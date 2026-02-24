Creştere alarmantă a mortalităţii infantile/ „Salvaţi Copiii” dotează cu aparatură medicală vitală Secţia de ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti - FOTO
News.ro, 24 februarie 2026 14:20
Organizaţia „Salvaţi Copiii” dotează Secţia de ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, în contextul „îngrijorător” al creşterii ratei mortalităţii infantile în România, cu aparatură medicală vitală salvării nou-născuţilor care vin pe lume cu patologii medicale complexe. Valoarea aparatelor medicale depăşeşte 111.000 de euro, care se adaugă „unui efort constant” de a dota maternitatea, cu o valoare totală de aproape 540.000 euro. Secţia dispune de 20 de locuri de Terapie Intensivă Neonatală şi Prematuri a căror rată de ocupare depăşeşte permanent 90% şi de multe ori se blochează cu pacienţi care necesită chiar şi trei luni de spitalizare, ceea ce determină restricţionarea internării de pacienţi noi.
AUR Bucureşti: Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, şedinţe, informaţii către consilierii generali
Coaliţia de guvernare transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureştenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi şi suportă incompetenţa administrativă de zi cu zi, transmite marţi Organizaţia AUR Bucureşti.
Comedia „În pielea mea", primită cu entuziasm la proiecţiile speciale din ţară în prezenţa echipei - VIDEO
Comedia „În pielea mea”, regizată de Paul Decu şi distribuită în cinematografe de T.R.I.B.E. Films, şi-a încheiat seria proiecţiilor speciale în ţară, în prezenţa echipei şi în aplauzele publicului. La vizionarea filmului în cinematografe din 16 oraşe, publicul prezent la proiecţiile speciale a avut ocazia să întâlnească o parte din membrii echipei şi să afle mai multe detalii de pe platourile de filmare. Majoritatea celor prezenţi au fost interesaţi de continuarea poveştii şi curioşi să afle dacă şi când va exista partea a doua, exprimându-şi astfel aprecierea şi entuziasmul faţă de film.
Trump scuteşte, deocamdată, UE şi Marea Britanie de tarifele vamale mai mari, acestea rămânând la 10 la sută. Incertitudinea continuă, avertizează experţii
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, scutind Marea Britanie şi Uniunea Europeană de tarife mai mari. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu POLITICO şi Reuters.
PNL Argeş solicită înfiinţarea unei comisii speciale care să verifice spitalele din subordinea Consiliului Judeţean. Propunerea vine pe fondul nemulţumirilor populaţiei
Filiala PNL Argeş solicită înfiinţarea unei comisii speciale, din care să facă parte consilieri judeţeni şi care să verifice activitatea spitalelor din subordinea Consiliului Judeţean. Propunerea este formulată pe fondul nemulţumirilor populaţiei, care reclamă lipsa de comunicare în cadrul unităţolor sanitare, perioadele lungi de aşteptare şi ”suspiciuni” privind administrarea spitalelor.
FC Dinamo a anunţat transferul atacantului George Puşcaş, care se alătură echipei dinamoviste din postura de jucător liber de contract.
Organizaţia „Salvaţi Copiii” dotează Secţia de ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, în contextul „îngrijorător” al creşterii ratei mortalităţii infantile în România, cu aparatură medicală vitală salvării nou-născuţilor care vin pe lume cu patologii medicale complexe. Valoarea aparatelor medicale depăşeşte 111.000 de euro, care se adaugă „unui efort constant” de a dota maternitatea, cu o valoare totală de aproape 540.000 euro. Secţia dispune de 20 de locuri de Terapie Intensivă Neonatală şi Prematuri a căror rată de ocupare depăşeşte permanent 90% şi de multe ori se blochează cu pacienţi care necesită chiar şi trei luni de spitalizare, ceea ce determină restricţionarea internării de pacienţi noi.
Consiliul Concurenţei condiţionează preluarea magazinelor La Cocoş de către grupul Schwarz, care se angajează să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat cu condiţii tranzacţia prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoş SA, în urma investigaţiei derulate de autoritate în acest caz. Astfel, grupul Schwarz se angajează să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş, fără a depăşi marja brută de referinţă, pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacţiei şi să nu închidă şi să nu limiteze activitatea reţelei La Cocoş pentru o perioadă de cinci ani de la finalizarea tranzacţiei. Schwarz îşi asumă extinderea reţelei La Cocoş la nivel naţional, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii cinci ani.
