul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, avea căști și glugă pe cap și nu a auzit și nici văzut mijlocul de transport în comun apropiindu-se. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord.
13:40
Preţul aurului, 24 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,32 lei # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
13:40
Laura Crişan, acuzată că şi-a asasinat tatăl, dată în judecată de fiică. Îi cere 500.000 de euro # ObservatorNews
Avocata Laura Crișan, aflată în stare de arest preventiv pentru moartea tatălui său, omul de afaceri din Arad ucis în urmă cu 5 ani, după ce maşina în care se afla a explodat, îl vrea în boxa acuzaților pe frizerul care a confecţionat bomba.
13:40
Dominic Fritz: Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României # ObservatorNews
Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României, a transmis Dominic Fritz, primarul Timişoarei şi președintele USR, într-un mesaj transmis în ziua în care se marchează 4 ani de la începutul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.
13:40
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în staţionare, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.
13:30
Salariile vor fi la vedere din iunie 2026. Ce obligaţii vor avea angajatorii din România # ObservatorNews
Urmează o schimbare majoră pe piaţa muncii din România care va intra în vigoare în luna iunie. Regulile europene ne împun transparenţă. Astfel, salariul nu va mai fi confidenţial, iar angajatorul trebuie să îl justifice pe criterii obiective.
13:20
Anatomia războiului în 2026: "kill zone", iadul modern al dronelor, roboți și cupole anti-dronă # ObservatorNews
Scene distopice pe frontul din Ucraina, la patru ani de la declanșarea celui mai mare război din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Chiar și la 30 de minute de mers cu mașina de pozițiile rușilor, să fii depistat de o dronă înseamnă moartea, arată un reportaj Financial Times despre așa-numita "kill zone", adică "zona de ucidere", unde tot ce mișcă devine țintă. Soldații nu se mai deplasează în coloane sau grupuri mari, ci avansează în perechi, pe timpul nopții, se ascund sub plase de protecție și folosesc drone sau roboți pentru aprovizionare și evacuarea răniților.
13:20
Curs BNR, 24 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.
13:10
Indice BET, 24 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de marţi # ObservatorNews
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de marţi, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele BET este în scădere, faţă de cifrele prezentate la sfârşitul săptămânii trecute.
13:10
Mobilitatea urbană a devenit una dintre temele centrale ale dezvoltării economice moderne. În marile orașe europene, inclusiv în București, dinamica traficului, extinderea zonelor metropolitane și creșterea numărului de deplasări profesionale influențează direct eficiența companiilor. Pentru mediul corporate, timpul pierdut în trafic nu este doar un inconvenient, ci un cost real.
13:00
25 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 februarie de-a lungul timpului.
13:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 24 februarie 2026.
12:50
Cupa Mondială 2026. Lot Ghana: Antoine Semenyo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
12:50
Cea mai vândută maşina chinezească în România. Costă 35.000 de euro şi are autonomie 1.080 km # ObservatorNews
China turează motoarele pe piaţa auto de la noi. Vânzările s-au triplat în doi ani şi au întrecut mărci asiatice consacrate. Preţul şi tehnologia sunt marile atuuri ale maşinilor chinezeşti.
12:50
Cupa Mondială 2026. Lot Panama: Michael Murillo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
Acum 4 ore
12:30
Cupa Mondială 2026. Lot Anglia: Jude Bellingham este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
12:30
Nicușor Dan, la 4 ani de la invazia rusă: "România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar" # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe Facebook la patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, subliniind că războiul a reprezentat unul dintre cele mai grave momente pentru Europa în ultimii ani.
12:30
Cupa Mondială 2026. Lot Croaţia: Josko Gvardiol este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
12:20
Ei sunt morții din accidentul din Brăila. Șoferul vinovat s-a răsturnat cu mașina în același loc acum o lună # ObservatorNews
O zi obișnuită pentru doi părinți s-a transformat într-o tragedie la care martoră a fost chiar fiica lor de șase ani. Un șofer de 35 de ani a intrat pe constrasens și i-a lovit în plin. În urma accidentului petrecut între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat, Cătălina și Dan au rămas captivi în mașina în care se aflau cu copilul lor. Culmea, bărbatul care se face vinovat de accident avusese permisul suspendat pentru că a fost prins băut la volan, iar în urmă cu o lună s-a răsturnat cu mașina chiar în același loc.
12:20
Germania vrea ca activele TikTok din Europa să fie preluate de companii europene, pe modelul SUA # ObservatorNews
Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, cere ca TikTok să fie plasată sub control european, după ce a invocat riscuri legate de accesul unei puteri străine la datele cetățenilor din UE. Oficialul de la Berlin susține că Europa ar trebui să urmeze exemplul Statelor Unite și să își pună problema acționariatului platformei deținute de compania chineză ByteDance. În același timp, Weimer propune introducerea unei taxe de 10% pe veniturile din publicitate pentru giganții tehnologici precum Google și Meta, pe fondul temerilor legate de influența și dominația lor pe piața europeană.
12:00
Ce urmează după ce Lukoil a anunţat România că nu mai poate opera în Marea Neagră - Analiză AEI # ObservatorNews
Rușii de la Lukoil, sancţionaţi de Statele Unite, au transmis României că nu mai pot opera în Marea Neagră, declarând o situație de forță majoră. Această retragere din proiectul Trident "nu este doar o mișcare corporativă într-un perimetru offshore, este o radiografie a vulnerabilităților noastre energetice și a întârzierilor strategice acumulate în ultimul deceniu", potrivit unei analize a Asociaţiei Energiei Inteligente.
