Creştere alarmantă a mortalităţii infantile/ „Salvaţi Copiii” dotează cu aparatură medicală vitală Secţia de ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti - FOTO

14:00

36% dintre tineri spun că o ceartă despre bani le-a afectat intimitatea, iar 40% au avut cel puţin o discuţie tensionată din cauza finanţelor, astfel că pentru tinerii din ziua de azi, banii nu sunt doar o chestiune practică, ci un subiect cu impact direct asupra echilibrului emoţional al cuplului, relevă un studiu publicat de Banca Comercială Română (BCR), realizat de Cult Market Research cu ocazia Sărbătorii Iubirii la români, care arată cum îşi gestionează tinerii din ziua de azi finanţele în cuplu şi ce spun aceste alegeri despre încredere, maturitate şi viitor. Aproape jumătate dintre respondenţi spun că împart cheltuielile 50/50 şi că se ocupă împreună de facturi şi scadenţe. Studiul mai arată că autonomia financiară nu dispare complet în cuplu. Unul din patru tineri recunoaşte că ascunde anumite cheltuieli de partener.