STUDIU de Dragobete: Tinerii din ziua de azi, moderni la iubire, vulnerabili la buzunar: unul din trei tineri spune că banii le-au afectat relaţia, iar unul din patru tineri recunoaşte că ascunde anumite cheltuieli de partener
36% dintre tineri spun că o ceartă despre bani le-a afectat intimitatea, iar 40% au avut cel puţin o discuţie tensionată din cauza finanţelor, astfel că pentru tinerii din ziua de azi, banii nu sunt doar o chestiune practică, ci un subiect cu impact direct asupra echilibrului emoţional al cuplului, relevă un studiu publicat de Banca Comercială Română (BCR), realizat de Cult Market Research cu ocazia Sărbătorii Iubirii la români, care arată cum îşi gestionează tinerii din ziua de azi finanţele în cuplu şi ce spun aceste alegeri despre încredere, maturitate şi viitor. Aproape jumătate dintre respondenţi spun că împart cheltuielile 50/50 şi că se ocupă împreună de facturi şi scadenţe. Studiul mai arată că autonomia financiară nu dispare complet în cuplu. Unul din patru tineri recunoaşte că ascunde anumite cheltuieli de partener.
Rafinărie din Ploieşti, amendată cu 100.000 de lei pentru că nu a respectat măsurile dispuse anterior de autorităţi cu orivire la reabilitarea unui teren poluat
Garda de Mediu Prahova a amendat cu 100.000 de lei o rafinărie din Ploieşti, pe motiv că reprezentanţii acesteia nu au respectat msurile dispuse, în urma unui control făcute anterior, cu privire la reabilitarea unui teren contaminat cu reziduuri petroliere.
Patru ani de război. Zaharova: Fără eliminarea extinderii NATO, soluţionarea conflictului din Ucraina este imposibilă. Rusia va rezolva problema prin mijloace militare sau politice
Rusia va încerca să rezolve problema extinderii NATO prin metode militare sau politice, fără eliminarea acestei probleme fiind imposibilă soluţionarea conflictului din jurul Ucrainei, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, comentând acuzaţiile liderului ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu încălcarea Memorandumului de la Budapesta, relatează TASS. Comentariul oficialului rus, care vine chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia rusă din Ucraina, vrea să justifice încă o dată agresiunea rusă şi sugerează totodată că Moscova nu are de gând să renunţe la condiţiile ei pentru a face pace.
Adina Diaconu este sfertfinalistă la Singapore Smash 2026 în proba de dublu feminin, alături de partenera spaniolă Maria Xiao.
PSD face apel la partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susţină propunerile ministrului Agriculturii, pentru revizuirea Directivei privind practicile comerciale neloiale pe lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar
PSD face, marţi, un apel la toate partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susţină propunerile formulate în numele ţării noastre de către ministrul Agriculturii, pentru revizuirea Directivei UE 2019/633 privind practicile comerciale neloiale pe lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar. Printre propunerile ministrului se află şi cea potrivit căreia produsele comercializate sub marca proprie a magazinelor de retail din UE să fie limitate la 20% din volumul total al vânzărilor, astfel încât să se asigure o competiţie loială în raport cu mărcile producătorilor locali.
Iaşi: Administrator trimis în judecată pentru că a înşelat statul aproape zece ani cu peste 3.1 milioane de lei decontând lunar taloane de călătorie cu reducere de 50 % pentru pensionari
Administratorul unei societăţi, acuzat că timp de aproape zece ani a înşelat statul cu peste 3,1 milioane de lei decontând lunar cupoane-talon de călătorie cu reducere de 50 % pentru pensionari la transportul intern, deşi în realitate aceste călătorii nu au fost făcute, a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi fals în declaraţii. Potrivit anchetatorilor, administratorul ar fi obţinut astfel diferenţa de tarif de 50% din valoarea a peste 81.000 de călătorii presupus a fi fost efectuate cu pensionari care figurau decedaţi, de negăsit sau cu plata pensiei sistată din diverse motive.