12:00
(P) Cât de subțire poate fi lucrată o construcție din polygel fără să piardă rezistența? # ObservatorNews
Polygelul a devenit preferatul multor nail artiști tocmai pentru că promite echilibrul greu de obținut cu structură solidă, dar aspect natural, fără volum inutil. Totuși, există o limită tehnică sub care subțierea începe să afecteze rezistența, iar limita nu ține doar de material. Află mai multe din rândurile care urmează.
12:00
(P) Când merită să alegi anvelope premium 245/45 R18 și când un model mid-range e suficient # ObservatorNews
Alegerea între un set premium și unul mid-range nu e doar o decizie de preț. E un compromis între siguranță, confort, cost total de utilizare și stilul de condus. Pentru dimensiunea 245/45 R18 diferențele pot fi evidente la frânarea pe umed, răspunsul la viraje și rezistența la rulare. Acest ghid explică clar când investiția într-un model premium justifică costul și când un mid-range acoperă nevoile unui șofer responsabil.
11:50
La Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală spectaculoasă # ObservatorNews
Cinci cupluri au revenit în competiție și au aflat că mai au o șansă de a lupta pentru marea finală și pentru premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Într-o vilă în care starea de bine guvernase atmosfera, totul s-a schimbat la aflarea veștilor. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Power Couple, iar Dani Oțil se pregătește să le ofere concurenților vești care vor surprinde pe toată lumea!
11:50
(P) Dragostea începe cu grijă: de ce cel mai sincer cadou în luna iubirii este sănătatea # ObservatorNews
Dacă te uiți în jurul tău în luna februarie, totul e despre iubire: vitrinele strălucesc în roșu și roz, restaurantele își pregătesc meniurile speciale, florăriile lucrează non-stop. Dar în toată această agitație romantică, ne uităm adesea la iubire ca la un sentiment abstract, exprimat prin gesturi simbolice.
11:40
Bolojan, la 4 ani de război în Ucraina: Rezistenţa Kievului este esenţială pentru securitatea Europei # ObservatorNews
Guvernul României își reafirmă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în demersul său pentru libertate, suveranitate și pace, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, potrivit News.ro.
11:20
Peste 300.000 de militari ruşi au murit în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină.
11:20
Peisaje desprinse din "Mad Max", în Europa. Un nor de praf saharian va aduce ploi sângerii și cer purpuriu # ObservatorNews
Un nor uriaș de praf saharian se îndreaptă spre Europa și ar putea transforma ploaia obișnuită într-un spectacol cu tentă "apocaliptică". Meteorologii britanici avertizează că, în această săptămână, în anumite regiuni din Marea Britanie ar putea cădea precipitații de culoarea sângelui, iar cerul ar putea căpăta nuanțe intense de roșu și portocaliu. Specialiștii spun însă că, dincolo de impactul vizual spectaculos, fenomenul nu reprezintă un pericol pentru populație.
11:10
Sondaj INSCOP: Doar 3 din 10 români cred că războiul se va încheia în 2026 printr-un acord de pace # ObservatorNews
Trei din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în acest an printr-un acord de pace, potrivit unui sondaj INSCOP. În plus, aproape o treime dintre respondenţi sunt de părere că Rusia va declanşa un nou război în Europa în următorii trei ani.
10:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Rusia a suferit un eșec "militar, economic și strategic" după patru ani de război în Ucraina, într-un mesaj publicat marți pe platforma X, în care și-a reafirmat sprijinul față de poporul ucrainean, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
10:40
Aproape jumătate din țară intră sub cod portocaliu și galben de viscol în zona montană # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo și mai multe avertizări de coduri galbene și portocalii de viscol și zăpadă pentru perioada următoare ce vizează zonele montane.
10:30
Liderii statelor nordice și baltice, inclusiv președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Suediei, Ulf Kristersson, au ajuns marți în Ucraina pentru a marca patru ani de la declanșarea invaziei ruse, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, potrivit News.ro.
10:30
Zelenski, pentru FT: Trump trebuie să vadă dincolo de "jocurile" Moscovei. "Putin e un actor slab" # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că războiul declanșat de Rusia se apropie de "începutul sfârșitului", dar a cerut Washingtonului să nu cadă în capcana "jocurilor" lui Vladimir Putin, care joacă dublu-rol la negocierile de pace. Într-un interviu amplu acordat Financial Times, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, liderul de la Kiev a avertizat că orice încetare a focului fără garanții ferme de securitate ar permite Moscovei să își refacă forțele pentru un nou atac.
10:10
Un român din Cernăuţi luptă de 4 ani împotriva ruşilor în Ucraina: "Din prima zi sunt pe front" # ObservatorNews
Un român din regiunea Cernăuţi luptă de patru ani împotriva ruşilor şi dă asigurări că va rămâne pe front atâta timp cât este nevoie de el.
10:10
O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro # ObservatorNews
Situație inedită în comuna Bălțați, județul Iași. Primăria comunei ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro. Mașinile și utilajele instituției au fost deja vândute la licitație, iar în curând va rămâne și fără cele 600 hectare de pășune comunală dar și fără dispensar, cabinet stomatologic și alte clădiri aflate în proprietatea privată a Consiliului Local.
10:10
Angajatorii trebuie să facă publice grilele de salarizare începând din iunie 2026. Astfel, salariul încetează să mai fie o informație confidențială. Pentru angajați, accesul la informații despre salarizare și invocarea principiului egalității de remunerare devine drept, nu concesie.
10:10
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru "facilitarea unor activități teroriste" # ObservatorNews
Autoritățile ruse îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, într-un dosar penal ce vizează presupusa "facilitare a unor activități teroriste", potrivit publicației Rossiiskaia Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB), relatează Reuters, conform Agerpres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.