Fotbal: Mijlocaşul Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), operat pentru o fractură de maxilar. El va lipsi două luni
Ruben Loftus-Cheek, mijlocaşul englez al echipei AC Milan, a fost operat, luni, pentru o fractură la maxilar şi va fi absent aproximativ două luni, a anunţat clubul lombard.
Kelemen Hunor: Eu îl susţin la alegeri pe Viktor Orban, este varianta mai bună. Peste 90% dintre maghiarii din România merg către Orban
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă la RFI că îl susţine pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din luna aprilie, din Ungaria. El spune că liderul Opoziţiei, Peter Magyar, nu l-a convins. Kelemen Hunor precizează că peste 90% dintre maghiarii din România vor vota cu Orban.
Bistriţa-Năsăud: Un elev de 13 ani din Telciu, rănit după ce a căzut de la etajul I al şcolii/ Poliţia face cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat
Un băiat de 13 ani a fost rănit, marţi, după ce a căzut de la etajul întâi al şcolii din localitate Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum a avut loc incidentul.
Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de intrare/ieşire (EES) va deveni operaţional la toate punctele de trecere a frontierei
Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de intrare/ieşire (EES) va deveni operaţional, din 2 martie, la toate punctele de trecere a frontierei.
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, la 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru ca România nu doar să rămână stabilă energetic, ci să îşi consolideze bazele spre independenţa energetică şi să prospere
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, la 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina, că era ministru al Energiei în acea perioadă şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru ca România nu doar să rămână stabilă energetic, ci să îşi consolideze bazele spre independenţa energetică şi să prospere.
Patru ani de război. Mesajul Kremlinului: Luptele continuă, conflictul din Ucraina s-a transformat într-o confruntare mult mai amplă, cu Occidentul
Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a interveni în conflictul pe care îl are cu vecinul său a transformat „operaţiunea sa militară specială” într-o confruntare mult mai amplă cu ţarile care, potrivit Moscovei, doresc să distrugă Rusia, relatează Reuters.
Vlad Grigorescu, candidat la şefia DNA: Voi dispune prin ordin stabilirea unor criterii obiective de prioritizare a cauzelor / Acestea vor fi folosite pentru alocarea resurselor instituţiei
Vlad Grigorescu, candidat la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, afirmă că, după preluarea mandatului, va dispune prin ordin stabilirea unor criterii obiective de prioritizare a cauzelor, iar fiecare dosar va primi un punctaj în funcţie de câte criterii îndeplineşte. El a explicat că aceste criterii de prioritizare vor fi folosite pentru alocarea resurselor instituţiei, fie că este vorba de suplimentarea numărului de poliţişti pentru o anumită cauză sau de realizarea unor activităţi precum percheziţiile informatice.
Tema pentru Gala Met din luna mai este „Arta Costumelor”, care poziţionează colecţia muzeului, ce se întinde pe cinci milenii, în dialog cu corpul îmbrăcat. Codul vestimentar al Galei Met: „Moda este Artă”.
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă: Modul acesta despotic, de grof în care domnul Ciucu gândeşte că se poate conduce Bucureştiul, trebuie să dispară
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a declarat marţi, după şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, că modul acesta despotic, de grof în care primarul Ciprian Ciucu gândeşte că se poate conduce Bucureştiul, trebuie să dispară.
Ciprian Ciucu: Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie oraşul nostru! În loc de soluţii, PSD a ales să vină cu populisme. Instigă populaţia să nu plătească facturile / Proiectul de hotărâre gândit de ei, inaplicabil
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară marţi, după şedinţa CGMB, că circul politic este ultimul lucru de care are nevoie oraşul şi, în loc de soluţii, PSD a ales să vină cu populisme. Potrivit primarului, proiectul de hotărâre gândit de PSD este inaplicabil în acest moment iar totul este doar o mascaradă regizată. ”S-au cocoţat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, şi, în loc să vină cu soluţii, care să îl echilibreze, instigă populaţia să nu plătească facturile”, spune el.
MAI se alătură unei campanii împotriva violenţei domestice, alături de actorii de la Epic Show - VIDEO
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunţă, marţi, că se alătură unei campanii împotriva violenţei domestice, iniţiate de organizaţia Mame de nota 4, alături de actorii de la Epic Show.
Bucharest Design Festival - festival creativ din şi pentru Bucureşti - va avea loc între 20 mai şi 21 iunie
Bucharest Design Festival (BDF), o celebrare a designului şi a rolului acestuia în conectarea oraşului cu oamenii, va fi organizat între 20 mai şi 21 iunie, anunţă Fundaţia The Institute. Evenimentul explorează şi promovează intersecţiile dintre design, oraş şi oameni, reunind, timp de o lună, profesionişti, creatori emergenţi, organizaţii, comunităţi şi publicul larg într-un program complex de expoziţii şi evenimente desfăşurate în peste 100 de locuri din Bucureşti.
Handbal masculin: HC Buzău va întâlni formaţia slovenă RK Celje Pivovarna Lasko, în sferturile European Cup
Echipa HC Buzău va întâlni formaţia slovenă RK Celje Pivovarna Lasko, în sferturile de finală ale European Cup la handbal masculin.
Patru ani de război. Maia Sandu, mesaj pentru Ucraina: „Vă mulţumim că aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi că aţi protejat Europa. Vă suntem alături - astăzi şi în fiecare zi"
Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova o va sprijini cu solidaritate neştirbită, a transmis preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj pe reţelele sociale, la împlinirea a patru ani de când trupele ruse au invadat ţara vecină. În acelaşi timp, mai mulţi deputaţi moldoveni participă, marţi, la Kiev, la ceremoniile comemorative alături de colegii lor ucraineni.
Rugby: România întâlneşte Georgia, pe 8 martie la Tbilisi în semifinalale Campionatului European
Rugby Europe a anunţat, marţi, programul semifinalelor pentru locurile 1-4 şi locurile 5-8 ale Campionatului European (Rugby Europe Championship). Astfel, România va întâlni Georgia, în deplasare, pe 8 martie, la Tbilisi, anunţă Federaţia Română de Rugby.
Moscova acuză Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare
Serviciul de informaţii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marţi Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare, o afirmaţie făcută fără a prezenta dovezi.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală, la o grupare de infractori care au înşelat societăţi bancare şi nebancare cu sume uriaşe obţinute cu acte false, inclusiv garantate de stat, precum START-UP NATION/ Prejudiciul, peste 7,4 milioane de lei
Peste 50 de percheziţii au făcut poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, în opt judeţe şi în Capitală, la nouă membri ai unei grupări infracţionale care au înşelat, în ultimii patru ani, societăţi bancare şi nebancare sau societăţi de leasing cu sume uriaşe obţinute cu documente false, inclusiv garantate de stat, cum ar fi programul START-UP NATION. Potrivit anchetatorilor, infractorii cesionau părţi sociale ale unor societăţi „curate” sau înfiinţau societăţi-fantomă şi recrutau persoane defavorizate sau needucate care să reprezinte legal aceste firme, în scopul obţinerii unor finanţări. Cinci dintre presupuşii infractori au fost arestaţi preventiv, altul a fost plasat în arest la domiciliu şi trei se află sub control judiciar. Acuzaţiile vizează fapte de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor. Prejudiciul depăşeşte 7,4 milioane de lei.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a lansat licitaţia pentru dezvoltarea şi operarea a două business lounge-uri premium pe Aeroportul Otopeni, în Terminalul Plecări
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează cele două aeroporturi ale Capitalei, anunţă că a lansat, în cursul lunii februarie, licitaţia pentru dezvoltarea şi operarea a două Business Lounge-uri din cadrul Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti, de peste 600 metri pătraţi. Saloanele vor fi amplasate în Terminalul Plecări, unul în zona Schengen, iar celălalt în zona Non-Schengen.
Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluţă îi acuză pe angajaţii Primăriei că au constituit "grup infracţional" condus de Ciprian Ciucu şi anunţă plângeri penale
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, s-a prezentat, marţi, la şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, anunţând că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă pe motiv că proiectul prin care PSD propune ca bucureştenii care nu primesc apă caldă şi agent termic la parametrii optimi să nu plătească aceste servicii. Băluţă a anunţat că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot, acuzându-i pe aceştia că formează un ”grup infracţional organizat condus de primarul general Ciprian Ciucu”. În replică, secretarul municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluţă că a ”respectat procedurile legale întocmai”.
Touroperatorul Join UP! deschide zboruri charter pe 26 de noi rute, cu plecări din 14 oraşe din România, pentru vara aceasta
Touroperatorul Join UP! anunţă că va opera plecări spre şapte destinaţii, cu zboruri charter de pe 14 de noi aeroporturi din România, din 14 oraşe medii şi mari, spre Turcia (Antalya), Egipt (Sharm El Sheikh, Hurghada, El Alamein), Tunisia (Monastir), Cipru (Larnaca) şi Grecia (Heraklion, Creta).
"Meserii nerecomandate femeilor", de Gabriela Adameşteanu, prezentată cititorilor din Braşov şi Cluj
Volumul "Meserii nerecomandate femeilor", de Gabriela Adameşteanu, publicat de curând la Editura Polirom, în seria de autor dedicată, va fi lansat în perioada 25-27 februarie la Braşov şi Cluj.
Marcelo Gallardo, idolul şi cel mai titrat antrenor din istoria clubului River Plate, a anunţat luni că va conduce joi ultimul său meci la cârma clubului din Buenos Aires în campionat.
Patru ani de război în Ucraina - Nicuşor Dan: Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile/ Negocierile trebuie să continue până se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, că Rusia a declanşat ”un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă”. ”Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile”, subliniază el. Nicuşor Dan adaugă că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate.
Vlad Grigorescu, candidat la şefia DNA: Propun reorientarea fermă către combaterea corupţiei de înalt nivel/ Astăzi, vorbim despre stagnare operaţională, uzură profesională, dificultăţi reale în gestionarea cauzelor complexe - FOTO/VIDEO
Vlad Grigorescu, candidat la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, îşi propune reorientarea fermă a instituţiei către combaterea corupţiei la nivel înalt, prin gestionarea strategică a portofoliului de cauze şi nu prin presiuni informale sau artificii statistice. El a explicat că a continua în acelaşi mod din dorinţa de a păstra un confort instituţional aparent înseamnă asumarea riscului ca intervenţiile să devină pe viitor mai dificile şi mai costisitoare. ”Consider că astăzi semnalele sunt evidente, vorbim despre stagnare operaţională, uzură profesională, dificultăţi reale în gestionarea cauzelor complexe, presiuni procedurale, precum şi o vulnerabilitate tot mai mare în faţa factorilor externi”, afirmă Grigorescu.
Patru ani de război în Ucraina - Kelemen Hunor: UE nu este din păcate un actor relevant la discuţiile privind pacea în Ucraina. Sancţiunile nu îl vor face pe Putin să se oprească
Uniunea Europeană nu este din păcate un actor relevant în negocierile de pace din Ucraina, spune la RFI preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. El crede că sancţiunile la adresa Rusiei nu vor opri războiul.
Patru ani de război în Ucraina - IGI: Peste 200.000 de ucraineni au beneficiat de protecţie temporară în România şi peste 4.500 au depus cereri de azil
Peste 200.000 de ucraineni au beneficiat de protecţie temporară în România şi peste 4.500 au depus cereri de azil, în cei patru ani care au trecut de la începutul războiului din Ucraina, informează, marţi, Inspectoratul General pentru Imigrări.
BNR: Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut uşor în ianuarie faţă de luna anterioară, până la 266,41 miliarde lei
Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,1% în ianuarie faţă de decembrie, până la 266,41 miliarde lei, în timp ce depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1% faţă de luna decembrie 2025, până la 142,69 miliarde lei, lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1%, până la 28 miliarde euro), arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).
O întâlnire romantică a dus la capturarea şi moartea lui „El Mencho", liderul cartelului mexican Jalisco
O informaţie despre relaţiile amoroase ale baronului drogurilor Nemesio Oseguera, zis „El Mencho”, a condus autorităţile mexicane la ascunzătoarea liderului cartelului dintr-un mic oraş din statul Jalisco, unde acesta a fost ucis, au declarat luni autorităţile mexicane în prima relatare a ambuscadei ce a generat ulterior violenţe în mare parte a Mexicului, relatează Reuters.
Cod galben de inundaţii, pe râuri din 10 judeţe/ Pot avea loc inundaţii locale şi creşteri de debite, cu depăşirea cotelor de atenţie
Hidrologii au actualizat avertizarea Cod galben de inundaţii, aceasta fiind valabilă până miercuri la prânz, pe sectoare de râuri din judeţele Satu Mare, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Astfel, pot avea loc inundaţii locale şi viituri rapide pe râuri mici, dar şi creşteri de debite şi niveluri, cu depăşirea cotelor de atenţie.
Patru ani de război. Radu Miruţă: Azi, solidaritatea s-a transformat în suspiciune. Ni se spune că avem drumuri proaste, şcoli slabe şi spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals. Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă, într-un mesaj la patru ani de război în Ucraina, că în primele zile România a fost „extraordinară, dar că azi acea solidaritate s-a transformat în suspiciune. ”Ni se spune că avem drumuri proaste, şcoli slabe şi spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals. Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război. E trist că propaganda a ajuns să ne dezbine familiile şi că minciuna a devenit mai puternică decât realitatea. (...) Istoria nu va ţine minte zgomotul, manipularea sau frica, ci că România, chiar şi dezbinată, a ales partea corectă”, afirmă Miruţă.
Înjurături şi insulte în timpul meciului Atalanta-Napoli: Soţia a crezut că sunt îndreptate împotriva ei şi şi-a înjunghiat soţul
Un suporter al echipei Napoli a fost înjunghiat în propria casă de către soţia sa duminică, în urma înfrângerii în faţa Atalantei (2-1). Potrivit Gazzetta dello Sport, la originea disputei ar fi stat o neînţelegere majoră.
Patru ani de război în Ucraina - Bolojan: Rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregii Europe
Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan în mesajul transmis la împlinirea a patru ani de război în Ucraina.
Bogdan Ivan, mesaj „ferm" la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă. În ultimul deceniu am pierdut circa 7.000 MW din producţie, iar consecinţele se văd în competitivitatea economiei şi în presiunea pe preţuri
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, după întâlnirea de la Washington, cu secretarii americani pentru Energie şi pentru Interne, că România este privită „ca un actor strategic în regiune” şi că mesajul său a fost „ferm”: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, în condiţiile în care, în ultimul deceniu, a pierdut circa 7.000 MW din producţie, iar consecinţele „se văd” în competitivitatea economiei şi în presiunea pe preţuri. „Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică şi facturi mai mici, ai nevoie de producţie stabilă, controlabilă: nuclear şi gaze naturale. Am convenit să întărim cooperarea bilaterală şi să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, nu ca spectator”, mai spune Ivan.
ANM: Ploi în cea mai mare parte a ţării, lapoviţă şi ninsori în centru şi est, dar şi la munte/ Vântul va avea intensificări, fiind emis Cod galben în Banat,
Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vor fi ploi în cea mai mare parte a ţării, dar în şi lapoviţă şi ninsoare în centru şi în est, în timp ce la munte va ninge. Vântul va avea intensificări, fiind emis Cod galben pentru Banat, Oltenia, local Transilvania, sud-vestul Munteniei, unde viteza va ajunge, la rafală, la 50-70 de kilometri pe oră. Totodată, au fost emise mai multe avertizări Cod galben şi Cod portocaliu pentru zona de munte, unde va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va fi redusă. În zona municipiului Bucureşti, marţi va ploua şi este posibil să se formeze polei.
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru „facilitarea activităţilor teroriste” - presă # News.ro
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează Reuters.
Artistele dobrogene ale momentului, celebrate în martie la Galeriile de Artă din Constanţa # News.ro
Expoziţia "Sea Sisters. Poveşti la malul mării", care reuneşte artiste emergente sau nume consacrate ale artei contemporane, va fi deschisă din 13 martie la Galeriile de Artă din Constanţa, anunţă Art Safari. Acest proiect se alătură expoziţiei "EA: Regina şi Marea", un concept expoziţional unic bazat pe relaţia profundă dintre Regina Maria şi Marea Neagră.
Producătorul român de uniforme medicale TAG încheie 2025 cu venituri de 5 milioane de euro şi mizează pe o creştere de aproximativ 20% în 2026 # News.ro
TAG, producător român de uniforme medicale, a încheiat exerciţiul financiar 2025 cu venituri de 5 milioane de euro la nivel de grup, iar pentru 2026 mizează pe o creştere de aproximativ 20%.
